Войната на съживените трупове

9 Ноември, 2025 13:00 1 625 26

Ако не знаете вече сме в избори, мръсната игра е открита и битката е започнала

Емил Йотовски Емил Йотовски
Забелязахте ли как от известно време започват да възкръсват разни добре забравени, да не кажа вмирисани, политически трупове? Някогашни защитници на скапани каузи, лъжци на дребно или обикновени предатели? Хора, на които най-малкото им общо кратно е – тотална липса на доверие. Тези същите, днес надигат глава и търсят удобно местенце под нечие ново слънце. Трябва да признаем, че същите са добри в това да се наместват. Явно техните фини сетива усещат тектоничните политически размествания и заемат удобна за реализиране позиция, което за тях ще е добра възможност, а за нас поредното гибелно завъртане на политическото колело.

Паразитният им начин на съществуване не изисква качества като съвест, вина или срам. За това не ги търсете у тях. Не си губете времето да се чудите и да съпоставяте кой бил по-безсрамен.

От една страна това изпълзяване може да се разглежда като самостоятелен акт на реализация, но от друга може да се разглежда и като нарочен процес, подтикнат от власт притежаващите, но и ясно осъзнаващи своята безперспективност - залязващи политически кръгове.

Това, признайте, би било хитър ход. Да напълнят с шлака все още празното политическо пространство, което рано или късно ще трябва да застане срещу тях. Какво по-хубаво от това да ти се противопоставят загубили доверие и легитимност хора? Какво по-приятно от това да се бориш с предварително провалени противници?

Всичко това, разбира се, няма как да се случи ако новите политически кръгове и елити отхвърлят „услугите“ на провалените си предшественици. Но дали ще имат смелостта и куража да го направят? Историята показва, че във всеки нов проект успяват да се промъкнат определено количество стари паразити.

Тъй като този сценарий вече съм го живял от сега усещам как ще се отвратя от всеки един нов политически проект, зад който надничат ухилените муцуни на прясно реанимирани, съживени по някакъв извратен франкенщайнов начин лица от близкото и далечно минало под формата на експерти, тесни специалисти, хора с опит, познавачи на политическата обстановка и разбирачи на политическия живот.

Само си го представете? Усещате ли как започва да ви се повдига? В отвращението си мисля, че няма да съм сам.

Както и да е. Ефирът вече бълбука от реанимирани трупове. Сезонът на пълзенето е открит. Въпрос на време е да видим дали тези паразити ще успеят да се доберат до гостоприемник.

Ако не знаете вече сме в избори, мръсната игра е открита и битката е започнала.

Предупредени сте.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 2 Сталин

    32 2 Отговор
    Добре че дойде "демокрацията" и всички мутри,чалги,лузъри и пропаднали типове да изплуват,утайката на утайката в България,и българския цървул ги има тези бандити, негодници и нехранимайковци за " лидери" и " елит"

    13:03 09.11.2025

  • 3 Сталин

    33 5 Отговор
    Представете си какво ще бъде написано след време в учебниците по история на България,за така наречения демократичен период,децата ще научат че това е било период на упадък,икономически, социален,индустриален , повсеместна корупция и морална и нравствена деградация на населението,което е довело до смъртта на 3 000 000 българи,най големия геноцид в историята на България,представете си срама ,шока и ужаса у децата когато прочетат и научат че от Посолството са правили сглобки от Тикви, Прасета и Простокирчовци да управляват Държавата и също че техните родители са гласували за партии които са им обещавали евтини банани,защото за българина Банана е символ на "свободата" и " демокрацията .

    Коментиран от #6, #7

    13:04 09.11.2025

  • 4 Последния Софиянец

    23 3 Отговор
    Докато ходите за гъби ще ви управлява ДПС с ромските гласове.

    Коментиран от #5

    13:05 09.11.2025

  • 5 Сталин

    21 5 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    А тези които гласуват трябва да бъдат арестувани за съучастие в престъпление срещу държавата, защото гласуват за криминалния картел на Тиквата и Прасето

    13:07 09.11.2025

  • 6 Курът, Курбат и брат им Кубрат

    14 1 Отговор

    До коментар #3 от "Сталин":

    Нищо няма да прочетат понеже всичко ще бъде пренаписано от...който трябва. Затова се изкупуват стари книги на безценица и после се унищожават , заменяйки ги с електронни...НО пренаписани.

    13:15 09.11.2025

  • 7 Другарю!

    13 1 Отговор

    До коментар #3 от "Сталин":

    История има ако съществува държава, така че не се притеснявайте, този период май няма да се изучава в бъдеще, както и българска история въобще. Загиналите българи в прехода са над 5 милиона, те са заменени от нови не точно българи, и предстои да разберем дали още българите са водещ етнос в бългерия.

    13:19 09.11.2025

  • 8 Точно така е!

    16 2 Отговор
    Ефирът бълбука от реанимирани трупове..... и все атлантически

    Коментиран от #11

    13:21 09.11.2025

  • 9 Никето Василев

    4 1 Отговор
    Ни мош мъ обиди купейко! Аз живея в НуЙорк и имам кмет егея Зоран Сигании. На там водим България и стадото! Не щем ний същото като вас!

    13:22 09.11.2025

  • 10 Щом са русофоби и атлантици

    8 1 Отговор
    Да плюят по социализма .....тези паразити ще успеят да се доберат до гостоприемник

    Коментиран от #12

    13:23 09.11.2025

  • 11 Всъщност

    4 2 Отговор

    До коментар #8 от "Точно така е!":

    Абе все от НДСВ, което е интересно. НДСВ има добри връзки и корени с к ГБ. Палачинката обръща се, янките си тръгват.

    13:24 09.11.2025

  • 12 Ами не е точно така

    4 4 Отговор

    До коментар #10 от "Щом са русофоби и атлантици":

    Паразитът се пренастройва непрекъснато. Гле Крабовски, мина по цялата скала, сега е китайски михлюзин. А ти чакай 40 години дядя ивана... Оня Дянков половината време живее в Моксква. На Бого другия дядо е камунист.

    Коментиран от #20

    13:28 09.11.2025

  • 13 Оборотът ще е завършен

    10 1 Отговор
    Когато Монката Паси излезе и призове за присъединяване към Евразийския съюз. Ще вози Путин на трабанта.

    13:30 09.11.2025

  • 15 Дядо Кънчо

    2 2 Отговор
    Do 3 Сталин .... Сталично, я се виж на тая снимка. Сталично, ти спомняш ли си като влезе с войските на СССР по Свещенните Български Земи и въведе Крепостното право - изземване земите на българските ковбои, селямни и си направи колхози - ТКЗСета ..... и нашите дедовци, баби, мяйки и бащи и работеха на Свещенната Българска земя за да изхранват хратулници? Сталинчо, защо въведе така нареченото "Бригадирско движение" за да ние младите всяко лято да копаме? Кажи Сталинчо! Не се срамувай! Не бълвай огън над нас Българите!

    13:34 09.11.2025

  • 16 Дядо Кънчо

    2 1 Отговор
    До 3 Сталин....? Сталинчо, а кой създаде концентрационните лагери по Свещенната Българска земя, за да избиват там цялата Българска Интелигенция, Българска Аристокрация, а тия Български селяни, които не си даваха земята в колхозите, ги нарекохте "Кулаци" и ги изтребахте по концлагерите! Кажи Сталинчо, защо смениха името на град Варна на Сталинград, по времето на така наречения Социалистически строй. Кажи Сталинчо, защо нас младите ни вравахте задължително в казармите да ходиме по границите и да вардиме Българската Земя, не от външно нашадение на Вандали, а Българската Армия вардеше ние Българите да не бягаме извън Българските земи, понеже трябваше да работим къртовски и да изхранваме КомунТъртеите? Кажи Сталинчо. не се прави на хитра лисица?

    Коментиран от #25

    13:44 09.11.2025

  • 18 очевидец

    2 0 Отговор
    Алкохолът - най-лесния начин да подобрите вечерта, за сметка на следващите три дни

    13:50 09.11.2025

  • 19 Войната на Пешовците

    1 0 Отговор
    Така работи информационната война. Дневният ред се формира, преди да се появят фактите!

    13:51 09.11.2025

  • 20 Факт

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Ами не е точно така":

    Нека всеки да гледа своите!

    13:53 09.11.2025

  • 21 Име

    1 1 Отговор
    Това момче е толкова наивно, че дори не различава подкупа, който получава!

    13:54 09.11.2025

  • 22 Фен

    0 0 Отговор
    За Рашков, Атанасов, Костов и сие ли става дума?

    13:58 09.11.2025

  • 23 име

    1 1 Отговор
    Не знам автора какво разбира под "от определено време", но за мен всички мумии от СДС са именно такива. Ал йорданов, светослав малинов, гърневски, всички, които шайката ползва за пълнеж. Да очакваме ли че ще възкресяват христо шехерезадата?!

    14:06 09.11.2025

  • 24 Никой

    0 0 Отговор
    Без имена - нищо - общи приказки.

    14:08 09.11.2025

  • 25 име

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Дядо Кънчо":

    Дято кънчо, не знам дали си изкуфял, дали по рождение си природно ощетен, или си ограничен заради некачествено образование. Обаче първите лагери в България ги правят още по царска власт.
    През януари 1941г. с демократична заповед на демократичното правителство, което демократично е суспедирало конституцията, се учредяват Селища на Държавна сигурност (тогава отдел към полицията). По-известни лагери оттогава са Кръстово поле (Еникьой) - понеже сме били демократични окупатори в Гърция, Гонда вода, Свети Кирик и Свети Никола. През 1943 г. със заповед на Щаба на армията са създадени и т. нар. специални работни отряди в района на с. Белене и с. Гиген, Плевенско, а по-късно предислоцирани в района на гр. Сандански.
    Пак през 1943 г. демократичната власт открива три концентрационни лагера за евреи - "Табакова чешма" и "Кайлъка" край Плевен и този в Сомовит, Никополско.

    14:09 09.11.2025

  • 26 Прав е

    1 0 Отговор
    А и отдавна ни се повдига, що за слугинаж, но явно е и до манталитет.
    Вижте само един Орбан, харесва ли се или не, как защитава интересите на страната си, а и мира!

    14:09 09.11.2025