Софтуерният терор на НАП: Целенасочено ликвидират недоволната средна класа

7 Ноември, 2025 17:20, обновена 7 Ноември, 2025 17:40 2 692 22

СУПТО се превръща в система за натиск. Приходната агенция ще има достъп до пълната информация за вашия бизнес

Софтуерният терор на НАП: Целенасочено ликвидират недоволната средна класа - 1
Снимка: softuni.bg
Мартин КУВАНДЖИЕВ

По дефиниция СУПТО е Софтуер за управление на продажбите в търговските обекти, но практически може и вероятно ще се използва за бухалка, като още един метод за натиск върху малкия и среден бизнес.

Практически, ако имате уебсайт в който продавате да кажем чорапи, вие ще трябва да използвате лицензирана платформа за продажбите при вас. Т.е. ако сте платили едни 50к лева за разработка на сайта ви, сега този сайт може да го изхвърлите и трябва да си вземете нов, защото НАП е институцията, която трябва да одобри вашата платформа. Всички тези софтуери ще предават в реално време всичките артикули и продажби към НАП, и НАП ще имат постоянен достъп до цялата тази информация (да живее GDPR).

Защо СУПТО може да и вероятно ще се превърне в система за натиск:

Одобрението от НАП става по административен ред, т.е. може да бъде забавено или директно отказано (а може и недиректно отказано - ако имате бизнес, най-вероятно сте чували практиката за "мълчалив отказ").

НАП ще има достъп до пълната информация за вашия бизнес - на каква цена получавате, на каква цена продавате, кои са клиентите ви, какви са им цените и отстъпките, които прилагате. Накратко всичко за вашия бизнес. Тази информация може да бъде предоставяна на ваши конкуренти директно и няма да имате идея от къде идва изтичането.

Възможност за внезапно блокиране и санкции към бизнеса - НАП ще могат да правят проверки при вас, даже и без да знаете и ако има разлика, която даже може да е породена от техническа грешка, ще могат директно да ви глобят или да спрат работата на вашия бизнес. След някой друг месец, може и да спечелите дело срещу тях, но със сигурност бизнесът ви вече няма да е това, което е бил.

Може би най-важното - малките и средни фирми вероятно няма да имат капитал за да лицензират своите софтуери, а купуването на одобрен софтуер ще бъде само от "определени" фирми. Това създава възможност за това определен кръг от хора да бъдат единствените лицензирани. Така определени фирми ще имат възможност да забогатеят много, като по-малките имат единствена опция да затворят.

За мен това е част от целеустремена кампания за убиване на малките и средни предприятия и като цяло елиминация на средната класа, която гласува срещу определени партии и се бунтува на предложения като Бюджет 2026 и СУПТО.

Когато хората се чудят как да оцеляват, те нямат време да се бунтуват, когато висококвалифицираните търсят реализация извън България, те не се интересуват от политиката тук.

---

Авторът е Главен изпълнителен директор на Encorp.AI, обявен за най-добър предприемач на Forbes под 30 години. Текстът е публикуван в LinkedIn


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Един от средния бизнес

    32 2 Отговор
    Съсипаха ни

    Коментиран от #5

    17:43 07.11.2025

  • 2 Цвете

    30 1 Отговор
    БЛАГОДАРЯ ВИ ЗА ЧУДЕСНАТА ИНФОРМАЦИЯ. ТОВА Е САМАТА ИСТИНА И ВСЕКИ ПРЕДПРИЕМАЧ, ТРЯБВА ДА БЪДЕ ЗАПОЗНАТ. 🇧🇬🇧🇬🇧🇬

    17:48 07.11.2025

  • 3 русия

    18 8 Отговор
    Пак ще ви освободим ???

    Коментиран от #21

    17:49 07.11.2025

  • 4 специту

    17 1 Отговор
    с мис кукоряк събираме за още имоти в дубая

    17:50 07.11.2025

  • 5 Кои са тия?

    6 35 Отговор

    До коментар #1 от "Един от средния бизнес":

    Тези, които въртят разни търговийки и гешефти (нем), и които крият данъци и лъжат купувачите в кантара, това ли е средната класа?

    Коментиран от #14, #16

    17:55 07.11.2025

  • 6 стоян

    10 3 Отговор
    Става дума за интернет търговците - но най големите мошеници са търговците на авточасти които правят отстъпки от 50 %

    Коментиран от #12

    17:55 07.11.2025

  • 7 Мутри и Рекетьори

    21 1 Отговор
    Яхнаха държавата и точат бюджета. Има ли изненадани?
    Те друго НЕ МОГАТ и това са 15 години ГЕРБ. Проклети да са.

    17:57 07.11.2025

  • 8 Родолюб фон Барух Ал Сабах дьо Муажон

    5 4 Отговор
    Нито стотинка в личните касички... Длъжни сте да плащате всичко и то с лихвичките. Укриватели мръсни на пари и доходи. Всичко ще ви вземем. Аз и един друг човечец ,дето си го избрахте ,благодарение на моята финансова подкрепа. Благодаря.

    18:02 07.11.2025

  • 9 мдаа

    10 6 Отговор
    Комунистите ви искат еднакво бедни!

    18:03 07.11.2025

  • 10 трън

    2 0 Отговор
    емШиши шаГодuха наКрая. защото много по-умни хора от него са казали никой не е по-голям от народа

    18:09 07.11.2025

  • 11 Драго

    4 14 Отговор
    Не мога да кажа кой прав , кой крив в случая , но когато някой почне да се оплаква какво можело да стане , ми идва в повече. Нали всички искаме да има контрол , по малко сива икономика , повече пари в бюджета и т.н и тоя реве , че НАП можело да ги глобява ако намери несъответствие или дори техническа грешка . Ами ще ви глобява , как глобява други търговци , а вас не трябвало, видиш ли .

    18:09 07.11.2025

  • 12 Стаж Трудов

    9 2 Отговор

    До коментар #6 от "стоян":

    Няма да е лошо да си търсиш авточастите без помощта не тези търговци ,които за разлика от теб са компетентни и си ги ят времето и усилията за да не ти се налага да обясняваш какви накладки се слагат на червена кола и има ли водна помпа в "моя емел" и защо полуоските са леви или десни ,а няма европейски. Не подценявай чуждия труд.

    18:12 07.11.2025

  • 13 Тоа СУПТО се гласят

    2 4 Отговор
    НАПАджиите да го обявят за единствено възможен от 5/6 години и не става и не става ноо БАЛАМИТЕ които са похарчили по 300 лв. или 150 € евро (😆да бъда полит. €€ 😁Коректен) та, баламите псуват НАПаджиите яко даже и на сън!

    Са, направете сметка, 300 лв. по 3 компа, кеш "реджистъра" са има няма 1000 лв. в момента съм абсолютно сигурен че не са 300 лв. а по скоро около 500 до 600 лв. на комп.

    Коментиран от #22

    18:13 07.11.2025

  • 14 Да, това е

    15 2 Отговор

    До коментар #5 от "Кои са тия?":

    Средната класа и винаги е била! За разлика от теб, който само гледаш какво да откраднеш от работодателя си - я стока, я пари, я работно време, като се шляеш или си вземаш фалшиви болнични! Та, ти си низшата класа!

    18:17 07.11.2025

  • 15 Димитър Георгиев

    7 0 Отговор
    Протести,до дупка! Да махнем Пеевски,Таки, Борисов и тем подобни мафиоти от България! В затвора!!!

    18:42 07.11.2025

  • 16 Димо

    5 0 Отговор

    До коментар #5 от "Кои са тия?":

    Средната класа,да обясня на комуняги като тебе е двигателят на икономиката,тази която пълни бюджета,тази която създава блага! Тази която храни и търтеи като тебе!

    18:45 07.11.2025

  • 17 Добитък...

    4 0 Отговор
    Май не ви харесва дигиталния концлагер, овце. Още нищо не сте видели, продължавайте да ручате зелената морава и да мълчите и скоро и децата ви ще ви проклинат че сте спали, докато други са градили бъдещето им.

    18:49 07.11.2025

  • 18 супто

    0 1 Отговор
    доста глупава статия. личи си че нещо ги стяга чепика тези юнаци - в края са кои.

    18:56 07.11.2025

  • 19 Лумпен

    4 0 Отговор
    НАП е ОПГ заедно с МВР МС и всички депутати!
    Време е за революция !
    Всички тези на стадиона!
    Пиночет ги оправя най добре !

    18:57 07.11.2025

  • 20 УдоМача

    1 1 Отговор
    Единствения начин да се оправим е да ни съжали Господин Путин или Господин Ердоган и да поемат контрол над територията... Друг шанс няма...

    19:05 07.11.2025

  • 21 Не си и помисляйте да ни освобождавате !

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "русия":

    Не си и помисляйте да ни освобождавате !

    19:10 07.11.2025

  • 22 Я пак

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Тоа СУПТО се гласят":

    Какво си искал да кажеш ,пиян ли си или дрогиран

    19:12 07.11.2025