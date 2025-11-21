Таен план за Украйна? Какво се знае и защо ЕС се тревожи

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Твърди се, че САЩ и Русия са договорили таен план за мир в Украйна, с който на нападната страна да се наложат болезнени отстъпки – не само териториални. Маневра за отвличане на вниманието или истина? Как реагират в ЕС.

Във връзка с новия американски мирен план за Украйна, за който писаха някои медии, върховната представителка на ЕС по външната политиката и политиката за сигурност Кая Калас призова Киев и Брюксел също да бъдат включени в него. „За да може който и да било мирен план да функционира, украинците и европейците трябва да бъдат на борда“, заяви Калас пред журналисти в Брюксел, където се провежда среща на външните министри от ЕС. Европейците приветстват „всяко усилие за дългосрочен мир“, подчерта тя и изтъкна, че в конфликта има „нападател и жертва“, визирайки агресивната война на Русия срещу Украйна.

Полският външен министър Радослав Шикорски също заяви, че становището на Европа трябва да се има предвид при воденето на мирни преговори. „Надявам се ограничения в правото на защита да бъдат наложени не на жертвата, а на агресора.“

„Украинците в никакъв случай не искат капитулация“

Руският президент Владимир Путин пречи на постигането на мир в Украйна, каза при пристигането си в Брюксел френският външен министър Жан-Ноел Баро. „Украинците в никакъв случай не искат капитулация“, допълни той. Испанският първи дипломат Хосе Мануел Албарес изрази сходно мнение. Той изтъкна, че мирен план за Украйна без Украйна и ЕС не е възможен. Освен това този план трябва да гарантира наличието на суверенна и демократична украинска държава, каза Албарес.

Германският външен министър Йохан Вадефул също посочи, че предпоставка за мирните разговори е включването на Киев и Европа – както и установяването на примирие. Преговори могат да се водят само „ако Путин приключи агресивната си война срещу Украйна, ако се установи примирие без никакви предварителни условия“, заяви Вадефул, цитиран от АРД.

Германската обществена медия помества и становището на ръководителя на кабинета на германския канцлер Торстен Фрай във връзка с евентуалния нов американски план за уреждане на конфликта. „Първите новини за това са доста тревожни“, заяви политикът от ХДС. „Изглежда, че по този начин Путин би могъл да постигне военни цели, които не е успял да постигне на бойното поле. А това със сигурност би било неприемлив резултат“, каза Фрай.

Сведения за тайни разговори

Повод за коментарите са сведенията в медиите за тайни разговори между Москва и Вашингтон за евентуален мирен план за Украйна, посочва АРД. Според „Файненшъл Таймс“ той изисква големи отстъпки от Украйна, съобщи изданието, като се позова на участници в разговорите. Планът предвиждал например Украйна изцяло да се изтегли от областите Донецк и Луганск и да намали армията си наполовина. Ставало дума Киев да отстъпи дори части от области, които Русия до момента не е успяла да овладее по военен път. Ако влезе в действие този план, Украйна би била застрашена и от ограничения за обсега на нейните оръжия. Срещу това Украйна и Европа щели да получат от САЩ гаранции за сигурността си срещу бъдещи руски агресии.

Според информацията на „Файненшъл Таймс“ ще се изисква руският да бъде признат за държавен език в Украйна и бившата вярна на Москва православна църква отново да бъде допусната. Новинарският портал Axios съобщи, че планът е бил договорен в края на октомври от специалния пратеник на Тръмп Стив Уиткоф и от представителя на Кремъл Кирил Дмитриев. Уиткоф бил запознал с информацията шефа на украинския Съвет за сигурност Рустем Умеров.

Москва: нови предложения няма

АРД цитира и говорителя на Кремъл Дмитрий Песков с думите, че Русия и САЩ нямали нови предложения за край на войната. Продължавало да важи това, което са обсъждали Тръмп и Путин на срещата си в Аляска. коментарът на „Файненшъл Таймс“ е, че новият план до голяма степен съответства на известните вече руски искания, отправяни към Киев.

Тръмп и по-рано е споменавал за военно изтегляне на украинците и размяна на територии. През последните седмици той обаче се показа открито разочарован от недостатъчната склонност за преговори от страна на Путин. Американският президент засега отказва втора среща в Будапеща и наложи болезнени санкции срещу най-големите руски концерни, износители на нефт - „Роснефт“ и „Лукойл“.

Украйна – под двоен натиск

Вероятното ново сближаване между Вашингтон и Москва идва в крайно неподходящ момент за Украйна, пише АРД. На фронта на изток много наблюдатели предполагат, че Покровск, където се водят тежки сражения, може да падне. А на украинската армия ѝ се наложи да се изтегли от позициите си и далеч по на юг.

Във вътрешнополитически план пък украинският президент Володимир Зеленски е под натиск заради корупционния скандал в неговото обкръжение. Наложи се двама министри да освободят постовете си, припомня германската обществена медия. Очакват се и нови персонални промени. В украинската столица се говори и за евентуалното отстраняване на Андрий Ермак, влиятелния ръководител на президентската служба, пише АРД.

Пряка реакция на Украйна на информациите за американско-руския план засега няма. Зеленски обаче призова Тръмп да се застъпи за справедлив мир. „Само президентът Тръмп и САЩ имат достатъчно сили да сложат край на тази война“, написа той в социалните мрежи.

Във връзка с тайнствеността на плана АРД изразява хипотезата, че в момента най-вече Русия има интерес от разпространяването на подобни новини – като маневра за отклоняване на вниманието от това, че натискът по линия на американските санкции срещу руската нефтена индустрия е нараснал.