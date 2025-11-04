Лияна Панделиева: Еврото идва, измамниците точат сатърите

Еврото идва, измамниците точат сатърите. И проблемът не е държавен - проблемът е личен.
От началото на декември, родната полиция трябва да плъзне из всички села и махали на България.
За това предупреди във "Фейсбук" Лияна Панделиева.
Униформените трябва да почукат на всяка врата на възрастните хора и да им кажат, че никой няма да им носи пари, никой няма да обменя пари у дома, че социалните няма да ги посещават с цел да им е удобно да получат евро. Да им кажат как да питат през вратата за какво ги търсят и дори да не отварят.
Най-големите жертви на измамниците ще бъдат именно старите, самотни и болни хора. Мнозина от тях са трудноподвижни.
Местната власт трябва да е направила вече организацията и те да знаят кой служител на общината - с неговото лице и име - ще им помогне за каквото е нужно.
Всички с възрастни родители трябва да залепят голям плакат от вътрешната страна на входната врата (без значение дали в град или в село): "Не давай пари на никого! Не пускай социални служби вкъщи! Позвъни ми веднага!"
Кой вид измами е почти невъзможно да бъдат предотвратени? Тези по смартфона. Досега от WhatsApp получих четири предложения за бърза обмяна на всичките ми пари в евро без такси на преференциална цена (естествено!).
Единият телефон беше нигерийски, другите не помня от кои континенти бяха. Измамниците разчитат на традиционната страст на българите към нещо "безплатно" - нищо, че същото предлагат всички търговски банки.
Функционалното невежество в този период ще удари всички малограмотни хора със смарт телефони.
Класика е някой да поиска да "преведе" пари и да поиска номер на карта, имената на нея, срок на годност и трицифрения код и да изтегли цялата наличност.
Вече дойде и отмина времето, когато според Възраждане всички банкови спестявания на хората щяха да бъдат отнети. И този балон се спихна.
Остава само едно: заостряне на вниманието и изготвяне на адекватна реакция от страна на всички лесни жертви.
Е, отне 35 години, но вече сме част от всичко: свободни граници, единна валута, свободен избор.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
16:05 04.11.2025
2 Сатана Z
Коментиран от #13
16:06 04.11.2025
3 Парадокс
16:10 04.11.2025
4 Неграмотна евроатлантическа мома
2. "Вече дойде и отмина времето, когато според Възраждане всички банкови спестявания на хората щяха да бъдат отнети. И този балон се спихна."
Ами реалната инфлация е 30-40 %. Т.е. на всеки 100 лв. хората са загубили 30-40 лв.
3. "Е, отне 35 години, но вече сме част от всичко: свободни граници, единна валута, свободен избор."
Нямаме свободни граници защото ЕС ги забрани - Русия. Нямаме свободен избор, защото за разлика от др.страни, никой от нас не имал право на глас за НАТО, ЕС, евро.
Коментиран от #14
16:27 04.11.2025
5 Неприятното лице на мафията
16:28 04.11.2025
6 плакат
Тази беше само един плакат и украса на Желю!
16:31 04.11.2025
7 гражданин
16:32 04.11.2025
8 Димето
16:50 04.11.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 дедо..
17:30 04.11.2025
11 Първи
17:31 04.11.2025
12 ха ха хааа
17:31 04.11.2025
13 Велка
До коментар #2 от "Сатана Z":Същата е.Придоби едни апартаменти за стотинки,и изчезна за над 20 години в САЩ.Какво прави там никой не знае,но пък младото поколения не знаят коя е.Това беше ефекта-да я забравят.Днес се прави на журналист,каквото и да означава това.Много неприятна дама която няма деца но ни обяснява как се гледат.
17:32 04.11.2025
14 Бедните
До коментар #4 от "Неграмотна евроатлантическа мома":Нямат работа с богатите ,мотиката и на нивата ,интелект нямаш
17:33 04.11.2025