Александър Вучич: Ще бъде много добре, ако "Лукойл" продаде изцяло активите си в Сърбия

Сръбският президент Александър Вучич изказа мнение, че би било добре за Сърбия, ако руската петролна компания "Лукойл" реши проблема с американските санкции, като продаде активите си в чужбина, предаде агенция ТАНЮГ, цитирана от БТА.
„Ще се радваме, ако "Лукойл" предприеме продажба на активите си и приключи нещата с това. "Лукойл" има значителен брой обекти за търговия на дребно в нашата страна“, каза пред Вучич по време на посещението си в Узбекистан в коментар на новината, че "Луклойл" е приела оферта за придобиване на чуждестранните ѝ активи от компанията "Гънвор".
Вучич заяви, че "Лукойл" внася около 100 000 тона петролни деривати в Сърбия.
„Един малък проблем би бил решен с това. А дали ще се случи или не, предстои да видим. Имаме много по-голям проблем от този ( с активите на "Лукойл") - рафинерията в Панчево. Надявам се, че ще можем да го решим в следващите дни“, каза Вучич в узбекистанския град Самарканд, където присъства на церемониалното откриване на 43-тата сесия на Генералната конференция на ЮНЕСКО.
