Гласът на Путин: Не сме водили никакви тайни преговори с Белия дом за Украйна! Режимът в Киев блокира диалога

Кремъл днес опроверга публикация в изданието "Аксиос“, което съобщи, че САЩ работят по мирен план от 28 точки за Украйна и посочи, че няма ново развитие, за което да бъде съобщено след срещата на върха през август между руския президент Владимир Путин и американския му колега Доналд Тръмп, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Усилията на Тръмп да посредничи за прекратяване на войната в Украйна – най-смъртоносния конфликт в Европа след Втората световна война – се провалиха, а миналия месец той рязко отмени планирана среща с Путин в Будапеща.
Тръмп влезе в пререкание с украинския президент Володимир Зеленски в Овалния кабинет на Белия дом през февруари, но наскоро изрази разочарование и раздразнение от Путин, въпреки че многократно изрази надежда войната да бъде прекратена.
Запитан директно истина ли е публикацията в „Аксиос“, че концептуална дискусия е довела до ново предложение за мир, говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви: "Не. Няма нищо ново, което може да ви бъде съобщено“.
На молба да уточни дали има ново развитие по отношение на руските условия за мир, поставени от Путин през 2024 г., Песков каза, че настрана от срещата с Тръмп в Анкоридж на 15 август няма нищо ново.
Правителството на Тръмп и руски официални представители са изготвили ново мащабно предложение за прекратяване на войната на Русия в Украйна, което предвижда значителни отстъпки от страна на Киев, и са призовали Зеленски да го приеме, според няколко души, запознати с работата, цитирани от британския в. "Файненшъл таймс". На публикацията на изданието се позова и Ройтерс.
Група от настоящи и бивши руски и американски официални представители са участвали в изготвянето на плана, който все още е в етап на разработване, съобщи за "Файненшъл таймс" източник, запознат с преговорите.
Планът е бил предаден на Киев тази седмица от специалния пратеник на американския президент Доналд Тръмп Стив Уиткоф, който се е срещнал в Маями с настоящия секретар на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна и бивш министър на отбраната Рустем Умеров, за да обсъдят 28-те точки от плана, казаха двама източници, запознати с преговорите.
Те заявиха пред изданието, че Уиткоф е дал ясно да се разбере, че иска Зеленски да приеме условията, въпреки че те включват точки, които отдавна са червени линии за Украйна.
Един от източниците каза, че ако Киев приеме плана в настоящия му вид, това ще означава, че Украйна се отказва от суверенитета си, и нарече усилието руски опит да "манипулира" администрацията на Тръмп, която според тях е нетърпелива да "покаже напредък" по мирна сделка.
Според трима източници, пряко запознати с документа, проектът на плана ще изисква Украйна да отстъпи останалата част от Донбас, включително територии, които в момента са под контрола на Киев, и да намали размера на въоръжените си сили наполовина.
От решаващо значение е, че планът призовава Украйна да се откаже от ключови категории оръжия и включва оттегляне на военната помощ от САЩ, която би била от жизненоважно значение за отбраната ѝ, което потенциално би направило страната уязвима за бъдеща руска агресия.
Освен това на украинска територия няма да бъдат допускани чуждестранни войски, а Киев вече няма да получава западни оръжия с голям обсег, които могат да достигнат дълбоко в Русия.
Планът също така ще предвижда руският език да бъде признат за официален държавен език в Украйна и да се даде официален статут на местния клон на Руската православна църква – Москвоска патриаршия - все разпоредби, които отразяват дългогодишните политически цели на Кремъл.
Източникът, запознат с плана, го описа като много общ документ, който е "силно пристрастен към Русия".
Друг източник, запознат с плана, го нарече "много удобен за Путин".
"Това не е план, а смесица от реални, практически предложения с добри намерения", каза руски официален представител, запознат със ситуацията. "Част от него обаче е абсолютно неприемлива за украинците", добави той.
САЩ са намекнали на украинския президент Зеленски, че Украйна трябва да приеме проектоплана на Вашингтон за край на войната с Русия, който включва отказ от територии и някои класове оръжия, потвърдиха днес други двама източници, запознати с въпроса, пред Ройтерс.
Източниците, които поискаха да останат анонимни, казаха за "Файненшъл таймс", че предложението включва драстично намаляване на числеността на украинската армия, освен други неща. Вашингтон иска Киев да приеме основните точки от предложението, съобщиха източниците.
Подобен план би представлявал силен удар за Киев в момент, когато силите му се борят срещу продължаващия руски напредък в Източна Украйна, а Зеленски е изправен пред корупционен скандал, в рамките на който украинският парламент отстрани днес от длъжност министрите на енергетиката и правосъдието, посочва Ройтерс.
Високопоставен украински представител каза по-рано пред Ройтерс, че Киев е получил "сигнали" за американските предложения за спиране на войната, които Вашингтон е обсъдил с Москва. Украйна не е имала думата в подготовката на тези предложения, каза източникът.
Очаква се Зеленски, който днес имаше преговори с турския си колега Реджеп Тайип Ердоган в Анкара, да се срещне утре с американски военни в Киев.
Русия е отворена за продължаване на преговорите за Украйна, паузата в преговорите не е по нейна вина. Това заяви прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС.
"Москва е отворена за продължаване, Москва е отворена за преговори. Възникналата пауза всъщност се дължи на нежеланието на киевския режим да продължи този диалог", каза той.
Така Песков коментира изразената надежда от турския президент Реджеп Ердоган за продължаване на Истанбулския процес.
Володимир Зеленски трябва да се срещне с представители на американската армия в Киев в четвъртък, след като се появи информация, че Вашингтон отново обсъжда евентуални мирни условия с Русия.
Това обаче беше отречено от Москва.
По-рано, "Ройтерс" позовавайки се на собствени източници, съобщи, че САЩ са сигнализирали на Зеленски, че Украйна трябва да приеме изготвена от САЩ рамка за прекратяване на войната с Русия, която предлага Киев да се откаже от територия и част от оръжията.
Източниците заявиха, че предложенията включват и намаляване на числеността на въоръжените сили на Украйна. Вашингтон иска Киев да приеме основните точки.
След срещата в Истанбул през юли не са се провеждали лични преговори между Киев и Москва, а руските сили продължават офанзивата си в почти четиригодишната война на Москва в Украйна.
Усилията за възобновяване на мирните преговори изглежда набират скорост, въпреки че Москва не е показала признаци да променя условията си за прекратяване на войната.
Песков заяви в сряда: "Досега няма нововъведения по този въпрос, които могат да ви бъдат докладвани."
Новината за подновените усилия на САЩ за спиране на войната в Украйна доведе днес до най-големия скок на цената на украинските държавни облигации от месеци.
Близо четири години след като Путин изпрати десетки хиляди войници в Украйна, руските сили продължават да напредват и контролират около 19% от територията на Украйна. Москва заяви, че четири от украинските области вече са легална част от Русия, въпреки че Украйна и западноевропейските сили казаха, че никога няма да приемат това официално.
Путин изложи основните си условия през юни 2024 г., изисквайки Киев да изостави плановете си за присъединяване в НАТО и да изтегли напълно войските си от четирите области, за които Русия твърди, че са част от Русия – Донецка и Луганска област в Източна Украйна, които съставят региона Донабас, както и Херсонска и Запорожка област на юг.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Шопо
Коментиран от #15, #18, #82
20:55 19.11.2025
2 Руски нацисти
Коментиран от #7, #10, #11
20:56 19.11.2025
3 Факт
20:56 19.11.2025
4 БОЛШЕВИК
Коментиран от #12, #25
20:56 19.11.2025
5 Престанете да ни занимавате
Оставете костите му да почиват в мир.
20:57 19.11.2025
6 Факт
20:57 19.11.2025
7 Град Козодуй
До коментар #2 от "Руски нацисти":Украйна не е държава а територия, руска територия.
Коментиран от #70, #107
20:58 19.11.2025
9 СССР се завръща
20:58 19.11.2025
10 Заради такива като у вас
До коментар #2 от "Руски нацисти":Украйна вече не съществува
Разплетената английска дамаджана поне получи един милион паунда от оръжейното лоби А вие какво......
Коментиран от #73
20:59 19.11.2025
11 И Киев е Руски
До коментар #2 от "Руски нацисти":Абе ако можеше и ти даде върнеш от където си се....,.,Л
21:00 19.11.2025
12 Шопо
До коментар #4 от "БОЛШЕВИК":Колективния Запад може ли да победи Русия ?
Като не може тогава защо удължават агонията на Зеленски.
Коментиран от #31, #33
21:01 19.11.2025
13 И Киев е Руски
Коментиран от #23
21:01 19.11.2025
14 Бялджип
21:02 19.11.2025
15 Абе
До коментар #1 от "Шопо":Още ли продължава 3-дневната????...Много корави тези наркомани... Баахтаз непобедимая...
Коментиран от #19
21:03 19.11.2025
17 Zaxaрова
21:05 19.11.2025
18 Специална операция
До коментар #1 от "Шопо":Защо Копейкин и шайката му още не са в затвора?
чл.100 НК- Български гражданин, който във време на обявена или започната война,
постъпи доброволно в редовете на неприятелска войска или въоръжена група
или участвува във враждебно действие против Републиката, ИЛИ ПОД КАКВАТО И ДА Е ФОРМА ПРЕМИНЕ НА СТРАНАТА НА НЕПРИЯТЕЛЯ,
се наказва с лишаване от свобода
от десет до двадесет години, с доживотен затвор или с доживотен затвор без замяна.
Коментиран от #20
21:06 19.11.2025
19 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #15 от "Абе":От руснак войник не стават господине!Там е проблема.
21:07 19.11.2025
20 Йоггуйъ
До коментар #18 от "Специална операция":Срещнеш ли копейка трепИ!
Коментиран от #75
21:07 19.11.2025
21 Реално
Коментиран от #24, #36
21:08 19.11.2025
23 Военкор
До коментар #13 от "И Киев е Руски":Дронове правят руснаци на кайма с Покровск.Удрят руснака с по няколко дрона за да е сигурно че е умъртвен.
Коментиран от #26, #54
21:09 19.11.2025
26 Забрави за Покровск
До коментар #23 от "Военкор":укрите де предават масово. Някой изгниха.
21:13 19.11.2025
27 Хе хе...
Ледът се пука, дами и господа съдебни заседатели!
Предстои ни невиждан цирк!
21:14 19.11.2025
29 0001
21:15 19.11.2025
30 МИРО
ЩОМ НА ВСЕКИ СЕ ПОДЛОЖИ !!!!
ЗА НИЩО НЕ СТАВА !!!
21:15 19.11.2025
31 Беги бръже
До коментар #12 от "Шопо":С тоя световен НУЖНИК русия.
Беги,беги.
21:16 19.11.2025
32 АЙДЕ ЧЕСТИТО
A междувременно стана ясно че киевската хунта е окрала парите за покупка на 100бр летящи таралника Рафал, както и че Африканция няма пари да финансира сделката!
АЙДЕ ДА ВИ Е ЧЕСТИТ ЕВРОАТЛАНТИЗМА
21:16 19.11.2025
33 кАпЙейка с кухая лейка
До коментар #12 от "Шопо":Ей, умнико, ако Нато и Европа бяха отвърнали, освен украинските невинни жертви, щеше да има и европейски такива, па било то и за седмица. Кому е нужно ? А, сетих се на главозаблъсканите русийсковоенно славолюбци ! Е, не ви се получи. Жалко за свидните жертви на Украинския народ и Поклон, че смелостта и твърдостта им ни държат далеч от повече кръв !
Коментиран от #45
21:16 19.11.2025
35 Доньо Дурака
21:18 19.11.2025
38 ?????
Всичко е казано отдавна.
Като не ви отърва чакайте други условия.
Кви ли ша са те??
21:19 19.11.2025
39 Име
До коментар #28 от "Име":що да те плаша..казвам истина
21:21 19.11.2025
41 Добър вечер!
21:21 19.11.2025
42 Ъъъъъъъъъ
П.с
Само не знам каквп стана с натовскоте генерали на Политико? Да не и тази новина да е фейк?🤣
Коментиран от #48
21:22 19.11.2025
43 Владо
21:24 19.11.2025
44 СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат
21:25 19.11.2025
45 Шопо
До коментар #33 от "кАпЙейка с кухая лейка":И Аз това казвам
НАТО е въздух под налягане, могат да воюват само срещу слаби държави като Ирак, Виетнам, Сърбия и т.н.
Коментиран от #50, #51, #55, #57
21:25 19.11.2025
47 🇺🇦🇧🇬
До коментар #16 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":И да стане-какво?
15 години след "голямата депресия" САЩ са първа икономическа и военна сила,рашия къде е 34 години след фалита? Пак там-в бл@тото...
Коментиран от #62
21:26 19.11.2025
49 Тити
21:29 19.11.2025
50 Геро
До коментар #45 от "Шопо":Какво казва от-падък като теб е без значение.
21:30 19.11.2025
51 кАпЙейка с кухая лейка
До коментар #45 от "Шопо":Прав си.Нато бяха в Югославия и хванаха Милошевич и го пратиха в затвора в Хага. Бяха в Ирак и хванаха Садам и го дадоха на иракските власти, а те взеха и го обесиха.Отидоха в Либия и ликвидираха Кадафи ,а Либия се извини за престъпленията на Кадафи. виж в Гугъл--Либия се извини за престъпленията на Кадафи.Въпрос.Защо НАТО мрази толкова много диктаторите.
Коментиран от #56, #60
21:30 19.11.2025
52 си дзън
21:32 19.11.2025
53 гласът на Тиквата:
21:33 19.11.2025
54 И като се събуди,
До коментар #23 от "Военкор":краката ти били незавити...
21:34 19.11.2025
56 Шопо
До коментар #51 от "кАпЙейка с кухая лейка":Въпрос
Защо НАТО не пребори аятолаха ?
Не се и опитва дори !
Коментиран от #58, #61, #63
21:39 19.11.2025
59 Всяко примирие
Русия и Украйна искат да воюват показвайки на света,че славяните са силни смели и решителни войни,готови винаги за бой.И както беше казал М.Горки,-всяко ново поколение по тези земи трябва да има право на своята война,с която да се пречисти.
Коментиран от #65, #81
21:46 19.11.2025
60 Тишо
До коментар #51 от "кАпЙейка с кухая лейка":Докторите не свършват в кревата си.С Путлер ще бъде страшно!
21:46 19.11.2025
61 Два Б-2 СПИРИТ
До коментар #56 от "Шопо":Занулиха Иран.
Оди се думни някъде.
Коментиран от #69, #80
21:48 19.11.2025
62 Ачо
До коментар #47 от "🇺🇦🇧🇬":Говори се че руснаците живеят като през 18 век.Като прасетата.
21:49 19.11.2025
63 Тихо пръдльо!
До коментар #56 от "Шопо":Не си компетентен.
21:50 19.11.2025
65 Реално
До коментар #59 от "Всяко примирие":Нека да се пречистистят от 60 млн укри ще останат 20 млн от 160 млн руснаци ще останат 120 млн колкото една миниатюрна Япония, а целия континент Европа от 800 млн население понеже не може да се пречисти ще си останат с 700 млн имигранти от цял свят като африканци, араби, турци, индийци, африканци, азиатци а етническите европеийци ще намалеят още, ако приложим и ЛГБИ на Меркел и Фондер лаен то Европата ще ги управляват същите като нашите 240 депутати където са избрани от немай къде
21:51 19.11.2025
66 Др.Тодор Живков 🇧🇬
16 ноември 2025, 19:38 часа
Снимка: president
Думите от заглавието са на финландския президент Александър Стуб - той ги изрече в официално интервю. Те са послание колко струва руския диктатор Владимир Путин пред страховития си по-далечен предшественик Йосиф Сталин, който дори не е етнически руснак, а е родом от Грузия.
21:51 19.11.2025
67 !!!?
21:51 19.11.2025
68 Ъъъъъъъъъ
21:53 19.11.2025
69 Шопо
До коментар #61 от "Два Б-2 СПИРИТ":Иран имат ядрено оръжие, не им ррябва да произвеждат Плутонии купуват си го от Русия.
21:56 19.11.2025
72 БУМАЖНИЙ ТИГЪР
22:00 19.11.2025
74 Гориил
22:02 19.11.2025
76 ей функционално неграмотния
До коментар #73 от "само евро":Става въпрос за борис джонсън ме е лапнал милиона, не че държавата на островните poдocмecитeли е спечели милион.
22:04 19.11.2025
77 12345
22:04 19.11.2025
79 Подкуп
До коментар #73 от "само евро":Рушвет......
22:05 19.11.2025
80 ТОЧНО ТАКА
До коментар #61 от "Два Б-2 СПИРИТ":Щото ги зануриха и затова слид два мисеца краварите постави три условия за преговори с Иран, първото от което беше да спрат ядрената си програма. Същата, която краварите уж унищожиха
22:05 19.11.2025
81 ГибМелсън
До коментар #59 от "Всяко примирие":Дугин,ти ли си?А Дария как е? Ахахахахахах
22:08 19.11.2025
82 Палави копейки
До коментар #1 от "Шопо":Импотентни са, вижда се вече 4 години!
22:09 19.11.2025
83 Факт
Коментиран от #88
22:12 19.11.2025
86 Моряка
Коментиран от #92, #94
22:16 19.11.2025
87 1000+
22:19 19.11.2025
88 Този коментар е премахнат от модератор.
89 Смехурко
22:22 19.11.2025
90 койдазнай
22:25 19.11.2025
91 За инф.
До коментар #8 от "🇺🇦🇧🇬":Този път Русия ще дава салам на разпадащия се запад
Коментиран от #95
22:26 19.11.2025
92 Българин
До коментар #86 от "Моряка":Путин ще овисне на въжето, без варианти. Каквото и да завземе, той е извършил толкова престъпления, че само може да удължава агонията си, жертвайки бъдещето на Русия.
22:27 19.11.2025
94 Онзи същият
До коментар #86 от "Моряка":Путлер няма да вземе нищо.Освен да гепи средният 😂Или нещо друго.
22:28 19.11.2025
95 койдазнай
До коментар #91 от "За инф.":За запада не знам, ама на тебе един дагестански салам са ти дали в главата.
22:29 19.11.2025
СДА ВАЙ СЯ,...пи ДАРАС!
22:29 19.11.2025
97 нАТО се разширява(ше)
САЩ забогатява.
ЕС се разорява.
Китай побеждава.
А "факти" трие!
Ура, еничари!
Коментиран от #102
22:31 19.11.2025
98 Ристе кьоравото
Хехехехехехе
Монголоидна ПЕ дрила и ху есос сос
Хехехехехехе
22:33 19.11.2025
99 гражданин
22:34 19.11.2025
100 А.нат.ол.и
Факт!
22:36 19.11.2025
101 САЩ
22:37 19.11.2025
102 Пръчат
До коментар #97 от "нАТО се разширява(ше)":А за копeйките ко шъ каиш? Масква минава на юани!
22:37 19.11.2025
103 Ъъъъъъъъъъ
22:44 19.11.2025
104 Ойропейците
В даден момент ще се разграничи от конфликта окончателно.
Коментиран от #105
22:49 19.11.2025
105 Шопо
До коментар #104 от "Ойропейците":Какво ще стане ако САЩ и Турция излязат от НАТО ?
Коментиран от #106
22:54 19.11.2025
106 Е па нищо
До коментар #105 от "Шопо":Руспията пак ще си в същият свинарник.
23:12 19.11.2025
107 Сесесере
До коментар #7 от "Град Козодуй":България, не е държава, а територия, турска територия!
23:25 19.11.2025
108 Някой
14:40 20.11.2025