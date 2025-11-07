Софтуерният терор на НАП: Целенасочено ликвидират недоволната средна класа

Мартин КУВАНДЖИЕВ
По дефиниция СУПТО е Софтуер за управление на продажбите в търговските обекти, но практически може и вероятно ще се използва за бухалка, като още един метод за натиск върху малкия и среден бизнес.
Практически, ако имате уебсайт в който продавате да кажем чорапи, вие ще трябва да използвате лицензирана платформа за продажбите при вас. Т.е. ако сте платили едни 50к лева за разработка на сайта ви, сега този сайт може да го изхвърлите и трябва да си вземете нов, защото НАП е институцията, която трябва да одобри вашата платформа. Всички тези софтуери ще предават в реално време всичките артикули и продажби към НАП, и НАП ще имат постоянен достъп до цялата тази информация (да живее GDPR).
Защо СУПТО може да и вероятно ще се превърне в система за натиск:
Одобрението от НАП става по административен ред, т.е. може да бъде забавено или директно отказано (а може и недиректно отказано - ако имате бизнес, най-вероятно сте чували практиката за "мълчалив отказ").
НАП ще има достъп до пълната информация за вашия бизнес - на каква цена получавате, на каква цена продавате, кои са клиентите ви, какви са им цените и отстъпките, които прилагате. Накратко всичко за вашия бизнес. Тази информация може да бъде предоставяна на ваши конкуренти директно и няма да имате идея от къде идва изтичането.
Възможност за внезапно блокиране и санкции към бизнеса - НАП ще могат да правят проверки при вас, даже и без да знаете и ако има разлика, която даже може да е породена от техническа грешка, ще могат директно да ви глобят или да спрат работата на вашия бизнес. След някой друг месец, може и да спечелите дело срещу тях, но със сигурност бизнесът ви вече няма да е това, което е бил.
Може би най-важното - малките и средни фирми вероятно няма да имат капитал за да лицензират своите софтуери, а купуването на одобрен софтуер ще бъде само от "определени" фирми. Това създава възможност за това определен кръг от хора да бъдат единствените лицензирани. Така определени фирми ще имат възможност да забогатеят много, като по-малките имат единствена опция да затворят.
За мен това е част от целеустремена кампания за убиване на малките и средни предприятия и като цяло елиминация на средната класа, която гласува срещу определени партии и се бунтува на предложения като Бюджет 2026 и СУПТО.
Когато хората се чудят как да оцеляват, те нямат време да се бунтуват, когато висококвалифицираните търсят реализация извън България, те не се интересуват от политиката тук.
Авторът е Главен изпълнителен директор на Encorp.AI, обявен за най-добър предприемач на Forbes под 30 години. Текстът е публикуван в LinkedIn
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Един от средния бизнес
Коментиран от #5
17:43 07.11.2025
2 Цвете
17:48 07.11.2025
3 русия
Коментиран от #21
17:49 07.11.2025
4 специту
17:50 07.11.2025
5 Кои са тия?
До коментар #1 от "Един от средния бизнес":Тези, които въртят разни търговийки и гешефти (нем), и които крият данъци и лъжат купувачите в кантара, това ли е средната класа?
Коментиран от #14, #16
17:55 07.11.2025
6 стоян
Коментиран от #12
17:55 07.11.2025
7 Мутри и Рекетьори
Те друго НЕ МОГАТ и това са 15 години ГЕРБ. Проклети да са.
17:57 07.11.2025
8 Родолюб фон Барух Ал Сабах дьо Муажон
18:02 07.11.2025
9 мдаа
18:03 07.11.2025
10 трън
18:09 07.11.2025
11 Драго
18:09 07.11.2025
12 Стаж Трудов
До коментар #6 от "стоян":Няма да е лошо да си търсиш авточастите без помощта не тези търговци ,които за разлика от теб са компетентни и си ги ят времето и усилията за да не ти се налага да обясняваш какви накладки се слагат на червена кола и има ли водна помпа в "моя емел" и защо полуоските са леви или десни ,а няма европейски. Не подценявай чуждия труд.
18:12 07.11.2025
13 Тоа СУПТО се гласят
Са, направете сметка, 300 лв. по 3 компа, кеш "реджистъра" са има няма 1000 лв. в момента съм абсолютно сигурен че не са 300 лв. а по скоро около 500 до 600 лв. на комп.
Коментиран от #22
18:13 07.11.2025
14 Да, това е
До коментар #5 от "Кои са тия?":Средната класа и винаги е била! За разлика от теб, който само гледаш какво да откраднеш от работодателя си - я стока, я пари, я работно време, като се шляеш или си вземаш фалшиви болнични! Та, ти си низшата класа!
18:17 07.11.2025
15 Димитър Георгиев
18:42 07.11.2025
16 Димо
До коментар #5 от "Кои са тия?":Средната класа,да обясня на комуняги като тебе е двигателят на икономиката,тази която пълни бюджета,тази която създава блага! Тази която храни и търтеи като тебе!
18:45 07.11.2025
17 Добитък...
18:49 07.11.2025
18 супто
18:56 07.11.2025
19 Лумпен
Време е за революция !
Всички тези на стадиона!
Пиночет ги оправя най добре !
18:57 07.11.2025
20 УдоМача
19:05 07.11.2025
21 Не си и помисляйте да ни освобождавате !
До коментар #3 от "русия":Не си и помисляйте да ни освобождавате !
19:10 07.11.2025
22 Я пак
До коментар #13 от "Тоа СУПТО се гласят":Какво си искал да кажеш ,пиян ли си или дрогиран
19:12 07.11.2025