"Икономическата ситуация е лоша": Калининград е поставен в изолация
  Тема: Украйна

"Икономическата ситуация е лоша": Калининград е поставен в изолация

13 Ноември, 2025 13:33 2 213 52

Логистиката е много сложна, за да се доставят продукти от Русия, разказва продавачка в местен мол

"Икономическата ситуация е лоша": Калининград е поставен в изолация - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Калининград "със сигурност не е град, който се предава", казва разпалено един от жителите му - Александър. Разположен на 1000 километра от Москва, този въоръжен до зъби руски ексклав усеща цялата тежест на своята изолация и се опитва да разсее усещането за обсада от страна на Полша и Литва - своите съседи, членове на НАТО, пише БТА, цитирайки АФП.

Полша и Литва, с които Калининград споделя единствените си сухоземни граници, "искат да се перчат, да показват мускули, да укрепят границите си, да издигнат укрепления", смята 25-годишният Александър, който не желае да назове фамилията си.

Още новини от Украйна

Думите на младия работник съвпадат с позицията на руското правителство, което от три години и половина, откакто продължава войната в Украйна, не спира да критикува страните от Северноатлантическия алианс, които са ревностни поддръжници на Киев.

През юни Владимир Путин заяви в обичайния си стил, че руснаците са били "измамени, подведени по отношение на неразширяването на НАТО на изток". Москва смята, че НАТО е поставила свои марионетки в Украйна - нещо, което Алиансът отрича. Страните, граничещи с Балтийско море, усещат силно това напрежение.

През последните седмици Литва, а след това и Естония, осъдиха нахлуването на руски военни самолети във въздушното им пространство. Полският президент Карол Навроцки предупреди през септември от Финландия, че руският президент е "готов да нападне [...] други страни".

"Нека си лаят"

Калининград, бившият германски Кьонигсберг, станал съветски след Втората световна война, е от стратегическо значение за Москва. На територията на ексклава от 15 000 кв. км се намира щабът на руския Балтийски флот, както и ракети "Искандер" – вид балистични ракети, които Москва често използва в Украйна.

Помолена от AФП за интервю, канцеларията на губернатора на региона не отговори. Когато обаче агенцията попита 63-годишната Марина за мнението ѝ относно напрежението с НАТО, тя не пропуска да се изперчи. "Нека си джавкат! Нека си лаят! По-добре да мислят за собствените си народи. Има хора, които се грижат за нас. Живеейки в Калининград, съм на 100 процента защитена“, казва тази продавачка и добавя: "Не се страхувам от НАТО!".

С други думи, "всичко е съвсем спокойно", казва Анна Дмитрик, екскурзоводка, която току-що е показала гроба на философа Имануел Кант (1724-1804), роден в този край, на руски туристи. "Смятам, че сме единственият град (в Русия - бел. АФП), в който не се случва абсолютно нищо", уверява тя.

Калининград наистина е пощаден от украинските удари, насочени към западната част на Русия. Въпреки това, в градския пейзаж войната напомня за себе си на жителите под формата на плакати, призоваващи младите хора да се запишат да се сражават в Украйна.

Странно впечатление прави този билборд, който рекламира предимствата на договор с "победоносната армия", разположен до друг, който рекламира Ен Ер Джи (NRJ) - "радио номер едно за хитове", със снимка на френския диджей Давид Гета.

"Животът беше много по-добър"

В окото на бурята ли е Калининград? Във всеки случай, неговите един милион жители са много по-изолирани, отколкото преди пълномащабната инвазия на Русия в Украйна през февруари 2022 г. Самолетите, изпълняващи редовните пътнически полети, които го свързват с останалата част от Русия, са принудени да правят дълъг обход през Финския залив, за да избегнат прелитане над страни от Европейския съюз. Влакът, който свързва града с Москва, преминава през Литва и руските пътници, които го ползват, се нуждаят от транзитна шенгенска виза.

От своя страна, Литва, граничеща с Калининград и Беларус, реши да затвори границата си до края на ноември с тази съюзническа на Русия държава, в отговор на проникването на балони, пренасящи контрабандни цигари. Преди 2022 г. "можеше лесно да се отиде в Полша, да се напазарува или просто да се разходиш. Автобусите и камионите се движеха, животът беше много по-добър", съжалява 48-годишният механик Витали Циплянков.

Въпреки че границата с Полша все още е отворена, контролно-пропускателните пунктове работят със забавено темпо. За да се убедите в това, достатъчно е да видите многобройните бензиностанции в близост до границата, които са затворили завинаги.

Или "Балтия мол", един огромен търговски център с много малко посетители по пътя за летището. "Икономическата ситуация в Калининград е лоша", обобщава Ирина, продавачка в мола. "Логистиката е много сложна, за да се доставят продукти от Русия. Всичко е по-скъпо", добавя тя, издишайки дима от своята цигара "Чапман".


  • 1 Винченцо Андолини

    32 7 Отговор
    Кого щели да изолират лапетата нефелни??
    Много лесно и бързо може да се направи коридор.
    После да няма: ама те първи започнаха!

    Коментиран от #13, #14

    13:38 13.11.2025

  • 2 Спомняте ли си СССР? Къде е?

    14 31 Отговор
    Не е далече краха на РФ, неизбежен е.
    Вече всички признаци са налице.

    13:44 13.11.2025

  • 3 прибалтийските зли джуджета

    28 11 Отговор
    да внимават в играта..... иначе ще има сухопътен коридор до Калининград

    Коментиран от #34

    13:46 13.11.2025

  • 4 Само факти

    9 31 Отговор
    Кратка справка за успеха на войните, които РФ води от създаването си до сега.
    - Първата чеченска война (1994 - 1996)
    Резултат: загубена. Република Ичкерия става независима.
    - Втора чеченска война (1999 – 2003)
    Резултат: загубена. Към властта идва кланът на Кадирови, който: направи Чечня де факто независима, а РФ – данъкоплатец; Чечня става важна част от федералната власт и един от центровете за вземане на решения.
    - Карабах (1992-2023)
    Резултат: загубена. Проруският карабахски клан претърпява едновременно 2 поражения: губи Армения, където управлява от 1994 г., и губи самият Карабах.
    - Сирия (2015-2024)
    Резултат: загубена. Режимът на Асад е унищожен, а ал-Шараа, когото Москва обявява няколко пъти за убит, насред Кремъл изисква предаването на Асад и поставя условия за базите в Сирия.
    При нито един от тези конфликти РФ не воюва с противник, който е систематично и редовно подпомаган от западни съюзници.

    Коментиран от #10, #18, #25, #28

    13:47 13.11.2025

  • 5 си дзън

    8 24 Отговор
    Ей такива надъхани млади руски работници да бъдат пращани на фронта да се докажат
    в реални действия.

    Коментиран от #27

    13:50 13.11.2025

  • 6 Да няма рев после

    29 9 Отговор
    Украинците знаят вече какво следва след тероризирането на руснаци на руска земя. Бързо бившото руско става пак руско!!!

    Коментиран от #9

    13:51 13.11.2025

  • 7 Възраждане

    21 7 Отговор
    Хаха, така само войските в Калининград могат да унищожат жалкото НАТО и да влязат в Париж и Берлин за 3 дни

    Коментиран от #12

    13:52 13.11.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 си дзън

    7 19 Отговор

    До коментар #6 от "Да няма рев после":

    Много бързо става руско бе - 4 години за едни минирани руини без вода.

    13:54 13.11.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 шушимуши

    9 17 Отговор
    Путин като почне да се оправдава че бил подведен от разширяването на НАТО, че видиш ли затова почнал война в Украйна, не искал граница с НАТО....И хоп, именно путиновата война направи още един съсед членка на НАТО,и то не една,а две държави, които и не са бедни като украинците,а богатите Швеция и Финландия. И сега,путин трябва себе си да накаже, защото самият е виновен две неутрални и богати държави да минат на страната на НАТО. А спечели африкански държави в Брикс

    13:55 13.11.2025

  • 12 Така ще да е

    4 13 Отговор

    До коментар #7 от "Възраждане":

    Бабе, на какви гъби си ? 🤣

    13:55 13.11.2025

  • 13 ами да пробват

    5 16 Отговор

    До коментар #1 от "Винченцо Андолини":

    с коридора . Дали им стиска , а ?

    13:56 13.11.2025

  • 14 Сталин

    12 5 Отговор

    До коментар #1 от "Винченцо Андолини":

    Той и Хитлер искаше само коридор през Полша. а после тя каква стана.

    13:56 13.11.2025

  • 15 Само факти

    3 7 Отговор

    До коментар #10 от "селски ,":

    Пак ще си останат исторически факти, на които сме били живи свидетели.
    Това е историческата истина, колкото и да не ви харесва.

    Коментиран от #22

    13:57 13.11.2025

  • 16 аz СВО Победа 80

    10 13 Отговор
    Един детайл!Нарича са Кьонингсберг.Временно Калининград.

    13:57 13.11.2025

  • 17 пРосия

    11 11 Отговор
    Страната на идиотите.

    13:58 13.11.2025

  • 18 Всъщност

    13 6 Отговор

    До коментар #4 от "Само факти":

    / Чечня - загуби или спечели според теб Русия ? /Нагорни Карабах -;не е руски , а арменски анклави , който азерите завзеха с помощта на турската натовска армия , а в същото време Армения беше поканила френски войски на пронатовски учения . /Сирия - там бяха двете най-големи натовски армии ! Имаше и американски и турски подразделения , нахлули в Сирия без покана . Така натото осигури победа за ИДИЛ , и постави за "президент" един от главатарите на Ал Кайда , който ти превъзнасяш .

    Коментиран от #38, #43

    14:01 13.11.2025

  • 19 Реалност

    7 20 Отговор
    Русия със сигурност ще загуби в Украйна
    – Русия ще бъде принудена да се изтегли от всички окупирани украински територии, включително Крим.
    – Ядреният потенциал на Русия не е гаранция за успех.Съединените щати, които са напуснали Виетнам, Корея и Афганистан с не по-малък ядрен потенциал, отколкото Руската федерация има днес.
    – Киев доказа, че Москва не е непобедима, така че прекратяване на огъня по „корейския“ сценарий е изключено.
    – Войната е повратен момент за Русия. Тя изпрати режима на Путин в широка международна изолация. Освен това той трябва да се справи с трудни вътрешнополитически подводни течения – от бунтове на наемници до етническото напрежение в няколко руски региона . Това показва, че политическият риск в Русия е много висок.
    – След войната Украйна ще има възможност да се присъедини както към ЕС, така и към НАТО, докато Русия ще изгуби бившите си съветски републики, защото те виждат в агресията на Путин там заплаха за своя суверенитет и териториална цялост.
    Войната е накарала Европа да се събуди за огромната заплаха, която руската военна агресия представлява за сигурността на континента и международния ред, слагайки край на следвоенното разведряване между ЕС и Русия.
    Много европейски държави се отказаха от илюзиите си за Русия на Путин.
    А Китай ..., Китай стои изотзад и чака ...

    14:01 13.11.2025

  • 20 нннн

    10 6 Отговор
    Калининград в изолация. Това враждебен акт на Русия ли е или на Полша и Литва? Ако това доведе до лоши последствия, кой ще е виновен?

    14:01 13.11.2025

  • 21 Анонимен

    4 11 Отговор
    Градът е сърцето на изчезналата държава Прусия(старото и име е Кьонигсберг).Другарят Й.Сталин,след като е запалил лулата си,е решил заедно с У.Чирчил да затрие завинаги тази държава от лицето на земята.Така предотвратява столетната заплаха от рицарите-кръстоносци за Русия.Милионите етнически немци потеглили с имуществото си(каруци теглени от хора) на Запад,за да търсят спасение и убежище.Никой не е забравен,нищо не е забравено.

    14:02 13.11.2025

  • 22 селски ,

    8 4 Отговор

    До коментар #15 от "Само факти":

    Старичък си , щом на всички ,,факти си бил свидетел ...Гледай си пенсийката и щади кръвното , че после само проблеми .

    14:02 13.11.2025

  • 23 Пък зад Урал

    5 5 Отговор
    да знаете ,какво е???

    Коментиран от #36

    14:03 13.11.2025

  • 24 Морски

    9 6 Отговор
    Вие гледайте и самата Гврмания да не се пресъедени към руския анклав Калининград,че действията ви водят точно на там

    14:04 13.11.2025

  • 25 Дай да почнем от по - рано

    6 9 Отговор

    До коментар #4 от "Само факти":

    От 1905 Руско - Японската . Та нататък ...Най обичам Финската война . Влизаш с 1 000 000 и 6000 танка и шепа ловци ( щото финландия всъщност няма армия ) те правят на ку- ку . Убити и ранени трайно - 350000. Яко нали ? Финландците са общо няма 300000 , доброволци предимно .
    за ВСВ има ли сми да говорим . Жуков казва после - ако не бяха помощите от САЩ и Англия щяхме да загубим 41 ва .
    Афганистан .... чудесно фиаско
    ПСВ изобщо не я и коментирах , щото там е голям смях , чак трагедия

    14:05 13.11.2025

  • 26 Добре, че там е Европа

    6 8 Отговор
    иначе и там наташките щяха да кен дзат в дървени кенефи.

    14:06 13.11.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Морски

    9 5 Отговор

    До коментар #4 от "Само факти":

    Ти сериозно ли?😂Я покажи медията от където ги копираш тия глупости.Сигурен съм че ще е някаква украинска

    Коментиран от #30, #35

    14:06 13.11.2025

  • 29 В Бурятия

    6 6 Отговор
    няма мъж между 18 и 60 !

    14:08 13.11.2025

  • 30 Каква медия бе пич

    3 8 Отговор

    До коментар #28 от "Морски":

    Това се нарича история . Не всичко е интернет . Има и книжки . И не е мой поста , апропо .

    Коментиран от #33

    14:09 13.11.2025

  • 31 Сибириряк

    5 7 Отговор
    Как е стандарта на живот в Менделеевата таблица?

    14:10 13.11.2025

  • 32 Руснаков

    5 10 Отговор
    Ами да благодарят на Кремъл за сегашната ситуация...промити люде те друго и не знаят...промивки...промивки...

    14:10 13.11.2025

  • 33 Морски

    6 1 Отговор

    До коментар #30 от "Каква медия бе пич":

    Това са измишльотини а не история!За книжки не ми говори,щото съм сигурен че не си прочел нито една

    Коментиран от #40, #41

    14:11 13.11.2025

  • 34 Нека да пиша

    6 4 Отговор

    До коментар #3 от "прибалтийските зли джуджета":

    Ще има коридор към кюлотите на майка ти, и черната косматичка точка.

    14:12 13.11.2025

  • 35 Абе Чи ки та

    7 6 Отговор

    До коментар #28 от "Морски":

    Кога си била родена ма.По това време ги гледахме по телевизията.Ти руски знаеш ли бе.Вчерашен Чи ки дж и я та се обаждаш.Кога се родихте кога взехте да умувайте.Кога държахте автомати бре.Писна ми от вас бе,д...ба и Чи ки джи и те.

    14:12 13.11.2025

  • 36 гост

    3 5 Отговор

    До коментар #23 от "Пък зад Урал":

    пълен киреч...

    14:12 13.11.2025

  • 37 Приятелски Иран

    3 2 Отговор
    обмисля да разреши шофьорски книжки за жени!

    14:12 13.11.2025

  • 38 Да ти го напиша

    2 1 Отговор

    До коментар #18 от "Всъщност":

    80%от оръжието и системите са от Израел, а другото е турско, най-вече навигацията е турска.

    14:15 13.11.2025

  • 39 Копейкиииии

    5 6 Отговор
    Вижте кал. Руска кал.

    14:15 13.11.2025

  • 40 Тихо бе

    5 5 Отговор

    До коментар #33 от "Морски":

    Чикита трай там Мръшляк не об ра зо ван.Знаеш ли има водео от Първата Чепенска ще превземат Грозни за един празник.Е Чеченците така посрешнаха 1000 русначета с 100 бтр а и танкове че нищо не остана.Култово видео е и записи на радиосъобщенията.Голямо реване падна.

    14:15 13.11.2025

  • 41 Сигурно

    3 5 Отговор

    До коментар #33 от "Морски":

    След 5 години в СУ исторически факултет - сигурно нищо не съм прочел . Там гадаем по звездите . Ама изобщо не четем да знаеш . И изобщо не съм учил и руска история , ама никак . Ако ми видиш библиотеката и ще припаднеш . Ама аз ги събирам по цвят , да ми отиват на килима , да не мислиш , че ги чета .

    Коментиран от #47

    14:16 13.11.2025

  • 42 Хаха

    7 3 Отговор
    Я са пипнали Калининград, я са изяли атома наведнъж. После пак..."план Маршал" , ако има оцелели. Хич да не се надяват, че някой отвъд голямата локва му пука и едва ли не ще се жертва за ойро мижитурките. Това няма да стане. И то се вижда с просто око

    Коментиран от #44

    14:18 13.11.2025

  • 43 Есъшност си

    2 6 Отговор

    До коментар #18 от "Всъщност":

    Пълен лаик.Турски воиски там няма има турски проксита и малко Ю С воиски.Един амер.лагер беше нападнат от руските Вагнер е предупредиха ги и после ги унищожиха.Ватенките бяха 3 към 1.Абе кой свали руския самалйот а и кво стана нищо.Що не вземе ка Путин да се из дърви на Ердоган.Щото ще яде бой до на си ра не.

    14:20 13.11.2025

  • 44 Пак ли ти бе

    3 7 Отговор

    До коментар #42 от "Хаха":

    Руския Лапунгер ,лапуркай там и трай.

    14:20 13.11.2025

  • 45 Спасението

    4 6 Отговор
    за Русия е,да бъде поделена между Китай и Индия!

    14:21 13.11.2025

  • 46 Въпрос

    3 1 Отговор
    Толкова ли ви е мъчно за Мелиопул , Бахмут , Крим и Покровск че оревахте сайта ? Или за милионната подземна лаборатория в последния град ви е мъчно ? Или ви е мъчно и за другият обявен военнопрестъпник от по на юг фашаги ?

    Коментиран от #51

    14:25 13.11.2025

  • 47 Каква история

    1 2 Отговор

    До коментар #41 от "Сигурно":

    Си чел бе Смех .Съвременна история на руските войни ли бе.Руснаците освен да лъжат и да изопачават друго не могат.Ей Чи ки я че вземи трай и ходи войник първо.

    14:25 13.11.2025

  • 48 Мнение

    1 0 Отговор
    Ако още се лигавят, руснаците ще минат пеша. Те знаят пътя, щото са го минавали.

    14:27 13.11.2025

  • 49 Песков

    1 2 Отговор
    Кьонигсберг принадлежи на югермания вън педерашката измет

    14:27 13.11.2025

  • 50 Ние с гайдите

    0 0 Отговор
    Ако съюзниците ще преразглеждат разпределението след падането на Германия , нека върнат на България Македония и гръцките острови .

    14:27 13.11.2025

  • 51 Абе що Ватемките

    1 1 Отговор

    До коментар #46 от "Въпрос":

    Не показаха една лаборатория бе.Смех то не бяха летящи мишки то не бяха руски генерали.Ей даже ватенките не споменават тия измислици събуди се.

    14:27 13.11.2025

  • 52 Германците

    0 0 Отговор
    бяха много ербап през 1941г. но после ядоха няколко години паткани и мишки. Ако искат пак от същото ще им се въздаде. За балтийските пуфета е безсмислено да се обсъжда. Полските кратуни пак ще бъдат изравнени със земята, но явно нас тях това им харесва.

    14:27 13.11.2025

