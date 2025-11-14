"Украйна е по-готова за членство в ЕС от балканските страни"

Миналата седмица ЕС представи отчет, в който оценява положително напредъка в провеждането на реформи в Украйна. Но официалното начало на присъединителните преговори остава под въпрос. Една от причините - унгарският премиер Виктор Орбан блокира евроинтеграцията на Украйна .
Но как може да се развие преговорният процес между Киев и Брюксел и кога Украйна ще може да стане пълноправна членка на ЕС? Пред ДВ мнението си споделя португалският дипломат Жозе Мануел Пинто Тейшейра, бивш представител на ЕС в Киев, а сега вицепрезидент на Европейския център за електорална подкрепа в Брюксел.
Европейската комисия дава добри оценки на Украйна - в Брюксел казват, че Киев е готов да открие всички шест преговорни теми. Но ветото на Виктор Орбан блокира този процес. Кое ще натежи повече?
Ж. Тейшейра: За съжаление, процесът на разширяване се реализира на принципа на единодушието. А договорът на ЕС позволява на някоя страна членка да излезе от него по собствено желание, но не позволява изключването на страна членка от неговия състав. Затова много съжалявам, че има такива, които казват: трябва да се придържаме към позицията на единодушието и просто да изчакаме в определена страна ръководството да се смени по демократичен път. Това парализира Европейския съюз.
Виктор Орбан парализира ЕС именно в процеса за започване на присъединителни преговори с Украйна, а има и други, които не са толкова откровени в действията си - например словашкия премиер Роберт Фицо , на когото не бива твърде да се доверяваме. Политиката спрямо Украйна на Андрей Бабиш, който победи на неотдавнашните избори в Чехия , също е по-различна. Засега процесът остава изцяло парализиран - благодарение на петата колана на Путин в ЕС. А Украйна, според мен, си върши работата. И тя трябва да продължи с необходимите реформи, защото ситуацията може да се промени. Ще видим какво решение ще вземе на изборите догодина унгарският народ, но като цяло, според мен, поддръжката за Украйна в ЕС преобладава.
Как оценявате нивото на борбата срещу корупцията и антикорупционните реформи в Украйна?
Ж. Тейшейра: Всяка година посещавам Украйна. Според мен след Майдана от 2013 година борбата с физическата корупция се подобри много - например в правоохранителните органи. Затова как работи системата като цяло обаче не мога да правя изводи, тъй като не посещавам Украйна като официално лице и не взаимодействам с властите по този въпрос. Отчетът на ЕК за разширяването беше положителен по отношение на Украйна. Но явления като корупцията трудно могат да бъдат променени за кратко време. Да не говорим, че Украйна е в състояние на война.
Досега никога не е имало държава, която да преминава процеса по присъединяване към ЕС и съответните преговори, преживявайки жестоко нахлуване. Всекидневно Украйна е обстрелвана с ракети и дронове, насочени към цивилното население. На Русия и на нейните поддръжници обаче това им е безразлично - тя чувства, че не носи отговорност пред никого. Русия има своето място в Съвета за сигурност на ООН, макар да е главен виновник за нарушенията на международното право и устава на тази организация.
Еврокомисарката по разширяването Марта Кос заяви, че ЕС може да приеме всички сегашни страни кандидатки без сериозни проблеми за бюджета си или процеса по взимане на решения, освен Украйна, защото е твърде голяма. Затова за да приеме Украйна, ЕС трябва да проведе вътрешни реформи. Те наистина ли са необходими според Вас?
Ж. Тейшейра: Страхът от новите страни членки съществува в ЕС от първия момент на неговото разширяване. Украйна е голяма страна , богата от гледна точка на природните ресурси, на селското стопанство. Тя има образован и трудолюбив народ, който сега показа, че е не само трудолюбив, но и смел. Убеден съм, че Украйна би била важно постижение за Европа от гледна точка на територията, ресурсите и хората. Затова не споделям опасенията по този повод.
В Брюксел казват, че могат да приемат в ЕС всички балкански страни . Познавам Балканите добре, защото съм работил там осем години - в Северна Македония, в Босна и Херцеговина и Хърватия. Да се спрем например на Босна и Херцеговина, разделената страна, в която има държавно образувание, наречено Република Сръбска, което също е пета колона на Русия. Как може да бъде интегрирана Босна и Херцеговина или да бъде интегрирана само частично? Възниква и въпросът за Косово и Сърбия. Ситуацията с тези страни е по-сложна от тази с Украйна, която е еднородна държава.
Що се отнася до Украйна, там се стигна до окупацията на Донбас. И някои като пратеника на Тръмп Стив Уиткоф не спират да повтарят, че щом хората там говорят руски, следователно Донбас е руски. Да, мнозина в Украйна говорят на руски, но това е следствие от руското доминиране, колониално наследство. Тези хора категорично не са руснаци.
Затова аз смятам, че Украйна е по-добре подготвена като страна с вътрешно единство и еднороден контекст от държавите, където съществуват някакви ситуации, създадени от международната общност.
Чиновниците в ЕС не обичат да отговарят на въпроси за срока за членството на Украйна, но няколко пъти бе спомената 2030 година. Доколко реалистично е това?
Ж. Тейшейра: Трудно е да се определи точна дата. Ще споделя личното си мнение, защото вече не съм чиновник от ЕС. Чувствата на много граждани в ЕС във връзка с разширяването се свеждат до страх - те се опасяват, че това ще доведе до много проблеми от гледна точка на взимането на решения, на единството на ЕС. Но украинците сега демонстрират колко сплотена и обединена държава е Украйна.
Възможната незаконна окупация на части от Украйна не бива да е повод за неприемането на Украйна, защото съществува прецедентът с Кипър . Северната част на Кипър е окупирана от Турция, а островът бе интегриран към ЕС след тези събития. Същият подход може да бъде приложен към Украйна.
В Украйна в миналото никога не е имало сепаратизъм, независимо на какъв език са говорили хората. И националната идентичност на украинците само укрепна през последния период от историята на страната, особено сега през войната. За мен Украйна е страна, която не трябва да бъде наказвана, понеже и така я наказват вече достатъчно дълго време.
Автор: Виктория Власенко
