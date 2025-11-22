Въздушна тревога! Румънската армия отново вдигна изтребители заради руска атака в Украйна

Румъния вдигна изтребители тази нощ в отговор на руските въздушни удари в южната част на Одеска област, близо до държавната граница, съобщава "Украинска правда".

За села по поречието на река Дунав в Румъния бяха издадени предупреждения за въздушна атака.

Тази сутрин Министерството на отбраната на Румъния съобщи, че в нощта на 21 срещу 22 ноември два изтребителя F-16 са били вдигнати, за да наблюдават въздушното пространство близо до украинската граница в отговор на поредна руска въздушна атака.

В 01:33 часа местно време е издадено предупреждение за въздушна атака за села в северната част на окръг Тулча, след като руски бойни дронове са били засечени в района на украинския град Измаил.

Министерството уточни, че не са регистрирани нарушения на румънското въздушно пространство. Изтребителите са се върнали в авиобазата си в 03:42 часа.

"В постоянен контакт сме с нашите съюзници, споделяме оперативна информация в реално време и действаме решително, за да гарантираме сигурността на Румъния и източния фланг на НАТО", увери ведомството.