Гласът на Путин: Не сме водили никакви тайни преговори с Белия дом за Украйна! Режимът в Киев блокира диалога
  Тема: Украйна

Гласът на Путин: Не сме водили никакви тайни преговори с Белия дом за Украйна! Режимът в Киев блокира диалога

19 Ноември, 2025 20:53, обновена 19 Ноември, 2025 21:27 3 366 108

  • русия-
  • сащ-
  • украйна-
  • владимир путин-
  • дмитрий песков-
  • володимир зеленски-
  • доналд тръмп-
  • донбас

Кремъл изложи основните си условия през юни 2024 г., като поиска от Киев да се откаже от плановете си да се присъедини към НАТО и да изтегли войските си от четирите области, които Москва твърди, че са част от Русия

Гласът на Путин: Не сме водили никакви тайни преговори с Белия дом за Украйна! Режимът в Киев блокира диалога - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Кремъл днес опроверга публикация в изданието "Аксиос“, което съобщи, че САЩ работят по мирен план от 28 точки за Украйна и посочи, че няма ново развитие, за което да бъде съобщено след срещата на върха през август между руския президент Владимир Путин и американския му колега Доналд Тръмп, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Усилията на Тръмп да посредничи за прекратяване на войната в Украйна – най-смъртоносния конфликт в Европа след Втората световна война – се провалиха, а миналия месец той рязко отмени планирана среща с Путин в Будапеща.

Тръмп влезе в пререкание с украинския президент Володимир Зеленски в Овалния кабинет на Белия дом през февруари, но наскоро изрази разочарование и раздразнение от Путин, въпреки че многократно изрази надежда войната да бъде прекратена.

Запитан директно истина ли е публикацията в „Аксиос“, че концептуална дискусия е довела до ново предложение за мир, говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви: "Не. Няма нищо ново, което може да ви бъде съобщено“.

На молба да уточни дали има ново развитие по отношение на руските условия за мир, поставени от Путин през 2024 г., Песков каза, че настрана от срещата с Тръмп в Анкоридж на 15 август няма нищо ново.

Правителството на Тръмп и руски официални представители са изготвили ново мащабно предложение за прекратяване на войната на Русия в Украйна, което предвижда значителни отстъпки от страна на Киев, и са призовали Зеленски да го приеме, според няколко души, запознати с работата, цитирани от британския в. "Файненшъл таймс". На публикацията на изданието се позова и Ройтерс.

Група от настоящи и бивши руски и американски официални представители са участвали в изготвянето на плана, който все още е в етап на разработване, съобщи за "Файненшъл таймс" източник, запознат с преговорите.

Планът е бил предаден на Киев тази седмица от специалния пратеник на американския президент Доналд Тръмп Стив Уиткоф, който се е срещнал в Маями с настоящия секретар на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна и бивш министър на отбраната Рустем Умеров, за да обсъдят 28-те точки от плана, казаха двама източници, запознати с преговорите.

Те заявиха пред изданието, че Уиткоф е дал ясно да се разбере, че иска Зеленски да приеме условията, въпреки че те включват точки, които отдавна са червени линии за Украйна.

Един от източниците каза, че ако Киев приеме плана в настоящия му вид, това ще означава, че Украйна се отказва от суверенитета си, и нарече усилието руски опит да "манипулира" администрацията на Тръмп, която според тях е нетърпелива да "покаже напредък" по мирна сделка.

Според трима източници, пряко запознати с документа, проектът на плана ще изисква Украйна да отстъпи останалата част от Донбас, включително територии, които в момента са под контрола на Киев, и да намали размера на въоръжените си сили наполовина.

От решаващо значение е, че планът призовава Украйна да се откаже от ключови категории оръжия и включва оттегляне на военната помощ от САЩ, която би била от жизненоважно значение за отбраната ѝ, което потенциално би направило страната уязвима за бъдеща руска агресия.

Освен това на украинска територия няма да бъдат допускани чуждестранни войски, а Киев вече няма да получава западни оръжия с голям обсег, които могат да достигнат дълбоко в Русия.

Планът също така ще предвижда руският език да бъде признат за официален държавен език в Украйна и да се даде официален статут на местния клон на Руската православна църква – Москвоска патриаршия - все разпоредби, които отразяват дългогодишните политически цели на Кремъл.

Източникът, запознат с плана, го описа като много общ документ, който е "силно пристрастен към Русия".

Друг източник, запознат с плана, го нарече "много удобен за Путин".

"Това не е план, а смесица от реални, практически предложения с добри намерения", каза руски официален представител, запознат със ситуацията. "Част от него обаче е абсолютно неприемлива за украинците", добави той.

САЩ са намекнали на украинския президент Зеленски, че Украйна трябва да приеме проектоплана на Вашингтон за край на войната с Русия, който включва отказ от територии и някои класове оръжия, потвърдиха днес други двама източници, запознати с въпроса, пред Ройтерс.

Източниците, които поискаха да останат анонимни, казаха за "Файненшъл таймс", че предложението включва драстично намаляване на числеността на украинската армия, освен други неща. Вашингтон иска Киев да приеме основните точки от предложението, съобщиха източниците.

Подобен план би представлявал силен удар за Киев в момент, когато силите му се борят срещу продължаващия руски напредък в Източна Украйна, а Зеленски е изправен пред корупционен скандал, в рамките на който украинският парламент отстрани днес от длъжност министрите на енергетиката и правосъдието, посочва Ройтерс.

Високопоставен украински представител каза по-рано пред Ройтерс, че Киев е получил "сигнали" за американските предложения за спиране на войната, които Вашингтон е обсъдил с Москва. Украйна не е имала думата в подготовката на тези предложения, каза източникът.

Очаква се Зеленски, който днес имаше преговори с турския си колега Реджеп Тайип Ердоган в Анкара, да се срещне утре с американски военни в Киев.

Русия е отворена за продължаване на преговорите за Украйна, паузата в преговорите не е по нейна вина. Това заяви прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС.

"Москва е отворена за продължаване, Москва е отворена за преговори. Възникналата пауза всъщност се дължи на нежеланието на киевския режим да продължи този диалог", каза той.

Така Песков коментира изразената надежда от турския президент Реджеп Ердоган за продължаване на Истанбулския процес.

Володимир Зеленски трябва да се срещне с представители на американската армия в Киев в четвъртък, след като се появи информация, че Вашингтон отново обсъжда евентуални мирни условия с Русия.

Това обаче беше отречено от Москва.

По-рано, "Ройтерс" позовавайки се на собствени източници, съобщи, че САЩ са сигнализирали на Зеленски, че Украйна трябва да приеме изготвена от САЩ рамка за прекратяване на войната с Русия, която предлага Киев да се откаже от територия и част от оръжията.

Източниците заявиха, че предложенията включват и намаляване на числеността на въоръжените сили на Украйна. Вашингтон иска Киев да приеме основните точки.

След срещата в Истанбул през юли не са се провеждали лични преговори между Киев и Москва, а руските сили продължават офанзивата си в почти четиригодишната война на Москва в Украйна.

Усилията за възобновяване на мирните преговори изглежда набират скорост, въпреки че Москва не е показала признаци да променя условията си за прекратяване на войната.

Песков заяви в сряда: "Досега няма нововъведения по този въпрос, които могат да ви бъдат докладвани."

Новината за подновените усилия на САЩ за спиране на войната в Украйна доведе днес до най-големия скок на цената на украинските държавни облигации от месеци.

Близо четири години след като Путин изпрати десетки хиляди войници в Украйна, руските сили продължават да напредват и контролират около 19% от територията на Украйна. Москва заяви, че четири от украинските области вече са легална част от Русия, въпреки че Украйна и западноевропейските сили казаха, че никога няма да приемат това официално.

Путин изложи основните си условия през юни 2024 г., изисквайки Киев да изостави плановете си за присъединяване в НАТО и да изтегли напълно войските си от четирите области, за които Русия твърди, че са част от Русия – Донецка и Луганска област в Източна Украйна, които съставят региона Донабас, както и Херсонска и Запорожка област на юг.


Русия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Шопо

    48 14 Отговор
    Бойните действия на територията Украйна ще приключат когато целите на специалната военна операция бъдат постигнати.

    Коментиран от #15, #18, #82

    20:55 19.11.2025

  • 2 Руски нацисти

    20 45 Отговор
    Мир няма да има докато Крим и окупираните земи не бъдат върнати в границите на Украйна. И Русия ще изплаща репарации.

    Коментиран от #7, #10, #11

    20:56 19.11.2025

  • 3 Факт

    15 5 Отговор
    Има ли смисъл?

    20:56 19.11.2025

  • 4 БОЛШЕВИК

    40 15 Отговор
    Точни и ясни са исканията на Русия. Другото е подклаждане на конфликта от колективния Запад!

    Коментиран от #12, #25

    20:56 19.11.2025

  • 5 Престанете да ни занимавате

    37 10 Отговор
    с този полуразложен труп чието име беше Украйна.
    Оставете костите му да почиват в мир.

    20:57 19.11.2025

  • 6 Факт

    10 3 Отговор
    Никакви преговори с Мутрата!

    20:57 19.11.2025

  • 7 Град Козодуй

    36 11 Отговор

    До коментар #2 от "Руски нацисти":

    Украйна не е държава а територия, руска територия.

    Коментиран от #70, #107

    20:58 19.11.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 СССР се завръща

    29 10 Отговор
    Владимир не оставяй жиФ фашист

    20:58 19.11.2025

  • 10 Заради такива като у вас

    29 10 Отговор

    До коментар #2 от "Руски нацисти":

    Украйна вече не съществува
    Разплетената английска дамаджана поне получи един милион паунда от оръжейното лоби А вие какво......

    Коментиран от #73

    20:59 19.11.2025

  • 11 И Киев е Руски

    17 6 Отговор

    До коментар #2 от "Руски нацисти":

    Абе ако можеше и ти даде върнеш от където си се....,.,Л

    21:00 19.11.2025

  • 12 Шопо

    32 8 Отговор

    До коментар #4 от "БОЛШЕВИК":

    Колективния Запад може ли да победи Русия ?
    Като не може тогава защо удължават агонията на Зеленски.

    Коментиран от #31, #33

    21:01 19.11.2025

  • 13 И Киев е Руски

    25 7 Отговор
    Киев унищожава силите си в Покровск и Мирноград. Тоест, тези, които останаха обкръжени, за да не ни се предадат и да няма срамни кадри. Или поне за да няма свидетели на престъпните заповеди за убийство на цивилни

    Коментиран от #23

    21:01 19.11.2025

  • 14 Бялджип

    27 7 Отговор
    За разлика от непрекъснатата смяна на позициите в Европа, както и на Тръмп, едва ли някой може да обвини Путин в същото. Думите му винаги са еднакви. Русия ще продължи преговорите като онези подписани през 2022 година в Истанбул. Разбира се при новите условия на фронта.

    21:02 19.11.2025

  • 15 Абе

    9 22 Отговор

    До коментар #1 от "Шопо":

    Още ли продължава 3-дневната????...Много корави тези наркомани... Баахтаз непобедимая...

    Коментиран от #19

    21:03 19.11.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Zaxaрова

    10 18 Отговор
    Aйде мойте говеда !Напънете се смяната не ви е свършила!Не се отпускайте!Превземете отново Покровск!!Във вас ми е надеждата.

    21:05 19.11.2025

  • 18 Специална операция

    9 17 Отговор

    До коментар #1 от "Шопо":

    Защо Копейкин и шайката му още не са в затвора?

    чл.100 НК- Български гражданин, който във време на обявена или започната война,
    постъпи доброволно в редовете на неприятелска войска или въоръжена група
    или участвува във враждебно действие против Републиката, ИЛИ ПОД КАКВАТО И ДА Е ФОРМА ПРЕМИНЕ НА СТРАНАТА НА НЕПРИЯТЕЛЯ,
    се наказва с лишаване от свобода
    от десет до двадесет години, с доживотен затвор или с доживотен затвор без замяна.

    Коментиран от #20

    21:06 19.11.2025

  • 19 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    9 14 Отговор

    До коментар #15 от "Абе":

    От руснак войник не стават господине!Там е проблема.

    21:07 19.11.2025

  • 20 Йоггуйъ

    8 15 Отговор

    До коментар #18 от "Специална операция":

    Срещнеш ли копейка трепИ!

    Коментиран от #75

    21:07 19.11.2025

  • 21 Реално

    16 8 Отговор
    Най мощната армия тази на САЩ срещу два пъти мо малък противник от Украйна като Ирак, направи две войни с над 40 държави и не стигна до никъде, и то срещу бунтовници втория път, а се смеят на втората армия в света Русия че атакува само еднолично беез подкрепа от 40 -50 държави по мощна от Ирак УКрайна, и то само с 12 000 северокорейци на помощ през последните 2 г, От 50-60 млн ,украинци останаха 35 млн и вече загубиха 99%от армията си която беше над 5 млн души сега воюват 900 000 сухопътни части и то по целия фронт, като срещу всеки по малък град имат срещу себе си 150 000 армия на 15 000 войници на Украйна, те просто няма да издържат дълго време без преговори, а преговорите еднозначно са за пълен разпад на апрмията и държвата Украйна и дефакто признаване на Украйна за руска, това е единствения мирен план от 2014 г че и този на Тръмп и този на Путин е просто един и същ план плюс минус едно две изречения които са различни в точките

    Коментиран от #24, #36

    21:08 19.11.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Военкор

    8 16 Отговор

    До коментар #13 от "И Киев е Руски":

    Дронове правят руснаци на кайма с Покровск.Удрят руснака с по няколко дрона за да е сигурно че е умъртвен.

    Коментиран от #26, #54

    21:09 19.11.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Забрави за Покровск

    15 7 Отговор

    До коментар #23 от "Военкор":

    укрите де предават масово. Някой изгниха.

    21:13 19.11.2025

  • 27 Хе хе...

    16 3 Отговор
    Освен зеле и дружките му от 4о4 е въснала и министърката на енергетиката. В радата са искали изслушване на министър председателя, ама и тя се скрила някъде. Накрая са разпуснали и радата. От ЕсеС не могат да дойдат на себе си.
    Ледът се пука, дами и господа съдебни заседатели!
    Предстои ни невиждан цирк!

    21:14 19.11.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 0001

    0 0 Отговор
    Не ми е на кеф! Врабчо ползва друг ник! Скрил се е!

    21:15 19.11.2025

  • 30 МИРО

    6 10 Отговор
    РАДЕВ ДОСТА СЕ ИЗЛОЖИ,
    ЩОМ НА ВСЕКИ СЕ ПОДЛОЖИ !!!!


    ЗА НИЩО НЕ СТАВА !!!

    21:15 19.11.2025

  • 31 Беги бръже

    7 13 Отговор

    До коментар #12 от "Шопо":

    С тоя световен НУЖНИК русия.
    Беги,беги.

    21:16 19.11.2025

  • 32 АЙДЕ ЧЕСТИТО

    18 4 Отговор
    Прозореца за преговори е затворен, опцията пред Украйна е едниствено капитулация, евентуално ако оцелеят тази зима, през Април може да има нови преговори. Това потвърждава тарас шмуд, шеф на най голямата платформа за набиране на дарения за армията "Come back alive".

    A междувременно стана ясно че киевската хунта е окрала парите за покупка на 100бр летящи таралника Рафал, както и че Африканция няма пари да финансира сделката!

    АЙДЕ ДА ВИ Е ЧЕСТИТ ЕВРОАТЛАНТИЗМА

    21:16 19.11.2025

  • 33 кАпЙейка с кухая лейка

    9 19 Отговор

    До коментар #12 от "Шопо":

    Ей, умнико, ако Нато и Европа бяха отвърнали, освен украинските невинни жертви, щеше да има и европейски такива, па било то и за седмица. Кому е нужно ? А, сетих се на главозаблъсканите русийсковоенно славолюбци ! Е, не ви се получи. Жалко за свидните жертви на Украинския народ и Поклон, че смелостта и твърдостта им ни държат далеч от повече кръв !

    Коментиран от #45

    21:16 19.11.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Доньо Дурака

    10 10 Отговор
    На нас бачо Костя ни каза че като напуснем европейският съюз и минем към Русия щяло да има много работа за всички, така каза бачо Костя, веднага си бихме шута и повече няма да ходим на сбирките му.

    21:18 19.11.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 ?????

    14 6 Отговор
    Кви тайни преговори?
    Всичко е казано отдавна.
    Като не ви отърва чакайте други условия.
    Кви ли ша са те??

    21:19 19.11.2025

  • 39 Име

    1 3 Отговор

    До коментар #28 от "Име":

    що да те плаша..казвам истина

    21:21 19.11.2025

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Добър вечер!

    7 11 Отговор
    Другари комунисти,Артилеристи, Механици, болшевик и друга подобна иZмет,где МОЧАТА?

    21:21 19.11.2025

  • 42 Ъъъъъъъъъ

    8 6 Отговор
    "@Изпражнениеро Гайтанджиева" ми наду главата сутринта, че това били еуски фейкове.....😅

    П.с

    Само не знам каквп стана с натовскоте генерали на Политико? Да не и тази новина да е фейк?🤣

    Коментиран от #48

    21:22 19.11.2025

  • 43 Владо

    7 13 Отговор
    Това са 235-тите условия които поставя Пуйло от началото на тридневният блицкриг.Пълен сбърканяк.

    21:24 19.11.2025

  • 44 СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат

    7 5 Отговор
    Създаването на небесния ерусалим се отлага евентуално за друтия век

    21:25 19.11.2025

  • 45 Шопо

    15 6 Отговор

    До коментар #33 от "кАпЙейка с кухая лейка":

    И Аз това казвам
    НАТО е въздух под налягане, могат да воюват само срещу слаби държави като Ирак, Виетнам, Сърбия и т.н.

    Коментиран от #50, #51, #55, #57

    21:25 19.11.2025

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 🇺🇦🇧🇬

    6 12 Отговор

    До коментар #16 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    И да стане-какво?
    15 години след "голямата депресия" САЩ са първа икономическа и военна сила,рашия къде е 34 години след фалита? Пак там-в бл@тото...

    Коментиран от #62

    21:26 19.11.2025

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Тити

    6 6 Отговор
    Явно Путлер пак е забравил да си смени пълният памперс.

    21:29 19.11.2025

  • 50 Геро

    3 4 Отговор

    До коментар #45 от "Шопо":

    Какво казва от-падък като теб е без значение.

    21:30 19.11.2025

  • 51 кАпЙейка с кухая лейка

    4 9 Отговор

    До коментар #45 от "Шопо":

    Прав си.Нато бяха в Югославия и хванаха Милошевич и го пратиха в затвора в Хага. Бяха в Ирак и хванаха Садам и го дадоха на иракските власти, а те взеха и го обесиха.Отидоха в Либия и ликвидираха Кадафи ,а Либия се извини за престъпленията на Кадафи. виж в Гугъл--Либия се извини за престъпленията на Кадафи.Въпрос.Защо НАТО мрази толкова много диктаторите.

    Коментиран от #56, #60

    21:30 19.11.2025

  • 52 си дзън

    4 4 Отговор
    Агент Краснов пак е активиран

    21:32 19.11.2025

  • 53 гласът на Тиквата:

    6 1 Отговор
    Не сме водили никакви тайни преговори с Прасето

    21:33 19.11.2025

  • 54 И като се събуди,

    2 2 Отговор

    До коментар #23 от "Военкор":

    краката ти били незавити...

    21:34 19.11.2025

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Шопо

    11 3 Отговор

    До коментар #51 от "кАпЙейка с кухая лейка":

    Въпрос
    Защо НАТО не пребори аятолаха ?
    Не се и опитва дори !

    Коментиран от #58, #61, #63

    21:39 19.11.2025

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Всяко примирие

    1 4 Отговор
    би попречило на двете армии да се избиват,а това е неприемливо,тъй като не е част от военните им стратегии.
    Русия и Украйна искат да воюват показвайки на света,че славяните са силни смели и решителни войни,готови винаги за бой.И както беше казал М.Горки,-всяко ново поколение по тези земи трябва да има право на своята война,с която да се пречисти.

    Коментиран от #65, #81

    21:46 19.11.2025

  • 60 Тишо

    5 5 Отговор

    До коментар #51 от "кАпЙейка с кухая лейка":

    Докторите не свършват в кревата си.С Путлер ще бъде страшно!

    21:46 19.11.2025

  • 61 Два Б-2 СПИРИТ

    4 6 Отговор

    До коментар #56 от "Шопо":

    Занулиха Иран.
    Оди се думни някъде.

    Коментиран от #69, #80

    21:48 19.11.2025

  • 62 Ачо

    5 6 Отговор

    До коментар #47 от "🇺🇦🇧🇬":

    Говори се че руснаците живеят като през 18 век.Като прасетата.

    21:49 19.11.2025

  • 63 Тихо пръдльо!

    2 4 Отговор

    До коментар #56 от "Шопо":

    Не си компетентен.

    21:50 19.11.2025

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Реално

    3 2 Отговор

    До коментар #59 от "Всяко примирие":

    Нека да се пречистистят от 60 млн укри ще останат 20 млн от 160 млн руснаци ще останат 120 млн колкото една миниатюрна Япония, а целия континент Европа от 800 млн население понеже не може да се пречисти ще си останат с 700 млн имигранти от цял свят като африканци, араби, турци, индийци, африканци, азиатци а етническите европеийци ще намалеят още, ако приложим и ЛГБИ на Меркел и Фондер лаен то Европата ще ги управляват същите като нашите 240 депутати където са избрани от немай къде

    21:51 19.11.2025

  • 66 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    6 10 Отговор
    Сталин беше в Берлин за 4 години. Почти 4 години война в Украйна и Русия не е дори близо до Киев и няма да стигне никога там. А Москва даде жертви 37 генерали, 3876 полковници ,майори и друг висш офицерски състав и 1,8 млн. убити и ранени а не мисли вече дори за Киев.
    16 ноември 2025, 19:38 часа
    Снимка: president
    Думите от заглавието са на финландския президент Александър Стуб - той ги изрече в официално интервю. Те са послание колко струва руския диктатор Владимир Путин пред страховития си по-далечен предшественик Йосиф Сталин, който дори не е етнически руснак, а е родом от Грузия.

    21:51 19.11.2025

  • 67 !!!?

    9 7 Отговор
    Глас от Бункера: Режимът в Киев блокира диалога !!!?

    21:51 19.11.2025

  • 68 Ъъъъъъъъъ

    6 1 Отговор
    Умеров рязко завил към момента Дубай! Това е последното, което се чува за него....То не че има голямо значение къде е, но е факт, че го няма в Украйна и май няма намерение да се връща.....😂

    21:53 19.11.2025

  • 69 Шопо

    11 1 Отговор

    До коментар #61 от "Два Б-2 СПИРИТ":

    Иран имат ядрено оръжие, не им ррябва да произвеждат Плутонии купуват си го от Русия.

    21:56 19.11.2025

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 БУМАЖНИЙ ТИГЪР

    9 5 Отговор
    Представяте ли си докъде я докараха орките да се молят тайно на рижавия да капитулира Украйна 🤡

    22:00 19.11.2025

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Гориил

    7 3 Отговор
    Срещата в Турция беше отложена, когато стана ясно, че Зеленски не е заинтересован да обсъжда плана на САЩ. Вместо това Зеленски пътува до Анкара с различен план, разработен съвместно с европейските му партньори, който Русия никога нямаше да приеме.

    22:02 19.11.2025

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 ей функционално неграмотния

    2 0 Отговор

    До коментар #73 от "само евро":

    Става въпрос за борис джонсън ме е лапнал милиона, не че държавата на островните poдocмecитeли е спечели милион.

    22:04 19.11.2025

  • 77 12345

    7 5 Отговор
    Рейгън ще остане в историята като лидер! Тръмп - като палячо!

    22:04 19.11.2025

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Подкуп

    0 0 Отговор

    До коментар #73 от "само евро":

    Рушвет......

    22:05 19.11.2025

  • 80 ТОЧНО ТАКА

    6 4 Отговор

    До коментар #61 от "Два Б-2 СПИРИТ":

    Щото ги зануриха и затова слид два мисеца краварите постави три условия за преговори с Иран, първото от което беше да спрат ядрената си програма. Същата, която краварите уж унищожиха

    22:05 19.11.2025

  • 81 ГибМелсън

    3 5 Отговор

    До коментар #59 от "Всяко примирие":

    Дугин,ти ли си?А Дария как е? Ахахахахахах

    22:08 19.11.2025

  • 82 Палави копейки

    5 5 Отговор

    До коментар #1 от "Шопо":

    Импотентни са, вижда се вече 4 години!

    22:09 19.11.2025

  • 83 Факт

    4 3 Отговор
    Зеленски изглежда отново е изпратил Тръмп-Виткоф нах@й с руската оферта за капитулация на Украйна, която е представена сега като Американо-руска. Axios казват, че Виткоф е отменил планираната за днес среща със Зеленски, защото украинският президент пристигнал в Анкара със собствен план, с който Русия никога не би се съгласила, според медията.

    Коментиран от #88

    22:12 19.11.2025

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Моряка

    3 5 Отговор
    Ако Путин не вземе Одеска,Николаевска, и Харковска области,(чисто руски),може и да го линчуват.Колкото и да го пазят.Не вярвам да не знае.Повервайте ми.

    Коментиран от #92, #94

    22:16 19.11.2025

  • 87 1000+

    4 2 Отговор
    Сериалът ‘Оранжевият и Бункерният’ продължава. Единият плаши с ракети, другият се кълне, че иска мир – и после си разменят чужди територии все едно са им нивите. Накрая пак идва разочарованието и чакането на следващия сезон. Жалка работа.

    22:19 19.11.2025

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Смехурко

    4 3 Отговор
    Московците яко оцапаха пейзажа. Сега се чудят как да се измъкнат от батака, без да се разсмърди на стратегическо поражение. Няма как, ще трябва да излапат сами всичко, което надробиха в Украйна. Включително, накрая да платят и сметката!

    22:22 19.11.2025

  • 90 койдазнай

    5 1 Отговор
    Как Зеленски ще блокира нещо, като от него нищо не зависи?!? Той само тегли белите черти и нищо не го интересува, краде, лъже взема подкупи и не знае къде се намира!

    22:25 19.11.2025

  • 91 За инф.

    4 2 Отговор

    До коментар #8 от "🇺🇦🇧🇬":

    Този път Русия ще дава салам на разпадащия се запад

    Коментиран от #95

    22:26 19.11.2025

  • 92 Българин

    5 2 Отговор

    До коментар #86 от "Моряка":

    Путин ще овисне на въжето, без варианти. Каквото и да завземе, той е извършил толкова престъпления, че само може да удължава агонията си, жертвайки бъдещето на Русия.

    22:27 19.11.2025

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 Онзи същият

    3 5 Отговор

    До коментар #86 от "Моряка":

    Путлер няма да вземе нищо.Освен да гепи средният 😂Или нещо друго.

    22:28 19.11.2025

  • 95 койдазнай

    4 0 Отговор

    До коментар #91 от "За инф.":

    За запада не знам, ама на тебе един дагестански салам са ти дали в главата.

    22:29 19.11.2025

  • 96 Възраждане

    3 5 Отговор
    вовка Путкина ---- ху ЙЛО!
    СДА ВАЙ СЯ,...пи ДАРАС!

    22:29 19.11.2025

  • 97 нАТО се разширява(ше)

    2 3 Отговор
    Русия се защитава.

    САЩ забогатява.

    ЕС се разорява.

    Китай побеждава.

    А "факти" трие!

    Ура, еничари!

    Коментиран от #102

    22:31 19.11.2025

  • 98 Ристе кьоравото

    2 1 Отговор
    Тоа монголяк ли Избега по прашки от ЛОШИО ГОТВАЧ?
    Хехехехехехе
    Монголоидна ПЕ дрила и ху есос сос
    Хехехехехехе

    22:33 19.11.2025

  • 99 гражданин

    4 1 Отговор
    "Шушу мушу" не е преговори! Тръндю е като някакво махало наляво, надясно! Не трябва да се избират старци за президенти, без да им се проверява демeнцията! Да се решава, "преговаря" без засегнатите Украйна и Европа ми изглежда като присъда!

    22:34 19.11.2025

  • 100 А.нат.ол.и

    3 2 Отговор
    Режим има в кремъл, и то от над 20 години.
    Факт!

    22:36 19.11.2025

  • 101 САЩ

    4 1 Отговор
    от участник във войната се препозиционира като медиатор. ЕС е другият ключов участник в конфликта с когото следва да се преговаря. Украинското правителство е без особено значение, доколкото Украйна не е суверенна държава.

    22:37 19.11.2025

  • 102 Пръчат

    3 4 Отговор

    До коментар #97 от "нАТО се разширява(ше)":

    А за копeйките ко шъ каиш? Масква минава на юани!

    22:37 19.11.2025

  • 103 Ъъъъъъъъъъ

    5 3 Отговор
    Някой лъже, но не знам кой? Рашките отричат, докато украинците обсъждат плана на Тръмп. Оливър Карол, журналист от британското издание The Economist, също предостави "подробности" за мирния план на Тръмп, който предвижда 2,5-кратно съкращаване на украинската армия и отсъствие на чуждестранни войски в Украйна. Това съкращаване се отнася само до редовната армия на Украйна, от чиито състав трябва да се извадят всички паравоенни формирования като "Азов", "Айдар" и т.н. Или поне това, което е останало от тях. Пак според украинците, Даниел Дрискол чака Зеленски в Киев, за да му набие канчето, след което заминава за Москва. Единствените, които отричат са нашите...🤔

    22:44 19.11.2025

  • 104 Ойропейците

    5 2 Отговор
    няма да приемат никога мирен план за Украйна. За тях това е свещена война срещу най-омразния им враг. Във Вашингтон някой хора започнаха да разбират това обстоятелство. Войната ще продължи докато ЕС е в състояние да мобилизира парични ресурси за нейното водене. Не е изключено на някакъв етап да бъдат изпратени европейски военни подразделения на фронта. Дори е много вероятно. После връщане назад няма да има. Правителството на САЩ се бои от ново въвличане в европейските разправии.
    В даден момент ще се разграничи от конфликта окончателно.

    Коментиран от #105

    22:49 19.11.2025

  • 105 Шопо

    5 2 Отговор

    До коментар #104 от "Ойропейците":

    Какво ще стане ако САЩ и Турция излязат от НАТО ?

    Коментиран от #106

    22:54 19.11.2025

  • 106 Е па нищо

    2 4 Отговор

    До коментар #105 от "Шопо":

    Руспията пак ще си в същият свинарник.

    23:12 19.11.2025

  • 107 Сесесере

    2 3 Отговор

    До коментар #7 от "Град Козодуй":

    България, не е държава, а територия, турска територия!

    23:25 19.11.2025

  • 108 Някой

    0 0 Отговор
    Излиза, че Запада ей сега ше капитулира. Това го слушаме от три години. Ама щяло, ама така... Единственото което се случи. напоследък е, че руският енергиен сектор е на разпродажба, а ЕС и САЩ се въоръжват с ускорени темпове.А и Путин е прав -няма преговори. Няма как Русия да я разпродават, а тя да преговаря за победа.

    14:40 20.11.2025

