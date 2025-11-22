Руската армия: Превзехме още две селища в Източна Украйна

Министерство на отбраната в Москва съобщи днес, че руските въоръжени сили са превзели още две селища в източните украински Донецка и Запорожка област, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
„В резултат на решителни действия подразделенията на Южната групировка войски освободиха село Звановка в Донецка народна република. При активни настъпателни операции подразделения на войскова групировка „Изток“ освободиха село Новое Запорожие в Запорожка област“, се казва в изявление на министерството, цитирано от ТАСС.
Ройтерс отбелязва, че не може да провери информацията по независим път.
2 Ехаааа
Коментиран от #9, #11, #69
14:13 22.11.2025
3 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
14:14 22.11.2025
4 Феникс
14:14 22.11.2025
5 Работайте братья
14:16 22.11.2025
6 Ивелин Михайлов
14:16 22.11.2025
11 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #2 от "Ехаааа":Чужда , чужда ... колко да е чужда🤔
Нали знаеш коя е Екатерина Велика и кой е основал Одеса ❗
Коментиран от #24, #33
14:18 22.11.2025
12 Руските искания остават непроменени.
Коментиран от #25
14:19 22.11.2025
13 Сесесере
14:19 22.11.2025
14 Сатана Z
14:19 22.11.2025
15 Факт
14:19 22.11.2025
20 ама
14:22 22.11.2025
21 Въпрос
До коментар #10 от "атина палада":Тези с татуировките и брадите дето ги извадиха русите от Азов Сталь като мишоци ли ? Хихи !
14:23 22.11.2025
22 пешо рунтавия
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":ко стааа мачок,мяучкаш ли на гладно
14:23 22.11.2025
23 Ивелин Михайлов
14:23 22.11.2025
24 Мария Николаевна
До коментар #11 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":Е коя Екатерина Велика, германка властвала на гърба на тъпите руснаци. Руснаците и техните подлоги само си приписвате значимост, а на практика нищо
Коментиран от #35, #42
14:26 22.11.2025
25 А не така обсъдено е сега ако Зеленски
До коментар #12 от "Руските искания остават непроменени.":откаже мирния план на САЩ за другия път Русия да иска още територия. Към мирния план на САЩ да се добавят с доброволното предаване от Украйна на Николаевската и Одеската области. Сегашния план на САЩ включва почти всичко от исканията на Русия в Аляска, но те вече не са били актуални според доверени източници.
14:26 22.11.2025
27 фАНТОМасс
Защо пък да не дадат личен пример ? Нали са смели хора , вярващи в победата ? Нека един път да бъдат истински водачи ?!
14:28 22.11.2025
28 Никой
14:28 22.11.2025
29 С Покровск кво стана?
Коментиран от #38, #40
14:28 22.11.2025
30 райберЪТ
14:30 22.11.2025
31 Истината ли
14:31 22.11.2025
32 Какво ли е обещал
Руската съдба е да стане придатък на Китай или САЩ. Може и на двете.
Ще подхвърлят по нещо на руснаците и ще им внушават независимост.
Коментиран от #41
14:32 22.11.2025
33 Ехаааа
До коментар #11 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":Ти явно не знаеш кой е Рюрик и кой е основал Русия ,а ми говориш за един град
Коментиран от #51
14:32 22.11.2025
34 Връщай
До коментар #9 от "Ивелин Михайлов":Парите!
Коментиран от #68
14:32 22.11.2025
36 Превзеха ги като Покровск
Коментиран от #102
14:33 22.11.2025
37 Кухоглава копейка
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Днес превзехме Покровск за 123 път.
Коментиран от #44
14:34 22.11.2025
38 оня
До коментар #29 от "С Покровск кво стана?":Същото , каквото и с останалата част на укрия !
Коментиран от #43, #48
14:35 22.11.2025
14:35 22.11.2025
40 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Демек нищо
До коментар #38 от "оня":Успаха се тия от втарая пред Покровск.
Коментиран от #45
14:37 22.11.2025
44 село мое ,
До коментар #37 от "Кухоглава копейка":Превзел си на баба си шортите ! Щраус , мамин , сладък .............!
14:37 22.11.2025
45 ха-ха
До коментар #43 от "Демек нищо":Демек - укрия е чао !
Коментиран от #49
14:39 22.11.2025
46 Русия ще плаща наем на Украйна
До коментар #41 от "Обеща му ...":Ще има наемен договор.
Те, руснаците си изпълняват договорите.
Нали 3 дни преди да ударят Украейна, казаха Никогаш.
Коментиран от #61
14:40 22.11.2025
48 Истината ли
До коментар #38 от "оня":С останалата част на Украйна ПАК ЩЕ Е СЪЩОТО-на "РАШЪНИТЕ" ще е,ако укрите още бавят топката и ОБМЕНЯТ ТЕЛА НА УБИТИ ,КАТО ОНЯ ДЕН-1000 УКРАИНЦИ СРЕЩУ 30 РУСНАЦИ!! И,това,не е пропаганда,а е публикувано от спадни издания,РОЙТЕРС,ТАЙМС,ПОЛИТИКО ,и т.н..
14:40 22.11.2025
49 С Чаото
До коментар #45 от "ха-ха":ще влезе в 5-та година.
Да не мислиш, че гордите украинци ще се навият на тръмповите, пардон - руските дребни рекетьорски напъни?
Коментиран от #55, #62, #66
14:42 22.11.2025
50 2 ДНЯ и ВСЕ
Нито една превзета Област!
Но пък само 2 Милиона монголяци Фира
Хахахахаха
Коментиран от #57
14:42 22.11.2025
51 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #33 от "Ехаааа":Ти ЯВНО НЕ ЗНАЕШ какво аз знам и какво не знам,
но ЯВНО СЕ ПРАВИШ на начетен в опита си да бъдеш ПРОЧЕТЕН❗
Прочети си сам вица за оня дето показвал колко много личности знае, но пък не знаел докато е в библиотеката кой спи с жена му‼️
Коментиран от #58
14:45 22.11.2025
52 КОГО БАЛАМОСВАМЕ, БАЛАЛАЙКИ ..
Ама ЦЕЛ СВЕТ си знае:
3 дня у Киев и седмица у Лиса бон! )))))
14:46 22.11.2025
54 ха-ха-ха !
До коментар #47 от "Обтегача":Изправяш на деда си дисагите ! Шмъркач !
14:47 22.11.2025
56 Нещо като Украйна
До коментар #26 от "шишо БАКшишо":Турците идват в България да си освобождават турците.
Ние правим нещо като съпротива, а Тръмп им дава Само Кърджали и Разград.
14:49 22.11.2025
58 Ехаааа
До коментар #51 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":Открит съм,ти поне знаеш, че с твоята съм аз.....
Коментиран от #65
14:49 22.11.2025
59 Абсолютно прав си!
До коментар #55 от "ха-ха":Не мисли! Има кой да те води за носа.
14:49 22.11.2025
60 Лос (Любезен)
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Добър ден, добри ми Котаране!
С най-голямо удоволствие ще окупирам няколко пъти Вашето подопашно пространство! Дори, поради личните ми симпатии към Вас, ще Ви напълня напълно безплатно!
14:50 22.11.2025
61 Да тя Русия
До коментар #46 от "Русия ще плаща наем на Украйна":така плаща на Хитлер и на Напалеон. Така ще плати и на Украйна.
Коментиран от #64
14:50 22.11.2025
63 Цел Ден ми едно такова..ТРИДНЕВНО
Ееееедехееее
Коментиран от #67
14:51 22.11.2025
64 Преди 1941 г.
До коментар #61 от "Да тя Русия":Руснаците не се ли целуваха с Хитлер.
И показаха на германците как се правят концлагери?
Коментиран от #73
14:53 22.11.2025
65 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #58 от "Ехаааа":😄😄😄
Само с мерак няма как да ти се получи❗
Тя не харесва такива с голям навирен нос и малка мека.пи.шк@❗
Коментиран от #72
14:53 22.11.2025
66 село мое ,
До коментар #49 от "С Чаото":С какво са ,,гордите ,, укри известни - с просията и това , че освен бандюги , за друго не стават ! Твоите ,,горди ,, украинци !
Коментиран от #70
14:53 22.11.2025
67 Последния софиянец
До коментар #63 от "Цел Ден ми едно такова..ТРИДНЕВНО":Едни други само за 19 ДНИ и 320 човешки жертви попиляха 2 милионната армия на Садамчо и 6 К москаляк инструктори и влязоха в Багдад!
Открийте разликите със 3 ДНЕВНИЯ БЛИЦКРИГ на целуващия КУ РАна ФЮРЕР ПЕДОФИЛ!
Хихихихихи
Коментиран от #89, #92
14:55 22.11.2025
68 Ивелин Михайлов
До коментар #34 от "Връщай":На тебе ли
14:55 22.11.2025
69 Хохо Бохо
До коментар #2 от "Ехаааа":Аз, когато бях малък държава покрайна не съществуваше, даже в учебниците по история не съществуваше. Йога точно е основана? Валута от кога имат? Зози нацистки тумор е на руска земя
Коментиран от #71, #75
14:56 22.11.2025
70 Ти не разбра ли?
До коментар #66 от "село мое ,":Четвърта година играйкат с ВТАРАЯ???!
Коментиран от #74, #77
14:57 22.11.2025
71 А знаеш ли,
До коментар #69 от "Хохо Бохо":кога е основана България, като вееш руския байряк?
патриоте!
14:58 22.11.2025
72 Ехаааа
До коментар #65 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":Ти знаеш себе и описваш себе си....и че не те харесва. Но питай я за другаря Доколенков, виж как ще се зачерви като ученичка
Коментиран от #78, #79, #82
14:59 22.11.2025
73 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #64 от "Преди 1941 г.":Пак си без домашно❗
Пак си за смях❗
"ПЪРВИЯТ концлагер в света е Дахау, открит на 22 март 1933 г. близо до Мюнхен, Германия. Първоначално е създаден като изправителен лагер за политически противници на нацисткия режим. "
Явно се бъркаш с лагера "Гуантанамо", ама и той не е по руски образец❗
14:59 22.11.2025
74 село мое ,
До коментар #70 от "Ти не разбра ли?":Може още и 44 години да играят , но изходът ще е само един - укрия няма да я има на картата !
Коментиран от #85
15:00 22.11.2025
75 Ти първо научи кога е създадена
До коментар #69 от "Хохо Бохо":Пе деРасия и "руският" език, мургавелке и в коя РЕПУБЛИКА живеят тия така наречените " Рушняци"!
Ееееедехееее
Не грамотен Петушар
Коментиран от #84
15:01 22.11.2025
76 Тръмпотии
15:01 22.11.2025
77 оня
До коментар #70 от "Ти не разбра ли?":Путин не бърза за никъде ! Може и 104 години да си играят , бандерите губят земи и солдати , не руснаците ! Понял ?!
15:02 22.11.2025
81 Сатана Z
До коментар #80 от "За 7 часа ще задържим Зеленски и 16":След КИЕВ тръгваме за Виена, Берлин и Лисабон ! рамАзан
👍😄👍
15:05 22.11.2025
82 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #72 от "Ехаааа":Питах я❗
Вика, "Кой бе , оня мърлявия ПРОШЛЯК, дето рови ф кофите пред блока и си разтваря шлифера пред ученичките ли!
"Мани го тоА❗"
15:06 22.11.2025
83 ЦИРК
Ситуацията на фронта в Украйна, бавно и методично се влошава. Съотношението на сили и възможности е несъизмеримо, и това беше ясно на всеки трезвомислещ човек още преди 3 години. Не е далеч момента в който ще има пълен колапс на фронтовите линии, и ако не се сложи край на този военен конфликт, Цялата територия на изток от Днепър ще премине под руски контрол, и това ще се случи с невероятно бърз темп.
15:09 22.11.2025
85 Целите се смаляват
До коментар #74 от "село мое ,":ВТАРАЯ е на път да повтори 100-годишната война.
Денацификация.., денафикация..., Киев за три дни....
И накрая чакат горския от Америка да им оправи завоеванията.
Хихихихи....
15:16 22.11.2025
86 Много си упорит
До коментар #84 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":Все разясняващ на нищовъзприемащите с анцузи.
Коментиран от #88, #95
15:19 22.11.2025
87 Не грамотен Петушар
До коментар #84 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":Прочети какво казва Паисий Хилендарски, су льо!
После погледни как изглежда ... Монетата от 10 ВЕК,... Сребърник и Златник със ТРИЗЪБЕЦА ( 980--- 1015г)
А накрая прочети (ако можеш) СТОЛБОВСКИЙ МИР 1617 г.
Хехехехехехе
Коментиран от #94
15:22 22.11.2025
88 Добре че си отговаряш
До коментар #86 от "Много си упорит":Сам, не грамотен Ху есос! )))))
ЧетИ...МАН ..го,...четИ )))))))
15:23 22.11.2025
89 Разликата
До коментар #67 от "Последния софиянец":Е за 19дни - около милион и нещо цивилни жертви, а при СВО не повече от 3 - 6 на ден и то не всеки ден!
Коментиран от #90
15:24 22.11.2025
90 Нищо подобно
До коментар #89 от "Разликата":САЩ използваха само високо точни оръжия и цивилни жертви почти нямаше!
А ху---ЙЛО москаляк - у биеца,... УНИЩОЖИ 2 Милиона монголяци и 3 Милиона монголяци ИМИГРИРАХА при първата мобилизация!
Хахахахаха
Коментиран от #104, #105
15:28 22.11.2025
92 Атина Палада
До коментар #67 от "Последния софиянец":Абре г@лош,Ирак за САЩ да не е това,което е Украйна за Русия? Защо Русия да прави бомбени килими над собственото си население? Толкова си у лав,че чак не е истина .
Коментиран от #96
15:31 22.11.2025
94 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #87 от "Не грамотен Петушар":Поглеждаш историята на У...йна и ....О! Чудо, те укр...ите и Франция са основали!
Племето ГАЛИ отишло по онези земи от ГАЛИЧИНА❗
15:38 22.11.2025
95 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #86 от "Много си упорит":Не за тях, го пиша. Те дори НЕ могат да разберат колко са тъ-пи❗
Пиша го за да не им се връзват четящите които не знаят, колко много ги лъжатПО ПЕЙКИТЕ с НЕИСТИНИТЕ си❗
Коментиран от #97
15:43 22.11.2025
96 Този коментар е премахнат от модератор.
97 Не грамотен Петушар
До коментар #95 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":АХахахахахаха От малцинствата ли си опушеняко?
Когато твърдиш нещо, трябва да го подкрепиш със факти , артефакти и писмени доказателства ,а не като оня монголяк Педофил и доказан петух -- ХУ ЙЛО за " хилядолетната история на пе деРасия"!!! АааааааХахахаха
Прочети СТОЛБОВСКИЙ МИР 1617г.,...виж монетите които ти казах. !
Виж кога е създадена Русия и кога приключва съществуването си!
Коментиран от #98, #99, #101
16:14 22.11.2025
98 Последния софиянец
До коментар #97 от "Не грамотен Петушар":Не го отразявай тоя,бе ПИЧ. Тоя селендур е от надничарите на Коце и Пияната!
Не грамотни копейки и помаци от строежите.
Коментиран от #100
16:17 22.11.2025
99 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #97 от "Не грамотен Петушар":НЕ ГРАМОТНИКО, къде там видя Укр...ия🤔
В Швеция или в Русия🤔❗
А свастиката на Чичо Ади я има върху камъни и глинени плочки векове преди той да се е родил,
толкова за тризъбеца на Нептун 😄❗
16:22 22.11.2025
100 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #98 от "Последния софиянец":Опитай с нещо друго. С анализ върху непознат НЕ ТИ СЕ ПОЛУЧАВА❗
Нито съм селендур,
Нито съм надничар на Коце и Пияната!
Нито съм от не грамотните копейки и помаци от строежите❗
Ама то, като вече цяла година няма САШтински посРаник у нас , само да плюете и да бълвате обиди по непознати ви остана❗
16:27 22.11.2025
101 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #97 от "Не грамотен Петушар":БЕЗ.НИК.ОВЦА, ПОsРАНА,
явно те засегнат , че не можеш да покажеш украински гривни от преди 1000 години, или украинска писменост от тогава❗
Като македонец си дето няма история, та краде от нашата❗
Не се възпалявай, знаем кога е създадена У...йна,
знаем и колко тънки са ИСТИНСКИТЕ истории на МАКЕ и УКРО❗
16:38 22.11.2025
102 Канадец
До коментар #36 от "Превзеха ги като Покровск":Още един който няма календар, виж датата на поста.
17:37 22.11.2025
103 Ян Биян
Калас каза че няма как Украйна да се даде без бой,ще се бият докато остане само кмета на киев .
Щото Зеленски ще офейка.
Калас разбира от много неща ,включително и от ,,духови инструменти.
18:04 22.11.2025
104 Чебурашка
До коментар #90 от "Нищо подобно":Това кога го сънува? Или от ДВ ти го подадоха?
22:14 22.11.2025
105 Кога
До коментар #90 от "Нищо подобно":Не е имало цивилни жертви в Ирак???
Може би когато е нямало кравари и държавата цъфтеше! Както и в Либия... Винаги са се били 7-8 племена, Кадафи ги обедини и направи държава, ама на краварина не му уттърваше и затри държавата на всяка цена!!!
Алчността на човека ще погуби света, не нещо друго!!!
Коментиран от #106
22:25 22.11.2025
106 А в Ирак
До коментар #105 от "Кога":Цивилните жертви бяха повече от милион!!!!!!!!!
22:30 22.11.2025