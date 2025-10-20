Борисов вече не диктува процесите - той ги догонва

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов напъди депутатите си да мерят температурата и теглото на партията по места. Те се върнаха с изводите, че никой не иска избори. А щом няма апетит за урни, значи всичко е позволено - включително и ”преформатиране” на властта, и “официализиране” на подкрепата от олигарха-политик Делян Пеевски, както бяха еднолично предложени от Борисов.

Тройната коалиция ГЕРБ-СДС, БСП и „Има такъв народ“ (ИТН) ще се разшири до четворна с вмъкване на ДПС-Ново начало, парламентарни постове за партньора и участие в Съвета за съвместно управление. Социалистите са съгласни, от ИТН са мълчаливи - вероятно преговарят и изходът от преговорите ще стане известен на днешните разговори, които министър-председателят Росен Желязков ще инициира с двете партии. "Всички взаимоотношения между партньорите в Тройната коалиция по повод властта са предмет на техни споразумения и договорки”,казва Пеевски, цитиран от пресцентъра на партията си.

Засега никой не допуска, че партията на Слави Трифонов ще откаже да се включи в новия формат – особено когато „стабилността“ се поднася като национален дълг, а не като сделка. ИТН понасяше критики, че се правят, че Пеевски не съществува. Преди време председателят на ПГ на ИТН Тошко Йордановбеше казал по Нова тв, че ИТН ще напусне властта в момента, в който усети "влияние или очевадни опити за контрол, при това успешни” от страна на Пеевски. Настоящият опит е съвсем видим.

"Г-н Пеевски работи за хората…"

Поръчението към партийния актив и депутатите да проверят цяла ли е периферията на ГЕРБ или конкуренти я "ръфат” бе отиграно с жизнерадостни постове в социалните мрежи, но вчера се разбра, че издигнат от ГЕРБ кмет на варненско село е преминал към ДПС-Ново начало. Кметът на село Гроздьово Ирхан Хасан от гражданска квота на ГЕРБ, по-рано член на ДПС, е преминал към ДПС-Ново начало на санкционирания за корупция от САЩ и Великобритания Пеевски.

"Харесваме политиката на г-н Пеевски и това, че работи за хората”, е обяснението му по Радио Варна. Също и че искали в община Долни чифлик, където е Гроздьово, да бъде назначен етнически турчин за зам.-кмет, както в Провадия или Дългопол. "Не се съгласиха, искат да ни разделят на българи и турци”, казва Хасан. ДПС-НН разшири влияние вчера, след като спечели кметските избори във врачанското село Струпец и в димитровградскотоЧерногорово. Избраният кмет на Струпец Илия Илиев изгубил преди две години изборите като кандидат на ДПС (Доган).

Три месеца по-рано и кметът на голямото родопско село Чепинци Риза Брахимбашев, избран с листата на ПП-ДБ, също премина към партията на Делян Пеевски. Мотивът му - за две години бил реализиран само един проект, а селото имало много нужди. Така кметовете, засвидетелствали вярност на Пеевски, наброяват петдесетина, а повечето от тях управляват общини в смесените райони. Не е изненада. ДПС, което Пеевски междувременно превзе, има там надмощие от десетилетия чрез етническия вот.

Клиентелизмът в политиката

Партийната вярност отдавна не е въпрос на идеология, а на инфраструктура - кой ще осигури средства за път, канализация и обществени поръчки, кой ще осигури работа, изобщо кой ще вдига телефона, когато има нужда. Клиентелизмът е общият знаменател за партийния "център” и партийната мрежа по места - кметове, общински съветници, бизнесмени и фигури, които получават ресурси и осигуряват услуги на местно ниво.

ДПС-НН е новият притегателен център за онези в местната власт, които си търсят спасителна лодка и за които Пеевски изглежда като по-надежден посредник към властта - човекът, който не обещава, а разпределя. Така формацията му се превръща в убежище за "прагматици”, които усещат накъде духа вятъра и сменят знамената.

Преди месец например се появиха заглавия, че областният управител на Разград Владимир Димитров е заменил ГЕРБ с ДПС-НН. Активистът е изключен от партията на Бойко Борисов със смехотворни аргументи за неплащане на членски внос и слабо участие в партийния живот. Въпреки това Димитров запази поста си като областен управител.

Дървено желязо

Слабостта на Борисов и зависимостите от Пеевски се отразяват на организационното състояние на най-голямата партия. "Преформатирането” може да задържи за известно време целостта на управлението, но в един момент напрежението ще вземе връх и ще се стигне до избори. Въпреки първите места, които все така ѝ отреждат социологическите агенции, съюзът с Пеевски вече тежи и на ГЕРБ - независимо от дългото задкулисно сътрудничество. Заради "сглобката” с тях ПП-ДБ бяха наказани от избирателите и на 9 юни 2024 г. изгубиха 313 000 гласа, което е половината от гласувалите за тях на предходния вот.

Партията на Борисов също ще плати цената за съюзяването си с ДПС-Ново начало. За първи път лидерът на ГЕРБ официално се колаборира с по-брутален и мощен партньор във властта, който застрашава и него, и собствената му партия. Досега винаги е било обратното - ГЕРБ разбиваше и поглъщаше малките политически сили, с които се сдружаваше в управлението.

За страха в политиката

Парадоксално, но точно санкциите по глобалния закон "Магнитски”, наложени на Пеевски, са единствената спирачка пред Борисов да допусне открита зависимост от Пеевски - съвместна власт, която би компрометирала окончателно образа му на „евроатлантически“ лидер. Статията в „Wall Street Journal" нанесе своите репутационни щети на Бойко Борисов във външнополитически план. Последвалите неуместни реплики за "детето на негов приятел” довършиха остатъците от образа му на самостоятелен играч и го превърнаха в заложник на зависимостите му.

Борисов вече не диктува процесите - той ги догонва, опитвайки се да съхрани и властта, и влиянието си чрез все по-рискови компромиси. Но в политиката страхът никога не е устойчив капитал. Когато един лидер започне да се съюзява не от сила, а от страх, краят на управлението му вече е предизвестен.

