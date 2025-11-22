Новини
Руската армия: Превзехме още две селища в Източна Украйна
  Тема: Украйна

Руската армия: Превзехме още две селища в Източна Украйна

22 Ноември, 2025 14:12

  • русия-
  • украйна-
  • войници-
  • донецка област-
  • ракети-
  • дронове

Ройтерс отбелязва, че не може да провери информацията по независим път

Руската армия: Превзехме още две селища в Източна Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков

Министерство на отбраната в Москва съобщи днес, че руските въоръжени сили са превзели още две селища в източните украински Донецка и Запорожка област, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„В резултат на решителни действия подразделенията на Южната групировка войски освободиха село Звановка в Донецка народна република. При активни настъпателни операции подразделения на войскова групировка „Изток“ освободиха село Новое Запорожие в Запорожка област“, се казва в изявление на министерството, цитирано от ТАСС.

Ройтерс отбелязва, че не може да провери информацията по независим път.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Ехаааа

    14 54 Отговор
    Окупатори на чужда държава

    Коментиран от #9, #11, #69

    14:13 22.11.2025

  • 3 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    44 8 Отговор
    Те вече нямат значение ❗

    14:14 22.11.2025

  • 4 Феникс

    58 10 Отговор
    Честита им капитулация на украйнците, вече няма да се налага да умират за чужди интереси!

    14:14 22.11.2025

  • 5 Работайте братья

    42 10 Отговор
    БОГ С ВАМ!!!!

    14:16 22.11.2025

  • 6 Ивелин Михайлов

    45 7 Отговор
    Най-големият Исторически парк в света до Варна обявява, че Русия спечели и тая война!

    14:16 22.11.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    55 7 Отговор

    До коментар #2 от "Ехаааа":

    Чужда , чужда ... колко да е чужда🤔
    Нали знаеш коя е Екатерина Велика и кой е основал Одеса ❗

    Коментиран от #24, #33

    14:18 22.11.2025

  • 12 Руските искания остават непроменени.

    37 8 Отговор
    Русия не е променяла и няма да промени основните изисквания за постигане на мир в Украйна" - В.В. Путин на заседание на Съвета за сигурност на 21.11.2025. Ключови изисквания на Москва: ► международно признание на руския суверенитет над Крим, Севастопол, ДНР, ЛНР, Запорожие и Херсон области; ► Отказ на Украйна за членство в НАТО, Връщане към извънблоково и безядрен статус; ► Гаранции за спазването на правата на рускоговорящото население на контролирани от Киев територии; ► Задължения по демилитаризации и денацификации Украйна; ► Отмяна на всички антиросийски санкции и дела срещу РУСИЯ; ► Освобождаване на замразени руски активи на Запад.

    Коментиран от #25

    14:19 22.11.2025

  • 13 Сесесере

    10 25 Отговор
    Уж освобождаваха, ся превзели! На ко да вярваме?

    14:19 22.11.2025

  • 14 Сатана Z

    38 8 Отговор
    Слава на Русия и нейната армия Освободителка на Украйна и България

    14:19 22.11.2025

  • 15 Факт

    21 8 Отговор
    Ама те си взимат територии така от три години насам … никаква новина не е , ами ежедневие !

    14:19 22.11.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 ама

    21 5 Отговор
    Щом ройтерс не може да потвърди или бецарабски фронт, не вярвам. Последната ми надежда е в униан.

    14:22 22.11.2025

  • 21 Въпрос

    20 7 Отговор

    До коментар #10 от "атина палада":

    Тези с татуировките и брадите дето ги извадиха русите от Азов Сталь като мишоци ли ? Хихи !

    14:23 22.11.2025

  • 22 пешо рунтавия

    16 5 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    ко стааа мачок,мяучкаш ли на гладно

    14:23 22.11.2025

  • 23 Ивелин Михайлов

    20 6 Отговор
    РУСИЯ ПОБЕДА!

    14:23 22.11.2025

  • 24 Мария Николаевна

    7 29 Отговор

    До коментар #11 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":

    Е коя Екатерина Велика, германка властвала на гърба на тъпите руснаци. Руснаците и техните подлоги само си приписвате значимост, а на практика нищо

    Коментиран от #35, #42

    14:26 22.11.2025

  • 25 А не така обсъдено е сега ако Зеленски

    11 6 Отговор

    До коментар #12 от "Руските искания остават непроменени.":

    откаже мирния план на САЩ за другия път Русия да иска още територия. Към мирния план на САЩ да се добавят с доброволното предаване от Украйна на Николаевската и Одеската области. Сегашния план на САЩ включва почти всичко от исканията на Русия в Аляска, но те вече не са били актуални според доверени източници.

    14:26 22.11.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 фАНТОМасс

    25 6 Отговор
    Все още ли има надежда да видим доброволци на фронта нашите любими нови евроЛИДЕРИ ?
    Защо пък да не дадат личен пример ? Нали са смели хора , вярващи в победата ? Нека един път да бъдат истински водачи ?!

    14:28 22.11.2025

  • 28 Никой

    3 4 Отговор
    Това е интересно.

    14:28 22.11.2025

  • 29 С Покровск кво стана?

    7 16 Отговор
    Стига с тия села и паланки.

    Коментиран от #38, #40

    14:28 22.11.2025

  • 30 райберЪТ

    21 3 Отговор
    Тежкото признание за България е , че обединените сили на Бойко и Делян , превзеха цялата ни РОДИНА ! Не е на добре това нещо !

    14:30 22.11.2025

  • 31 Истината ли

    17 3 Отговор
    Не може да провери информацията?? Ами,ПРОВЕРЕТЕ Я,БЕ!!Кой ви пречи?? Или се ЗАСТРАХОВАТЕ, ли сто казионна "псевдо-медия"?? ИСТИНАТА ЕИНАГИ СЕ РАЗБИРА,МАКАР И ЛКЪСНО,а на..С..раните ДМИ,си остават лъжливи и мръсни..Народът се лъже до 3 пъти-/според поуките от приказката/..

    14:31 22.11.2025

  • 32 Какво ли е обещал

    6 20 Отговор
    Путин на Тръмп, да го спасява?
    Руската съдба е да стане придатък на Китай или САЩ. Може и на двете.
    Ще подхвърлят по нещо на руснаците и ще им внушават независимост.

    Коментиран от #41

    14:32 22.11.2025

  • 33 Ехаааа

    5 10 Отговор

    До коментар #11 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":

    Ти явно не знаеш кой е Рюрик и кой е основал Русия ,а ми говориш за един град

    Коментиран от #51

    14:32 22.11.2025

  • 34 Връщай

    6 5 Отговор

    До коментар #9 от "Ивелин Михайлов":

    Парите!

    Коментиран от #68

    14:32 22.11.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Превзеха ги като Покровск

    4 6 Отговор
    Страшни боеве в града

    Коментиран от #102

    14:33 22.11.2025

  • 37 Кухоглава копейка

    8 14 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Днес превзехме Покровск за 123 път.

    Коментиран от #44

    14:34 22.11.2025

  • 38 оня

    8 5 Отговор

    До коментар #29 от "С Покровск кво стана?":

    Същото , каквото и с останалата част на укрия !

    Коментиран от #43, #48

    14:35 22.11.2025

  • 39 На снимката се вижда

    5 12 Отговор
    че руснаците са си направили врата за бягство.

    14:35 22.11.2025

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Демек нищо

    5 12 Отговор

    До коментар #38 от "оня":

    Успаха се тия от втарая пред Покровск.

    Коментиран от #45

    14:37 22.11.2025

  • 44 село мое ,

    5 8 Отговор

    До коментар #37 от "Кухоглава копейка":

    Превзел си на баба си шортите ! Щраус , мамин , сладък .............!

    14:37 22.11.2025

  • 45 ха-ха

    13 4 Отговор

    До коментар #43 от "Демек нищо":

    Демек - укрия е чао !

    Коментиран от #49

    14:39 22.11.2025

  • 46 Русия ще плаща наем на Украйна

    5 11 Отговор

    До коментар #41 от "Обеща му ...":

    Ще има наемен договор.
    Те, руснаците си изпълняват договорите.
    Нали 3 дни преди да ударят Украейна, казаха Никогаш.

    Коментиран от #61

    14:40 22.11.2025

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Истината ли

    16 3 Отговор

    До коментар #38 от "оня":

    С останалата част на Украйна ПАК ЩЕ Е СЪЩОТО-на "РАШЪНИТЕ" ще е,ако укрите още бавят топката и ОБМЕНЯТ ТЕЛА НА УБИТИ ,КАТО ОНЯ ДЕН-1000 УКРАИНЦИ СРЕЩУ 30 РУСНАЦИ!! И,това,не е пропаганда,а е публикувано от спадни издания,РОЙТЕРС,ТАЙМС,ПОЛИТИКО ,и т.н..

    14:40 22.11.2025

  • 49 С Чаото

    3 12 Отговор

    До коментар #45 от "ха-ха":

    ще влезе в 5-та година.
    Да не мислиш, че гордите украинци ще се навият на тръмповите, пардон - руските дребни рекетьорски напъни?

    Коментиран от #55, #62, #66

    14:42 22.11.2025

  • 50 2 ДНЯ и ВСЕ

    5 12 Отговор
    Фюрера не случайно е ху ЙЛО! 12 год БЕЗАНАЛОГОВ щурм на Вторая в СИРИЯ в Украйна и...пи ЗДЕЦ!
    Нито една превзета Област!
    Но пък само 2 Милиона монголяци Фира
    Хахахахаха

    Коментиран от #57

    14:42 22.11.2025

  • 51 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    10 4 Отговор

    До коментар #33 от "Ехаааа":

    Ти ЯВНО НЕ ЗНАЕШ какво аз знам и какво не знам,
    но ЯВНО СЕ ПРАВИШ на начетен в опита си да бъдеш ПРОЧЕТЕН❗
    Прочети си сам вица за оня дето показвал колко много личности знае, но пък не знаел докато е в библиотеката кой спи с жена му‼️

    Коментиран от #58

    14:45 22.11.2025

  • 52 КОГО БАЛАМОСВАМЕ, БАЛАЛАЙКИ ..

    3 8 Отговор
    Та нали монгольяк Фюрера пеДо-фил, Шай гу, Гера симав и целиот Мин.Съвет Избегаха от ЕДИН ГОТВАЧ))))))
    Ама ЦЕЛ СВЕТ си знае:
    3 дня у Киев и седмица у Лиса бон! )))))

    14:46 22.11.2025

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 ха-ха-ха !

    6 2 Отговор

    До коментар #47 от "Обтегача":

    Изправяш на деда си дисагите ! Шмъркач !

    14:47 22.11.2025

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Нещо като Украйна

    4 4 Отговор

    До коментар #26 от "шишо БАКшишо":

    Турците идват в България да си освобождават турците.
    Ние правим нещо като съпротива, а Тръмп им дава Само Кърджали и Разград.

    14:49 22.11.2025

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Ехаааа

    3 3 Отговор

    До коментар #51 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":

    Открит съм,ти поне знаеш, че с твоята съм аз.....

    Коментиран от #65

    14:49 22.11.2025

  • 59 Абсолютно прав си!

    2 1 Отговор

    До коментар #55 от "ха-ха":

    Не мисли! Има кой да те води за носа.

    14:49 22.11.2025

  • 60 Лос (Любезен)

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Добър ден, добри ми Котаране!
    С най-голямо удоволствие ще окупирам няколко пъти Вашето подопашно пространство! Дори, поради личните ми симпатии към Вас, ще Ви напълня напълно безплатно!

    14:50 22.11.2025

  • 61 Да тя Русия

    15 3 Отговор

    До коментар #46 от "Русия ще плаща наем на Украйна":

    така плаща на Хитлер и на Напалеон. Така ще плати и на Украйна.

    Коментиран от #64

    14:50 22.11.2025

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Цел Ден ми едно такова..ТРИДНЕВНО

    4 9 Отговор
    4 год щурм на ХАРКОВ (от дека ги наритаха за ДЕН),.. дали връви по план?
    Ееееедехееее

    Коментиран от #67

    14:51 22.11.2025

  • 64 Преди 1941 г.

    4 14 Отговор

    До коментар #61 от "Да тя Русия":

    Руснаците не се ли целуваха с Хитлер.
    И показаха на германците как се правят концлагери?

    Коментиран от #73

    14:53 22.11.2025

  • 65 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    5 2 Отговор

    До коментар #58 от "Ехаааа":

    😄😄😄
    Само с мерак няма как да ти се получи❗
    Тя не харесва такива с голям навирен нос и малка мека.пи.шк@❗

    Коментиран от #72

    14:53 22.11.2025

  • 66 село мое ,

    14 2 Отговор

    До коментар #49 от "С Чаото":

    С какво са ,,гордите ,, укри известни - с просията и това , че освен бандюги , за друго не стават ! Твоите ,,горди ,, украинци !

    Коментиран от #70

    14:53 22.11.2025

  • 67 Последния софиянец

    4 9 Отговор

    До коментар #63 от "Цел Ден ми едно такова..ТРИДНЕВНО":

    Едни други само за 19 ДНИ и 320 човешки жертви попиляха 2 милионната армия на Садамчо и 6 К москаляк инструктори и влязоха в Багдад!
    Открийте разликите със 3 ДНЕВНИЯ БЛИЦКРИГ на целуващия КУ РАна ФЮРЕР ПЕДОФИЛ!
    Хихихихихи

    Коментиран от #89, #92

    14:55 22.11.2025

  • 68 Ивелин Михайлов

    2 1 Отговор

    До коментар #34 от "Връщай":

    На тебе ли

    14:55 22.11.2025

  • 69 Хохо Бохо

    10 4 Отговор

    До коментар #2 от "Ехаааа":

    Аз, когато бях малък държава покрайна не съществуваше, даже в учебниците по история не съществуваше. Йога точно е основана? Валута от кога имат? Зози нацистки тумор е на руска земя

    Коментиран от #71, #75

    14:56 22.11.2025

  • 70 Ти не разбра ли?

    3 6 Отговор

    До коментар #66 от "село мое ,":

    Четвърта година играйкат с ВТАРАЯ???!

    Коментиран от #74, #77

    14:57 22.11.2025

  • 71 А знаеш ли,

    6 6 Отговор

    До коментар #69 от "Хохо Бохо":

    кога е основана България, като вееш руския байряк?
    патриоте!

    14:58 22.11.2025

  • 72 Ехаааа

    3 3 Отговор

    До коментар #65 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":

    Ти знаеш себе и описваш себе си....и че не те харесва. Но питай я за другаря Доколенков, виж как ще се зачерви като ученичка

    Коментиран от #78, #79, #82

    14:59 22.11.2025

  • 73 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    11 2 Отговор

    До коментар #64 от "Преди 1941 г.":

    Пак си без домашно❗
    Пак си за смях❗

    "ПЪРВИЯТ концлагер в света е Дахау, открит на 22 март 1933 г. близо до Мюнхен, Германия. Първоначално е създаден като изправителен лагер за политически противници на нацисткия режим. "
    Явно се бъркаш с лагера "Гуантанамо", ама и той не е по руски образец❗

    14:59 22.11.2025

  • 74 село мое ,

    7 2 Отговор

    До коментар #70 от "Ти не разбра ли?":

    Може още и 44 години да играят , но изходът ще е само един - укрия няма да я има на картата !

    Коментиран от #85

    15:00 22.11.2025

  • 75 Ти първо научи кога е създадена

    4 7 Отговор

    До коментар #69 от "Хохо Бохо":

    Пе деРасия и "руският" език, мургавелке и в коя РЕПУБЛИКА живеят тия така наречените " Рушняци"!
    Ееееедехееее
    Не грамотен Петушар

    Коментиран от #84

    15:01 22.11.2025

  • 76 Тръмпотии

    6 2 Отговор
    Дончо за какво напъва за мир? Защото това са последните укрепени рубежи, после е дикое поле.

    15:01 22.11.2025

  • 77 оня

    11 2 Отговор

    До коментар #70 от "Ти не разбра ли?":

    Путин не бърза за никъде ! Може и 104 години да си играят , бандерите губят земи и солдати , не руснаците ! Понял ?!

    15:02 22.11.2025

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Сатана Z

    3 2 Отговор

    До коментар #80 от "За 7 часа ще задържим Зеленски и 16":

    След КИЕВ тръгваме за Виена, Берлин и Лисабон ! рамАзан
    👍😄👍

    15:05 22.11.2025

  • 82 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    4 2 Отговор

    До коментар #72 от "Ехаааа":

    Питах я❗
    Вика, "Кой бе , оня мърлявия ПРОШЛЯК, дето рови ф кофите пред блока и си разтваря шлифера пред ученичките ли!
    "Мани го тоА❗"

    15:06 22.11.2025

  • 83 ЦИРК

    12 2 Отговор
    Ройтерс отбеляза ли че също така се появиха се геолоцирани видео материали с руски флагове в Ямпил (град на североизток от Славянск), както и клипчета с колони от по 15-20 човека, пленени украинци извеждани на изток от Покровск ?

    Ситуацията на фронта в Украйна, бавно и методично се влошава. Съотношението на сили и възможности е несъизмеримо, и това беше ясно на всеки трезвомислещ човек още преди 3 години. Не е далеч момента в който ще има пълен колапс на фронтовите линии, и ако не се сложи край на този военен конфликт, Цялата територия на изток от Днепър ще премине под руски контрол, и това ще се случи с невероятно бърз темп.

    15:09 22.11.2025

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Целите се смаляват

    4 5 Отговор

    До коментар #74 от "село мое ,":

    ВТАРАЯ е на път да повтори 100-годишната война.
    Денацификация.., денафикация..., Киев за три дни....
    И накрая чакат горския от Америка да им оправи завоеванията.
    Хихихихи....

    15:16 22.11.2025

  • 86 Много си упорит

    4 4 Отговор

    До коментар #84 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":

    Все разясняващ на нищовъзприемащите с анцузи.

    Коментиран от #88, #95

    15:19 22.11.2025

  • 87 Не грамотен Петушар

    4 4 Отговор

    До коментар #84 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":

    Прочети какво казва Паисий Хилендарски, су льо!
    После погледни как изглежда ... Монетата от 10 ВЕК,... Сребърник и Златник със ТРИЗЪБЕЦА ( 980--- 1015г)
    А накрая прочети (ако можеш) СТОЛБОВСКИЙ МИР 1617 г.
    Хехехехехехе

    Коментиран от #94

    15:22 22.11.2025

  • 88 Добре че си отговаряш

    2 0 Отговор

    До коментар #86 от "Много си упорит":

    Сам, не грамотен Ху есос! )))))
    ЧетИ...МАН ..го,...четИ )))))))

    15:23 22.11.2025

  • 89 Разликата

    3 3 Отговор

    До коментар #67 от "Последния софиянец":

    Е за 19дни - около милион и нещо цивилни жертви, а при СВО не повече от 3 - 6 на ден и то не всеки ден!

    Коментиран от #90

    15:24 22.11.2025

  • 90 Нищо подобно

    5 5 Отговор

    До коментар #89 от "Разликата":

    САЩ използваха само високо точни оръжия и цивилни жертви почти нямаше!
    А ху---ЙЛО москаляк - у биеца,... УНИЩОЖИ 2 Милиона монголяци и 3 Милиона монголяци ИМИГРИРАХА при първата мобилизация!
    Хахахахаха

    Коментиран от #104, #105

    15:28 22.11.2025

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 Атина Палада

    11 4 Отговор

    До коментар #67 от "Последния софиянец":

    Абре г@лош,Ирак за САЩ да не е това,което е Украйна за Русия? Защо Русия да прави бомбени килими над собственото си население? Толкова си у лав,че чак не е истина .

    Коментиран от #96

    15:31 22.11.2025

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    9 2 Отговор

    До коментар #87 от "Не грамотен Петушар":

    Поглеждаш историята на У...йна и ....О! Чудо, те укр...ите и Франция са основали!
    Племето ГАЛИ отишло по онези земи от ГАЛИЧИНА❗

    15:38 22.11.2025

  • 95 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    10 2 Отговор

    До коментар #86 от "Много си упорит":

    Не за тях, го пиша. Те дори НЕ могат да разберат колко са тъ-пи❗
    Пиша го за да не им се връзват четящите които не знаят, колко много ги лъжатПО ПЕЙКИТЕ с НЕИСТИНИТЕ си❗

    Коментиран от #97

    15:43 22.11.2025

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 Не грамотен Петушар

    2 5 Отговор

    До коментар #95 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":

    АХахахахахаха От малцинствата ли си опушеняко?
    Когато твърдиш нещо, трябва да го подкрепиш със факти , артефакти и писмени доказателства ,а не като оня монголяк Педофил и доказан петух -- ХУ ЙЛО за " хилядолетната история на пе деРасия"!!! АааааааХахахаха
    Прочети СТОЛБОВСКИЙ МИР 1617г.,...виж монетите които ти казах. !
    Виж кога е създадена Русия и кога приключва съществуването си!

    Коментиран от #98, #99, #101

    16:14 22.11.2025

  • 98 Последния софиянец

    2 2 Отговор

    До коментар #97 от "Не грамотен Петушар":

    Не го отразявай тоя,бе ПИЧ. Тоя селендур е от надничарите на Коце и Пияната!
    Не грамотни копейки и помаци от строежите.

    Коментиран от #100

    16:17 22.11.2025

  • 99 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    6 1 Отговор

    До коментар #97 от "Не грамотен Петушар":

    НЕ ГРАМОТНИКО, къде там видя Укр...ия🤔
    В Швеция или в Русия🤔❗
    А свастиката на Чичо Ади я има върху камъни и глинени плочки векове преди той да се е родил,
    толкова за тризъбеца на Нептун 😄❗

    16:22 22.11.2025

  • 100 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    6 1 Отговор

    До коментар #98 от "Последния софиянец":

    Опитай с нещо друго. С анализ върху непознат НЕ ТИ СЕ ПОЛУЧАВА❗
    Нито съм селендур,
    Нито съм надничар на Коце и Пияната!
    Нито съм от не грамотните копейки и помаци от строежите❗
    Ама то, като вече цяла година няма САШтински посРаник у нас , само да плюете и да бълвате обиди по непознати ви остана❗

    16:27 22.11.2025

  • 101 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    6 1 Отговор

    До коментар #97 от "Не грамотен Петушар":

    БЕЗ.НИК.ОВЦА, ПОsРАНА,
    явно те засегнат , че не можеш да покажеш украински гривни от преди 1000 години, или украинска писменост от тогава❗
    Като македонец си дето няма история, та краде от нашата❗
    Не се възпалявай, знаем кога е създадена У...йна,
    знаем и колко тънки са ИСТИНСКИТЕ истории на МАКЕ и УКРО❗

    16:38 22.11.2025

  • 102 Канадец

    3 0 Отговор

    До коментар #36 от "Превзеха ги като Покровск":

    Още един който няма календар, виж датата на поста.

    17:37 22.11.2025

  • 103 Ян Биян

    3 0 Отговор
    Няма такова нещо,русия губи,всичко е ясно.
    Калас каза че няма как Украйна да се даде без бой,ще се бият докато остане само кмета на киев .
    Щото Зеленски ще офейка.
    Калас разбира от много неща ,включително и от ,,духови инструменти.

    18:04 22.11.2025

  • 104 Чебурашка

    1 0 Отговор

    До коментар #90 от "Нищо подобно":

    Това кога го сънува? Или от ДВ ти го подадоха?

    22:14 22.11.2025

  • 105 Кога

    1 0 Отговор

    До коментар #90 от "Нищо подобно":

    Не е имало цивилни жертви в Ирак???
    Може би когато е нямало кравари и държавата цъфтеше! Както и в Либия... Винаги са се били 7-8 племена, Кадафи ги обедини и направи държава, ама на краварина не му уттърваше и затри държавата на всяка цена!!!
    Алчността на човека ще погуби света, не нещо друго!!!

    Коментиран от #106

    22:25 22.11.2025

  • 106 А в Ирак

    1 0 Отговор

    До коментар #105 от "Кога":

    Цивилните жертви бяха повече от милион!!!!!!!!!

    22:30 22.11.2025

