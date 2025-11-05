Новини
Мнения »
Диана Русинова: Държавна агенция за безопасност на движението по пътищата трябва да се закрие
  Тема: Войната на пътя

Диана Русинова: Държавна агенция за безопасност на движението по пътищата трябва да се закрие

5 Ноември, 2025 14:01 623 11

  • диана русинова-
  • държавна агенция за безопасност на движението по пътищата-
  • закрие-
  • катастрофи

Сега, в интерес на истината, за едно лято беше направено доста, но категорично няма как да се навакса цялото това изоставане

Диана Русинова: Държавна агенция за безопасност на движението по пътищата трябва да се закрие - 1
Снимка: БГНЕС
БНР БНР
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Европейската комисия трябва да провери усвояването на еврофондовете за пътна безопасност у нас и състоянието на пътищата ни. Големият въпрос е не защо ЕК се е загрижила изведнъж за състоянието на българските пътища - те са в ужасно състояние от години. Да не говорим, че последните 4 години, когато различни хора решиха, че няма да поддържат пътната инфраструктура, защото по този начин трупаха някакви политически дивиденти за сметка на живота и здравето на хората, тя се влоши още повече.

Сега, в интерес на истината, за едно лято беше направено доста, но категорично няма как да се навакса цялото това изоставане. Малко е срамно в един момент ние да видим, че Европейската комисия ни взимала на мониторинг, защото някой дреме някъде. Моят личен съвет и към министър-председателя, а и към другите институции в Народното събрание е, че Държавна агенция “Безопасност на движението по пътищата” трябва да се закрие. Ние направихме анализ колко пари харчи. Всъщност не разбираме къде отиват, за какво отиват тези пари при положение, че ето вижте до какъв срамен момент стигаме - няколко наказателни процедури имаше срещу България именно заради неизпълнение на задачи, свързани с пътната безопасност.

Идеята на създаването на Държавната агенция беше да бъде координатор между всички останали институции - МВР, Министерство на здравеопазването, Министерство на образованието - министерства, които имат пряко отношение към министерство на транспорта. Само че тази държавна агенция беше така ръководена, че тя си играе на неправителствена организация. Тя прави кампании, занимава се с билбордове, но не прави същинската част - оценката на безопасността и мерките, които де факто трябва да прави.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Изводите оставям за вас

    0 0 Отговор
    Към 2025 година числеността на служителите в КАТ (пътна полиция) в България е около 1710 души, като общият състав на МВР е около 61 170 щатни бройки. По отношение на автомобилите, финансирани от Фонда за пътна безопасност, през последните две години са закупени над 1740 автомобила за нуждите на пътната полиция, като през 2025 година се планира доставка на още около 1000 автомобила и 285 мотоциклета на стойност над 126 милиона лева. Средствата за тези придобивки идват от събраните глоби и такси, а не от държавния бюджет.

    Автомобилите включват 575 оборудвани патрулки, 405 високопроходими 4х4 автомобила и 285 мотоциклета, доставките са на траншове, като доставчиците са няколко големи фирми, вносители на марки като Ford, Volkswagen, Skoda и други. На практика се осигурява почти по едно МПС на служител от пътната полиция, което е тенденция към модернизиране и осъвременяване на автопарка за по-добра ефективност на КАТ.

    Коментиран от #9

    14:06 05.11.2025

  • 2 честен ционист

    2 2 Отговор
    Ако питате Диана, всичките агенции трябва да се закрият и на тяхно място да се отворят служби, като едно време.

    14:06 05.11.2025

  • 3 хах

    1 1 Отговор
    Аман от таз Пехливанова. Дайте и пост да миряса

    14:06 05.11.2025

  • 4 Един

    5 0 Отговор
    От 40 години съм шофьор! Напоследък безумията в организацията на движението са очеизваждащи, вследствие на което катастрофите са ГАРАНТИРАНИ - ако не днес, то утре!!!

    14:07 05.11.2025

  • 5 ДрайвингПлежър

    3 1 Отговор
    Ама булка... въпреки, че мязаш на младоженеца... ТЯ ДЪРЖАВАТА ТРЯБВА ДА СЕ ЗАКРИЕ!!! една агенция и да я махнеш нищо не прави

    14:11 05.11.2025

  • 6 Някой

    2 0 Отговор
    Съгласен съм

    14:17 05.11.2025

  • 7 Ха ха ха ха ха ха

    2 0 Отговор
    Ааааххх ха ха ха ха ха ха ха ха 🤣🤣🤣🤣🤣
    ама то И такава ли има ? 🤦‍♂️
    Е гати ултра богатата и червива с пари държава бе.

    14:23 05.11.2025

  • 8 Не само

    1 0 Отговор
    ...и тази агенция и Агенция пътна инфраструктура и всички които имат отношение към този бардак, наречен републикански пътища...С тези пари, които се перат от всички тези некадърници щяхме да направим магистрала "Хемус" и "Чено море" за две години или да построим път до Марс...

    14:26 05.11.2025

  • 9 плевен

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Изводите оставям за вас":

    Не ми говори за тенденция към модернизиране и по- добра ефективност......! Всички ни хранят с приказките за светлото бъдеще. Когато постигнете нещо реално, го покажете. А че имате желание да глобявате- това го знаем. За него не се иска висше образование.

    Коментиран от #10

    14:51 05.11.2025

  • 10 ми не

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "плевен":

    Говоря ти за това, че на 1710 катаджии се падат 1750 НОВИ СЛУЖЕБНИ АВТОМОБИЛИ, закупени от Фонда за подобряване на пътната безопасност, попълван от глобите. КРАДАТ НИ.

    14:56 05.11.2025

  • 11 Точно така

    0 0 Отговор
    Защо изобщо трябва да има координационни агенции при наличието на министерства и министерски съвет с министърпредседател. Нали това им е работата. Освен тази за закриване са и един куп комисии уж незавизими органи със партийнозависими хора в тях. Поне ще е ясно кой каква е свършил. Министерство на инновациите за какво е. Културата се събира с физкултурата като едно време и без това в рди и същи зали са концертите и състезанията. Електронното управление отива в транспорта и съобщенията. ДАНС си птива в МВР. Икономическа полиция и боп тези които работят контрабанда, данъци във фина сово министерство финансова полиция Другите криминална. Областите ставст 6.Кметствата с не повече от 3 зам кмета за градове над 50 000 другите по 2.идентични структури навсякъде по закон. Общинският съвет гласува бюджет и програма. Фиксиране на администрацията

    14:56 05.11.2025