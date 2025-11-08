Новини
От критично значение за ядрената безопасност! Две украински АЕЦ са намалили производството на ток след руски удар
  Тема: Украйна

От критично значение за ядрената безопасност! Две украински АЕЦ са намалили производството на ток след руски удар

8 Ноември, 2025 15:18

След окупацията на най-голямата в Европа Запорожка АЕЦ под контрола на Киев останаха три съоръжения — Хмелницката, Ровненската и Южноукраинската

От критично значение за ядрената безопасност! Две украински АЕЦ са намалили производството на ток след руски удар - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Хмелницката и Ровненската атомни електроцентрали в Украйна бяха принудени да намалят производството на електроенергия след нощна атака срещу "електрическа подстанция, имаща критично значение за ядрената безопасност". Това съобщи в платформата X генералният директор на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) Рафаел Гроси.

Той не уточни местоположението на подстанцията, нито степента на нанесените щети, но подчерта, че ситуацията се следи внимателно от международните наблюдатели. По думите му, в момента няма пряка заплаха за безопасността на ядрените реактори.

Още новини от Украйна

Както украинските власти, така и руското министерство на отбраната потвърдиха, че енергийната инфраструктура е била сред целите на последния обстрел, но не посочиха кои конкретни обекти са засегнати. Подобни атаки срещу електроподстанции са извършвани и преди, което нееднократно е поставяло украинската енергийна система под напрежение.

Преди пълномащабното нахлуване на Русия през 2022 г., атомните електроцентрали осигуряваха до 55% от електроенергията в Украйна. След окупацията на най-голямата в Европа Запорожка АЕЦ под контрола на Киев останаха три съоръжения — Хмелницката, Ровненската и Южноукраинската.

По данни на МААЕ експерти на място са в контакт с украинския оператор "Енергоатом" и наблюдават ситуацията, за да оценят потенциалното въздействие върху ядрената безопасност и стабилността на електроснабдяването.


  • 1 Последния Софиянец

    32 2 Отговор
    Разпределителните станции са унищожени.

    15:19 08.11.2025

  • 2 Факт

    4 35 Отговор
    Заради руските идиоти ще има авария в ядрена централа, но това не притеснява копейките те ще я гълтат с удоволствие!!!!

    Коментиран от #10, #13, #31, #32

    15:21 08.11.2025

  • 3 Опааааа

    1 24 Отговор
    Отиде Запорожката АЕЦ.

    15:22 08.11.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Ако

    29 2 Отговор
    спре тока Зеления да я кара на свещи !

    Коментиран от #9, #38

    15:23 08.11.2025

  • 6 Мисит

    14 1 Отговор
    Да гръмнат,,,дано,,,!

    15:23 08.11.2025

  • 7 Ахах

    30 0 Отговор
    Урсула ще им донесе ток.. Урсула и стоян георгиев

    Коментиран от #11

    15:23 08.11.2025

  • 8 Ахаха

    24 0 Отговор
    Зеленски нали каза да ядат моркови за добро зрение

    Коментиран от #17, #18

    15:24 08.11.2025

  • 9 Ако спре тока

    3 24 Отговор

    До коментар #5 от "Ако":

    Ти ще светиш с ядрено излъчване, но понеже си копейка ще ти е голям кеФФФ защото е от руските братушки.

    Коментиран от #12

    15:26 08.11.2025

  • 10 село мое ,

    21 1 Отговор

    До коментар #2 от "Факт":

    И ти , заедно с нас ! Да не си мислиш , че ще си извън обхвата ?! Щраус , мамин сладък !

    15:27 08.11.2025

  • 11 ха-ха

    2 14 Отговор

    До коментар #7 от "Ахах":

    И джуджака , най-вече !

    Коментиран от #29

    15:28 08.11.2025

  • 12 А бре,

    7 0 Отговор

    До коментар #9 от "Ако спре тока":

    ще я карат на видело !

    15:30 08.11.2025

  • 13 Ти си пълна тъпейка

    15 0 Отговор

    До коментар #2 от "Факт":

    Тъп общак.

    15:30 08.11.2025

  • 14 ФАКТ

    20 2 Отговор
    За цяла Европа е опасно украинците да имат работеща ядрена централа. Доказано е още преди десетилетия.

    Коментиран от #21

    15:36 08.11.2025

  • 15 Не се притеснявайте, укри

    17 1 Отговор
    Жмулязков ще ви пусне тока и то безплатно!

    15:38 08.11.2025

  • 16 Последния Софиянец

    2 18 Отговор
    Блатните орди и ботокса трябва да си понесат наказанията за терора който сеят по света!

    Коментиран от #19, #23

    15:41 08.11.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 ха-ха

    10 0 Отговор

    До коментар #16 от "Последния Софиянец":

    Къде са другите софиянци , че ти си последния ? По селата или по родните села ? Само ти ли си останал в тая София ?

    15:45 08.11.2025

  • 20 Частна ВЕЦ

    14 0 Отговор
    На Джульо произвежда ток от водопада и го изнася за Зельо!

    15:46 08.11.2025

  • 21 койдазнай

    0 9 Отговор

    До коментар #14 от "ФАКТ":

    За цяла Европа най-опасно е да има съсед, който иска да си решава вътрешните проблеми, нападайки други държави в търсене на историческа истина и реванш за минали поражения. Това се зане до къде води. А койтонезнай, ще научи.

    Коментиран от #27, #28, #37

    15:46 08.11.2025

  • 22 Няма ток за вазиии

    10 0 Отговор
    Украински педеразиии

    15:46 08.11.2025

  • 23 Брендо

    6 0 Отговор

    До коментар #16 от "Последния Софиянец":

    Ама много ти личи когато вземаш от други долнопробна стока.

    15:47 08.11.2025

  • 24 Kaлпазанин

    10 0 Отговор
    А ние ще теглим заем ,за да им дадем и ток който ще купим

    15:47 08.11.2025

  • 25 пешо

    11 0 Отговор
    намалили са защото нямат гориво

    15:49 08.11.2025

  • 26 А дано

    12 0 Отговор
    през нея минава и тока от АЕЦ Козлодуй! Аман от продажни политици.

    15:49 08.11.2025

  • 27 АМА ВЕРНО ЛИ

    10 0 Отговор

    До коментар #21 от "койдазнай":

    А ЗА СЪСЕД ДЕБИЛ СЪКРАТИЛ НАСЕЛЕНИЕТО НА СТРАНАТА СИ НА ПОЛОВИНА
    ПОТЪНАЛ В БОРЧОВЕ И КОРУПЦИЯ
    УПРАВЛЯВАН ОТ НЕАДЕКВАТНИЦИ КОНТРОЛИРАНИ ОТ ЕКСТРЕМИСТИ
    СМУЧЕЩ РЕСУРСИТЕ НА ДОНАОРА БЕЗУГЛЕДНО И ПРОСЕШ ПОСТОЯННО Е МАНА НЕБЕСНА
    Я СИ Е....И М....ТА

    15:54 08.11.2025

  • 28 ФАКТ

    5 0 Отговор

    До коментар #21 от "койдазнай":

    Значи имаме късмет, че САЩ не са ни съсед!

    15:54 08.11.2025

  • 29 Плевнелиев

    2 5 Отговор

    До коментар #11 от "ха-ха":

    Не хубаво да се присмиваш на човека,все пак е президент на Украйна.

    15:57 08.11.2025

  • 30 Сатана Z

    7 0 Отговор
    След като гръмнаха Чернобил украинските терористи ще унищожат и останалите АЕЦ построени от СССР

    16:00 08.11.2025

  • 31 Важното е контранаступа да върви

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Факт":

    и Перемогата.А пък Покровск се оказа, че нямал никакво стратегическо значение.

    16:03 08.11.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Като нямат той украинците

    3 0 Отговор
    Зельо ще им раздавал безплатен вазелин от личните си запаси.

    16:06 08.11.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Още новини от Украйна

    3 0 Отговор
    „Нито сантиметър територия, освободена от Русия, никога повече няма да принадлежи на никого освен на самата нея. Така че колкото по-скоро Зеленски се съгласи с условията на Русия, толкова по-голяма ще бъде Украйна; колкото по-късно, толкова по-малка.“ (c) Ирландският журналист Боус

    Както Путин каза през лятото, Русия е готова да почака малко. И е съвсем разбираемо защо. Всеки месец, в който подхранваният от кокаин фюрер отказва съществени преговори, означава увеличение с 500-600 квадратни километра в бъдещата територия на Русия.

    Коментиран от #39

    16:13 08.11.2025

  • 36 Енергетик

    1 0 Отговор
    "след нощна атака срещу "електрическа подстанция, имаща критично значение за ядрената безопасност"

    Обаче укрите когато директно обстрелваха запорожката АЕЦ тогава нямаше никаква опасност за ядрената безопасност нали. Сега руснаците удариха подстанция с която ядрените централи продаваха ток и настана големия рев - ами няма никаква опасност защото централите могат да работят и самостоятелно обаче за нещо трябва да се реве.

    16:22 08.11.2025

  • 37 Учуден

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "койдазнай":

    "който иска да си решава вътрешните проблеми, нападайки други държави"

    За краварите или за евреите говориш?

    16:24 08.11.2025

  • 38 Джамбaза

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Ако":

    На свещички от аптеката!

    16:26 08.11.2025

  • 39 Изчислител

    1 0 Отговор

    До коментар #35 от "Още новини от Украйна":

    "означава увеличение с 500-600 квадратни километра в бъдещата територия на Русия"

    И не е само това ами като бонус и със всеки месец бандерите намаляват с над 30 000 - това са 30 000 по малко противници на Русия и поддръжници на зеления наркоман.

    16:29 08.11.2025

