Ралица Симеонова пред ФАКТИ: Борисов се опитва да демонстрира сила и власт, но поведението му издава безпомощност

3 Ноември, 2025 13:22 2 058 36

Изборите в Пазарджик дадоха и пореден аргумент в полза на тезата, че ГЕРБ губят позиции и влияние, казва политологът

Ралица Симеонова пред ФАКТИ: Борисов се опитва да демонстрира сила и власт, но поведението му издава безпомощност - 1
Снимка: Личен архив
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Пренаредиха ли се интересите в кабинета, или просто имаше нужда от политическа игра, за да се разбере кой кой е в управлението. И какво ще последва, след като президентът Румен Радев подкара личната си кола… Пред ФАКТИ говори политологът Ралица Симеонова.

- Г-жо Симеонова, какъв извод трябва да си направим след изборите за общински съвет в Пазарджик. Кой какво ни показа на този вот?
- Първите местни избори, на които се явява формацията на Пеевски след разцепването на ДПС, печелейки най-много съветници в Общинския съвет, затвърждава усещането, което оставиха и последните парламентарни избори, а именно - за манипулиране на електоралния процес и изкривяване на изборните резултати.

Съмненията в честността и свободата на изборите вече са постоянна величина.

Това допълнително демотивира гражданите да упражняват правото си на глас, което, от своя страна, води до още по-големи изкривявания на изборните резултати, защото увеличава тежестта на контролирания вот в тяхното формиране. Доверието в изборите се очертава да става все по-ниско, защото гражданите не виждат никаква адекватна реакция от страна на компетентните органи по отношение на възпрепятстването на практиките, които опорочават електоралния процес.

Ниската избирателна активност обслужва основните политически партии, така че не може да се очаква те да вземат мерки, за да обърнат тази тенденция, освен ако не бъдат подложени на много сериозен граждански натиск.

Изборите в Пазарджик дадоха и пореден аргумент в полза на тезата, че ГЕРБ губят позиции и влияние. Шестото място на партията е унизително, но и показателно за състоянието и перспективите пред този политически субект. Изглежда, че има сериозни основания за допускането, че "Новото начало" на Пеевски постепенно поглъща ГЕРБ. Въпреки че на повърхността Борисов се опитва да демонстрира сила и власт, на практика поведението му издава безпомощност, защото действията му в крайна сметка винаги обслужват интереса на "Новото начало". Така че по всичко изглежда, че той е в асиметрични отношения с Пеевски, в случая - в подчинена позиция.
При ПП-ДБ, от друга страна, наблюдаваме борба за оцеляване и запазване на идентичност. Трудно ще им бъде да спечелят тази битка. От една страна, те самите допринесоха съществено за ерозията на своята политическа идентичност, приемайки да управляват заедно със своя основен политически опонент ГЕРБ, а неформално и с ДПС. Така те не само се дискредитираха, но помогнаха за реабилитирането на ГЕРБ и ДПС, които бяха изгубили позиции след протестите през 2020 г. Сега Пеевски и Борисов вече нямат нужда от тях и ще се опитат да ги минимизират.

На прицел изглежда, че са ПП.

Вероятно планът е те да бъдат обезличени и заличени, а ДБ - съхранени и използвани впоследствие отново.

- След тези избори се стигна и до ротация на председателя на парламента, защото „така било правилно“ – според Борисов и ГЕРБ? Нужно ли бе това?
- Смяната на председателя на НС може да се разглежда от няколко перспективи. От една страна, Наталия Киселова генерира сериозни репутационни щети по време на своето председателство и вероятно това е една от причините парламентарното мнозинство да търси алтернатива за този пост. От друга страна, след унизителния резултат на ГЕРБ в Пазарджик, партията се нуждаеше от някаква реабилитация и номинацията и изборът на председател на НС от нейните редици изигра именно такава роля. Подкрепата на „ДПС – Ново начало“ на Делян Пеевски може да се разглежда като реверанс към Борисов в този контекст.
Въпросът тук обаче е по-глобален. Принципът на ротационното председателство до голяма степен подкопава значимостта на статута на председателя на НС така, както е заложен в Конституцията.

Това е един от най-важните публични постове в държавата и текучеството, което наблюдаваме, не е в полза на демокрацията.

Председателят на парламента, който и да е той, при тези обстоятелства ще е просто един фигурант.

- БСП посочваха избора на Наталия Киселова за председател на парламента като свой успех, а сега какво се промени?
- Промени се това, че с оглед драстичното свиване на електоралното им влияние и потенциал, перспективите им извън управлението никак не са положителни. Затова БСП сега, без особена съпротива, ще преглътне това решение, ако иска да продължи да генерира ползи от участието си в изпълнителната власт. Но така или иначе на хоризонта за тях не се очертава светло политическо бъдеще.

- Социалистите излязоха с някаква позиция, а ИТН мълчи. Това тяхно поведение как го определяте?
- Определям го като признание за безпомощност и зависимост. И отново се вписва в логиката, която важи и за БСП.

- Изобщо сега каква е ролята на БСП и ИТН в управлението?
- Ролята им е формална. Занапред БСП и ИТН ще имат все по-малко влияние в процеса на вземане на решения в рамките на коалицията.

Участието на двете формации в това правителство ги води към техния край, който е ясно очертан, макар и малко отложен във времето.

Реалната им електорална тежест вече е нищожна, а с това и инструментариумът им да влияят върху решенията в коалицията. На фона на тенденцията "ДПС - Ново начало" да генерира все по-голям формален и неформален властови ресурс, и да диктува дневния ред на управлението,

БСП и ИТН стават все по-маловажни, като те вече са само един придатък на модела "Пеевски-Борисов",

който в определен момент вероятно ще стане излишен.

- „ДПС – Ново начало“ вече ще присъства на сбирките на Съвета за съвместно управление, но без право на глас… Как гледате на това?
- Това може да се разглежда като стъпка в посока формалното включване на "ДПС – Ново начало" в управляващата коалиция, но може и да е просто демонстрация на реалното влияние на Пеевски върху правителството. Виждаме, че той често парадира с власт и явно има афинитет към такъв модел на поведение.

- „ДПС – Ново начало“ и ГЕРБ „свалиха“ президента Румен Радев от колите на НСО. Взеха му назначенията в ДАНС… Какво следва?
- Ограничаването на президентските правомощия е процес, който продължава вече няколко години. Голяма част от промените бяха прибързани, необмислени и в крайна сметка - деструктивни, защото създадоха повече проблеми, отколкото решиха. Самият подход да се правят промени в Конституцията и в ключови нормативни актове, защото конкретен човек в момента е президент, е изначално грешен и е показател за политическа незрялост и безотговорност.

Смятам, че Конституцията не трябва да бъде пипана с "мръсни ръце".

"Свалянето" на президентската администрация от колите на НСО всъщност беше в полза за държавния глава и му даде възможност да си направи политически PR.
Що се касае до направените и подготвяни промени в законите, засягащи службите за сигурност, те едва ли ще имат сериозно въздействие върху системата. И досега винаги е имало съмнения за зависимости по отношение на принципалите на службите, а и не само за тях, но и надолу по веригата. Отвъд демонстрацията, свързана с орязването на президентските правомощия, смятам, че е редно, който управлява службите, той и да ги назначава, респ. - да носи цялата политическа отговорност. Друг е въпросът, че в България няма ефективни механизми за демократичен контрол над службите.

- По думите на Делян Пеевски, кабинетът „Желязков“ ще изкара мандата си. Ще стане ли така?
- Трудно може да се направи адекватна прогноза в това отношение. Да, наистина коалицията засега изглежда стабилна, но геополитическата динамика е голяма и не се знае как тя би могла да повлияе върху вътрешнополитическия процес в определен момент. Освен това, има твърде много общественозначими проблеми, които също могат да доведат до сътресения в управлението. Предстои въвеждането на еврото от следващата година, което също съдържа сериозен потенциал да провокира криза и социално напрежение. Има прекалено много предизвикателства пред правителството, за да можем да твърдим с увереност, че то ще просъществува до края на мандата си.

- „Възраждане“ вкараха проектозакон хора, санкционирани по „Магнитски“, да не могат да се занимават с политика и да заемат държавни постове. Бе отхвърлен, но просто политически ход ли бе това, или следва някакъв план за развитие в тази посока …
- Това е по-скоро символен акт, от който е ясно, че няма да произтече нещо съществено. С този ход "Възраждане" проформа заявяват позиция. Този ход следва да се разглежда като част от PR-стратегията на партията за консолидиране на подкрепата на техните симпатизанти, но отвъд това друг ефект едва ли ще има, а и едва ли е търсен.

- Ако след Нова година останем без горива, или цената им хвръкне, защото темата „Лукойл“ не бе предвидена, а САЩ наложиха санкции. Какво очаквате?
- Подобен сценарий е вероятен и определено има потенциал да създаде сериозна криза, респективно и социално напрежение, което да преформатира управленската конфигурация и дори да доведе до падането на правителството. Предстои да видим какво ще се случи през следващите месеци и как ще се развие ситуацията.


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 16 гласа.
  • 1 Последния Софиянец

    15 16 Отговор
    Пред БНБ стотици хиляди граждани чакат шефката на ЕЦБ да и кажат Не на еврото.

    Коментиран от #4, #29, #31, #33

    13:24 03.11.2025

  • 2 ту лупът

    10 9 Отговор
    Ами понеже "много вече плакаха", явно е дошло време и той да поплаче😅

    13:24 03.11.2025

  • 3 Здрасти

    17 3 Отговор
    Къде да се снимам пред българското знаме и да почнете и мене да ме каните да давам платени интервюта? Много ги разбирам нещата ей!

    13:25 03.11.2025

  • 4 даже 7 милиона и половина българи

    9 7 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    не искат Еврото. С ДДСто.

    Коментиран от #11

    13:26 03.11.2025

  • 5 От село

    16 9 Отговор
    Свинята изяде тиквата ,а скоро идва Коледа и народа ще хапне свинско.

    13:27 03.11.2025

  • 6 Неук

    11 0 Отговор
    А какво е електорален процес?

    13:27 03.11.2025

  • 7 говорвеща глава

    6 1 Отговор
    де да беше така...

    13:27 03.11.2025

  • 8 Дудов

    16 9 Отговор
    Борисов пред ФАКТИ: Ралица Симеонова се опитва да демонстрира ум и чар , но всъщност се показва като типовете крокодил

    13:28 03.11.2025

  • 9 3.14К

    14 7 Отговор
    Самочувствието на толупа отдавна е паднало! Опитва се да си го повдигне, като винаги си държи ръката в левия джоб при всяка критична ситуация!

    13:29 03.11.2025

  • 10 665

    15 4 Отговор
    Раличка по какво е експерт освен скречовете.

    13:32 03.11.2025

  • 11 оня с коня

    3 7 Отговор

    До коментар #4 от "даже 7 милиона и половина българи":

    Какво значение имат твоите 7 и кусур милиона българи неискащи Еврото,след като бат Бойко и АЗ- неговият верен почитател го искаме?И не се обзалагай че ще ктане точно както ние двамата го искаме а не твоите Милиони Българи,щото ще загубиш!

    Коментиран от #35

    13:32 03.11.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Тома

    9 5 Отговор
    Бати Бойко тиквата и в симитли демонстрира сила и ловкост да открадне от паркинга коли на кмета но беше наказан

    13:37 03.11.2025

  • 14 Шиши и Meчо - "Д"-то на мафията!

    6 5 Отговор
    Буда и дебелян Магнитски са само лицата на мафията, създадена още в началото на 80-те години.
    Нито пожарникаря има толкова акъл, нито нискочелото npace, което не може едно изречение да структурира.

    13:41 03.11.2025

  • 15 Нострадамус

    4 5 Отговор
    Борисов е вреден за България и за г-н Пеевски. За България е вреден, защото ромизира държавата, назначи алкохолици и алкохолички в администрацията, които галено наричат калинки. Прасето Цацаров скри три хиляди страници от партньорите ни относно контрабандни практики на Методиев Борисов, с наркоманът Гешев скри сигнали за руската агентура. По-зле са мизериите, които прави на г-н Пеевски. Ердоган ще излови избирателите на ново начало в Турция като фундаменталисти преди изборите за нс на България, помнете ми думата. От години лично Методиев Борисов прави мизерии и компрометира г-н Пеевски като тежък случай на корупция пред САЩ, ВК, Дубай, Турция. Помнете ми думата до края на ноември Борисов ще е следствен, с половината от ГЕРББ ще ходят не в парламента, а не ГМ Димитров

    13:42 03.11.2025

  • 16 Кит

    7 2 Отговор
    Заклинанията по адрес на Буци продължават да хранят много от професионалните заклинатели.
    В конкретния случай се наслаждаваме на могъщо изявление от страна на дама с интелект и визия в стил "пернато".
    Смях!

    Коментиран от #17

    13:44 03.11.2025

  • 17 Факт

    6 0 Отговор

    До коментар #16 от "Кит":

    Всеки с проблемите си!

    13:49 03.11.2025

  • 18 Бай Араб

    9 3 Отговор
    Тая пък откъде я изкопаха?

    13:53 03.11.2025

  • 19 Меркуцио

    8 3 Отговор
    Посредствеността ще затрие България, тъй да знаете! Размислите на тази "политоложка" са напълно по силите на всеки, който гледа телевизия! Но защо никой не подсказва, че разходите се увеличават и през 2027 г. ни чака крах, а това е времето, когато Радев ще напира да вземе властта и като я вземе откъде ще намери пари, м? Оня юмрук ще му излезе през, айде да не казвам през какво, ако не се заклещи, де!

    14:04 03.11.2025

  • 20 Асен

    2 9 Отговор
    Боко е една жалка пионка на Шиши!

    Коментиран от #30

    14:07 03.11.2025

  • 21 Ху дъ фк

    9 1 Отговор
    А коя е тази фей преказна. Никоя...

    14:16 03.11.2025

  • 22 Борисов не

    8 1 Отговор
    демонстрира власт,той е на власт. Другарката още не е разбрала. Нищо, никога не е късно да станеш за резил

    Коментиран от #32

    14:19 03.11.2025

  • 23 Реалист

    7 2 Отговор
    Жа лка медия сте...какво давате трибуна на тази мисирка Симеонова?! Тя е на хранилка при Васил Божков Черепа и Фатмака Радев!

    14:21 03.11.2025

  • 24 Кирил Христов

    1 2 Отговор
    Вече става досадно да се слушат очевидни неща.

    Коментиран от #36

    14:24 03.11.2025

  • 25 истината

    5 1 Отговор
    Тази коя е? Факти от къде ги вадите тези неизвестни евтини драскачи?

    14:26 03.11.2025

  • 26 И ТЯ КАТО КОРНЕЛИЯ НИНОВА Е ЛЪЖКИНЯ

    7 3 Отговор
    Госпожа симеонова, вие говорите глупости. Дори корнелия нинова не ви вярва. Знаете ли коя е тя? Тя е като вас лъжкиня. Осъдена от български съд, заклеймена, като татуировка , която и да искате да премахнете от тялото си ОСТАВА БЕЛЕГ. Ето факт. Четете: Осъдиха Корнелия Нинова да плати 26 000 лева обезщетение заради клевета
    Софийският градски съд уважи иска на бившия министър на икономиката Никола Стоянов срещу нея, заведен заради поредица нейни изказвания. В тях тя го обвиняваше в корупция, участие в схеми за източване на държавни дружества и дори го е нарекла „пионка", „машата на интереси" и „заплаха за националната сигурност".

    Съдът присъди на Стоянов обезщетение в размер на 26 000 лв., заедно със законната лихва от датата на подаване на иска – 29 март 2023 г.

    14:34 03.11.2025

  • 27 Промяна

    5 1 Отговор
    Шарлатаните са впрегнали всякакви да саботират държавата ни да сеят раздори да лъжат да клеветят да внушават Дълбоката държава плаща но 2026 вече влизаме официално в Еврозоната

    14:44 03.11.2025

  • 28 Промяна

    4 2 Отговор
    ГОСПОЖО ЗАЩО ЛЪЖЕТЕ ЗАЩО ЗАБЛУЖДАВАТЕ ГЕРБ В ПАЗАРДЖИК СА ЗАГУБИЛИ 500 ГЛАСОПОДАВАТЕЛИ ГОСПОЖО ЛЪЖЕТЕ БЕЗОГЛЕДНО А ШАРЛАТАНИ И ИЗМАМНИЦИ БЯХА НАЕЛИ БАРЕК И ХУБАВЕЦ С ПАРИТЕ НА ЦВЕТАН ВАСИЛЕВ ПРАВЕХА ФАЛШИВИ ВИДЕА И ВЪРЛУВАХА БЕЗ НЯКОЙ ДА И ТЪРСИ ОТГОВОРНОСТ ГОСПОЖО

    14:46 03.11.2025

  • 29 Видьо Видев

    1 3 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    В ГЕРБ всички ли са боклуци?Няма ли един по-достоен от милиционерът-пожарникар от Банкя?

    14:47 03.11.2025

  • 30 Промяна

    5 1 Отговор

    До коментар #20 от "Асен":

    А ТАЗИ Е СЛУГИНЯ НА ОЛИГАРСИТЕ ФАКТИ БГ ЗА БЪЛГАРИЯ ЛИ СТЕ ИЛИ

    14:48 03.11.2025

  • 31 Промяна

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    ТИ ПАК СИ НА ПЪРВА ЛИНИЯ СЛУГИНАЖ НА ДЪЛБОКАТА ДЪРЖАВА СОФИЯ Е ЗА ЕВРОЗОНАТА

    14:49 03.11.2025

  • 32 ИСТИНАТА

    2 2 Отговор

    До коментар #22 от "Борисов не":

    Каквото и да демонстрира Борисов, де факто на власт е Пеевски, нали?

    14:50 03.11.2025

  • 33 Промяна

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    ЩО ЛЪЖЕШ НЯКОЛКО СТАРЦИ ДОКАРАНИ ОТ КОПЕЙКАТА ЖАЛКА РАБОТА КОПЕЙКА ОТ НОВА ГОДИНАКОЙТО НЕ ИСКА ЕВРО ДА НЕ ПОЛУЧАВА ДОХОДИ НАЛИ НЕ ГИ ЖЕЛАЕ

    14:55 03.11.2025

  • 34 Хаха хаха ха

    3 0 Отговор
    Защо Путин не смее да гъкне на Ердоган?

    Евалла, комшу! Машаллах!

    Ердоган публично се присмя на Путлер!

    Фашизмът и имперското "величие" винаги губят.
    Това е доказано неведнъж от световната история.

    Както е казал Марк Твен:
    "най-доброто оръжие е смехът и има гарантиран знак за предстоящия крах на режима е да му се изсмиват!


    Унищожителният сарказъм на Чарли Чаплин навремето уби фашизма на Хитлер,
    а смехът на украинците срещу борещите се с комарите, руските „гробища“ и войските на TikTok убива фашизма на Кремъл.



    Ердоган се изсмя на Путин.
    Той демонстрира незначителността на руския флот, с който Путин винаги се е гордял.

    Путин може да си фантазира за величието на руския мир, но това не е нищо повече от старчески архаизми!
    Динозаврите неизбежно умират!
    Това е законът на еволюцията.

    Флотът на Турция,major kombat ships/големи бойни кораби/
    е многократно по-голям/71 към 7/ от флота на кочината Русия!

    Източник: Pravda Gerashchenko

    Слава Україні! Героям слава!

    ЗАВИНАГИ с ЕС и САЩ!
    НИКОГА с ВАРВАРСКА Русия!

    СЛАВА на сегашната ВЕЛИКА Украйна!
    Някогашната ВЕЛИКА България на Кубрат, Бат Баян и Аспарух!

    14:56 03.11.2025

  • 35 хе хе

    0 1 Отговор

    До коментар #11 от "оня с коня":

    Посмали, МанG0!

    15:15 03.11.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.