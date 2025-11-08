Срещата между Тръмп и Зеленски - жертва на зле подбран момент и завишени очаквания

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Преди две седмици украинският президент Володимир Зеленски се надяваше да се възползва от затоплянето на отношенията си с американския лидер Доналд Тръмп, за да осигури доставка на американски крилати ракети "Томахоук" - оръжия, които според Киев биха могли да променят играта и да нанесат решителен удар върху военната икономика на Кремъл, пише "Политико".

След като успешно посредничи за прекратяване на огъня в Газа, Тръмп със сигурност би се поблазнил да даде на Украйна това, от което се нуждае, за да принуди руския президент Владимир Путин да се заеме сериозно с преговорите.

Това обаче не се случи.

Срещата на Зеленски в Белия дом беше напълно сърдечна - самият Тръмп използва тази дума, за да я опише. Нямаше студенина нито връщане към неприятния скандал в Овалния кабинет от февруари. Зеленски си научи урока по този въпрос и вече знае, че уважението е задължително, когато се обръща към "татко" Тръмп.

Срещата обаче беше провалена главно защото Украйна бързаше твърде много.

"Не беше лоша среща, а просто жертва на зле подбран момент и завишени очаквания", заяви републикански външнополитически източник, пожелал анонимност. Тя обаче можеше да бъде много по-продуктивна, ако Зеленски беше променил мисленето си и беше пренастроил дневния си ред след дългия телефонен разговор, който Тръмп проведе с Путин предния ден.

По време на този разговор, продължил два часа и половина, Тръмп подкачи Путин с перспективите за доставка на "Томахоук" на Украйна: "Всъщност казах, бихте ли имали нещо против да дам няколко хиляди ракети "Томахоук" на вашата опозиция? Казах го", изтъкна американският президент и допълни: "Не му хареса идеята". Резултатът беше споразумение за разговор на друга среща на върха - този път в Будапеща - като Тръмп отново изглеждаше убеден, че Путин може би е готов да сложи край на войната.

Украинският лидер обаче не вярва, че "Путин е готов просто да сложи край на тази война". Въпреки това, обаждането на Путин трябваше да накара Зеленски и екипа му да се пренастроят, да намалят очакванията си и най-вече да отслабят натиска си за крилати ракети, отбеляза източникът. "Нямаше начин Тръмп да се съгласи на придобиването на "Томахоук" преди срещата си с Путин в Будапеща".

Украйна обаче пренебрегна съвета на своите републикански приятели във Вашингтон - много от които са скептични, че Тръмп ще се съгласи да даде на Украйна "Томахоук" при каквито и да е обстоятелства поради страх от ескалация и по-дълбоко въвличане на САЩ във войната. Дори не се вземат предвид опасенията на Пентагона относно запасите на самите САЩ.

Като не оттегли искането си за "Томахоук", Украйна пропиля възможността да се съсредоточи върху редица други важни артикули - най-вече ракети "въздух-въздух" за своите изтребители F-16 и МиГ и ракети-прехващачи "земя-въздух" за системите за противовъздушна отбрана "Пейтриът". И двете са необходими за сваляне на дронове и балистични ракети, а Украйна изпитва отчаян недостиг от тях поради рекордните въздушни удари, които Русия ѝ нанася в момента.

Фокусът върху "Томахоук" отклони вниманието и от други ключови искания, като например получаването на одобрението на Тръмп за използването на замразени руски суверенни активи за финансиране на отбраната на Украйна.

Министърът на финансите на САЩ Скот Бесент подкрепя това предложение. САЩ притежават само 7 милиарда долара руски активи, но голямата тройка на ЕС в Г-7 - Германия, Франция и Италия - искат Япония и Америка активно да участват, тъй като се опасяват, че използването на 140-те милиарда евро руски активи, държани в Европа, би могло да подкопае световния авторитет на еврото. Ако Вашингтон и Токио предприемат подобни действия, страховете им биха се разсеяли.

Постигнат е и ограничен напредък по дискусиите за вноса на втечнен природен газ от САЩ от Украйна, след като руските въздушни удари по украинската инфраструктура за природен газ са се увеличили както по интензивност, така и по честота. Досега украинската държавна петролна и газова компания "Нафтогаз" е закупила около 0,5 милиарда кубически метра американски втечнен природен газ, но ще са необходими още, ако страната иска да издържи зимата. По-рано този месец украинският министър на енергетиката Светлана Гринчук заяви, че Киев се стреми да увеличи общия си внос на газ с 30%.

В този дух министърът на икономиката на страната Олексий Соболев отбеляза миналата седмица, че Украйна "обмисля механизми за финансиране на закупуването на американски втечнен природен газ и компресорно оборудване". Според служител от американската агенция за експортно кредитиране Експортно-импортна банка обаче тези дискусии сега са в застой, защото Украйна възразява срещу предлаганите доста ограничителни условия за заем. А банката разполага само с ограничени правни възможности за изменение на условията.

Всъщност огромната делегация от украински министри и служители - сред които влиятелният началник на кабинета на Зеленски Андрий Йермак и премиерът Юлия Свириденко - изпратена във Вашингтон преди срещата в Белия дом в петък, се провали по всички въпроси, като не успя да финализира няколко важни споразумения, включващи както правителството на САЩ, така и частния сектор.

"Идеята беше да се подготвят мащабни неща, включително някои споразумения с големи американски отбранителни компании и енергийни играчи, всички да бъдат подписани по време на срещата в Белия дом", поясни републиканският източник. Но в крайна сметка нищо не беше готово.

"За съжаление, нищо наистина конкретно не беше договорено през цялата седмица", съгласи се друг републикански съветник по външната политика. Той отбеляза, че погрешното фокусиране върху ракетите "Томахоук" е само част от проблема - другият е времето на посещението на Зеленски и цялостното украинско лобистко усилие във Вашингтон.

"Призовахме ги да изчакат", посочи той. Беше важно Свириденко и представителите на икономиката да са във Вашингтон заради годишните срещи на МВФ и Световната банка, но останалата част от лобистките усилия е трябвало да бъдат отложени с около седмица. И със сигурност предложението на Зеленски за размяна на украинска технология за дронове за "Томахоук" беше твърде преждевременно.

Първо, администрацията на Тръмп все още беше силно фокусирана върху Близкия изток. Освен това, с прекъсването на работата на правителството и играта на обвинения за бюджетната битка между демократи и републиканци, нямаше достатъчно кислород за Украйна.