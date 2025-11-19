Гласът на Путин: Не сме водили никакви тайни преговори с Белия дом за Украйна! Режимът в Киев блокира диалога

Кремъл днес опроверга публикация в изданието "Аксиос“, което съобщи, че САЩ работят по мирен план от 28 точки за Украйна и посочи, че няма ново развитие, за което да бъде съобщено след срещата на върха през август между руския президент Владимир Путин и американския му колега Доналд Тръмп, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Усилията на Тръмп да посредничи за прекратяване на войната в Украйна – най-смъртоносния конфликт в Европа след Втората световна война – се провалиха, а миналия месец той рязко отмени планирана среща с Путин в Будапеща.

Още новини от Украйна

Тръмп влезе в пререкание с украинския президент Володимир Зеленски в Овалния кабинет на Белия дом през февруари, но наскоро изрази разочарование и раздразнение от Путин, въпреки че многократно изрази надежда войната да бъде прекратена.

Запитан директно истина ли е публикацията в „Аксиос“, че концептуална дискусия е довела до ново предложение за мир, говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви: "Не. Няма нищо ново, което може да ви бъде съобщено“.

На молба да уточни дали има ново развитие по отношение на руските условия за мир, поставени от Путин през 2024 г., Песков каза, че настрана от срещата с Тръмп в Анкоридж на 15 август няма нищо ново.

Правителството на Тръмп и руски официални представители са изготвили ново мащабно предложение за прекратяване на войната на Русия в Украйна, което предвижда значителни отстъпки от страна на Киев, и са призовали Зеленски да го приеме, според няколко души, запознати с работата, цитирани от британския в. "Файненшъл таймс". На публикацията на изданието се позова и Ройтерс.

Група от настоящи и бивши руски и американски официални представители са участвали в изготвянето на плана, който все още е в етап на разработване, съобщи за "Файненшъл таймс" източник, запознат с преговорите.

Планът е бил предаден на Киев тази седмица от специалния пратеник на американския президент Доналд Тръмп Стив Уиткоф, който се е срещнал в Маями с настоящия секретар на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна и бивш министър на отбраната Рустем Умеров, за да обсъдят 28-те точки от плана, казаха двама източници, запознати с преговорите.

Те заявиха пред изданието, че Уиткоф е дал ясно да се разбере, че иска Зеленски да приеме условията, въпреки че те включват точки, които отдавна са червени линии за Украйна.

Един от източниците каза, че ако Киев приеме плана в настоящия му вид, това ще означава, че Украйна се отказва от суверенитета си, и нарече усилието руски опит да "манипулира" администрацията на Тръмп, която според тях е нетърпелива да "покаже напредък" по мирна сделка.

Според трима източници, пряко запознати с документа, проектът на плана ще изисква Украйна да отстъпи останалата част от Донбас, включително територии, които в момента са под контрола на Киев, и да намали размера на въоръжените си сили наполовина.

От решаващо значение е, че планът призовава Украйна да се откаже от ключови категории оръжия и включва оттегляне на военната помощ от САЩ, която би била от жизненоважно значение за отбраната ѝ, което потенциално би направило страната уязвима за бъдеща руска агресия.

Освен това на украинска територия няма да бъдат допускани чуждестранни войски, а Киев вече няма да получава западни оръжия с голям обсег, които могат да достигнат дълбоко в Русия.

Планът също така ще предвижда руският език да бъде признат за официален държавен език в Украйна и да се даде официален статут на местния клон на Руската православна църква – Москвоска патриаршия - все разпоредби, които отразяват дългогодишните политически цели на Кремъл.

Източникът, запознат с плана, го описа като много общ документ, който е "силно пристрастен към Русия".

Друг източник, запознат с плана, го нарече "много удобен за Путин".

"Това не е план, а смесица от реални, практически предложения с добри намерения", каза руски официален представител, запознат със ситуацията. "Част от него обаче е абсолютно неприемлива за украинците", добави той.

САЩ са намекнали на украинския президент Зеленски, че Украйна трябва да приеме проектоплана на Вашингтон за край на войната с Русия, който включва отказ от територии и някои класове оръжия, потвърдиха днес други двама източници, запознати с въпроса, пред Ройтерс.

Източниците, които поискаха да останат анонимни, казаха за "Файненшъл таймс", че предложението включва драстично намаляване на числеността на украинската армия, освен други неща. Вашингтон иска Киев да приеме основните точки от предложението, съобщиха източниците.



Подобен план би представлявал силен удар за Киев в момент, когато силите му се борят срещу продължаващия руски напредък в Източна Украйна, а Зеленски е изправен пред корупционен скандал, в рамките на който украинският парламент отстрани днес от длъжност министрите на енергетиката и правосъдието, посочва Ройтерс.

Високопоставен украински представител каза по-рано пред Ройтерс, че Киев е получил "сигнали" за американските предложения за спиране на войната, които Вашингтон е обсъдил с Москва. Украйна не е имала думата в подготовката на тези предложения, каза източникът.

Очаква се Зеленски, който днес имаше преговори с турския си колега Реджеп Тайип Ердоган в Анкара, да се срещне утре с американски военни в Киев.

Русия е отворена за продължаване на преговорите за Украйна, паузата в преговорите не е по нейна вина. Това заяви прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС.

"Москва е отворена за продължаване, Москва е отворена за преговори. Възникналата пауза всъщност се дължи на нежеланието на киевския режим да продължи този диалог", каза той.

Така Песков коментира изразената надежда от турския президент Реджеп Ердоган за продължаване на Истанбулския процес.

Володимир Зеленски трябва да се срещне с представители на американската армия в Киев в четвъртък, след като се появи информация, че Вашингтон отново обсъжда евентуални мирни условия с Русия.

Това обаче беше отречено от Москва.

По-рано, "Ройтерс" позовавайки се на собствени източници, съобщи, че САЩ са сигнализирали на Зеленски, че Украйна трябва да приеме изготвена от САЩ рамка за прекратяване на войната с Русия, която предлага Киев да се откаже от територия и част от оръжията.

Източниците заявиха, че предложенията включват и намаляване на числеността на въоръжените сили на Украйна. Вашингтон иска Киев да приеме основните точки.

След срещата в Истанбул през юли не са се провеждали лични преговори между Киев и Москва, а руските сили продължават офанзивата си в почти четиригодишната война на Москва в Украйна.

Усилията за възобновяване на мирните преговори изглежда набират скорост, въпреки че Москва не е показала признаци да променя условията си за прекратяване на войната.

Песков заяви в сряда: "Досега няма нововъведения по този въпрос, които могат да ви бъдат докладвани."

Новината за подновените усилия на САЩ за спиране на войната в Украйна доведе днес до най-големия скок на цената на украинските държавни облигации от месеци.

Близо четири години след като Путин изпрати десетки хиляди войници в Украйна, руските сили продължават да напредват и контролират около 19% от територията на Украйна. Москва заяви, че четири от украинските области вече са легална част от Русия, въпреки че Украйна и западноевропейските сили казаха, че никога няма да приемат това официално.

Путин изложи основните си условия през юни 2024 г., изисквайки Киев да изостави плановете си за присъединяване в НАТО и да изтегли напълно войските си от четирите области, за които Русия твърди, че са част от Русия – Донецка и Луганска област в Източна Украйна, които съставят региона Донабас, както и Херсонска и Запорожка област на юг.