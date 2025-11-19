Москва има една единствена решаваща цел! Руската армия води тежки боеве, за да обкръжи Покровск

Руските сили се борят да се съсредоточат върху една единствена решаваща цел в посока Покровск и вместо това продължават едновременните си опити да затворят обкръжението на по-широкия чувал Покровск-Мирноград, като същевременно атакуват и в двата града.

Това разкри Институтът за изследване на войната.

Руските сили се опитват да приложат новия си модел на настъпление в посока Сиверск и Славянск-Лиман, за да създадат условия за настъпление към укрепения пояс на Украйна от североизток и изток.

Нашествениците са улеснени, че в района на бойните действия има мъгла и дъжд, които пречат на украинските сили да използват дронове за разузнаване и нанасяне на удари срещу настъпващия противник.

Лошото време пречи на украинското командване да отхвърли руския натиск в Покровск. В момента противникът имал предимство и контролирал ключови точки от логистичните линии за снабдяването на защитниците на Покровск.

Украинските сили наскоро са напреднали в западната част на Запорожска област. Руските сили са отроворили с пробиви в Покровск и в тактическата зона Добропиля.

Руските военни командири продължават да нареждат на руските войници да извършват военни престъпления на бойното поле.

Украинската служба за сигурност (СБУ) съобщи на 18 ноември, че елементи от руския 1-ви моторизиран батальон на 506-ти моторизиран стрелкови полк са използвали двама възрастни и едно дете като човешки щитове по време на нападение в североизточната част на Покровск на 10 ноември.

СБУ отбеляза, че руското военно командване е дало заповедта на батальона по радиостанция. Член 28 от Женевската конвенция за защита на цивилните лица по време на война забранява използването на цивилни лица като "живи щитове".

Съобщеният инцидент е в съответствие с отдавнашната оценка на ISW, че руското военно командване подкрепя и понякога нарежда военни престъпления на бойното поле.

ISW също така наблюдава увеличение на руските военни престъпления в посока Покровск през последните седмици, тъй като руските сили са се приближили и проникнали в града.

Украинските сили са извършили ракетен удар с ATACMS срещу военни цели в Русия.

Украйна продължава да сътрудничи с европейските си партньори за съвместното производство на дронове.

Руските сили са нанесли серия от ракетни и дронови удари срещу Украйна в нощта на 15 срещу 16 ноември, които изглежда са били насочени срещу регионалните централи на големи украински телевизионни оператори.