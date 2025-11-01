Въпросът е дали днешните Будители са част от елита на българския народ - преобладаващо в съглашателство с властта

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Честит празник на Будителите!

Знае се, че Будителите са били сред елита на предосвобожденска България - преобладаващо в опозиция на отоманската власт - и е основателен въпросът дали днешните Будители са част от елита на българския народ - преобладаващо в съглашателство с властта.

И доколкото на всички е ясно качеството на сегашния “елит”, за мен по-интересно от изследователска гледна точка е как почти същата политическа система успява да селектира наистина най- доброто от българската нация след Освобождението до 1944 г., а днес не може. Не може да не се отбележи фактът, че почти всички министри и топ държавни служители са били със западни университетски дипломи.

Отговорът според мен е в доминиращите тогава ценности, моралните устои и ролята на Царя, училището, БПЦ и армията в тогавашното общество. Царят внася порядките, етичния и естетичния европейски код за поведение в едно ориенталско общество; училището продължава златните предосвобожденски традиции, дори сме сред първите в Европа със собствен учебник (на Никола Станев) по гражданско образование; Православната църква продължава своята просветителска и обединителна роля, започнала още преди Освобождението; българската армия, освен славни победи, носи престиж и възпитава в родолюбие, достойнство и чест.

Всички те са други сега - обслужващи често чужди интереси. И нищо няма да се промени, докато не ги възкресим.

След 9.9.1944 г постепенно висши ценности на обществените отношения станаха измамата и кражбата в комплект с култа към генералния секретар, които родиха съветския човек у нас. И не само - той стана елит. И тази нова система на управление - жива и до днес - като чуждо тяло отхвърля и днес всеки човек, който с други принципи и ценности пречи на установения “ред”.

Често обществото се сравнява с човешкия организъм, но първият, който го прави е френският лекар и велик икономист Франсоа Кене през 18 в. , (създател на школата на физиократите, разглеждаща природата и в частност земята като единствен източник на богатството). Както човешкият организъм има имунна система и отхвърля чуждите тела, така и здравото общество, построено върху принципи и ценности , отхвърля нарушителите на установения ред. А тези, които алармират за чуждото тяло са Будителите. Нещо като бели кръвни телца на обществения организъм. Лошото е, когато туморните клетки станат толкова много, че Будителите са обявени за предатели.

Добрата новина е, че върховните закони на човешкото битие са Божиите закони , вкл. : “не кради” и “не лъжи”. И когато дълго време обществото им изневерява количествените злокачествени натрупвания преминават в доброкачествени изменения.

Така и след дългия период на съветизация и след това на путинизация на обществото ще дойдат новите Будители, които да му помогнат да оздравее.

А може и вече да са сред нас.

Коментарът на автора е публикуван на неговата страница във фейсбук