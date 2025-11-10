Володимир Зеленски: Защо да се страхувам от Доналд Тръмп?

В ексклузивно интервю за британския в. "Гардиън" украинският президент Володимир Зеленски заяви, че за разлика от други западни лидери не се "страхува" от Доналд Тръмп и отхвърли информациите, че последната им среща във Вашингтон е била бурна, като добави, че има добри отношения с американския президент.
Зеленски говори след опустошителните руски удари по енергийната мрежа на Украйна, които доведоха до прекъсвания на електрозахранването в повечето украински региони в неделя, докато инженерите се опитваха да възстановят мрежата. По време на разговора светлините угаснаха два пъти, отбелязва "Гардиън".
Украинският президент отрече твърденията, че Тръмп е хвърлил настрана карти на бойното поле по време на бурна размяна на реплики през октомври в Белия дом, където Зеленски беше пристигнал с надеждата да си осигури доставки на американски крилати ракети "Томахок". "Той не е хвърлял нищо. Сигурен съм", каза Зеленски. Украинският лидер описа отношенията си с Тръмп като "нормални", "делови" и "конструктивни".
Според "Файненшъл таймс" Тръмп е упражнявал натиск Зеленски да приеме максималистките условия на руския президент Владимир Путин за прекратяване на войната и е казал, че руският лидер ще "унищожи" Украйна, ако тя не се съгласи. Зеленски заяви, че срещата е протекла по друг начин.
Украинската делегация постави три условия пред Тръмп и неговия екип, посочвайки последователни мерки, включително оръжия и икономически санкции, които биха "отслабили" Москва, каза украинският президент.
В изявление в президентския дворец в Киев Зеленски заяви, че "всички по света" се страхуват от Тръмп. "Това е истината", добави той. На въпроса дали това важи и за него, той отговори: "Не... ние не сме врагове на Америка. Ние сме приятели. Защо да се страхуваме?"
Той допълни: "Тръмп беше избран от народа си. Трябва да уважаваме избора, направен от американския народ, точно както аз съм избран от моя народ. САЩ са наш стратегически партньор от много години, може би дори десетилетия и векове." Двете страни споделят дълбоки общи ценности, за разлика от "империалистична" и ревизионистка Русия, каза Зеленски.
В интервюто Зеленски също така подчертава, че британският крал Чарлз Трети е изиграл решаваща роля зад кулисите, като е насърчил американския президент да подкрепи Украйна по-ентусиазирано, след бурната среща в Овалния кабинет през февруари, когато Тръмп публично заплаши Зеленски и го изгони от Белия дом.
По време на държавното си посещение в Обединеното кралство през септември Тръмп проведе среща на четири очи с краля. " Не знам всички подробности, но разбирам, че Негово Величество е подал някои важни сигнали на президента Тръмп", каза Зеленски.
Той заяви, че Тръмп уважава краля и го счита за "много важен".
Няколко секунди след като Зеленски седна да разговаря с "Гардиън", интервюто бе потопено в мрак, когато електрозахранването в Мариинския дворец в сърцето на украинската столица прекъсна.
След като обаче резервният генератор на двореца се включи, светлините замигаха.
"Такива са нашите условия на живот", каза Зеленски с иронична усмивка. "Това е нормално. Имаме колебания в електроснабдяването в Киев, както навсякъде другаде." Той заяви, че Путин нарежда "терористични атаки" срещу енергийната система на Украйна, убивайки цивилни граждани и оставяйки ги без ток и вода. "Той не може да създаде напрежение в нашето общество по никакъв друг начин."
Зеленски посочи, че работи в тясно сътрудничество с международни партньори, за да защити Украйна от руските нощни атаки с дронове. Досега обаче Великобритания и други съюзници са отхвърлили изпращането на изтребители за патрулиране на небето над централната и западната част на страната – дългогодишна молба на Киев. Зеленски заяви, че иска да поръча 27 системи за противовъздушна отбрана "Пейтриът" от американски производители. Междувременно, европейските държави биха могли да предоставят на Украйна своите налични такива системи, каза той.
На въпроса дали ЕС и Великобритания правят достатъчно в навечерието на студена и мрачна зима, Зеленски отговори: "Никога не е достатъчно. Достатъчно ще е, когато войната приключи. И достатъчно ще е, когато Путин разбере, че трябва да спре." Той заяви, че поддържа топли отношения с британския премиер Киър Стармър и има "постоянни контакти" с Лондон.
След като Тръмп изключи военно участие на САЩ, правителствата на Франция и Великобритания обещаха да изпратят войски като част от евентуално мирно споразумение. На въпроса дали би искал британските войници да пристигнат по-скоро – например, за да заемат отбранителна позиция на границата на Украйна с Беларус – Зеленски отговори: "Разбира се. Ние сме искали много неща, включително оръжия и членство в ЕС и НАТО".
Той каза обаче, че въпросът за европейско военно присъствие в Украйна, докато войната продължава, трябва да се третира внимателно. "Лидерите се страхуват от своите общества. Те не искат да се включват във войната", каза той. В крайна сметка "техен избор" е дали да разположат войски. Ако бъде упражнен прекалено силен натиск, има риск Киев да загуби "финансовата и военната подкрепа от нашите партньори".
През последните дни руските войски превзеха по-голямата част от източния град Покровск след дълга и кървава кампания. Зеленски заяви, че Москва е вложила огромни сили в операцията си – "170 000 души" – като войната е най-ожесточена и брутална в Донецка област, основната цел на Путин. "Това е цялата история. Няма (руски) успех там. И има много жертви", каза той.
Според Зеленски, през октомври Москва е загубила безвъзвратно 25 хиляди войници.
Той също заяви, че Кремъл води и "хибридна война срещу Европа" и тества червените линии на НАТО.
Зеленски твърди, че е напълно възможно Русия да отвори втори фронт срещу друга европейска страна, преди да приключи войната в Украйна: "Вярвам, че е така. Той може да го направи. Трябва да забравим общия европейски скептицизъм, че Путин първо иска да окупира Украйна, а след това може да отиде някъде другаде. Той може да направи и двете едновременно."
Според президента на Украйна "Путин е в безизходна ситуация по отношение на реалния успех. За него това е по-скоро патова ситуация. Ето защо тези неуспехи могат да го накарат да потърси други територии. За нас е много трудно, но ние сме у дома си и се защитаваме".
Той описа Русия като голяма и агресивна страна, която се нуждае от голям външен противник, за да обедини различните си етнически групи и региони. Путин вижда САЩ и Запада като врагове, каза той. "Приятелството с Русия не е решение за Америка. По отношение на ценностите Украйна е много по-близо до САЩ, отколкото до Русия".
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ха-ха
13:47 10.11.2025
2 Ганя Путинофила
13:48 10.11.2025
3 Оги
Коментиран от #13, #45
13:49 10.11.2025
4 Атина Палада
Коментиран от #6
13:49 10.11.2025
5 Сила
Коментиран от #8, #11, #17
13:50 10.11.2025
6 накратко
До коментар #4 от "Атина Палада":Може много повече да са , ама кой да ти каже . Лъжат ни с бройката и си мислят , че им вярваме .
13:51 10.11.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 селски ,
До коментар #5 от "Сила":Размени местата в написаното за Тръмп и зеля и ще разбереш кой всъщност е бил унижен ! Със сигурност не е Тръмп !
13:52 10.11.2025
9 име
Коментиран от #12
13:52 10.11.2025
10 Зеленски президент на Русия
13:52 10.11.2025
11 име
До коментар #5 от "Сила":До подони изводи можепда стине само някой с три или по-малко мозъчни клетки, т.е. евроатлантик. Зеленото наркоман умишлено направи цирка в Белия дом за да злепостави Тръмп, ама не предполагаше че Тръмп няма да се върже.
13:55 10.11.2025
12 Абе
До коментар #9 от "име":По-скоро Тръмп изглеждаше пред Зеленски, като някакъв клоун от цирка не на място. Защото хората гледат поведението какво е на Тръмп и това на Зеленски. И как сега американците ще се примирят да имат президент, който някак си стои като циркаджия през другите.
Коментиран от #26
13:55 10.11.2025
13 онзи
До коментар #3 от "Оги":Путин не се страхува от никой , най-малко отТръмп ! Затова го плашат със санкции и тям подобните щуротии , но никой не припарва до Русия , че последствията ще са съкрушителни .
13:55 10.11.2025
14 Ванга
13:57 10.11.2025
15 Тоз Зеленски
Коментиран от #21
13:57 10.11.2025
16 ?????
За същото поради което тази нощ са избягали от Украйна Тимур Миндич, Александр и Михаил Цукерман. Касиерите на Зеленски са истински украинци съдейки по имената им.
Американците май пращат ясен сигнал и силен знак. Или беше обратното.
13:57 10.11.2025
17 Лопата Орешник
До коментар #5 от "Сила":Ти така ли го видя?
Коментиран от #24
13:57 10.11.2025
18 Хан Ювиги
Казах
13:58 10.11.2025
19 Той всъщност Покровск
Коментиран от #33
14:01 10.11.2025
20 Космос
С най-много дезертьори
С най-много затворници
Избила най-много от своите граждани
С най-крадливите и некадърни офицери и генерали.Само от през първите месеци на войната руската армия загуби 350 000 редовна войска.
Руснаците са една тежко алкохолизирана и пропаднала сбирщина неспособна на нищо освен да грачи като гарга
Коментиран от #29, #35, #43
14:03 10.11.2025
21 Справедлив
До коментар #15 от "Тоз Зеленски":Даам 404 и Кравариланд са най - древните държави на света. Дружба от векове за векове.
14:03 10.11.2025
22 Възраждане
Коментиран от #28, #38
14:03 10.11.2025
23 Зеленски е модерен супергерой
14:04 10.11.2025
24 Та колко метра останаха до Киев?
До коментар #17 от "Лопата Орешник":Мммм?Овчи?
Коментиран от #30, #31, #34
14:04 10.11.2025
25 Мим
14:04 10.11.2025
26 име
До коментар #12 от "Абе":Да, зеленото, облечен във вечния вмирисан пуловер, изглеждаше като в абститенция, бършеше си нослето нервно, тропаше с крак и дори изпсува на руски. Много сериозно и отговорно поведение, нали козяк!?
14:04 10.11.2025
27 Kaлпазанин
14:05 10.11.2025
28 Сила
До коментар #22 от "Възраждане":Русия вече е Китай ....
14:05 10.11.2025
29 Възраждане
До коментар #20 от "Космос":Да, ама същата тази армия е непобедима! Нито Наполеон, нито Хитлер, а сега и нацисткото НАТО не успя да я победи. А когато Дядо Иван е на Дунав, някой ще месят погачи, а ти ще се криеш в землянка
14:05 10.11.2025
30 Важното е контранаступа
До коментар #24 от "Та колко метра останаха до Киев?":да върви.А пък той Покровск и бездруго никакво стратегическо значение нямаше.
14:05 10.11.2025
31 тиxo пpaдляк
До коментар #24 от "Та колко метра останаха до Киев?":Кое лято зеления ще пие кафе в Крим?
Коментиран от #36
14:06 10.11.2025
32 Механик
1/"Путин е в патова ситуация и има огромни загуби"
2/"Путин може да отвори втори фронт срещу друга държава"
Кажете ми, тоя има ли връзка с главния мозък???
Коментиран от #37, #41
14:06 10.11.2025
33 доктор
До коментар #19 от "Той всъщност Покровск":Обаче след като бъде избито известно количество копейки това ще има голямо стратегическо значение.
14:06 10.11.2025
34 Руснак без крак
До коментар #24 от "Та колко метра останаха до Киев?":Утре влизам в Киев!Ако остана с глава.
14:07 10.11.2025
35 И въпреки всичко, украинците
До коментар #20 от "Космос":отстъпват и всичкото натовски оръжие от три години не могат си върнат и две села...смятай, ако руснаците наистина имаха армия!
Коментиран от #46, #53
14:07 10.11.2025
36 Ха ха
До коментар #31 от "тиxo пpaдляк":Че то в Крим няма вода от 2014
Коментиран от #40
14:08 10.11.2025
37 А где
До коментар #32 от "Механик":МОЧАТА?
Коментиран от #42, #62
14:09 10.11.2025
38 име
До коментар #22 от "Възраждане":Според мен ще оснавят някаква територия, наречена Украйна, пълна с оцелели бандери, които да плащат дълговете поколения наред.
14:10 10.11.2025
39 Брендо
14:10 10.11.2025
40 То и ти по рождение още
До коментар #36 от "Ха ха":нямал мозък в главата.
14:11 10.11.2025
41 Абе Меаннико,
До коментар #32 от "Механик":Този Зеленски те помоли бре.Ти лягаш ли изобщо или следиш всяка дума на този велик човек?
Не като оня кремълски запартък от бункера дето го е страх от сянката си.
14:12 10.11.2025
42 Механик
До коментар #37 от "А где":МОЧАТА не знам къде е но знам кой ще я строи отново.
Ти кажи чей Курск и Крим?
Коментиран от #50, #55
14:13 10.11.2025
43 Това са безспорни
До коментар #20 от "Космос":Факти.
14:13 10.11.2025
44 не може да бъде
14:13 10.11.2025
45 Целия свят
До коментар #3 от "Оги":се страхуваше от военната мощ на Русия.
Само Президент Зеленски - НЕ !
И излезе прав - 4 години.
Коментиран от #54, #57
14:15 10.11.2025
46 Честит 10 ноември!
До коментар #35 от "И въпреки всичко, украинците":И въпреки всичко украинците така бия ушанките както циганин не си бие кучето.Страшно е!
14:15 10.11.2025
47 Българин
14:15 10.11.2025
48 Да живее
14:15 10.11.2025
49 Херодот
14:16 10.11.2025
50 Курск го извадиха норвежците
До коментар #42 от "Механик":От дъното на морето.Зс крайцера Москва не да обещали
14:17 10.11.2025
51 Някои хора
След това им е трудно да четат.
Така ли е, копеи?
14:17 10.11.2025
52 Защо ли?
14:20 10.11.2025
53 Хм Хм
До коментар #35 от "И въпреки всичко, украинците":Хайде сега ни обясни кое е това "всичкото натовско оръжие", защото аз знам за около 60 самальота, 200-300 танка, около 200 Брадлита, 16 Хаймарса и 9 Пейтриъта. Срещу това има вече унищожени 400+ руски самолети, още толкова хеликоптери, 12 000 танка 40 000 БМП, 7 000 СЗО и над 2000 ПВО. Скалп е Сторм Шадоу нямат разрешение за удари по руска територия. Та за какво натовско оръжие говорехме?
Коментиран от #60
14:21 10.11.2025
54 Е, да, ама
До коментар #45 от "Целия свят":Натото се срина! Европа умря, а САЩ са банкрут! Ха-ха-ха
И зелето и украта се издържат от дълговете на Ивропата. НО, тя умря... Е, тогава??
Коментиран от #56, #58
14:22 10.11.2025
55 Къде е редовната руска армия?
До коментар #42 от "Механик":Ами при Кобзон разбира се
Къде е руският черноморски флот -няма го.
Къде е руската стратегическа авиация -скри се и тя в Камчатка
Къде е крайцера Москва -при рибите
Къде са 1 милион руски момчета-кой при Кобзон,кой без ръце кой без крака,кой без очи
Закривай!
14:22 10.11.2025
56 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #54 от "Е, да, ама":Как пък един клепар не замина за руският рай?
14:23 10.11.2025
57 И какъв е резултатът за
До коментар #45 от "Целия свят":Украйна и за украинците за тези четири години?
Коментиран от #59
14:24 10.11.2025
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Йосиф Кобзон
До коментар #57 от "И какъв е резултатът за":Справките при мен!
14:25 10.11.2025
60 Еми така Русия
До коментар #53 от "Хм Хм":си освободи военните складове и ще ги напълни сега с Авангарди, Сармати, Циркони, Орешници, Буревестници, Посейдони..
Танкове, самолети, БМП-та и т.н. са оръжия от предишният век. Сега е век на хиперзвука, РЕБ, изкуственият интелект, подводните дронове с ядрени заряди, ракети с ядрени двигатели, дронове с ИИ и т.н..
Старата скрап така и така трябваше да се утилизира някъде!
14:26 10.11.2025
61 Вервам си
До коментар #58 от "Е да ама":на 100 %. Виж ги западналите днеска? Вече конвулсират в предсмъртни гърчове. Виж САЩ? Шътдаун, нали? Над 37 трилиона долара дълг, който и цялата планета НЕ може да го изплати!
И в Ивропата вече напира Халифата. Тези вече не може нищо да ги спаси! Скоро арабският ще е официален език в Брюксел, Берлин, Париж, Лондон...
14:30 10.11.2025
62 ССС
До коментар #37 от "А где":"А где МОЧАТА?"
При Кулеба, на почистване и поправка. А где КУЛЕБА, впрочем?
14:41 10.11.2025