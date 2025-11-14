Новини
"Украйна е по-готова за членство в ЕС от балканските страни"
  Тема: Украйна

"Украйна е по-готова за членство в ЕС от балканските страни"

14 Ноември, 2025 21:01

Украйна е голяма страна, богата на природни ресурси, с трудолюбив и смел народ, казва бившият посланик на ЕС в Киев Жозе Тейшейра

"Украйна е по-готова за членство в ЕС от балканските страни" - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Миналата седмица ЕС представи отчет, в който оценява положително напредъка в провеждането на реформи в Украйна. Но официалното начало на присъединителните преговори остава под въпрос. Една от причините - унгарският премиер Виктор Орбан блокира евроинтеграцията на Украйна .

Но как може да се развие преговорният процес между Киев и Брюксел и кога Украйна ще може да стане пълноправна членка на ЕС? Пред ДВ мнението си споделя португалският дипломат Жозе Мануел Пинто Тейшейра, бивш представител на ЕС в Киев, а сега вицепрезидент на Европейския център за електорална подкрепа в Брюксел.

Още новини от Украйна

Европейската комисия дава добри оценки на Украйна - в Брюксел казват, че Киев е готов да открие всички шест преговорни теми. Но ветото на Виктор Орбан блокира този процес. Кое ще натежи повече?

Ж. Тейшейра: За съжаление, процесът на разширяване се реализира на принципа на единодушието. А договорът на ЕС позволява на някоя страна членка да излезе от него по собствено желание, но не позволява изключването на страна членка от неговия състав. Затова много съжалявам, че има такива, които казват: трябва да се придържаме към позицията на единодушието и просто да изчакаме в определена страна ръководството да се смени по демократичен път. Това парализира Европейския съюз.

Виктор Орбан парализира ЕС именно в процеса за започване на присъединителни преговори с Украйна, а има и други, които не са толкова откровени в действията си - например словашкия премиер Роберт Фицо , на когото не бива твърде да се доверяваме. Политиката спрямо Украйна на Андрей Бабиш, който победи на неотдавнашните избори в Чехия , също е по-различна. Засега процесът остава изцяло парализиран - благодарение на петата колана на Путин в ЕС. А Украйна, според мен, си върши работата. И тя трябва да продължи с необходимите реформи, защото ситуацията може да се промени. Ще видим какво решение ще вземе на изборите догодина унгарският народ, но като цяло, според мен, поддръжката за Украйна в ЕС преобладава.

Как оценявате нивото на борбата срещу корупцията и антикорупционните реформи в Украйна?

Ж. Тейшейра: Всяка година посещавам Украйна. Според мен след Майдана от 2013 година борбата с физическата корупция се подобри много - например в правоохранителните органи. Затова как работи системата като цяло обаче не мога да правя изводи, тъй като не посещавам Украйна като официално лице и не взаимодействам с властите по този въпрос. Отчетът на ЕК за разширяването беше положителен по отношение на Украйна. Но явления като корупцията трудно могат да бъдат променени за кратко време. Да не говорим, че Украйна е в състояние на война.

Досега никога не е имало държава, която да преминава процеса по присъединяване към ЕС и съответните преговори, преживявайки жестоко нахлуване. Всекидневно Украйна е обстрелвана с ракети и дронове, насочени към цивилното население. На Русия и на нейните поддръжници обаче това им е безразлично - тя чувства, че не носи отговорност пред никого. Русия има своето място в Съвета за сигурност на ООН, макар да е главен виновник за нарушенията на международното право и устава на тази организация.

Еврокомисарката по разширяването Марта Кос заяви, че ЕС може да приеме всички сегашни страни кандидатки без сериозни проблеми за бюджета си или процеса по взимане на решения, освен Украйна, защото е твърде голяма. Затова за да приеме Украйна, ЕС трябва да проведе вътрешни реформи. Те наистина ли са необходими според Вас?

Ж. Тейшейра: Страхът от новите страни членки съществува в ЕС от първия момент на неговото разширяване. Украйна е голяма страна , богата от гледна точка на природните ресурси, на селското стопанство. Тя има образован и трудолюбив народ, който сега показа, че е не само трудолюбив, но и смел. Убеден съм, че Украйна би била важно постижение за Европа от гледна точка на територията, ресурсите и хората. Затова не споделям опасенията по този повод.

В Брюксел казват, че могат да приемат в ЕС всички балкански страни . Познавам Балканите добре, защото съм работил там осем години - в Северна Македония, в Босна и Херцеговина и Хърватия. Да се спрем например на Босна и Херцеговина, разделената страна, в която има държавно образувание, наречено Република Сръбска, което също е пета колона на Русия. Как може да бъде интегрирана Босна и Херцеговина или да бъде интегрирана само частично? Възниква и въпросът за Косово и Сърбия. Ситуацията с тези страни е по-сложна от тази с Украйна, която е еднородна държава.

Що се отнася до Украйна, там се стигна до окупацията на Донбас. И някои като пратеника на Тръмп Стив Уиткоф не спират да повтарят, че щом хората там говорят руски, следователно Донбас е руски. Да, мнозина в Украйна говорят на руски, но това е следствие от руското доминиране, колониално наследство. Тези хора категорично не са руснаци.

Затова аз смятам, че Украйна е по-добре подготвена като страна с вътрешно единство и еднороден контекст от държавите, където съществуват някакви ситуации, създадени от международната общност.

Чиновниците в ЕС не обичат да отговарят на въпроси за срока за членството на Украйна, но няколко пъти бе спомената 2030 година. Доколко реалистично е това?

Ж. Тейшейра: Трудно е да се определи точна дата. Ще споделя личното си мнение, защото вече не съм чиновник от ЕС. Чувствата на много граждани в ЕС във връзка с разширяването се свеждат до страх - те се опасяват, че това ще доведе до много проблеми от гледна точка на взимането на решения, на единството на ЕС. Но украинците сега демонстрират колко сплотена и обединена държава е Украйна.

Възможната незаконна окупация на части от Украйна не бива да е повод за неприемането на Украйна, защото съществува прецедентът с Кипър . Северната част на Кипър е окупирана от Турция, а островът бе интегриран към ЕС след тези събития. Същият подход може да бъде приложен към Украйна.

В Украйна в миналото никога не е имало сепаратизъм, независимо на какъв език са говорили хората. И националната идентичност на украинците само укрепна през последния период от историята на страната, особено сега през войната. За мен Украйна е страна, която не трябва да бъде наказвана, понеже и така я наказват вече достатъчно дълго време.

Автор: Виктория Власенко


  • 1 в брюксел

    41 1 Отговор
    всички друсат и то много

    21:02 14.11.2025

  • 2 Да,бе

    40 0 Отговор
    Направо пуснаха водата в златната тоалетна...

    21:02 14.11.2025

  • 3 Ганя Путинофила

    2 34 Отговор
    Украйна е по готова за ЕС от путинофилската бг територия!
    Кой полезен идиот от Брюксел взе това путинофилско племе в ЕС и НАТО?

    Коментиран от #12

    21:03 14.11.2025

  • 4 Колкото повече

    42 0 Отговор
    корупция, толкова по-готова...

    21:03 14.11.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Само питам

    42 1 Отговор
    И с какво е готова украйна ? С разбитата си икономика ? С големите си дългове ? С четири милиона инвалида ?
    Със състоянието си на война ?

    Или само ламтите за природни ресурси и територия , а хората не ви интересуват ?

    21:04 14.11.2025

  • 7 Помак

    28 1 Отговор
    Обиждате ни г-жо фон дер лаинер!

    21:05 14.11.2025

  • 8 Жеко

    34 1 Отговор
    Скоро тоя съюз ще фалира и да видим тогава какво ще правят и кого ще приемат .

    21:06 14.11.2025

  • 9 Помак

    22 1 Отговор
    Обиждате ни г-жо фан де лайне

    21:06 14.11.2025

  • 10 Муткурова , Пазарджик

    18 0 Отговор
    Г-жо лаине . О...обиждате ни !

    21:07 14.11.2025

  • 11 а стига бе

    31 1 Отговор
    Турция с работеща икономика и добри показатели , ама 30 години я мотаят и разправят че не била готова .
    Украйна само наркомани и крадци , ама всичкото и бир таман .

    Коментиран от #35

    21:08 14.11.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 ДрайвингПлежър

    20 0 Отговор
    Глупости - еврофашагите искат да вкарат тоя прогнил кочак през задната врата!
    Това никога не трябва да става!

    21:08 14.11.2025

  • 14 Майна

    25 1 Отговор
    Кого ще приемате..
    Ми те министрите духнаха..
    Кой ще представя Окраина..
    Вие знаете ли, че там зрее нов Майдан..
    То там е пълна суматоха..
    Леле, тези явно не са наясно какво идва..

    21:09 14.11.2025

  • 15 ЕСССР

    25 0 Отговор
    Сега разбрахте ли са, какви са " ценностите" на ЕСССР корупция и нацизъм!

    21:09 14.11.2025

  • 16 Българин

    11 1 Отговор
    В Украйна, от енергетиката откраднали 100 млн. Това в България се краде за две седмици. И така е от 30 години,
    До момента щетата е за към 100 млрд, ама въпреки това, ние си живеем добре и никой не се вълнува!

    21:11 14.11.2025

  • 17 Един ден

    1 18 Отговор
    ще посрещнем Украйна е ЕС с - Добре дошли, защитници на Европа!

    21:13 14.11.2025

  • 18 Украйна

    2 17 Отговор
    в ЕС И НАТО!

    Москалия- в Азия!

    Коментиран от #20, #21

    21:15 14.11.2025

  • 19 Еййййй

    14 1 Отговор
    Б.....к......л...уци долни.Всичките беди на гейвропа идват от тая гнусна женичка

    21:16 14.11.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 То в у....райна

    10 1 Отговор
    Вече няма украинци бе.....Кого ще приемате😁😁😁😁😂😂😂😂

    21:22 14.11.2025

  • 24 ?????

    11 0 Отговор
    Колкото повече мрът за побърканите европейски началници, толкова повече са готови.

    21:22 14.11.2025

  • 25 Тити

    1 3 Отговор
    Много жалко че Европа изостави Украйна а иначе на обръщения бяха много велики.

    21:24 14.11.2025

  • 26 россиян..

    8 1 Отговор
    Нямаме нищо против бандерите да влезнат при урсулците от4тиорайх..тамън мужиците с полички от юръпо ще се увеличат за да клечат и да цукать нозете на дъртио джендър урсуль и мелезчето калассь

    21:25 14.11.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Финландия и Швеция в НАТО

    1 4 Отговор
    Сега Украйна в ЕС после и в НАТО..Молдова също.
    Путин е играч🤣🤣🤣

    21:32 14.11.2025

  • 30 име

    6 0 Отговор
    Кви реформи, бе, корупция, кражби, забрана за говорене на майчин език, озурпиране на църквата, гонения сред политическите съперници, опити за овладяване на прокуратура и антикорупционни агенции...

    21:39 14.11.2025

  • 31 Урси, смени дилъра си

    6 0 Отговор
    Тая съвсем изтрещя. Закривай ЕС.

    21:40 14.11.2025

  • 32 Ролан

    1 1 Отговор
    Така е. Корупционно сме на едно ниво !!

    21:41 14.11.2025

  • 33 Смешник

    2 0 Отговор
    Особено след този огромен корупционен скандал Украйна е напълно готова да влезе в корумпирани ЕС

    21:42 14.11.2025

  • 34 ЕвроАтлантически гьон

    2 0 Отговор
    Тая медия явно ни се подиграва

    21:44 14.11.2025

  • 35 ами направи си

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "а стига бе":

    изводите какво търсят от ес…

    21:45 14.11.2025

  • 36 Милена

    2 1 Отговор
    "Изумена съм да видя, че случващото се в Украйна, е описано просто като „корупция“. Точното определение е военна мафия. Не става въпрос само за кражба на пари и корумпирани връзки на киевския режим. Това е международен конгломерат, многоглава, кървава хидра, която е обвила планетата и е източила пари от джобовете на данъкоплатците на западните страни, за да ги прехвърли в джобовете на техните елити.
    Зеленски и киевският режим са инструментите; Европейската комисия, Демократическата партия на САЩ и НАТО са механизмът; бенефициентите са дълбоките слоеве на либералните демокрации тоест Дълбоката държава."

    21:48 14.11.2025

  • 37 Милена

    1 0 Отговор
    "Разкриват се все повече хора, замесени в корупционната схема на Зеленски.

    ▪️4 милиона долара бяха иззети по време на обиски.
    ▪️Те бяха спретнато опаковани, етикетирани с баркодове и имена на градове в САЩ.
    Само банки, и то много големи, могат да поръчват банкноти в този вид директно от САЩ.
    Следователите смятат, че са получени чрез Sens Bank, която беше национализирана от Украйна.

    Украинският депутат Железняк казва, че председателят на управителния съвет на банката Ступак, председателят на надзорния съвет Гладишенко и ръководителят на службата за сигурност Довжинец са замесени в схемата на Миндич и Зеленски."

    Може би Зеленски ще отиде в затвора за корупция, вместо за военни престъпления!?

    21:50 14.11.2025

  • 38 Бъдеще

    1 0 Отговор
    На такива като Орбан, Фицо, Бабиш, Салвини... Господ здраве и дълъг живот да им даде!!!! Добре, че са те, за да има все още Европа.

    А на Жозе Мануел Пинто Тейшейра и всички останали евро /ПИИИИИП/ , да отиват на поклонение при Сатаната!!!!

    21:53 14.11.2025

  • 39 Лудо Маке

    0 0 Отговор
    2 червени !

    21:57 14.11.2025