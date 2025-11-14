Новини
Петър Кичашки за паркирането: Казаха му на Терзиев да създаде напрежение и той го направи
  Тема: Войната на пътя

Петър Кичашки за паркирането: Казаха му на Терзиев да създаде напрежение и той го направи

14 Ноември, 2025 13:01 764 13

Каква е задачата? Да се внуши как еврото е много страшно и ето сега цените ще станат от лева в евро без да се вдигнат доходите

Снимка: БГНЕС
Петър Кичашки Петър Кичашки изпълнителен директор на Института за модерна политика
Сега нали виждате, че отрочето на Държавна сигурност винаги ще изпълнява задачите на господарите си, пък ако ще и да си татуира Урсула на челото. Казаха му на Терзиев да създаде напрежение и той го направи.

Това коментира във "Фейсбук" Петър Кичашки.

От първи януари се удвоява цената на зоната и двата лева за синя, стават две евро, в зелената зона от един лев, става едно евро.

Каква е задачата? Да се внуши как еврото е много страшно и ето сега цените ще станат от лева в евро без да се вдигнат доходите.

Радев е доволен, там ченгеджийницата, която го инсталира Терзиев и тя е хепи. Русопатите са подхранени с материал, либералите се правят на разсеяни, нормалните граждани са ощавени, а дебатът за скачане на цените се възобновява. Прекрасно упражнение на ДС. Браво, друзя!

И все пак от първи януари ще сме в евро, та тия еквилибристики не съм сигурен дали ще ви донесат друго освен душевното удовлетворение, че показвате на всички, че си имате кмет, който менажирате на ръчно управление.


  • 1 Последния Софиянец

    0 0 Отговор
    Всички такси се дигат двойно.2 лв на час става 2 евро.

    13:03 14.11.2025

  • 2 Гост

    0 0 Отговор
    Къде ще паркират студентчетата в Студентски град, като направят Зелена зона ?

    13:05 14.11.2025

  • 3 Хасковски каунь

    6 1 Отговор
    Петре,
    не си добре с акъла. Русофобия се е загнездила там. Иди на лекар, моля те.

    13:08 14.11.2025

  • 4 Даа...

    5 1 Отговор
    Кичашки цял живот е слугувал на комсомолци и шофьорите на ЦК на БКП.
    А сега слугува на ДС внука, ученика на руския агент Илия Павлов в школата Мултигруп, специализанта по руски слугинаж, грабежи и убийства при агент Сава, ковчежника на руската мафия - Делян Славчев Пеевски.

    13:08 14.11.2025

  • 5 Кетър Пичашки

    5 1 Отговор
    Казаха ми да плямпам срещу кмета за 20 лева
    И аз плямпам!

    13:12 14.11.2025

  • 6 Цирк Москва

    2 0 Отговор
    "Държавният глава Румен Радев назначи за член на Комисията за защита от дискриминация бившият кандидат-депутат на БСП Петър Кичашки, съобщиха от прессекретариата на държавния глава в сряда. За Кичашки и за Борислав Цеков имаше редица съмнения, че са злоупотребявали с т.нар. медийни пакети и регистрация на инициативни комитети на референдума за електронното гласуване през 2015 година. Тогава редица инициативни комитета и партии, които като страна по изборния референдум получиха медийни пакети от държавата на стойност 40 000 лева, се оказа, че са насочили средствата към сайт, свързан с Института за модерна политика на Борислав Цеков, в чиято управа участваше пък по-рано шефката на ЦИК Ивилина Алексиева."

    "Един от членовете на правния съвет на президента Румен Радев – Борислав Цеков, както и назначеният от държавния глава представител в Комисията за защита от дискриминация Петър Кичашки са злоупотребили с лични данни. Това е решил Софийският административен съд"
    "Цеков и Кичашки, бивши кандидат-депутати от листите на БСП, наистина са използвали данните на десетки граждани, сред които и тези на журналистката от бТВ Канна Рачева. Т.е. имената и данните им присъстват в подписка в подкрепа на инициативен комитет, но те никога не са давали съгласие за това. КЗЛД постановява глоба от по 10 000 лева за двамата."

    Коментиран от #8

    13:15 14.11.2025

  • 7 от село

    0 1 Отговор
    Ще ни съдерат не 9 а 19 кожи !!

    13:17 14.11.2025

  • 8 Б.си бokлyka !

    3 1 Отговор

    До коментар #6 от "Цирк Москва":

    Дааа. Ей такива бokлyци бяха внедрени в СДС да имитират демокрация, после при агент Симо-мадридкия комарджия, а сега при агент Буда и агент Шиши.

    13:18 14.11.2025

  • 9 Стефко

    0 1 Отговор
    Не е необходимо да се обръща внимание на твърдения на хора, които са на хранилка в кочината.

    13:25 14.11.2025

  • 10 кРадев, Бойко и Делян са руски еничари!

    1 1 Отговор
    Имаме Агенцията на Пеевски Глобул, която купи на Цеков и Кичашки, където е и професора фалшифицирал десетки избори - Михаил Константинов, а друга страна пРезидента кРадев си ги трудоустроил и си ги дудндурка.

    Има ли някой да не вижда връзката между мандата престъпници Радев, Борисов и Пеевски ??!!

    "Въпреки че случаите около Цеков и Кичашки бяха медийно известни, а КЗЛД бе установила злоупотребите им, държавният глава Румен Радев „трудоустрои“ Цеков и Кичашки. Първият бе назначен в правния съвет на президента, а вторият през август 2017 година получи място от квотата на Радев в Комисията за защита от дискриминация."

    13:27 14.11.2025

  • 11 Ами

    2 0 Отговор
    Терзиев е просто едно изгнило слугинче, дете на мафията.

    13:32 14.11.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 мдаа

    0 0 Отговор
    Кичашки е човек на Пеевски.

    13:43 14.11.2025