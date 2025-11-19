Новини
Москва има една единствена решаваща цел! Руската армия води тежки боеве, за да обкръжи Покровск
  Тема: Украйна

Москва има една единствена решаваща цел! Руската армия води тежки боеве, за да обкръжи Покровск

19 Ноември, 2025 20:23 4 607 133

Руските военни командири продължават да нареждат на войниците си да извършват военни престъпления на бойното поле

Москва има една единствена решаваща цел! Руската армия води тежки боеве, за да обкръжи Покровск - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
The Institute for the Study of War The Institute for the Study of War

Руските сили се борят да се съсредоточат върху една единствена решаваща цел в посока Покровск и вместо това продължават едновременните си опити да затворят обкръжението на по-широкия чувал Покровск-Мирноград, като същевременно атакуват и в двата града.

Това разкри Институтът за изследване на войната.

Руските сили се опитват да приложат новия си модел на настъпление в посока Сиверск и Славянск-Лиман, за да създадат условия за настъпление към укрепения пояс на Украйна от североизток и изток.

Нашествениците са улеснени, че в района на бойните действия има мъгла и дъжд, които пречат на украинските сили да използват дронове за разузнаване и нанасяне на удари срещу настъпващия противник.

Лошото време пречи на украинското командване да отхвърли руския натиск в Покровск. В момента противникът имал предимство и контролирал ключови точки от логистичните линии за снабдяването на защитниците на Покровск.

Украинските сили наскоро са напреднали в западната част на Запорожска област. Руските сили са отроворили с пробиви в Покровск и в тактическата зона Добропиля.

Руските военни командири продължават да нареждат на руските войници да извършват военни престъпления на бойното поле.

Украинската служба за сигурност (СБУ) съобщи на 18 ноември, че елементи от руския 1-ви моторизиран батальон на 506-ти моторизиран стрелкови полк са използвали двама възрастни и едно дете като човешки щитове по време на нападение в североизточната част на Покровск на 10 ноември.

СБУ отбеляза, че руското военно командване е дало заповедта на батальона по радиостанция. Член 28 от Женевската конвенция за защита на цивилните лица по време на война забранява използването на цивилни лица като "живи щитове".

Съобщеният инцидент е в съответствие с отдавнашната оценка на ISW, че руското военно командване подкрепя и понякога нарежда военни престъпления на бойното поле.

ISW също така наблюдава увеличение на руските военни престъпления в посока Покровск през последните седмици, тъй като руските сили са се приближили и проникнали в града.

Украинските сили са извършили ракетен удар с ATACMS срещу военни цели в Русия.

Украйна продължава да сътрудничи с европейските си партньори за съвместното производство на дронове.

Руските сили са нанесли серия от ракетни и дронови удари срещу Украйна в нощта на 15 срещу 16 ноември, които изглежда са били насочени срещу регионалните централи на големи украински телевизионни оператори.


Украйна
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ...каква мисирка, е 6а ти цирка

    111 22 Отговор
    Целта е една...бяло знаме от Украйна

    Коментиран от #5, #8, #13

    20:24 19.11.2025

  • 2 аz СВО Победа 80

    59 6 Отговор
    АЗ Покровск го превзех на 13 ноември.Пак ще ме обявят за кретенЪ на сайта.

    Коментиран от #23

    20:25 19.11.2025

  • 3 Гост

    21 67 Отговор
    Боко Тиквата и Румен Спицата отмъкнаха Лукойл под носа на Путлер.

    20:26 19.11.2025

  • 4 Хохо Бохо

    84 15 Отговор
    Нито е една, нито е последна, камо ли решаваща. Работят си хората, напредват и си постигат целите.

    Коментиран от #14

    20:26 19.11.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Шопо

    86 14 Отговор
    ЕС може ли да победи Русия ?
    Като не може тогава защо удължават агонията на Зеленски.

    Коментиран от #9

    20:26 19.11.2025

  • 7 Орденът на Сион

    50 4 Отговор
    Какво прозрение,браво!

    20:26 19.11.2025

  • 8 Ало, Сарафов

    20 63 Отговор

    До коментар #1 от "...каква мисирка, е 6а ти цирка":

    Защо Копейкин и шайката му още не са в затвора?

    чл.100 НК- Български гражданин, който във време на обявена или започната война,
    постъпи доброволно в редовете на неприятелска войска или въоръжена група
    или участвува във враждебно действие против Републиката, ИЛИ ПОД КАКВАТО И ДА Е ФОРМА ПРЕМИНЕ НА СТРАНАТА НА НЕПРИЯТЕЛЯ,
    се наказва с лишаване от свобода
    от десет до двадесет години, с доживотен затвор или с доживотен затвор без замяна.

    Коментиран от #86

    20:27 19.11.2025

  • 9 Вероятно...

    34 2 Отговор

    До коментар #6 от "Шопо":

    ..кражба на пари?🤫

    20:27 19.11.2025

  • 10 Урко фашистки лъжи

    56 8 Отговор
    Небивалици от укрия

    20:28 19.11.2025

  • 11 АЙДЕ ЧЕСТИТО

    68 11 Отговор
    Първо, трябвало е да има среща между Уиткоф и Йермак, която Уиткоф е отменил, т.е. Бай Дончо отсвирва киевската хунта. Второ, Силвия Гринчук, министърката на енергетиката, основна обвиняема за корупционната схема, е била евакуирана от хунтата снощи, била е изведена от страната. И най-важното, рустем умрелов е в САЩ и дава показания във ФБР за крадените пачки с долари, свидетелства срещу хунтата и зеления наркоман. Айде честито, хубаво да се наиграете copoсоидите!

    Коментиран от #15

    20:28 19.11.2025

  • 12 Руски кораб е видян близо до

    26 10 Отговор
    териториалните води на Великобритания. Това е съобщено от Sky News и Reuters. Британският министър на отбраната Джон Гили е заявил, че Руски разузнавателен кораб е бил забелязан на границата с Британски води. Той е отбелязал, че корабът е картографирал подводни кабели, а Британските войски вече са били разположени да проследят Руския кораб. Според Reuters, министърът е казал, че фрегата на Кралския флот и самолет на Кралските военновъздушни сили са били изпратени до местоположението на шпионския кораб, за да наблюдават и проследяват движението му, като по време на това от кораба са насочили лазери към Британските пилоти. Гили е подчертал, че насочването на лазери към пилотите на Кралските военновъздушни сили е много опасно и равно на смърт. Той е добавил, че Обединеното кралство е готово да реагира в зависимост от следващата стъпка. Той също така е отбелязал, че това не е първият път, когато се извършват враждебни действия срещу Британските военновъздушни сили.

    Коментиран от #101, #130

    20:28 19.11.2025

  • 13 Иван

    52 18 Отговор

    До коментар #1 от "...каква мисирка, е 6а ти цирка":

    Украйна не е държава а територия, руска територия.

    Коментиран от #55

    20:28 19.11.2025

  • 14 Йоската Кобзон

    8 30 Отговор

    До коментар #4 от "Хохо Бохо":

    И аз работя.Не моа са запра да отварям черни чували.

    20:28 19.11.2025

  • 15 Изпражнението гайтанджиева

    9 32 Отговор

    До коментар #11 от "АЙДЕ ЧЕСТИТО":

    Колега това са руски фейкове.

    20:30 19.11.2025

  • 16 УМНО

    42 12 Отговор
    ФДШИЗМА И БАНДЕРИЗМА ТРЯБВА ДА БЪДЕ УНИЩОЖЕН ЗАВИНАГИ.

    Коментиран от #103

    20:30 19.11.2025

  • 17 Тошев

    15 38 Отговор
    Кво стана с тоя Покровск? А,Киев ,колко време ще превземат приматите на Путин. Гати нещастниците, мрат заради кефа на психопата от бункера

    Коментиран от #19

    20:30 19.11.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    14 32 Отговор

    До коментар #17 от "Тошев":

    От руснак войник не става.в това е и проблема.

    Коментиран от #28

    20:32 19.11.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Луд с картечница

    44 7 Отговор
    Абе в Покровск жив хохохол не остана ,щели били да го обкръжават .

    Коментиран от #32

    20:34 19.11.2025

  • 22 Джеронимо

    15 42 Отговор
    Украйна е нанесла много тежък удар по руското ПВО при Новоросийск ,като е използвала самолети Ф-16 и планиращи авиомомби 1200 кг.- предполага се ,че са американски или пък собствено производство .

    Ударът е толкова тежък ,че военни анализатори го сравняват с потопяването на крайцера Москва .

    Потвърдено със сателитни снимки ,както и от OSINT анализатори .

    Коментиран от #37

    20:35 19.11.2025

  • 23 Варна 3

    10 34 Отговор

    До коментар #2 от "аz СВО Победа 80":

    Покровск отдавна не е превзета, и няма да бъде превзета!

    Коментиран от #59

    20:35 19.11.2025

  • 24 Клоун от ISW

    41 5 Отговор
    Лошото време пречи на украинското командване да отхвърли руския натиск в Покровск.

    20:35 19.11.2025

  • 25 нннн

    38 7 Отговор
    На ВСУ им пречат четирите годишни времена /перифразирам стар виц/

    20:35 19.11.2025

  • 26 Готов за бой

    7 20 Отговор
    Само ги чакам рашките на границата хубаво омазан със мяз и оттренирвам издръжливост в поза пар Терр ,па да видим кой кого .

    20:36 19.11.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 0001

    19 5 Отговор

    До коментар #19 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Имаш ли цигулка? Посвири си на нея и не умувай!

    Коментиран от #33

    20:37 19.11.2025

  • 29 оня с кола

    13 4 Отговор

    До коментар #20 от "Фухггъ":

    Даже и сап зад врата ти е много ,за душата под наем която носиш .

    Коментиран от #41

    20:37 19.11.2025

  • 30 Разберете това

    11 26 Отговор
    Еврото в България идва и ще отхвърлим българския лев! В Покровск става капан за руснаците!

    20:38 19.11.2025

  • 31 Един

    35 5 Отговор
    Не мога да разбера, лошото време пречело на украинците, ами то е същото и за руснаците, на тях не им ли пречи.

    20:38 19.11.2025

  • 32 Янко Видрарски

    11 25 Отговор

    До коментар #21 от "Луд с картечница":

    Видиш ли колко е недъгава рушнята ?
    Вторая в мире била . Умориха света от смях
    То трутонетки ,то магарета ,то камили.
    Войската са я събирали у блатата на Мордор от Властелина на пръстените

    Коментиран от #36

    20:38 19.11.2025

  • 33 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    6 6 Отговор

    До коментар #28 от "0001":

    Свиря на кавал и флейта ,от цигулка не разбирам .

    Коментиран от #42

    20:38 19.11.2025

  • 34 ха-ха

    26 6 Отговор
    Ха -ха , лошото време не е ли лошо и за руснаците , че само на укрите им пречи ?! На крива ракета Космоса и пречи - те така и с укрите . Все нещо им пречи .....

    20:39 19.11.2025

  • 35 БУХАХАХА

    10 23 Отговор
    Свърши вече, много леш за рашистите е Покровск.

    20:39 19.11.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 АМАH OT ИДИOTИ

    39 8 Отговор

    До коментар #22 от "Джеронимо":

    ХАПЧЕТАTA !!!
    ПОКРОВСК ПРИКЛЮЧИ ОТДАВНА
    🤣
    КОГАТО РУСНАЦИТЕ ИЗТЛАСКАТ БAHДEPOBCKИТЕ KЛOШAPИ ОТ БРЕГОВЕТЕ НА ЧЕРНО МОРЕ, ЩЕ ПРИКЛЮЧИ И ВОЙНАТА 😝

    20:40 19.11.2025

  • 38 Стенли

    30 12 Отговор
    Слава на храбрите руски солдати България и Русия заедно завинаги 🇧🇬🇷🇺

    20:40 19.11.2025

  • 39 Блатар Антифризов

    9 23 Отговор
    Последно,колко пъти го "превземат" тоя Попровск алкохолните примитиви от блатата????!!! 😂😂😂

    20:41 19.11.2025

  • 40 И Киев е Руски

    32 9 Отговор
    Нито един жив бандеровец.Одеса чака освобождение

    Коментиран от #50

    20:41 19.11.2025

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 0001

    8 2 Отговор

    До коментар #33 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    То си е твоя работа! Ама бай Сладоледаджията в будката на центъра помниш ли? А за един ръчен часовник какво му направи?

    Коментиран от #52

    20:42 19.11.2025

  • 43 Сатана Z

    26 3 Отговор
    Гьобелс е казал на чашка с Алън Дълес ,че ако е имал американските СМИ,светът никога не би научил за падането на Берлин и капитулацията на Райха

    20:42 19.11.2025

  • 44 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    28 4 Отговор
    Как пък досега нито един жълтопаветен Утре Паk не замина да помага на терен в Осрайна .Оня Светльо Ултраса не се брои ,че отече още в движение .Предварително ви благодаря за десетките +ове ,добри хора 👌!

    20:42 19.11.2025

  • 45 русичь..

    28 3 Отговор
    Батисването на бандерците трябва да продължи..докато мърдат

    20:43 19.11.2025

  • 46 ???

    3 17 Отговор
    🇺🇦🇧🇬🇺🇦🇧🇬🇺🇦

    20:43 19.11.2025

  • 47 мъгла и дъжд, които пречат на украински

    30 2 Отговор
    a пък на Руските войски не пречат
    само на урк

    смешкофци

    20:44 19.11.2025

  • 48 Факт

    17 3 Отговор
    В дъжда предимството е за отбраняващите се!

    20:44 19.11.2025

  • 49 Баце ЕООД

    14 2 Отговор

    До коментар #5 от "Да де":

    Бе моля ти се е, индиец.. Къде пак си тръгнал да се обясняваш

    20:45 19.11.2025

  • 50 Димяща ушанка 🤩💀

    4 16 Отговор

    До коментар #40 от "И Киев е Руски":

    Превзех Одеса!!!....после обаче се събудих в локва от собствен шит

    Коментиран от #54, #105

    20:45 19.11.2025

  • 51 СССР се завръща

    23 7 Отговор
    Учете руски

    Коментиран от #57

    20:46 19.11.2025

  • 52 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    5 8 Отговор

    До коментар #42 от "0001":

    Още от 5ти клас свиря на флейта ,а на кавал почнах в осми клас .

    Коментиран от #58

    20:47 19.11.2025

  • 53 Мдам

    13 2 Отговор

    До коментар #5 от "Да де":

    Въртиш ти, едни и същи бележки. Дори правописа не си оправи. Ама иначе важен баймамгало.. Кат та издиря и подпукам

    20:47 19.11.2025

  • 54 И Киев е Руски

    12 2 Отговор

    До коментар #50 от "Димяща ушанка 🤩💀":

    Това са изтеклите води на знаеш кой

    Коментиран от #73

    20:47 19.11.2025

  • 55 Сесесере2🤢🤮

    8 19 Отговор

    До коментар #13 от "Иван":

    Какво стана с границите преди 1991 върна ли се сесесерето? варшавския договор върна ли се?? СИВ???

    20:49 19.11.2025

  • 56 Руски нацисти

    6 23 Отговор
    Русия загуби много тежко войната!

    20:49 19.11.2025

  • 57 Оркистан🤮🤮

    4 15 Отговор

    До коментар #51 от "СССР се завръща":

    Хахаха мечти куфейски на 10 които говорят english се пада един който говори russian

    Коментиран от #67, #72

    20:49 19.11.2025

  • 58 0001

    6 3 Отговор

    До коментар #52 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Най-якия кавал бил на един бай Пешо с колелото и парното, казват ми познати от Кзлд. На него свирил ли си?

    Коментиран от #64

    20:50 19.11.2025

  • 59 АсанБГ

    14 3 Отговор

    До коментар #23 от "Варна 3":

    Братчед ,как е хавата в Максуда ?

    20:51 19.11.2025

  • 60 Доньо Дурака

    3 17 Отговор
    А пък на нас бачо Костя ни каза че Покровск и Попово са превзети от нашите братушки, и нашият вожд бачо Владимир шъ нъ храни с ляб и кифтета безплатно, тъй ни каза бачо Костя.

    20:51 19.11.2025

  • 61 К00ПЕЙКИ С ПОГАЧИ 🤩🤡📢💤

    7 16 Отговор
    Айде бе кво направихте бе?!?!🤬🤬 мухлясаха ПУгачите докато ви чакаме!!!🤬🤬🤬 ТРЪГВАМЕ СИ!

    20:51 19.11.2025

  • 62 RIP Сесесере 1920 1991💀

    6 14 Отговор
    Нас ни казаха че ще сменим световния ред и вся земля ще е коми червена ама дойде 1991 и сменихме рубли за долар и почнахме да се редим на опашки за хляб и да чакаме хуманитарни помощи от лошия Запад

    20:52 19.11.2025

  • 63 СССР се завръща

    18 3 Отговор
    Гулаците са реновирани и отварят врати.Златни тоалетни и задължителна Безплатна кастрация опс ваксинация

    Коментиран от #132

    20:52 19.11.2025

  • 64 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    4 4 Отговор

    До коментар #58 от "0001":

    На много кавали съм свирил от 8ми клас досега ,да не мислиш ,че ги помня .

    Коментиран от #68

    20:52 19.11.2025

  • 65 ГнуZ 200🪆☠️

    5 12 Отговор
    Нека ГнуZ200 на блатний оркове бъде обилен както досега. УСПЕХ ВСУ!!

    20:54 19.11.2025

  • 66 Ъъъъъъъъ

    16 3 Отговор
    ".....двама възрастни и едно дете ..."

    "Двама възрастни и дете", щото то други няма.... Умните избягаха от Украйна, глупаците умряха на фронта. 🤣

    20:54 19.11.2025

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 0001

    8 2 Отговор

    До коментар #64 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Я си кажи сега какъв си бил и не заблуждавай тук хората! България е малка и всички сме роднини!

    20:55 19.11.2025

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Честито ЕВРО

    5 19 Отговор
    Всеки ден благодаря на съдбата че не съм се родил при руз нациИ на най-лошия си враг не пожелавам да се роди в раша

    20:56 19.11.2025

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Орк на тротинетка 🧌🛴

    4 14 Отговор

    До коментар #54 от "И Киев е Руски":

    Виждам Киев в далечината...до три дни съм на площад Майдан..

    Коментиран от #76, #77

    20:58 19.11.2025

  • 74 Точен

    21 3 Отговор
    То мъглата и лошото време само на русите помага... Вече укрите и европействащите ще почнат да се оправдават, че губят войната заради извънземна намеса...

    20:59 19.11.2025

  • 75 Дронова касапница при Покровск

    6 22 Отговор
    Масов мор на путинисти, дето от шест месеца са напинят за Покровск.

    Коментиран от #102

    21:00 19.11.2025

  • 76 Сър Пичук

    11 2 Отговор

    До коментар #73 от "Орк на тротинетка 🧌🛴":

    Тихооо !Тихо пррррр ∆ льоооо ,не си компетентен!И не си поствай снимката,бе уу роддд и деца посещават сайта .

    21:01 19.11.2025

  • 77 Тишо културиста

    9 3 Отговор

    До коментар #73 от "Орк на тротинетка 🧌🛴":

    Емили 🛴 ,що си се маскирала като орк,Халоуин вече мина .

    21:03 19.11.2025

  • 78 Дронова касапница при Покровск

    8 19 Отговор
    Избиват руснаците като пилци....тия колкото повече ги трепеш, толкова повече са натискат да мрат.

    Коментиран от #81

    21:03 19.11.2025

  • 79 Путинистче идиотче

    7 17 Отговор
    Спукаха ни от бой при Покровск, ама дъртака кремълски са ъ запънал като козел на мост, Покровск та Покровск.

    21:07 19.11.2025

  • 80 Какво да обкръжи?

    6 14 Отговор
    Нали миналата седмица копейките плакаха от радост и си хвърляха каскетите във въздуха че Покровск е превзет🤔.

    21:07 19.11.2025

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Рамбо с двата ножа

    7 12 Отговор
    Трепам руснаци във Виетнам, Авганистан, сега и в Украйна...щели да мъ пращат и във....Венецуела

    Коментиран от #85

    21:10 19.11.2025

  • 83 Доньо Дурака

    4 10 Отговор
    На нас бачо Костя ни каза че преди Коледа ще ни даде по сто рубли, а след Нова година по едно евро, за да си допием, казани да викаме за Путин и за него, така ни каза бачо Костя.

    21:12 19.11.2025

  • 84 ДЪРТ КОМУНИСТ

    5 10 Отговор
    Превзехме Берлин за седмица, путинягата са мъчи шест месеца с Покровск.....срам, голем срам.

    Коментиран от #91, #115

    21:12 19.11.2025

  • 85 Рамзан ага

    8 3 Отговор

    До коментар #82 от "Рамбо с двата ножа":

    Бат Рамбо закърпиха ли прррррр. ∆€лла след срещата с чеченския спецназ ?Като решиш да си пуснеш душата ,чува ли се юююсууфффф 😂😂😂 ?

    Коментиран от #87

    21:13 19.11.2025

  • 86 Честито!!!

    8 1 Отговор

    До коментар #8 от "Ало, Сарафов":

    Влизаш веднага в затвора! Носят ти и риза от ония с дългите ръкави!

    21:14 19.11.2025

  • 87 Рамбо с двата ножа

    3 9 Отговор

    До коментар #85 от "Рамзан ага":

    Кви чеченци бре......Тех ги изтрепаха още в началото на войната....нещо не ги виждам на фронта...

    21:15 19.11.2025

  • 88 1111

    15 5 Отговор
    Аве, що пускате непроверени фейкове - ей сега гледах военната карта - Покровск е изцяло руски...

    21:17 19.11.2025

  • 89 Дронова касапница при Покровск

    4 15 Отговор
    Путин в тих ужас.....20 хиляди избити руснаци при Покровск и още го "обкръжават"

    Коментиран от #92

    21:18 19.11.2025

  • 90 Умник

    18 2 Отговор
    Някой може ли да обясни как се обкръжава град койо си го взел. По друг начин казано как се обкръжаваш себе си?

    Коментиран от #93

    21:19 19.11.2025

  • 91 Гългъл

    3 3 Отговор

    До коментар #84 от "ДЪРТ КОМУНИСТ":

    Шшшт тихо бе марш обратно у факултето.

    21:19 19.11.2025

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 Ами

    3 2 Отговор

    До коментар #90 от "Умник":

    Така както Киро изчегъртваше бойко от скута на шиши нещо такова.

    21:21 19.11.2025

  • 94 Плaмeн

    11 7 Отговор
    Колко пъти ще превземат Покровск ?!

    Коментиран от #97

    21:23 19.11.2025

  • 95 Дронова касапница при Покровск

    4 12 Отговор

    До коментар #92 от "Тихо пияндуро":

    Путинистите..."учебни" цели за новите дронове на ВСУ.....

    21:25 19.11.2025

  • 96 Язе

    7 14 Отговор
    Нали се хвалеха, че са го превзели, сега пък водели боеве да го обкръжели... Руснакът е просто генетичен отпаадък.

    Коментиран от #104

    21:25 19.11.2025

  • 97 Колко требе

    6 6 Отговор

    До коментар #94 от "Плaмeн":

    Дубъл едно дубъл две повече укри да дават фира.

    21:25 19.11.2025

  • 98 Умник

    5 3 Отговор
    Чудя се що не ползват срещу малкие дронове добратса стара огнехвъргачка, До кога ще си играят на войници с тези играчки от ТЕМУ и Алиекспрес.

    21:26 19.11.2025

  • 99 До последния украинец

    14 5 Отговор
    Покровск падна, незнам кой какво обкръжава, но Киев е все по-близо.

    Коментиран от #108

    21:37 19.11.2025

  • 100 Tез винаги вървят с

    12 1 Отговор
    две седмици назад от събитията.

    21:42 19.11.2025

  • 101 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 102 Ама то той Покровск и бездруго

    15 2 Отговор

    До коментар #75 от "Дронова касапница при Покровск":

    нямаше никакво стратегическо значение.

    21:45 19.11.2025

  • 103 дфсдаддасас

    2 11 Отговор

    До коментар #16 от "УМНО":

    СЕКТАТА НА КОМУНИЗМА И ПОРОБВАЩАТА НАРОДИТЕ ИМПЕРИЯ НА ЗЛОТО СССР ТРЯБВА ДА БЪДАТ УНИЩОЖЕНИ ЗА ВИНАГИ ТАКА КАТО БЕШЕ УНИЩОЖЕН БРАТЪТ НА СЕКТАТА НА КОМУНИЗМА СЕКТАТА НА ФАШИЗМА

    21:46 19.11.2025

  • 104 Те тия от института винаги с две седмици

    14 1 Отговор

    До коментар #96 от "Язе":

    назад вървят, справка - Бахмут, Авдеевка, Часов Яр, Угледар, Торецк, Селидово, Торецк, Маринка, Соледар, Мариупол....

    21:48 19.11.2025

  • 105 Димяща бандеровски куха тиква

    13 4 Отговор

    До коментар #50 от "Димяща ушанка 🤩💀":

    Превзех Курска област заедно с град Курск и освободиха с Леопардите Крим и събориха с Хаймарсите и Сторм-Шедоу и Ф-16 керченския мост, обаче се събудих потънал в собствените си @кита.

    21:50 19.11.2025

  • 106 Бахур

    6 7 Отговор
    Ватенкса разправя : Много добре ни върви офанзивата ,само ни свършиха чувалите за трупове

    21:51 19.11.2025

  • 107 Червендалест Мофос

    3 9 Отговор
    Чакай чакай

    Нали го бяха превзели Покровск Блатните Уроди ?

    Тука не спряха всички
    Червендалести Мофоси
    Да тръбят
    Че Покровск
    Бил превзет.

    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    Коментиран от #133

    21:54 19.11.2025

  • 108 Евреина Кобзон

    4 12 Отговор

    До коментар #99 от "До последния украинец":

    То и през 2022 година Киев
    Беше близо
    Бре Рублоидот.

    Ураааа

    Коментиран от #114

    21:56 19.11.2025

  • 109 стоян георгиев

    11 4 Отговор
    Покровск вече пада

    Коментиран от #131

    21:57 19.11.2025

  • 110 прочетох само заглавието

    12 6 Отговор
    Че те Покровск го превзеха преди седмица,за какви "тежки боеве",какво "обкръжение"?Вече привършва зачистването от скритите "мишоци" по мазетата!!!

    21:59 19.11.2025

  • 111 DW смърди

    13 2 Отговор
    Много тежък гугъл превод...
    Тежко е на родните бездарни аффторчета, които не знаят дори и български правилно...

    22:03 19.11.2025

  • 112 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 113 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 114 Коко

    8 2 Отговор

    До коментар #108 от "Евреина Кобзон":

    Квоооо стана с Абрамсите, ф16, леопарди , герард и, пуми, и разни диви животинчето он Западналия ЛГБТ.
    ИМА ЕДНО ХУБАВО НЕЩО
    Ти се разболя невъзвратимо в главата.
    Лягаш и ставаш като Зе- линия потник

    22:39 19.11.2025

  • 115 Браво

    3 4 Отговор

    До коментар #84 от "ДЪРТ КОМУНИСТ":

    ЛГБТ сте превзели не само Берлин и

    22:42 19.11.2025

  • 116 Баш Балък

    3 6 Отговор
    Покровск отдавна е превзет, Руснаците са оставили тесен проход към Мирноград, покраинците си влизат там, тези които не се предадат, си измират.

    Коментиран от #119, #122

    22:50 19.11.2025

  • 117 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 118 Оценител

    6 2 Отговор
    Нищо съществено не могат да направят рашистите на фронта... Нямат power...

    Коментиран от #121

    23:07 19.11.2025

  • 119 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 120 604

    5 4 Отговор
    щом се тиражират такива глупости, работатата е ясна...

    23:09 19.11.2025

  • 121 604

    3 2 Отговор

    До коментар #118 от "Оценител":

    той фронта в момента се цепи , шматарок

    23:10 19.11.2025

  • 122 Заблудена копейка

    4 3 Отговор

    До коментар #116 от "Баш Балък":

    Според русофилите, Покровск е превзет още миналата година

    Коментиран от #124

    23:12 19.11.2025

  • 123 Я пък тоя

    6 3 Отговор
    Че то лошито време е и за руснаците, или тях слънце им грее.
    То на украинците и храстите им пречеха, липсата на храсти също, вятъра, лошата видимост, добрата видимост , а бе всичко им пречи, в същото време помага на Русия.

    23:13 19.11.2025

  • 124 604

    1 1 Отговор

    До коментар #122 от "Заблудена копейка":

    ти май ептен превъртя!

    23:33 19.11.2025

  • 125 Механик

    3 0 Отговор
    Нахендря ли ви Путин, розАвки пърхащи понита? Малко ви е кофти, ама няма да се предавате!
    Настигне ли ви конгитивния дисонанс, тръшнете се на земята и вийте! Вийте яко и и ритакйте с краченца като бръНбарчета.

    00:14 20.11.2025

  • 126 Бла, бла, дрън, дрън

    3 0 Отговор
    Покровск няма нужда да се обкръжава защото е 95% превзет! А 5% са оставили за смъртоносен "изход" за котела с Мирноград. Добре затворен котел!
    И единствената цел на руснаците с това да държат котела без да го изпразнят е, че Зеленски е заповядал наСирски да прати там всичко читаво, дори и куцо и сакато, а руснаците напредват без проблем по останалата част от фронта.

    Коментиран от #127

    01:36 20.11.2025

  • 127 Медиите обаче се доверяват

    2 0 Отговор

    До коментар #126 от "Бла, бла, дрън, дрън":

    не на разни "конспиратори", а на "докладите" от уважавания и известен Институт за Изследване на Войната базиран във Вашингтон!

    01:47 20.11.2025

  • 128 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 129 Руснак

    1 0 Отговор
    Аз съм от Киев-Русия.

    17:40 20.11.2025

  • 130 Тодоров

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Руски кораб е видян близо до":

    И аз бих извършвал много по-крайни действия срещу вече бившата империя на злото. Обединеното кралство - на гол тумбак чифте пищови, почти по македонски.

    21:48 20.11.2025

  • 131 Моряка

    0 0 Отговор

    До коментар #109 от "стоян георгиев":

    Този Стоян Георгиев не е онзи Стоян Георгиев.Този Стоян си служи с главни букви.Грамотен е.

    21:48 20.11.2025

  • 132 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 133 Хахахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #107 от "Червендалест Мофос":

    Новината е днес, от 20:30 - видеоклип, с потвърдено от Ройтерс съдържание, на руски солдати, разхождащи се спокойно по улиците на Покровск.
    Хахаха - голяма смешка стана - вчера уж беше украински, а днес вече не е.
    Заболя ме стомаха от смях!
    См..о..тан пропагандист

    22:48 20.11.2025

