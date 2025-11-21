Новини
Таен план за Украйна? Какво се знае и защо ЕС се тревожи
  Тема: Украйна

Таен план за Украйна? Какво се знае и защо ЕС се тревожи

21 Ноември, 2025 22:01

Тръмп и по-рано е споменавал за военно изтегляне на украинците и размяна на територии, но през последните седмици той се показа открито разочарован от недостатъчната склонност за преговори от страна на Путин

Таен план за Украйна? Какво се знае и защо ЕС се тревожи - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Твърди се, че САЩ и Русия са договорили таен план за мир в Украйна, с който на нападната страна да се наложат болезнени отстъпки – не само териториални. Маневра за отвличане на вниманието или истина? Как реагират в ЕС.

Във връзка с новия американски мирен план за Украйна, за който писаха някои медии, върховната представителка на ЕС по външната политиката и политиката за сигурност Кая Калас призова Киев и Брюксел също да бъдат включени в него. „За да може който и да било мирен план да функционира, украинците и европейците трябва да бъдат на борда“, заяви Калас пред журналисти в Брюксел, където се провежда среща на външните министри от ЕС. Европейците приветстват „всяко усилие за дългосрочен мир“, подчерта тя и изтъкна, че в конфликта има „нападател и жертва“, визирайки агресивната война на Русия срещу Украйна.

Полският външен министър Радослав Шикорски също заяви, че становището на Европа трябва да се има предвид при воденето на мирни преговори. „Надявам се ограничения в правото на защита да бъдат наложени не на жертвата, а на агресора.“

„Украинците в никакъв случай не искат капитулация“

Руският президент Владимир Путин пречи на постигането на мир в Украйна, каза при пристигането си в Брюксел френският външен министър Жан-Ноел Баро. „Украинците в никакъв случай не искат капитулация“, допълни той. Испанският първи дипломат Хосе Мануел Албарес изрази сходно мнение. Той изтъкна, че мирен план за Украйна без Украйна и ЕС не е възможен. Освен това този план трябва да гарантира наличието на суверенна и демократична украинска държава, каза Албарес.

Германският външен министър Йохан Вадефул също посочи, че предпоставка за мирните разговори е включването на Киев и Европа – както и установяването на примирие. Преговори могат да се водят само „ако Путин приключи агресивната си война срещу Украйна, ако се установи примирие без никакви предварителни условия“, заяви Вадефул, цитиран от АРД.

Германската обществена медия помества и становището на ръководителя на кабинета на германския канцлер Торстен Фрай във връзка с евентуалния нов американски план за уреждане на конфликта. „Първите новини за това са доста тревожни“, заяви политикът от ХДС. „Изглежда, че по този начин Путин би могъл да постигне военни цели, които не е успял да постигне на бойното поле. А това със сигурност би било неприемлив резултат“, каза Фрай.

Сведения за тайни разговори

Повод за коментарите са сведенията в медиите за тайни разговори между Москва и Вашингтон за евентуален мирен план за Украйна, посочва АРД. Според „Файненшъл Таймс“ той изисква големи отстъпки от Украйна, съобщи изданието, като се позова на участници в разговорите. Планът предвиждал например Украйна изцяло да се изтегли от областите Донецк и Луганск и да намали армията си наполовина. Ставало дума Киев да отстъпи дори части от области, които Русия до момента не е успяла да овладее по военен път. Ако влезе в действие този план, Украйна би била застрашена и от ограничения за обсега на нейните оръжия. Срещу това Украйна и Европа щели да получат от САЩ гаранции за сигурността си срещу бъдещи руски агресии.

Според информацията на „Файненшъл Таймс“ ще се изисква руският да бъде признат за държавен език в Украйна и бившата вярна на Москва православна църква отново да бъде допусната. Новинарският портал Axios съобщи, че планът е бил договорен в края на октомври от специалния пратеник на Тръмп Стив Уиткоф и от представителя на Кремъл Кирил Дмитриев. Уиткоф бил запознал с информацията шефа на украинския Съвет за сигурност Рустем Умеров.

Москва: нови предложения няма

АРД цитира и говорителя на Кремъл Дмитрий Песков с думите, че Русия и САЩ нямали нови предложения за край на войната. Продължавало да важи това, което са обсъждали Тръмп и Путин на срещата си в Аляска. коментарът на „Файненшъл Таймс“ е, че новият план до голяма степен съответства на известните вече руски искания, отправяни към Киев.

Тръмп и по-рано е споменавал за военно изтегляне на украинците и размяна на територии. През последните седмици той обаче се показа открито разочарован от недостатъчната склонност за преговори от страна на Путин. Американският президент засега отказва втора среща в Будапеща и наложи болезнени санкции срещу най-големите руски концерни, износители на нефт - „Роснефт“ и „Лукойл“.

Украйна – под двоен натиск

Вероятното ново сближаване между Вашингтон и Москва идва в крайно неподходящ момент за Украйна, пише АРД. На фронта на изток много наблюдатели предполагат, че Покровск, където се водят тежки сражения, може да падне. А на украинската армия ѝ се наложи да се изтегли от позициите си и далеч по на юг.

Във вътрешнополитически план пък украинският президент Володимир Зеленски е под натиск заради корупционния скандал в неговото обкръжение. Наложи се двама министри да освободят постовете си, припомня германската обществена медия. Очакват се и нови персонални промени. В украинската столица се говори и за евентуалното отстраняване на Андрий Ермак, влиятелния ръководител на президентската служба, пише АРД.

Пряка реакция на Украйна на информациите за американско-руския план засега няма. Зеленски обаче призова Тръмп да се застъпи за справедлив мир. „Само президентът Тръмп и САЩ имат достатъчно сили да сложат край на тази война“, написа той в социалните мрежи.

Във връзка с тайнствеността на плана АРД изразява хипотезата, че в момента най-вече Русия има интерес от разпространяването на подобни новини – като маневра за отклоняване на вниманието от това, че натискът по линия на американските санкции срещу руската нефтена индустрия е нараснал.


  • 1 Майна

    46 6 Отговор
    Тревожат се правителствените чихуахуа
    Лаят ..
    Браво, Тръмп!
    Ти не ме разочарова

    22:03 21.11.2025

  • 2 пони, ама розАво

    29 4 Отговор
    Вече не знам как да се справя с когнитивния дисонанс! Не ми помага ни пърцуца, ни избелване на ануса. Синтетиката засега ме държи ама не знам до кога, че е скъпичка а от посолствоТО не са така щедри като в началото. Страх ме е да не си посегна!!!
    Колежки, помощ, много ви моля!

    Коментиран от #8

    22:05 21.11.2025

  • 3 Какво мислят сащ и русия

    7 51 Отговор
    вече не е интересно за никого.Важно е какво ще решат Европа-Украйна и Китай.

    22:11 21.11.2025

  • 4 000

    33 6 Отговор
    Вчера говорих с ес - не се тревожи :) как се тревожи един съюз, бе, юрдеци? :) смешни сте!

    22:13 21.11.2025

  • 5 Уса

    46 4 Отговор
    Само малка група от примати в ЕС се тревожи

    22:13 21.11.2025

  • 6 Един

    62 6 Отговор
    Изказването на нацистката унука Калас показва, че тая война продължава не заради Путин, а заради такива като Калас! Европа е очевидно, че върви към брутална катастрофа и за съжаление ние сме на тоя кораб

    22:15 21.11.2025

  • 7 Край

    49 4 Отговор
    САЩ и Русия са векавни съюзници. Не бяха само когато Русия /СССР/ и САЩ си съпреничеха за световно господство. Русия вече не се домогва до това. Домогва се до ролята на балансьор в съперничеството на САЩ и Китай. За Русия ще наддават и двете Сили. ЕС е аморфна маса без воля, без население което да е склонно да работи и още по-малко да воюва. За Урсула и Кая няма червени килими ното в САЩ нито в Китай и няма и да има.

    22:21 21.11.2025

  • 9 БайДънчо:

    46 4 Отговор
    Тоя Наркоман научи по Трудният начин Посланията на Президента Путин!
    Ако продължава така да се инати, ще ги научи по Супер труден начин,
    след като жертва цялата държава Украйна и половината население!

    22:31 21.11.2025

  • 10 Хайо

    33 4 Отговор
    Току що Песков каза ,че някой от точките са немислими ,пример Русия да заплати 100 милиарда които ще отидат в Америка юнски джобове .Русия няма да плати и една рубла.

    22:41 21.11.2025

  • 11 ха ха хааа

    5 17 Отговор
    " Таен план " ... Само руzки дупетат може да предложи , 10 % от бюджета да се узакони за крадене ... 🤭😁

    22:42 21.11.2025

  • 12 Перо

    39 4 Отговор
    Унтерменшите от БГ екипа на DW не разбраха ли, че ЕС е извън борда и нямат място на масата за тристранните преговори! Иначе, ако не се приеме плана на САЩ, след четвъртък Тръмп спира всякаква помощ за ционисткия режим, а Южния военен окръг тръгва смело напред и от 25%, превзетата територия ще стане 50%! Вече Киев пропусна златната възможност за мирен договор, през 2022 г., когато всичко щеше да остане в старите граници на Украйна, преди предизвиканата война! “Европейските съюзници” на режима в Киев са късата клечка, която има опасност да изтеглят в Киев за втори и последен път!

    Коментиран от #33

    23:00 21.11.2025

  • 13 Зайо Байо

    24 3 Отговор
    Явно е , че ЕС никой за нищо не я брои !

    Коментиран от #15

    23:20 21.11.2025

  • 14 Дзън-дзън

    25 3 Отговор
    Европа се тревожи, защото Борис Джонсън не е доволен от проектодоговора.
    А в Устава на ЕС ясно е записано, че политиката на съюза се ръководи от емоционалното състояние на Борис Джонсън.
    Просто, като фасул, време е всички да го разберете!

    23:21 21.11.2025

  • 15 СлънчогледкА

    14 4 Отговор

    До коментар #13 от "Зайо Байо":

    Но пък важното е , че ние сме в същия този ЕС !

    23:21 21.11.2025

  • 16 Америка има за Резидент

    5 22 Отговор
    шизофреник с деменция!

    Коментиран от #19, #24

    23:27 21.11.2025

  • 17 ОБОБЩЕНИЕ

    17 1 Отговор
    " Деньги нет , но вы держитесь " .. 🤫

    23:28 21.11.2025

  • 18 Бе да пирам

    5 4 Отговор
    Буферайна е границата между двата свята или бъркам

    00:15 22.11.2025

  • 19 Уукрайна пък си има за резидент

    16 1 Отговор

    До коментар #16 от "Америка има за Резидент":

    кокаинов маняк с ADHD

    00:41 22.11.2025

  • 20 ЕС е перфектният пример

    26 0 Отговор
    защо не трябва да се дават лидерски постове на жени. Истерични емоции и абсолютно никаква стратегия и логическа мисъл. Гоното като удари вентилатора започват да се въртят безцелно в паника като пумпали

    00:45 22.11.2025

  • 21 Сатана Z

    1 10 Отговор
    Няма таен план.Тръмп влиза във войната .В понеделник Конгреса ще гласува закон за налагане на 500% мита за държави купуващи петрол от Русия .Списъкът Епщайн работи

    01:46 22.11.2025

  • 22 Ужаста настъпи

    6 4 Отговор
    Нашите загубиха и третата световна...Току що преплувах босфора и двама турци ме изненадаха,но съм щастлив,че не бяха ватенки

    02:36 22.11.2025

  • 23 Жалка англосаксонска измет

    15 1 Отговор
    Вън от България

    04:16 22.11.2025

  • 24 9ти септември

    18 1 Отговор

    До коментар #16 от "Америка има за Резидент":

    Урсула крадливата

    04:18 22.11.2025

  • 25 Той

    18 1 Отговор
    и Хитлер не искаше капитулация,даааа!

    05:10 22.11.2025

  • 26 Артилерист

    20 1 Отговор
    Всеки разумен човек когато стигне до Кая Калас спира да чете, защото следват само лъжи, инсинуации и гнусни обвинения за Русия. Все едно да чета нещо от Ал. Йорданов или някой от Атлантическия клуб.

    06:29 22.11.2025

  • 27 Перо

    14 0 Отговор
    Тая Калас не разбра ли, че няма място за европейците на масата за преговори! Те са като Зеленски, “нямат козове”!

    06:55 22.11.2025

  • 28 Статия на Дойче Зеле???

    10 0 Отговор
    Благодаря, не се връзвам!!! 👎👎

    07:27 22.11.2025

  • 30 Порно

    8 0 Отговор
    Планът не е таен, в Щатите го публикуваха преди два дни, незнайно защо тук дадоха информация с повече от ден закъснение. Бай Дончо дойде на акъла на Нюлънд - ф.к дъ ЕЮ

    08:25 22.11.2025

  • 32 Ооо

    6 0 Отговор
    Тия от ЕС ги е страх, че ако спре войната комисионните също ще спре, а те не са успали все още да обзаведат всички свои тоалетни и тези на децата си ( а Урсула има 7) със златни тоалетни чинии и аксесоари. Интересно какво има в жилищата на Калас

    08:38 22.11.2025

  • 33 Аоо

    5 0 Отговор

    До коментар #12 от "Перо":

    Е, Украйна може да е пропуснала мира при 2022, но Борката Джонсън-не. Спечели, продавайки кръвта на украинските мъже, над милион паунда за нула време. Тия кози от ЕС също искат да се обогатят ( не че досега не са се обогатили по други схеми-чрез комисионни) по тази схема.

    08:47 22.11.2025