САЩ са уведомили Русия преди днешното изстрелване на междуконтинентална балистична ракета

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, цитиран от руски медии, че САЩ са уведомили Русия предварително преди днешното изстрелване на междуконтинентална балистична ракета „Минитмен 3“, способна да носи ядрен заряд, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
„Разбира се, това са такива ракети, които подлежат на идентификация на изстрелването – става дума за международната система за идентификация. Ние също предупреждаваме, когато извършваме подобни изстрелвания“, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС.
САЩ организираха днес планово изпитание на ракета „Минитмен 3“ без ядрена бойна глава от американския тихоокеански ракетен полигон „Роналд Рейгън“, разположен близо до атола Куаджалейн, част от Маршаловите острови, информира руската новинарска агенция Интерфакс. Командата за изстрелването на ракетата е дадена от военна база „Ванденберг“ в американския щат Калифорния. Полетът е бил около 6800 км.
„Минитмен 3, която има обсег от 12 хил. км, е единствената междуконтинентална ракета на САЩ с шахтово базиране в състава на стратегическите ядрени сили на САЩ. В момента САЩ разполагат с 400 подобни ракети, отбелязва Интерфакс.
