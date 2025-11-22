ISW: И Путин не харесвал мирния план на Тръмп за Украйна

Източници от руското правителство също посочиха, че Кремъл не подкрепя предложения от американския президент мирен план от 28 точки.
Руското опозиционно издание "Верстка" съобщи на 21 ноември, че дипломатически източници и източници, близки до Кремъл, са заявили, че разпоредбите в 28-точки на Тръмп трябва да се разглеждат по-скоро като основа за бъдещо споразумение, а не като документ, който Путин би подписал официално.
Това разкри в дневния си анализ за войната в Украйна Институтът за изследване на войната (ISW).
Руският президент продължава да посочва, че неговите изисквания не са се променили съществено от срещата на върха в Аляска през август 2025 г. Путин проведе заседание на Съвета за сигурност на 21 ноември и изрично се обърна към предложения от САЩ мирен план за прекратяване на войната в Украйна.
Путин заяви, че Кремъл е получил копие от предложеното споразумение и че американският президент Доналд Тръмп вече е предложил мирен план на Русия преди срещата на върха в Аляска. Путин заяви, че Русия е съгласна с предложенията, които той и Тръмп са обсъдили по време на срещата на върха в Аляска.
Други руски официални лица, включително говорителят на Кремъл Дмитрий Песков и главният руски преговарящ и изпълнителен директор на Руския фонд за преки инвестиции Кирил Дмитриев, също отговориха на 28-точки на Тръмп за мир, като повториха ангажимента на Русия към принципите на срещата на върха в Аляска.
Точните параметри на дискусиите на срещата на върха в Аляска между Тръмп и Путин остават неясни, но Путин използва пресконференцията на срещата, за да повтори искането си, че всяко мирно споразумение трябва да елиминира "коренните причини" за войната.
Това е ефимизъм, използван на Кремъл, срещу разширяването на НАТО и настояване за отстраняването на настоящото украинско правителство.
Руските власти създават информационни условия за отхвърляне на 28-точки на Тръмп за мир в Украйна.
Предложеният от Белия дом план отговаря на много, но не на всички, от упоритите военни изисквания на Русия. Путин и други видни руски представители продължават да повтарят публично, че Русия ще постигне военните си цели с военни средства.
На 21 ноември Путин повтори, че Русия е отворена за постигане на мир по дипломатичен път, но че Москва е "щастлива" да продължи да преследва военните си цели с военни средства.
На 20 ноември Путин посети командния пункт на Западната група сили на Русия и заяви, че най-важната задача е да се постигнат военните цели на Русия, които, според Путин, "Родината" и "народа на Русия" са поставили пред Кремъл.
На срещата руският началник на Генералния щаб генерал Валерий Герасимов заяви пред Путин, че руските сили ще продължат мисията си да завземат останалата част от областите Луганск, Донецк, Запорожие и Херсон в съответствие с съществуващите военни планове.
Тези изявления засилват убеждението сред руския народ, че трябва да очакват Кремъл да окупира изцяло и четирите области.
Кремъл досега не е успял да постави условия, при които руският народ да приеме нещо по-малко от пълна руска победа в Украйна.
Кремъл също така отхвърли предложените от САЩ примирие и преговори през последните месеци, докато Украйна последователно демонстрираше готовност за диалог и компромис.
Предложеният мирен план няма да доближи Русия и Украйна до справедлив и траен мир, а ще създаде условия за подновяване на руската агресия срещу Украйна в бъдеще.
Путин и руските военни командири продължават да промотират фалшивата теза, че руската победа е неизбежна, за да принудят Украйна и Запада да се съгласят с руските искания.
Руските военни блогъри и украинските официални лица опровергаха много от твърденията на руските командири за успехи.
Успехите на Русия на бойното поле не са неизбежни, а Кремъл засилва усилията си да преувеличи последните руски военни действия, за да убеди Украйна да се предаде територията в Донецка област, която руските сили е малко вероятно да завземат.
Украинските сили продължават да контраатакуват в посока Покровск, където ситуацията остава сериозна и динамична.
Руското военно командване изглежда преразполага относително елитни сили в посока Покровск, вероятно в отговор на забавения темп на руското настъпление.
1 Бачо
Коментиран от #41, #56, #64, #93
10:44 22.11.2025
2 Последния Софиянец
Коментиран от #13, #19, #30
10:44 22.11.2025
3 пони, ама розАво
Помощ, много ви моля, помощ!!!
Коментиран от #12, #14, #33, #35, #62
10:45 22.11.2025
4 Много си го харесва и снощи го заяви
Но зеленко знае че си подписва смъртната присъда и политически и физически затова още се ушумулясва ужжж подкрепян от тия куци коне ЕС
10:45 22.11.2025
5 стоян георгиев
Коментиран от #89
10:45 22.11.2025
6 Пич
10:45 22.11.2025
7 Последния Софиянец
10:45 22.11.2025
8 Хлъц
Коментиран от #20
10:46 22.11.2025
9 Путин, В. В.
Толкова ли е трудно да се запомни?
Коментиран от #22
10:47 22.11.2025
10 В търсене на виновен хаха
10:48 22.11.2025
11 Хайо
Коментиран от #91
10:49 22.11.2025
12 Друго пони, ама активно
До коментар #3 от "пони, ама розАво":Не плачи, не плачи, нали ти обещах да не го вкарвам до края ( погалвам го като папата по главницата, и шлюуууп...) !
10:49 22.11.2025
13 Хайо
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Какви ? Русия да се съгласи 100 милиарда от замразените и пари да отидат в американските джобове ли ? Това няма как да стане .
Коментиран от #15
10:50 22.11.2025
15 Последния Софиянец
До коментар #13 от "Хайо":Замразените активи на Русия ще бъдат включени в общ бизнес със САЩ.
10:51 22.11.2025
16 Хаха
Коментиран от #23
10:51 22.11.2025
17 Гледам
Коментиран от #24
10:52 22.11.2025
18 Военен експерт Сивков в Русия
Та така Европа може да се успокои и да си отдъхне, войната продължава докато Украйна остане само със сухоземни граници.
10:52 22.11.2025
20 Ха ха ха
До коментар #8 от "Хлъц":Не си въобразявай невъзможни неща
10:53 22.11.2025
21 Ааа...
До коментар #14 от "Сложи си":На тебе може и да ти помага, на нормалните хора твоята практика предизвиква учудване! Ама набивай си царевицата щом ти е лечебно.
10:54 22.11.2025
22 КВА ДЕМИЛИТАРИЗАЦИЯ
До коментар #9 от "Путин, В. В.":На Украйна бе....тя е фрашкана с оръжия
Коментиран от #79
10:54 22.11.2025
23 Хахаха
До коментар #16 от "Хаха":Путин има залежи и трупа резерви. Продава и пак трупа, а Мърсулските дъжавички трупат кредити, рецесия и инфлация. Хахаха.
Коментиран от #29
10:55 22.11.2025
24 Лее се РУСКА КРЪВ, НЕ НАТОВСКА
До коментар #17 от "Гледам":И САЩ си ПРОДАВА оръжията...Украйна е златна кокошка за Тръмп.
Коментиран от #38
10:55 22.11.2025
25 Гост
10:56 22.11.2025
26 пони, ама розАво
До коментар #14 от "Сложи си":Гаден русофил, не те ли е срам, аз страдам бе!
Ужасен... МЪЖ такъв!!!
Коментиран от #34, #68
10:56 22.11.2025
28 Бялджип
Коментиран от #32
10:57 22.11.2025
29 КГБ шофьорчето
До коментар #23 от "Хахаха":И резерви....войната му струва над 500 милиона долара на ден....отделно избитите руснаци в Украйна.
10:57 22.11.2025
30 Цензура
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Вярно е. И двете страни трябва да направят отстъпки. Украйна да отстъпи превзетите територии, а Русия да отстъпи от плановете си за превземане на цяла Украйна.
Коментиран от #43
10:57 22.11.2025
31 Виктория
Коментиран от #36
10:58 22.11.2025
32 Я пъ тоа
До коментар #28 от "Бялджип":Земя се връща, живот ..никога....кой ша върне над милион избитите руснаци в Украйна.
10:58 22.11.2025
33 Трябва ти
До коментар #3 от "пони, ама розАво":Аналистисчно проникване
10:59 22.11.2025
34 Синчето на Соловьов
До коментар #26 от "пони, ама розАво":И аз съм розово пони....
10:59 22.11.2025
35 Гост
До коментар #3 от "пони, ама розАво":Само бай Амет чубанина може да ти помогне. На къра е някъде, отивай той знае какво да направи.
10:59 22.11.2025
36 Това го преписа
До коментар #31 от "Виктория":от автобиографията на Кая Калас. Прозззззд си.
11:00 22.11.2025
37 няма мир
Това какъв мир е?
11:00 22.11.2025
38 Атина Палада
До коментар #24 от "Лее се РУСКА КРЪВ, НЕ НАТОВСКА":САЩ не продаваше а подаряваше оръжие.Обаче като дойде Тръмп на власт и реши- плащай или се махай:) Украйна няма пари,ЕС няма пари .....А без пари Тръмп ти бие шута и се махаш..
Коментиран от #44
11:00 22.11.2025
39 Лаборатории ще правят
11:00 22.11.2025
40 Путине, Путине...
11:01 22.11.2025
41 Да е ясно!
До коментар #1 от "Бачо":Никакъв план няма да спаси Раша от капитулация и разпад.
Коментиран от #50
11:01 22.11.2025
43 Атина Палада
До коментар #30 от "Цензура":Русия многократно е казвала,че не иска цяла Украйна..Не иска поляците от Западна Украйна..Да си ги взимат Полша..Грешката на Сталин да присъедини Западна Украйна сега ще бъде поправена.
Коментиран от #54
11:03 22.11.2025
44 САЩ НИКОГА НЕ ПОДАРЯВА
До коментар #38 от "Атина Палада":Вервай ми......отпуснати са дългосрочни заеми за милиарди на Украйна и ЕС.....разликата е че при Тръмп, всичкото оръжие се плаща веднага....от ЕС.
Коментиран от #53
11:03 22.11.2025
45 тЕДИ
Коментиран от #60
11:03 22.11.2025
46 Путин го е шубе от НАТО
11:05 22.11.2025
47 Фен
11:05 22.11.2025
48 Точката
11:05 22.11.2025
49 САЩ.... НАЙ МОГЪЩИТЕ
Коментиран от #57
11:06 22.11.2025
50 стоян георгиев
До коментар #41 от "Да е ясно!":От 2014 чакам раша да се разпадне до няколко месеца! Ясно?!
Коментиран от #69
11:07 22.11.2025
51 Остава и
11:07 22.11.2025
52 Тодор от Правец
Бавно и методично, по КГБейски ще си постигне целите!
Коментиран от #61, #65
11:07 22.11.2025
53 Атина Палада
До коментар #44 от "САЩ НИКОГА НЕ ПОДАРЯВА":Верно ли си такъв наивник ,че да смяташ,че Тръмп вярва,че Украйна може да върне парите на САЩ подарени от Байдън? Тръмп се чуди сега как да намали загубите на САЩ в Украйна..А ЕС няма пари и умува за заеми да тегли...Това най рано може да стане след 3,4 години..
Коментиран от #58
11:07 22.11.2025
54 Капеика
До коментар #43 от "Атина Палада":Прави си осмукванията, от това единствено разбираш.
11:08 22.11.2025
55 Путин дава заден......
11:08 22.11.2025
56 Знаем му "плана" 🤣
До коментар #1 от "Бачо":От 3 дня, че вече 4 години...
11:08 22.11.2025
57 Разликата
До коментар #49 от "САЩ.... НАЙ МОГЪЩИТЕ":Вярно е, че САШ са могъщи, но руснаците са по могъщи от тях в момента само в едно отношение - военно ! Това е достатъчно ! А докога САЩ ще са най могъщи не се знае, Китай чука на вратата !
Коментиран от #63, #70
11:09 22.11.2025
58 Я пъ тоа
До коментар #53 от "Атина Палада":Тръмп подписа договор за редките изкопаеми на Украйна....САЩ ШЕ СИ ВЪРНАТ милиардите...но много по важно е че днес САЩ трупат милиарди от оръжието за Украйна. А такава златна кокошка не се изпуска.
Коментиран от #66
11:11 22.11.2025
60 Атина Палада
До коментар #45 от "тЕДИ":На пътя на перестройката в момента е САЩ.Освем националната гвардия и армията е по улиците из градовете им.А Европа не я спасява вече и перестройка
Коментиран от #77
11:11 22.11.2025
61 През кой век? 🤣
До коментар #52 от "Тодор от Правец":Чакай от умрял писмо! За 4 години Раша не можа да превземе 30% от Донбас.
Коментиран от #72
11:13 22.11.2025
63 Айде бе....
До коментар #57 от "Разликата":Кво могъщество на Русия бре....мъчи са с Украйна ЧЕТИРИ ГОДИНИ и стигна от Донецк, до....Покровск...за същия период Сталин стигна от Москва до Берлин...
Иначе Тръмп показа как се прави СВО в....Иран.
11:13 22.11.2025
64 Лоцман
До коментар #1 от "Бачо":Раша отива при крайцера и СССР и дори Тръмп не може да я спаси.
11:15 22.11.2025
65 Стига бе
До коментар #52 от "Тодор от Правец":Бавно и методично Путин си избива народа.....това е вярно...за другото не се знае.
Коментиран от #76
11:15 22.11.2025
66 Атина Палада
До коментар #58 от "Я пъ тоа":Ха ха ха договор за редкоземни :) ти се въртиш..
Такъв договор с Украйна имат и Русия още от някога.Имат и англичаните и най накрая Тръмп..
А всъщност тези редкоземни са в териториите,които остават за Русия.Дори и в т.н. мирен план на Тръмп,териториите са в Русия..
Колкото до оръжията на САЩ ..ти може да си поръчваш всичко,обаче не плащаш ли, поръчката ти е пунта Мара:)) А нито Украйна плаща ,защото няма пари,нито ЕС,защото също няма пари..
Брюксел умуват да теглят заеми...ама това не става за година или две ...
Коментиран от #74
11:16 22.11.2025
67 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ
11:16 22.11.2025
68 Бай Тъню Кочаня
До коментар #26 от "пони, ама розАво":Най-обичам да нахлузвам такъв аналСтик...
Коментиран от #71
11:18 22.11.2025
69 Али Турчинът
До коментар #50 от "стоян георгиев":Аз пък чакам на гости Десислава днес следобед ,оня льольо мажот и бил на 12 часово дежурство охрана на соларен парк .
11:18 22.11.2025
70 ще има мир тогава
До коментар #57 от "Разликата":Така е другарю!Много си прав.Време е Русия да освободи САЩ и Европа!
Ех, какъв мир ще настъпи по света..
11:18 22.11.2025
71 стоян георгиев
До коментар #68 от "Бай Тъню Кочаня":как може човек да се уреди при теб ?дай някви координати ...хахах .
Коментиран от #75
11:20 22.11.2025
72 Тодор от Правец
До коментар #61 от "През кой век? 🤣":Е ти как получаваш мойте писма? Значи може! И бързо става в нета, не е като с български пощи...
11:21 22.11.2025
73 Рашистофоб
Коментиран от #78
11:22 22.11.2025
75 Бай Тъню Кочаня
До коментар #71 от "стоян георгиев":Тебе ща пусна да прередиш опашката. Ти си ми любимият аналСтик...
Коментиран от #90
11:23 22.11.2025
76 В. В. Путин
До коментар #65 от "Стига бе":1) Това са силно преувеличени твърдения!
2) Руските жени-героини ще наваксат загубите! Имаме и голямо ново попълнение от крайните области...
11:30 22.11.2025
77 тЕДИ
До коментар #60 от "Атина Палада":Америка се бори с миграцията и други проблеми макар и по необичаен начин. Не отрича демокрацията нито се опитва да налага авторитарен олигархичен режим. Руснаците ще довършат перстройката. Макар че, в момента не изглежда да имат поодобно намерение те точно това правят. Още вднъж доказаха че, едноличната власт и централизираната олигархия взимат винаги грешни решения. Това нахлуване в чужда държава показва че имат нужда от друг модел на управление, имат нужда да живеят а не да измират от дроново и други тъпотии из полята.
Коментиран от #85
11:31 22.11.2025
78 Фридж
До коментар #73 от "Рашистофоб":Нямаше да търси подкрепата и на Китай и на Северна Корея.
11:33 22.11.2025
79 WC Куфарче 💼🚽
До коментар #22 от "КВА ДЕМИЛИТАРИЗАЦИЯ":Безанологовия многоходов движуха се оказа обикновен НЕМОЖАЧчччччВместо денацификацияя настана деНефтефикация
11:39 22.11.2025
80 СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
Коментиран от #83
11:40 22.11.2025
81 СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат
Фидел Кастро 1992 г.
11:40 22.11.2025
82 СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат
Припомням, че китайците реагираха грубо на справедливата конфискация на активите им в Европа, като спряха да доставят чипове на европейската автомобилна индустрия.
Няколко месеца по-късно Европа беше принудена да направи отстъпки на „изнудвачите“
11:40 22.11.2025
83 Я пъ тоа
До коментар #80 от "СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат":Как ли хакери хакват нещо, което не е в интернет.....
11:46 22.11.2025
84 Путин са дърпа нещо.....
11:48 22.11.2025
85 Атина Палада
До коментар #77 от "тЕДИ":Централизирана олигархия има в САЩ а не в Русия! Дори не се крие това..В САЩ лобита олигарси назначават президентите..Викат им наднационални корпорации.
В Русия през 90-те години беше така,обаче вече не е! Олигарсите далеч от властта .Вярно е,че им иззеха само акциите от природните ресурси,без награбеното..Така,че в Русия в действителност има политици ,държавници,избрани от народа,които управляват ,докато на Запад управляват олигарси,които си назначават политиците и президентите.А т.н.избори на Запад са просто един цирк...
Коментиран от #96
11:49 22.11.2025
86 1111
11:54 22.11.2025
88 болгарин..
12:06 22.11.2025
89 БАЦЕ ЕООД
До коментар #5 от "стоян георгиев":пак ли се върна на този ник бе питкоооу ... малко са та чекнали, още деянеш . ама то не е и интересно вече, кво да се занимават батковците с теб
12:19 22.11.2025
90 стоян георгиев
До коментар #75 от "Бай Тъню Кочаня":Държа на хигиената и най вече на безопасния сеее ......х,все пак и семейство имам ...
Коментиран от #94
12:36 22.11.2025
91 Инна
До коментар #11 от "Хайо":Чакаме селфито на Зе от Одеса.
Коментиран от #95
12:44 22.11.2025
92 Мисирки недокл@тени
13:00 22.11.2025
93 Запознат
До коментар #1 от "Бачо":Да занули и разпадне матушката.
13:15 22.11.2025
94 Бай Тъню Кочаня
До коментар #90 от "стоян георгиев":Немаш грижи, рожбо! Питай Деса за хигиената и качеството. Тя вече пробва...
14:00 22.11.2025
95 Ама тя Одеса ли ще е
До коментар #91 от "Инна":следващата област която ще се освобождава. Путин е казал, че към мирния план на САЩ трябва се добавят с доброволно предаване от Украйна на Николаевската и Одеската области. Сегашния план на САЩ включва почти всичко от исканията на Русия в Аляска, но те вече не са актуални.
14:20 22.11.2025
96 тЕДИ
До коментар #85 от "Атина Палада":Щом е така , пробвай да отидеш в Москва и да говориш открито против войната и против управляващите. Да видим какво ще стане. Вероятно падане от прозорец може би няколко пъти ако е нисък етаж.
14:23 22.11.2025