ISW: И Путин не харесвал мирния план на Тръмп за Украйна
  Тема: Украйна

22 Ноември, 2025 10:42 2 436 96

Руският президент продължава да посочва, че неговите изисквания не са се променили съществено от срещата на върха в Аляска през август 2025 г.

Снимка: БГНЕС/ЕРА
The Institute for the Study of War The Institute for the Study of War

Източници от руското правителство също посочиха, че Кремъл не подкрепя предложения от американския президент мирен план от 28 точки.

Руското опозиционно издание "Верстка" съобщи на 21 ноември, че дипломатически източници и източници, близки до Кремъл, са заявили, че разпоредбите в 28-точки на Тръмп трябва да се разглеждат по-скоро като основа за бъдещо споразумение, а не като документ, който Путин би подписал официално.

Още новини от Украйна

Това разкри в дневния си анализ за войната в Украйна Институтът за изследване на войната (ISW).

Руският президент продължава да посочва, че неговите изисквания не са се променили съществено от срещата на върха в Аляска през август 2025 г. Путин проведе заседание на Съвета за сигурност на 21 ноември и изрично се обърна към предложения от САЩ мирен план за прекратяване на войната в Украйна.

Путин заяви, че Кремъл е получил копие от предложеното споразумение и че американският президент Доналд Тръмп вече е предложил мирен план на Русия преди срещата на върха в Аляска. Путин заяви, че Русия е съгласна с предложенията, които той и Тръмп са обсъдили по време на срещата на върха в Аляска.

Други руски официални лица, включително говорителят на Кремъл Дмитрий Песков и главният руски преговарящ и изпълнителен директор на Руския фонд за преки инвестиции Кирил Дмитриев, също отговориха на 28-точки на Тръмп за мир, като повториха ангажимента на Русия към принципите на срещата на върха в Аляска.

Точните параметри на дискусиите на срещата на върха в Аляска между Тръмп и Путин остават неясни, но Путин използва пресконференцията на срещата, за да повтори искането си, че всяко мирно споразумение трябва да елиминира "коренните причини" за войната.

Това е ефимизъм, използван на Кремъл, срещу разширяването на НАТО и настояване за отстраняването на настоящото украинско правителство.

Руските власти създават информационни условия за отхвърляне на 28-точки на Тръмп за мир в Украйна.

Предложеният от Белия дом план отговаря на много, но не на всички, от упоритите военни изисквания на Русия. Путин и други видни руски представители продължават да повтарят публично, че Русия ще постигне военните си цели с военни средства.

На 21 ноември Путин повтори, че Русия е отворена за постигане на мир по дипломатичен път, но че Москва е "щастлива" да продължи да преследва военните си цели с военни средства.

На 20 ноември Путин посети командния пункт на Западната група сили на Русия и заяви, че най-важната задача е да се постигнат военните цели на Русия, които, според Путин, "Родината" и "народа на Русия" са поставили пред Кремъл.

На срещата руският началник на Генералния щаб генерал Валерий Герасимов заяви пред Путин, че руските сили ще продължат мисията си да завземат останалата част от областите Луганск, Донецк, Запорожие и Херсон в съответствие с съществуващите военни планове.

Тези изявления засилват убеждението сред руския народ, че трябва да очакват Кремъл да окупира изцяло и четирите области.

Кремъл досега не е успял да постави условия, при които руският народ да приеме нещо по-малко от пълна руска победа в Украйна.

Кремъл също така отхвърли предложените от САЩ примирие и преговори през последните месеци, докато Украйна последователно демонстрираше готовност за диалог и компромис.

Предложеният мирен план няма да доближи Русия и Украйна до справедлив и траен мир, а ще създаде условия за подновяване на руската агресия срещу Украйна в бъдеще.

Путин и руските военни командири продължават да промотират фалшивата теза, че руската победа е неизбежна, за да принудят Украйна и Запада да се съгласят с руските искания.

Руските военни блогъри и украинските официални лица опровергаха много от твърденията на руските командири за успехи.

Успехите на Русия на бойното поле не са неизбежни, а Кремъл засилва усилията си да преувеличи последните руски военни действия, за да убеди Украйна да се предаде територията в Донецка област, която руските сили е малко вероятно да завземат.

Украинските сили продължават да контраатакуват в посока Покровск, където ситуацията остава сериозна и динамична.

Руското военно командване изглежда преразполага относително елитни сили в посока Покровск, вероятно в отговор на забавения темп на руското настъпление.


Русия
  • 1 Бачо

    48 59 Отговор
    Путин си има свой план. И ще постигне това, което си е решил.

    Коментиран от #41, #56, #64, #93

    10:44 22.11.2025

  • 2 Последния Софиянец

    3 34 Отговор
    И двете страни трябва да направят отстъпки

    Коментиран от #13, #19, #30

    10:44 22.11.2025

  • 3 пони, ама розАво

    13 6 Отговор
    Колежки, вече не мога да се справя с когнитивния дисонанс! Нищо не ми помага! Ни пърцуца, ни избелване на ануса! От няколко дни и синтетиката не ми върши работа! Запуснала съм се, от четири дни не се лакирам, страх ме е да се обръсна да не би да си посегна на вените със самобръсначката! Отново заприличвам на мъж, язък за парите дето дадох за смяна на пола!
    Помощ, много ви моля, помощ!!!

    Коментиран от #12, #14, #33, #35, #62

    10:45 22.11.2025

  • 4 Много си го харесва и снощи го заяви

    31 9 Отговор
    В ефир
    Но зеленко знае че си подписва смъртната присъда и политически и физически затова още се ушумулясва ужжж подкрепян от тия куци коне ЕС

    10:45 22.11.2025

  • 5 стоян георгиев

    7 30 Отговор
    След като рижата свали гащите си се оказа че путлер не е доволен и иска още.сега бг трола ще изригне.до сега плана бе супер обаче сега ще стане лош...хахах....интересна работа е целия панаир с тия планове...хахах

    Коментиран от #89

    10:45 22.11.2025

  • 6 Пич

    37 6 Отговор
    Ами негово величество може да харесва каквото си иска !!! Защото спука от бой атлантиците и на бойните , и на икономическите полета !!!

    10:45 22.11.2025

  • 7 Последния Софиянец

    30 6 Отговор
    Важното е че Нацистките организации ще бъдат разтурени и отиват в затвора.

    10:45 22.11.2025

  • 8 Хлъц

    33 6 Отговор
    Нато вън от Източна Европа.

    Коментиран от #20

    10:46 22.11.2025

  • 9 Путин, В. В.

    38 8 Отговор
    Денацификация, демилитаризация, неутрален статус на 4о4. Иначе казано пълна и безусловна капитулация на нато и ЕсеС.
    Толкова ли е трудно да се запомни?

    Коментиран от #22

    10:47 22.11.2025

  • 10 В търсене на виновен хаха

    26 4 Отговор
    Урсули, гадно ли ви е, че ще има мир?

    10:48 22.11.2025

  • 11 Хайо

    27 2 Отговор
    Още снощи ви писах ,че Русия отхвърля напълно 23 точки.Най вече ,че Русия ще плати 100 милиарда от замразените си пари на запад и САЩ ще строят с тези пари нова Украйна .Това просто няма как да стане .Европа също трябва да даде 100 милиарда и в крайна сметка печелившия ще е Сащ ,хората които провокираха тази война .Това просто няма как да стане .

    Коментиран от #91

    10:49 22.11.2025

  • 12 Друго пони, ама активно

    7 3 Отговор

    До коментар #3 от "пони, ама розАво":

    Не плачи, не плачи, нали ти обещах да не го вкарвам до края ( погалвам го като папата по главницата, и шлюуууп...) !

    10:49 22.11.2025

  • 13 Хайо

    28 2 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Какви ? Русия да се съгласи 100 милиарда от замразените и пари да отидат в американските джобове ли ? Това няма как да стане .

    Коментиран от #15

    10:50 22.11.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Последния Софиянец

    4 11 Отговор

    До коментар #13 от "Хайо":

    Замразените активи на Русия ще бъдат включени в общ бизнес със САЩ.

    10:51 22.11.2025

  • 16 Хаха

    7 25 Отговор
    Путин като разпродаде напълно златния резерв на Русия трупан с десетилетия ще запее друга песен.

    Коментиран от #23

    10:51 22.11.2025

  • 17 Гледам

    24 3 Отговор
    ЕС много се загрижил за Украйна а какво става с Кипър и окупацията му от Турция?!? Там запада не предприема нищо, ЕС търгува с Турция ,няма санкции?!?

    Коментиран от #24

    10:52 22.11.2025

  • 18 Военен експерт Сивков в Русия

    23 5 Отговор
    е казал, че "няма да има мир в Украйна без освобождението на Одеса и Николаев" от Руската армия. За да се осигури траен мир след приключването на СВО, Руските войски ще трябва напълно да освободят не само четирите области, които са станали част от нея, но и Николаевската и Одеската области, изрази мнението си в разговор с Константин Сивков, доктор на военните науки, капитан I ранг от запаса. В противен случай, смята той, военните действия ще продължат поради провокациите на Киев и Запада срещу Приднестровието. Експертът пояснява, че Украйна представлява интерес за Запада, тъй като има достъп до Черно море. След като Украйна остане без Черно море, чуждестранните партньори ще откажат да подкрепят Киев, което може да бъде ключът към мира в региона, заключил анализаторът.
    Та така Европа може да се успокои и да си отдъхне, войната продължава докато Украйна остане само със сухоземни граници.

    10:52 22.11.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Ха ха ха

    6 9 Отговор

    До коментар #8 от "Хлъц":

    Не си въобразявай невъзможни неща

    10:53 22.11.2025

  • 21 Ааа...

    5 2 Отговор

    До коментар #14 от "Сложи си":

    На тебе може и да ти помага, на нормалните хора твоята практика предизвиква учудване! Ама набивай си царевицата щом ти е лечебно.

    10:54 22.11.2025

  • 22 КВА ДЕМИЛИТАРИЗАЦИЯ

    3 15 Отговор

    До коментар #9 от "Путин, В. В.":

    На Украйна бе....тя е фрашкана с оръжия

    Коментиран от #79

    10:54 22.11.2025

  • 23 Хахаха

    23 4 Отговор

    До коментар #16 от "Хаха":

    Путин има залежи и трупа резерви. Продава и пак трупа, а Мърсулските дъжавички трупат кредити, рецесия и инфлация. Хахаха.

    Коментиран от #29

    10:55 22.11.2025

  • 24 Лее се РУСКА КРЪВ, НЕ НАТОВСКА

    7 10 Отговор

    До коментар #17 от "Гледам":

    И САЩ си ПРОДАВА оръжията...Украйна е златна кокошка за Тръмп.

    Коментиран от #38

    10:55 22.11.2025

  • 25 Гост

    16 1 Отговор
    Путин може да направи отстъпки, но ще иска гаранции , а как ще му бъдат дадени след всичко което се случи с разширението на НАТО и цялата истерия на управляващите ЕС, потъпканите договорености и всичко довело до този конфликт? Ще повярва ли на някой? Всички знаем, че Москва не вярва на сълзи. Как би станало? Аз не виждам решение скоро.

    10:56 22.11.2025

  • 26 пони, ама розАво

    2 5 Отговор

    До коментар #14 от "Сложи си":

    Гаден русофил, не те ли е срам, аз страдам бе!
    Ужасен... МЪЖ такъв!!!

    Коментиран от #34, #68

    10:56 22.11.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Бялджип

    20 1 Отговор
    На кого да вярваме? На блогъри, фалшификатори, проституираща журналистика, или на фактите? Нали виждаме, виждат всички, че Русия постепенно завладява и намалява територията на Украйна? Или да не вярваме на ушите си, както казваше покойния наивник? А дали някой допуска, че ако беше обратното, ако Русия губеше, щяха да се церемонят с нея, да търсят преговори и съгласието и? Ако го вярва, трябва да е със силно изявена интелектуална недостатъчност.

    Коментиран от #32

    10:57 22.11.2025

  • 29 КГБ шофьорчето

    3 19 Отговор

    До коментар #23 от "Хахаха":

    И резерви....войната му струва над 500 милиона долара на ден....отделно избитите руснаци в Украйна.

    10:57 22.11.2025

  • 30 Цензура

    7 8 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Вярно е. И двете страни трябва да направят отстъпки. Украйна да отстъпи превзетите територии, а Русия да отстъпи от плановете си за превземане на цяла Украйна.

    Коментиран от #43

    10:57 22.11.2025

  • 31 Виктория

    4 18 Отговор
    Като бременна родителката на путин е имала безразборни контакти с различни мъже. Като малък е бил много тормозен.

    Коментиран от #36

    10:58 22.11.2025

  • 32 Я пъ тоа

    5 5 Отговор

    До коментар #28 от "Бялджип":

    Земя се връща, живот ..никога....кой ша върне над милион избитите руснаци в Украйна.

    10:58 22.11.2025

  • 33 Трябва ти

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "пони, ама розАво":

    Аналистисчно проникване

    10:59 22.11.2025

  • 34 Синчето на Соловьов

    3 6 Отговор

    До коментар #26 от "пони, ама розАво":

    И аз съм розово пони....

    10:59 22.11.2025

  • 35 Гост

    2 2 Отговор

    До коментар #3 от "пони, ама розАво":

    Само бай Амет чубанина може да ти помогне. На къра е някъде, отивай той знае какво да направи.

    10:59 22.11.2025

  • 36 Това го преписа

    11 1 Отговор

    До коментар #31 от "Виктория":

    от автобиографията на Кая Калас. Прозззззд си.

    11:00 22.11.2025

  • 37 няма мир

    4 11 Отговор
    Ами как да го харесва? Не му е дадена цялата Украйна , а и Аляска.
    Това какъв мир е?

    11:00 22.11.2025

  • 38 Атина Палада

    17 1 Отговор

    До коментар #24 от "Лее се РУСКА КРЪВ, НЕ НАТОВСКА":

    САЩ не продаваше а подаряваше оръжие.Обаче като дойде Тръмп на власт и реши- плащай или се махай:) Украйна няма пари,ЕС няма пари .....А без пари Тръмп ти бие шута и се махаш..

    Коментиран от #44

    11:00 22.11.2025

  • 39 Лаборатории ще правят

    3 6 Отговор
    Руснаци ще трепят, българи ще трепят а сега дръжте се за масата и духайте таратора да изстине.

    11:00 22.11.2025

  • 40 Путине, Путине...

    3 16 Отговор
    Нещо не ти харесва плана на САЩ....явно усещаш че в окупираните територии войната нема да спре никога....а и требе доста милиарди да цакаш на Тръмп.

    11:01 22.11.2025

  • 41 Да е ясно!

    30 17 Отговор

    До коментар #1 от "Бачо":

    Никакъв план няма да спаси Раша от капитулация и разпад.

    Коментиран от #50

    11:01 22.11.2025

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Атина Палада

    14 14 Отговор

    До коментар #30 от "Цензура":

    Русия многократно е казвала,че не иска цяла Украйна..Не иска поляците от Западна Украйна..Да си ги взимат Полша..Грешката на Сталин да присъедини Западна Украйна сега ще бъде поправена.

    Коментиран от #54

    11:03 22.11.2025

  • 44 САЩ НИКОГА НЕ ПОДАРЯВА

    15 11 Отговор

    До коментар #38 от "Атина Палада":

    Вервай ми......отпуснати са дългосрочни заеми за милиарди на Украйна и ЕС.....разликата е че при Тръмп, всичкото оръжие се плаща веднага....от ЕС.

    Коментиран от #53

    11:03 22.11.2025

  • 45 тЕДИ

    5 7 Отговор
    Баламосват Рашките докато въоръжат до зъби източният фланг на ЕС. През това време обработват Коиайците с мита а те не са цъфнали и вързали като цяло. Тази война ще има бърз финал.И то н заради украйна а защото Руснаците дадоха идеален повод да бъдат върнати на пътя на перестройката.

    Коментиран от #60

    11:03 22.11.2025

  • 46 Путин го е шубе от НАТО

    4 9 Отговор
    И от плана на Тръмп....в окупираните земи никога няма да има мир и Путин го знае.....нищо друго не му остава освен да се бие....

    11:05 22.11.2025

  • 47 Фен

    10 1 Отговор
    А пък урсулите хептен не го харесват. Ама нищо, следващият, след още два - три месеца, ще е още по-лош. За урсулите и за Зеленски. И, жалко за още стотина хиляди украински войничета, дето междувременно ще се представят лично на Бандера.

    11:05 22.11.2025

  • 48 Точката

    10 3 Отговор
    точката ще бъде сложена след като Одеса и Приднестровието станат руски. Сегашния план е супер, ама за Украйна ! Зеления па чак се назландисва ? Сегашното ако се приложи, на практика се спасява Украйна от пълен разгром ! Жалко само за тези които загинаха, а и вероятно ще загинат още повече ! Украйна е обезкървена отвсякъде ! По нашите медии не се споменава, ама избягалите в Русия са почти толкова, колкото избегаха в Европа !

    11:05 22.11.2025

  • 49 САЩ.... НАЙ МОГЪЩИТЕ

    7 8 Отговор
    Сащ ще гарантират независимостта на Украйна...как ???? ...като разположат АМЕРИКАНСКИ ВОЙСКИ под носа на Путин в Украйна.

    Коментиран от #57

    11:06 22.11.2025

  • 50 стоян георгиев

    2 8 Отговор

    До коментар #41 от "Да е ясно!":

    От 2014 чакам раша да се разпадне до няколко месеца! Ясно?!

    Коментиран от #69

    11:07 22.11.2025

  • 51 Остава и

    8 2 Отговор
    Да го хареса! Хитрецът Тръмп дава на руснаците идеологическите абстракции, а заграбва парите и териториите!

    11:07 22.11.2025

  • 52 Тодор от Правец

    10 8 Отговор
    По мойто време имаше една професия - плановик! Дончо не става за такъв, ама Вовата, виж е друга бира!
    Бавно и методично, по КГБейски ще си постигне целите!

    Коментиран от #61, #65

    11:07 22.11.2025

  • 53 Атина Палада

    9 7 Отговор

    До коментар #44 от "САЩ НИКОГА НЕ ПОДАРЯВА":

    Верно ли си такъв наивник ,че да смяташ,че Тръмп вярва,че Украйна може да върне парите на САЩ подарени от Байдън? Тръмп се чуди сега как да намали загубите на САЩ в Украйна..А ЕС няма пари и умува за заеми да тегли...Това най рано може да стане след 3,4 години..

    Коментиран от #58

    11:07 22.11.2025

  • 54 Капеика

    1 2 Отговор

    До коментар #43 от "Атина Палада":

    Прави си осмукванията, от това единствено разбираш.

    11:08 22.11.2025

  • 55 Путин дава заден......

    5 7 Отговор
    Не е за мир, а за война.....сам си подписва погрома....докато НАТО е зад Украйна, Москва ша загуби войната.

    11:08 22.11.2025

  • 56 Знаем му "плана" 🤣

    13 5 Отговор

    До коментар #1 от "Бачо":

    От 3 дня, че вече 4 години...

    11:08 22.11.2025

  • 57 Разликата

    8 7 Отговор

    До коментар #49 от "САЩ.... НАЙ МОГЪЩИТЕ":

    Вярно е, че САШ са могъщи, но руснаците са по могъщи от тях в момента само в едно отношение - военно ! Това е достатъчно ! А докога САЩ ще са най могъщи не се знае, Китай чука на вратата !

    Коментиран от #63, #70

    11:09 22.11.2025

  • 58 Я пъ тоа

    6 2 Отговор

    До коментар #53 от "Атина Палада":

    Тръмп подписа договор за редките изкопаеми на Украйна....САЩ ШЕ СИ ВЪРНАТ милиардите...но много по важно е че днес САЩ трупат милиарди от оръжието за Украйна. А такава златна кокошка не се изпуска.

    Коментиран от #66

    11:11 22.11.2025

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Атина Палада

    3 4 Отговор

    До коментар #45 от "тЕДИ":

    На пътя на перестройката в момента е САЩ.Освем националната гвардия и армията е по улиците из градовете им.А Европа не я спасява вече и перестройка

    Коментиран от #77

    11:11 22.11.2025

  • 61 През кой век? 🤣

    10 7 Отговор

    До коментар #52 от "Тодор от Правец":

    Чакай от умрял писмо! За 4 години Раша не можа да превземе 30% от Донбас.

    Коментиран от #72

    11:13 22.11.2025

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Айде бе....

    3 6 Отговор

    До коментар #57 от "Разликата":

    Кво могъщество на Русия бре....мъчи са с Украйна ЧЕТИРИ ГОДИНИ и стигна от Донецк, до....Покровск...за същия период Сталин стигна от Москва до Берлин...
    Иначе Тръмп показа как се прави СВО в....Иран.

    11:13 22.11.2025

  • 64 Лоцман

    7 6 Отговор

    До коментар #1 от "Бачо":

    Раша отива при крайцера и СССР и дори Тръмп не може да я спаси.

    11:15 22.11.2025

  • 65 Стига бе

    3 6 Отговор

    До коментар #52 от "Тодор от Правец":

    Бавно и методично Путин си избива народа.....това е вярно...за другото не се знае.

    Коментиран от #76

    11:15 22.11.2025

  • 66 Атина Палада

    2 3 Отговор

    До коментар #58 от "Я пъ тоа":

    Ха ха ха договор за редкоземни :) ти се въртиш..
    Такъв договор с Украйна имат и Русия още от някога.Имат и англичаните и най накрая Тръмп..
    А всъщност тези редкоземни са в териториите,които остават за Русия.Дори и в т.н. мирен план на Тръмп,териториите са в Русия..
    Колкото до оръжията на САЩ ..ти може да си поръчваш всичко,обаче не плащаш ли, поръчката ти е пунта Мара:)) А нито Украйна плаща ,защото няма пари,нито ЕС,защото също няма пари..
    Брюксел умуват да теглят заеми...ама това не става за година или две ...

    Коментиран от #74

    11:16 22.11.2025

  • 67 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ

    4 5 Отговор
    Точка 29.

    11:16 22.11.2025

  • 68 Бай Тъню Кочаня

    1 1 Отговор

    До коментар #26 от "пони, ама розАво":

    Най-обичам да нахлузвам такъв аналСтик...

    Коментиран от #71

    11:18 22.11.2025

  • 69 Али Турчинът

    2 1 Отговор

    До коментар #50 от "стоян георгиев":

    Аз пък чакам на гости Десислава днес следобед ,оня льольо мажот и бил на 12 часово дежурство охрана на соларен парк .

    11:18 22.11.2025

  • 70 ще има мир тогава

    1 2 Отговор

    До коментар #57 от "Разликата":

    Така е другарю!Много си прав.Време е Русия да освободи САЩ и Европа!
    Ех, какъв мир ще настъпи по света..

    11:18 22.11.2025

  • 71 стоян георгиев

    1 1 Отговор

    До коментар #68 от "Бай Тъню Кочаня":

    как може човек да се уреди при теб ?дай някви координати ...хахах .

    Коментиран от #75

    11:20 22.11.2025

  • 72 Тодор от Правец

    1 6 Отговор

    До коментар #61 от "През кой век? 🤣":

    Е ти как получаваш мойте писма? Значи може! И бързо става в нета, не е като с български пощи...

    11:21 22.11.2025

  • 73 Рашистофоб

    12 6 Отговор
    Абе, русофили 🤣 Раша, ако беше военна сила, щеше ли Путлер да проси хиляди севернокорейци, ракети и боеприпаси от Кимчо?

    Коментиран от #78

    11:22 22.11.2025

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Бай Тъню Кочаня

    1 2 Отговор

    До коментар #71 от "стоян георгиев":

    Тебе ща пусна да прередиш опашката. Ти си ми любимият аналСтик...

    Коментиран от #90

    11:23 22.11.2025

  • 76 В. В. Путин

    2 2 Отговор

    До коментар #65 от "Стига бе":

    1) Това са силно преувеличени твърдения!
    2) Руските жени-героини ще наваксат загубите! Имаме и голямо ново попълнение от крайните области...

    11:30 22.11.2025

  • 77 тЕДИ

    0 4 Отговор

    До коментар #60 от "Атина Палада":

    Америка се бори с миграцията и други проблеми макар и по необичаен начин. Не отрича демокрацията нито се опитва да налага авторитарен олигархичен режим. Руснаците ще довършат перстройката. Макар че, в момента не изглежда да имат поодобно намерение те точно това правят. Още вднъж доказаха че, едноличната власт и централизираната олигархия взимат винаги грешни решения. Това нахлуване в чужда държава показва че имат нужда от друг модел на управление, имат нужда да живеят а не да измират от дроново и други тъпотии из полята.

    Коментиран от #85

    11:31 22.11.2025

  • 78 Фридж

    3 2 Отговор

    До коментар #73 от "Рашистофоб":

    Нямаше да търси подкрепата и на Китай и на Северна Корея.

    11:33 22.11.2025

  • 79 WC Куфарче 💼🚽

    2 3 Отговор

    До коментар #22 от "КВА ДЕМИЛИТАРИЗАЦИЯ":

    Безанологовия многоходов движуха се оказа обикновен НЕМОЖАЧчччччВместо денацификацияя настана деНефтефикация

    11:39 22.11.2025

  • 80 СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат

    3 2 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    Коментиран от #83

    11:40 22.11.2025

  • 81 СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат

    3 3 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    11:40 22.11.2025

  • 82 СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат

    3 1 Отговор
    Корпоративният рейд срещу Nexperia се провали. Нидерландия връща контрола над компанията на китайците.
    Припомням, че китайците реагираха грубо на справедливата конфискация на активите им в Европа, като спряха да доставят чипове на европейската автомобилна индустрия.
    Няколко месеца по-късно Европа беше принудена да направи отстъпки на „изнудвачите“

    11:40 22.11.2025

  • 83 Я пъ тоа

    1 0 Отговор

    До коментар #80 от "СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат":

    Как ли хакери хакват нещо, което не е в интернет.....

    11:46 22.11.2025

  • 84 Путин са дърпа нещо.....

    5 0 Отговор
    Не му.харесва да плаща милиарди и САЩ да влезнат в Украйна ...като ГАРАНТИ на Украйна.

    11:48 22.11.2025

  • 85 Атина Палада

    4 2 Отговор

    До коментар #77 от "тЕДИ":

    Централизирана олигархия има в САЩ а не в Русия! Дори не се крие това..В САЩ лобита олигарси назначават президентите..Викат им наднационални корпорации.
    В Русия през 90-те години беше така,обаче вече не е! Олигарсите далеч от властта .Вярно е,че им иззеха само акциите от природните ресурси,без награбеното..Така,че в Русия в действителност има политици ,държавници,избрани от народа,които управляват ,докато на Запад управляват олигарси,които си назначават политиците и президентите.А т.н.избори на Запад са просто един цирк...

    Коментиран от #96

    11:49 22.11.2025

  • 86 1111

    2 3 Отговор
    Това не е вярно.Киев иска да обвини Русия,че не иска мир.А по-скоро Зеленски иска още да воюва с празните си илюзии,че ще спечели тази война.Естествено подстрекаван от ЕС.

    11:54 22.11.2025

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 болгарин..

    6 1 Отговор
    Важното е вова да подпише мирния план на рижавия,а урсулците ще подстрекават зеленио мухал да шикалкави и да не подписва..а това е добре дошло за масква-тя ще увеличи натиска с/у кiевската хунта,оти чичо сам ще се ядоса на бандерите и ще им спре всякакво въоръжение и старлинко

    12:06 22.11.2025

  • 89 БАЦЕ ЕООД

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "стоян георгиев":

    пак ли се върна на този ник бе питкоооу ... малко са та чекнали, още деянеш . ама то не е и интересно вече, кво да се занимават батковците с теб

    12:19 22.11.2025

  • 90 стоян георгиев

    1 1 Отговор

    До коментар #75 от "Бай Тъню Кочаня":

    Държа на хигиената и най вече на безопасния сеее ......х,все пак и семейство имам ...

    Коментиран от #94

    12:36 22.11.2025

  • 91 Инна

    4 1 Отговор

    До коментар #11 от "Хайо":

    Чакаме селфито на Зе от Одеса.

    Коментиран от #95

    12:44 22.11.2025

  • 92 Мисирки недокл@тени

    6 1 Отговор
    Журналя дезинформатори, ISW е американски институт с клонове в много страни, вкл. в Украйна! Там той се нарича ИИВ (институт по изучения войны). Като го изписвате с английски букви, по умни ли се мислите!

    13:00 22.11.2025

  • 93 Запознат

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "Бачо":

    Да занули и разпадне матушката.

    13:15 22.11.2025

  • 94 Бай Тъню Кочаня

    1 0 Отговор

    До коментар #90 от "стоян георгиев":

    Немаш грижи, рожбо! Питай Деса за хигиената и качеството. Тя вече пробва...

    14:00 22.11.2025

  • 95 Ама тя Одеса ли ще е

    0 0 Отговор

    До коментар #91 от "Инна":

    следващата област която ще се освобождава. Путин е казал, че към мирния план на САЩ трябва се добавят с доброволно предаване от Украйна на Николаевската и Одеската области. Сегашния план на САЩ включва почти всичко от исканията на Русия в Аляска, но те вече не са актуални.

    14:20 22.11.2025

  • 96 тЕДИ

    0 0 Отговор

    До коментар #85 от "Атина Палада":

    Щом е така , пробвай да отидеш в Москва и да говориш открито против войната и против управляващите. Да видим какво ще стане. Вероятно падане от прозорец може би няколко пъти ако е нисък етаж.

    14:23 22.11.2025

