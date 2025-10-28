Бавно, но сигурно Тръмп и Зеленски се обединиха срещу Путин

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Украинските власти демонстрират новооткрита увереност - и всичко това е благодарение на президента на САЩ Доналд Тръмп, пише "Политико".

Въпреки масираните въздушни удари на Русия, насочени към енергийната система на страната, убеждението, че краят най-накрая може би е на хоризонта, бавно се разпространява в Киев. Надеждите в столицата са, че до пролетта или лятото руският президент Владимир Путин ще е сериозен по отношение на преговорите, като ще започне разговори за край на войната някъде следващата година.

На неотдавнашно закрито парламентарно заседание с депутати от партията си "Слуга на народа" украинският президент Володимир Зеленски предположи, че настоящото нахлуване на Русия в източната част на страната може да е последната ѝ голяма сухопътна офанзива в конфликта. Разбира се, страната ще трябва да издържи още една сурова зима, но Зеленски изрази очакване да има реална възможност за примирие - въпреки че няма да е лесно, както уточни.

За да се случи това, Русия трябва да бъде подложена на по-голям икономически и военен натиск, така че Путин да разбере, че единственият логичен изход са преговорите и че удължаването на конфликта няма да доведе до други предимства за него, а само ще обезкърви Русия. За щастие, току-що успешно посредничил за прекратяване на огъня в Газа, Тръмп изглежда решен да сложи край на войната в Украйна и да добави още едно постижение, с което да се похвали пред комитета, присъждащ Нобеловата награда за мир.

Високопоставена украинска делегация, в която участват влиятелният началник на кабинета на Зеленски Андрий Йермак и премиерът Юлия Свириденко, обсъжда с американските си колеги във Вашингтон тази седмица следното: Как да се използва Путин, за да спре войната и как да се помогне на Украйна да издържи на руските въздушни удари тази зима.

И тъй като Зеленски ще бъде в Белия дом утре за поредна лична среща с Тръмп, този път те смятат, че ситуацията може да се обърне в тяхна полза.

В едночасовото си обръщение в Кнесета в понеделник президентът на САЩ ясно заяви, че намерението му е да съсредоточи усилията си върху прекратяването на войната между Украйна и Русия: "Би било чудесно, ако можем да сключим мирно споразумение с Иран. Първо, трябва да приключим с Русия", посочи той пред израелските законодатели. За човека, който някога обвиняваше Зеленски за конфликта, изглежда, че това вече е войната на Путин. Миналия месец Тръмп на практика нарече Русия "агресор".

Именно този вид разговори разпалват Киев и Зеленски не се поколеба да отговори: "Работим, за да дойде денят на мира и за Украйна. Руската агресия остава последният източник на дестабилизация в света и ако бъдат постигнати прекратяване на огъня и мир за Близкия изток, лидерството и решителността на световните участници със сигурност могат да работят и за нас", написа той в социалните мрежи.

Предпазливата увереност на Украйна предшестваше речта на Тръмп в Кнесета.

Бавно, но сигурно Тръмп и Зеленски се обединиха - повече, отколкото някой би могъл да предвиди през февруари след бурната им свада в Овалния кабинет, която беше възприета като клопка. "Не сте в добра позиция. Не държите картите в момента", заяви тогава Тръмп на Зеленски.

Нещата не изглеждаха добре и през август, когато американският лидер поздрави Путин на пистата на военновъздушна база от времето на Студената война край Анкъридж, Аляска, за среща на върха, която държа в напрежение украинските и европейските лидери. Те, заедно с останалия свят, наблюдаваха как Тръмп аплодира руския владетел, провежда оживен, но очевидно приятелски разговор с него на червения килим и кани усмихнатия Путин в служебния си президентски автомобил, за да пристигнат заедно на мястото на срещата на върха.

Разбира се, Путин имаше много поводи за усмивка: Той успя да си осигури срещата на върха, въпреки че е издирван за военни престъпления, и беше посрещнат на американска земя като приятел - а не като лидер на държава-пария, нахлула в суверенна европейска страна - всичко това без предварително да се съгласи на някакви големи отстъпки или на прекратяване на огъня. Той напусна и Анкъридж, без да се ангажира с примирие, въпреки че Тръмп заяви по време на съвместната им пресконференция, че руският му колега е решен да спаси хиляди животи.

Оттогава обаче Путин не е проявил никаква загриженост за човешкия живот, а продължаващите удари по цивилни цели в Украйна допринесоха значително за това къде се намира Тръмп сега, обясни републиканец, запознат с външната политика. "Тръмп се нуждаеше от време, за да разбере кой всъщност е Путин".

Освен това, медийното отразяване, наричащо срещата на върха в Аляска "триумф на Путин", вбеси Тръмп, допълни източникът. Руският президент, който изглежда убеден, че просто трябва да изчака Запада, се е надценил, като не е дал на Тръмп нищо в Анкъридж - или след това.

Междувременно европейските лидери, които Тръмп харесва, продължиха усилията си да поправят щетите, причинени от сблъсъка в Овалния кабинет. Републиканският източник посочва британския премиер Киър Стармър, финландския президент Александър Стуб и генералния секретар на НАТО Марк Рюте като ключови играчи тук, както и съветника по националната сигурност на Стармър - Джонатан Пауъл. Той отбеляза, че печелившата карта в лобирането е била фактът, че британският крал Чарлз "е казал на Тръмп, че Украйна е страхотна и това наистина е променило възгледа на Тръмп за Украйна".

Източникът обаче отдава заслуга и на Зеленски за усилената му работа по отношение на отношенията с Тръмп и за това, че е внимавал с езика си. "Трябва да разберете, че от началото на войната Зеленски и Йермак бяха свикнали да се отнасят с тях като с рок звезди, световни знаменитости, а след това Тръмп влиза и казва: "Тук има място само за една дива - мен". Ето защо беше сблъсъкът в Овалния кабинет", обясни той.

Доказателство за това се все по-приятелските срещи с Тръмп, най-сърдечната от които се проведе в кулоарите на Общото събрание на ООН миналия месец. Тогава американският президент похвали украинския лидер като "смел човек".

"Изпитваме голямо уважение към борбата, която Украйна води", заяви той. "Всъщност е доста невероятна".

След тази среща Тръмп изненада дори самия Зеленски с шеметния коментар, че Украйна може би ще успее да си върне цялата територия, която е загубила от Русия. Това изненада и някои от помощниците на Тръмп - в края на краищата, само месец по-рано САЩ ясно заявиха, че Украйна ще трябва да се откаже от земя в замяна на мир.

Има и други фактори, които оформят промяната на Тръмп, и според друг републикански съветник по външната политика те включват приемането на Путин и севернокорейския лидер Ким Чен-ун в Китай миналия месец. "Моля, предайте най-сърдечните ми поздрави на Владимир Путин и Ким Чен-ун, докато заговорничите срещу Съединените американски щати", написа язвително Тръмп в платформата си Truth Social.

"Най-добрият начин да се отмъсти на Путин е да се похвали Зеленски - така го вижда Тръмп", обясни съветникът. И дори повече, да увеличи подкрепата на САЩ за Украйна.

За тази цел Вашингтон наскоро увеличи обмена на разузнавателна информация с украинските сили, за да съдейства за атаки на далечни разстояния срещу енергийни цели дълбоко в Русия, като по този начин доведе последствията от войната до обикновените граждани. Междувременно, разговорите за доставка на крилати ракети "Томахоук" на Украйна имат за цел да изплашат Кремъл - въпреки че рискът от ескалация вероятно ще възпре Тръмп да стигне толкова далеч.

Като цяло, картите със сигурност започнаха да се обръщат в ръцете на Зеленски. Украинските представители и техните поддръжници в САЩ се надяват, че ще продължат да го правят - въпреки че признават, че с Тръмп нищо не може да се приема за даденост. Как ще реагира, ако Путин продължи да упорства, както сочи информацията, че ще бъде?

И все пак, въпреки цялата му непредсказуемост, те са по-доволни от този Тръмп, отколкото от онзи през февруари.