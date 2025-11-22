Руската армия: Превзехме още две селища в Източна Украйна

Министерство на отбраната в Москва съобщи днес, че руските въоръжени сили са превзели още две селища в източните украински Донецка и Запорожка област, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„В резултат на решителни действия подразделенията на Южната групировка войски освободиха село Звановка в Донецка народна република. При активни настъпателни операции подразделения на войскова групировка „Изток“ освободиха село Новое Запорожие в Запорожка област“, се казва в изявление на министерството, цитирано от ТАСС.

Още новини от Украйна

Ройтерс отбелязва, че не може да провери информацията по независим път.