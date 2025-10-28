Бавно, но сигурно Тръмп и Зеленски се обединиха срещу Путин

Украинските власти демонстрират новооткрита увереност - и всичко това е благодарение на президента на САЩ Доналд Тръмп, пише "Политико".
Въпреки масираните въздушни удари на Русия, насочени към енергийната система на страната, убеждението, че краят най-накрая може би е на хоризонта, бавно се разпространява в Киев. Надеждите в столицата са, че до пролетта или лятото руският президент Владимир Путин ще е сериозен по отношение на преговорите, като ще започне разговори за край на войната някъде следващата година.
На неотдавнашно закрито парламентарно заседание с депутати от партията си "Слуга на народа" украинският президент Володимир Зеленски предположи, че настоящото нахлуване на Русия в източната част на страната може да е последната ѝ голяма сухопътна офанзива в конфликта. Разбира се, страната ще трябва да издържи още една сурова зима, но Зеленски изрази очакване да има реална възможност за примирие - въпреки че няма да е лесно, както уточни.
За да се случи това, Русия трябва да бъде подложена на по-голям икономически и военен натиск, така че Путин да разбере, че единственият логичен изход са преговорите и че удължаването на конфликта няма да доведе до други предимства за него, а само ще обезкърви Русия. За щастие, току-що успешно посредничил за прекратяване на огъня в Газа, Тръмп изглежда решен да сложи край на войната в Украйна и да добави още едно постижение, с което да се похвали пред комитета, присъждащ Нобеловата награда за мир.
Високопоставена украинска делегация, в която участват влиятелният началник на кабинета на Зеленски Андрий Йермак и премиерът Юлия Свириденко, обсъжда с американските си колеги във Вашингтон тази седмица следното: Как да се използва Путин, за да спре войната и как да се помогне на Украйна да издържи на руските въздушни удари тази зима.
И тъй като Зеленски ще бъде в Белия дом утре за поредна лична среща с Тръмп, този път те смятат, че ситуацията може да се обърне в тяхна полза.
В едночасовото си обръщение в Кнесета в понеделник президентът на САЩ ясно заяви, че намерението му е да съсредоточи усилията си върху прекратяването на войната между Украйна и Русия: "Би било чудесно, ако можем да сключим мирно споразумение с Иран. Първо, трябва да приключим с Русия", посочи той пред израелските законодатели. За човека, който някога обвиняваше Зеленски за конфликта, изглежда, че това вече е войната на Путин. Миналия месец Тръмп на практика нарече Русия "агресор".
Именно този вид разговори разпалват Киев и Зеленски не се поколеба да отговори: "Работим, за да дойде денят на мира и за Украйна. Руската агресия остава последният източник на дестабилизация в света и ако бъдат постигнати прекратяване на огъня и мир за Близкия изток, лидерството и решителността на световните участници със сигурност могат да работят и за нас", написа той в социалните мрежи.
Предпазливата увереност на Украйна предшестваше речта на Тръмп в Кнесета.
Бавно, но сигурно Тръмп и Зеленски се обединиха - повече, отколкото някой би могъл да предвиди през февруари след бурната им свада в Овалния кабинет, която беше възприета като клопка. "Не сте в добра позиция. Не държите картите в момента", заяви тогава Тръмп на Зеленски.
Нещата не изглеждаха добре и през август, когато американският лидер поздрави Путин на пистата на военновъздушна база от времето на Студената война край Анкъридж, Аляска, за среща на върха, която държа в напрежение украинските и европейските лидери. Те, заедно с останалия свят, наблюдаваха как Тръмп аплодира руския владетел, провежда оживен, но очевидно приятелски разговор с него на червения килим и кани усмихнатия Путин в служебния си президентски автомобил, за да пристигнат заедно на мястото на срещата на върха.
Разбира се, Путин имаше много поводи за усмивка: Той успя да си осигури срещата на върха, въпреки че е издирван за военни престъпления, и беше посрещнат на американска земя като приятел - а не като лидер на държава-пария, нахлула в суверенна европейска страна - всичко това без предварително да се съгласи на някакви големи отстъпки или на прекратяване на огъня. Той напусна и Анкъридж, без да се ангажира с примирие, въпреки че Тръмп заяви по време на съвместната им пресконференция, че руският му колега е решен да спаси хиляди животи.
Оттогава обаче Путин не е проявил никаква загриженост за човешкия живот, а продължаващите удари по цивилни цели в Украйна допринесоха значително за това къде се намира Тръмп сега, обясни републиканец, запознат с външната политика. "Тръмп се нуждаеше от време, за да разбере кой всъщност е Путин".
Освен това, медийното отразяване, наричащо срещата на върха в Аляска "триумф на Путин", вбеси Тръмп, допълни източникът. Руският президент, който изглежда убеден, че просто трябва да изчака Запада, се е надценил, като не е дал на Тръмп нищо в Анкъридж - или след това.
Междувременно европейските лидери, които Тръмп харесва, продължиха усилията си да поправят щетите, причинени от сблъсъка в Овалния кабинет. Републиканският източник посочва британския премиер Киър Стармър, финландския президент Александър Стуб и генералния секретар на НАТО Марк Рюте като ключови играчи тук, както и съветника по националната сигурност на Стармър - Джонатан Пауъл. Той отбеляза, че печелившата карта в лобирането е била фактът, че британският крал Чарлз "е казал на Тръмп, че Украйна е страхотна и това наистина е променило възгледа на Тръмп за Украйна".
Източникът обаче отдава заслуга и на Зеленски за усилената му работа по отношение на отношенията с Тръмп и за това, че е внимавал с езика си. "Трябва да разберете, че от началото на войната Зеленски и Йермак бяха свикнали да се отнасят с тях като с рок звезди, световни знаменитости, а след това Тръмп влиза и казва: "Тук има място само за една дива - мен". Ето защо беше сблъсъкът в Овалния кабинет", обясни той.
Доказателство за това се все по-приятелските срещи с Тръмп, най-сърдечната от които се проведе в кулоарите на Общото събрание на ООН миналия месец. Тогава американският президент похвали украинския лидер като "смел човек".
"Изпитваме голямо уважение към борбата, която Украйна води", заяви той. "Всъщност е доста невероятна".
След тази среща Тръмп изненада дори самия Зеленски с шеметния коментар, че Украйна може би ще успее да си върне цялата територия, която е загубила от Русия. Това изненада и някои от помощниците на Тръмп - в края на краищата, само месец по-рано САЩ ясно заявиха, че Украйна ще трябва да се откаже от земя в замяна на мир.
Има и други фактори, които оформят промяната на Тръмп, и според друг републикански съветник по външната политика те включват приемането на Путин и севернокорейския лидер Ким Чен-ун в Китай миналия месец. "Моля, предайте най-сърдечните ми поздрави на Владимир Путин и Ким Чен-ун, докато заговорничите срещу Съединените американски щати", написа язвително Тръмп в платформата си Truth Social.
"Най-добрият начин да се отмъсти на Путин е да се похвали Зеленски - така го вижда Тръмп", обясни съветникът. И дори повече, да увеличи подкрепата на САЩ за Украйна.
За тази цел Вашингтон наскоро увеличи обмена на разузнавателна информация с украинските сили, за да съдейства за атаки на далечни разстояния срещу енергийни цели дълбоко в Русия, като по този начин доведе последствията от войната до обикновените граждани. Междувременно, разговорите за доставка на крилати ракети "Томахоук" на Украйна имат за цел да изплашат Кремъл - въпреки че рискът от ескалация вероятно ще възпре Тръмп да стигне толкова далеч.
Като цяло, картите със сигурност започнаха да се обръщат в ръцете на Зеленски. Украинските представители и техните поддръжници в САЩ се надяват, че ще продължат да го правят - въпреки че признават, че с Тръмп нищо не може да се приема за даденост. Как ще реагира, ако Путин продължи да упорства, както сочи информацията, че ще бъде?
И все пак, въпреки цялата му непредсказуемост, те са по-доволни от този Тръмп, отколкото от онзи през февруари.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Гост
18:52 28.10.2025
3 Червена Брада
18:52 28.10.2025
4 Майна
18:53 28.10.2025
5 Пич
18:54 28.10.2025
6 Бонев
18:54 28.10.2025
7 Майна
18:54 28.10.2025
8 Буха ха
Коментиран от #13
19:00 28.10.2025
9 Държавата да си влезе в задълженията,
Лице, което работи против България, като извършва деяния, насочени към държавна измяна, предателство, шпионаж или други престъпления против Републиката, се наказва по Наказателния кодекс на Република България.
Ето основните наказания според различните престъпления, описани в Наказателния кодекс:
Държавна измяна (чл. 95 НК): Това включва участие в опит за преврат, бунт или въоръжено въстание с цел събаряне или отслабване на властта. Наказанието е лишаване от свобода от 10 до 20 години, доживотен затвор или доживотен затвор без замяна.
Предателство (чл. 98 НК): Който подбужда чужда държава или обществена група в чужбина към враждебно действие срещу България, или подпомага такива действия, се наказва с лишаване от свобода от 5 до 15 години.
Шпионаж и поставяне в услуга на чужда държава (чл. 105 НК): Наказание лишаване от свобода от 5 до 15 години.
Военно улесняване на неприятел (чл. 102 НК): Предизвикване на бунт или неподчинение в армията или разстройство на подготовка със същата цел, наказва се с лишаване от свобода от 5 до 15 години, а при тежки последици - 10 до 20 години или доживотен затвор.
19:03 28.10.2025
10 Брадясала новина
19:06 28.10.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Идат избори в Америка Реп.-капут
19:08 28.10.2025
13 всяко съвпадение е случайно
До коментар #8 от "Буха ха":Преди 85 години зашадът жертвал Чехия,като признали историческите претенции на Германия за законни, а Германия и СССР сключили единен съюз за мира и границите.
19:09 28.10.2025