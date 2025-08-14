Новини
Кристиян Шкварек: Успешно справили се с престъпността общества са тези, в които те хващат и наказват винаги

14 Август, 2025

Мракобесните, тежки присъди в закона само звучат страшно и дават привидност, че държавата е сериозна този път да се справи с дадени престъпления

Кристиян Шкварек: Успешно справили се с престъпността общества са тези, в които те хващат и наказват винаги - 1
Снимка: Архив
Кристиян Шкварек Кристиян Шкварек финансист
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Във връзка с планираните все по-брутални наказания за нарушения на пътя: За справяне с всякакъв вид престъпност в едно общество отдавна е открито и доказано, че основна функция има конкретен принцип: принципът на неизбежността на наказанието, а НЕ задължително тежестта на наказанията.

Успешно справили се с престъпността общества са тези, в които системата работи така, че да те хващат и наказват винаги, когато нарушиш закона - от каране с превишена скорост до корупция. Без значение колко тежки са наказанията - може и да са изключително леки, стига хората в обществото да живеят с мисълта, че ВИНАГИ ще ги хванат и накажат, те спазват закона. Затова българите масово почват да карат внимателно и да спазват всички правила, когато влязат в Германия или Австрия. Не, защото наказанията там са мракобесни, а защото знаеш, че шансът да бъдеш хванат и наказан за всичко е особено висок.

Неуспешни в налагането на закона и правилата са държавите, които прикриват невъзможността си да налагат повсеместно закона, като обявяват гръмко по-строги наказания. Мракобесните, тежки присъди в закона само звучат страшно и дават привидност, че държавата е сериозна този път да се справи с дадени престъпления. Реално това не води до нищо, освен замазване на очите на обществото, защото е доказано, че по-тежките присъди не намаляват престъпленията, ако обществото не усеща неизбежност на наказанието. Тоест ако вярва, че може да му се размине - било то, защото няма да те хванат, или защото ще дадеш рушвет, или защото в съда "ще се разберете", "имаш човек" и тн.

Казано най-простичко - ако хванеш 1 от 10 нарушители и му е*еш ма*ката с чудовищни наказания, другите 9 не започват да спазват правилата. Но ако хванеш 9 от 10 нарушители и ги накажеш, дори леко, постепенно всички почват да внимават в картинката. Запомнете това, когато за пореден път законодателят ви обещава "по-строги присъди за...". Това е просто замазване на очите от провала на държавата да си свърши работата и налага неизбежно наказания на всички.


  • 1 ТОВА Е

    0 0 Отговор
    НОСТАЛГИЯ ПО МИНАЛОТО-САКЪН ДРУГАРЮ

    16:07 14.08.2025

  • 2 Никой не ви вярва!

    2 0 Отговор
    За 10 г. "хванахте" само две неудобни кметици от Младост. Чеп за зеле не става от вас!

    16:10 14.08.2025

  • 3 Добрутро

    1 0 Отговор
    Без съдебна реформа, върховенство на правото и функциониращи институции ще си останем тъмна балканска територия.

    16:10 14.08.2025

  • 4 Гал

    1 0 Отговор
    Тъпанар. Прочети Ото фон Бисмарк по този повод. В момента всяко малко гущерче в България иска да стане голям крокодил.

    16:14 14.08.2025

  • 5 И не се съмнявайте!

    0 0 Отговор
    Идват избори, избирателите пак ще ви еат$маката. Власт, която не прави разлика между "насилие" и "сила", си плаче да бъде изметена!

    16:17 14.08.2025

  • 6 Стара слава!

    1 0 Отговор
    Горкото девойче, как му личи липсата на вещество!

    16:17 14.08.2025