От критично значение за ядрената безопасност! Две украински АЕЦ са намалили производството на ток след руски удар

Хмелницката и Ровненската атомни електроцентрали в Украйна бяха принудени да намалят производството на електроенергия след нощна атака срещу "електрическа подстанция, имаща критично значение за ядрената безопасност". Това съобщи в платформата X генералният директор на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) Рафаел Гроси.

Той не уточни местоположението на подстанцията, нито степента на нанесените щети, но подчерта, че ситуацията се следи внимателно от международните наблюдатели. По думите му, в момента няма пряка заплаха за безопасността на ядрените реактори.

Както украинските власти, така и руското министерство на отбраната потвърдиха, че енергийната инфраструктура е била сред целите на последния обстрел, но не посочиха кои конкретни обекти са засегнати. Подобни атаки срещу електроподстанции са извършвани и преди, което нееднократно е поставяло украинската енергийна система под напрежение.

Преди пълномащабното нахлуване на Русия през 2022 г., атомните електроцентрали осигуряваха до 55% от електроенергията в Украйна. След окупацията на най-голямата в Европа Запорожка АЕЦ под контрола на Киев останаха три съоръжения — Хмелницката, Ровненската и Южноукраинската.

По данни на МААЕ експерти на място са в контакт с украинския оператор "Енергоатом" и наблюдават ситуацията, за да оценят потенциалното въздействие върху ядрената безопасност и стабилността на електроснабдяването.