Новини
Свят »
Украйна »
До края на годината? Кремъл подготвя посещение на Владимир Путин в анексираните от Украйна региони
  Тема: Украйна

До края на годината? Кремъл подготвя посещение на Владимир Путин в анексираните от Украйна региони

22 Ноември, 2025 11:12 1 030 47

  • русия-
  • украйна-
  • крим-
  • владимир путин-
  • дмитрий песков

Териториите на Донецката и Луганската народни републики, както и Запорожска и Херсонска области, станаха част от Русия през есента на 2022 г. след референдумите през септември същата година

До края на годината? Кремъл подготвя посещение на Владимир Путин в анексираните от Украйна региони - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Президентът на Русия Владимир Путин може да посети анексираните от Украйна региони до края на годината. Това заяви пред РИА "Новости" прессекретарят на държавния глава Дмитрий Песков.

Той посочи, че посещението все още не е планирано в графика на държавния глава. Въпреки това, не може да се отрече напълно, добави прессекретарят.

"Все още няма точно в графика, но не може да се изключи", отговори Дмитрий Песков.

Териториите на Донецката и Луганската народни републики, както и Запорожска и Херсонска области, станаха част от Русия през есента на 2022 г. след референдумите през септември същата година.

В края на октомври секретарят на Съвета за сигурност на Русия и президент на Руското географско дружество Сергей Шойгу призова да не се наричат Донбас и Новоросия нови региони, тъй като това са "стари региони, които исторически са руски".

През последните месеци Путин също подчертава, че анексираните от Украйна региони са "исторически руски".


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 3 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    4 10 Отговор
    Путин печели земи колкото България на стойност трилиони.

    Коментиран от #12, #21

    11:14 22.11.2025

  • 2 Поправка

    8 7 Отговор
    До края на годината? Кремъл подготвя посещение на Владимир Путин в ОСВОБОДЕНИТЕ от Украйна региони

    11:15 22.11.2025

  • 3 А, дано

    8 7 Отговор
    там намери покой за имперските си мераци!

    11:16 22.11.2025

  • 4 БАЦЕ ЕООД

    8 5 Отговор
    аз знам за ОСВОБОДЕНИ територии... Вие на кви хапчета сте, си е ваша работа

    11:16 22.11.2025

  • 5 😂😂😂😂😂😂😂😂

    4 7 Отговор
    Коя година 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    11:17 22.11.2025

  • 6 бебето

    7 6 Отговор
    няма смелост. страх го е от сянката си.

    11:18 22.11.2025

  • 7 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    11 8 Отговор
    "Териториите на Донецката и Луганската народни републики, както и Запорожска и Херсонска области, станаха част от Русия през есента на 2022 г. СЛЕД РЕФЕРЕНДУМИТЕ през септември същата година."
    А Косово се отцепи БЕЗ РЕФЕРЕНДУМ ❗
    Защо за Косово МОЖЕ, а за ДНР и ЛНР - не 🤔❓

    Коментиран от #13, #16

    11:18 22.11.2025

  • 8 За какво са

    12 8 Отговор
    ви територии, бе руски варвари. За да се разширява огромната ви каторга? И вътрешните тоалетни да се заменят с външни.

    Коментиран от #28

    11:20 22.11.2025

  • 9 !!!?

    13 6 Отговор
    Кръволока Путлер се опитва да избегне Съдбата на Хитлер и да умре от собствена смърт въпреки поражението си в Украйна !!!?

    11:23 22.11.2025

  • 10 Чикатило

    7 2 Отговор
    Да заповяда ..

    11:24 22.11.2025

  • 11 а Аляска

    4 3 Отговор
    А руската Аляска кога ще посети пак?

    11:24 22.11.2025

  • 12 Дрътия Софианец

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Мести веднага 17-те ресторанта .

    11:24 22.11.2025

  • 13 Косовото е

    7 3 Отговор

    До коментар #7 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":

    друга бира, Бай Х@й. Няма анексиране. Много си олиго копейка.

    Коментиран от #42

    11:25 22.11.2025

  • 14 Квай таз Украйна, кви са тях украинци ?!

    2 6 Отговор
    Тъй рекъл на времето на староболгарски св. Киприан, митрополит Киевский, Литовский, Московский и Всея Руси.

    11:25 22.11.2025

  • 15 Сила

    10 2 Отговор
    Кирило Буданов го чака ....☠️

    11:25 22.11.2025

  • 16 БАЙ Х@ЙМАНЕ

    4 3 Отговор

    До коментар #7 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":

    Омекнал вече , а ?🤭

    11:27 22.11.2025

  • 17 Тома

    3 2 Отговор
    А защо исторически руски в кавички автора не вярва че така е било

    Коментиран от #22

    11:30 22.11.2025

  • 18 Фейк на часа

    5 5 Отговор
    Щом слагате "исторически руски" региони в кавички, аз предлагам противоположното действие. Нека Зеленски да преговори с Москва едно посещение в Крим (аз считам, че ще му разрешат без проблеми) и Зеленски да отиде в Крим с възможно най-малка охрана от двама човека. Каква смятате, че ще бъде реакцията на обикновените жители на Крим?

    11:34 22.11.2025

  • 19 Смях

    8 3 Отговор
    А Киев кога ?
    Ще бъде ли жив ?
    Може и другата мумия от площада да вземе
    Блатници !!!

    Коментиран от #29

    11:34 22.11.2025

  • 20 стоян георгиев

    11 1 Отговор
    Двойника на путлер щял да иде в луганск.голям праз!

    11:35 22.11.2025

  • 21 стоян георгиев

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    А ти фалираш в натовска българия ама не мърдаш към трилионите...хахах

    11:36 22.11.2025

  • 22 Неверни,

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Тома":

    Ти ли си бе ?

    11:36 22.11.2025

  • 23 Украинска нация

    3 8 Отговор
    Може да говорим за украинска нация ако дефинираме - шопска нация, търновска нация, русенска нация, видинска нация, ямболии, хасковлии, тракийска нация, варналии, добруджанци и т.н.

    Коментиран от #31, #36

    11:37 22.11.2025

  • 24 СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат

    1 5 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    11:38 22.11.2025

  • 25 И от това

    8 4 Отговор
    Какво следва за един обикновен руснак ???
    По добър живот ?
    Ще има повод да се напие с фалшив алкохол ?
    Голяма радост няма що !
    И ние се радвахме така по Живково време - добре , че свърши

    11:38 22.11.2025

  • 26 СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат

    3 6 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    Коментиран от #45

    11:38 22.11.2025

  • 27 СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат

    0 3 Отговор
    Корпоративният рейд срещу Nexperia се провали. Нидерландия връща контрола над компанията на китайците.
    Припомням, че китайците реагираха грубо на справедливата конфискация на активите им в Европа, като спряха да доставят чипове на европейската автомобилна индустрия.
    Няколко месеца по-късно Европа беше принудена да направи отстъпки на „изнудвачите“

    11:38 22.11.2025

  • 28 Отреазвяващ

    3 6 Отговор

    До коментар #8 от "За какво са":

    Това не е завоевание на територии.Това е ВРЪЩАНЕ на руски територии,отстъпени им по времето на Хрушчов,Сталин.Преди да се изкажеш неподготвен,ЧЕТИ.

    Коментиран от #34

    11:39 22.11.2025

  • 29 Кикот

    4 3 Отговор

    До коментар #19 от "Смях":

    Никой не иска да хрантути няколко милиона дъртаци и безделници там. Хората си вземаха богатите на ресурси региони и индустриалните центрове. Също така не се надявай Русия да нападне България за да ти изплаща пенсията след фалита на България, ще се налага да бачкотиш на 80 години за да си плащаш тока и водата и никой няма да те спасява.

    11:40 22.11.2025

  • 30 Хатака

    8 3 Отговор
    Следващите месеци непременно трябва да ни залеете с информация, колко много побеждава Русия и колко необратима и е победата, защото иначе нито ние, нито украинците ще го повярваме. Като пуснете 1000 подобни статии, може да забравим, че фронта е в Покровск - съседния град на Донецк, а беше до Киев. Спокойно, ние няма да се усетим, че това е отчаяна пропагандна акция и че всъщност показва пълният погром над Русия, щом Кремъл се хваща на такава сламка.

    Коментиран от #38

    11:41 22.11.2025

  • 31 ОТ ХУМАТА

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Украинска нация":

    Ниа с бракята не сме ли нация бе ? Шемо

    Коментиран от #32

    11:41 22.11.2025

  • 32 Ти си от карлуковската нация

    3 0 Отговор

    До коментар #31 от "ОТ ХУМАТА":

    Нищо не ти се разбира. Върни се в основното училище и след това се опитвай да пишеш коментари.

    Коментиран от #33

    11:43 22.11.2025

  • 33 ОТ ХУМАТА

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "Ти си от карлуковската нация":

    Ми , не всички сме учили у Петър Берон ..

    11:45 22.11.2025

  • 34 Екатерина велика

    1 1 Отговор

    До коментар #28 от "Отреазвяващ":

    Не бе там са живеели казаци и бягащи крепостни

    11:49 22.11.2025

  • 35 Браво

    2 1 Отговор
    Като знаем два дни колко години са за Кремъл, може да предположим времето до края на годината колко века ще са

    11:53 22.11.2025

  • 36 стоян георгиев

    2 4 Отговор

    До коментар #23 от "Украинска нация":

    Може ли да ми обясниш разликата между народ о нация ако я знаеш? Руската нация реално е украинската таква.днешнитв руснаци не са тези от киевска рус .това по скоро са наследниците на монголите като видиш и как изглеждат виждаш нивото на монголоидност и азиатските ценности и култура.да се върнем обаче на въпроса за нациите.моля да ми обясниш разликата между народ и нация?

    Коментиран от #37, #40

    11:54 22.11.2025

  • 37 По тази логика

    4 0 Отговор

    До коментар #36 от "стоян георгиев":

    американците трябва да са наследници на Шака Зулу -))

    Коментиран от #39

    12:10 22.11.2025

  • 38 Атина Палада

    0 1 Отговор

    До коментар #30 от "Хатака":

    В завладените от Русия територии и същите са контролирани от Русия,по сметките на американците ,в частност на конгресмена Линдзи Греъм,природните ресурси в тези региони били на стойност 13-15 трилиона долара. И това е пълен разгром за Русия:))) А пълна победа за нас колективния Запад е ,че държим едни празни чукари от Киев към Лвов +300 млрд дълг,по изчисления на американците ,толкова дължи Киев..Браво финансите:))))

    12:14 22.11.2025

  • 39 Ми така е

    1 0 Отговор

    До коментар #37 от "По тази логика":

    Точно така е! След 250 години демокрация и накрая - Доналд Тръмп!

    12:16 22.11.2025

  • 40 маке..

    2 1 Отговор

    До коментар #36 от "стоян георгиев":

    Ама шизо стоенке,а ти ква сима,нали си дошла тука с конска опашка вързана за тояга и добре че са били траките за да се омешате и да станете-полуора,оно за тва от 1300 годин-2/3 от тях-племето е било в робство и кой кво е минал тука,все дълбоко е орал и е сеял и са се пръкнали всемелезчета

    Коментиран от #47

    12:17 22.11.2025

  • 41 Хаха

    4 1 Отговор
    Анексията предполага насилствено заграбване на територия. А в Крим и двете републики в Донбас хората, които живеят там сами избраха да са независими от киевската хунта. 15 милиона души хвърлиха украинските си паспорти в кошчето за боклук. Каква анексия, какви 5 лева...

    12:30 22.11.2025

  • 42 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    1 1 Отговор

    До коментар #13 от "Косовото е":

    БЕЗ. НИК.И.БЕЗ.мозАк, кое му е другото🤔❗
    Първо бяха РЕФЕРЕНДУМИТЕ ЗА НЕЗАВИСИМОСТ, не за присъединяване❗
    А САЩ отцепиха Косово , дори без референдум и си направиха база, най-голямата в новата история❗
    Щяха да признаят и Крим, ако бяха им позволили да влязат в руските бази там❗
    КОЕТО ВСЪЩНОСТ БЕШЕ САЩинската ИМ ЦЕЛ❗

    12:37 22.11.2025

  • 43 обобщение

    2 1 Отговор
    Демек Путин ще си обикаля из Русия

    12:57 22.11.2025

  • 44 Чудесно

    1 2 Отговор
    Ще е по-близо за отcтpeл.

    13:09 22.11.2025

  • 45 Значи

    1 1 Отговор

    До коментар #26 от "СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат":

    Гражданска война в блатата. Щом ще воюват с фашизЪма..?

    13:12 22.11.2025

  • 46 Архимандрисандрит Бибиян

    1 0 Отговор
    На двойниците од сеги им треперат мертенките,каза Пундю путилифонът!

    13:32 22.11.2025

  • 47 Трак

    0 0 Отговор

    До коментар #40 от "маке..":

    Как е в 18 век?

    13:37 22.11.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания