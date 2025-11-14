Петър Кичашки за паркирането: Казаха му на Терзиев да създаде напрежение и той го направи

Сега нали виждате, че отрочето на Държавна сигурност винаги ще изпълнява задачите на господарите си, пък ако ще и да си татуира Урсула на челото. Казаха му на Терзиев да създаде напрежение и той го направи.
Това коментира във "Фейсбук" Петър Кичашки.
От първи януари се удвоява цената на зоната и двата лева за синя, стават две евро, в зелената зона от един лев, става едно евро.
Каква е задачата? Да се внуши как еврото е много страшно и ето сега цените ще станат от лева в евро без да се вдигнат доходите.
Радев е доволен, там ченгеджийницата, която го инсталира Терзиев и тя е хепи. Русопатите са подхранени с материал, либералите се правят на разсеяни, нормалните граждани са ощавени, а дебатът за скачане на цените се възобновява. Прекрасно упражнение на ДС. Браво, друзя!
И все пак от първи януари ще сме в евро, та тия еквилибристики не съм сигурен дали ще ви донесат друго освен душевното удовлетворение, че показвате на всички, че си имате кмет, който менажирате на ръчно управление.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
13:03 14.11.2025
2 Гост
13:05 14.11.2025
3 Хасковски каунь
не си добре с акъла. Русофобия се е загнездила там. Иди на лекар, моля те.
13:08 14.11.2025
4 Даа...
А сега слугува на ДС внука, ученика на руския агент Илия Павлов в школата Мултигруп, специализанта по руски слугинаж, грабежи и убийства при агент Сава, ковчежника на руската мафия - Делян Славчев Пеевски.
13:08 14.11.2025
5 Кетър Пичашки
И аз плямпам!
13:12 14.11.2025
6 Цирк Москва
"Един от членовете на правния съвет на президента Румен Радев – Борислав Цеков, както и назначеният от държавния глава представител в Комисията за защита от дискриминация Петър Кичашки са злоупотребили с лични данни. Това е решил Софийският административен съд"
"Цеков и Кичашки, бивши кандидат-депутати от листите на БСП, наистина са използвали данните на десетки граждани, сред които и тези на журналистката от бТВ Канна Рачева. Т.е. имената и данните им присъстват в подписка в подкрепа на инициативен комитет, но те никога не са давали съгласие за това. КЗЛД постановява глоба от по 10 000 лева за двамата."
Коментиран от #8
13:15 14.11.2025
7 от село
13:17 14.11.2025
8 Б.си бokлyka !
До коментар #6 от "Цирк Москва":Дааа. Ей такива бokлyци бяха внедрени в СДС да имитират демокрация, после при агент Симо-мадридкия комарджия, а сега при агент Буда и агент Шиши.
13:18 14.11.2025
9 Стефко
13:25 14.11.2025
10 кРадев, Бойко и Делян са руски еничари!
Има ли някой да не вижда връзката между мандата престъпници Радев, Борисов и Пеевски ??!!
"Въпреки че случаите около Цеков и Кичашки бяха медийно известни, а КЗЛД бе установила злоупотребите им, държавният глава Румен Радев „трудоустрои“ Цеков и Кичашки. Първият бе назначен в правния съвет на президента, а вторият през август 2017 година получи място от квотата на Радев в Комисията за защита от дискриминация."
13:27 14.11.2025
11 Ами
13:32 14.11.2025
13 мдаа
13:43 14.11.2025