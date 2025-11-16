Новини
Стефан Командарев за модерното робство и феодалния строй

Стефан Командарев за модерното робство и феодалния строй

16 Ноември, 2025 19:01 1 022 28

Ние нямаме този пазарен капитализъм, за който мечтаехме, казва режисьорът Стефан Командарев пред ДВ

Стефан Командарев за модерното робство и феодалния строй - 1
Снимка: БГНЕС
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

В новия си филм "Made in EU" насочвате прожекторите към едни проблеми, които бяха във фокуса на общественото внимание по време на пандемията - недостига на лекари, особено в малките населени места, експлоатирането на хора в някои индустрии като шивашката. Но след това те сякаш останаха пак в периферията. Защо игнорираме проблеми, които са пред очите ни?

Стефан Командарев: Защото са неудобни и защото израснаха поколения, които се интересуват по-скоро от фалшива реалност в дигиталния свят и в реалити програмите, отколкото от това, което се случва в истинския свят. Второто е, че е много по-лесно да се обърнеш на другата страна, да неглижираш тези проблеми, без да си даваш сметка, че по този начин ставаш съучастник.

Вие как стигнахте до тази проблематика?

Стефан Командарев: Отворете Clean Clothes Campaign и потърсете "Bulgaria" в търсачката. Изследването им от 2019 година ме потресе. Реших да направя филм по тази тема, защото сравняват страната ни със ситуацията в Бангладеш например, което е много стряскащо . Търсихме драматургичната линия, която да включим във филма, с Ковид тя си дойде естествено. В един момент започнаха да излизат новини в медиите за избухнали огнища в текстилни фабрики и цехове в провинцията, за шивачки, които за да не загубят половината си заплата, която е "бонус присъствие", крият, че са болни и пият панадол, за да смъкнат температурата си, преди да отидат на работа. Този "бонус присъствие" се оказа реално съществуващ и е най-разпространен в района на Родопите, за да не отсъстват работниците.

Каква част от детайлите, които показвате - като "бонус присъствие" и уговорката на лекарите с местните бизнесмени да не издават болнични - са реалност?

Стефан Командарев: Със сценариста Симеон Венциславов, с когото работим от много години, отдавна сме си казали, че няма по-голям сценарист от реалния живот. Не мисля, че сценарист може да измисли "бонус присъствие". Когато се разходихме по местата, в които има подобни фабрики, и се запознахме с разследванията по темата, видяхме и този феномен с лекарите, които не трябва да им дават болнични. Чух за случай на обвинена работничка, че е "донесла заразата".

Голямата част са реални неща, като естествено проектът беше представен на много европейски пазари за проекти и след това го развихме в Средиземноморски филмов институт. Накрая с актьорите прекарахме месеци на репетиции и аз винаги се опитвам да включа и тях с предложения, така че те стават съавтори на филма.

Филмът е българо-германско-чешка копродукция и беше посрещнат с овации на кинофестивала във Венеция. На какво се дължи според Вас интересът на чуждестранната публика?

Стефан Командарев: Отново се оказа, че не сме толкова уникални. В дискусията във Венеция ми казаха, че в Южна Италия е същото, феноменът на модерното робство го има и там . По-важно е нещата да са автентични.

"Нямаме този пазарен капитализъм, за който мечтаехме"

Има обаче един аспект, който е много силно застъпен в България - феодалният строй в малките населени места, строй, който Вие много добре показвате. Определни хора контролират целия живот в тези градове и села. Виждаме го много ясно по време на избори, оттам произлиза и контролираният вот. Виждате ли изход от тази ситуация?

Стефан Командарев: Ние нямаме този пазарен капитализъм, за който мечтаехме. Имаме олигархичен модел. Един предприемач - рискуващ и честен - трудно може да пробие в тази мрежа от взаимозависимости, част от която е и феодализмът, и контролираният вот. Единственият начин е в масово гласуване, което на фона на 60-65% ходещи за гъби не знам как би могло да се случи.

Тези проблеми вдъхновяват ли Ви или трябва да преборвате отчаянието?

Стефан Командарев: Не бих казал, че ме отчайват, защото аз получавам една много голяма награда, която дава смисъл - реакциите и срещите с публиката. Не мога да сравня нищо с очите на хората, които срещам, и с думите, които чувам след прожекция. Дори след прожекцията в Зала 1 на НДК в автобус 72 част хора от публиката дойдоха при мен да говорим за филма. Това дава смисъл.

Какво предстои за филма?

Стефан Командарев: Утре е френската премиера на фестивала в Арас. След четири дни е испанската премиера на фестивала в Хихон, оттам насетне филмът продължава да пътува по фестивали, което е много важно, защото се сключват договори за разпространение по кината. Ние се готвим и за най-важното излизане по кината - пред българската публика, което е на 21 ноември.

Какво предстои за Стефан Командарев - кои истории искате да разкажете и покажете на екрана?

Стефан Командарев: Подготвяме две истории. Едната е близка до първата ми специалност - медицинската. Имаме проект за игрален филм, който се казва "Блокова вселена" за екип в линейка - лекарка и шофьор - в различни етапи от техния живот. От момента, в който са на 20 и няколко години и са новобранци в "Бърза помощ" на 10 ноември 1989 година, минаваме през протестите през 1997, нощта на Нова година през 2007, когато България влиза в Европейския съюз, след това другите протести през 2013. Опитваме се да влезем в един нов жанр - social sci fi - и последният епизод е в близкото бъдеще - през 2030 година.

Имам и един документален проект за възхода и разпада на българската електроника, който обаче вече близо една година е блокиран от обжалвания на конкурса на Националния филмов център.

"Най-голямата заблуда е, че не трябва да критикуваме"

Персонажът на Ивайло Христов в "Made in EU" казва: Още през комунизма разбрахме, че всичко, което ни казват за комунизма, е лъжа. След това разбрахме, че всичко, което са ни казвали за капитализма, е истина". Коя е най-голямата заблуда днес?

Стефан Командарев: Най-голямата заблуда е, че не трябва да критикуваме и да се опитваме да променяме нещата. Аз съм от това поколение, което изживя част от живота си преди 1989, и е много важно и сега да имаме критични гласове и да казваме кое трябва да се промени към по-добро, включително по отношение на голямата мечта на нашето поколение - членството ни в Европейския съюз. Много интересна реплика чух от един зрител по време на обсъждането на Фестивала в Солун: "Доколкото помня, България влезе в ЕС през 2007. Значи тази година правите 18 години, т.е. вече влязохте в пълнолетие. Може би вече е време да не бъдете послушните деца, а да искате да се чува вашият глас малко повече."

И като всеки пълнолетен човек, да си поемем отговорността.

Стефан Командарев: Точно така!

Автор: Александър Детев


  • 1 Добро утро

    11 2 Отговор
    Демо-крация означава власт на Демони.

    19:06 16.11.2025

  • 2 Командарев

    15 2 Отговор
    Гробочов ни прати в ада на Капитализъма, където ние не сме от капиталистите!

    19:08 16.11.2025

  • 3 Клати Крачолов

    11 1 Отговор
    Затова обичам да си клатим крачолите в държавната администрация!
    Бг чорбаджи не става за бизнесмен!

    19:09 16.11.2025

  • 4 но виснал

    12 3 Отговор
    България е Бангладеш на Европа , но важното е , че сме ерропейски член

    19:10 16.11.2025

  • 5 Ганя Путинофила

    7 8 Отговор
    Ганя и руснята са си комуняги изначално! Затова сме си братушки!
    Те не са пригодни за демокрация!

    19:11 16.11.2025

  • 6 Дядо Йоцо

    11 3 Отговор
    При капитализма няма народ и държава, има само капиталисти и роби. Вие от кои сте?

    19:13 16.11.2025

  • 7 Стефан Командарев

    7 2 Отговор
    Прави аутопсия във филмите си. Направо напипва раната и чопли, чопли

    19:16 16.11.2025

  • 8 Крал Масс

    5 1 Отговор
    Преспокойно можем де изколим изедниците. При съвременните информационни системи 99.99% от политиците, банкерите и бизнесмяните са излишни.

    19:16 16.11.2025

  • 9 Роза

    7 2 Отговор
    Много харесвам филмите на Стефан Командарев.Много трагичен ми се стори филма "Съдилище",а също и "Посоки".Според мен тези филми показват едно-и при единия, и при другия строй за обикновения и честен човек е лошо!Филмите му са тежки,но показват реалността.Надявам се,че и новия му филм ще е на добро ниво!

    19:16 16.11.2025

  • 10 Шийте гащи на италянците

    7 7 Отговор
    Само братушките ще ни спасят!

    Коментиран от #11

    19:19 16.11.2025

  • 11 Така е

    3 6 Отговор

    До коментар #10 от "Шийте гащи на италянците":

    Ще те спасят няма да имаш нужда от гащи само от васе лин

    19:35 16.11.2025

  • 12 Факт

    1 1 Отговор
    Капиталистите търсят развиващ се (разбирай недоразвит) пазар. Тук го намират и се възползват. Някои съвсем разумно. Ковид темата заслужава съвсем отделно разглеждане. С масовата психоза, недостига на легла за нейното посрещане и неправилното лечение. Иронията но съдбата е, че бонус присъствие и парацетамол може да са спасили доста хора.

    Коментиран от #14

    19:46 16.11.2025

  • 13 ?????

    2 0 Отговор
    Ха ха.
    “Персонажът на Ивайло Христов в "Made in EU" казва: Още през комунизма разбрахме, че всичко, което ни казват за комунизма, е лъжа. След това разбрахме, че всичко, което са ни казвали за капитализма, е истина"

    Ясно е че са го преписали, но е истина.

    Коментиран от #15

    19:47 16.11.2025

  • 14 Факт

    3 1 Отговор

    До коментар #12 от "Факт":

    Капиталистите търсят роби и запазване на капитала им. Грип се прекарва и без парацетамол.

    19:53 16.11.2025

  • 15 Дам

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "?????":

    Истина е наполовина.

    19:54 16.11.2025

  • 16 БеГемот

    1 1 Отговор
    Забелязали ли сте как новите поколения се хилят като идиоти ....това са запъртъците на новото време....и тия идиоти тичат като ненормални в парковете ....никаква индивидуалност а само излъчване на ишлемета....

    19:54 16.11.2025

  • 17 Като всички нас

    1 0 Отговор
    Актрисата гледа като истинска българка, прекарана от международното положение.

    19:54 16.11.2025

  • 18 БеГемот

    3 3 Отговор
    Ако капитализма беше цвете за мирисане нямаше даде появи комунизма....сега ние осъзнаваме по трудният начин че поколе ията от развитият социализъм са имали най пълноценен живот ..

    Коментиран от #20, #23

    19:57 16.11.2025

  • 19 Щом филм са направили

    3 0 Отговор
    Палачинката пак ще се обръща! Няма да има прошка! Стига лигвщини с това Белене! Всички тия на стадиона!

    19:57 16.11.2025

  • 20 Всъщност

    1 1 Отговор

    До коментар #18 от "БеГемот":

    В България никога не е имало капитализъм, капитализъм е поколения натрупвания на икономически възможности. Капиталистът не е предприемач-фирмаджия или назначен управител, нито крадлив политик. Ходенето до супермаркет не е пазарна икономика. Капитализъм е имало само в някои страни на западна Европа и САЩ. Тук са ратаите на капиталистите, а ние сме им наемна работна ръка.

    20:04 16.11.2025

  • 21 Чепката

    2 0 Отговор
    Как няма да е робство, след като няма кой да те защити? Човекът мечтаел за пазарен капитализъм, а получавал само феодализъм. Някой хора взеха, че прогледнаха. Дали?!

    20:09 16.11.2025

  • 22 Артилерист

    2 1 Отговор
    Иска ми се тази статия постоянно да стои пред очите на атлантиците. И да изведат като мото, като лозунг, че всичко което ни казва демократическата пропаганда за комунизма е лъжа, а всичко, което ни казваха при соца за капитализма, Е ИСТИНА. Да ти ръководят живота мутрите, да умираш на работното място, защото ще си загубиш половината от мизерната заплата, ако отсъстващ по болест, ДА НЯМА ЛЕКАРИ ДА ТИ ПОМОГНАТ ДА НЕ УМРЕШ, да сравняват сега Родината ти с БАНГЛАДЕЖ, при положение, че е била сред първите 30 по всякакво, и най-вече по образователно и културно развитие, е повече от отчайващо. Докъде я докараха и пропагандата ти обяснява, че сега е по-добре, щото си бил свободен и си щял да влезеш в еврозоната...

    20:11 16.11.2025

  • 24 Какво каза?

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Фин":

    Я пак, къде е нямало социализъм? Ами вие верно сте аналфабети. Дали въобще знаеш какво е социализъм? Да ти помогна, не се кара с ТИР.

    20:19 16.11.2025

  • 25 БеГемот

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Фин":

    Ми щото си мислеха че живота е киндер сюрприз и нови дънки ....да капитализма може да предложи ВСИЧКО като бит но цената която плащат обикновенните хора който не са измислили фейсбук е чудовищна...всъщност става въпрос за робство и то доброволно ....а живота е толкова кратък и после няма НИЩО....социализма се провали щото се оказа че хората трябва да имат камшик за да проявяват отговорност....

    Коментиран от #26

    20:21 16.11.2025

  • 26 Абсолютно погрешно

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "БеГемот":

    Нищо не се провалило. Европа се управлява от социалисти, но под икономически диктат на САЩ и Англия. Китай и цяла Азия е Комунизъм. Когато се отхвърли дълговото робство към долара всичко ще се оправи. ЕС е комунистически проект, който плаща на капиталистите с техните пари. Не става така.

    20:29 16.11.2025

  • 28 Истината

    0 0 Отговор
    Западните фашисти вкараха в същата схема и Украйна, сложете на снимката Зеленски в ролята на храбрата шивачка.

    20:31 16.11.2025