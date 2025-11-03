Ралица Симеонова пред ФАКТИ: Борисов се опитва да демонстрира сила и власт, но поведението му издава безпомощност

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Пренаредиха ли се интересите в кабинета, или просто имаше нужда от политическа игра, за да се разбере кой кой е в управлението. И какво ще последва, след като президентът Румен Радев подкара личната си кола… Пред ФАКТИ говори политологът Ралица Симеонова.



- Г-жо Симеонова, какъв извод трябва да си направим след изборите за общински съвет в Пазарджик. Кой какво ни показа на този вот?

- Първите местни избори, на които се явява формацията на Пеевски след разцепването на ДПС, печелейки най-много съветници в Общинския съвет, затвърждава усещането, което оставиха и последните парламентарни избори, а именно - за манипулиране на електоралния процес и изкривяване на изборните резултати.



Съмненията в честността и свободата на изборите вече са постоянна величина.



Това допълнително демотивира гражданите да упражняват правото си на глас, което, от своя страна, води до още по-големи изкривявания на изборните резултати, защото увеличава тежестта на контролирания вот в тяхното формиране. Доверието в изборите се очертава да става все по-ниско, защото гражданите не виждат никаква адекватна реакция от страна на компетентните органи по отношение на възпрепятстването на практиките, които опорочават електоралния процес.



Ниската избирателна активност обслужва основните политически партии, така че не може да се очаква те да вземат мерки, за да обърнат тази тенденция, освен ако не бъдат подложени на много сериозен граждански натиск.



Изборите в Пазарджик дадоха и пореден аргумент в полза на тезата, че ГЕРБ губят позиции и влияние. Шестото място на партията е унизително, но и показателно за състоянието и перспективите пред този политически субект. Изглежда, че има сериозни основания за допускането, че "Новото начало" на Пеевски постепенно поглъща ГЕРБ. Въпреки че на повърхността Борисов се опитва да демонстрира сила и власт, на практика поведението му издава безпомощност, защото действията му в крайна сметка винаги обслужват интереса на "Новото начало". Така че по всичко изглежда, че той е в асиметрични отношения с Пеевски, в случая - в подчинена позиция.

При ПП-ДБ, от друга страна, наблюдаваме борба за оцеляване и запазване на идентичност. Трудно ще им бъде да спечелят тази битка. От една страна, те самите допринесоха съществено за ерозията на своята политическа идентичност, приемайки да управляват заедно със своя основен политически опонент ГЕРБ, а неформално и с ДПС. Така те не само се дискредитираха, но помогнаха за реабилитирането на ГЕРБ и ДПС, които бяха изгубили позиции след протестите през 2020 г. Сега Пеевски и Борисов вече нямат нужда от тях и ще се опитат да ги минимизират.



На прицел изглежда, че са ПП.



Вероятно планът е те да бъдат обезличени и заличени, а ДБ - съхранени и използвани впоследствие отново.



- След тези избори се стигна и до ротация на председателя на парламента, защото „така било правилно“ – според Борисов и ГЕРБ? Нужно ли бе това?

- Смяната на председателя на НС може да се разглежда от няколко перспективи. От една страна, Наталия Киселова генерира сериозни репутационни щети по време на своето председателство и вероятно това е една от причините парламентарното мнозинство да търси алтернатива за този пост. От друга страна, след унизителния резултат на ГЕРБ в Пазарджик, партията се нуждаеше от някаква реабилитация и номинацията и изборът на председател на НС от нейните редици изигра именно такава роля. Подкрепата на „ДПС – Ново начало“ на Делян Пеевски може да се разглежда като реверанс към Борисов в този контекст.

Въпросът тук обаче е по-глобален. Принципът на ротационното председателство до голяма степен подкопава значимостта на статута на председателя на НС така, както е заложен в Конституцията.



Това е един от най-важните публични постове в държавата и текучеството, което наблюдаваме, не е в полза на демокрацията.



Председателят на парламента, който и да е той, при тези обстоятелства ще е просто един фигурант.



- БСП посочваха избора на Наталия Киселова за председател на парламента като свой успех, а сега какво се промени?

- Промени се това, че с оглед драстичното свиване на електоралното им влияние и потенциал, перспективите им извън управлението никак не са положителни. Затова БСП сега, без особена съпротива, ще преглътне това решение, ако иска да продължи да генерира ползи от участието си в изпълнителната власт. Но така или иначе на хоризонта за тях не се очертава светло политическо бъдеще.



- Социалистите излязоха с някаква позиция, а ИТН мълчи. Това тяхно поведение как го определяте?

- Определям го като признание за безпомощност и зависимост. И отново се вписва в логиката, която важи и за БСП.



- Изобщо сега каква е ролята на БСП и ИТН в управлението?

- Ролята им е формална. Занапред БСП и ИТН ще имат все по-малко влияние в процеса на вземане на решения в рамките на коалицията.



Участието на двете формации в това правителство ги води към техния край, който е ясно очертан, макар и малко отложен във времето.



Реалната им електорална тежест вече е нищожна, а с това и инструментариумът им да влияят върху решенията в коалицията. На фона на тенденцията "ДПС - Ново начало" да генерира все по-голям формален и неформален властови ресурс, и да диктува дневния ред на управлението,



БСП и ИТН стават все по-маловажни, като те вече са само един придатък на модела "Пеевски-Борисов",



който в определен момент вероятно ще стане излишен.



- „ДПС – Ново начало“ вече ще присъства на сбирките на Съвета за съвместно управление, но без право на глас… Как гледате на това?

- Това може да се разглежда като стъпка в посока формалното включване на "ДПС – Ново начало" в управляващата коалиция, но може и да е просто демонстрация на реалното влияние на Пеевски върху правителството. Виждаме, че той често парадира с власт и явно има афинитет към такъв модел на поведение.



- „ДПС – Ново начало“ и ГЕРБ „свалиха“ президента Румен Радев от колите на НСО. Взеха му назначенията в ДАНС… Какво следва?

- Ограничаването на президентските правомощия е процес, който продължава вече няколко години. Голяма част от промените бяха прибързани, необмислени и в крайна сметка - деструктивни, защото създадоха повече проблеми, отколкото решиха. Самият подход да се правят промени в Конституцията и в ключови нормативни актове, защото конкретен човек в момента е президент, е изначално грешен и е показател за политическа незрялост и безотговорност.



Смятам, че Конституцията не трябва да бъде пипана с "мръсни ръце".



"Свалянето" на президентската администрация от колите на НСО всъщност беше в полза за държавния глава и му даде възможност да си направи политически PR.

Що се касае до направените и подготвяни промени в законите, засягащи службите за сигурност, те едва ли ще имат сериозно въздействие върху системата. И досега винаги е имало съмнения за зависимости по отношение на принципалите на службите, а и не само за тях, но и надолу по веригата. Отвъд демонстрацията, свързана с орязването на президентските правомощия, смятам, че е редно, който управлява службите, той и да ги назначава, респ. - да носи цялата политическа отговорност. Друг е въпросът, че в България няма ефективни механизми за демократичен контрол над службите.



- По думите на Делян Пеевски, кабинетът „Желязков“ ще изкара мандата си. Ще стане ли така?

- Трудно може да се направи адекватна прогноза в това отношение. Да, наистина коалицията засега изглежда стабилна, но геополитическата динамика е голяма и не се знае как тя би могла да повлияе върху вътрешнополитическия процес в определен момент. Освен това, има твърде много общественозначими проблеми, които също могат да доведат до сътресения в управлението. Предстои въвеждането на еврото от следващата година, което също съдържа сериозен потенциал да провокира криза и социално напрежение. Има прекалено много предизвикателства пред правителството, за да можем да твърдим с увереност, че то ще просъществува до края на мандата си.



- „Възраждане“ вкараха проектозакон хора, санкционирани по „Магнитски“, да не могат да се занимават с политика и да заемат държавни постове. Бе отхвърлен, но просто политически ход ли бе това, или следва някакъв план за развитие в тази посока …

- Това е по-скоро символен акт, от който е ясно, че няма да произтече нещо съществено. С този ход "Възраждане" проформа заявяват позиция. Този ход следва да се разглежда като част от PR-стратегията на партията за консолидиране на подкрепата на техните симпатизанти, но отвъд това друг ефект едва ли ще има, а и едва ли е търсен.



- Ако след Нова година останем без горива, или цената им хвръкне, защото темата „Лукойл“ не бе предвидена, а САЩ наложиха санкции. Какво очаквате?

- Подобен сценарий е вероятен и определено има потенциал да създаде сериозна криза, респективно и социално напрежение, което да преформатира управленската конфигурация и дори да доведе до падането на правителството. Предстои да видим какво ще се случи през следващите месеци и как ще се развие ситуацията.