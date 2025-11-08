От критично значение за ядрената безопасност! Две украински АЕЦ са намалили производството на ток след руски удар

Хмелницката и Ровненската атомни електроцентрали в Украйна бяха принудени да намалят производството на електроенергия след нощна атака срещу "електрическа подстанция, имаща критично значение за ядрената безопасност". Това съобщи в платформата X генералният директор на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) Рафаел Гроси.
Той не уточни местоположението на подстанцията, нито степента на нанесените щети, но подчерта, че ситуацията се следи внимателно от международните наблюдатели. По думите му, в момента няма пряка заплаха за безопасността на ядрените реактори.
Както украинските власти, така и руското министерство на отбраната потвърдиха, че енергийната инфраструктура е била сред целите на последния обстрел, но не посочиха кои конкретни обекти са засегнати. Подобни атаки срещу електроподстанции са извършвани и преди, което нееднократно е поставяло украинската енергийна система под напрежение.
Преди пълномащабното нахлуване на Русия през 2022 г., атомните електроцентрали осигуряваха до 55% от електроенергията в Украйна. След окупацията на най-голямата в Европа Запорожка АЕЦ под контрола на Киев останаха три съоръжения — Хмелницката, Ровненската и Южноукраинската.
По данни на МААЕ експерти на място са в контакт с украинския оператор "Енергоатом" и наблюдават ситуацията, за да оценят потенциалното въздействие върху ядрената безопасност и стабилността на електроснабдяването.
1 Последния Софиянец
15:19 08.11.2025
2 Факт
Коментиран от #10, #13, #31, #32
15:21 08.11.2025
3 Опааааа
15:22 08.11.2025
5 Ако
Коментиран от #9, #38
15:23 08.11.2025
6 Мисит
15:23 08.11.2025
7 Ахах
Коментиран от #11
15:23 08.11.2025
8 Ахаха
Коментиран от #17, #18
15:24 08.11.2025
9 Ако спре тока
До коментар #5 от "Ако":Ти ще светиш с ядрено излъчване, но понеже си копейка ще ти е голям кеФФФ защото е от руските братушки.
Коментиран от #12
15:26 08.11.2025
10 село мое ,
До коментар #2 от "Факт":И ти , заедно с нас ! Да не си мислиш , че ще си извън обхвата ?! Щраус , мамин сладък !
15:27 08.11.2025
11 ха-ха
До коментар #7 от "Ахах":И джуджака , най-вече !
Коментиран от #29
15:28 08.11.2025
12 А бре,
До коментар #9 от "Ако спре тока":ще я карат на видело !
15:30 08.11.2025
13 Ти си пълна тъпейка
До коментар #2 от "Факт":Тъп общак.
15:30 08.11.2025
14 ФАКТ
Коментиран от #21
15:36 08.11.2025
15 Не се притеснявайте, укри
15:38 08.11.2025
16 Последния Софиянец
Коментиран от #19, #23
15:41 08.11.2025
19 ха-ха
До коментар #16 от "Последния Софиянец":Къде са другите софиянци , че ти си последния ? По селата или по родните села ? Само ти ли си останал в тая София ?
15:45 08.11.2025
20 Частна ВЕЦ
15:46 08.11.2025
21 койдазнай
До коментар #14 от "ФАКТ":За цяла Европа най-опасно е да има съсед, който иска да си решава вътрешните проблеми, нападайки други държави в търсене на историческа истина и реванш за минали поражения. Това се зане до къде води. А койтонезнай, ще научи.
Коментиран от #27, #28, #37
15:46 08.11.2025
22 Няма ток за вазиии
15:46 08.11.2025
23 Брендо
До коментар #16 от "Последния Софиянец":Ама много ти личи когато вземаш от други долнопробна стока.
15:47 08.11.2025
24 Kaлпазанин
15:47 08.11.2025
25 пешо
15:49 08.11.2025
26 А дано
15:49 08.11.2025
27 АМА ВЕРНО ЛИ
До коментар #21 от "койдазнай":А ЗА СЪСЕД ДЕБИЛ СЪКРАТИЛ НАСЕЛЕНИЕТО НА СТРАНАТА СИ НА ПОЛОВИНА
ПОТЪНАЛ В БОРЧОВЕ И КОРУПЦИЯ
УПРАВЛЯВАН ОТ НЕАДЕКВАТНИЦИ КОНТРОЛИРАНИ ОТ ЕКСТРЕМИСТИ
СМУЧЕЩ РЕСУРСИТЕ НА ДОНАОРА БЕЗУГЛЕДНО И ПРОСЕШ ПОСТОЯННО Е МАНА НЕБЕСНА
Я СИ Е....И М....ТА
15:54 08.11.2025
28 ФАКТ
До коментар #21 от "койдазнай":Значи имаме късмет, че САЩ не са ни съсед!
15:54 08.11.2025
29 Плевнелиев
До коментар #11 от "ха-ха":Не хубаво да се присмиваш на човека,все пак е президент на Украйна.
15:57 08.11.2025
30 Сатана Z
16:00 08.11.2025
31 Важното е контранаступа да върви
До коментар #2 от "Факт":и Перемогата.А пък Покровск се оказа, че нямал никакво стратегическо значение.
16:03 08.11.2025
33 Като нямат той украинците
16:06 08.11.2025
35 Още новини от Украйна
Както Путин каза през лятото, Русия е готова да почака малко. И е съвсем разбираемо защо. Всеки месец, в който подхранваният от кокаин фюрер отказва съществени преговори, означава увеличение с 500-600 квадратни километра в бъдещата територия на Русия.
Коментиран от #39
16:13 08.11.2025
36 Енергетик
Обаче укрите когато директно обстрелваха запорожката АЕЦ тогава нямаше никаква опасност за ядрената безопасност нали. Сега руснаците удариха подстанция с която ядрените централи продаваха ток и настана големия рев - ами няма никаква опасност защото централите могат да работят и самостоятелно обаче за нещо трябва да се реве.
16:22 08.11.2025
37 Учуден
До коментар #21 от "койдазнай":"който иска да си решава вътрешните проблеми, нападайки други държави"
За краварите или за евреите говориш?
16:24 08.11.2025
38 Джамбaза
До коментар #5 от "Ако":На свещички от аптеката!
16:26 08.11.2025
39 Изчислител
До коментар #35 от "Още новини от Украйна":"означава увеличение с 500-600 квадратни километра в бъдещата територия на Русия"
И не е само това ами като бонус и със всеки месец бандерите намаляват с над 30 000 - това са 30 000 по малко противници на Русия и поддръжници на зеления наркоман.
16:29 08.11.2025