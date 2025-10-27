Новини
Свят »
Русия »
Путин: "Буревестник" са непобедими, започва разполагането им
  Тема: Украйна

Путин: "Буревестник" са непобедими, започва разполагането им

27 Октомври, 2025 07:38 1 279 38

  • буревестник-
  • русия-
  • украйна-
  • ракети-
  • владимир путин

Според експерти ядреното задвижване на ракетата е проектирано така, че тя може да лети по-далеч и по-дълго от конвенционалните двигатели

Путин: "Буревестник" са непобедими, започва разполагането им - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Руската армия е приключила тестовете на новата крилата ракета „Буревестник“, е докладвал на президента Путин началникът на генералния щаб на руските въоръжени сили генерал Валерий Герасимов. Световните агенции го цитират да казва, че ракетата е прелетяла 14 000 километра и е останала във въздуха около 15 часа. Това обаче не е пределът на възможностите ѝ, е уверил Герасимов.

„Техническите характеристики” на крилатата ракета „Буревестник” позволяват нейното използване с „гарантирана прецизност срещу високо защитени цели на произволно разстояние”, е било казано още на проведено от Владимир Путин съвещание с висши военни в неназован команден пост. На съвещанието Путин, облечен в камуфлажна униформа, е разпоредил да започне подготовка на инфраструктурата за разполагането на това оръжие във въоръжените сили на Руската федерация.

Още новини от Украйна

Според агенция ТАСС Путин е заявил още, че руските ядрени сили са най-съвременните в света и напълно гарантират сигурността на страната.

Путин: тази ракета е "непобедима"

Русия определя новия тип ракета като „непобедима“ за настоящите и бъдещите противоракетни системи поради нейния почти неограничен обсег и непредсказуема траектория. „Това е уникално оръжие, което никой друг в света не притежава“, е казал Путин. Руски специалисти преди време са споделили с него, че това оръжие вероятно никога няма да бъде реализирано. Но „решаващите тестове“ сега са приключили успешно.

Путин обяви разработването на крилатата ракета „Буревестник“ още през 2018 г. Тогава той обясни, че оръжията могат да преодолеят почти всички противовъздушни системи. Русия и САЩ разполагат заедно с около 87 процента от световния запас от ядрени оръжия. Според данни на Федерацията на американските учени (FAS) Русия притежава 5 459 ядрени бойни глави, а САЩ – 5 177, припомня германската обществена медия АРД.

Какво се знае за "Буревестник"?

Според експерти ядреното задвижване на ракетата е проектирано така, че тя може да лети по-далеч и по-дълго от конвенционалните двигатели, които са ограничени от количеството гориво, което могат да пренасят. Това би позволило на „Буревестник“ да „кръжи“ по-дълго, преди да порази целта си.

В Nuclear Threat Initiative, неправителствена организация за сигурност със седалище в САЩ, смятат, че ракетата може да заобикаля противоракетни системи и препятствия на терена, в състояние е да остане във въздуха в продължение на дни и да носи една или повече ядрени бойни глави, с които може да обстрелва една или повече трудно предвидими цели, се посочва в доклад на организацията от 2019 година.

Според западни експерти в миналото „Буревестник“ е имал лоши резултати от тестовете - с многобройни неуспехи. През 2019 г. най-малко петима руски ядрени специалисти загинаха при експлозия и изтичане на радиация по време на експеримент в Бяло море. Източници от американските разузнавателни служби предполагат, че това е било част от тест на въпросната крилата ракета.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 13 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    12 4 Отговор
    владо ще бие третополовите през фустата с вестник

    07:40 27.10.2025

  • 2 КАКВА Е НОВАТА ОПОРКА

    11 7 Отговор
    Срещу Буревестника?

    Коментиран от #6, #11

    07:40 27.10.2025

  • 3 ТТТ

    17 18 Отговор
    Блатните автомобил не могат да направят, камо ли нещо свястно.

    Коментиран от #14

    07:42 27.10.2025

  • 4 к0к0рч0 🌈🍌

    11 16 Отговор
    у вестника ще публикуваме некролога на путлер

    07:42 27.10.2025

  • 5 Пич

    16 10 Отговор
    Разположете една в бункера на Зелю , и друга - в бункера на англичанките инструктори !!!

    07:42 27.10.2025

  • 6 АМ ЧИ ДЕ ДА ЗНАМ

    12 9 Отговор

    До коментар #2 от "КАКВА Е НОВАТА ОПОРКА":

    А СЕТИХ СЕ
    ЧИПОВЕТЕ ЗА РАКЕТАТ СЕ ПРОИЗВЕЖДАТ ОТ ПОРОБЕНИ УКРАИНСКИ ДЕЦА

    07:43 27.10.2025

  • 7 Пич

    17 11 Отговор
    Бункерното усеща края, последна му е тази зима!

    Коментиран от #13

    07:43 27.10.2025

  • 8 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    11 8 Отговор
    Розовите понита в потрес.

    07:44 27.10.2025

  • 9 Руснаков

    16 9 Отговор
    За кой ли път.....няма друга такава сбъркана нация.....НЯМА......

    07:44 27.10.2025

  • 10 Последния Софиянец

    15 13 Отговор
    4та година се крие по калните мазета, как не му омръзна на ботокса, не зная!

    Коментиран от #19

    07:44 27.10.2025

  • 11 ЧЕ Е С ЧИП

    15 4 Отговор

    До коментар #2 от "КАКВА Е НОВАТА ОПОРКА":

    ОТ БЪРЗОВАР СВЪРШИЛИ ЧИПОВЕТЕ ОТ ПЕРАЛНИ

    07:45 27.10.2025

  • 12 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    11 8 Отговор
    Отчаян и блед, от Киев за два дня до къде се докара милиционера!

    Коментиран от #36

    07:45 27.10.2025

  • 13 Веднага

    10 6 Отговор

    До коментар #7 от "Пич":

    Познахме че за Зелю говориш ! Но дали ще преживее зимата ?

    Коментиран от #20

    07:46 27.10.2025

  • 14 иван костов

    10 11 Отговор

    До коментар #3 от "ТТТ":

    Всяка столица на натовска държава трябва да се запознае с предимствата и недостатъците на тази ракета! Всичко друго са празни приказки!

    07:46 27.10.2025

  • 15 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ❗❗

    13 7 Отговор
    А казали тоя с имлантите кога ще пускат бензин и солярка в блатата!

    07:47 27.10.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 ООрана държава

    10 9 Отговор
    Нато вече е нааканато

    07:48 27.10.2025

  • 18 Пуси

    10 8 Отговор
    Искам да унищожа всичко и всички. Защо да живеем богато и доволно, като можем да премахнем всички, които не ни харесват!

    07:48 27.10.2025

  • 19 ЗА МАЗЕТО

    7 2 Отговор

    До коментар #10 от "Последния Софиянец":

    АЛЯСКА ЛИ ИДЕ РЕЧ ---МАЗЕ С ЧЕРВЕН КИЛИМ

    Коментиран от #25

    07:49 27.10.2025

  • 20 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    13 9 Отговор

    До коментар #13 от "Веднага":

    Зеленски обикаля света и го посрещат като лидер, а бункерното го привикват във военни бази да го нахокат и го гонят, сандвич не му дават даже!

    Коментиран от #29, #38

    07:49 27.10.2025

  • 21 Трагикомедия

    13 8 Отговор
    Има буревестник от бръмбари в кратуната си, дъртия педофил. Колкото по-дълго време лети една крилата ракета, толкова по-вероятно е да бъде свалена. Освен това оставя и радиоактивна следа.

    07:50 27.10.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 ОРЕШНИЦИ И БУРЕВЕСТНИЦИ

    8 5 Отговор
    Това е лечението на ония у Лондон.

    Коментиран от #34

    07:51 27.10.2025

  • 24 Я пък тоя

    4 5 Отговор
    А защо не я тествахте в Украйна, при реални бойни действия.
    Така най-добре ще разберете дали става нещо от нея.

    07:52 27.10.2025

  • 25 Атина Палада

    5 6 Отговор

    До коментар #19 от "ЗА МАЗЕТО":

    страшен килим, три пъти по тесен от на рижия, а знамената ги немаше, точно като военнопрестъпник, другия път ще го привика в Гуантанамо!

    07:52 27.10.2025

  • 26 УдоМача

    3 3 Отговор
    Молодцы!

    07:52 27.10.2025

  • 27 Пу.тлер

    4 3 Отговор
    Руските п.ияни д.еген.ерати са най- умните пия.ни дег.енер.ати в целия свят

    07:56 27.10.2025

  • 28 Давай!

    2 3 Отговор
    Посрахте ли се Русофоби?

    07:56 27.10.2025

  • 29 Я пък тоя

    3 0 Отговор

    До коментар #20 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    Видяхме последния път как го приеха в САЩ.
    Стюардесата на самолета избърза напред, за да го посрещне.
    А Путин на червен килим и в лимузината на Тръмп .

    07:56 27.10.2025

  • 30 Ддд

    3 0 Отговор
    ....и гаргите се разлетяха.

    07:59 27.10.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Дедо

    0 0 Отговор
    Е какво стана с Орешника нали беше безаналогов и достатъчно оръжие да ужаси света. Ама светът не се ужаси, Орешника се позабрави и сега на сцената излиза Буревестника . Утре какво да очакваме от тия Дърволестник или Матрьошколесник ли ? Иначе Путин и компания,като чуха ,че Киев може да получи старите стандартни ракети Томахоук и напълниха гащите.

    08:01 27.10.2025

  • 33 Опять

    1 0 Отговор
    Ботокса пак лъже. Забрави да каже, че ракетата може и да готви.

    08:02 27.10.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    Мартине лапкаш ли лапкаш сиренясали за жълти цен тове?

    08:03 27.10.2025

  • 37 Голем смех

    1 0 Отговор
    Демек със последните санкции са му бръкнали много дълбоко на бункерния гном, щом вече говори като колегата си Ким :) хахахахахахахахахаха скоро руснаците ще се редят за хуманитарни помощи :)

    08:04 27.10.2025

  • 38 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    Мартине лапкаш ли лапкаш сиренясали за жълти цен тове?

    08:04 27.10.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания