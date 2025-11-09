Войната на съживените трупове

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Забелязахте ли как от известно време започват да възкръсват разни добре забравени, да не кажа вмирисани, политически трупове? Някогашни защитници на скапани каузи, лъжци на дребно или обикновени предатели? Хора, на които най-малкото им общо кратно е – тотална липса на доверие. Тези същите, днес надигат глава и търсят удобно местенце под нечие ново слънце. Трябва да признаем, че същите са добри в това да се наместват. Явно техните фини сетива усещат тектоничните политически размествания и заемат удобна за реализиране позиция, което за тях ще е добра възможност, а за нас поредното гибелно завъртане на политическото колело.

Паразитният им начин на съществуване не изисква качества като съвест, вина или срам. За това не ги търсете у тях. Не си губете времето да се чудите и да съпоставяте кой бил по-безсрамен.

От една страна това изпълзяване може да се разглежда като самостоятелен акт на реализация, но от друга може да се разглежда и като нарочен процес, подтикнат от власт притежаващите, но и ясно осъзнаващи своята безперспективност - залязващи политически кръгове.

Това, признайте, би било хитър ход. Да напълнят с шлака все още празното политическо пространство, което рано или късно ще трябва да застане срещу тях. Какво по-хубаво от това да ти се противопоставят загубили доверие и легитимност хора? Какво по-приятно от това да се бориш с предварително провалени противници?

Всичко това, разбира се, няма как да се случи ако новите политически кръгове и елити отхвърлят „услугите“ на провалените си предшественици. Но дали ще имат смелостта и куража да го направят? Историята показва, че във всеки нов проект успяват да се промъкнат определено количество стари паразити.

Тъй като този сценарий вече съм го живял от сега усещам как ще се отвратя от всеки един нов политически проект, зад който надничат ухилените муцуни на прясно реанимирани, съживени по някакъв извратен франкенщайнов начин лица от близкото и далечно минало под формата на експерти, тесни специалисти, хора с опит, познавачи на политическата обстановка и разбирачи на политическия живот.

Само си го представете? Усещате ли как започва да ви се повдига? В отвращението си мисля, че няма да съм сам.

Както и да е. Ефирът вече бълбука от реанимирани трупове. Сезонът на пълзенето е открит. Въпрос на време е да видим дали тези паразити ще успеят да се доберат до гостоприемник.

Ако не знаете вече сме в избори, мръсната игра е открита и битката е започнала.

Предупредени сте.