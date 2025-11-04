Новини
Лияна Панделиева: Еврото идва, измамниците точат сатърите

Лияна Панделиева: Еврото идва, измамниците точат сатърите

4 Ноември, 2025 16:01 1 343 14

Измамниците разчитат на традиционната страст на българите към нещо "безплатно" - нищо, че същото предлагат всички търговски банки

Лияна Панделиева: Еврото идва, измамниците точат сатърите - 1
Снимка: Фейсбук/Лияна Панделиева
Лияна Панделиева Лияна Панделиева журналист
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Еврото идва, измамниците точат сатърите. И проблемът не е държавен - проблемът е личен.

От началото на декември, родната полиция трябва да плъзне из всички села и махали на България.

За това предупреди във "Фейсбук" Лияна Панделиева.

Униформените трябва да почукат на всяка врата на възрастните хора и да им кажат, че никой няма да им носи пари, никой няма да обменя пари у дома, че социалните няма да ги посещават с цел да им е удобно да получат евро. Да им кажат как да питат през вратата за какво ги търсят и дори да не отварят.

Най-големите жертви на измамниците ще бъдат именно старите, самотни и болни хора. Мнозина от тях са трудноподвижни.

Местната власт трябва да е направила вече организацията и те да знаят кой служител на общината - с неговото лице и име - ще им помогне за каквото е нужно.

Всички с възрастни родители трябва да залепят голям плакат от вътрешната страна на входната врата (без значение дали в град или в село): "Не давай пари на никого! Не пускай социални служби вкъщи! Позвъни ми веднага!"

Кой вид измами е почти невъзможно да бъдат предотвратени? Тези по смартфона. Досега от WhatsApp получих четири предложения за бърза обмяна на всичките ми пари в евро без такси на преференциална цена (естествено!).

Единият телефон беше нигерийски, другите не помня от кои континенти бяха. Измамниците разчитат на традиционната страст на българите към нещо "безплатно" - нищо, че същото предлагат всички търговски банки.

Функционалното невежество в този период ще удари всички малограмотни хора със смарт телефони.

Класика е някой да поиска да "преведе" пари и да поиска номер на карта, имената на нея, срок на годност и трицифрения код и да изтегли цялата наличност.

Вече дойде и отмина времето, когато според Възраждане всички банкови спестявания на хората щяха да бъдат отнети. И този балон се спихна.

Остава само едно: заостряне на вниманието и изготвяне на адекватна реакция от страна на всички лесни жертви.

Е, отне 35 години, но вече сме част от всичко: свободни граници, единна валута, свободен избор.


Оценка 3.9 от 14 гласа.
Оценка 3.9 от 14 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 честен ционист

    12 4 Отговор
    Ганчо пръв ще въведе цифровото Евро, понеже хартиеното, обикновен човек не може да каже, кое е истинско, кое подправено.

    16:05 04.11.2025

  • 2 Сатана Z

    18 5 Отговор
    Тая Панделиева не беше ли оная от СДС плакатите взела дейно участие с другата измама налазила България от 36 години?

    Коментиран от #13

    16:06 04.11.2025

  • 3 Парадокс

    10 3 Отговор
    На днешното сборище на европейския елит присъства и санкциониран по Ма гнински бивш наш министър!

    16:10 04.11.2025

  • 4 Неграмотна евроатлантическа мома

    16 4 Отговор
    1. Как така " проблемът не е държавен - проблемът е личен" когато управляващата власт забрани референдума. Проблемът е изцяло държавен и не прехвърляйте вината на хората.

    2. "Вече дойде и отмина времето, когато според Възраждане всички банкови спестявания на хората щяха да бъдат отнети. И този балон се спихна."

    Ами реалната инфлация е 30-40 %. Т.е. на всеки 100 лв. хората са загубили 30-40 лв.

    3. "Е, отне 35 години, но вече сме част от всичко: свободни граници, единна валута, свободен избор."

    Нямаме свободни граници защото ЕС ги забрани - Русия. Нямаме свободен избор, защото за разлика от др.страни, никой от нас не имал право на глас за НАТО, ЕС, евро.

    Коментиран от #14

    16:27 04.11.2025

  • 5 Неприятното лице на мафията

    13 1 Отговор
    Крадлива лъжкиня

    16:28 04.11.2025

  • 6 плакат

    12 0 Отговор
    Явно я броят за пенсионерка!
    Тази беше само един плакат и украса на Желю!

    16:31 04.11.2025

  • 7 гражданин

    10 3 Отговор
    да ми припомни госпожата, това последното, свободния избор, кога сме го имали, някой пита ли ни за еврото, някой пита ли ни дали искаме да гласуваме за СДС, имахме ли избор тогава, 1990 и 1991 година, имахме ли реална партийна система, когато същата госпожа, като млада активистка, с два пръста вдигнати нагоре, ни агитираше да гласуваме с малката и голямата синя бюлетина

    16:32 04.11.2025

  • 8 Димето

    10 1 Отговор
    А измамничките поведоха хорото на измамниците още от 90-те години, та до днес.

    16:50 04.11.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 дедо..

    0 0 Отговор
    А бе таа подкрепя ченгетата та да се юрнат от врата на врата и да казват на дъртите-по бърже да вадат левчетата на светло из под дюшеците..оти двамата плондера на тях разчитат за новио бюджет

    17:30 04.11.2025

  • 11 Първи

    0 0 Отговор
    За смяна на левовете в евро ще са нашите копейки

    17:31 04.11.2025

  • 12 ха ха хааа

    0 0 Отговор
    " Възрожденци " се разпенявиха ... 🤭

    17:31 04.11.2025

  • 13 Велка

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Сатана Z":

    Същата е.Придоби едни апартаменти за стотинки,и изчезна за над 20 години в САЩ.Какво прави там никой не знае,но пък младото поколения не знаят коя е.Това беше ефекта-да я забравят.Днес се прави на журналист,каквото и да означава това.Много неприятна дама която няма деца но ни обяснява как се гледат.

    17:32 04.11.2025

  • 14 Бедните

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Неграмотна евроатлантическа мома":

    Нямат работа с богатите ,мотиката и на нивата ,интелект нямаш

    17:33 04.11.2025