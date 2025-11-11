Директорът на УМБАЛ Бургас проф. д-р Владимир Гончев пред ФАКТИ: Болницата е със стабилни финансови показатели

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Проф. д-р Владимир Гончев спечели конкурса за изпълнителен директор на УМБАЛ Бургас в края на октомври. Той пое поста на покойния доц. д-р Бойко Миразчийски. Какво завари в болницата и какви идеи има… Пред ФАКТИ говори изпълнителният директор на УМБАЛ Бургас проф. д-р Владимир Гончев.

– Проф. Гончев, в какво състояние заварихте УМБАЛ Бургас?

– УМБАЛ Бургас е най-голямото лечебно заведение в Югоизточна България, стратегически важно за региона, с много голям пациентопоток, особено през летния период, когато той се увеличава заради почиващите.

Болницата е и образователен център – най-важната образователна структура и партньор на Бургаския държавен университет „Проф. д-р Асен Златаров“.

Тя има много важни функции в няколко направления – в областта на медико-диагностичната, лечебна и образователна дейност. В нея се обучават студенти по медицина и по здравни грижи – за медицински сестри, акушерки, лекарски асистенти и парамедици.

Състоянието на болницата е добро – тя е със стабилни финансови показатели и добри медицински резултати. Медицинският персонал – лекари и сестри – е мотивиран да изпълнява своите задължения, но се изискват допълнителни усилия, за да се повиши нивото на болницата в няколко направления. Необходимо е да се осигури медицинска апаратура, която да бъде на нивото на съвременните изисквания, както и да се доразвие лечебната и образователната дейност. Ще положим усилия в тези направления – да подобрим финансово лечебното заведение и да я надградим в медицинската и образователната ѝ дейност.

– Това ли са най-важните елементи от управленската ви програма?

– Да. Болницата е партньор на държавния университет и този приоритет трябва да бъде поддържан и надграден. Лечебната и медицинската дейност са задължителни и не подлежат на коментар.

– Кое е първото нещо, което направихте, след като станахте директор?

– Проведох срещи с началниците на клиниките и отделенията и продължавам да го правя. Поинтересувах се от техните нужди – кадрови, както и свързани с инфраструктурата, медицинската апаратура и подобрения на материалната база. Проверих възможностите за обучение на студенти и специализанти и обсъдихме по кои направления може да се надгради дейността, за да бъде болницата по-добро място за лечение и да се повиши капацитетът ѝ като образователен център.

– Основният упрек към вас е, че не сте от Бургас. Усетихте ли това в срещите с колегите си?

– Повече от 10 години работя в Бургас и с колегите се познаваме от тогава. От 2017 г. съм преподавател в университета, заедно с някои от тях, а повече от три години съм председател на Съвета на директорите на УМБАЛ Бургас. В момента професионалната ми дейност е в Бургас – и в университета, и в болницата. Отдавам всичките си знания, сили, опит и професионализъм за развитието на тези две институции. Не участвам в други структури. Затова и не съм усетил такова отношение, но ако мога да перифразирам една поговорка и да се пошегувам – знам, че за всеки директор се говори или лошо, или нищо.

– Най-болният въпрос – има ли пари за увеличение на заплатите в УМБАЛ Бургас?

– Парите идват с дейността и работата. Полагаме усилия да се увеличи броят на клиничните пътеки по новия рамков договор и да се сключат повече клинични пътеки. Да, в здравеопазването често говорим, че средствата не са достатъчни, но тези, които са заложени в бюджета, мисля, че ще бъдат достатъчни да покрият нуждите и разходите на болницата, включително и за увеличение на заплатите. Това е свързано с дейността, която извършва всяка структура – важно е да се поддържа добър баланс. Когато има положителен баланс, заплатите ще бъдат увеличени.

– Но има структури, които нямат клинични пътеки – лаборатории, съдебна медицина, кръводаряване…

– Тези звена участват в медицинската дейност като подпомагат други структури на болницата. Те не могат да бъдат на печалба, защото такава е същността на работата им. В момента правим разчети какви средства използват, за да направим точна преценка на финансовите им нужди.

– Плашат ли ви дълговете? Някои болници трупат задължения, но инвестират в апаратура. Вие как гледате на това?

– Нашият стремеж е болницата да не трупа дългове. Със собствени средства и средства за капиталови разходи, предоставени от Министерството на здравеопазването, ще се закупува нова апаратура. Трупането на дългове не е добра стратегия.

– Какво предстои – за какво сте се договорили, какво ще обновите?

– В най-скоро време, по линия на Министерството на здравеопазването, ще бъде закупен втори ангиограф за втората зала на Клиниката по съдова хирургия. Имаме уверения от МЗ за осигуряване и на друга съвременна апаратура с големи диагностични възможности, както и за ремонтни дейности в най-нуждаещите се отделения.

– Появи се информация за масови оставки в УМБАЛ Бургас. Каква е действителната ситуация?

– Тази информация беше изненада и за мен, защото до момента от срещите ми с началниците на клиниките и отделенията не е възниквал такъв въпрос. Да, имало е по-разгорещени разговори и искания, които сме се старали да удовлетворим. Поисках справка от отдел „Човешки ресурси“ за периода, в който управлявам болницата – от 1 юли, имаме четирима напуснали лекари и осем новоназначени. Има 16 назначени сестри и също толкова напуснали. В момента в предизвестие за напускане са един лекар и двама от тях – специализанти. Има още един санитар, един оператор на автоклав и трима здравни асистенти – студенти по медицина в шести курс, които се подготвят за изпити. В болницата работят над 900 души, което означава, че около 2% са подали молби за напускане. За съжаление, живеем в информационен век – информация има навсякъде и всякаква, само трябва да се научим да отличаваме вярната от невярната.

– Как коментирате твърденията, че някои директори „предпочитат“ печелившите отделения?

– От досегашните ми срещи с колегите не съм забелязал разделение на печеливши и непечеливши структури. Болницата е многопрофилна, с голямо значение за региона. Няма друга болница с толкова разнообразни дейности. Моят стремеж е да подпомагаме тези звена, които изпитват трудности, за да повишим тяхното ниво и финансовия им ресурс.

– Как гледате на идеята болниците да не бъдат търговски дружества?

– На този етап това чисто законодателно не е възможно. Това би изисквало много законови промени, които не могат да се случат еднократно. Би довело и до сътресения в здравната система.

– Плаши ли ви конкуренцията на частните болници?

– Частните болници са добре застъпени в региона и извършват качествена медицинска дейност. Ние трябва да се съобразяваме с това и да се справяме с предизвикателствата, които конкуренцията поставя. Частните лечебни заведения имат своето място в здравната система, но нито можем да им бъдем конкуренция, нито те на нас. Всички работим за добро здравно и медицинско обслужване на населението на регион Бургас. УМБАЛ Бургас АД е болница с близо 150-годишна история – гръбнакът на здравеопазването в региона, какъвто ще продължи да бъде и занапред.



------------------------------------------------------------------------

Проф. д-р Владимир Гончев е лекар с над 37 години стаж с професионална кариера преминала през различни нива в йерархията на системата на здравеопазването - лекар в Бърза помощ, отделение по вътрешни болести и функционална диагностика на вътрешните болести, придобил мениджърски умения като ръководител на здравни и лечебни заведения и от 2016г. университетски преподавател в Бургаския държавен университет "проф. д-р Асен Златаров". Има над 60 публикации и участия в научни конгреси в България и чужбина. Основните научни интереси са в областта вътрешни болести, социална медицина, обществено здраве, здравен мениджмънт, епидемиология на неинфекциозните заболявания, епидемиология на сърдечно-съдовите заболявания телемедицина, дигитално здраве, изкуствен интелект в здравеопазването.