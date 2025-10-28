Новини
Мнения »
"Буревестник": какво се знае за "уникалната" ракета на Русия
  Тема: Украйна

"Буревестник": какво се знае за "уникалната" ракета на Русия

28 Октомври, 2025 23:01 908 39

  • буревестник-
  • карло масала-
  • русия-
  • ракета-
  • владимир путин-
  • нато

В Русия я представят като уникално изобретение, с което никой друг в света не разполага

"Буревестник": какво се знае за "уникалната" ракета на Русия - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

В публикуваното от Кремъл видео за предполагаемия пробив в разработката на напълно ново оръжие прави впечатление най-вече това, което не се вижда - самото оръжие. Но пък се виждат президентът Владимир Путин и началникът на Генералния щаб Валерий Герасимов. И двамата носят камуфлажни униформи и говорят за теста на крилатата ракета "Буревестник".

Особеното при нея е, че вместо с конвенционален ракетен двигател, "Буревестник" разполага с атомен двигател. "Никой друг в света" не разполага с такова оръжие, обяснява Путин. А Герасимов говори за "неограничен обхват", надхвърлящ 14 000 километра, които "Буревестник" била изминала по време на 15-часовия си полет. Крилатата ракета може да пренася конвенционални или ядрени бойни глави до целта. Русия разработва това оръжие от 2001 година, а НАТО използва за него кодовото име "Skyfall".

Още новини от Украйна

Колко вероятно е да бъде използвана новата руска ракета?

"Решаващите тестове вече са приключили", обяви Путин. Норвежката военна разузнавателна служба съобщи в понеделник, че тестът е бил проведен миналата седмица от арктическия архипелаг Нова Земя в Баренцово море. "Можем да потвърдим, че Русия е провела нов тест на крилата ракета с дълъг обсег "Буревестник" на Нова Земя", заяви пред Ройтерс вицеадмирал Нилс Андреас Стенсьонес, шеф на норвежката разузнавателна служба.

Но означава ли това наистина, че оръжието, представено за първи път през 2018 година, скоро ще бъде пуснато в експлоатация? Експертите се съмняват в това.

Защото това не беше първият тест от този вид. От 14 известни теста само три са били успешни, а 11 са се провалили, казва за ДВ Карло Масала, професор в Университета на Бундесвера в Мюнхен. А Нико Ланге от Мюнхенската конференция по сигурността написа следното в платформата Х: "Циркът около тестовете на руската ракета "Буревестник" цели преди всичко да се споменава колкото може по-често думата ‚ядрен‘".

"Буревестник" може да носи ядрена бойна глава с тегло няколкостотин килограма, което е многократно по-мощно от бомбите, хвърлени над Хирошима и Нагасаки. Според независимия експерт Павел Подвиг тази ракета е замислена от руснаците като "оръжие за отмъщение" - в случай на употреба срещу градове на противника броят на жертвите може да достигне стотици хиляди.

Защо Русия заговори точно сега за "Буревестник"?

Карло Масала смята, че сега Кремъл притопля темата заради годишните маневри на НАТО "Steadfast Noon", по време на които в продължение на две седмици 14 държави от НАТО с около 70 самолета тренираха над Северно море отбраната с ядрени оръжия на територията на Алианса. Руските ядрени сили също проведоха паралелно учение.

Преподавателят в Университета на Бундесвера вижда и втора причина: "Обявяването на успешния тест се случва точно в момента, в който Доналд Тръмп затяга хватката със санкциите. Да напомни отново каква ядрена мощ притежава е част от стратегията на Путин". САЩ наложиха санкции срещу руски петролни компании, след като плановете за среща между Тръмп и Путин в Будапеща на първо време се провалиха поради липсата на готовност от страна на Русия да преговаря за прекратяване на войната в Украйна.

Тръмп определи ракетните тестове като неуместни. "Вместо да тества ракети, Русия трябва да сложи край на войната, която трябваше да приключи за една седмица, а продължава вече почти четири години", заяви американският президент. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков отхвърли критиките и заяви, че Русия ще се ръководи от собствените си национални интереси.

Може ли НАТО да отблъсне атака с ядрени ракети?

Русия твърди, че "Буревестник" е трудна за прехващане. Началникът на Генералния щаб Герасимов говори за "сложни хоризонтални и вертикални маневри", с които ракетата е доказала способността си да се измъква, а големият обсег дава възможност на крилатата ракета да обиколи Земята няколко пъти, избягвайки всички отбранителни позиции.

Карло Масала от Университета на федералната армия в Мюнхен е съгласен, че ракетата очевидно "може да лети по множество вектори на атака и е управляема до края, което естествено затруднява нейното прехващане". Но не е вярно, че това е супер ракета, срещу която нищо не може да се направи. Защото тя лети по-бавно от скоростта на звука. "По този начин тя е потенциално откриваема и може да бъде прехваната", уверява експертът. Например с изтребители, както прави в момента Украйна с други руски ракети.

Джефри Луис от Института за международни изследвания "Мидълбъри" в Монтерей, Калифорния, заяви пред агенция Ройтерс, че ракетата може да заобикаля отбранителните системи благодарение на почти неограничения си обсег. "От друга страна, биха могли да се построят допълнителни отбранителни системи или да се използват самолети, за да я прехванат. Затова не смятам, че системата е непобедима, но тя е част от засилващата се надпревара във въоръжаването, в която се намираме. Те са разработили нова система и сега ние трябва да измислим нещо, за да можем да я сваляме", казва експертът.

Как функционира атомният двигател и имало ли е досега такива?

Принципът на действие на "Буревестник" може да се сравни, леко опростено, с конвенционалния реактивен двигател, какъвто се използва в ракети или самолети: всмуканият въздух се нагрява и чрез разширяването си създава тласък напред. При "Буревестник" енергията се осигурява от атомен реактор, а не от процес на изгаряне. И тъй като за това не е необходимо да се транспортират големи количества гориво, обхватът е несравнимо по-голям.

Идеята за атомно задвижване на крилата ракета датира от 20 век: между 1957 и 1964 година американската армия разработи в рамките на "Проект Плутон" двигател с подобен принцип на действие. Проектът беше прекратен, защото новите разработки в областта на реактивните двигатели бяха просто по-обещаващи - и не изхвърляха радиоактивни отпадни газове.

През същия период Русия също работеше върху атомно задвижван бомбардировач с голям обсег. В крайна сметка обаче проектът Ту-119 също беше прекратен, тъй като инженерите не успяха да вградят достатъчна радиационна защита, която да не е прекалено тежка за самолета.

Колко опасна е радиацията от новата ракета?

В по-ранни оценки за "Буревестник" отделни експерти изразиха опасения, че атомният двигател може да излъчва радиация по време на целия полет. "Аз съм предпазлив по отношение на твърденията, че това е летящ Чернобил", коментира независимият експерт Павел Подвиг пред ДВ. "Ако е имало радиоактивно изтичане, щеше да бъде открито."

Подобно е мнението на Николай Соков, старши научен сътрудник във Виенския център за разоръжаване и неразпространение на ядрените оръжия (VCDNP). "Това е трудна задача. Очевидно "Росатом" е успял да разработи двигател, който не причинява сериозно радиоактивно лъчение по време на полет", казва експертът пред ДВ.

По-опасен е сценарият с авария при излитане или по време на полет. Според наличните сведения най-тежката авария с "Буревестник" е станала на 8 август 2019 година: на изследователски обект в Бяло море, на 1000 километра северно от Москва, е имало експлозия. Петима служители на руската атомна компания "Росатом" са загинали тогава, а на мястото е била измерена повишена радиация. Не е известно дали има смъртни случаи в резултат от радиацията.

Автор: Давид Ел


Германия
Поставете оценка:
Оценка 2 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 дсадса

    2 2 Отговор
    от статията стана ясно едно... "голям" проблем ако е изтрелят.. мърсяла.. не това за което направена

    Коментиран от #10

    23:03 28.10.2025

  • 2 Последния Софиянец

    7 3 Отговор
    С ракета с ядрен двигател може да се стигне за няколко часа до Луната.По бързо отколкото от София до Бургас.

    Коментиран от #7, #8, #24

    23:04 28.10.2025

  • 3 Сталин

    8 2 Отговор
    Натуту отидоха да сменят памперса

    23:04 28.10.2025

  • 4 Последния Софиянец

    6 2 Отговор
    Китайците тестват кораб с ядрен двигател с Торий.Не замърсяващи и няма нужда от охлаждане.Работи десетки години без презареждане.В Рила имаме запаси Торий за хиляди години.

    23:06 28.10.2025

  • 5 си дзън

    4 2 Отговор
    Буревестник = летящ Чернобил = мръсна бомба

    Коментиран от #14

    23:06 28.10.2025

  • 6 Томахоук

    2 6 Отговор
    Либерал комунистите джендъри и болшевиките окупираха Кремъл,и пускат фейкове за раята,русия без западните технологии не могат една кофа бензин да продадат

    Коментиран от #39

    23:07 28.10.2025

  • 7 Дрътия Софианец

    4 2 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Време е , да преместиш вече 17-те ресторанта на Луната ... 🤭

    23:08 28.10.2025

  • 8 си дзън

    3 2 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Буревестник може да лети само ако има атмосфера.
    Няма да получиш нова версия.

    Коментиран от #12

    23:08 28.10.2025

  • 9 33 години

    4 3 Отговор
    Работи без зареждане реактора на една ядрена подводница. Тва чудо може да лети вероятно около 4 години ако е направено от някакъв нов боркарбид или синтетичен диамант и после или в орбита към Марс или някой щат и САЩ го няма. Ако са 100 просто не ми се мисли

    23:10 28.10.2025

  • 10 да питам

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "дсадса":

    " ИЗтрелят" ли бе , Беронов ?!🤭

    23:11 28.10.2025

  • 11 az СВО Победа 80

    11 1 Отговор
    Ей тоя "Буревестник" трети ден по ред не им дава да мигнат!

    Пак ще го напиша:

    1. Ракетата не попада под нито едно споразумение и/или ограничение.

    2. Може да атакува от направления, на които САЩ нямат ПВО/ПРО и на практика са беззащитни.

    3. Ядрената енергетична установка, позволява ракетата да лети на пределно малка височина 25-100м. На таква височина всяка ракета е трудно забележима, но на такава височина въздухът е с голяма плътност и обикновенният ракетен двигател "яде" много гориво, заради по-голямото съпротивление и съответно далекобойността пада. С ядрената енергетична установка руснаците са елиминирали влиянието на този фактор.

    4. По всяка вероятност засега новата ракета ще има сухопътен наземен носител.

    5. "Буревестник" до голяма степен ще замести стратегическата авиация на РФ. Първо няма да се рискува живота на пилотите, второ ракетата може да се намира във въздуха неограничено време. Отпада и необходимостта от дозареждане във въздуха, от каквото се нуждаят стратегическите носители, за да патрулират дълго време във въздуха.

    6. На практика сме свидетели на революционен скок във военното дело, върху който абсолютния монопол се държи от Русия.

    Коментиран от #23

    23:11 28.10.2025

  • 12 Последния Софиянец

    1 2 Отговор

    До коментар #8 от "си дзън":

    С резервоари водород може да стигне до Луната за няколко часа а до Марс за месец.

    Коментиран от #20

    23:12 28.10.2025

  • 13 Асанчо от русофили

    3 1 Отговор
    Плача, братушките се самоизбили,ракетата гръмнала преди да излети,срам и позор

    23:12 28.10.2025

  • 14 Сталин

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "си дзън":

    Си Дзън - Цун Кай Xvй

    23:13 28.10.2025

  • 15 "уникалната" ракета

    5 4 Отговор
    Хич даже не трябва в кавички да е, щото е верно уникална

    Коментиран от #22

    23:13 28.10.2025

  • 16 Сталин

    2 4 Отговор
    Буревестник е орбитален бомбандировач,чудо на руската наука и техника

    23:14 28.10.2025

  • 17 az СВО Победа 80

    3 3 Отговор
    Те още не могат да дойдат на себе си от "Орешник"-а, а сега и този "Буревестник"!

    Ей, няма милост този Путин! Разката им фамилията.... 🤣🤣🤣

    Коментиран от #34

    23:15 28.10.2025

  • 18 Фарс

    3 0 Отговор
    Хазара влод шаломов путин,каза че,крайцера Москва е без аналог и непотопяем,същото е с тая тенекия буревестник

    23:15 28.10.2025

  • 19 Нема да се плашите

    1 1 Отговор
    Тва е балон казаха от Литва. Балон с хелий

    23:15 28.10.2025

  • 20 си дзън

    2 1 Отговор

    До коментар #12 от "Последния Софиянец":

    Ха,ха. Определено няма да получиш нова версия.

    23:19 28.10.2025

  • 21 ЗНАЕ СЕ ,ЧЕ🇷🇺"SSC-X-9 Skyfall "Е ФАКТ!

    2 3 Отговор
    ТЕСТОВЕТЕ СА УСПЕШНИ И Е ПРИЕТА НА ВЪОРЪЖЕНИЕ.ТОВА Е МЕЖДУКОНТИНЕНТАЛНА ТАКТИЧЕСКА РАКЕТА СЪС СТЕЛТ ХАРАКТЕРИСТИКИ,И БОЙНА ГЛАВА =2 МГТ.! ТЕГЛО =5 ТОНА,ДЪЛЖИНА= 12 МЕТРА,С ЯДРЕН ДВИГАТЕЛ-УНИКАЛЕН И ТЕХНОЛОГИЧЕН ПО ПОДОБИЕ НА ТЕЗИ НА РУСКИТЕ СПЪТНИЦИ СЪС СПЕЦИАЛНО НАЗНАЧЕНИЕ. ОБСЕГЪТ Е НЕОГРАНИЧЕН,КАТО ПРИ ТЕСТ РАКЕТАТА Е БИЛА =15 ЧАСА ВЪВ ВЪЗДУХА,ИЗМИНАЛА Е НАД 14 000 КИЛОМЕТРА, НЕ Е ОСТАВИЛА РАДИАЦИОННА СРЕДА..СНАБДЕНА Е С ИИ,КОЕТО И ПОМАГА ЗА ЗАОБИКАЛЯНЕ НА ДЕЙСТВИЕ И ЗОНИ НА ПРОТИВНИКОВИ ПВО СИСТЕМИ.

    23:20 28.10.2025

  • 22 да те питам

    3 1 Отговор

    До коментар #15 от ""уникалната" ракета":

    Не моем ви разберем петолъчките , що се радвате на ракети и ядра ?! Мил ли ви е живота ?🤔

    Коментиран от #29

    23:21 28.10.2025

  • 23 си дзън

    6 3 Отговор

    До коментар #11 от "az СВО Победа 80":

    В момента се тества новият Т-99 - танк с ядрен двигател и вертикално излитане.

    23:21 28.10.2025

  • 24 Ха ха ха

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    пиян ли си вече?

    23:24 28.10.2025

  • 25 Ами замислете се бре пичове

    1 3 Отговор
    Кога още е имало реактори на и за ядрени подводници. Мобилни ядрени реактори ? Русия поне 2850 такива има просто не са заредени с плутоний всички за сега. А може и да са. Кое е изненадата ? Че вместо да е на подводница лети ли? Ами за 85 години разработки не ще лети а то е и летяло същото това и до Марс поне 3 пъти

    Коментиран от #31

    23:27 28.10.2025

  • 26 Дедо

    1 3 Отговор
    Знае са ,че Вовата ви предложи да назовете цел и да я отбранявате с каквото и да искате ПВО за да не гадаете сега кво са знаело, а да ви покаже ама е на не му стиска на никой.

    23:27 28.10.2025

  • 27 мдаааа

    3 1 Отговор
    Таваришчите получават ерекция , от такива новини ... 🤭

    Коментиран от #30

    23:28 28.10.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Е,точно за това

    3 0 Отговор

    До коментар #22 от "да те питам":

    че как ще им е мил живота,като живеят,като улични псета.

    23:28 28.10.2025

  • 30 чак пък ерекции

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "мдаааа":

    ха ха ха

    23:29 28.10.2025

  • 31 Замислена копейка

    2 0 Отговор

    До коментар #25 от "Ами замислете се бре пичове":

    ти лично ли ходи да ги броиш?

    23:31 28.10.2025

  • 32 койдазнай

    0 2 Отговор
    Навремето американския разрушител "Доналд Дък" се срещна в Черно море със Су-24 оборудван с система за РЕБ "Хибина". Така се разбра, че на разрушителя памперсите за възрастни са крайно недостатъчни. В резултат, сега няма никакви военни кораби в Черно море. Нито американски, нито руски.

    Коментиран от #36

    23:32 28.10.2025

  • 33 Чета и се чудя верно

    1 1 Отговор
    Как на някой може да му го роди кратуната това: (това, което не се вижда е самото оръжие.).......... интересно, на този велик експерт - журналист какво още трябва верно да му се покаже, че да види "самото оръжие"

    Коментиран от #37

    23:35 28.10.2025

  • 34 Бероне ,

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "az СВО Победа 80":

    Кой кого раЗката , бе ?

    23:36 28.10.2025

  • 35 Мдаа

    3 0 Отговор
    Бункерния ръси само лъжи и бълва небивалици, никаква ракета не са способни изкарат и дори да им се получи с тази бавна скорост е лесна цел.

    23:40 28.10.2025

  • 36 си дзън

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "койдазнай":

    "В резултат, сега няма никакви военни кораби в Черно море. Нито американски, нито руски. "
    Има само "Магури"...

    23:41 28.10.2025

  • 37 Журналиста иска

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "Чета и се чудя верно":

    чертежите и цялата техническа документация и ще напише, че е лъжа. За това му плащат, това пише.

    23:50 28.10.2025

  • 38 Може ли орка да поддържа ЯО-не може

    0 0 Отговор
    На одурачените ватенки им казват, че Буревестника се сваля даже и със СЕЛСКОСТОПАНСКИ самолет, какво значение има какъв вид двигател е.
    Казват им, по времето на СССР е била изоставена тази дуратска идея..
    До 2016 година ватенките изнасяха за Щатите всичкия си материал, с който се поддържа и прави ЯО.
    Днеска пак ни ЛЪЖАТ, че имали читави ЯО, които украинците поддържаха до преди 30 години...

    23:52 28.10.2025

  • 39 БАРС

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Томахоук":

    ЗНАЕШ ЛИ ,ЧЕ РАША ПРОДАВА МНОГО ТЕХНОЛОГИИ ЗА ОБРАБОТКА НА МЕТАЛИТЕ КОИТО СЕ ИЗПОЗВАТ ОТ ЦЯЛА ЗАПЪДНА ЕВРОПА КАКТО И САЩ.СТАВА ВЪПРОС ЗА СПЛАВИ.А ЗНАЕШ ЛИ ,ЧЕ И ПЪРВИЯТ МОБИЛЕН ТЕЛЕФОН СИ Е ТЯХНО РАШЕНСЕО ДЕЛО.КОЙТО Е БИЛ ГОЛЯМ КОЛКОТО ЕДНА МЪЖКА ЧАНТИЧКА А НА ТРУБКА А Е ИМАЛО ШАЙБА ДА НАБИРА НОМЕРА.ДА НЕ ГОВОРИМ И ЗА СТАР ЛИНГ НА МЪСК РАЗРАБОТКА А НА ДВИГАТЕЛИ Е СА РАШЕН РАЗРАБОТКА И ПОНЕЖЕ БЯХА С УКРИТЕ И В УКРАИНА ИМАШЕ ЗАВОД ЗА КОСМИЧЕСКА ТЕХНИКА И ТИЯ РАЗРАБОТКИ КОПИЯ Е ИМАЛО ТАМ ПОД РЪКОВОДСТВОТО НА ЛЕОНИД КУЧМА ВТОРИЧТ ПРЕЗ.НА УКРИТЕ ПРЕДИ ТОВА БЕШЕ ДИРЕКТОР НА НА ТОЯ ЗАВОД ТА НЯКЪДЕ 98 ГОД .ТОЙ ПРЕДАВА ЦЯЛА ДОКУМЕНТАЦИЯ НА САЩ И ОТТОГАВА ПОЧНА ДА ГОВОРИ УКРАИНА ДА СЕ ПРИСЪИДЕНИ КЪМ НАТО ДА ТИЯ двигатели СА малки и ЗАТОВА Старлинг летят на риска орбита ,а АМЕРИКАНЦИТЕ не СА могли да направят такива малки двигатели.било много трудно.стелт технологии е СА пак на РАШКИТЕ разработки и то през 60 год КОГАТО СЪРБИТЕ ПРЕДАДОХА ОСТАНКИТЕ НА СБИТИЯТ СТЕЛСТ РАШКИ СА РАЗБРАЛИ ЧЕ Е ТЯХНА РАЗРАБОТКА ГА ТАЯ СПЛАВ И ТО ДАДЕН ГА АМЕРИКАНЦИТЕ НО НЕ ЗА САМОЛЕТИ а задруги МИРНИ цели.тогава НИКОЙ НЕ МИСЛИЛ ЗА ТАКИВА САМОЛЕТИ .ПРОСТО ТИ НЕ ЗНАЕШ НИЩО .СЛАБОТИ Е АЙ КЮТО ТИ.ДА РАШКИТЕ И СЕГА РАЗВИВАТ ТЕХНОЛОГИИ.ЦЯЛОТО КИТАЙСКО ВЪОРЪЖЕНИЕ И РАКЕТИ ДОСУЩ СА КАТО НА РАШКИТЕ КАКТО И САМОЛЕТИ .ТЕ

    23:53 28.10.2025