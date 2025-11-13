"Икономическата ситуация е лоша": Калининград е поставен в изолация

Калининград "със сигурност не е град, който се предава", казва разпалено един от жителите му - Александър. Разположен на 1000 километра от Москва, този въоръжен до зъби руски ексклав усеща цялата тежест на своята изолация и се опитва да разсее усещането за обсада от страна на Полша и Литва - своите съседи, членове на НАТО, пише БТА, цитирайки АФП.
Полша и Литва, с които Калининград споделя единствените си сухоземни граници, "искат да се перчат, да показват мускули, да укрепят границите си, да издигнат укрепления", смята 25-годишният Александър, който не желае да назове фамилията си.
Думите на младия работник съвпадат с позицията на руското правителство, което от три години и половина, откакто продължава войната в Украйна, не спира да критикува страните от Северноатлантическия алианс, които са ревностни поддръжници на Киев.
През юни Владимир Путин заяви в обичайния си стил, че руснаците са били "измамени, подведени по отношение на неразширяването на НАТО на изток". Москва смята, че НАТО е поставила свои марионетки в Украйна - нещо, което Алиансът отрича. Страните, граничещи с Балтийско море, усещат силно това напрежение.
През последните седмици Литва, а след това и Естония, осъдиха нахлуването на руски военни самолети във въздушното им пространство. Полският президент Карол Навроцки предупреди през септември от Финландия, че руският президент е "готов да нападне [...] други страни".
"Нека си лаят"
Калининград, бившият германски Кьонигсберг, станал съветски след Втората световна война, е от стратегическо значение за Москва. На територията на ексклава от 15 000 кв. км се намира щабът на руския Балтийски флот, както и ракети "Искандер" – вид балистични ракети, които Москва често използва в Украйна.
Помолена от AФП за интервю, канцеларията на губернатора на региона не отговори. Когато обаче агенцията попита 63-годишната Марина за мнението ѝ относно напрежението с НАТО, тя не пропуска да се изперчи. "Нека си джавкат! Нека си лаят! По-добре да мислят за собствените си народи. Има хора, които се грижат за нас. Живеейки в Калининград, съм на 100 процента защитена“, казва тази продавачка и добавя: "Не се страхувам от НАТО!".
С други думи, "всичко е съвсем спокойно", казва Анна Дмитрик, екскурзоводка, която току-що е показала гроба на философа Имануел Кант (1724-1804), роден в този край, на руски туристи. "Смятам, че сме единственият град (в Русия - бел. АФП), в който не се случва абсолютно нищо", уверява тя.
Калининград наистина е пощаден от украинските удари, насочени към западната част на Русия. Въпреки това, в градския пейзаж войната напомня за себе си на жителите под формата на плакати, призоваващи младите хора да се запишат да се сражават в Украйна.
Странно впечатление прави този билборд, който рекламира предимствата на договор с "победоносната армия", разположен до друг, който рекламира Ен Ер Джи (NRJ) - "радио номер едно за хитове", със снимка на френския диджей Давид Гета.
"Животът беше много по-добър"
В окото на бурята ли е Калининград? Във всеки случай, неговите един милион жители са много по-изолирани, отколкото преди пълномащабната инвазия на Русия в Украйна през февруари 2022 г. Самолетите, изпълняващи редовните пътнически полети, които го свързват с останалата част от Русия, са принудени да правят дълъг обход през Финския залив, за да избегнат прелитане над страни от Европейския съюз. Влакът, който свързва града с Москва, преминава през Литва и руските пътници, които го ползват, се нуждаят от транзитна шенгенска виза.
От своя страна, Литва, граничеща с Калининград и Беларус, реши да затвори границата си до края на ноември с тази съюзническа на Русия държава, в отговор на проникването на балони, пренасящи контрабандни цигари. Преди 2022 г. "можеше лесно да се отиде в Полша, да се напазарува или просто да се разходиш. Автобусите и камионите се движеха, животът беше много по-добър", съжалява 48-годишният механик Витали Циплянков.
Въпреки че границата с Полша все още е отворена, контролно-пропускателните пунктове работят със забавено темпо. За да се убедите в това, достатъчно е да видите многобройните бензиностанции в близост до границата, които са затворили завинаги.
Или "Балтия мол", един огромен търговски център с много малко посетители по пътя за летището. "Икономическата ситуация в Калининград е лоша", обобщава Ирина, продавачка в мола. "Логистиката е много сложна, за да се доставят продукти от Русия. Всичко е по-скъпо", добавя тя, издишайки дима от своята цигара "Чапман".
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Винченцо Андолини
Много лесно и бързо може да се направи коридор.
После да няма: ама те първи започнаха!
Коментиран от #13, #14
13:38 13.11.2025
2 Спомняте ли си СССР? Къде е?
Вече всички признаци са налице.
13:44 13.11.2025
3 прибалтийските зли джуджета
Коментиран от #34
13:46 13.11.2025
4 Само факти
- Първата чеченска война (1994 - 1996)
Резултат: загубена. Република Ичкерия става независима.
- Втора чеченска война (1999 – 2003)
Резултат: загубена. Към властта идва кланът на Кадирови, който: направи Чечня де факто независима, а РФ – данъкоплатец; Чечня става важна част от федералната власт и един от центровете за вземане на решения.
- Карабах (1992-2023)
Резултат: загубена. Проруският карабахски клан претърпява едновременно 2 поражения: губи Армения, където управлява от 1994 г., и губи самият Карабах.
- Сирия (2015-2024)
Резултат: загубена. Режимът на Асад е унищожен, а ал-Шараа, когото Москва обявява няколко пъти за убит, насред Кремъл изисква предаването на Асад и поставя условия за базите в Сирия.
При нито един от тези конфликти РФ не воюва с противник, който е систематично и редовно подпомаган от западни съюзници.
Коментиран от #10, #18, #25, #28
13:47 13.11.2025
5 си дзън
в реални действия.
Коментиран от #27
13:50 13.11.2025
6 Да няма рев после
Коментиран от #9
13:51 13.11.2025
7 Възраждане
Коментиран от #12
13:52 13.11.2025
9 си дзън
До коментар #6 от "Да няма рев после":Много бързо става руско бе - 4 години за едни минирани руини без вода.
13:54 13.11.2025
11 шушимуши
13:55 13.11.2025
12 Така ще да е
До коментар #7 от "Възраждане":Бабе, на какви гъби си ? 🤣
13:55 13.11.2025
13 ами да пробват
До коментар #1 от "Винченцо Андолини":с коридора . Дали им стиска , а ?
13:56 13.11.2025
14 Сталин
До коментар #1 от "Винченцо Андолини":Той и Хитлер искаше само коридор през Полша. а после тя каква стана.
13:56 13.11.2025
15 Само факти
До коментар #10 от "селски ,":Пак ще си останат исторически факти, на които сме били живи свидетели.
Това е историческата истина, колкото и да не ви харесва.
Коментиран от #22
13:57 13.11.2025
16 аz СВО Победа 80
13:57 13.11.2025
17 пРосия
13:58 13.11.2025
18 Всъщност
До коментар #4 от "Само факти":/ Чечня - загуби или спечели според теб Русия ? /Нагорни Карабах -;не е руски , а арменски анклави , който азерите завзеха с помощта на турската натовска армия , а в същото време Армения беше поканила френски войски на пронатовски учения . /Сирия - там бяха двете най-големи натовски армии ! Имаше и американски и турски подразделения , нахлули в Сирия без покана . Така натото осигури победа за ИДИЛ , и постави за "президент" един от главатарите на Ал Кайда , който ти превъзнасяш .
Коментиран от #38, #43
14:01 13.11.2025
19 Реалност
– Русия ще бъде принудена да се изтегли от всички окупирани украински територии, включително Крим.
– Ядреният потенциал на Русия не е гаранция за успех.Съединените щати, които са напуснали Виетнам, Корея и Афганистан с не по-малък ядрен потенциал, отколкото Руската федерация има днес.
– Киев доказа, че Москва не е непобедима, така че прекратяване на огъня по „корейския“ сценарий е изключено.
– Войната е повратен момент за Русия. Тя изпрати режима на Путин в широка международна изолация. Освен това той трябва да се справи с трудни вътрешнополитически подводни течения – от бунтове на наемници до етническото напрежение в няколко руски региона . Това показва, че политическият риск в Русия е много висок.
– След войната Украйна ще има възможност да се присъедини както към ЕС, така и към НАТО, докато Русия ще изгуби бившите си съветски републики, защото те виждат в агресията на Путин там заплаха за своя суверенитет и териториална цялост.
Войната е накарала Европа да се събуди за огромната заплаха, която руската военна агресия представлява за сигурността на континента и международния ред, слагайки край на следвоенното разведряване между ЕС и Русия.
Много европейски държави се отказаха от илюзиите си за Русия на Путин.
А Китай ..., Китай стои изотзад и чака ...
14:01 13.11.2025
20 нннн
14:01 13.11.2025
21 Анонимен
14:02 13.11.2025
22 селски ,
До коментар #15 от "Само факти":Старичък си , щом на всички ,,факти си бил свидетел ...Гледай си пенсийката и щади кръвното , че после само проблеми .
14:02 13.11.2025
23 Пък зад Урал
Коментиран от #36
14:03 13.11.2025
24 Морски
14:04 13.11.2025
25 Дай да почнем от по - рано
До коментар #4 от "Само факти":От 1905 Руско - Японската . Та нататък ...Най обичам Финската война . Влизаш с 1 000 000 и 6000 танка и шепа ловци ( щото финландия всъщност няма армия ) те правят на ку- ку . Убити и ранени трайно - 350000. Яко нали ? Финландците са общо няма 300000 , доброволци предимно .
за ВСВ има ли сми да говорим . Жуков казва после - ако не бяха помощите от САЩ и Англия щяхме да загубим 41 ва .
Афганистан .... чудесно фиаско
ПСВ изобщо не я и коментирах , щото там е голям смях , чак трагедия
14:05 13.11.2025
26 Добре, че там е Европа
14:06 13.11.2025
28 Морски
До коментар #4 от "Само факти":Ти сериозно ли?😂Я покажи медията от където ги копираш тия глупости.Сигурен съм че ще е някаква украинска
Коментиран от #30, #35
14:06 13.11.2025
29 В Бурятия
14:08 13.11.2025
30 Каква медия бе пич
До коментар #28 от "Морски":Това се нарича история . Не всичко е интернет . Има и книжки . И не е мой поста , апропо .
Коментиран от #33
14:09 13.11.2025
31 Сибириряк
14:10 13.11.2025
32 Руснаков
14:10 13.11.2025
33 Морски
До коментар #30 от "Каква медия бе пич":Това са измишльотини а не история!За книжки не ми говори,щото съм сигурен че не си прочел нито една
Коментиран от #40, #41
14:11 13.11.2025
34 Нека да пиша
До коментар #3 от "прибалтийските зли джуджета":Ще има коридор към кюлотите на майка ти, и черната косматичка точка.
14:12 13.11.2025
35 Абе Чи ки та
До коментар #28 от "Морски":Кога си била родена ма.По това време ги гледахме по телевизията.Ти руски знаеш ли бе.Вчерашен Чи ки дж и я та се обаждаш.Кога се родихте кога взехте да умувайте.Кога държахте автомати бре.Писна ми от вас бе,д...ба и Чи ки джи и те.
14:12 13.11.2025
36 гост
До коментар #23 от "Пък зад Урал":пълен киреч...
14:12 13.11.2025
37 Приятелски Иран
14:12 13.11.2025
38 Да ти го напиша
До коментар #18 от "Всъщност":80%от оръжието и системите са от Израел, а другото е турско, най-вече навигацията е турска.
14:15 13.11.2025
39 Копейкиииии
14:15 13.11.2025
40 Тихо бе
До коментар #33 от "Морски":Чикита трай там Мръшляк не об ра зо ван.Знаеш ли има водео от Първата Чепенска ще превземат Грозни за един празник.Е Чеченците така посрешнаха 1000 русначета с 100 бтр а и танкове че нищо не остана.Култово видео е и записи на радиосъобщенията.Голямо реване падна.
14:15 13.11.2025
41 Сигурно
До коментар #33 от "Морски":След 5 години в СУ исторически факултет - сигурно нищо не съм прочел . Там гадаем по звездите . Ама изобщо не четем да знаеш . И изобщо не съм учил и руска история , ама никак . Ако ми видиш библиотеката и ще припаднеш . Ама аз ги събирам по цвят , да ми отиват на килима , да не мислиш , че ги чета .
Коментиран от #47
14:16 13.11.2025
42 Хаха
Коментиран от #44
14:18 13.11.2025
43 Есъшност си
До коментар #18 от "Всъщност":Пълен лаик.Турски воиски там няма има турски проксита и малко Ю С воиски.Един амер.лагер беше нападнат от руските Вагнер е предупредиха ги и после ги унищожиха.Ватенките бяха 3 към 1.Абе кой свали руския самалйот а и кво стана нищо.Що не вземе ка Путин да се из дърви на Ердоган.Щото ще яде бой до на си ра не.
14:20 13.11.2025
44 Пак ли ти бе
До коментар #42 от "Хаха":Руския Лапунгер ,лапуркай там и трай.
14:20 13.11.2025
45 Спасението
14:21 13.11.2025
46 Въпрос
Коментиран от #51
14:25 13.11.2025
47 Каква история
До коментар #41 от "Сигурно":Си чел бе Смех .Съвременна история на руските войни ли бе.Руснаците освен да лъжат и да изопачават друго не могат.Ей Чи ки я че вземи трай и ходи войник първо.
14:25 13.11.2025
48 Мнение
14:27 13.11.2025
49 Песков
14:27 13.11.2025
50 Ние с гайдите
14:27 13.11.2025
51 Абе що Ватемките
До коментар #46 от "Въпрос":Не показаха една лаборатория бе.Смех то не бяха летящи мишки то не бяха руски генерали.Ей даже ватенките не споменават тия измислици събуди се.
14:27 13.11.2025
52 Германците
14:27 13.11.2025