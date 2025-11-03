Новини
Владислав Панев: Уникална тъпотия е, че увеличаването на данък дивидент може да намали сивата икономика

3 Ноември, 2025 09:19 1 274 23

Това също ще се случва по-често, но съвети за незаконни практики няма да давам. То всеки ги знае

Владислав Панев: Уникална тъпотия е, че увеличаването на данък дивидент може да намали сивата икономика - 1
Снимка: БГНЕС
Владислав Панев Владислав Панев финансов анализатор
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Уникална тъпотия е, че увеличаването на данък дивидент може да намали сивата икономика. Точно обратното е. Представете си, че сте собственик на фирма и досега сте нямал нищо против да плащате данък печалба и след това още 5% данък дивидент. Общо 15. Сега обаче единият данък скача двойно. Какво ще направите?

Това коментира във "Фейсбук" Владислав Панев.

Ами ще си увеличите заплатата до размера на цялата печалба на фирмата. Така ще плащате към хазната само 10% данък общ доход (при условие, че и досега се осигурявате на максимума). В същото време ще избегнете 10% дабъл печалба (фирмата вече няма да има такава) и 10% данък дивидент.

Какво излиза накрая? Досега държавата ще е прибирала 15%, а вече те ще са само 10. И всичко това е без някой да минава в сивата икономика, всичко е по банков път и на чисто. И това със сигурност няма да е изолиран случай.

Отделно ако решите да криете доходи и данъци заради повишението на осигуровките и преминете към кешова икономика. Това също ще се случва по-често, но съвети за незаконни практики няма да давам. То всеки ги знае.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.8 от 22 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Сделано в СССР

    15 3 Отговор
    От червени чykyндypи и сертифицирани по Магнитски друго не може да се очаква.

    09:28 03.11.2025

  • 2 Дик диверсанта

    18 3 Отговор
    Напълно съм съгласен, това с този данък го е измислил някой комунист от близачите на началото.

    Коментиран от #7, #8

    09:31 03.11.2025

  • 3 Гост

    10 4 Отговор
    Този е математик от ранга на Теслю Точката, 10%+5%=15%.Иначе е абсолютно прав, повишаването на данъците не повишава събираемостта.

    09:32 03.11.2025

  • 4 Перо

    6 3 Отговор
    Червената буржоазия и Станишев въведоха плоския данък от 10%, който устройва само тях и държавните милионери! Крайно наложително е да се въведе прогресивен данък! В БГ ако данък печалба е 1%, пак ще има сива икономика! Данъкът не я спира!

    09:40 03.11.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Какво

    3 1 Отговор
    друго могат да измислят кухи престъпни кратуни като аргумент ?

    09:51 03.11.2025

  • 7 И гордо

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Дик диверсанта":

    го заяви , решил , че вечно лъжите , мушенгиите и престъпленията им ще минават през българските граждани !

    09:53 03.11.2025

  • 8 ДЕБИЛИ И ДЕВИДЕНТИ,УПРАВЛЯВАЩИ ДЕБИЛИ !

    8 2 Отговор

    До коментар #2 от "Дик диверсанта":

    МИ ТАЯ ПРОСТОТИЯ МОЖЕ ДА Я ИЗМИСЛИ ЕДНА ПРОСТА КАЛИНКА ОТ ШАЙКАТА ГЕРБ НА НЕУКИЯ БОЙКО. ДЕВИДЕНТ, ПОЛУЧАВАМ ВСЯКА ГОДИНА ОТ СОЛОВЕЙ СОДИ СЛЕД КАТО СА СИ ПЛАТИЛИ КОРПОРАТИВНИЯ ДАНЪК ПЕЧАЛБА И ПОСЛЕ РАЗДАВАТ ДЕВИДЕНТИ НА ИНВЕСТИТОРИТЕ. НЯМА НИКАКВА СИВА ИКОНОМИКА. ДЕБИЛИТЕ НА ШАЙКАТА ГРАБЛИВА ГЕРБ ЩЕ ИЗГОНЯТ ВСИЧКИ ИНВЕСТИТОРИ ОТ БГ. ЗАЩОТО СА ДЕБИЛНИ ТЪПАЦИ. ДЕВИДЕНТА НЯМА НИЩО ОБЩО С СИВАТА ИКОНОМИКА ДЕБИЛИ БОЙКОВИ!

    09:54 03.11.2025

  • 9 КАКВО КАЗВА ШИШИ ЗА ДЕВИДЕНТА?

    4 2 Отговор
    ЧУКУНДУРИТЕ НАМАГНИТЕНИ ИЗМИСЛЯТ ТЪПИ ЧУКУНДУРСКИ ДАНЪЦИ ЗАЩОТО СИ НЯМАТ И ПОНЯТИЯ ОТ ИКОНОМИКА . НАЙ ЩЕ УДАРЯТ ШИШИ КОЙТО Е ДЕКЛАРИРАЛ НАД 19 МИЛИОНА ОТ ДЕВИДЕНТИ. ЗНАЧИ СПОРЕД ДЕБИЛИТЕ ШИШИ ЯКО Е ЗАБЪРКАН В СИВАТА ИКОНОМИКА! БОЙКО МНОГО ПРОСТИ ИМАШ ОКОЛО СЕБЕ СИ! ШАЙКА ДЕБИЛНА ГЕП!

    10:00 03.11.2025

  • 10 Данък грабене

    2 0 Отговор
    Каква точно е разликата между дивидент и печалба?

    Коментиран от #13

    10:08 03.11.2025

  • 11 Дребен бизнес

    4 0 Отговор
    Бойко обеща да не вдига данъци.На следващите избори отивам за гъби.

    10:14 03.11.2025

  • 12 Факт

    1 1 Отговор
    Също невярно. Едно са корпорациите, друго са малките фирми. При корпорациите могат да вкарат всредствата в инвестиции и увеличение на капитала без да раздават дивидент. Масово малките фирми се осигуряват колкото могат. Данък дивидент се трупа не по желание на фирмата.

    10:16 03.11.2025

  • 13 Караджата

    5 0 Отговор

    До коментар #10 от "Данък грабене":

    Дивидент е когато теглиш пари от фирмата за да можеш да си ги харчиш.Много хора още не са разбрали че плоския данък е 15% ,а сега го правят 20%.

    10:17 03.11.2025

  • 14 дони

    2 2 Отговор
    Уникална наглост е да тиражирате ,че увеличавате ДОО с 2процента ,но си го повтаряте до .......като ви повярваТТ...Дръжте се ,още малко и € ще изрита просийските хрантутници от българските управленски структури!

    10:19 03.11.2025

  • 15 Тома

    1 0 Отговор
    Е какво очакваш след като ни управляват тъпаци включително и ти.

    10:20 03.11.2025

  • 16 Баба

    3 0 Отговор
    Данъкът върху дивидентите няма да се вдига. В момента проста "плашат гаргите". Искат до края на годинат голяма част от собствениците да си изпишат дивидент и по този начин в бюджета / през м.01.2026 г./ ще има повече постъпления от данъка.

    Коментиран от #18

    10:22 03.11.2025

  • 17 Анонимен

    3 0 Отговор
    Данък дивидент е дублиране на данък печалба.

    10:22 03.11.2025

  • 18 Караджата

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Баба":

    В това няма логика,защото ако сега си пуснеш дивидент данъка ще платиш януари по новите налози.

    Коментиран от #20

    10:24 03.11.2025

  • 19 Гробар

    3 0 Отговор
    Щавене на редовния бизнес,а сивия сектор все по добре.Колкото повече тежест върху редовните фирми толкова повече конкурентно предимство за сивите.

    10:28 03.11.2025

  • 20 Баба

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Караджата":

    Дължимият данък се начислява към 31.12.2025 г. ,а се декларира и плаща през м.01.2026 г.

    10:35 03.11.2025

  • 21 1357

    1 1 Отговор
    Не знам ама досега не съм видял бизнес да фалира от вдиганона минималната заплата, и данъци,освен някой малко магазинче за дрехи,даже гледам си сменят коли имоти

    10:35 03.11.2025

  • 22 Някой

    0 0 Отговор
    Хехе. Аз това още вчера го написах тук.
    Този герой - Стойнев ли бе, хал хабер си няма от икономика. Ама и от житейска логика също.
    Или пък си изсмуква от пръстите всякакви невроятни оправдания на планираното стригане на овцете. Може някоя овца и да му повярва...

    10:35 03.11.2025

  • 23 Ветеран от Протеста

    0 0 Отговор
    Сивата икономика е в основата си е кешова .Назначават се служители и работници на минимална заплата и на 4 часа ,а останалото Кеш в плик .Хиляди автомонтьори в гаражи работят само в КЕШ.Хиляди на сергии - КЕШ....Хиляди " домашни майстори" боядисват,ремонтират ,лепят плочки и сменят инсталации,покриви,огради... - КЕШ и т.н.Гарантирам,че БВП е поне 300 милиарда Евро ,а не 200....Народа има 100 милиарда " спестявания" в банките вече и ще се увеличават,а колко са обменили в евро по бюрата - не се знае....Хванете реалната Сива икономика а бе

    10:51 03.11.2025