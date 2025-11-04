Лияна Панделиева: Еврото идва, измамниците точат сатърите

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Еврото идва, измамниците точат сатърите. И проблемът не е държавен - проблемът е личен.

От началото на декември, родната полиция трябва да плъзне из всички села и махали на България.

За това предупреди във "Фейсбук" Лияна Панделиева.

Униформените трябва да почукат на всяка врата на възрастните хора и да им кажат, че никой няма да им носи пари, никой няма да обменя пари у дома, че социалните няма да ги посещават с цел да им е удобно да получат евро. Да им кажат как да питат през вратата за какво ги търсят и дори да не отварят.

Най-големите жертви на измамниците ще бъдат именно старите, самотни и болни хора. Мнозина от тях са трудноподвижни.

Местната власт трябва да е направила вече организацията и те да знаят кой служител на общината - с неговото лице и име - ще им помогне за каквото е нужно.

Всички с възрастни родители трябва да залепят голям плакат от вътрешната страна на входната врата (без значение дали в град или в село): "Не давай пари на никого! Не пускай социални служби вкъщи! Позвъни ми веднага!"

Кой вид измами е почти невъзможно да бъдат предотвратени? Тези по смартфона. Досега от WhatsApp получих четири предложения за бърза обмяна на всичките ми пари в евро без такси на преференциална цена (естествено!).

Единият телефон беше нигерийски, другите не помня от кои континенти бяха. Измамниците разчитат на традиционната страст на българите към нещо "безплатно" - нищо, че същото предлагат всички търговски банки.

Функционалното невежество в този период ще удари всички малограмотни хора със смарт телефони.

Класика е някой да поиска да "преведе" пари и да поиска номер на карта, имената на нея, срок на годност и трицифрения код и да изтегли цялата наличност.

Вече дойде и отмина времето, когато според Възраждане всички банкови спестявания на хората щяха да бъдат отнети. И този балон се спихна.

Остава само едно: заостряне на вниманието и изготвяне на адекватна реакция от страна на всички лесни жертви.

Е, отне 35 години, но вече сме част от всичко: свободни граници, единна валута, свободен избор.