Зеленски безсмислено жертва своите войници в Покровск? Все още не е издадена заповед за изтегляне
  Тема: Украйна

Зеленски безсмислено жертва своите войници в Покровск? Все още не е издадена заповед за изтегляне

15 Ноември, 2025 07:47 2 429 79

  • украйна-
  • покровск-
  • русия-
  • володимир зеленски-
  • донецка област

От гледна точка на Зеленски решението за изтегляне от Покровск трябва да бъде взето от военните командири. Киев допусна подобна грешна при битките за други градове - бавейки изтеглянето до самия край.

Зеленски безсмислено жертва своите войници в Покровск? Все още не е издадена заповед за изтегляне - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски е подложен на натиск. От една страна, има масови обвинения в корупция в енергийния и оръжейния сектор, които не са насочени лично срещу него, но срещу хора от неговото близко обкръжение.

От друга страна, съществува трудната ситуация на няколко места по фронта в отбранителната битка срещу Русия – особено в разрушения индустриален град Покровск на изток.

И тук идва въпросът – Зеленски безсмислено ли жертва своите войници, пише германското издание Focus.de, цитирайки Tagesspiegel. Многобройните руски атаки и очевидно силно ограниченият маршрут за доставки показват – въпреки цялата несигурност относно конкретната ситуация – трудна ситуация за войниците на Украйна на място, които вече са с изчерпан личен състав.

Дори украинското ръководство признава трудностите, но не е издадена заповед за изтегляне. Някои военни наблюдатели и войници смятат това за погрешно, особено след като войските на Киев преди това са се сражавали за райони, които в крайна сметка са паднали под руснаците. Дали следователно Зеленски безсмислено жертва живота на войниците си в Покровск?

От гледна точка на Зеленски решението за изтегляне от Покрвоск трябва да го вземат военните командири. Защо Русия се опитва толкова целенасочено да завладее Покровск? Според Зеленски Путин иска да покаже на американския президент Доналд Тръмп, че руската армия напредва на фронта. Дори с огромно загуби в човешка сила.

Покровск се възприема като символ на съпротивата на Украйна срещу руската агресия. След три години и половина боеве страната ще загуби още една важна част от територията в западната част на Донецка област. Това би означавало и, че съседният град Мирноград вече не може да бъде защитаван.

Превземането на Покровск би дало на Русия тактическо предимство при по-нататъшното ѝ настъпление. Градът обаче вече беше загубил функцията си на център за украински доставки на фронта – и ако украинската армия изоставеше града, тя би имала възможност да се оттегли към вече изградени отбранителни позиции по-назад.

Зеленски каза пред Bloomberg, че руската армия изобщо не е толкова силна, за колкото се представя. Именно затова Русия в момента предприема мащабна атака срещу енергийната инфраструктура на Украйна. Логиката: ако успехът на бойното поле не е достатъчно значителен, Украйна трябва да бъде принудена да капитулира чрез прекъсвания на електрозахранването и студени домове.

Украинските войски са въвлечени в улични боеве с руските сили в града и се борят да удържат позициите си, за да не бъдат обкръжени от по-голяма руска сила на фона на бавно разпростиращата се в района война на изтощение, водена от руските войски, отбеляза по-рано тази седмица AP.

Главнокомандващият Въоръжените сили на Украйна генерал Олександър Сирски заяви, че основните цели са да се възвърне контролът над определени райони на града, както и да се защитят логистичните маршрути и да се създадат нови, за да могат да се снабдяват войските и да се евакуират ранените. "Не може и да става на въпрос за руски контрол над град Покровск или за оперативно обкръжаване на украинските отбранителни сили в района", подчерта той.


Украйна
  • 1 Слава на Украйна

    16 62 Отговор
    Путин каза че покровск е паднал преди 2 седмици
    На кой да вярваме сега???

    Коментиран от #11, #14

    07:49 15.11.2025

  • 2 Слава на великият САЩ

    10 73 Отговор
    Пазителят на човечеството
    Най великата страна

    Коментиран от #29

    07:49 15.11.2025

  • 3 Георги

    81 5 Отговор
    много ме кефи как цяла седмица, факти ни заливат с украинска пропаганда, а събота и неделя пускат по някоя отричаща статия

    Коментиран от #63

    07:51 15.11.2025

  • 4 Не може

    79 7 Отговор
    да ги изтегли вече. Късно е.

    Коментиран от #40

    07:52 15.11.2025

  • 5 Pyccкий Карлик

    9 59 Отговор
    Всеки ден СВО е година мир в Европа !!!
    Зеленски маладец 👍

    07:53 15.11.2025

  • 6 Бъдеще

    68 2 Отговор
    То продължението на цялата тая война е безсмислено. Резултата е ясен предварително, само не е ясно още колко хора трябва да умрат на фронта..

    Коментиран от #8

    07:53 15.11.2025

  • 7 Аз съм против

    39 4 Отговор
    Никакво изтегляне. Колкото по-малко останат толкова по-добре. И мирът ще дойде от само себе си.
    Даже съм за затягане на мерките и вместо арест за дезертьорите от фронта директен разстрел.
    Това допълнително ще улесни ситуацията до последния.

    Коментиран от #33

    07:57 15.11.2025

  • 8 Pyccкий Карлик

    9 57 Отговор

    До коментар #6 от "Бъдеще":

     "...тая война е безсмислено..."

    Като не понимаешь не пиши !!!
    Войната донесе огромна полза на всички.
    Светът престана да се страхува от Русия, България се освободи, Америка стана неоспорим хегемон, Русия загуби фалшивия ореол на световна сила, робота Федя се преби 😁👍

    Коментиран от #68

    07:59 15.11.2025

  • 9 Евтина блатна пропаганда за неумни подст

    4 36 Отговор
    Ама нали уж блатарите го бяха взяли Попровск и "щеше" да има парад на пабедата, как така украинските войници не искали да се изтеглят,то бива неумни лъжи,ама това върхът на олиго.Ф.е.ни.я.Т.а ??!! 😂🤣🤣🤣🤣🤣

    Коментиран от #78

    08:01 15.11.2025

  • 10 Веселин

    53 1 Отговор
    Уволниха журналист, който попита ЕК за различното отношение на ЕС към Израел в сравнение с Русия

    08:01 15.11.2025

  • 11 Хващай калашника

    47 5 Отговор

    До коментар #1 от "Слава на Украйна":

    и се приземявай в Красноармейск. Хем ще разбереш хем ще помогнеш на братята си украинци и не се връщай защото такива като теб ни накиснаха в това зелено блато.

    Коментиран от #44

    08:02 15.11.2025

  • 12 чичо Дончо

    13 1 Отговор
    Много пропаганда !

    08:02 15.11.2025

  • 13 Грозната истина

    51 3 Отговор
    Зеленото въобще не го интересува колко украинци загиват и ще загинат във войната. Той ги мрази и ненавижда и отлично знае, че е най-мразения и проклинан изрод в Украйна.

    08:02 15.11.2025

  • 14 Жоро

    39 3 Отговор

    До коментар #1 от "Слава на Украйна":

    Зеленски помогна на Миндич да избяга във Виена, часове преди да бъде арестуван. Но златната тоалетна остана...

    Коментиран от #41

    08:04 15.11.2025

  • 15 Обективни истини

    42 2 Отговор
    Слава на всеки предал се в плен украински мъж, защо трябва да чакат да получат заповед за изтегляне, като могат да се предават, имат брошури спуснати с дрон и би трябвало да знаят как да го направят, какво чакат.
    Слава на всеки избягал укрил се или дезертирал украински мъж също.
    Трябва да си патологичен креteн, за да се биеш за някакви умрели каузи.

    08:04 15.11.2025

  • 16 Мишел

    40 3 Отговор
    Украинските загуби от 2022г до септември 2025 г. са 3 740 000 загинали и ранени, руските са под 300 000. Такъв е ефектът от пълното превъзходство в тежките оръжия, независимо какво казва пропагандата.

    Коментиран от #27

    08:04 15.11.2025

  • 17 Лука

    4 35 Отговор
    С тази война рашистите си спечелиха врагове и загубиха много приятели

    Коментиран от #22

    08:05 15.11.2025

  • 18 ЗЕЛЕН чук или ЗЕЛЕНЧУК

    26 1 Отговор
    Борисов и ПеЕвски също безсмислено жертват народа , заради своето ЕГО , маниакалната си грандомания , клонящи към психопатия !

    08:06 15.11.2025

  • 19 Пич

    28 2 Отговор
    Дебилизираният наркоман няма никаква човешка съпричастност към човешките животи !!! За него украинските войници са само разход за постигане на целите му !!! А целите му - цели на галфон !!!

    Коментиран от #60

    08:07 15.11.2025

  • 20 Никой

    17 1 Отговор
    Бори се човека - но защо издразни една по същество силно военно държава. Украйна не трябва да се развива фашистки. Това е сляпа улица - дори да избият чуждите нации в държавата си - това ще остане като спомен. Ние имаме в България и цигани и турци, арменци, араби и някак се придържаме към баланс.

    Украйна в момента срутват Паметници - прекръстват улици. Вместо да поправят Тротоара на удна улица - те я прекръстват. Улицата пак остава - наполовина - но вече е прекръстена.

    Трудът е нещо, което не е характерно за славянските народи - като Украйна. Дано не ни дойдат на главата.

    08:08 15.11.2025

  • 21 майор Михов

    25 1 Отговор
    Блаблабла блабла.
    Абсолютно същото ни пробутваха за онзи Бахмут.
    Ама дословно същото.
    Хайде сменете плочата вече.

    08:08 15.11.2025

  • 22 сидероДРОМОС

    23 2 Отговор

    До коментар #17 от "Лука":

    И САЩ ли си създадоха врагове с войните си в Сърбия , Виетнам , Афганистан , Ирак , Либия , Сирия , Куба ?
    Да не говорим за окупационните им войски , които още стоят в победена преди 80 години Германия !
    Или там всички са им ВЪРЛИ приятели ?
    Ти ми кажи ?

    08:09 15.11.2025

  • 23 Значи имаше поговорка...

    18 1 Отговор
    Когато овца води армия от вълци - я прави армия от овце...
    Жидът до сега е ликвидирал над 2.2млн от своите...
    Какво са още 5-6хил..

    08:10 15.11.2025

  • 24 Еми

    20 1 Отговор
    То е верно чай, че Руснаците не затварят котела около Мирногра щото Сирски праща пушечно месо там. Пускат ги да влязат и изход нема

    08:11 15.11.2025

  • 25 россиян..

    12 1 Отговор
    Ние не бързаме-времето е наше,в покровске сирските хлопци са обкръжени,курскио котел е запален и бандерское кяпчоное мясо за домашних любимцев в банках..для юръпо се увеличава,суперите са препълнени с тях

    08:12 15.11.2025

  • 26 Ровя в явоР

    10 1 Отговор
    Абе , хора ! Важното е , че Бойко и ШАЙКАТА му ни деРОГИРАХА ! Не го ли разбрахте ? Радвайте се на туй нещо , с РОГАТА !

    08:12 15.11.2025

  • 27 Абсолютно прав

    1 2 Отговор

    До коментар #16 от "Мишел":

    Много точно...

    08:13 15.11.2025

  • 28 Pyccкий Карлик

    2 12 Отговор
    Нещото което Факти укриват и не искат да ни кажат е :

    Колко украински дрона нощес "свали" Русия потому что отломки от имперския разрушител на Дарт Вейдър отнесоха половин Рязанска област ? Бензина нет, роботи тоже 😁👍

    Коментиран от #37

    08:15 15.11.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 дядото

    9 0 Отговор
    смислено или безсмислено -такава е цената на милиардите от западните му господари.така ще е докато не бъде жертван братския украински народ.

    08:18 15.11.2025

  • 31 Хи хи

    12 0 Отговор
    Кулеба Дагуеба излезе най умния ! Отдавна си би шута и сега отмаря на някой остров ! А малкия зеля кво го чака малейййй....

    Коментиран от #62

    08:18 15.11.2025

  • 32 Фен

    14 0 Отговор
    Урсулите са мъртвожадни. Украинците още дълго ще има да страдат. С такива приятели, врагове не ти трябват.

    08:18 15.11.2025

  • 33 Хахахаха

    2 11 Отговор

    До коментар #7 от "Аз съм против":

    Никакво изтегляне! Да продължават да трепят там руските фашисти, докато не остане и един!

    08:20 15.11.2025

  • 34 Муле

    9 1 Отговор
    Този няма ли да го наградят най насетне със 7 грама и да свършва всичко?

    08:20 15.11.2025

  • 35 Той и антуража му

    10 1 Отговор
    Крадливите да ходят в окопите. Не горките момчета в окопите а той и женка му на круиз. ДА ДАВАТ ПРИМЕР НА ФРОНТОВАТА ЛИНИЯ. ПО ВРЕМЕ НА ВОЙНИ ВСИЧКИ ПЪЛКОВОДЦИ ПОЧТИ СТАВАТ АЛЧНИ И БОГАТИ. А БЕДНИТЕ ПАТРИОТИТЕ У ОКОПИТЕ.

    08:20 15.11.2025

  • 36 Верно ли ?

    7 3 Отговор
    Никой никога не е погубвал толкова украинци колкото Зеленски ?

    Коментиран от #46, #47, #51, #53

    08:22 15.11.2025

  • 37 Руский селски

    1 1 Отговор

    До коментар #28 от "Pyccкий Карлик":

    Бек, не карлик.

    08:23 15.11.2025

  • 38 Мишел

    2 1 Отговор
    Професор Джон Миршаймер, САЩ: " Войната в Украйна печели тази страна, която повече щати войниците си.

    08:25 15.11.2025

  • 39 Българин

    4 8 Отговор
    Азов режат руски тикви в Покровско.

    08:25 15.11.2025

  • 40 ТъпП

    2 6 Отговор

    До коментар #4 от "Не може":

    То от 2 седмици е така според късият бункер

    Коментиран от #57

    08:25 15.11.2025

  • 41 болгарин..

    11 2 Отговор

    До коментар #14 от "Жоро":

    Тимур миндич в урсулско го начичат-портфейла на зеленски,заедно с александър цукрман от щатите заявиха че тримката са присвоили и изпрали млрди от помощите на байдан за кieвската хунта,рижавия няма да прости че на тия пионки на клоуна-кенефитеим са целите от жълтио златен метал

    08:26 15.11.2025

  • 42 Тошев

    4 4 Отговор
    Хуните на Кремъл мрат, а кръвологът им пие кръвта, храни се с трупове бункерното изчадие. Бетонира се, като Убиец номер 1 за 21 век

    08:27 15.11.2025

  • 43 Айде блатни роби!

    3 3 Отговор
    На работа!😄

    08:28 15.11.2025

  • 44 Путин е като хитлер но е в зародиш

    3 3 Отговор

    До коментар #11 от "Хващай калашника":

    Рашистите започнаха тази война и се оправдават със страхова невроза ,щели да ги нападнат. Хитлер постъпи по същия начин с Чехословакия!!!

    08:29 15.11.2025

  • 45 ИВАНОВ

    1 1 Отговор
    ФАЛШ НОВИНА ОТ ФАКТИ.

    08:30 15.11.2025

  • 46 Йосиф Кобзон

    3 1 Отговор

    До коментар #36 от "Верно ли ?":

    Справки-при мен.

    08:30 15.11.2025

  • 47 Тошев

    3 6 Отговор

    До коментар #36 от "Верно ли ?":

    Глупако,умират хора бе. Няма значение от коя страна бе. Умират хора, за кефа на кремълския психопат,схващаш ли!?

    Коментиран от #50

    08:31 15.11.2025

  • 48 Трол

    2 4 Отговор
    Пожертвал ли путин един милион(и отгоре) крепостни?

    08:32 15.11.2025

  • 49 нннн

    8 2 Отговор
    Зеленски се страхува, че ако официално ВСУ отстъпи, спонсорите ще се замислят дали да му дават пари за крадене.

    Коментиран от #54

    08:33 15.11.2025

  • 50 Копейките по цял ден пишат тук

    4 4 Отговор

    До коментар #47 от "Тошев":

    После показват какво са писали и им плащат по 30 лева.

    08:35 15.11.2025

  • 51 Лука

    4 8 Отговор

    До коментар #36 от "Верно ли ?":

    Копейките нямат родина,опитват да седят на два стола. Никой не е погубвал толкова хора като путин !(говорим за милиони)

    Коментиран от #58

    08:35 15.11.2025

  • 52 Оракула от Делфи

    4 7 Отговор
    "Вината" била на Зеленски, че защитава родината си ,с всичко което има ,
    не на диктатора Путин, че води убийственна воина, вече четвърта година!
    Заради собственото си оцеляване!
    Е, това вече е ефтина "Руска - Захаровска" пропагандна , болна идеология , красива за болни руски мозъци ,
    но отврат за осъзнатите !

    08:37 15.11.2025

  • 53 Българин

    1 3 Отговор

    До коментар #36 от "Верно ли ?":

    Вярно!Никой не е убил толкова руснаци колкото Зеленски и Путин.

    08:38 15.11.2025

  • 54 Тихо пръдльо!

    0 0 Отговор

    До коментар #49 от "нннн":

    Не си компетентен.

    08:38 15.11.2025

  • 55 И как с лекота е написана тази нелепост!

    6 0 Отговор
    Просто Focusнически:

    " има масови обвинения в корупция в енергийния и оръжейния сектор, които не са насочени лично срещу него, но срещу хора от неговото близко обкръжение."
    У, бре?!!!! А той с бял костюм ?

    Освен това Покровск е превзет целия!!! А в статията се намеква че не е още!
    Само Мирноград е още в добре затворения котел, където единствено може да се избяга от Покровск! Вижте на днешните карти!
    И в котела от 5000 са останали само 1500, а другите- кой при Бандера, кой при руснаците!

    08:42 15.11.2025

  • 56 Лука

    3 0 Отговор
    Слава на Русия ,закрилница на Православието от сатта нисститте !

    Коментиран от #66

    08:42 15.11.2025

  • 57 маке

    4 1 Отговор

    До коментар #40 от "ТъпП":

    То бункера къс, ама жена ти каза, че оръдието голямо..

    08:44 15.11.2025

  • 58 Дедо ти

    2 2 Отговор

    До коментар #51 от "Лука":

    Стол не моа ти предложа ,но като за начало моеш на дедовия да седнеш 😂.

    Коментиран от #77

    08:44 15.11.2025

  • 59 ТЪЖНО Е ДА СИ ЦЕНТАК СКЪСАНЯК

    3 0 Отговор
    И Зеленски да ти е идол за подражание.

    08:46 15.11.2025

  • 60 Путин е като хитлер но е в зародиш

    2 2 Отговор

    До коментар #19 от "Пич":

    Зеленски е герой ,защитава родината си от агресора путин.Копейките нямат родина ,опитват да седят на два стола .

    08:46 15.11.2025

  • 61 Луд с картечница

    1 1 Отговор
    В Мирноград вчера руснаците пуснаха ФАБ 3000 по укрепен в блоковете команден център ,вследствие даже и плъховете в радиус 400м спряха да мърдат .

    08:47 15.11.2025

  • 62 Олена Зелена

    2 2 Отговор

    До коментар #31 от "Хи хи":

    Дреме ми на розовата пипируда кво го чака моичкият!
    Аз съм добре в Ница! Пия си коктейлчето на шезлонга до бссрйна, а градинаря ме полива и пляска с онямити голяям маркуч... Ще си назнача и втори градинар... Пак от Африка!

    Коментиран от #70

    08:48 15.11.2025

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 123456

    0 0 Отговор
    вкарвайте още съчки в огъня , жалко за умиращите хора

    08:52 15.11.2025

  • 65 Минувач

    0 3 Отговор
    Някой беше писал, че в Покровск имало голям склад със западно оръжие и Зеленски не искал да го загуби, както и да не компрометира пред западните държави, че го е загубил. Отделно в този град има силни и дълго изграждани отбранителни линии, подземия и др. Разчитало се е там да бъде спряна руската армия, защото след това няма такива силни отбранителни позиции. Падне ли Покровск ще последва голяма загуба на територии, а следващите градове не са и толково добре укрепени. Същото е и в Запорожие - там руснаците вече имат оперативен простор и бързо минават през селцата и полетата. Скоро започва битката за Гуляйполе, а след това и самото Запорожие, с което цялата област пада. Украинците са все по-близо до бързите загуби с ефекта на доминото, когато нито броя на армията им, нито укрепленията им ще са същите, като сега и загубите им ще следват една след друга.

    08:52 15.11.2025

  • 66 Лука ПАК КРАДЕШ

    2 0 Отговор

    До коментар #56 от "Лука":

    Нагъл и подмолен,това е човекът подкрепящ рашистите.

    08:53 15.11.2025

  • 67 Винкело

    0 2 Отговор
    Сал една утеха им е останала на западния колектив: Русия напредва, ама с огромни загуби. Така да е. И? Вие ли ще му държите сметка на Путин?
    Ами другата страна на монетата - и милион жертви да има, на мястото на тези "алкохолици" са дошли 4 милиона нови руснаци от завладените територии. Кой е по-голям тарикат, а?

    08:54 15.11.2025

  • 68 Понял

    0 3 Отговор

    До коментар #8 от "Pyccкий Карлик":

    Русия стана първа военна сила, признание на западни експерти.
    Европа е в рецесия и деиндустриализирана. Лидерите с рейтинг около нулата.
    Украйна не само загуби най-ценните си територии, но и половината население. Вече е фалирала!
    НАТО обезоръжено и в паника
    САЩ се измъкват по терлици от лузърскатото начинание,

    Коментиран от #73, #74

    08:54 15.11.2025

  • 69 Дъвчете една и съща дъвка,

    2 0 Отговор
    нищо ново не казвате и най вече основния факт- Покровск нито е обкръжен, нито е превзет, нито ВСУ се предават масово, нито руснаците се разхождат из града на моторетки.

    Напротив, видяхме как ВСУ разтопи моторетките! Буквално!

    Покровск е гробище за руснаците!

    Защо да го предават, каква е логиката?

    08:55 15.11.2025

  • 70 Шарли Ебдо

    2 0 Отговор

    До коментар #62 от "Олена Зелена":

    Лъжец си,лъжец другарю Митрофанов! Гордей се с посредственоста си,тя видно е много рядка4626

    08:56 15.11.2025

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Няма сигурност в Раша,

    1 0 Отговор
    дори в Сибир!

    Голям пожар избухна във Воронеж, близо до Бюрото за проектиране на химическа автоматизация. Става въпрос за ключов руски център за разработка на ракети, където се тестват двигатели за ракетите „Союз“, „Протон“ и „Ангара“. Към момента, причината за него все още не е ясна.



    По-рано бе съобщено, че е била взривена Транссибирската железница, по която минават товари от Северна Корея към Русия. Това съобщиха от главното разузнавателно управление на Украйна. По първоначална информация на разузнаването, е била организирано нападение срещу линията край Хабаровск, като на линията е бил заложен експлозив. Припомняме, че Пхенян помага както с оръжия, така и с войници на Кремъл в агресията му срещу Украйна.

    08:59 15.11.2025

  • 73 Zaxaрова

    0 0 Отговор

    До коментар #68 от "Понял":

    Това от РИА новости кинти го казаха?

    Коментиран от #76

    08:59 15.11.2025

  • 74 Zахарова

    0 2 Отговор

    До коментар #68 от "Понял":

    Прав си! По тъпота си ми номер 1. Да, прав си, че загубиха украинците територии,тоест заграбехме ги. Теб какво да те заграбваме, ти без пари ни излизаш, както всек комплексар . Деразай молодец

    09:00 15.11.2025

  • 75 Как беше... -

    1 0 Отговор
    ,Ученикът,надмина учителя си!"
    Зеленски надмина учителя си -Хитлер...!

    09:02 15.11.2025

  • 76 НЕ БЕ...?!

    0 0 Отговор

    До коментар #73 от "Zaxaрова":

    И на децата вече им стана ясно,само още Ти не си разбрал...!

    09:03 15.11.2025

  • 77 Zахарова

    0 1 Отговор

    До коментар #58 от "Дедо ти":

    А покажи я тази запетайка,че да се посмеем. То скоро и на твоя умрял ще се разчита, зер мъжете са ни кът. Идвай има работа

    09:04 15.11.2025

  • 78 Разбира се че е превзет

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Евтина блатна пропаганда за неумни подст":

    Покровск е превзет целия!!! А в статията просто те лъжат, че не е още!
    Само Мирноград е още в добре затворения котел, където единствено може да се избяга от Покровск! Виж на днешните карти! Дори на украински картографи!
    И в котела от 5000 са останали само 1500, а другите- кой при Бандера, кой при руснаците!

    Не нужно да сме "блатари", "копейки" или "русофили" за да знаем истината!

    09:04 15.11.2025

  • 79 Факти,

    0 0 Отговор
    днес превзехме ли Покровск?!

    Пуснете пак едно поредно бомбастично заглавие: Руските сили превзеха Покровск!

    Това го писахте поне пет пъти последния месец! 🤥

    Как така, хем го превзеха, хем дали Зеленски да заповяда изтегляне?

    Така се получава, като седите на два стола!

    09:04 15.11.2025

