Петър Кичашки за паркирането: Казаха му на Терзиев да създаде напрежение и той го направи

Сега нали виждате, че отрочето на Държавна сигурност винаги ще изпълнява задачите на господарите си, пък ако ще и да си татуира Урсула на челото. Казаха му на Терзиев да създаде напрежение и той го направи.

Това коментира във "Фейсбук" Петър Кичашки.

От първи януари се удвоява цената на зоната и двата лева за синя, стават две евро, в зелената зона от един лев, става едно евро.

Каква е задачата? Да се внуши как еврото е много страшно и ето сега цените ще станат от лева в евро без да се вдигнат доходите.

Радев е доволен, там ченгеджийницата, която го инсталира Терзиев и тя е хепи. Русопатите са подхранени с материал, либералите се правят на разсеяни, нормалните граждани са ощавени, а дебатът за скачане на цените се възобновява. Прекрасно упражнение на ДС. Браво, друзя!

И все пак от първи януари ще сме в евро, та тия еквилибристики не съм сигурен дали ще ви донесат друго освен душевното удовлетворение, че показвате на всички, че си имате кмет, който менажирате на ръчно управление.