"Буревестник": какво се знае за "уникалната" ракета на Русия

В публикуваното от Кремъл видео за предполагаемия пробив в разработката на напълно ново оръжие прави впечатление най-вече това, което не се вижда - самото оръжие. Но пък се виждат президентът Владимир Путин и началникът на Генералния щаб Валерий Герасимов. И двамата носят камуфлажни униформи и говорят за теста на крилатата ракета "Буревестник".
Особеното при нея е, че вместо с конвенционален ракетен двигател, "Буревестник" разполага с атомен двигател. "Никой друг в света" не разполага с такова оръжие, обяснява Путин. А Герасимов говори за "неограничен обхват", надхвърлящ 14 000 километра, които "Буревестник" била изминала по време на 15-часовия си полет. Крилатата ракета може да пренася конвенционални или ядрени бойни глави до целта. Русия разработва това оръжие от 2001 година, а НАТО използва за него кодовото име "Skyfall".
Колко вероятно е да бъде използвана новата руска ракета?
"Решаващите тестове вече са приключили", обяви Путин. Норвежката военна разузнавателна служба съобщи в понеделник, че тестът е бил проведен миналата седмица от арктическия архипелаг Нова Земя в Баренцово море. "Можем да потвърдим, че Русия е провела нов тест на крилата ракета с дълъг обсег "Буревестник" на Нова Земя", заяви пред Ройтерс вицеадмирал Нилс Андреас Стенсьонес, шеф на норвежката разузнавателна служба.
Но означава ли това наистина, че оръжието, представено за първи път през 2018 година, скоро ще бъде пуснато в експлоатация? Експертите се съмняват в това.
Защото това не беше първият тест от този вид. От 14 известни теста само три са били успешни, а 11 са се провалили, казва за ДВ Карло Масала, професор в Университета на Бундесвера в Мюнхен. А Нико Ланге от Мюнхенската конференция по сигурността написа следното в платформата Х: "Циркът около тестовете на руската ракета "Буревестник" цели преди всичко да се споменава колкото може по-често думата ‚ядрен‘".
"Буревестник" може да носи ядрена бойна глава с тегло няколкостотин килограма, което е многократно по-мощно от бомбите, хвърлени над Хирошима и Нагасаки. Според независимия експерт Павел Подвиг тази ракета е замислена от руснаците като "оръжие за отмъщение" - в случай на употреба срещу градове на противника броят на жертвите може да достигне стотици хиляди.
Защо Русия заговори точно сега за "Буревестник"?
Карло Масала смята, че сега Кремъл притопля темата заради годишните маневри на НАТО "Steadfast Noon", по време на които в продължение на две седмици 14 държави от НАТО с около 70 самолета тренираха над Северно море отбраната с ядрени оръжия на територията на Алианса. Руските ядрени сили също проведоха паралелно учение.
Преподавателят в Университета на Бундесвера вижда и втора причина: "Обявяването на успешния тест се случва точно в момента, в който Доналд Тръмп затяга хватката със санкциите. Да напомни отново каква ядрена мощ притежава е част от стратегията на Путин". САЩ наложиха санкции срещу руски петролни компании, след като плановете за среща между Тръмп и Путин в Будапеща на първо време се провалиха поради липсата на готовност от страна на Русия да преговаря за прекратяване на войната в Украйна.
Тръмп определи ракетните тестове като неуместни. "Вместо да тества ракети, Русия трябва да сложи край на войната, която трябваше да приключи за една седмица, а продължава вече почти четири години", заяви американският президент. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков отхвърли критиките и заяви, че Русия ще се ръководи от собствените си национални интереси.
Може ли НАТО да отблъсне атака с ядрени ракети?
Русия твърди, че "Буревестник" е трудна за прехващане. Началникът на Генералния щаб Герасимов говори за "сложни хоризонтални и вертикални маневри", с които ракетата е доказала способността си да се измъква, а големият обсег дава възможност на крилатата ракета да обиколи Земята няколко пъти, избягвайки всички отбранителни позиции.
Карло Масала от Университета на федералната армия в Мюнхен е съгласен, че ракетата очевидно "може да лети по множество вектори на атака и е управляема до края, което естествено затруднява нейното прехващане". Но не е вярно, че това е супер ракета, срещу която нищо не може да се направи. Защото тя лети по-бавно от скоростта на звука. "По този начин тя е потенциално откриваема и може да бъде прехваната", уверява експертът. Например с изтребители, както прави в момента Украйна с други руски ракети.
Джефри Луис от Института за международни изследвания "Мидълбъри" в Монтерей, Калифорния, заяви пред агенция Ройтерс, че ракетата може да заобикаля отбранителните системи благодарение на почти неограничения си обсег. "От друга страна, биха могли да се построят допълнителни отбранителни системи или да се използват самолети, за да я прехванат. Затова не смятам, че системата е непобедима, но тя е част от засилващата се надпревара във въоръжаването, в която се намираме. Те са разработили нова система и сега ние трябва да измислим нещо, за да можем да я сваляме", казва експертът.
Как функционира атомният двигател и имало ли е досега такива?
Принципът на действие на "Буревестник" може да се сравни, леко опростено, с конвенционалния реактивен двигател, какъвто се използва в ракети или самолети: всмуканият въздух се нагрява и чрез разширяването си създава тласък напред. При "Буревестник" енергията се осигурява от атомен реактор, а не от процес на изгаряне. И тъй като за това не е необходимо да се транспортират големи количества гориво, обхватът е несравнимо по-голям.
Идеята за атомно задвижване на крилата ракета датира от 20 век: между 1957 и 1964 година американската армия разработи в рамките на "Проект Плутон" двигател с подобен принцип на действие. Проектът беше прекратен, защото новите разработки в областта на реактивните двигатели бяха просто по-обещаващи - и не изхвърляха радиоактивни отпадни газове.
През същия период Русия също работеше върху атомно задвижван бомбардировач с голям обсег. В крайна сметка обаче проектът Ту-119 също беше прекратен, тъй като инженерите не успяха да вградят достатъчна радиационна защита, която да не е прекалено тежка за самолета.
Колко опасна е радиацията от новата ракета?
В по-ранни оценки за "Буревестник" отделни експерти изразиха опасения, че атомният двигател може да излъчва радиация по време на целия полет. "Аз съм предпазлив по отношение на твърденията, че това е летящ Чернобил", коментира независимият експерт Павел Подвиг пред ДВ. "Ако е имало радиоактивно изтичане, щеше да бъде открито."
Подобно е мнението на Николай Соков, старши научен сътрудник във Виенския център за разоръжаване и неразпространение на ядрените оръжия (VCDNP). "Това е трудна задача. Очевидно "Росатом" е успял да разработи двигател, който не причинява сериозно радиоактивно лъчение по време на полет", казва експертът пред ДВ.
По-опасен е сценарият с авария при излитане или по време на полет. Според наличните сведения най-тежката авария с "Буревестник" е станала на 8 август 2019 година: на изследователски обект в Бяло море, на 1000 километра северно от Москва, е имало експлозия. Петима служители на руската атомна компания "Росатом" са загинали тогава, а на мястото е била измерена повишена радиация. Не е известно дали има смъртни случаи в резултат от радиацията.
Автор: Давид Ел
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Време е , да преместиш вече 17-те ресторанта на Луната ... 🤭
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Буревестник може да лети само ако има атмосфера.

Няма да получиш нова версия.
Няма да получиш нова версия.
До коментар #1 от "дсадса":" ИЗтрелят" ли бе , Беронов ?!🤭
11 az СВО Победа 80
1. Ракетата не попада под нито едно споразумение и/или ограничение.
2. Може да атакува от направления, на които САЩ нямат ПВО/ПРО и на практика са беззащитни.
3. Ядрената енергетична установка, позволява ракетата да лети на пределно малка височина 25-100м. На таква височина всяка ракета е трудно забележима, но на такава височина въздухът е с голяма плътност и обикновенният ракетен двигател "яде" много гориво, заради по-голямото съпротивление и съответно далекобойността пада. С ядрената енергетична установка руснаците са елиминирали влиянието на този фактор.
4. По всяка вероятност засега новата ракета ще има сухопътен наземен носител.
5. "Буревестник" до голяма степен ще замести стратегическата авиация на РФ. Първо няма да се рискува живота на пилотите, второ ракетата може да се намира във въздуха неограничено време. Отпада и необходимостта от дозареждане във въздуха, от каквото се нуждаят стратегическите носители, за да патрулират дълго време във въздуха.
6. На практика сме свидетели на революционен скок във военното дело, върху който абсолютния монопол се държи от Русия.
До коментар #8 от "си дзън":С резервоари водород може да стигне до Луната за няколко часа а до Марс за месец.
До коментар #5 от "си дзън":Си Дзън - Цун Кай Xvй
Ей, няма милост този Путин! Разката им фамилията.... 🤣🤣🤣
До коментар #12 от "Последния Софиянец":Ха,ха. Определено няма да получиш нова версия.
До коментар #15 от ""уникалната" ракета":Не моем ви разберем петолъчките , що се радвате на ракети и ядра ?! Мил ли ви е живота ?🤔
До коментар #11 от "az СВО Победа 80":В момента се тества новият Т-99 - танк с ядрен двигател и вертикално излитане.
До коментар #2 от "Последния Софиянец":пиян ли си вече?
До коментар #22 от "да те питам":че как ще им е мил живота,като живеят,като улични псета.
До коментар #27 от "мдаааа":ха ха ха
До коментар #25 от "Ами замислете се бре пичове":ти лично ли ходи да ги броиш?
До коментар #17 от "az СВО Победа 80":Кой кого раЗката , бе ?
До коментар #32 от "койдазнай":"В резултат, сега няма никакви военни кораби в Черно море. Нито американски, нито руски. "

Има само "Магури"...
Има само "Магури"...
До коментар #33 от "Чета и се чудя верно":чертежите и цялата техническа документация и ще напише, че е лъжа. За това му плащат, това пише.
Казват им, по времето на СССР е била изоставена тази дуратска идея..
До 2016 година ватенките изнасяха за Щатите всичкия си материал, с който се поддържа и прави ЯО.
Днеска пак ни ЛЪЖАТ, че имали читави ЯО, които украинците поддържаха до преди 30 години...
До коментар #6 от "Томахоук":ЗНАЕШ ЛИ ,ЧЕ РАША ПРОДАВА МНОГО ТЕХНОЛОГИИ ЗА ОБРАБОТКА НА МЕТАЛИТЕ КОИТО СЕ ИЗПОЗВАТ ОТ ЦЯЛА ЗАПЪДНА ЕВРОПА КАКТО И САЩ.СТАВА ВЪПРОС ЗА СПЛАВИ.А ЗНАЕШ ЛИ ,ЧЕ И ПЪРВИЯТ МОБИЛЕН ТЕЛЕФОН СИ Е ТЯХНО РАШЕНСЕО ДЕЛО.КОЙТО Е БИЛ ГОЛЯМ КОЛКОТО ЕДНА МЪЖКА ЧАНТИЧКА А НА ТРУБКА А Е ИМАЛО ШАЙБА ДА НАБИРА НОМЕРА.ДА НЕ ГОВОРИМ И ЗА СТАР ЛИНГ НА МЪСК РАЗРАБОТКА А НА ДВИГАТЕЛИ Е СА РАШЕН РАЗРАБОТКА И ПОНЕЖЕ БЯХА С УКРИТЕ И В УКРАИНА ИМАШЕ ЗАВОД ЗА КОСМИЧЕСКА ТЕХНИКА И ТИЯ РАЗРАБОТКИ КОПИЯ Е ИМАЛО ТАМ ПОД РЪКОВОДСТВОТО НА ЛЕОНИД КУЧМА ВТОРИЧТ ПРЕЗ.НА УКРИТЕ ПРЕДИ ТОВА БЕШЕ ДИРЕКТОР НА НА ТОЯ ЗАВОД ТА НЯКЪДЕ 98 ГОД .ТОЙ ПРЕДАВА ЦЯЛА ДОКУМЕНТАЦИЯ НА САЩ И ОТТОГАВА ПОЧНА ДА ГОВОРИ УКРАИНА ДА СЕ ПРИСЪИДЕНИ КЪМ НАТО ДА ТИЯ двигатели СА малки и ЗАТОВА Старлинг летят на риска орбита ,а АМЕРИКАНЦИТЕ не СА могли да направят такива малки двигатели.било много трудно.стелт технологии е СА пак на РАШКИТЕ разработки и то през 60 год КОГАТО СЪРБИТЕ ПРЕДАДОХА ОСТАНКИТЕ НА СБИТИЯТ СТЕЛСТ РАШКИ СА РАЗБРАЛИ ЧЕ Е ТЯХНА РАЗРАБОТКА ГА ТАЯ СПЛАВ И ТО ДАДЕН ГА АМЕРИКАНЦИТЕ НО НЕ ЗА САМОЛЕТИ а задруги МИРНИ цели.тогава НИКОЙ НЕ МИСЛИЛ ЗА ТАКИВА САМОЛЕТИ .ПРОСТО ТИ НЕ ЗНАЕШ НИЩО .СЛАБОТИ Е АЙ КЮТО ТИ.ДА РАШКИТЕ И СЕГА РАЗВИВАТ ТЕХНОЛОГИИ.ЦЯЛОТО КИТАЙСКО ВЪОРЪЖЕНИЕ И РАКЕТИ ДОСУЩ СА КАТО НА РАШКИТЕ КАКТО И САМОЛЕТИ .ТЕ
