Въпросът е дали днешните Будители са част от елита на българския народ - преобладаващо в съглашателство с властта

1 Ноември, 2025 16:00

Така и след дългия период на съветизация и след това на путинизация на обществото ще дойдат новите Будители, които да му помогнат да оздравее.

Въпросът е дали днешните Будители са част от елита на българския народ - преобладаващо в съглашателство с властта - 1
Снимка: БГНЕС
Евгений Кънев Евгений Кънев Финансист, доктор по икономика
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Честит празник на Будителите!

Знае се, че Будителите са били сред елита на предосвобожденска България - преобладаващо в опозиция на отоманската власт - и е основателен въпросът дали днешните Будители са част от елита на българския народ - преобладаващо в съглашателство с властта.

И доколкото на всички е ясно качеството на сегашния “елит”, за мен по-интересно от изследователска гледна точка е как почти същата политическа система успява да селектира наистина най- доброто от българската нация след Освобождението до 1944 г., а днес не може. Не може да не се отбележи фактът, че почти всички министри и топ държавни служители са били със западни университетски дипломи.

Отговорът според мен е в доминиращите тогава ценности, моралните устои и ролята на Царя, училището, БПЦ и армията в тогавашното общество. Царят внася порядките, етичния и естетичния европейски код за поведение в едно ориенталско общество; училището продължава златните предосвобожденски традиции, дори сме сред първите в Европа със собствен учебник (на Никола Станев) по гражданско образование; Православната църква продължава своята просветителска и обединителна роля, започнала още преди Освобождението; българската армия, освен славни победи, носи престиж и възпитава в родолюбие, достойнство и чест.

Всички те са други сега - обслужващи често чужди интереси. И нищо няма да се промени, докато не ги възкресим.

След 9.9.1944 г постепенно висши ценности на обществените отношения станаха измамата и кражбата в комплект с култа към генералния секретар, които родиха съветския човек у нас. И не само - той стана елит. И тази нова система на управление - жива и до днес - като чуждо тяло отхвърля и днес всеки човек, който с други принципи и ценности пречи на установения “ред”.

Често обществото се сравнява с човешкия организъм, но първият, който го прави е френският лекар и велик икономист Франсоа Кене през 18 в. , (създател на школата на физиократите, разглеждаща природата и в частност земята като единствен източник на богатството). Както човешкият организъм има имунна система и отхвърля чуждите тела, така и здравото общество, построено върху принципи и ценности , отхвърля нарушителите на установения ред. А тези, които алармират за чуждото тяло са Будителите. Нещо като бели кръвни телца на обществения организъм. Лошото е, когато туморните клетки станат толкова много, че Будителите са обявени за предатели.

Добрата новина е, че върховните закони на човешкото битие са Божиите закони , вкл. : “не кради” и “не лъжи”. И когато дълго време обществото им изневерява количествените злокачествени натрупвания преминават в доброкачествени изменения.

Така и след дългия период на съветизация и след това на путинизация на обществото ще дойдат новите Будители, които да му помогнат да оздравее.

А може и вече да са сред нас.

Коментарът на автора е публикуван на неговата страница във фейсбук


Оценка 2.2 от 9 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    10 1 Отговор
    Истинските Будители са днес в прохода Хаинбоаз срещу еничарите на Шиши.

    16:07 01.11.2025

  • 2 ?????

    12 2 Отговор
    Да попитам автора на тая глупост - как ония супербудители преди 9.9 успяха да ни вкарат в три национални катастрофи?
    Или тва е друго? А?

    16:08 01.11.2025

  • 3 Иванич

    14 1 Отговор
    По времето на соца, когато според автора са върлували измамата и кражбата/как ли тогава е построена България /, баща му беше страхотен преподавател в Свищовската академия, която в демократичните ни времена бе тотално съсипана. Какви днешни будители, всички зинали за пари!

    16:08 01.11.2025

  • 4 ще останеш разочарован

    9 2 Отговор
    „Най-големият враг на народа – това е интелигенцията, отгледана от колонизаторите”

    16:08 01.11.2025

  • 5 име

    6 2 Отговор
    За справка на бoлното същество евгини кънев искам да му припомня, че според прецедента роско плиyвнaлиев - чехльо, прехода приключи на 13 Юни 2014г, така че отдавна не е актуален с неговите фобии. Ако нещо не му харесва, да подаде писменно оплакване в най-близката арменска църква от действията на посолството и ЕССР, които крепяха всички управляващи през последните 18г!

    16:16 01.11.2025

  • 6 И Киев е Руски

    5 1 Отговор
    Будителите са тук :Шиши Боко мавъра и тема подобни отр.п .и

    16:19 01.11.2025

  • 7 Ганя Путинофила

    2 5 Отговор
    Русофилите никой не може да разбуди!

    16:21 01.11.2025

  • 8 Бялджип

    10 2 Отговор
    Очевидно авторът не е твърде интелигентен, в живота го води омразата и класовото мислене. Още по-очевидно е, че науката и изкуството са му в тъмен мрак. Ако беше иначе, нямаше да дели обществото и народа на България до 1944 година и след нея, на съветизация и путинизация. Защото след посочената от него година, всички знаят, че науката и изкуството в България са достигнали завидни върхове. В златните години на този период, тук са създадени шедьоври в много сфери, за които днес можем единствено да мечтаем и си припомняме.

    16:21 01.11.2025

  • 9 Къде са тези будители?

    1 2 Отговор
    Племето е тотално затъпяло!

    16:22 01.11.2025

  • 10 404

    2 0 Отговор
    Не забравяйте Азис Тони Стораро Софка тризначките и т. н.с лопата да ги зариваш

    16:24 01.11.2025

  • 11 Канчев

    4 0 Отговор
    Някой се възприема за съвременен будител, но ръси изсмукани от пръстите си плиткоумия и пише по английски образец "отомански" вместо българското "османски". Нова версия на "Криворазбраната цивилизация".

    16:27 01.11.2025

  • 12 Думата "будител"

    0 0 Отговор
    Сега може да е само за човек който каже " на революция хора и Народен съд " и НЕ "вървете на пред", а "вървете след мен" ! ..... Всичко друго са глупости

    16:30 01.11.2025

  • 13 Верно ли

    4 0 Отговор
    И от какво точно според този орел с ориз трябва да оздравее обществото??? Ми направо да лобира пред Сорос да започнат да ни плащат на всички там базовия доход и да сме много щастливи! Да не би пък той да е будител??? И какво точно е "путинизация" според този умник, да бъде така добър да се обоснове, а не само да подмята някакви нарицателни просто ей така, щото май се оказва, че най-голямата "копейка" е британско проектче!

    16:31 01.11.2025

  • 14 Глупости !

    3 0 Отговор
    Ако "Будителите" са част от елита, са обикновени пропагандатори и подлоги ! Да има да взема. Всички Будители са искали някакъв вид революция и смяна в обществените отношения и реалности. Колегата Евгений Кънев очевидно не са му ясни тези неща

    16:35 01.11.2025

  • 15 Файърфлай

    5 0 Отговор
    От тая статия се разбират две неща-че Гената е заклет антикомунист,и че пак той е от новата вълна будители,които ще възкресят България.И в двете силно се съмнявам.Всъщност ,за мислещ човек подобни автори предизвикват обратен ефект.Колко се плаща за едно такова писание,че тоя е един от първенците?

    16:35 01.11.2025

  • 16 Пич

    7 0 Отговор
    Хм....... Тези които определят като будители , винаги са били едни мазници, готови гащите да си свалят за да ги почерпил ! А достойните никога не определят като будители ! Защото будят срещу Урсулианците и другите робства !!!

    16:37 01.11.2025

  • 17 наедтг

    5 0 Отговор
    Гена много си проост глупак и проповедник на глупост. Цялата статия е опит да напишеш нещо добро и накрая верен на Шорос и на собствената си вродена проостотия си сложил една путинизация. Голям си глупак. Ама много проосто парче. Лъжец и измамник дето се мисли за хитър. А си го написал добре, "не лъжи". Написал си го ама лъжеш. Боклук. Какво точно ти е виновен Владимир Путин че си проост лъжец??? Слава на Господ Иисус Христос, всичките наемници на Западната тиня сте такива проости глупаци. Търсиш будители, или лъжеш че ги търсиш??? Ами за да се ориентираш ако искаш прочети Новия Завет на Господ Иисус Христос.

    Коментиран от #28

    16:37 01.11.2025

  • 18 Глупости !

    2 0 Отговор
    НЕ тези, които алармират за чуждото тяло са Будителите. А "чуждото тяло" за "установения ред" са будителите, колега Евгений Кънев ! .... очевидно не са ти ясни тези неща за които пишеш .....

    16:39 01.11.2025

  • 19 Леле майкооооо....

    4 0 Отговор
    Колко не е у ред тоя.....

    16:41 01.11.2025

  • 20 Дедето

    1 0 Отговор
    "Царят внася порядките, етичния и естетичния европейски код за поведение"
    Мдааа, а избитите 23год, а запалените къщи, а партизанските глави, а разстреляни те Вапцаров, Гео Милев и т. н. по европейски ли са?
    На фона на концлагерите и пещите за хора в Европа, вероятно да.

    Коментиран от #24

    16:42 01.11.2025

  • 21 Възмутен съм!

    2 0 Отговор
    ФАКТИ, защо не позволявате коментар, след изказване на националният предател Костадинов?

    16:42 01.11.2025

  • 22 Подлогите дето сваляли гащи

    2 0 Отговор
    И заемали поза партер пред власта и елита били Бутители.... Тоя е много зле с кратуната верно

    16:44 01.11.2025

  • 23 Невероятно гнусна статия

    1 0 Отговор
    Думата "будител" мили ми Кънев, сега
    може да е само за човек който каже " на революция хора и Народен съд " и НЕ "вървете на пред", а "вървете след мен" ! ..... Всичко друго са глупости

    16:47 01.11.2025

  • 25 Глупак

    1 0 Отговор
    Будителите се определят от делата.

    16:48 01.11.2025

  • 26 Ъхъъъъъ...

    1 0 Отговор
    Още малко "будителите" , да не ги бият заптиетата а да им плащат нали? Мозък

    16:52 01.11.2025

  • 27 И как така, хем

    1 0 Отговор
    Будители били част от елита и го били обслужвали , и хем Будителите били обявавани за предатели....пълен пастет му е в кратуната

    16:56 01.11.2025

  • 29 Оня с коня

    0 0 Отговор
    по важното е че на иван костов вече има именувана улица за повече инфо гугле ще ви каже

    16:58 01.11.2025

  • 30 000

    0 0 Отговор
    Учете руски! Ще бъде важно!

    17:07 01.11.2025