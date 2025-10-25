Бойко Борисов: Не ме е страх ни от Радев, ни от Пеевски

Дребнотемие. Така лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов определи коментарите от колко години познава Делян Пеевски. Той се срещна с младежи на партията в Разград и изтъкна, че партията трябва да въведе обществото в новия свят.
Той се похвали, че България е в Шенген и Еврозоната. Изпълнени цели, доволен е Борисов. Приоритет за партията остава инфраструктурата и АМ "Хемус". Освен еврото обществото ще трябва да приеме и иновациите и изкуствения интелект, според бившия премиер.
Светът шеметно си развива, според Борисов. Трябва да изпреварваме събитията, каза той. Според него е нужен закон за изкуствения интелект и защита на личния живот на хората, по думите му.
Искам ГЕРБ да мине на друго ниво, отбеляза бившият премиер. Аматьорите са навсякъде, предупреди Бойко Борисов. В парламента било отвратително да се слуша. Нарцистични полюции, констатира Бойко Борисов и заяви, че в НС дори не се биели като хората. Искам ГЕРБ да изглежда другояче, настоя той.
Няма нищо лошо, ако доброто за хората се прави с ДПС, БСП, ИТН, по мнението му. Подкрепата на ДПС е заради чистата аритметика. В БСП имало двама души на Румен Радев, стана ясно от коментара му. Когато понякога плюеш, после трябва да го излижеш, обясни той механизмите в политиката.
С огромни усилия се работи за 3% дефицит, за да не ги удари хората първия бюджет в евро, обясни Борисов. Но нямало кой да го оцени, според лидера на партията. Над милиард лева повече за пенсии, над 1,5 милиард лева повече за заплати се предвижда в бюджета за следващата година, обеща той. Данъци няма да се пипат, гарантира Борисов.
Той разпореди да се обясни на хората защо е нужна такса водомер, която бе изтеглена. МРРБ не обяснило тънкостите. За "Лукойл" Борисов сподели, че всички са изненадани и изрази надежда до месец Тръмп и Путин да се разберат. Работим на пълни обороти, каза лидерът на ГЕРБ. Надявам се правителството да бъде бързо и да намери бързо решение, поиска той.
Плаши ме приближаващата война, заяви още Бойко Борисов. Ситуацията, според него, се изостряла. Войната ще ни почука на вратата, предупреди той. Нямам страх ни от Радев, ни от Пеевски, ни от който и да е криминал, подчерта Борисов и заяви, че изпитва животински страх от войната.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 герб е оглозгано
10:49 25.10.2025
2 Б.си бokлyka !
Жалък, cтpaxлив npocт милиционер!
10:50 25.10.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Последния Софиянец
10:51 25.10.2025
5 Пич
10:51 25.10.2025
6 Ту Тууу 🥳 Д, като Диpник 🐗
10:51 25.10.2025
7 Ухаааа
10:51 25.10.2025
8 Миналия ден
Коментиран от #10
10:52 25.10.2025
9 Последния Софиянец
10:52 25.10.2025
10 Така е
До коментар #8 от "Миналия ден":След 1 януари парите от валутния резерв за гарантиране на валутния борд се освобождават за вътрешно ползване. Ще видим колко от вас населението ще получи нещо от тези 60 милиарда или ще бъдат разпределени между мафията на власт ГЕРБ - ИТН -БСП и шефа им п
Коментиран от #14
10:52 25.10.2025
11 Kyчka на Путлер ли е Бойко Борисов?
- бойко откриваше анклава в Камчия, редовия гербер протестира ли, че губим суверенитет?
- подариха пристанище Росенец, друг анклав, охраняван от вражески войски, редовия гербер протестира ли, че губим суверенитет?
- делю фактурата прекрати анекс с Росатом, един ден преди да изтече и за това пларихме 1,2 млрд., редовия гербер недоволства ли ?
- бойко опрости 1,3 млрд. $ на Газпром неустойки за старото трасе, редовия гербер недоволства ли ?
- бойко опрости осъдените от ЕС за свръх надценка на газ от Газпром 560 млн. $, редовия гербер недоволства ли ?
- бойко построи Турски поток на Путлер с наши пари, редовия гербер недоволства ли ?
- бойко допусна заселването на 500 000 руснаци по нашето черноморие, с цел да го анексират според зам. председателя на парламента на РФ ?
- бойко прикри опита за покушение от руското ГРУ над български граждани, редовия гербер недоволства ли ?
- бойко и делян харизаха Булгартабак на банката на Путлер, редовия гербер недоволства ли ?
- банката на Путлер, заедно с велчеви, бойко и делян ограбиха КТБ.
- бойко защити кРадев за Боташ , било печатница за пари...
- бойко предлага Турски поток и Лукойл в замяна на сваляне на санкциите по Магнитски на Шиши.
редовия гербер е неосъзната копейка !!!
бойко и пееевски са проблема на развитието на България да стане една нормална европейска страна.
10:53 25.10.2025
12 Дориана
10:54 25.10.2025
13 Градушка бие ,
10:54 25.10.2025
14 Последния Софиянец
До коментар #10 от "Така е":Валутният резерв го няма.Обърнат е в американски ценни книжа които не струват нищо.
Коментиран от #22
10:54 25.10.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Фасада
10:55 25.10.2025
17 Сталин
Коментиран от #28
10:56 25.10.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Жалки продажни герберасти 🤪🤡
За 9 месеца взеха повече заеми от колкото сумарно за предходните 3 години, в които имаше световни кризи.
Някой усети ли нещо от взетите 18 милиарда заеми ? Подобри ли му се живота ?
Повишиха тока 2 пъти повече от колкото сумарно за предходните 3 години.
Инфлацията е 2,5 пъти по висока, от колкото сумарно за предходните 3 години
Продължават с ремонтите на ремонтите
Започнаха ударно с политическите арести и рекетиране на бизнеса, като изпращат мyтpите си от МВР, Прокуратура, НАП, КЗК, КЗП, ДАНС
Пенсии и заплати са замразени, освен на "Биещото сърце на партията" - милиционерите
10:56 25.10.2025
20 Боклуците на Боклука
10:57 25.10.2025
21 българската "политика"
10:58 25.10.2025
22 Сталин
До коментар #14 от "Последния Софиянец":Тиквата помага на Бай Дъмп,хариза нашите милиарди на тези мародери да си плащат сметките ,вчера дълга на краварите удари 38 трилиона,само преди 3 месеца беше 37 трилиона
10:59 25.10.2025
23 Истината
В ЕС ни приеха без ГЕРБ и Бойко Борисов.
В Шенген ни приеха без ГЕРБ и Бойко Борисов. Заслугите бяха на Правителството на Денков
В Еврозоната ни приеха без ГЕРБ и Бойко Борисов. Заслугите бяха на бюджетите на Асен Василев, които за първи път изпълниха условията - ГЕРБ не успяваше 10 г.
Всички добри неща на България се случват без ГЕРБ и Бойко Борисов.
Коментиран от #32
11:02 25.10.2025
24 Съдията
11:03 25.10.2025
25 Оксижен
11:04 25.10.2025
26 Винету безстрашния
Вчера го достраша от едни овчари и той брат му другия вол ги разтресе земетресение, да не ги подхванат с гегите!
Борисов, нито ти, нито Пеевски, нито Зафировиили Желязков ще ми липсвате!
11:05 25.10.2025
27 Червената шапчица
11:05 25.10.2025
28 ГРУ гайтанжиева
До коментар #17 от "Сталин":Това са пълни глупости, разпространявани от полезни ... и д и о т и !
АЕЦ беляНЕ си беше и е начин кремълските бандите да източват България с милиарди.
Тиквата само им е платил над 2 милиарда
11:05 25.10.2025
29 Тошев
11:06 25.10.2025
30 Не ме е страх ни от Радев, ни от Пеевск
готов в името на народа си
да го обере до шушка
а тук се надпреварвате да го хвалите
11:06 25.10.2025
31 Защо да го е страх,
11:07 25.10.2025
32 Всичко това което си изброил
До коментар #23 от "Истината":Е новичок за България!
Няма значение кой ни вкара в Ада.
11:07 25.10.2025
33 Последния Софиянец
11:08 25.10.2025