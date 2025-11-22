ISW: И Путин не харесвал мирния план на Тръмп за Украйна

Източници от руското правителство също посочиха, че Кремъл не подкрепя предложения от американския президент мирен план от 28 точки.

Руското опозиционно издание "Верстка" съобщи на 21 ноември, че дипломатически източници и източници, близки до Кремъл, са заявили, че разпоредбите в 28-точки на Тръмп трябва да се разглеждат по-скоро като основа за бъдещо споразумение, а не като документ, който Путин би подписал официално.

Това разкри в дневния си анализ за войната в Украйна Институтът за изследване на войната (ISW).

Руският президент продължава да посочва, че неговите изисквания не са се променили съществено от срещата на върха в Аляска през август 2025 г. Путин проведе заседание на Съвета за сигурност на 21 ноември и изрично се обърна към предложения от САЩ мирен план за прекратяване на войната в Украйна.

Путин заяви, че Кремъл е получил копие от предложеното споразумение и че американският президент Доналд Тръмп вече е предложил мирен план на Русия преди срещата на върха в Аляска. Путин заяви, че Русия е съгласна с предложенията, които той и Тръмп са обсъдили по време на срещата на върха в Аляска.

Други руски официални лица, включително говорителят на Кремъл Дмитрий Песков и главният руски преговарящ и изпълнителен директор на Руския фонд за преки инвестиции Кирил Дмитриев, също отговориха на 28-точки на Тръмп за мир, като повториха ангажимента на Русия към принципите на срещата на върха в Аляска.

Точните параметри на дискусиите на срещата на върха в Аляска между Тръмп и Путин остават неясни, но Путин използва пресконференцията на срещата, за да повтори искането си, че всяко мирно споразумение трябва да елиминира "коренните причини" за войната.

Това е ефимизъм, използван на Кремъл, срещу разширяването на НАТО и настояване за отстраняването на настоящото украинско правителство.

Руските власти създават информационни условия за отхвърляне на 28-точки на Тръмп за мир в Украйна.

Предложеният от Белия дом план отговаря на много, но не на всички, от упоритите военни изисквания на Русия. Путин и други видни руски представители продължават да повтарят публично, че Русия ще постигне военните си цели с военни средства.

На 21 ноември Путин повтори, че Русия е отворена за постигане на мир по дипломатичен път, но че Москва е "щастлива" да продължи да преследва военните си цели с военни средства.

На 20 ноември Путин посети командния пункт на Западната група сили на Русия и заяви, че най-важната задача е да се постигнат военните цели на Русия, които, според Путин, "Родината" и "народа на Русия" са поставили пред Кремъл.

На срещата руският началник на Генералния щаб генерал Валерий Герасимов заяви пред Путин, че руските сили ще продължат мисията си да завземат останалата част от областите Луганск, Донецк, Запорожие и Херсон в съответствие с съществуващите военни планове.

Тези изявления засилват убеждението сред руския народ, че трябва да очакват Кремъл да окупира изцяло и четирите области.

Кремъл досега не е успял да постави условия, при които руският народ да приеме нещо по-малко от пълна руска победа в Украйна.

Кремъл също така отхвърли предложените от САЩ примирие и преговори през последните месеци, докато Украйна последователно демонстрираше готовност за диалог и компромис.

Предложеният мирен план няма да доближи Русия и Украйна до справедлив и траен мир, а ще създаде условия за подновяване на руската агресия срещу Украйна в бъдеще.

Путин и руските военни командири продължават да промотират фалшивата теза, че руската победа е неизбежна, за да принудят Украйна и Запада да се съгласят с руските искания.

Руските военни блогъри и украинските официални лица опровергаха много от твърденията на руските командири за успехи.

Успехите на Русия на бойното поле не са неизбежни, а Кремъл засилва усилията си да преувеличи последните руски военни действия, за да убеди Украйна да се предаде територията в Донецка област, която руските сили е малко вероятно да завземат.

Украинските сили продължават да контраатакуват в посока Покровск, където ситуацията остава сериозна и динамична.

Руското военно командване изглежда преразполага относително елитни сили в посока Покровск, вероятно в отговор на забавения темп на руското настъпление.