Путин: "Буревестник" са непобедими, започва разполагането им

Руската армия е приключила тестовете на новата крилата ракета „Буревестник“, е докладвал на президента Путин началникът на генералния щаб на руските въоръжени сили генерал Валерий Герасимов. Световните агенции го цитират да казва, че ракетата е прелетяла 14 000 километра и е останала във въздуха около 15 часа. Това обаче не е пределът на възможностите ѝ, е уверил Герасимов.

„Техническите характеристики” на крилатата ракета „Буревестник” позволяват нейното използване с „гарантирана прецизност срещу високо защитени цели на произволно разстояние”, е било казано още на проведено от Владимир Путин съвещание с висши военни в неназован команден пост. На съвещанието Путин, облечен в камуфлажна униформа, е разпоредил да започне подготовка на инфраструктурата за разполагането на това оръжие във въоръжените сили на Руската федерация.

Според агенция ТАСС Путин е заявил още, че руските ядрени сили са най-съвременните в света и напълно гарантират сигурността на страната.

Путин: тази ракета е "непобедима"

Русия определя новия тип ракета като „непобедима“ за настоящите и бъдещите противоракетни системи поради нейния почти неограничен обсег и непредсказуема траектория. „Това е уникално оръжие, което никой друг в света не притежава“, е казал Путин. Руски специалисти преди време са споделили с него, че това оръжие вероятно никога няма да бъде реализирано. Но „решаващите тестове“ сега са приключили успешно.

Путин обяви разработването на крилатата ракета „Буревестник“ още през 2018 г. Тогава той обясни, че оръжията могат да преодолеят почти всички противовъздушни системи. Русия и САЩ разполагат заедно с около 87 процента от световния запас от ядрени оръжия. Според данни на Федерацията на американските учени (FAS) Русия притежава 5 459 ядрени бойни глави, а САЩ – 5 177, припомня германската обществена медия АРД.

Какво се знае за "Буревестник"?

Според експерти ядреното задвижване на ракетата е проектирано така, че тя може да лети по-далеч и по-дълго от конвенционалните двигатели, които са ограничени от количеството гориво, което могат да пренасят. Това би позволило на „Буревестник“ да „кръжи“ по-дълго, преди да порази целта си.

В Nuclear Threat Initiative, неправителствена организация за сигурност със седалище в САЩ, смятат, че ракетата може да заобикаля противоракетни системи и препятствия на терена, в състояние е да остане във въздуха в продължение на дни и да носи една или повече ядрени бойни глави, с които може да обстрелва една или повече трудно предвидими цели, се посочва в доклад на организацията от 2019 година.

Според западни експерти в миналото „Буревестник“ е имал лоши резултати от тестовете - с многобройни неуспехи. През 2019 г. най-малко петима руски ядрени специалисти загинаха при експлозия и изтичане на радиация по време на експеримент в Бяло море. Източници от американските разузнавателни служби предполагат, че това е било част от тест на въпросната крилата ракета.