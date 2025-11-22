Новини
Въздушна тревога! Румънската армия отново вдигна изтребители заради руска атака в Украйна
  Тема: Украйна

Въздушна тревога! Румънската армия отново вдигна изтребители заради руска атака в Украйна

22 Ноември, 2025 17:44 1 838 24

В 01:33 часа местно време е издадено предупреждение за въздушна атака за села в северната част на окръг Тулча, след като руски бойни дронове са били засечени в района на украинския град Измаил

Въздушна тревога! Румънската армия отново вдигна изтребители заради руска атака в Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Румъния вдигна изтребители тази нощ в отговор на руските въздушни удари в южната част на Одеска област, близо до държавната граница, съобщава "Украинска правда".

За села по поречието на река Дунав в Румъния бяха издадени предупреждения за въздушна атака.

Още новини от Украйна

Тази сутрин Министерството на отбраната на Румъния съобщи, че в нощта на 21 срещу 22 ноември два изтребителя F-16 са били вдигнати, за да наблюдават въздушното пространство близо до украинската граница в отговор на поредна руска въздушна атака.

В 01:33 часа местно време е издадено предупреждение за въздушна атака за села в северната част на окръг Тулча, след като руски бойни дронове са били засечени в района на украинския град Измаил.

Министерството уточни, че не са регистрирани нарушения на румънското въздушно пространство. Изтребителите са се върнали в авиобазата си в 03:42 часа.

"В постоянен контакт сме с нашите съюзници, споделяме оперативна информация в реално време и действаме решително, за да гарантираме сигурността на Румъния и източния фланг на НАТО", увери ведомството.


Румъния
  • 1 Краварския слугинаж се размърда

    27 5 Отговор
    Жалки ненормалници

    17:46 22.11.2025

  • 2 БОЛШЕВИК

    24 8 Отговор
    Пуделите само дразнят Мечката!

    Коментиран от #12, #18

    17:46 22.11.2025

  • 3 Дедо

    24 8 Отговор
    Шашми паника в тоя ЕС и НАТО. Една Русия с 140 милиона бедно население, държи в стрес целия ЕС от 400 милиона население и САЩ с 350 милиона население. Това нормално ли е ? Ако НАТО ще обявява война да я обявява , има си професионална армия с войници със заплати ,да отиват да се бият с руснаците. За кво плащаме на тия войници заплати и оръжия ?

    Коментиран от #6, #23

    17:50 22.11.2025

  • 4 Малкия холандец

    24 5 Отговор
    Добре че не сме съседи на украйна, до сега да са ни отишли летателните часове на бричките които закупихме 😄😄

    17:51 22.11.2025

  • 5 Дориана

    22 5 Отговор
    Румънците да свикват, щом угаждайки на ЕС изпращаха оръжия и пари на корумпирана Украйна сега да живеят в страх докато приключи войната и се избият взаимно.

    17:51 22.11.2025

  • 6 Даде

    13 5 Отговор

    До коментар #3 от "Дедо":

    Армия има ама топчета немА

    17:52 22.11.2025

  • 7 Тервел

    17 5 Отговор
    Ако тия руснаци са толкова силни и непобедими и целия свят го е страх от тях , то тогава да вдигаме бялото знаме , да си късаме смешните бг паспорти и да ставаме руснаци . И без това с Пеевски и Борисов сме обречени на фалит и мафия докато свят светува.

    Коментиран от #10

    17:53 22.11.2025

  • 8 Баце

    19 3 Отговор
    У нас Тагаренко и Шаламенко стоят до фЪ-то с пробития резервоар и размахват ламинирани чертежи и гледат лошо.

    17:53 22.11.2025

  • 9 Цецко

    16 3 Отговор
    Войник с 2500 лв. стартова заплата , нагоре старшини , офицери , полковници, генерали със заплати по 6-7000лв., ранно пенсиониране, заплати на куп и привилегии. Ами да слагат фуражките и каските , да нарамват пушкалата и да отиват да ни защитават. Няма да храним едни мързеливци да играят карти по поделенията и военните складове

    17:58 22.11.2025

  • 10 Катя

    4 8 Отговор

    До коментар #7 от "Тервел":

    През вековете сме били българи , византийци, османци .......какво толкова да ставаме сега пък руснаци . Все тая как ще се наричаме .

    Коментиран от #20

    18:02 22.11.2025

  • 11 Бени Пича

    3 18 Отговор
    Поддръжниците на Русия са предатели и родоотстъпници, неграмотна селска и з м е т, не познаваща историята. Всички поддръжници на Русия трябва да гният до живот в затвора.

    Коментиран от #14

    18:08 22.11.2025

  • 12 Айде у лево

    4 17 Отговор

    До коментар #2 от "БОЛШЕВИК":

    к, ва мечка бе, пудeл? Ушанките и мечка... ха ха 😂 Много сте смешни това копейките

    Коментиран от #17, #24

    18:09 22.11.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Бени керпича

    10 4 Отговор

    До коментар #11 от "Бени Пича":

    А за укропоклонниците важи ли ти присъдата😄
    Пийте ги тия хапчета ве

    18:12 22.11.2025

  • 15 Крадец

    12 1 Отговор
    А ние какво ще вдигнем? На Винету мушенгиите.

    Коментиран от #22

    18:14 22.11.2025

  • 16 ?????

    4 1 Отговор
    Ха ха.
    По интересното е как тълпа от обикновени румънци, които не се страхуват от руските дронове и ракети снимат тези атаки на телефоните си.
    Жалко че тук не могат да се дават линкове, но който иска ще го намери в тубата.

    18:43 22.11.2025

  • 17 Другият

    2 1 Отговор

    До коментар #12 от "Айде у лево":

    А гривните като сте минали на другия бряг, сега искате и другите да се прецакат. Нямааа...

    18:53 22.11.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 гошо

    4 0 Отговор
    Тулча/Тулица е стар български град.Какво правят там разни мамалиги?

    19:32 22.11.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Пит

    1 0 Отговор
    Плашат гаргите

    21:08 22.11.2025

  • 22 Пит

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Крадец":

    Ти ще му вдигаш шмаизера

    21:12 22.11.2025

  • 23 Бай Хой

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Дедо":

    Дедо ти щом си куражлия що не отидеш ами пращаш другите ,тя твоята се е видяла ,на младите им се живее ,...минал си между капките ....

    01:18 23.11.2025

  • 24 Яш Ми

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Айде у лево":

    Изкара ли някой цент днес ако не си ходи в Украйна да видиш ушанки че ако се върнеш ще разказваш пудели ли са мечки ли са ....да не забравиш памперсите и на дунава да се подмиеш ако минеш метър.....

    01:22 23.11.2025

