Александър Вучич: Ще бъде много добре, ако "Лукойл" продаде изцяло активите си в Сърбия

30 Октомври, 2025 20:53 942 13

Държавният глава заяви, че "Лукойл" внася около 100 000 тона петролни деривати в западната ни съседка

Александър Вучич: Ще бъде много добре, ако "Лукойл" продаде изцяло активите си в Сърбия - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Сръбският президент Александър Вучич изказа мнение, че би било добре за Сърбия, ако руската петролна компания "Лукойл" реши проблема с американските санкции, като продаде активите си в чужбина, предаде агенция ТАНЮГ, цитирана от БТА.

„Ще се радваме, ако "Лукойл" предприеме продажба на активите си и приключи нещата с това. "Лукойл" има значителен брой обекти за търговия на дребно в нашата страна“, каза пред Вучич по време на посещението си в Узбекистан в коментар на новината, че "Луклойл" е приела оферта за придобиване на чуждестранните ѝ активи от компанията "Гънвор".

Вучич заяви, че "Лукойл" внася около 100 000 тона петролни деривати в Сърбия.

„Един малък проблем би бил решен с това. А дали ще се случи или не, предстои да видим. Имаме много по-голям проблем от този ( с активите на "Лукойл") - рафинерията в Панчево. Надявам се, че ще можем да го решим в следващите дни“, каза Вучич в узбекистанския град Самарканд, където присъства на церемониалното откриване на 43-тата сесия на Генералната конференция на ЮНЕСКО.


Сърбия
  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    5 5 Отговор
    знаете ли защо рафинериите -повечето-останаха под РФ опека , след разпада на СССР?-ми щото рашките направиха много силна мафия-КГБ ,друго не направиха освен 1-2 мумии

    Коментиран от #3

    20:58 30.10.2025

  • 2 Шопо

    3 2 Отговор
    Сърбия не е държава а територия, американска територия.

    21:02 30.10.2025

  • 3 Тако ли

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Не беше ли защото бяха построени с руски пари и технологии, и материали?
    Гарван, гарвану око не вади.
    Сега ще се включат и американците в сгената и всичко ще си е по старому. Той, сина на чичо Дончо за какво беше на обиколка?

    Коментиран от #6

    21:11 30.10.2025

  • 4 Данко Харсъзина

    5 0 Отговор
    Вучич искаше да суче от три майки. В крайна сметка и трите му биха шута. Типичен балкански гьонсурат.

    Коментиран от #5

    21:12 30.10.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Тако ли":

    Тако ,Тако..Раша няма и никога не е имала техи../когато в Тексас са добивали петрол , в Раша-не СССР са си играели на парни двигатели и локомотиви

    Коментиран от #12

    21:16 30.10.2025

  • 7 Айде и сърбина клекна!

    3 1 Отговор
    Не ще повече взимане-даване с маскали!
    Само нашите путинофили още не фатат!

    21:16 30.10.2025

  • 8 000

    1 0 Отговор
    Лукойл ще бъде купен от лукойл. Нищо няма да се промени.

    21:20 30.10.2025

  • 9 демократ

    1 1 Отговор
    Само електрички и тесни пи чки
    Нема денги за лукойла вън топлофилация от домовете и газпром завинаги приспете.

    21:20 30.10.2025

  • 10 Ех Сандьо, Сандьо

    1 1 Отговор
    Руснаците и вас прйебаха, такава си си блядовичите, уж братя ама се браткото вземат. После Китаеца и американеца пък го вземат от тях. Руска му работа

    21:21 30.10.2025

  • 11 Тити

    0 0 Отговор
    Това ще са активни продажби пак Рашистите ще дърпат конците

    21:27 30.10.2025

  • 12 осъзнай елементарното

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    17 година, конна армия мина, беше отдавна... Днес, всеки може да произведе бмв и почти всеки може да направи рафинерия. Така, че повтарям руски пари, руски, хайде от мен да мине и американски технологии и руски метали.

    Коментиран от #13

    21:34 30.10.2025

  • 13 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "осъзнай елементарното":

    е.. баш бмв не всеки...))

    21:45 30.10.2025

