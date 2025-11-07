Софтуерният терор на НАП: Целенасочено ликвидират недоволната средна класа

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Мартин КУВАНДЖИЕВ

По дефиниция СУПТО е Софтуер за управление на продажбите в търговските обекти, но практически може и вероятно ще се използва за бухалка, като още един метод за натиск върху малкия и среден бизнес.

Практически, ако имате уебсайт в който продавате да кажем чорапи, вие ще трябва да използвате лицензирана платформа за продажбите при вас. Т.е. ако сте платили едни 50к лева за разработка на сайта ви, сега този сайт може да го изхвърлите и трябва да си вземете нов, защото НАП е институцията, която трябва да одобри вашата платформа. Всички тези софтуери ще предават в реално време всичките артикули и продажби към НАП, и НАП ще имат постоянен достъп до цялата тази информация (да живее GDPR).

Защо СУПТО може да и вероятно ще се превърне в система за натиск:

Одобрението от НАП става по административен ред, т.е. може да бъде забавено или директно отказано (а може и недиректно отказано - ако имате бизнес, най-вероятно сте чували практиката за "мълчалив отказ").



НАП ще има достъп до пълната информация за вашия бизнес - на каква цена получавате, на каква цена продавате, кои са клиентите ви, какви са им цените и отстъпките, които прилагате. Накратко всичко за вашия бизнес. Тази информация може да бъде предоставяна на ваши конкуренти директно и няма да имате идея от къде идва изтичането.

Възможност за внезапно блокиране и санкции към бизнеса - НАП ще могат да правят проверки при вас, даже и без да знаете и ако има разлика, която даже може да е породена от техническа грешка, ще могат директно да ви глобят или да спрат работата на вашия бизнес. След някой друг месец, може и да спечелите дело срещу тях, но със сигурност бизнесът ви вече няма да е това, което е бил.

Може би най-важното - малките и средни фирми вероятно няма да имат капитал за да лицензират своите софтуери, а купуването на одобрен софтуер ще бъде само от "определени" фирми. Това създава възможност за това определен кръг от хора да бъдат единствените лицензирани. Така определени фирми ще имат възможност да забогатеят много, като по-малките имат единствена опция да затворят.

За мен това е част от целеустремена кампания за убиване на малките и средни предприятия и като цяло елиминация на средната класа, която гласува срещу определени партии и се бунтува на предложения като Бюджет 2026 и СУПТО.

Когато хората се чудят как да оцеляват, те нямат време да се бунтуват, когато висококвалифицираните търсят реализация извън България, те не се интересуват от политиката тук.

---

Авторът е Главен изпълнителен директор на Encorp.AI, обявен за най-добър предприемач на Forbes под 30 години. Текстът е публикуван в LinkedIn