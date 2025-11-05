Новини
Свят »
Русия »
САЩ са уведомили Русия преди днешното изстрелване на междуконтинентална балистична ракета

5 Ноември, 2025 20:14 1 702 41

  • ракета-
  • сащ-
  • русия-
  • дмитрий песков

САЩ организираха днес планово изпитание на ракета без ядрена бойна глава от тихоокеански ракетен полигон

САЩ са уведомили Русия преди днешното изстрелване на междуконтинентална балистична ракета - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, цитиран от руски медии, че САЩ са уведомили Русия предварително преди днешното изстрелване на междуконтинентална балистична ракета „Минитмен 3“, способна да носи ядрен заряд, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

„Разбира се, това са такива ракети, които подлежат на идентификация на изстрелването – става дума за международната система за идентификация. Ние също предупреждаваме, когато извършваме подобни изстрелвания“, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС.

САЩ организираха днес планово изпитание на ракета „Минитмен 3“ без ядрена бойна глава от американския тихоокеански ракетен полигон „Роналд Рейгън“, разположен близо до атола Куаджалейн, част от Маршаловите острови, информира руската новинарска агенция Интерфакс. Командата за изстрелването на ракетата е дадена от военна база „Ванденберг“ в американския щат Калифорния. Полетът е бил около 6800 км.

„Минитмен 3, която има обсег от 12 хил. км, е единствената междуконтинентална ракета на САЩ с шахтово базиране в състава на стратегическите ядрени сили на САЩ. В момента САЩ разполагат с 400 подобни ракети, отбелязва Интерфакс.


Русия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Българин

    20 15 Отговор
    Няма да уведомят и Вовата ще ги занули барабар с пуделите!!!

    Коментиран от #4

    20:17 05.11.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 стоян георгиев

    9 11 Отговор
    Русия днес обяви че подновява ядрените си опити.чудесна новина.ще има бомби за обяд във всяко руско семейство както и безплатно парно за разкош.

    Коментиран от #18

    20:18 05.11.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Българин

    14 8 Отговор
    САЩ са свършени, нямат пари и за мастило за паричната печатница...

    Коментиран от #34

    20:19 05.11.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Винкело

    9 6 Отговор
    Че той този Минитмън направо като Бурувестника, само че отпреди 40 години.

    Коментиран от #15

    20:21 05.11.2025

  • 8 Българин

    10 4 Отговор
    САЩ от безпаричие свалиха двигателите на ракетите си-няма кинти за гориво. Сега се придвижват с вятърни платна с около 3 километра в час...

    Коментиран от #41

    20:22 05.11.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Ей, Маро

    9 2 Отговор
    ...и мани тия цайси,че си заприличала на Патрашкова

    20:23 05.11.2025

  • 11 az СВО Победа 80

    9 4 Отговор
    Повечето от тези ракети са над 50 годишни!

    Ако стане нещо не се знае дали изобщо ще напуснат ракетната шахта....

    Коментиран от #29, #32

    20:23 05.11.2025

  • 12 От Кремъл

    9 2 Отговор
    Кви са тия смешни ракети бе, я вижте нащи лопати кво прайкат

    20:25 05.11.2025

  • 13 Владимир Путин офишъл

    7 2 Отговор
    И6aл съм ва

    20:26 05.11.2025

  • 14 Минутния човек

    1 1 Отговор
    Това може да е началото на ракетен туризъм
    Който иска полет с ракета и спускане с парашут от високо

    20:27 05.11.2025

  • 15 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    7 3 Отговор

    До коментар #7 от "Винкело":

    Сравняваш ТЕЦ с АЕЦ 🤣🤣🤣
    Толкова разбираш от ДУХОВА МУЗИКА❗
    Едната е с двигател на ТВЪРДО ГОРИВО,
    а другата с ядрен реактор❗

    Коментиран от #25

    20:27 05.11.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 БУХАХАХА

    3 5 Отговор
    Разбира се че ще ги уведомят, за да си приготвят резервни памперси.

    20:28 05.11.2025

  • 18 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    6 3 Отговор

    До коментар #3 от "стоян георгиев":

    Кметът на Ню Йорк вече е комунист❗
    Да знаеш де😉

    20:30 05.11.2025

  • 19 Шопо

    6 3 Отговор
    Пратете една за София, че много селянин се завъди тука.

    Коментиран от #20

    20:30 05.11.2025

  • 20 Предпоследния Софиянец

    3 3 Отговор

    До коментар #19 от "Шопо":

    у задния двор да ти я прати ботокса

    20:30 05.11.2025

  • 21 Българин

    5 2 Отговор
    С тези същите ракети навремето Хитлер бомбеше Англия...Тва ли е суперсилата САЩ господа атлантици..? Че другаря ким Чен Ун има по-добра стока...

    20:33 05.11.2025

  • 22 Донбас

    7 3 Отговор
    ВСУ прочистиха от руски окупатори сградата на кметството в самия център на Покровск и върнаха украинския флаг

    Коментиран от #27

    20:33 05.11.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Българин

    2 4 Отговор
    Чехските граждани събирали пари за да закупят Буревестник 1 бр. за САЩ, че да си имат и те нещо свястно завалиите.

    20:38 05.11.2025

  • 25 Винкело

    3 2 Отговор

    До коментар #15 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Мхм. Ако стане фал при изстрелването, ракетният полигон и територия наколо ще бъде Чернобил на степен 10. Сун Дзъ ли беше казал, че е не важно да е красива котката, а да върши работа? Или Син Дзин? Все тая.

    Коментиран от #37

    20:40 05.11.2025

  • 26 си дзън

    2 3 Отговор
    За русията часовникът тиктака - 16 дена до 21.11. Още сега е задръстен заливът пред
    Ленинград от пълни танкери. Никой не иска да ги разтоварва, застрахова. Туапсе пък
    спря за боядисване. След 21-ви ще е касапница.

    Коментиран от #39

    20:41 05.11.2025

  • 27 Българин

    1 2 Отговор

    До коментар #22 от "Донбас":

    А със сградата на ЛГБТ+ организацията какво се случва...?

    20:42 05.11.2025

  • 28 Георги

    2 1 Отговор
    е по-добре е от сармат, макар и къмту 50 годишна поне лети

    20:44 05.11.2025

  • 29 Георги

    3 1 Отговор

    До коментар #11 от "az СВО Победа 80":

    очевидно я е напуснала за разлика от модерния сармат

    Коментиран от #33

    20:46 05.11.2025

  • 30 Pyccкий Карлик

    5 1 Отговор
    Упссс....кто спрятался в бункер ? 😄😄😄

    20:46 05.11.2025

  • 31 Елементарно Уотсън!

    6 0 Отговор
    Повтаря се историята със съсипването на СССР от Рейгън. Сега е ред на РФ.

    20:49 05.11.2025

  • 32 Тихо пръдлю!

    2 1 Отговор

    До коментар #11 от "az СВО Победа 80":

    Не си компетентен.

    20:49 05.11.2025

  • 33 Абе той а Сармата полетя 3 метра

    4 1 Отговор

    До коментар #29 от "Георги":

    После се върна и изкопа дупка дълбока 100 и широка 200 метра.
    Руска техника.

    20:51 05.11.2025

  • 34 БЪЛГАРИН

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Българин":

    Абе,т.п.няр, къде живеете...сигурно под земята,та не знаете истината.Кой ви пълни кр-туните с подобни небивалици?!

    20:52 05.11.2025

  • 35 604

    0 0 Отговор
    айдеее почват да ги мерят......изсруди

    20:56 05.11.2025

  • 36 Мнение

    2 0 Отговор
    Нека си ги тестват .. и САЩ и Русия .. малко ме е страх от Северна Корея, че те не могат да си ги контролират и падат произволно.
    Важно е да не се стига до употреба на ракети с ядрени глави, защото планетата Земя вече няма да е същата.
    Чернобил, една авария в атомна централа причини толкова щети и то години наред и все още, а да си представим какво ще причини само една ракета със заряд от 20 мегатона - край на света който познаваме.
    А няколко ракети от тоя тип - изобщо край на човечеството.

    20:57 05.11.2025

  • 37 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Винкело":

    Не е Сун Дзъ, а Дън Сяопин❗
    И не става дума дали котката е красива,
    а дали е бяла или черна❗
    Като Буци си ... дето чел от Достоевски за една шуба, ама той не го бил писал Достоевски ,
    а и Буци не е чел Достоевски❗

    20:59 05.11.2025

  • 38 К00ПЕЙКИте

    0 0 Отговор
    Ама как така нали само ние имахме супадупа ракети с които може да унищожаваме врага без ответ??

    21:02 05.11.2025

  • 39 бре

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "си дзън":

    да ми напомниш на тази дата, ако не аз ще ти напомня да проверим, хаха

    21:05 05.11.2025

  • 40 Интересно ми е кой ще ги пусни първи

    0 0 Отговор
    Знам, че на Путин не му стиска. Няма и Тръмп да го направи. Та за сега няма страшно.

    21:07 05.11.2025

  • 41 Вие

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Българин":

    копейките освен пари нямате и чувство за хумор.

    21:11 05.11.2025

Новини по държави:
