Войната на съживените трупове

Забелязахте ли как от известно време започват да възкръсват разни добре забравени, да не кажа вмирисани, политически трупове? Някогашни защитници на скапани каузи, лъжци на дребно или обикновени предатели? Хора, на които най-малкото им общо кратно е – тотална липса на доверие. Тези същите, днес надигат глава и търсят удобно местенце под нечие ново слънце. Трябва да признаем, че същите са добри в това да се наместват. Явно техните фини сетива усещат тектоничните политически размествания и заемат удобна за реализиране позиция, което за тях ще е добра възможност, а за нас поредното гибелно завъртане на политическото колело.
Паразитният им начин на съществуване не изисква качества като съвест, вина или срам. За това не ги търсете у тях. Не си губете времето да се чудите и да съпоставяте кой бил по-безсрамен.
От една страна това изпълзяване може да се разглежда като самостоятелен акт на реализация, но от друга може да се разглежда и като нарочен процес, подтикнат от власт притежаващите, но и ясно осъзнаващи своята безперспективност - залязващи политически кръгове.
Това, признайте, би било хитър ход. Да напълнят с шлака все още празното политическо пространство, което рано или късно ще трябва да застане срещу тях. Какво по-хубаво от това да ти се противопоставят загубили доверие и легитимност хора? Какво по-приятно от това да се бориш с предварително провалени противници?
Всичко това, разбира се, няма как да се случи ако новите политически кръгове и елити отхвърлят „услугите“ на провалените си предшественици. Но дали ще имат смелостта и куража да го направят? Историята показва, че във всеки нов проект успяват да се промъкнат определено количество стари паразити.
Тъй като този сценарий вече съм го живял от сега усещам как ще се отвратя от всеки един нов политически проект, зад който надничат ухилените муцуни на прясно реанимирани, съживени по някакъв извратен франкенщайнов начин лица от близкото и далечно минало под формата на експерти, тесни специалисти, хора с опит, познавачи на политическата обстановка и разбирачи на политическия живот.
Само си го представете? Усещате ли как започва да ви се повдига? В отвращението си мисля, че няма да съм сам.
Както и да е. Ефирът вече бълбука от реанимирани трупове. Сезонът на пълзенето е открит. Въпрос на време е да видим дали тези паразити ще успеят да се доберат до гостоприемник.
Ако не знаете вече сме в избори, мръсната игра е открита и битката е започнала.
Предупредени сте.
2 Сталин
13:03 09.11.2025
3 Сталин
Коментиран от #6, #7
13:04 09.11.2025
4 Последния Софиянец
Коментиран от #5
13:05 09.11.2025
5 Сталин
До коментар #4 от "Последния Софиянец":А тези които гласуват трябва да бъдат арестувани за съучастие в престъпление срещу държавата, защото гласуват за криминалния картел на Тиквата и Прасето
13:07 09.11.2025
6 Курът, Курбат и брат им Кубрат
До коментар #3 от "Сталин":Нищо няма да прочетат понеже всичко ще бъде пренаписано от...който трябва. Затова се изкупуват стари книги на безценица и после се унищожават , заменяйки ги с електронни...НО пренаписани.
13:15 09.11.2025
7 Другарю!
До коментар #3 от "Сталин":История има ако съществува държава, така че не се притеснявайте, този период май няма да се изучава в бъдеще, както и българска история въобще. Загиналите българи в прехода са над 5 милиона, те са заменени от нови не точно българи, и предстои да разберем дали още българите са водещ етнос в бългерия.
13:19 09.11.2025
8 Точно така е!
Коментиран от #11
13:21 09.11.2025
9 Никето Василев
13:22 09.11.2025
10 Щом са русофоби и атлантици
Коментиран от #12
13:23 09.11.2025
11 Всъщност
До коментар #8 от "Точно така е!":Абе все от НДСВ, което е интересно. НДСВ има добри връзки и корени с к ГБ. Палачинката обръща се, янките си тръгват.
13:24 09.11.2025
12 Ами не е точно така
До коментар #10 от "Щом са русофоби и атлантици":Паразитът се пренастройва непрекъснато. Гле Крабовски, мина по цялата скала, сега е китайски михлюзин. А ти чакай 40 години дядя ивана... Оня Дянков половината време живее в Моксква. На Бого другия дядо е камунист.
Коментиран от #20
13:28 09.11.2025
13 Оборотът ще е завършен
13:30 09.11.2025
15 Дядо Кънчо
13:34 09.11.2025
16 Дядо Кънчо
Коментиран от #25
13:44 09.11.2025
18 очевидец
13:50 09.11.2025
19 Войната на Пешовците
13:51 09.11.2025
20 Факт
До коментар #12 от "Ами не е точно така":Нека всеки да гледа своите!
13:53 09.11.2025
21 Име
13:54 09.11.2025
22 Фен
13:58 09.11.2025
23 име
14:06 09.11.2025
24 Никой
14:08 09.11.2025
25 име
До коментар #16 от "Дядо Кънчо":Дято кънчо, не знам дали си изкуфял, дали по рождение си природно ощетен, или си ограничен заради некачествено образование. Обаче първите лагери в България ги правят още по царска власт.
През януари 1941г. с демократична заповед на демократичното правителство, което демократично е суспедирало конституцията, се учредяват Селища на Държавна сигурност (тогава отдел към полицията). По-известни лагери оттогава са Кръстово поле (Еникьой) - понеже сме били демократични окупатори в Гърция, Гонда вода, Свети Кирик и Свети Никола. През 1943 г. със заповед на Щаба на армията са създадени и т. нар. специални работни отряди в района на с. Белене и с. Гиген, Плевенско, а по-късно предислоцирани в района на гр. Сандански.
Пак през 1943 г. демократичната власт открива три концентрационни лагера за евреи - "Табакова чешма" и "Кайлъка" край Плевен и този в Сомовит, Никополско.
14:09 09.11.2025
26 Прав е
Вижте само един Орбан, харесва ли се или не, как защитава интересите на страната си, а и мира!
14:09 09.11.2025