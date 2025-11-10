Новини
Свят »
Украйна »
Володимир Зеленски: Защо да се страхувам от Доналд Тръмп?
  Тема: Украйна

Володимир Зеленски: Защо да се страхувам от Доналд Тръмп?

10 Ноември, 2025 13:45 1 294 62

  • доналд тръмп-
  • володимир зеленски-
  • владимир путин-
  • украйна-
  • русия

Зеленски говори след опустошителните руски удари по енергийната мрежа на Украйна, които доведоха до прекъсвания на електрозахранването в повечето украински региони в неделя

Володимир Зеленски: Защо да се страхувам от Доналд Тръмп? - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
БТА БТА

В ексклузивно интервю за британския в. "Гардиън" украинският президент Володимир Зеленски заяви, че за разлика от други западни лидери не се "страхува" от Доналд Тръмп и отхвърли информациите, че последната им среща във Вашингтон е била бурна, като добави, че има добри отношения с американския президент.

Зеленски говори след опустошителните руски удари по енергийната мрежа на Украйна, които доведоха до прекъсвания на електрозахранването в повечето украински региони в неделя, докато инженерите се опитваха да възстановят мрежата. По време на разговора светлините угаснаха два пъти, отбелязва "Гардиън".

Украинският президент отрече твърденията, че Тръмп е хвърлил настрана карти на бойното поле по време на бурна размяна на реплики през октомври в Белия дом, където Зеленски беше пристигнал с надеждата да си осигури доставки на американски крилати ракети "Томахок". "Той не е хвърлял нищо. Сигурен съм", каза Зеленски. Украинският лидер описа отношенията си с Тръмп като "нормални", "делови" и "конструктивни".

Според "Файненшъл таймс" Тръмп е упражнявал натиск Зеленски да приеме максималистките условия на руския президент Владимир Путин за прекратяване на войната и е казал, че руският лидер ще "унищожи" Украйна, ако тя не се съгласи. Зеленски заяви, че срещата е протекла по друг начин.

Украинската делегация постави три условия пред Тръмп и неговия екип, посочвайки последователни мерки, включително оръжия и икономически санкции, които биха "отслабили" Москва, каза украинският президент.

В изявление в президентския дворец в Киев Зеленски заяви, че "всички по света" се страхуват от Тръмп. "Това е истината", добави той. На въпроса дали това важи и за него, той отговори: "Не... ние не сме врагове на Америка. Ние сме приятели. Защо да се страхуваме?"

Той допълни: "Тръмп беше избран от народа си. Трябва да уважаваме избора, направен от американския народ, точно както аз съм избран от моя народ. САЩ са наш стратегически партньор от много години, може би дори десетилетия и векове." Двете страни споделят дълбоки общи ценности, за разлика от "империалистична" и ревизионистка Русия, каза Зеленски.

В интервюто Зеленски също така подчертава, че британският крал Чарлз Трети е изиграл решаваща роля зад кулисите, като е насърчил американския президент да подкрепи Украйна по-ентусиазирано, след бурната среща в Овалния кабинет през февруари, когато Тръмп публично заплаши Зеленски и го изгони от Белия дом.

По време на държавното си посещение в Обединеното кралство през септември Тръмп проведе среща на четири очи с краля. " Не знам всички подробности, но разбирам, че Негово Величество е подал някои важни сигнали на президента Тръмп", каза Зеленски.

Той заяви, че Тръмп уважава краля и го счита за "много важен".

Няколко секунди след като Зеленски седна да разговаря с "Гардиън", интервюто бе потопено в мрак, когато електрозахранването в Мариинския дворец в сърцето на украинската столица прекъсна.

След като обаче резервният генератор на двореца се включи, светлините замигаха.

"Такива са нашите условия на живот", каза Зеленски с иронична усмивка. "Това е нормално. Имаме колебания в електроснабдяването в Киев, както навсякъде другаде." Той заяви, че Путин нарежда "терористични атаки" срещу енергийната система на Украйна, убивайки цивилни граждани и оставяйки ги без ток и вода. "Той не може да създаде напрежение в нашето общество по никакъв друг начин."

Зеленски посочи, че работи в тясно сътрудничество с международни партньори, за да защити Украйна от руските нощни атаки с дронове. Досега обаче Великобритания и други съюзници са отхвърлили изпращането на изтребители за патрулиране на небето над централната и западната част на страната – дългогодишна молба на Киев. Зеленски заяви, че иска да поръча 27 системи за противовъздушна отбрана "Пейтриът" от американски производители. Междувременно, европейските държави биха могли да предоставят на Украйна своите налични такива системи, каза той.

На въпроса дали ЕС и Великобритания правят достатъчно в навечерието на студена и мрачна зима, Зеленски отговори: "Никога не е достатъчно. Достатъчно ще е, когато войната приключи. И достатъчно ще е, когато Путин разбере, че трябва да спре." Той заяви, че поддържа топли отношения с британския премиер Киър Стармър и има "постоянни контакти" с Лондон.

След като Тръмп изключи военно участие на САЩ, правителствата на Франция и Великобритания обещаха да изпратят войски като част от евентуално мирно споразумение. На въпроса дали би искал британските войници да пристигнат по-скоро – например, за да заемат отбранителна позиция на границата на Украйна с Беларус – Зеленски отговори: "Разбира се. Ние сме искали много неща, включително оръжия и членство в ЕС и НАТО".

Той каза обаче, че въпросът за европейско военно присъствие в Украйна, докато войната продължава, трябва да се третира внимателно. "Лидерите се страхуват от своите общества. Те не искат да се включват във войната", каза той. В крайна сметка "техен избор" е дали да разположат войски. Ако бъде упражнен прекалено силен натиск, има риск Киев да загуби "финансовата и военната подкрепа от нашите партньори".

През последните дни руските войски превзеха по-голямата част от източния град Покровск след дълга и кървава кампания. Зеленски заяви, че Москва е вложила огромни сили в операцията си – "170 000 души" – като войната е най-ожесточена и брутална в Донецка област, основната цел на Путин. "Това е цялата история. Няма (руски) успех там. И има много жертви", каза той.

Според Зеленски, през октомври Москва е загубила безвъзвратно 25 хиляди войници.

Той също заяви, че Кремъл води и "хибридна война срещу Европа" и тества червените линии на НАТО.

Зеленски твърди, че е напълно възможно Русия да отвори втори фронт срещу друга европейска страна, преди да приключи войната в Украйна: "Вярвам, че е така. Той може да го направи. Трябва да забравим общия европейски скептицизъм, че Путин първо иска да окупира Украйна, а след това може да отиде някъде другаде. Той може да направи и двете едновременно."

Според президента на Украйна "Путин е в безизходна ситуация по отношение на реалния успех. За него това е по-скоро патова ситуация. Ето защо тези неуспехи могат да го накарат да потърси други територии. За нас е много трудно, но ние сме у дома си и се защитаваме".

Той описа Русия като голяма и агресивна страна, която се нуждае от голям външен противник, за да обедини различните си етнически групи и региони. Путин вижда САЩ и Запада като врагове, каза той. "Приятелството с Русия не е решение за Америка. По отношение на ценностите Украйна е много по-близо до САЩ, отколкото до Русия".


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 3.2 от 36 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ха-ха

    35 5 Отговор
    Зеля освен шут е и голяяяяяяям лъжец ! Бил приятел с Тръмп......Ха-ха !

    13:47 10.11.2025

  • 2 Ганя Путинофила

    9 16 Отговор
    Тръмп ще го турне на жужака.

    13:48 10.11.2025

  • 3 Оги

    28 5 Отговор
    Всички по света се страхували от Тръмп, само един от 7,5 милиарда обитатели на тази планета не го правил - Зельо! Този наистина освен за клоун за друго не става.

    Коментиран от #13, #45

    13:49 10.11.2025

  • 4 Атина Палада

    31 5 Отговор
    Според британският "Телеграф" дезертьорите от Украйна са достигнали 400 000 хиляди бойци.

    Коментиран от #6

    13:49 10.11.2025

  • 5 Сила

    7 30 Отговор
    Зеленски е единствения държавен глава в Света , който направи за посмешище действащ президент на САЩ на собствената му територия , в Белия дом , заобиколен от клакьори и подлизурковци Тръмп беше унижен ....

    Коментиран от #8, #11, #17

    13:50 10.11.2025

  • 6 накратко

    19 2 Отговор

    До коментар #4 от "Атина Палада":

    Може много повече да са , ама кой да ти каже . Лъжат ни с бройката и си мислят , че им вярваме .

    13:51 10.11.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 селски ,

    29 4 Отговор

    До коментар #5 от "Сила":

    Размени местата в написаното за Тръмп и зеля и ще разбереш кой всъщност е бил унижен ! Със сигурност не е Тръмп !

    13:52 10.11.2025

  • 9 име

    22 4 Отговор
    Защото въпроса е до кога Тръмп ще те държи жив. И отговора е ясен. Докато има пари за цоцане от ЕССР. След като подкокороса Mъpсyлка да крадне руските пари и да ги похарчи за американски оръжия, вече няма какво да цоцат и ще иска да си върти търговията с Русия. А ти хунтата неонацисти, които те крепят, сте пречка.

    Коментиран от #12

    13:52 10.11.2025

  • 10 Зеленски президент на Русия

    9 14 Отговор
    Защо трябва някой да се страхува от другиго? Това го има само в примитивните светове, където отношенията са господар - крепостен селянин. Такива отношения има привнесени в българското общество. Няма да казвам откъде и благодарение на кого. Които си мислят че имат правото да управляват останалите. А не да градим държавата заедно без да се ограбване и мутрите да изнасят парите зад граница. И едни да имат сгради от апартаменти и хотели, а други да живеят по квартири. И модерният генерал от съветските поколения да казва, ако не ти харесва може да се изнасялш, като Тошковците. Но това им е манталитета. Така не се прави държава.

    13:52 10.11.2025

  • 11 име

    17 4 Отговор

    До коментар #5 от "Сила":

    До подони изводи можепда стине само някой с три или по-малко мозъчни клетки, т.е. евроатлантик. Зеленото наркоман умишлено направи цирка в Белия дом за да злепостави Тръмп, ама не предполагаше че Тръмп няма да се върже.

    13:55 10.11.2025

  • 12 Абе

    4 19 Отговор

    До коментар #9 от "име":

    По-скоро Тръмп изглеждаше пред Зеленски, като някакъв клоун от цирка не на място. Защото хората гледат поведението какво е на Тръмп и това на Зеленски. И как сега американците ще се примирят да имат президент, който някак си стои като циркаджия през другите.

    Коментиран от #26

    13:55 10.11.2025

  • 13 онзи

    17 2 Отговор

    До коментар #3 от "Оги":

    Путин не се страхува от никой , най-малко отТръмп ! Затова го плашат със санкции и тям подобните щуротии , но никой не припарва до Русия , че последствията ще са съкрушителни .

    13:55 10.11.2025

  • 14 Ванга

    3 15 Отговор
    Русия ке падне

    13:57 10.11.2025

  • 15 Тоз Зеленски

    18 1 Отговор
    Били стратегически партньори от десетилетия,даже векове🥳….такива са му изказванията и за събитията на фронта

    Коментиран от #21

    13:57 10.11.2025

  • 16 ?????

    18 1 Отговор
    Ха ха.
    За същото поради което тази нощ са избягали от Украйна Тимур Миндич, Александр и Михаил Цукерман. Касиерите на Зеленски са истински украинци съдейки по имената им.
    Американците май пращат ясен сигнал и силен знак. Или беше обратното.

    13:57 10.11.2025

  • 17 Лопата Орешник

    9 2 Отговор

    До коментар #5 от "Сила":

    Ти така ли го видя?

    Коментиран от #24

    13:57 10.11.2025

  • 18 Хан Ювиги

    2 15 Отговор
    Всичко ще бъде Украйна
    Казах

    13:58 10.11.2025

  • 19 Той всъщност Покровск

    11 1 Отговор
    у бездруго нямаше никакво стратегическо значение.

    Коментиран от #33

    14:01 10.11.2025

  • 20 Космос

    2 14 Отговор
    Руската армия е най-битата армия (след сръбската)
    С най-много дезертьори
    С най-много затворници
    Избила най-много от своите граждани
    С най-крадливите и некадърни офицери и генерали.Само от през първите месеци на войната руската армия загуби 350 000 редовна войска.

    Руснаците са една тежко алкохолизирана и пропаднала сбирщина неспособна на нищо освен да грачи като гарга

    Коментиран от #29, #35, #43

    14:03 10.11.2025

  • 21 Справедлив

    8 2 Отговор

    До коментар #15 от "Тоз Зеленски":

    Даам 404 и Кравариланд са най - древните държави на света. Дружба от векове за векове.

    14:03 10.11.2025

  • 22 Възраждане

    8 2 Отговор
    Трябва да те е страх, потник! Другарят Тръмп е близък приятел с Путин и скоро ще прекрати войната в Украйна и територията на тази измислена държава ще бъде поделена между Словакия, Унгария и Беларус

    Коментиран от #28, #38

    14:03 10.11.2025

  • 23 Зеленски е модерен супергерой

    8 3 Отговор
    Неговата супер сила е, че може да говори и дава интервюта толкова надрусан, докато всеки друг би изпаднал в безсъзнание ... в най0дбрия случай.

    14:04 10.11.2025

  • 24 Та колко метра останаха до Киев?

    3 5 Отговор

    До коментар #17 от "Лопата Орешник":

    Мммм?Овчи?

    Коментиран от #30, #31, #34

    14:04 10.11.2025

  • 25 Мим

    13 1 Отговор
    Тоя голям подмазвач, лизач и просяк-лъжец.Укрите имали по големи ценности с америте от колкото с Русия.Явно е паднал някой шрапнели от небето и още е изпразнил тъпата му тиква.....

    14:04 10.11.2025

  • 26 име

    9 2 Отговор

    До коментар #12 от "Абе":

    Да, зеленото, облечен във вечния вмирисан пуловер, изглеждаше като в абститенция, бършеше си нослето нервно, тропаше с крак и дори изпсува на руски. Много сериозно и отговорно поведение, нали козяк!?

    14:04 10.11.2025

  • 27 Kaлпазанин

    7 1 Отговор
    Където има евреин ,има смърт и разруха .

    14:05 10.11.2025

  • 28 Сила

    1 4 Отговор

    До коментар #22 от "Възраждане":

    Русия вече е Китай ....

    14:05 10.11.2025

  • 29 Възраждане

    7 0 Отговор

    До коментар #20 от "Космос":

    Да, ама същата тази армия е непобедима! Нито Наполеон, нито Хитлер, а сега и нацисткото НАТО не успя да я победи. А когато Дядо Иван е на Дунав, някой ще месят погачи, а ти ще се криеш в землянка

    14:05 10.11.2025

  • 30 Важното е контранаступа

    5 0 Отговор

    До коментар #24 от "Та колко метра останаха до Киев?":

    да върви.А пък той Покровск и бездруго никакво стратегическо значение нямаше.

    14:05 10.11.2025

  • 31 тиxo пpaдляк

    2 2 Отговор

    До коментар #24 от "Та колко метра останаха до Киев?":

    Кое лято зеления ще пие кафе в Крим?

    Коментиран от #36

    14:06 10.11.2025

  • 32 Механик

    8 3 Отговор
    Сега само следете логиката му!
    1/"Путин е в патова ситуация и има огромни загуби"
    2/"Путин може да отвори втори фронт срещу друга държава"
    Кажете ми, тоя има ли връзка с главния мозък???

    Коментиран от #37, #41

    14:06 10.11.2025

  • 33 доктор

    3 3 Отговор

    До коментар #19 от "Той всъщност Покровск":

    Обаче след като бъде избито известно количество копейки това ще има голямо стратегическо значение.

    14:06 10.11.2025

  • 34 Руснак без крак

    2 3 Отговор

    До коментар #24 от "Та колко метра останаха до Киев?":

    Утре влизам в Киев!Ако остана с глава.

    14:07 10.11.2025

  • 35 И въпреки всичко, украинците

    3 2 Отговор

    До коментар #20 от "Космос":

    отстъпват и всичкото натовски оръжие от три години не могат си върнат и две села...смятай, ако руснаците наистина имаха армия!

    Коментиран от #46, #53

    14:07 10.11.2025

  • 36 Ха ха

    2 1 Отговор

    До коментар #31 от "тиxo пpaдляк":

    Че то в Крим няма вода от 2014

    Коментиран от #40

    14:08 10.11.2025

  • 37 А где

    2 2 Отговор

    До коментар #32 от "Механик":

    МОЧАТА?

    Коментиран от #42, #62

    14:09 10.11.2025

  • 38 име

    3 1 Отговор

    До коментар #22 от "Възраждане":

    Според мен ще оснавят някаква територия, наречена Украйна, пълна с оцелели бандери, които да плащат дълговете поколения наред.

    14:10 10.11.2025

  • 39 Брендо

    4 3 Отговор
    Тоя смърка денонощно

    14:10 10.11.2025

  • 40 То и ти по рождение още

    3 0 Отговор

    До коментар #36 от "Ха ха":

    нямал мозък в главата.

    14:11 10.11.2025

  • 41 Абе Меаннико,

    2 2 Отговор

    До коментар #32 от "Механик":

    Този Зеленски те помоли бре.Ти лягаш ли изобщо или следиш всяка дума на този велик човек?
    Не като оня кремълски запартък от бункера дето го е страх от сянката си.

    14:12 10.11.2025

  • 42 Механик

    3 3 Отговор

    До коментар #37 от "А где":

    МОЧАТА не знам къде е но знам кой ще я строи отново.
    Ти кажи чей Курск и Крим?

    Коментиран от #50, #55

    14:13 10.11.2025

  • 43 Това са безспорни

    1 1 Отговор

    До коментар #20 от "Космос":

    Факти.

    14:13 10.11.2025

  • 44 не може да бъде

    3 2 Отговор
    Белият прашец е много сериозно нещо ...вижте какво може да направи само една линийка!?

    14:13 10.11.2025

  • 45 Целия свят

    5 4 Отговор

    До коментар #3 от "Оги":

    се страхуваше от военната мощ на Русия.
    Само Президент Зеленски - НЕ !
    И излезе прав - 4 години.

    Коментиран от #54, #57

    14:15 10.11.2025

  • 46 Честит 10 ноември!

    4 4 Отговор

    До коментар #35 от "И въпреки всичко, украинците":

    И въпреки всичко украинците така бия ушанките както циганин не си бие кучето.Страшно е!

    14:15 10.11.2025

  • 47 Българин

    4 4 Отговор
    Слава на братята руси! Да изметем нацистка Украйна.

    14:15 10.11.2025

  • 48 Да живее

    4 5 Отговор
    свободна Украйна в ЕС И НАТО!

    14:15 10.11.2025

  • 49 Херодот

    1 1 Отговор
    Не им върви на братушките с треторазредните актьори. Сигурно е орисия!

    14:16 10.11.2025

  • 50 Курск го извадиха норвежците

    3 1 Отговор

    До коментар #42 от "Механик":

    От дъното на морето.Зс крайцера Москва не да обещали

    14:17 10.11.2025

  • 51 Някои хора

    3 3 Отговор
    цъкат +/- само на първите няколко мнения от форума.
    След това им е трудно да четат.
    Така ли е, копеи?

    14:17 10.11.2025

  • 52 Защо ли?

    1 2 Отговор
    ЦРУ ти знае всичките къщи, вили, имения, яхти по света и злато и сметки, колко и кога си задигнал. Ако Тръмп изнесе това на бял свят, ще увехнеш. За това трябва да те е страх от него!

    14:20 10.11.2025

  • 53 Хм Хм

    2 1 Отговор

    До коментар #35 от "И въпреки всичко, украинците":

    Хайде сега ни обясни кое е това "всичкото натовско оръжие", защото аз знам за около 60 самальота, 200-300 танка, около 200 Брадлита, 16 Хаймарса и 9 Пейтриъта. Срещу това има вече унищожени 400+ руски самолети, още толкова хеликоптери, 12 000 танка 40 000 БМП, 7 000 СЗО и над 2000 ПВО. Скалп е Сторм Шадоу нямат разрешение за удари по руска територия. Та за какво натовско оръжие говорехме?

    Коментиран от #60

    14:21 10.11.2025

  • 54 Е, да, ама

    2 2 Отговор

    До коментар #45 от "Целия свят":

    Натото се срина! Европа умря, а САЩ са банкрут! Ха-ха-ха
    И зелето и украта се издържат от дълговете на Ивропата. НО, тя умря... Е, тогава??

    Коментиран от #56, #58

    14:22 10.11.2025

  • 55 Къде е редовната руска армия?

    2 2 Отговор

    До коментар #42 от "Механик":

    Ами при Кобзон разбира се
    Къде е руският черноморски флот -няма го.
    Къде е руската стратегическа авиация -скри се и тя в Камчатка
    Къде е крайцера Москва -при рибите
    Къде са 1 милион руски момчета-кой при Кобзон,кой без ръце кой без крака,кой без очи
    Закривай!

    14:22 10.11.2025

  • 56 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    2 1 Отговор

    До коментар #54 от "Е, да, ама":

    Как пък един клепар не замина за руският рай?

    14:23 10.11.2025

  • 57 И какъв е резултатът за

    1 2 Отговор

    До коментар #45 от "Целия свят":

    Украйна и за украинците за тези четири години?

    Коментиран от #59

    14:24 10.11.2025

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Йосиф Кобзон

    1 0 Отговор

    До коментар #57 от "И какъв е резултатът за":

    Справките при мен!

    14:25 10.11.2025

  • 60 Еми така Русия

    1 1 Отговор

    До коментар #53 от "Хм Хм":

    си освободи военните складове и ще ги напълни сега с Авангарди, Сармати, Циркони, Орешници, Буревестници, Посейдони..
    Танкове, самолети, БМП-та и т.н. са оръжия от предишният век. Сега е век на хиперзвука, РЕБ, изкуственият интелект, подводните дронове с ядрени заряди, ракети с ядрени двигатели, дронове с ИИ и т.н..
    Старата скрап така и така трябваше да се утилизира някъде!

    14:26 10.11.2025

  • 61 Вервам си

    1 1 Отговор

    До коментар #58 от "Е да ама":

    на 100 %. Виж ги западналите днеска? Вече конвулсират в предсмъртни гърчове. Виж САЩ? Шътдаун, нали? Над 37 трилиона долара дълг, който и цялата планета НЕ може да го изплати!
    И в Ивропата вече напира Халифата. Тези вече не може нищо да ги спаси! Скоро арабският ще е официален език в Брюксел, Берлин, Париж, Лондон...

    14:30 10.11.2025

  • 62 ССС

    0 1 Отговор

    До коментар #37 от "А где":

    "А где МОЧАТА?"
    При Кулеба, на почистване и поправка. А где КУЛЕБА, впрочем?

    14:41 10.11.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания