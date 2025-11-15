Зеленски безсмислено жертва своите войници в Покровск? Все още не е издадена заповед за изтегляне

Украинският президент Володимир Зеленски е подложен на натиск. От една страна, има масови обвинения в корупция в енергийния и оръжейния сектор, които не са насочени лично срещу него, но срещу хора от неговото близко обкръжение.

От друга страна, съществува трудната ситуация на няколко места по фронта в отбранителната битка срещу Русия – особено в разрушения индустриален град Покровск на изток.

И тук идва въпросът – Зеленски безсмислено ли жертва своите войници, пише германското издание Focus.de, цитирайки Tagesspiegel. Многобройните руски атаки и очевидно силно ограниченият маршрут за доставки показват – въпреки цялата несигурност относно конкретната ситуация – трудна ситуация за войниците на Украйна на място, които вече са с изчерпан личен състав.

Дори украинското ръководство признава трудностите, но не е издадена заповед за изтегляне. Някои военни наблюдатели и войници смятат това за погрешно, особено след като войските на Киев преди това са се сражавали за райони, които в крайна сметка са паднали под руснаците. Дали следователно Зеленски безсмислено жертва живота на войниците си в Покровск?

От гледна точка на Зеленски решението за изтегляне от Покрвоск трябва да го вземат военните командири. Защо Русия се опитва толкова целенасочено да завладее Покровск? Според Зеленски Путин иска да покаже на американския президент Доналд Тръмп, че руската армия напредва на фронта. Дори с огромно загуби в човешка сила.

Покровск се възприема като символ на съпротивата на Украйна срещу руската агресия. След три години и половина боеве страната ще загуби още една важна част от територията в западната част на Донецка област. Това би означавало и, че съседният град Мирноград вече не може да бъде защитаван.

Превземането на Покровск би дало на Русия тактическо предимство при по-нататъшното ѝ настъпление. Градът обаче вече беше загубил функцията си на център за украински доставки на фронта – и ако украинската армия изоставеше града, тя би имала възможност да се оттегли към вече изградени отбранителни позиции по-назад.

Зеленски каза пред Bloomberg, че руската армия изобщо не е толкова силна, за колкото се представя. Именно затова Русия в момента предприема мащабна атака срещу енергийната инфраструктура на Украйна. Логиката: ако успехът на бойното поле не е достатъчно значителен, Украйна трябва да бъде принудена да капитулира чрез прекъсвания на електрозахранването и студени домове.

Украинските войски са въвлечени в улични боеве с руските сили в града и се борят да удържат позициите си, за да не бъдат обкръжени от по-голяма руска сила на фона на бавно разпростиращата се в района война на изтощение, водена от руските войски, отбеляза по-рано тази седмица AP.

Главнокомандващият Въоръжените сили на Украйна генерал Олександър Сирски заяви, че основните цели са да се възвърне контролът над определени райони на града, както и да се защитят логистичните маршрути и да се създадат нови, за да могат да се снабдяват войските и да се евакуират ранените. "Не може и да става на въпрос за руски контрол над град Покровск или за оперативно обкръжаване на украинските отбранителни сили в района", подчерта той.