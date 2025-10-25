Новини
България »
Бойко Борисов: Не ме е страх ни от Радев, ни от Пеевски

25 Октомври, 2025 10:47 739 33

  • бойко борисов-
  • делян пеевски-
  • герб-
  • румен радев

Искам ГЕРБ да мине на друго ниво, отбеляза бившият премиер

Бойко Борисов: Не ме е страх ни от Радев, ни от Пеевски - 1
Снимка: БГНЕС
News.bg News.bg

Дребнотемие. Така лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов определи коментарите от колко години познава Делян Пеевски. Той се срещна с младежи на партията в Разград и изтъкна, че партията трябва да въведе обществото в новия свят.

Той се похвали, че България е в Шенген и Еврозоната. Изпълнени цели, доволен е Борисов. Приоритет за партията остава инфраструктурата и АМ "Хемус". Освен еврото обществото ще трябва да приеме и иновациите и изкуствения интелект, според бившия премиер.

Светът шеметно си развива, според Борисов. Трябва да изпреварваме събитията, каза той. Според него е нужен закон за изкуствения интелект и защита на личния живот на хората, по думите му.

Искам ГЕРБ да мине на друго ниво, отбеляза бившият премиер. Аматьорите са навсякъде, предупреди Бойко Борисов. В парламента било отвратително да се слуша. Нарцистични полюции, констатира Бойко Борисов и заяви, че в НС дори не се биели като хората. Искам ГЕРБ да изглежда другояче, настоя той.

Няма нищо лошо, ако доброто за хората се прави с ДПС, БСП, ИТН, по мнението му. Подкрепата на ДПС е заради чистата аритметика. В БСП имало двама души на Румен Радев, стана ясно от коментара му. Когато понякога плюеш, после трябва да го излижеш, обясни той механизмите в политиката.

С огромни усилия се работи за 3% дефицит, за да не ги удари хората първия бюджет в евро, обясни Борисов. Но нямало кой да го оцени, според лидера на партията. Над милиард лева повече за пенсии, над 1,5 милиард лева повече за заплати се предвижда в бюджета за следващата година, обеща той. Данъци няма да се пипат, гарантира Борисов.

Той разпореди да се обясни на хората защо е нужна такса водомер, която бе изтеглена. МРРБ не обяснило тънкостите. За "Лукойл" Борисов сподели, че всички са изненадани и изрази надежда до месец Тръмп и Путин да се разберат. Работим на пълни обороти, каза лидерът на ГЕРБ. Надявам се правителството да бъде бързо и да намери бързо решение, поиска той.

Плаши ме приближаващата война, заяви още Бойко Борисов. Ситуацията, според него, се изостряла. Войната ще ни почука на вратата, предупреди той. Нямам страх ни от Радев, ни от Пеевски, ни от който и да е криминал, подчерта Борисов и заяви, че изпитва животински страх от войната.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.6 от 7 гласа.
  • 1 герб е оглозгано

    15 0 Отговор
    глътнаха герб!!!

    10:49 25.10.2025

  • 2 Б.си бokлyka !

    23 1 Отговор
    Аха, има ли още кой да ти вярва ?
    Жалък, cтpaxлив npocт милиционер!

    10:50 25.10.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Последния Софиянец

    11 0 Отговор
    Бойко каза че го принуждават на 21 ноември да вкара България във войната.

    10:51 25.10.2025

  • 5 Пич

    11 0 Отговор
    Хахаха...... Баце вече го е страх само някоя да не си поиска , че и къща в Монако няма да го изправи !

    10:51 25.10.2025

  • 6 Ту Тууу 🥳 Д, като Диpник 🐗

    8 0 Отговор
    Баце е голям 🤡 ... майтапчия. 🤣🤣🤣

    10:51 25.10.2025

  • 7 Ухаааа

    10 0 Отговор
    Наде е безстрашен, но козирува на Шиши. А след Пазарджик му се разлюляха мартинките.

    10:51 25.10.2025

  • 8 Миналия ден

    9 0 Отговор
    Излязоха шокиращи данни! България беше задължена да има валутен резерв от 50-60 милиарда евро за да гарантира валутния борд и курса лев-евро. При въвеждане на еврото като задължителна валута в страната и лева отива в историята,този валутен резерв става излишен. Затова днес мафията на власт реши да не се оттегли а да продължи да управлява. Вместо да тегли заеми през няколко месеца ,тези милиарди ще им стигнат за 24-30 месеца да ги ограбят. Мафията на власт ГЕРБ -ИТН-БСП с ментор Пеевски ще подаде оставка едва когато до шушка откраднат тези милиарди. И след това вече България може да обяви фалит и да не може да изплаща само лихвите на тези 54 милиарда евро( 107 милиарда лева) който е външния дълг на страната!

    Коментиран от #10

    10:52 25.10.2025

  • 9 Последния Софиянец

    4 2 Отговор
    Бойко заплаши Пеевски че ще му прати в къщата един дрон с пет килограма експлозив

    10:52 25.10.2025

  • 10 Така е

    10 1 Отговор

    До коментар #8 от "Миналия ден":

    След 1 януари парите от валутния резерв за гарантиране на валутния борд се освобождават за вътрешно ползване. Ще видим колко от вас населението ще получи нещо от тези 60 милиарда или ще бъдат разпределени между мафията на власт ГЕРБ - ИТН -БСП и шефа им п

    Коментиран от #14

    10:52 25.10.2025

  • 11 Kyчka на Путлер ли е Бойко Борисов?

    2 1 Отговор
    - бойко прикриваше кражбите на Лукойл, които не платиха нито една стотинка данък, редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко откриваше анклава в Камчия, редовия гербер протестира ли, че губим суверенитет?
    - подариха пристанище Росенец, друг анклав, охраняван от вражески войски, редовия гербер протестира ли, че губим суверенитет?
    - делю фактурата прекрати анекс с Росатом, един ден преди да изтече и за това пларихме 1,2 млрд., редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко опрости 1,3 млрд. $ на Газпром неустойки за старото трасе, редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко опрости осъдените от ЕС за свръх надценка на газ от Газпром 560 млн. $, редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко построи Турски поток на Путлер с наши пари, редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко допусна заселването на 500 000 руснаци по нашето черноморие, с цел да го анексират според зам. председателя на парламента на РФ ?
    - бойко прикри опита за покушение от руското ГРУ над български граждани, редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко и делян харизаха Булгартабак на банката на Путлер, редовия гербер недоволства ли ?
    - банката на Путлер, заедно с велчеви, бойко и делян ограбиха КТБ.
    - бойко защити кРадев за Боташ , било печатница за пари...
    - бойко предлага Турски поток и Лукойл в замяна на сваляне на санкциите по Магнитски на Шиши.
    редовия гербер е неосъзната копейка !!!
    бойко и пееевски са проблема на развитието на България да стане една нормална европейска страна.

    10:53 25.10.2025

  • 12 Дориана

    6 0 Отговор
    Борисов за пореден път доказа , че е с ограничено мислене и е вреден за България . Ярък пример за това е предложението му по отношение на новия закон за ВИК. Според ограничения му капацитет хората, които харчат повече от 10 кубика вода значи си поливат градините. Това означава според неговия ум, че хората , които имат по едно и две деца трябва да ходят мръсни, некъпани и непрани , защото няма как да се поберат в рамките на тези 10 кубика. Много е „ Умен ” причисли всички семейства с деца към „поливащите градини ” .

    10:54 25.10.2025

  • 13 Градушка бие ,

    6 0 Отговор
    слънце пече............курназ момче !

    10:54 25.10.2025

  • 14 Последния Софиянец

    4 0 Отговор

    До коментар #10 от "Така е":

    Валутният резерв го няма.Обърнат е в американски ценни книжа които не струват нищо.

    Коментиран от #22

    10:54 25.10.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Фасада

    2 0 Отговор
    На приказки пред мисирките е камък, но хората не съдят по петелщината, а по действията, а те показват слабак.

    10:55 25.10.2025

  • 17 Сталин

    5 2 Отговор
    Помните ли първото правителство на Тиквата как дадоха на HSBC Bank на Ротшилд 140 милиона да правят "оценка" на АЕЦ Белене и после Тиквата излезе и каза че това е били само един гьол,значи кво излиза даваш 140 милиона на някого и му показваш една дупка и той ти казва че това е дупка и печели 140 милиона,значи да повторим пак за тези които не са разбрали ,значи някой ми дава мен 140 милиона да му кажа че дупката е дупка

    Коментиран от #28

    10:56 25.10.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Жалки продажни герберасти 🤪🤡

    6 0 Отговор
    Няма по некадърни и по крадливи от герберухите !
    За 9 месеца взеха повече заеми от колкото сумарно за предходните 3 години, в които имаше световни кризи.
    Някой усети ли нещо от взетите 18 милиарда заеми ? Подобри ли му се живота ?
    Повишиха тока 2 пъти повече от колкото сумарно за предходните 3 години.
    Инфлацията е 2,5 пъти по висока, от колкото сумарно за предходните 3 години
    Продължават с ремонтите на ремонтите
    Започнаха ударно с политическите арести и рекетиране на бизнеса, като изпращат мyтpите си от МВР, Прокуратура, НАП, КЗК, КЗП, ДАНС
    Пенсии и заплати са замразени, освен на "Биещото сърце на партията" - милиционерите

    10:56 25.10.2025

  • 20 Боклуците на Боклука

    4 0 Отговор
    Боклук, затова всеки ден цапаш гащите 🤜👊😂😅

    10:57 25.10.2025

  • 21 българската "политика"

    3 0 Отговор
    е един жалък пасквил...

    10:58 25.10.2025

  • 22 Сталин

    5 1 Отговор

    До коментар #14 от "Последния Софиянец":

    Тиквата помага на Бай Дъмп,хариза нашите милиарди на тези мародери да си плащат сметките ,вчера дълга на краварите удари 38 трилиона,само преди 3 месеца беше 37 трилиона

    10:59 25.10.2025

  • 23 Истината

    3 0 Отговор
    В НАТО ни приеха без ГЕРБ и Бойко Борисов.
    В ЕС ни приеха без ГЕРБ и Бойко Борисов.
    В Шенген ни приеха без ГЕРБ и Бойко Борисов. Заслугите бяха на Правителството на Денков
    В Еврозоната ни приеха без ГЕРБ и Бойко Борисов. Заслугите бяха на бюджетите на Асен Василев, които за първи път изпълниха условията - ГЕРБ не успяваше 10 г.

    Всички добри неща на България се случват без ГЕРБ и Бойко Борисов.

    Коментиран от #32

    11:02 25.10.2025

  • 24 Съдията

    3 0 Отговор
    Не само изпитваш страх от двамата, а даже панически страх. За Йоцо Амстердама да не говорим. Че заради него за 13 години посети Белград само веднъж, беше точно един час там и проведе една единствена среща на летището. Шубето е голем страх, Баце.😂

    11:03 25.10.2025

  • 25 Оксижен

    5 0 Отговор
    Айдуци ни полазиха мамо, дебели айдуци!

    11:04 25.10.2025

  • 26 Винету безстрашния

    1 0 Отговор
    Борисов дава кураж сам на себе си. Не само, четго е сирах, ами трепери като тръстика нчкой да не му цъфне тиквата.
    Вчера го достраша от едни овчари и той брат му другия вол ги разтресе земетресение, да не ги подхванат с гегите!
    Борисов, нито ти, нито Пеевски, нито Зафировиили Желязков ще ми липсвате!

    11:05 25.10.2025

  • 27 Червената шапчица

    1 0 Отговор
    Борисов в Разград: Няма политическа класа, която да оцени това, което направих за държавата

    11:05 25.10.2025

  • 28 ГРУ гайтанжиева

    0 1 Отговор

    До коментар #17 от "Сталин":

    Това са пълни глупости, разпространявани от полезни ... и д и о т и !
    АЕЦ беляНЕ си беше и е начин кремълските бандите да източват България с милиарди.
    Тиквата само им е платил над 2 милиарда

    11:05 25.10.2025

  • 29 Тошев

    1 0 Отговор
    А трябва . Дебелия е по-алчен и от сикаджийска мутра. Тоя всичко краде .

    11:06 25.10.2025

  • 30 Не ме е страх ни от Радев, ни от Пеевск

    2 0 Отговор
    човечеца смел като Левски и Ботев
    готов в името на народа си
    да го обере до шушка

    а тук се надпреварвате да го хвалите

    11:06 25.10.2025

  • 31 Защо да го е страх,

    0 1 Отговор
    тий е вече сдал багажа, нагуши се с милиарди, осигури и пра, пра внуците, и вече шапка на тояга, ще гледа сеир между Радев и Пеевски!?

    11:07 25.10.2025

  • 32 Всичко това което си изброил

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Истината":

    Е новичок за България!
    Няма значение кой ни вкара в Ада.

    11:07 25.10.2025

  • 33 Последния Софиянец

    1 0 Отговор
    Тикво Тикво....тия ги разправяй на Баба си! Шубе те е та пушек се вдига!Но ти винаги си бил страхливец!Пеевски е 200 пъти по мъж от теб!А след Симитли......просто си.........

    11:08 25.10.2025

Новини по градове:
