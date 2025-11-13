"Икономическата ситуация е лоша": Калининград е поставен в изолация

Калининград "със сигурност не е град, който се предава", казва разпалено един от жителите му - Александър. Разположен на 1000 километра от Москва, този въоръжен до зъби руски ексклав усеща цялата тежест на своята изолация и се опитва да разсее усещането за обсада от страна на Полша и Литва - своите съседи, членове на НАТО, пише БТА, цитирайки АФП.

Полша и Литва, с които Калининград споделя единствените си сухоземни граници, "искат да се перчат, да показват мускули, да укрепят границите си, да издигнат укрепления", смята 25-годишният Александър, който не желае да назове фамилията си.

Думите на младия работник съвпадат с позицията на руското правителство, което от три години и половина, откакто продължава войната в Украйна, не спира да критикува страните от Северноатлантическия алианс, които са ревностни поддръжници на Киев.

През юни Владимир Путин заяви в обичайния си стил, че руснаците са били "измамени, подведени по отношение на неразширяването на НАТО на изток". Москва смята, че НАТО е поставила свои марионетки в Украйна - нещо, което Алиансът отрича. Страните, граничещи с Балтийско море, усещат силно това напрежение.

През последните седмици Литва, а след това и Естония, осъдиха нахлуването на руски военни самолети във въздушното им пространство. Полският президент Карол Навроцки предупреди през септември от Финландия, че руският президент е "готов да нападне [...] други страни".

"Нека си лаят"

Калининград, бившият германски Кьонигсберг, станал съветски след Втората световна война, е от стратегическо значение за Москва. На територията на ексклава от 15 000 кв. км се намира щабът на руския Балтийски флот, както и ракети "Искандер" – вид балистични ракети, които Москва често използва в Украйна.

Помолена от AФП за интервю, канцеларията на губернатора на региона не отговори. Когато обаче агенцията попита 63-годишната Марина за мнението ѝ относно напрежението с НАТО, тя не пропуска да се изперчи. "Нека си джавкат! Нека си лаят! По-добре да мислят за собствените си народи. Има хора, които се грижат за нас. Живеейки в Калининград, съм на 100 процента защитена“, казва тази продавачка и добавя: "Не се страхувам от НАТО!".

С други думи, "всичко е съвсем спокойно", казва Анна Дмитрик, екскурзоводка, която току-що е показала гроба на философа Имануел Кант (1724-1804), роден в този край, на руски туристи. "Смятам, че сме единственият град (в Русия - бел. АФП), в който не се случва абсолютно нищо", уверява тя.

Калининград наистина е пощаден от украинските удари, насочени към западната част на Русия. Въпреки това, в градския пейзаж войната напомня за себе си на жителите под формата на плакати, призоваващи младите хора да се запишат да се сражават в Украйна.

Странно впечатление прави този билборд, който рекламира предимствата на договор с "победоносната армия", разположен до друг, който рекламира Ен Ер Джи (NRJ) - "радио номер едно за хитове", със снимка на френския диджей Давид Гета.

"Животът беше много по-добър"

В окото на бурята ли е Калининград? Във всеки случай, неговите един милион жители са много по-изолирани, отколкото преди пълномащабната инвазия на Русия в Украйна през февруари 2022 г. Самолетите, изпълняващи редовните пътнически полети, които го свързват с останалата част от Русия, са принудени да правят дълъг обход през Финския залив, за да избегнат прелитане над страни от Европейския съюз. Влакът, който свързва града с Москва, преминава през Литва и руските пътници, които го ползват, се нуждаят от транзитна шенгенска виза.

От своя страна, Литва, граничеща с Калининград и Беларус, реши да затвори границата си до края на ноември с тази съюзническа на Русия държава, в отговор на проникването на балони, пренасящи контрабандни цигари. Преди 2022 г. "можеше лесно да се отиде в Полша, да се напазарува или просто да се разходиш. Автобусите и камионите се движеха, животът беше много по-добър", съжалява 48-годишният механик Витали Циплянков.

Въпреки че границата с Полша все още е отворена, контролно-пропускателните пунктове работят със забавено темпо. За да се убедите в това, достатъчно е да видите многобройните бензиностанции в близост до границата, които са затворили завинаги.

Или "Балтия мол", един огромен търговски център с много малко посетители по пътя за летището. "Икономическата ситуация в Калининград е лоша", обобщава Ирина, продавачка в мола. "Логистиката е много сложна, за да се доставят продукти от Русия. Всичко е по-скъпо", добавя тя, издишайки дима от своята цигара "Чапман".