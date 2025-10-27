Путин: "Буревестник" са непобедими, започва разполагането им

Руската армия е приключила тестовете на новата крилата ракета „Буревестник“, е докладвал на президента Путин началникът на генералния щаб на руските въоръжени сили генерал Валерий Герасимов. Световните агенции го цитират да казва, че ракетата е прелетяла 14 000 километра и е останала във въздуха около 15 часа. Това обаче не е пределът на възможностите ѝ, е уверил Герасимов.
„Техническите характеристики” на крилатата ракета „Буревестник” позволяват нейното използване с „гарантирана прецизност срещу високо защитени цели на произволно разстояние”, е било казано още на проведено от Владимир Путин съвещание с висши военни в неназован команден пост. На съвещанието Путин, облечен в камуфлажна униформа, е разпоредил да започне подготовка на инфраструктурата за разполагането на това оръжие във въоръжените сили на Руската федерация.
Според агенция ТАСС Путин е заявил още, че руските ядрени сили са най-съвременните в света и напълно гарантират сигурността на страната.
Путин: тази ракета е "непобедима"
Русия определя новия тип ракета като „непобедима“ за настоящите и бъдещите противоракетни системи поради нейния почти неограничен обсег и непредсказуема траектория. „Това е уникално оръжие, което никой друг в света не притежава“, е казал Путин. Руски специалисти преди време са споделили с него, че това оръжие вероятно никога няма да бъде реализирано. Но „решаващите тестове“ сега са приключили успешно.
Путин обяви разработването на крилатата ракета „Буревестник“ още през 2018 г. Тогава той обясни, че оръжията могат да преодолеят почти всички противовъздушни системи. Русия и САЩ разполагат заедно с около 87 процента от световния запас от ядрени оръжия. Според данни на Федерацията на американските учени (FAS) Русия притежава 5 459 ядрени бойни глави, а САЩ – 5 177, припомня германската обществена медия АРД.
Какво се знае за "Буревестник"?
Според експерти ядреното задвижване на ракетата е проектирано така, че тя може да лети по-далеч и по-дълго от конвенционалните двигатели, които са ограничени от количеството гориво, което могат да пренасят. Това би позволило на „Буревестник“ да „кръжи“ по-дълго, преди да порази целта си.
В Nuclear Threat Initiative, неправителствена организация за сигурност със седалище в САЩ, смятат, че ракетата може да заобикаля противоракетни системи и препятствия на терена, в състояние е да остане във въздуха в продължение на дни и да носи една или повече ядрени бойни глави, с които може да обстрелва една или повече трудно предвидими цели, се посочва в доклад на организацията от 2019 година.
Според западни експерти в миналото „Буревестник“ е имал лоши резултати от тестовете - с многобройни неуспехи. През 2019 г. най-малко петима руски ядрени специалисти загинаха при експлозия и изтичане на радиация по време на експеримент в Бяло море. Източници от американските разузнавателни служби предполагат, че това е било част от тест на въпросната крилата ракета.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 1488
07:40 27.10.2025
2 КАКВА Е НОВАТА ОПОРКА
Коментиран от #6, #11
07:40 27.10.2025
3 ТТТ
Коментиран от #14
07:42 27.10.2025
4 к0к0рч0 🌈🍌
07:42 27.10.2025
5 Пич
07:42 27.10.2025
6 АМ ЧИ ДЕ ДА ЗНАМ
До коментар #2 от "КАКВА Е НОВАТА ОПОРКА":А СЕТИХ СЕ
ЧИПОВЕТЕ ЗА РАКЕТАТ СЕ ПРОИЗВЕЖДАТ ОТ ПОРОБЕНИ УКРАИНСКИ ДЕЦА
07:43 27.10.2025
7 Пич
Коментиран от #13
07:43 27.10.2025
8 Др.Тодор Живков 🇧🇬
07:44 27.10.2025
9 Руснаков
07:44 27.10.2025
10 Последния Софиянец
Коментиран от #19
07:44 27.10.2025
11 ЧЕ Е С ЧИП
До коментар #2 от "КАКВА Е НОВАТА ОПОРКА":ОТ БЪРЗОВАР СВЪРШИЛИ ЧИПОВЕТЕ ОТ ПЕРАЛНИ
07:45 27.10.2025
12 Др.Тодор Живков 🇧🇬
Коментиран от #36
07:45 27.10.2025
13 Веднага
До коментар #7 от "Пич":Познахме че за Зелю говориш ! Но дали ще преживее зимата ?
Коментиран от #20
07:46 27.10.2025
14 иван костов
До коментар #3 от "ТТТ":Всяка столица на натовска държава трябва да се запознае с предимствата и недостатъците на тази ракета! Всичко друго са празни приказки!
07:46 27.10.2025
15 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ❗❗
07:47 27.10.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 ООрана държава
07:48 27.10.2025
18 Пуси
07:48 27.10.2025
19 ЗА МАЗЕТО
До коментар #10 от "Последния Софиянец":АЛЯСКА ЛИ ИДЕ РЕЧ ---МАЗЕ С ЧЕРВЕН КИЛИМ
Коментиран от #25
07:49 27.10.2025
20 Др.Тодор Живков 🇧🇬
До коментар #13 от "Веднага":Зеленски обикаля света и го посрещат като лидер, а бункерното го привикват във военни бази да го нахокат и го гонят, сандвич не му дават даже!
Коментиран от #29, #38
07:49 27.10.2025
21 Трагикомедия
07:50 27.10.2025
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 ОРЕШНИЦИ И БУРЕВЕСТНИЦИ
Коментиран от #34
07:51 27.10.2025
24 Я пък тоя
Така най-добре ще разберете дали става нещо от нея.
07:52 27.10.2025
25 Атина Палада
До коментар #19 от "ЗА МАЗЕТО":страшен килим, три пъти по тесен от на рижия, а знамената ги немаше, точно като военнопрестъпник, другия път ще го привика в Гуантанамо!
07:52 27.10.2025
26 УдоМача
07:52 27.10.2025
27 Пу.тлер
07:56 27.10.2025
28 Давай!
07:56 27.10.2025
29 Я пък тоя
До коментар #20 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":Видяхме последния път как го приеха в САЩ.
Стюардесата на самолета избърза напред, за да го посрещне.
А Путин на червен килим и в лимузината на Тръмп .
07:56 27.10.2025
30 Ддд
07:59 27.10.2025
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Дедо
08:01 27.10.2025
33 Опять
08:02 27.10.2025
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Др.Тодор Живков 🇧🇬
До коментар #12 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":Мартине лапкаш ли лапкаш сиренясали за жълти цен тове?
08:03 27.10.2025
37 Голем смех
08:04 27.10.2025
38 Др.Тодор Живков 🇧🇬
До коментар #20 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":Мартине лапкаш ли лапкаш сиренясали за жълти цен тове?
08:04 27.10.2025