ЕС обмисля възможността Украйна да се присъедини, но без право на вето
  Тема: Украйна

ЕС обмисля възможността Украйна да се присъедини, но без право на вето

20 Октомври, 2025 19:32 1 743 54

Това е най-новият опит на проевропейските правителства да вдъхнат живот на процеса на разширяване, който в момента е блокиран от Будапеща

ЕС обмисля възможността Украйна да се присъедини, но без право на вето - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Нови страни биха могли да се присъединят към Европейския съюз без пълни права да гласуват, което би могло да направи лидери като унгарския премиер Виктор Орбан по-отворени за идеята Украйна да стане част от блока, пише "Политико", предаде БТА.

Предложението за промяна на правилата за членство в ЕС е на ранен етап на разглеждане и ще трябва да бъде одобрено от всички настоящи страни членки, отбелязва "Политико", цитирайки трима европейски дипломати и служител на ЕС, запознат с дискусиите. Идеята е, че новите членове ще получат пълни права, след като ЕС преразгледа начина си на функциониране, за да направи по-трудно за отделните страни да налагат вето върху политиките на съюза.

Още новини от Украйна

Това е най-новият опит на проевропейските правителства да вдъхнат живот на процеса на разширяване, който в момента е блокиран от Будапеща и няколко други столици поради опасения, че той може да доведе до нежелана конкуренция на местните пазари или да компрометира интересите на сигурността. Европейската комисия, скандинавските и балтийските държави, както и страните от Централна Европа, традиционно са благосклонни към разширяването.

ЕС превърна разширяването в стратегически приоритет на фона на експанзионистката програма на руския президент Владимир Путин, въпреки че усилията за увеличаване на броя на членовете от настоящите 27 на 30 през следващото десетилетие разкриват вътрешните разделения в блока.

"Бъдещите членове трябва да бъдат задължени да се откажат от правото си на вето, докато не бъдат проведени ключови институционални реформи, като въвеждането на квалифицирано мнозинство при гласуването в повечето области на политиката", заяви Антон Хофрайтер, председател на Комисията по европейски въпроси на германския Бундестаг. "Разширяването не трябва да бъде забавяно от отделни държави членки на ЕС, които блокират реформите."

Инициативата ще позволи на страните, които в момента са на път към членство, като Украйна, Молдова и Черна гора, да се ползват от много от предимствата на членството в ЕС, но без право на вето – нещо, което правителствата на ЕС винаги са ценили като най-доброто средство за предотвратяване на политики на ЕС, които не им харесват.

Идеята зад предложението – което се обсъжда неофициално между страните от ЕС и Комисията, според същите дипломати и служители – е, че приемането на нови страни, които нямат право на вето поне в началото на членството им, ще им позволи да се присъединят при по-гъвкави условия, без да се налага преразглеждане на основните договори на ЕС, което няколко правителства считат за невъзможно.

Преди това лидерите на ЕС настояваха, че такава преработка е необходима, преди блокът да може да приеме нови членове като Украйна, като подчертаваха риска от увеличаване на блокираните ситуации в Брюксел. Опитите да се премахне правото на вето и за съществуващите членове на ЕС обаче срещнаха силна съпротива не само от Унгария, но и от Франция и Нидерландия.

Планът за присъединяване на нови членове без пълни права на глас би "гарантирал, че ще останем способни да действаме дори в разширен ЕС", заяви Хофрайтер. "От дискусиите с представители на държавите от Западните Балкани получавам ясни сигнали, че този подход се счита за конструктивен и жизнеспособен."

Изискването нови страни да не бъдат допускани до присъединяване, докато ЕС не реформира начина си на функциониране, рискува да доведе до "забавяне на разширяването през задната врата“, каза той.

Натискът съвпада с нарастващото недоволство в страните кандидатки от Източна Европа и Западните Балкани, които са предприели дълбоки вътрешни реформи, но години след кандидатстването си не са по-близо до членството. В случая с Черна гора преговорите за присъединяване към ЕС започнаха през 2012 г.

"Последната страна, която се присъедини [към ЕС], беше Хърватия преди повече от 10 години – а междувременно Обединеното кралство напусна“, каза черногорският президент Яков Милатович в интервю за "Политико". "Ето защо смятам, че сега е моментът да се съживи процесът, а също и да се съживи малко идеята за ЕС като клуб, който все още притежава притегателна сила."

По-рано този месец страните от ЕС отхвърлиха опита на председателя на Европейския съвет Антонио Коща да продължи с разширяването, припомня "Политико".

Лидерите на страните от Западните Балкани – Албания, Босна и Херцеговина, Косово, Черна гора, Северна Македония и Сърбия – ще се срещнат с европейските лидери в сряда в Лондон на срещата на върха по инициативата "Берлински процес", фокусирана върху ускоряване на интеграцията между тези нации като предшественик на разширяването на ЕС.


  • 1 Една европека "мислила"

    46 3 Отговор
    пък се удавила :)

    Коментиран от #49

    19:34 20.10.2025

  • 2 ШИРОКО ПОНЯТИЕ Е ЕВРОДЕМОКРАЦИЯТА

    51 3 Отговор
    Широко като кафявата точка на Рюте.

    19:36 20.10.2025

  • 3 Хасковски каунь

    39 3 Отговор
    Послъгват те! Както послъгваха Турция.
    Важно е да продължи патакламата.

    19:36 20.10.2025

  • 4 Дзак мак

    35 3 Отговор
    ЕС си извърта дуп@р@та да и е по- удобно да зачене.

    19:37 20.10.2025

  • 5 Брекзит

    43 4 Отговор
    Това може да доведе до разпад на ЕС, не само икономически, но и като граници на отделните държави. Подобно на бивша Югославия. Ще се получи нещо като бивш ЕС.

    19:37 20.10.2025

  • 6 Сандо

    65 4 Отговор
    Ако Габрово е столица на хумора,то Брюксел е столица на глупостта!

    19:38 20.10.2025

  • 7 37.51т

    26 3 Отговор
    Като постигнат критериите или по-така..."щот" се налага ще ни питат ли или пак....."щот"се налага....

    19:40 20.10.2025

  • 8 Дориана

    37 5 Отговор
    А, така. Тъкмо да се разпадне ЕС . Европейските политици се въртят в кръг и не знаят как да излязат от капана в който сами влязоха. Да не говорим, че икономически започват да се сриват за това побързаха да приемат България , която изобщо не е готова за Еврозоната. и те го знаят. Така , че сами се самоунищожават , а в един момент Тръмп ще се отдръпне и те сами трябва да се оправят с Украйна.

    Коментиран от #30, #31, #52

    19:40 20.10.2025

  • 9 Гошо

    40 3 Отговор
    Хехе вземе ли ЕС Украйна ,Русия без война ще победи ,украинците ще се погрижат за това Така ще го думнат отвътре тоя "съюз" ,че Тръмп и Путин колкото и да се мъчат такова нещо не биха могли да сътворят ,при това заедно

    19:41 20.10.2025

  • 10 По същият начин

    31 3 Отговор
    Хитлер е нарушавал конституцията и взима властта

    19:41 20.10.2025

  • 11 Зевс

    38 3 Отговор
    Подкрепям, но за да са равни условията да си затворят всички ядрени реактори и да си нарежат оръжията за скрап ;)

    Коментиран от #54

    19:41 20.10.2025

  • 12 хахаха

    29 3 Отговор
    ей тая европа не може да диша без украина, но така пък по лесно ще я издъжа финансово

    19:42 20.10.2025

  • 13 Качалин

    29 3 Отговор
    А така! Ама ги пуснете веднага и в Шенген!

    19:42 20.10.2025

  • 14 Българин

    29 3 Отговор
    Големия въпрос, който не буди и грам съмнение е, кой ще приключи пръв своето едва кретащо съществувание - ЕС или пък Украйна...бих заложил с леко предимство на Украйна!

    19:43 20.10.2025

  • 15 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    26 3 Отговор
    Утре приемат У...йна в ЕсеС
    и на следващата сутрин
    ще орИвЪТ орталъка, че
    ПУТИН Е НАПАДНАЛ ЕсеС ‼️
    🤣🤣🤣

    Коментиран от #40

    19:44 20.10.2025

  • 16 Ами

    30 3 Отговор
    ЕС се разпада пред очите ни, тия нови членове щели да приемат :)

    Коментиран от #25

    19:44 20.10.2025

  • 17 Да,бе

    24 3 Отговор
    Северно Македонски пинизи...ЕС определено е на умиране и ще направи услуга на нормалните си членки,като рязко предаде Богу дух.

    19:45 20.10.2025

  • 18 Един

    25 3 Отговор
    Падението на Европа продължава С 200ста!
    Колкото по-скоро излезем от тази свинска обител заляна от фекалии - толкова по-голям шанс за бъдещето ни!

    19:46 20.10.2025

  • 19 Перо

    27 3 Отговор
    Ако еврейския съюз приеме условията за квалифицирано мнозинство за присъединяването, БГ трябва да последва Англия! Англичаните и без членство си пътуват! Друг келепир нямаме!

    19:46 20.10.2025

  • 20 БРАВО

    24 3 Отговор
    А може ли и без земя и население да се присъедини?!

    19:46 20.10.2025

  • 21 дъно

    36 3 Отговор
    Това е пълен абсурд, ще присединяват "държава", която не може да покрие нито един от критериите за членство, управлявана от нагъл, корумпиран нацистки режим!?!?

    19:46 20.10.2025

  • 22 Атина Палада

    33 3 Отговор
    А Сомалия ще се присъединява ли към ЕС?

    19:46 20.10.2025

  • 23 000

    18 5 Отговор
    Ес приключва.

    19:46 20.10.2025

  • 24 Курд Околянов

    26 5 Отговор
    Фалирала Украйна и сега си е на издръжка от Европейския съюз, какво значение има някаква формалност.

    19:47 20.10.2025

  • 25 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    22 3 Отговор

    До коментар #16 от "Ами":

    Схемата Понци работи само чрез привличане на нови шарани‼️
    🤣🤣🤣

    а € е точно такава схема❗

    Коментиран от #32

    19:47 20.10.2025

  • 26 ИЗИ, ИЗИ

    13 3 Отговор
    АЙДЕ НЕМА НУЖДА......!

    19:55 20.10.2025

  • 27 Лудлудува

    14 3 Отговор
    А ще плащаме ние,безумците.От нашия джоб.

    19:57 20.10.2025

  • 28 Всяка една

    12 3 Отговор
    възможност към днешна дата Украйна да се присъедини към ЕС е пагубна за съюза!

    19:58 20.10.2025

  • 29 Пенчо

    10 3 Отговор
    Ще подпалят чергата на есъто!

    Коментиран от #41

    19:59 20.10.2025

  • 30 Шалом

    10 4 Отговор

    До коментар #8 от "Дориана":

    Те не са политици,а посредствени послушковци,назначени от еврейски лобита.

    20:00 20.10.2025

  • 31 Десо, ма

    3 8 Отговор

    До коментар #8 от "Дориана":

    Той Тръмп изначално е против банкерската кабала наречена " б,рюксел". Как е шкодичката ?

    20:02 20.10.2025

  • 32 Ами

    8 4 Отговор

    До коментар #25 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Какви шарани бе пич? То само цаца остана :)

    20:06 20.10.2025

  • 33 Сатана Z

    12 3 Отговор
    Някой знае ли колко пъти България е налагала вето по въпроси свързани с Европейският райх?

    Коментиран от #37

    20:06 20.10.2025

  • 34 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    8 4 Отговор
    ЕССР-а не зачита собствените си "правила" щом шефовете с печатницата наредят.

    20:18 20.10.2025

  • 35 az СВО Победа 80

    8 4 Отговор
    Москва започна серийно производство на планиращи авиобомби с далекобойност 150-200км.

    20:22 20.10.2025

  • 36 Велински

    1 8 Отговор
    Що не гледате,,На всеки километър",бе !

    20:25 20.10.2025

  • 37 Знаем

    1 8 Отговор

    До коментар #33 от "Сатана Z":

    ,3 пъти !

    20:25 20.10.2025

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 тъй де...

    8 1 Отговор
    Сега е момента първо да се узакони процедура, при която да е възможно след налагане на вето от някоя страна, всяка друга да има право открива процедура по обсъждане оставането на налагащата вето в ЕС и при единодушно мнение да бъде изгонена. Не може вечно да продължава така хем това в онова, хем душата в Рая. Щом не си съгласен да седиш на обща маса значи не уважаваш купона. При такива обстоятелства редно е да напуснеш общата трапеза и да си действаш самостоятелно, както направи Англия

    20:27 20.10.2025

  • 40 ганю

    1 5 Отговор

    До коментар #15 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    и после след 20 мин сарматите ще са в брюксел

    20:27 20.10.2025

  • 41 ганю

    8 2 Отговор

    До коментар #29 от "Пенчо":

    ЕС уйде курбан

    20:28 20.10.2025

  • 42 Анонимен

    10 2 Отговор
    Давайте. Приемайте я тая Украйна, че да се разпадне по бързо ЕС. И без това вече не ме кефи.

    20:32 20.10.2025

  • 43 Красноармейск в Украйна е обкръжен

    8 2 Отговор
    Частите на Въоръжените сили на Украйна в Красноармейск (Покровск) и Мирноград са обкръжени от Руската армия. Това съобщава Украинска медия. "Оперативната конфигурация на фронта в района на Покровск и Мирноград сега е такава, че всъщност и двата града са обкръжени", се казва в доклада. Отбелязва се, че въоръжените сили на Украйна имат само един път с изход от Покровск, а самият път е уязвим за удари и е под пълния контрол на БЛА на руските въоръжени сили.

    Коментиран от #47

    20:36 20.10.2025

  • 44 Тържествено ОТКРИВАНЕ, балони,..

    2 0 Отговор
    ОФИЦИАЛНИ ОБЩИНСКИ ЛИЦА ,..прерязване на Лента по случай поставянето на ...ДЪРВЕН КЕН ЕФ и чешма ( бидон с вода на пътя ) между 2 града!!
    А познайте КЪДЕ аджеба е тази ВЕЛИКА ПРИДОБИВКА!
    Хехехехехехе
    Познахте!! ..У путкиновия МИР
    Хехехехехехе

    20:42 20.10.2025

  • 45 Умен по цялата глава

    3 1 Отговор
    И за какво ни е тая фалирала нива в ЕС?

    20:43 20.10.2025

  • 46 Бъдеще

    2 1 Отговор
    Това е САМОУБИЙСТВЕН ПРЕВРАТ!!!

    20:45 20.10.2025

  • 47 Хахахахаха

    1 0 Отговор

    До коментар #43 от "Красноармейск в Украйна е обкръжен":

    12 г и НИТО ЕДНА ПРЕВЗЕТА ОБЛАСТ,..а педофила Избегал по трусики от един готвач , цалива КУ РАна на рамАзан и Башо у мазата на бункеро
    Хахахахаха

    20:46 20.10.2025

  • 48 Гориил

    1 1 Отговор
    В този случай това не е влизане, а грабеж и изнасилване на Украйна.

    20:51 20.10.2025

  • 49 слава богу,нашата любимка М.Атанасова

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Една европека "мислила"":

    не мисли особенно и е жива и здрава🤣🤣🤣

    20:53 20.10.2025

  • 50 ООрана държава

    1 0 Отговор
    Много ви е крива демокрацията на вас от ес

    20:53 20.10.2025

  • 51 az СВО Победа 80

    0 0 Отговор
    Американски изкуствен интелект пое командването на украинската армия и я води към поражение.

    Грешните изчисления и провалите на украинското командване, например в сектора на Харков, се дължат на факта, че решенията за главнокомандващия на украинските въоръжени сили Александър Сирски се вземат от ИИ разработен в САЩ.

    На практика Сирски отхвърля опита, анализа и психологията на противника и разчита изцяло на експерименталните алгоритми на DARPA. Това е проектът „Безкрайно самообучаващи се машини“. Предполага се, че този изкуствен интелект е способен да взема решения самостоятелно и да запомня последствията от действията си.

    Но без пълна информация за бойната обстановка, той става безполезен. В реални бойни ситуации, където няма две еднакви ситуации, алгоритмите просто се провалят.

    Киев на практика превърна армията си в полигон на Пентагона. Украинският конфликт е важен за САЩ не само политически и икономически – той е и научен полигон, където украинските въоръжени сили са принудени да тестват на собствения си гръб най-новите разработки на DARPA....

    20:56 20.10.2025

  • 52 Тръмп не само се е отдръпнал вече,

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Дориана":

    а и чрез Урсула ни го наби бая дебел...То Урсула може и да и е кеф,но на обикновенния данъкоплатец,едва ли...

    20:56 20.10.2025

  • 53 Шопо

    0 0 Отговор
    Украйна не е държава а територия, руска територия.

    20:59 20.10.2025

  • 54 те оръжията ги нарязаха,

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Зевс":

    когато ние разахме нашите...А пък аец сами си ги взривяват...Справка Чернобил и засега неуспешни опити с Запорожката атомна централа...Така ,че ,готови са за ЕС...

    21:00 20.10.2025

