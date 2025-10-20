ЕС обмисля възможността Украйна да се присъедини, но без право на вето

Нови страни биха могли да се присъединят към Европейския съюз без пълни права да гласуват, което би могло да направи лидери като унгарския премиер Виктор Орбан по-отворени за идеята Украйна да стане част от блока, пише "Политико", предаде БТА.
Предложението за промяна на правилата за членство в ЕС е на ранен етап на разглеждане и ще трябва да бъде одобрено от всички настоящи страни членки, отбелязва "Политико", цитирайки трима европейски дипломати и служител на ЕС, запознат с дискусиите. Идеята е, че новите членове ще получат пълни права, след като ЕС преразгледа начина си на функциониране, за да направи по-трудно за отделните страни да налагат вето върху политиките на съюза.
Това е най-новият опит на проевропейските правителства да вдъхнат живот на процеса на разширяване, който в момента е блокиран от Будапеща и няколко други столици поради опасения, че той може да доведе до нежелана конкуренция на местните пазари или да компрометира интересите на сигурността. Европейската комисия, скандинавските и балтийските държави, както и страните от Централна Европа, традиционно са благосклонни към разширяването.
ЕС превърна разширяването в стратегически приоритет на фона на експанзионистката програма на руския президент Владимир Путин, въпреки че усилията за увеличаване на броя на членовете от настоящите 27 на 30 през следващото десетилетие разкриват вътрешните разделения в блока.
"Бъдещите членове трябва да бъдат задължени да се откажат от правото си на вето, докато не бъдат проведени ключови институционални реформи, като въвеждането на квалифицирано мнозинство при гласуването в повечето области на политиката", заяви Антон Хофрайтер, председател на Комисията по европейски въпроси на германския Бундестаг. "Разширяването не трябва да бъде забавяно от отделни държави членки на ЕС, които блокират реформите."
Инициативата ще позволи на страните, които в момента са на път към членство, като Украйна, Молдова и Черна гора, да се ползват от много от предимствата на членството в ЕС, но без право на вето – нещо, което правителствата на ЕС винаги са ценили като най-доброто средство за предотвратяване на политики на ЕС, които не им харесват.
Идеята зад предложението – което се обсъжда неофициално между страните от ЕС и Комисията, според същите дипломати и служители – е, че приемането на нови страни, които нямат право на вето поне в началото на членството им, ще им позволи да се присъединят при по-гъвкави условия, без да се налага преразглеждане на основните договори на ЕС, което няколко правителства считат за невъзможно.
Преди това лидерите на ЕС настояваха, че такава преработка е необходима, преди блокът да може да приеме нови членове като Украйна, като подчертаваха риска от увеличаване на блокираните ситуации в Брюксел. Опитите да се премахне правото на вето и за съществуващите членове на ЕС обаче срещнаха силна съпротива не само от Унгария, но и от Франция и Нидерландия.
Планът за присъединяване на нови членове без пълни права на глас би "гарантирал, че ще останем способни да действаме дори в разширен ЕС", заяви Хофрайтер. "От дискусиите с представители на държавите от Западните Балкани получавам ясни сигнали, че този подход се счита за конструктивен и жизнеспособен."
Изискването нови страни да не бъдат допускани до присъединяване, докато ЕС не реформира начина си на функциониране, рискува да доведе до "забавяне на разширяването през задната врата“, каза той.
Натискът съвпада с нарастващото недоволство в страните кандидатки от Източна Европа и Западните Балкани, които са предприели дълбоки вътрешни реформи, но години след кандидатстването си не са по-близо до членството. В случая с Черна гора преговорите за присъединяване към ЕС започнаха през 2012 г.
"Последната страна, която се присъедини [към ЕС], беше Хърватия преди повече от 10 години – а междувременно Обединеното кралство напусна“, каза черногорският президент Яков Милатович в интервю за "Политико". "Ето защо смятам, че сега е моментът да се съживи процесът, а също и да се съживи малко идеята за ЕС като клуб, който все още притежава притегателна сила."
По-рано този месец страните от ЕС отхвърлиха опита на председателя на Европейския съвет Антонио Коща да продължи с разширяването, припомня "Политико".
Лидерите на страните от Западните Балкани – Албания, Босна и Херцеговина, Косово, Черна гора, Северна Македония и Сърбия – ще се срещнат с европейските лидери в сряда в Лондон на срещата на върха по инициативата "Берлински процес", фокусирана върху ускоряване на интеграцията между тези нации като предшественик на разширяването на ЕС.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Една европека "мислила"
Коментиран от #49
19:34 20.10.2025
2 ШИРОКО ПОНЯТИЕ Е ЕВРОДЕМОКРАЦИЯТА
19:36 20.10.2025
3 Хасковски каунь
Важно е да продължи патакламата.
19:36 20.10.2025
4 Дзак мак
19:37 20.10.2025
5 Брекзит
19:37 20.10.2025
6 Сандо
19:38 20.10.2025
7 37.51т
19:40 20.10.2025
8 Дориана
Коментиран от #30, #31, #52
19:40 20.10.2025
9 Гошо
19:41 20.10.2025
10 По същият начин
19:41 20.10.2025
11 Зевс
Коментиран от #54
19:41 20.10.2025
12 хахаха
19:42 20.10.2025
13 Качалин
19:42 20.10.2025
14 Българин
19:43 20.10.2025
15 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
и на следващата сутрин
ще орИвЪТ орталъка, че
ПУТИН Е НАПАДНАЛ ЕсеС ‼️
🤣🤣🤣
Коментиран от #40
19:44 20.10.2025
16 Ами
Коментиран от #25
19:44 20.10.2025
17 Да,бе
19:45 20.10.2025
18 Един
Колкото по-скоро излезем от тази свинска обител заляна от фекалии - толкова по-голям шанс за бъдещето ни!
19:46 20.10.2025
19 Перо
19:46 20.10.2025
20 БРАВО
19:46 20.10.2025
21 дъно
19:46 20.10.2025
22 Атина Палада
19:46 20.10.2025
23 000
19:46 20.10.2025
24 Курд Околянов
19:47 20.10.2025
25 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #16 от "Ами":Схемата Понци работи само чрез привличане на нови шарани‼️
🤣🤣🤣
а € е точно такава схема❗
Коментиран от #32
19:47 20.10.2025
26 ИЗИ, ИЗИ
19:55 20.10.2025
27 Лудлудува
19:57 20.10.2025
28 Всяка една
19:58 20.10.2025
29 Пенчо
Коментиран от #41
19:59 20.10.2025
30 Шалом
До коментар #8 от "Дориана":Те не са политици,а посредствени послушковци,назначени от еврейски лобита.
20:00 20.10.2025
31 Десо, ма
До коментар #8 от "Дориана":Той Тръмп изначално е против банкерската кабала наречена " б,рюксел". Как е шкодичката ?
20:02 20.10.2025
32 Ами
До коментар #25 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Какви шарани бе пич? То само цаца остана :)
20:06 20.10.2025
33 Сатана Z
Коментиран от #37
20:06 20.10.2025
34 Др.Тодор Живков 🇧🇬
20:18 20.10.2025
35 az СВО Победа 80
20:22 20.10.2025
36 Велински
20:25 20.10.2025
37 Знаем
До коментар #33 от "Сатана Z":,3 пъти !
20:25 20.10.2025
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 тъй де...
20:27 20.10.2025
40 ганю
До коментар #15 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":и после след 20 мин сарматите ще са в брюксел
20:27 20.10.2025
41 ганю
До коментар #29 от "Пенчо":ЕС уйде курбан
20:28 20.10.2025
42 Анонимен
20:32 20.10.2025
43 Красноармейск в Украйна е обкръжен
Коментиран от #47
20:36 20.10.2025
44 Тържествено ОТКРИВАНЕ, балони,..
А познайте КЪДЕ аджеба е тази ВЕЛИКА ПРИДОБИВКА!
Хехехехехехе
Познахте!! ..У путкиновия МИР
Хехехехехехе
20:42 20.10.2025
45 Умен по цялата глава
20:43 20.10.2025
46 Бъдеще
20:45 20.10.2025
47 Хахахахаха
До коментар #43 от "Красноармейск в Украйна е обкръжен":12 г и НИТО ЕДНА ПРЕВЗЕТА ОБЛАСТ,..а педофила Избегал по трусики от един готвач , цалива КУ РАна на рамАзан и Башо у мазата на бункеро
Хахахахаха
20:46 20.10.2025
48 Гориил
20:51 20.10.2025
49 слава богу,нашата любимка М.Атанасова
До коментар #1 от "Една европека "мислила"":не мисли особенно и е жива и здрава🤣🤣🤣
20:53 20.10.2025
50 ООрана държава
20:53 20.10.2025
51 az СВО Победа 80
Грешните изчисления и провалите на украинското командване, например в сектора на Харков, се дължат на факта, че решенията за главнокомандващия на украинските въоръжени сили Александър Сирски се вземат от ИИ разработен в САЩ.
На практика Сирски отхвърля опита, анализа и психологията на противника и разчита изцяло на експерименталните алгоритми на DARPA. Това е проектът „Безкрайно самообучаващи се машини“. Предполага се, че този изкуствен интелект е способен да взема решения самостоятелно и да запомня последствията от действията си.
Но без пълна информация за бойната обстановка, той става безполезен. В реални бойни ситуации, където няма две еднакви ситуации, алгоритмите просто се провалят.
Киев на практика превърна армията си в полигон на Пентагона. Украинският конфликт е важен за САЩ не само политически и икономически – той е и научен полигон, където украинските въоръжени сили са принудени да тестват на собствения си гръб най-новите разработки на DARPA....
20:56 20.10.2025
52 Тръмп не само се е отдръпнал вече,
До коментар #8 от "Дориана":а и чрез Урсула ни го наби бая дебел...То Урсула може и да и е кеф,но на обикновенния данъкоплатец,едва ли...
20:56 20.10.2025
53 Шопо
20:59 20.10.2025
54 те оръжията ги нарязаха,
До коментар #11 от "Зевс":когато ние разахме нашите...А пък аец сами си ги взривяват...Справка Чернобил и засега неуспешни опити с Запорожката атомна централа...Така ,че ,готови са за ЕС...
21:00 20.10.2025