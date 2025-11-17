Новини
Илиян Василев: Управляващите загубиха информационната битка за бюджета! Защо реформите се отлагат с 1 година?

17 Ноември, 2025 13:01 875 9

Значи догодина ще правим реформи, догодина ще махаме формулите и ДМС, които изстреляха държавната администрация на нива далеч над частния сектор

Илиян Василев: Управляващите загубиха информационната битка за бюджета! Защо реформите се отлагат с 1 година? - 1
Снимка: БГНЕС
Илиян Василев Илиян Василев бивш посланик и експерт по енергийните въпроси
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

След като загубиха информационната битка за бюджета, който просто е незащитим, преминаха към познатите номера-да се асоциират с критиците му : „и ние не го харесваме, но догодина ще видите какъв супер бюджет ще направим“.

Класиката „тати ще ми купи колело, ама друг път“. Важното сега е този нескопосан проект да мине силово през Парламента — бюджет, чиято основна функция е да превърне левовите милионери от елита на ГЕРБ и обкръжението им в евромилионери.

Значи догодина ще правим реформи, догодина ще махаме формулите и ДМС, които изстреляха държавната администрация на нива далеч над частния сектор.

И защо точно догодина? Кои от факторите, които произведоха този бюджет, магически ще се променят след една година?

Може би Борисов ще се опълчи на Пеевски? Или Данчо Цонев няма вече да пише бюджета?

Може би Пеевски ще осъзнае, че отвъд „неговата България“ — общините под негово покровителство — има и други хора, и изведнъж ще стане по-малко егоистичен?

Или Борисов внезапно ще наложи волята си в собствената партия, която отдавна е превзета от Пеевски, или върху другите „управляващи“, които всеки ден се снимат под герба?

Или ще осъзнаят, че без реформи не може — и след като 16 години Борисов бяга от всякаква реформа, изведнъж ще се плесне по челото и ще каже „Време е!“… и ще го направи?!

Бедността на идеи, воля и политически капацитет е тотална. Освен пиар и репресии, друго не им остана и да упражняват брутално властта си.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Фисоко интиуегентин пулицай

    9 0 Отговор
    И на пулицаите да не забравите да дигнете заплатата и тоя месец с пейсе пруцента!

    13:04 17.11.2025

  • 2 Kyчka на Путлер ли е Бойко Борисов?

    13 0 Отговор
    - бойко прикриваше кражбите на Лукойл, които не платиха нито една стотинка данък, редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко откриваше анклава в Камчия, редовия гербер протестира ли, че губим суверенитет?
    - подариха пристанище Росенец, друг анклав, охраняван от вражески войски, редовия гербер протестира ли, че губим суверенитет?
    - делю фактурата прекрати анекс с Росатом, един ден преди да изтече и за това пларихме 1,2 млрд., редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко опрости 1,3 млрд. $ на Газпром неустойки за старото трасе, редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко опрости осъдените от ЕС за свръх надценка на газ от Газпром 560 млн. $, редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко построи Турски поток на Путлер с наши пари, редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко допусна заселването на 500 000 руснаци по нашето черноморие, с цел да го анексират според зам. председателя на парламента на РФ ?
    - бойко прикри опита за покушение от руското ГРУ над български граждани, редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко и делян харизаха Булгартабак на банката на Путлер, редовия гербер недоволства ли ?
    - банката на Путлер, заедно с велчеви, бойко и делян ограбиха КТБ.
    - бойко защити кРадев за Боташ , било печатница за пари...
    - бойко предлага Турски поток и Лукойл в замяна на сваляне на санкциите по Магнитски на Шиши.
    редовия гербер е неосъзната копейка !!!
    бойко и пееевски са проблема на развитието на България да стане една нормална европейска страна.

    13:07 17.11.2025

  • 3 Защото

    7 0 Отговор
    са омазани до ушите !

    13:09 17.11.2025

  • 4 Страната на npaceтата 🐷🐷

    10 0 Отговор
    Пpaceтата знаят само да крадат, рекетират и изнудват !
    Затова са обучени от БКП-ДС, под зоркия поглед на Кремъл.

    Едното npace е внук на ДС началник, преминал школата на руския агент Илия Павлов, издигнат от руския актив симеончо, с позивна "Царя", поет от КГБ агента Доган. Осъществил поредица от грабежи на страната, заедно с Внешторгбанк ( банката на Путин) - Булгартабак, КТБ, Южен и Турски поток, Виваком, стотици имоти, контрабанда на цигари и наркотици .

    Другото npace е потомствен милиционер, с баща майор от МВР, станал мyтpa oт CИК, крадец на коли, охранител на байтошУ и агент "Царя". Издигнат от ДС до Премиер на Републиката.

    Третото, румбата кРадев, загрява на тъча и чака сигнал от Кремъл да влезе с бутоните .
    Банда национални предатели !!!

    13:12 17.11.2025

  • 5 Без ЕС и НАТО сме Задунайска губерния !

    6 1 Отговор
    Укpaинскoтo oбществo веднъж нanpaви фaтaлен избop - избpa npезидент мaфиoт, Янyкoвич - човекът на Путлер, зaеднo с неroвите npиближени, кoитo oткpaднaхa нaд 30 милиapдa дoлapa oт украинската дъpжaвa. Те oбещaвaхa евponейски nът, a вместo тoвa noлyчиха диктaтypa и чyдoвищнa кopynция, кoятo yнищoжи тяхната цялoст, свoбoдaтa и демoкpaциятa. Дo днес yкpaинският нapoд изnитвa noследиците oт тoзи тежък и rpешен избop.
    Hе бих искaлa и бълrapският нapoд дa бъде npечynен oт noдoбнa мaфиoтскa влaст - влaст, кoятo npилara noлитически pеnpесии, кpaде и кynyвa rлaсoве.

    В Грузия се извърши прехода към диктатура, по същия начин както го правят пеевски и борисов, по един и същи учебник, учебника на КГБ.
    Не е далеч деня, в който пеевски, заедно с радев и борисов, ще завие рязко към москва и ще продължи да бъде техен бирник, както го е правил и досега за тях, заедно с банката на Путлер, Внешекономбанк - заедно ограбиха Булгартабак, КТБ, Южен и Турски поток, контрабанда на цигари и наркотици .

    13:13 17.11.2025

  • 6 Цвете

    5 0 Отговор
    ТОЗИ ДАНЧО, МАЙ ЩЕ СЕ ПЕНСИОНИРА КАТО ДЕПУТАТ? 🤨😏🤫🤔👎ОТ ПАРТИЯ НА ПАРТИЯ ТА ДО ПЕНСИЯ? ИГРИТЕ ИМ ПРОДЪЛЖАВАТ, НО И НА НАС НИ ПИСНА ОТ ТОЗИ ПЪЗЕЛ. ⛔️⛔️⛔️🚔🐖🎃⛔️🇧🇬🇧🇬🇧🇬

    13:13 17.11.2025

  • 7 Чантаджия

    2 0 Отговор
    Защото искам още да кльопам.

    13:39 17.11.2025

  • 8 Тя буджет

    2 0 Отговор
    е пъна сфинщина

    13:58 17.11.2025

  • 9 Крадците реформи не

    1 0 Отговор
    Правят...

    13:59 17.11.2025