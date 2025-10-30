Новини
Мнения »
Проф. Боян Дуранкев: Конфискация на руските активи? Друг път!

Проф. Боян Дуранкев: Конфискация на руските активи? Друг път!

30 Октомври, 2025 10:00 678 6

  • проф. боян дуранкев-
  • конфискация-
  • руските активи-
  • руска агресия-
  • война

Икономиката ни процъфтява, само заемите ни са малко!

Проф. Боян Дуранкев: Конфискация на руските активи? Друг път! - 1
Снимка: Shutterstock
проф. Боян Дуранкев проф. Боян Дуранкев икономист
Труд Труд медия
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

„Репарационният заем“ на Европейския съюз за Украйна може да достигне до 130 милиарда евро, според първенците в ЕК, като точният размер ще бъде финализиран след оценката на Международния валутен фонд за финансовите нужди на Украйна през 2026 и 2027 г.

Но какво е това чудо „репарационен заем“ на практика?

Да, съществувал е терминът „репарационни заеми“, макар и не много широко използван. Това понятие се свързва най-вече с периода след Първата световна война, когато победените държави - особено Германия - са били задължени да изплащат репарации на победителите.

Какво представляват тогава „репарационните заеми“?

Това са заеми, които една държава (или институция) е вземала, за да може да покрие задълженията си по репарации. Най-известният пример е Германия, която след Версайския договор (1919 г.) е трябвало да изплаща огромни суми на Франция, Великобритания и други страни. Тъй като икономиката ù е била в тежко състояние, Германия е прибягвала до външни заеми, за да изпълни тези задължения.

Примери:
1. Дауесов план (1924) - САЩ предоставят заем на Германия, за да стабилизират икономиката ù и да ù позволят да изплаща репарациите.
2. Йънг план (1929) - нова схема за разсрочено плащане на репарациите, също включваща международно финансиране.
Тези заеми не са били наричани официално „репарационни заеми“ във всички документи, но функционално са изпълнявали тази роля.

Идеята за репарационен заем за Украйна, базиран на парични остатъци от руски активи, замразени на Запад, беше предложена от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен на 10 септември тази година.
Заемът, целящ да помогне на Киев да финансира военните си усилия, ще бъде изплатен от Украйна едва след като получи репарации от Русия в мирно споразумение (ако има такова!). Рискът ще бъде поет колективно от европейските и евентуално и от някои други страни от Г-7.

Обаче!

По-голямата част от руските активи на стойност около 210 милиарда евро, държани в Европа, се намират в белгийския централен депозитар за ценни книжа Euroclear. 175 милиарда евро от активите в Euroclear вече са изплатени и превърнати в парични средства, които биха могли да бъдат основата на новия заем.

Но Белгия се опъва и не дава зелена светлина на този проект. Иска 100% гаранции от всички страни (това означава и от България), че ако се случи международно законово преследване на тази на практика конфискация, страната няма еднолично да пострада.

Има още едни тревожен факт. Достатъчна е една „заемна конфискация“, за да се разбягат като пилци голяма част от сегашните ползватели на Euroclear - всички онези страни, които някога могат да бъдат заплашени от конфискация.

Поради тези причини е най-вероятно УфдЛ да предложи пореден заем - гарантиран от всички страни в ЕС, а това няма как да стане при поне три страни, които резонно се опъват. За марионетните правителства (няма да ги изброявам) не е проблем да обещаят и да подпишат подобна Велика идея.
Икономиката ни процъфтява, само заемите ни са малко!


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Георги

    5 3 Отговор
    искат да изтеглят "репарационен заем" от името на Русия, без всъщност тя, по силата на каквото и да е споразумение, да дължи на някого репарации ? Пък ако нещо се провали - ЕС ще плаща! Бааа как само са го измислили.

    Коментиран от #3

    10:06 30.10.2025

  • 2 Как

    1 6 Отговор
    Боян Дураков си говори едно и също.Нищо ново не казва, повтраялго е навсякъде!

    Коментиран от #5

    10:10 30.10.2025

  • 3 Георги

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Георги":

    То направо си излиза, че репарациите ще ги плаща ЕС - какво ли означава това, при условие, че те обикновено се плащат от загубилият войната!

    10:10 30.10.2025

  • 4 очевидец

    7 1 Отговор
    Откакто се "отказаха" от руски енергийни доставки, чехите плащат 5 пъти, пет пъти по-скъп ток от преди (само да напомня, че чешки дружества владеят нашето електроразпределение) Нашата икономика е доста по-слаба от чешката, за покупателна способност да не говорим. Изводите за вас.

    Коментиран от #6

    10:11 30.10.2025

  • 5 Ха ХаХа

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Как":

    Точно ти ли ще коментираш този професор бе неграмотен нещастник?

    10:15 30.10.2025

  • 6 болгарин..

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "очевидец":

    Ама така требва да бъде,урсулците тепърва ще ги треска отвсякаде-без масковските ресурси,а сега ще ттрябва да дават безплатно синьо гориво на зеления бандерски мухал-оти кремля му батиса и продължава да думка всичко дето дава тоци,а азерското депо за газ на кiевската хунта е вече за скраб

    10:18 30.10.2025