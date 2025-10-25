Бойко Борисов: Не ме е страх ни от Радев, ни от Пеевски

Дребнотемие. Така лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов определи коментарите от колко години познава Делян Пеевски. Той се срещна с младежи на партията в Разград и изтъкна, че партията трябва да въведе обществото в новия свят.

Той се похвали, че България е в Шенген и Еврозоната. Изпълнени цели, доволен е Борисов. Приоритет за партията остава инфраструктурата и АМ "Хемус". Освен еврото обществото ще трябва да приеме и иновациите и изкуствения интелект, според бившия премиер.

Светът шеметно си развива, според Борисов. Трябва да изпреварваме събитията, каза той. Според него е нужен закон за изкуствения интелект и защита на личния живот на хората, по думите му.

Искам ГЕРБ да мине на друго ниво, отбеляза бившият премиер. Аматьорите са навсякъде, предупреди Бойко Борисов. В парламента било отвратително да се слуша. Нарцистични полюции, констатира Бойко Борисов и заяви, че в НС дори не се биели като хората. Искам ГЕРБ да изглежда другояче, настоя той.

Няма нищо лошо, ако доброто за хората се прави с ДПС, БСП, ИТН, по мнението му. Подкрепата на ДПС е заради чистата аритметика. В БСП имало двама души на Румен Радев, стана ясно от коментара му. Когато понякога плюеш, после трябва да го излижеш, обясни той механизмите в политиката.

С огромни усилия се работи за 3% дефицит, за да не ги удари хората първия бюджет в евро, обясни Борисов. Но нямало кой да го оцени, според лидера на партията. Над милиард лева повече за пенсии, над 1,5 милиард лева повече за заплати се предвижда в бюджета за следващата година, обеща той. Данъци няма да се пипат, гарантира Борисов.

Той разпореди да се обясни на хората защо е нужна такса водомер, която бе изтеглена. МРРБ не обяснило тънкостите. За "Лукойл" Борисов сподели, че всички са изненадани и изрази надежда до месец Тръмп и Путин да се разберат. Работим на пълни обороти, каза лидерът на ГЕРБ. Надявам се правителството да бъде бързо и да намери бързо решение, поиска той.

Плаши ме приближаващата война, заяви още Бойко Борисов. Ситуацията, според него, се изостряла. Войната ще ни почука на вратата, предупреди той. Нямам страх ни от Радев, ни от Пеевски, ни от който и да е криминал, подчерта Борисов и заяви, че изпитва животински страх от войната.