Владислав Панев: Уникална тъпотия е, че увеличаването на данък дивидент може да намали сивата икономика

Уникална тъпотия е, че увеличаването на данък дивидент може да намали сивата икономика. Точно обратното е. Представете си, че сте собственик на фирма и досега сте нямал нищо против да плащате данък печалба и след това още 5% данък дивидент. Общо 15. Сега обаче единият данък скача двойно. Какво ще направите?

Това коментира във "Фейсбук" Владислав Панев.

Ами ще си увеличите заплатата до размера на цялата печалба на фирмата. Така ще плащате към хазната само 10% данък общ доход (при условие, че и досега се осигурявате на максимума). В същото време ще избегнете 10% дабъл печалба (фирмата вече няма да има такава) и 10% данък дивидент.

Какво излиза накрая? Досега държавата ще е прибирала 15%, а вече те ще са само 10. И всичко това е без някой да минава в сивата икономика, всичко е по банков път и на чисто. И това със сигурност няма да е изолиран случай.

Отделно ако решите да криете доходи и данъци заради повишението на осигуровките и преминете към кешова икономика. Това също ще се случва по-често, но съвети за незаконни практики няма да давам. То всеки ги знае.