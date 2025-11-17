Илиян Василев: Управляващите загубиха информационната битка за бюджета! Защо реформите се отлагат с 1 година?

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

След като загубиха информационната битка за бюджета, който просто е незащитим, преминаха към познатите номера-да се асоциират с критиците му : „и ние не го харесваме, но догодина ще видите какъв супер бюджет ще направим“.

Класиката „тати ще ми купи колело, ама друг път“. Важното сега е този нескопосан проект да мине силово през Парламента — бюджет, чиято основна функция е да превърне левовите милионери от елита на ГЕРБ и обкръжението им в евромилионери.

Значи догодина ще правим реформи, догодина ще махаме формулите и ДМС, които изстреляха държавната администрация на нива далеч над частния сектор.

И защо точно догодина? Кои от факторите, които произведоха този бюджет, магически ще се променят след една година?

Може би Борисов ще се опълчи на Пеевски? Или Данчо Цонев няма вече да пише бюджета?

Може би Пеевски ще осъзнае, че отвъд „неговата България“ — общините под негово покровителство — има и други хора, и изведнъж ще стане по-малко егоистичен?

Или Борисов внезапно ще наложи волята си в собствената партия, която отдавна е превзета от Пеевски, или върху другите „управляващи“, които всеки ден се снимат под герба?

Или ще осъзнаят, че без реформи не може — и след като 16 години Борисов бяга от всякаква реформа, изведнъж ще се плесне по челото и ще каже „Време е!“… и ще го направи?!

Бедността на идеи, воля и политически капацитет е тотална. Освен пиар и репресии, друго не им остана и да упражняват брутално властта си.