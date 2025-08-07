Мартин Атанасов пред ФАКТИ: МВР дръпна „ръчната спирачка“ на „Черна писта“

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Два месеца, след като беше представена публично, интерактивната карта "Черна писта", разработена от 18-годишния Мартин Атанасов, застина, защото… Пред ФАКТИ говори създателят на платформата Мартин Атанасов.



- Г-н Атанасов, какво се случва с платформата „Черна писта“ два месеца по-късно. Какъв е животът на тази карта?

- Аз обичам да започвам с позитивните новини, че за тези два месеца над 300 000 души са посетили платформата. 300 000 са я отворили, потърси ли нещо в нея, а много повече са чули за нея. Иначе, всъщност, платформата към момента е в същия вид, в който я пуснах - няма нещо ново. И това се дължи на факта, че МВР дръпна „ръчната спирачка“ на проекта „Черна писта“.



- Как се стигна до там?

- Не ми предоставят осъвременени данни. Така няма как картата да е актуална. Защо тези данни са нужни? За да може вече на база актуалната информация да се правят анализи защо на дадено място стават катастрофи. Плюс това и МВР пуснаха собствена карта. Тя е много подобна на „Черна писта“. Оказа се, че картата на МВР е с данните на първоначалната карта на „Черна писта“. А в тези данни има много грешки. Защото някои от тях са въвеждани преди години, има много грешни места, дадени данни са въведени повече от един път, чисто механично, просто има много грешки. За да оправим тези грешки - чисто експертно, има нужда от повече информация, за да може софтуерът да се допълни с тази информация. Всъщност, тази информация, която е разширена база данни, за която говоря, през нея минава всичко, за да се изчистят грешките в „Черна писта“. Само така ще можем да видим къде са наистина опасните места на пътя. А не просто, когато се пусне анализ, примерно, за един град, да се видят най-опасните места, и да излизат паркингът на полицейското управление или местната болницата, защото те са въведени няколко пъти и това се дава като локация, но тя е грешна.



- Така се изменя самата информация?

- Не просто се изменя, а доста се изменя, защото това не са една, две грешки, а много, много повече. Такъв тип информация изменя всички анализи, които могат да се правят. Това е основният проблем. Сега имам неофициален отказ за тези данни от МВР. Аз ги искам, за да може не само да изчистим грешките, а имам желанието да се направят анализи, които явно МВР, АПИ или който и да е не правят.



- Под по-голяма бази данни какво имате предвид?

- Идеята е да се даде по-разширена информация. Като, например, колко са участниците в едно ПТП, какви са автомобилите по вид - дали са автомобили, автобуси, камиони, тирове , велосипедисти. Говорим за много по-детайлна информация. Какво е било времето, какви са водачите, на колко години са, какво гражданство имат и така нататък. Едва тогава вече ще можем да покажем предполагаемите причини за катастрофата, кои са най-големите проблеми и спрямо тях да се вземат мерки. То и сега се взимат мерки. Повишаваме контрола… Както винаги го правим и слагаме всички под един знаменател. И това как очакваме да даде резултат?! Логиката казва, че ние трябва да намерим корена на проблема. Въпросът е дали МВР вярва на собствените си данни, защото и при тях има грешки, за които говорих по-рано. Те може би и поради тази причина не правят този анализ. Друг е въпросът защо, когато има желание граждански проект да го направи, не се дава информацията, а проектът се спира и не ми се дава възможност за нищо ново.



- Но точно МВР реагираха адекватно в началото, когато ви дадоха тези данни…

- МВР просто си изпълниха изискването по закон. Аз комуникация с тях преди това не съм имал. Просто пуснах заявление и поисках достъп до обществена информация. И тук е интересно да кажа, че с МВР бе единствената среща, която инициирах. След като пуснах картата, аз се видях с шефа на АПИ, с шефката на Държавната агенция „Безопасно движение по пътищата“, с регионалния министър и така нататък. И по тези среща аз имам развитие. Вече при мен имам набор от данни, но няма смисъл информацията какво е състоянието на пътя, примерно, след като не е ясно къде са местата, на които се случват катастрофи. Когато имаме тази информация, тогава вече ще може да се прави анализ какви фактори влияят, за да се случи. Опасните участъци на пътя не са 32, както обявиха от АПИ , а са много повече. Трябва голямата база данни, за да може да се види вече цялата картина и да се направи анализ, да се види дали състоянието на пътя отдолу е лошо, или причината е друга. Каква е другата причина… И вече да се търси наистина къде са проблемите, за да се вземат мерки. Защото проблемът с пътната безопасност продължава да седи.



- Когато пуснахте платформата, с вас се свързаха много програмисти с нови идеи. Нови неща планирате ли?

- Има много идеи, но те стъпват на базата данни. Може да го направим много красиво, уникално като визия, има много опции, но ако имаме актуализирана информация. Ако го направим просто така, няма много смисъл. Да, има неща, които могат да се направят, но всичко минава през този ъпдейт на базата данни. Базата данни към момента на „Черна писта“ седи на дата 14 април.



- Тоест, развитие няма?

- Няма, защото няма данни от институциите. Очаквах, че ще се направи някакво партньорство по някакъв начин, но…



- Когато пуснахте картата, малко след това имаше много сериозна хакерска атака. Там как се развиха нещата. Разбрахте ли откъде дойде всичко, защо се случи, някакво обяснение…

- Не, там някакво развитие като разследване няма. Но, все пак, имаше ефект, след като се обяви наградата от г-н Димитров, който поддържа платформата като хостинг . Той обяви награда за поръчителя от 100 000 лева, а сумата стигна до 500 000 лева, ако той е политик. Явно извършителят и поръчителят се уплашиха от наградата, защото атаките спряха на следващия ден след обявяването на наградата. Иначе има няколко подадени сигнала към ГДБОП, но е факт, че атаките спряха след обявяване на наградата. Явно службите не са си дали много зор, защото аз не мога да търся извършителя, нито хостващата компанията.



- Да, трябва да се разследва от службите, за да може, ако се стигне до съд, доказателствата да са релевантни?

- Така е.



- Какво се „счупи“ в комуникацията с МВР. Къде застина?

- Всичко застина след пускането на тяхната карта. Някъде в средата на юни месец. В края на май пуснах „Черна писта“. После започнах да ходя по срещи и на среща с МВР ми казаха, че те готвят тяхна карта. Предполагам, че файловете може доста лесно да се копират, но ги разбирам. Явно искаха да си излязат с новината, че и те имат такава карта. Казах им, че няма проблем и им предложих да ми ги дадат, след като си публикуват картата. Поисках да ми предоставят разширената база данни, защото разбрах, че тяхната платформа ще е с доста ограничена информация, която я има и на „Черна писта“. МВР пуснаха картата с едно забавяне, но аз пак ги питах, защото вече картата им е публична и да направим нещо официално. И тогава получих един отговор чисто административен. За да може всичко да бъде в рамките на правилата, пуснах ново заявление по Закона за достъп до обществена информация. Получих практически отговор, който е малко юридическо безумие, ако трябва да бъдем честни. Консултирах се и с юристи, защото в началото изброяват данните, които аз искам, а накрая се казва, че ми отказват, но ми позволяват да ползвам данните от тяхната карта и ми пращат линк към нея. Аз като отворя тяхната карта, виждам, че тази информация, която аз искам, я няма там, така че това е един формален отказ. И така контактът с тях замря, защото това е един омагьосан кръг. И това беше последната капка в чашата, която преля, защото блокира всички възможности за развитието на „Черна писта“.