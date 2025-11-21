Защо храните поскъпнаха толкова много

Високите цени на хляба, зеленчуците и другите храни са проблем за все повече хора. От 2019 насам в Германия се наблюдава поскъпване с около 40%. В отчаянието си мнозина посягат към това, което другите изхвърлят.
Сдружението Foodsharing в Касел спасява хранителни продукти от супермаркетите, които иначе биха били изхвърлени. Става дума за храни, които са с изтекъл срок на годност или са непродаваеми по една или друга причина. Така ежедневно се трупат килограми непродаваеми зеленчуци, плодове и тестени изделия, които след това сдружението раздава безплатно на нуждаещи се. Търсенето е все по-голямо, пише АРД.
И хора от средната класа междувременно срещат трудности при осигуряването на достатъчно храна , казват пред германската обществена медия от Foodsharing. Габриела Регенбоген споделя впечатленията си от квартал Кирхдитмолд в Касел, където раздава храна от 2018 година. По думите ѝ в този район клиентелата значително се е променила. Днес средната класа изпитвала финансови затруднения и се радвала, ако може да спести нещо. Кварталът е принципно един от заможните, но това вече отдавна не важи за всичките му жители, обяснява тя.
Напоследък доста често чувала от хората: "Колко е хубаво, че ви има! Добре, че сте вие, иначе не бих могъл да си позволя това". Става дума за биохляб, за грозде и други продукти, които в супермаркетите са с по-високи цени, пише АРД.
Когато храните причиняват болка
Проблемът с поскъпващите храни междувременно е толкова голям, че ангажира и Европейската централна банка във Франкфурт, отбелязва германската обществена медия. Всъщност банката е много доволна от развитието на инфлацията като цяло. Тя включва четири сфери: енергия, услуги, потребителски стоки и храни.
В три от секторите цените са добре, само при храните не е така, казва пред АРД Кристиане Никел, заместник генерална директорка в ЕЦБ. "В момента поскъпването при храните е около три процента, докато в другите сфери не надхвърля два." Кристиане Никел и екипът ѝ искали да разберат на какво се дължи това, поради което поръчали специално проучване.
То е наречено "Когато храните причиняват болка". Защото - както обясняви Никел - храните са продуктова група, с която хората се сблъскват ежедневно, "защото трябва да се хранят". Покрай това потребителите постоянно се конфронтират с цените и в крайна сметка това ги товари. Всеки знае колко струва кафето му. И всяка промяна се усеща веднага.
До 60 процента ръст в цените на храните
За проучването са били направени сравнения в цените на храните от края на 2019 насам, т.е. отпреди пандемията. Банкерите искали да разберат как така инфлацията е два процента, но от друга страна в магазините хората изпитват съвсем други усещания.
"Действително цените на храните са тези, които пораждат чувството, че просто всичко е поскъпнало", казва пред АРД Кристиане Никел. Цените на месото например са се повишили с над 30 процента от 2019 досега, при млякото увеличението е 40 процента, при маслото 50. Най-много са поскъпнали какаото и шоколадът - с 60 на сто.
"Поскъпването при храните се дължи най-вече на два фактора. От една страна на високите енергийни цени - тъй като производството на много от храните е енергоемко, респективно това дава директно отражение върху цените. Промените в климата обаче също са важен фактор. Температурата на Земята се повишава и това означава, че например големи области са изложени на суша ", обяснява Никел. Този фактор влияе най-вече на голямото поскъпване на какаото и кафето - щом цели реколти отпадат.
Нима завинаги ще е така?
Проучването е обхванало цялата еврозона и е констатирало, че ръстът в цените на храните доста варира. Рекордьор е Естония с 57 процента поскъпване, Германия заема по-скоро средна позиция с 37 на сто, а най-малко е поскъпването в Кипър - 20 процента. Кристиане Никел обаче не смята, че тази спирала ще продължи да се развива все така.
"Инфлацията при храните не може да се избегне, защото трябва да се храним. Но поскъпването в момента не е толкова голямо, колкото бе след пандемията", казва експертката. Тя очаква, че и в сферата на храните инфлацията ще се закотви около два процента.
Да помагаш там, където системата не може
Хората с ниски доходи са много по-засегнати от увеличенията в цените от по-заможните. В домакинствата с ниски доходи процентът от средствата, които се изразходват за насъщни нужди като храни, е значително по-висок, отколкото при по-заможните.
При по-бедните разходите за храна често са над 20 процента от бюджета, информира АРД. И ако цените на храните се повишат, наличните средства за други цели по-силно намаляват. "Преди наша основна цел беше да спасим от изхвърляне храните, които все още могат да се използват", разказва Габриела Регенбоген. Тази цел я има и сега, но е отстъпила на по-заден план.
Новият акцент е - да се окаже помощ там, където системата не може: да се осигурят достатъчно хранителни продукти на всички хора. "Инфлация на хранителните продукти" може да звучи абстрактно, но се усеща реално, когато хладилникът е все по-празен. Затова хората все по-често търсят алтернативи и все повече от тях посягат към това, което другите изхвърлят.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 az СВО Победа 80
1. Отказаха се от евтините руски енергоресурси.
2. Водят война срещу РФ.
3. Издържат на гърба си десетки милиони украинци.
4. Воюват срещу администрацията на президента Тръмп.
Неизбежно е да обедняват и да гладуват!
Коментиран от #18
22:18 21.11.2025
2 Санкции
Благодарни сме на Брюксел за новите цени.
22:19 21.11.2025
3 Последния Софиянец
22:19 21.11.2025
4 иван костов
22:21 21.11.2025
5 Един
И не е вярно, че е само при храните! Всички стоки поскъпват относително равномерно
22:21 21.11.2025
6 ?????
22:22 21.11.2025
7 Възмутен
Какво стана бе "евроатлантиците" - в "богата" Германия вече се бият за продукти с изтекъл срок на годност а ние се натискаме на потъващия кораб. То и в България нищо нямаше да се вдига ама цените на стоките хвърчат нагоре - Виденовата зима ще ни се стори мека.
Коментиран от #10, #15
22:24 21.11.2025
8 аве дойче зелето кво се правите на улави
заради санкциите на Руските горива
затова
което вдига инфлацията
като се купува пак Руски петрол ама чрез прекупвачи
22:24 21.11.2025
9 Европеец
Крайно време е да изметем цялата евроатлантическа продажна пасмина.
Коментиран от #20
22:31 21.11.2025
11 000
22:32 21.11.2025
12 Демо версия крадец = демокрад
защото всички седнаха на бюро с компютър
а няма кой да пасе кравите
и после тези с компютрите искат истинско, екологично и евтино да им
ама няма как да стана.... коминг сун
22:33 21.11.2025
13 Защото не се допуска
22:33 21.11.2025
14 Сатана Z
-Мечо, защо е толкова кафява тая вафла?
-Ами ... защото я ям вече за трети път.
22:34 21.11.2025
15 Повечето
До коментар #7 от "Възмутен":са от другите-дето изхвърлят.
22:34 21.11.2025
16 Ивелин Михайлов
22:35 21.11.2025
17 Икономист
22:36 21.11.2025
18 Отговор
До коментар #1 от "az СВО Победа 80":Не забравяйте и харчовете за изхранване на мигрантите пак от нашите пари.
22:36 21.11.2025
19 Когато
22:40 21.11.2025
20 Все
До коментар #9 от "Европеец":САЩ са ви виновни. Ойро шматките с техните гениални иновации в области като енергетиката, околна среда, търговия са шестокрили ангели. Да разпускат тази политическа простотия наречена ЕС, да дадат възможност на отделните държави да поправят безумията, които колектива ЕС затвори
22:47 21.11.2025
21 Бгг
Казват че "Всъщност банката е много доволна от развитието на инфлацията като цяло. Тя включва четири сфери: енергия, услуги, потребителски стоки и храни.
В три от секторите цените са добре, само при храните не е така"
И после пишат: "Поскъпването при храните се дължи най-вече на два фактора. От една страна на високите енергийни цени..."
Коментиран от #24
22:55 21.11.2025
22 Те не са поскъпнали
Признак на катастрофирала икономика
22:55 21.11.2025
23 Вашето мнение
23:00 21.11.2025
24 Впечатляващо е
До коментар #21 от "Бгг":че сте си направили труда да я прочетете. Обикновено тези не се четат. Само заглавието-))
23:08 21.11.2025
25 мърррр
23:12 21.11.2025
26 тиквенсониада
Вижте на какво приличат най-лошите примери в България , за това до какво води преяждането - Бойко и Делян ! Харесвате ли ги как изглеждат , на какво приличат , как са подпухнали , увиснали , натежали , погрознели и отвратително разплути !
Това е !
23:42 21.11.2025
27 Йеронимус БОШ
23:44 21.11.2025
28 От 2019 г в Германия
Помня бялото брашно, 1 кг струваше 32 цента. Днес вече навсякъде е най-малко двойно. Хлябът и той. Всичките сортове в хлебарниците са поне двойно. Садките неща. Милка шаколадите 100 г бяха 45 цента. Даже и за 35 ги имаше преди хремата. Днес "нормална" цена без промоциите е 1,99 евро.
Рибата също поскъпна много. Изобщо храните и нещата от първа необходимост, като кухненски принадлежности са над 100% днеска и то в рамките на последните 5 г. А наемите и кредитите по ипотеки? Също се качиха. Много българи вече се отказаха от Германия и отидоха на други места по света или се върнаха в България. Българинът не обича всичките му пари на края на месеца да ги няма. А сега вече така стана.
00:50 22.11.2025
29 Колкото повече е
02:43 22.11.2025
30 факти
02:58 22.11.2025
31 Баш Балък
04:15 22.11.2025
32 оня с коня
05:59 22.11.2025