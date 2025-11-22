До края на годината? Кремъл подготвя посещение на Владимир Путин в анексираните от Украйна региони

Президентът на Русия Владимир Путин може да посети анексираните от Украйна региони до края на годината. Това заяви пред РИА "Новости" прессекретарят на държавния глава Дмитрий Песков.
Той посочи, че посещението все още не е планирано в графика на държавния глава. Въпреки това, не може да се отрече напълно, добави прессекретарят.
"Все още няма точно в графика, но не може да се изключи", отговори Дмитрий Песков.
Териториите на Донецката и Луганската народни републики, както и Запорожска и Херсонска области, станаха част от Русия през есента на 2022 г. след референдумите през септември същата година.
В края на октомври секретарят на Съвета за сигурност на Русия и президент на Руското географско дружество Сергей Шойгу призова да не се наричат Донбас и Новоросия нови региони, тъй като това са "стари региони, които исторически са руски".
През последните месеци Путин също подчертава, че анексираните от Украйна региони са "исторически руски".
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #12, #21
11:14 22.11.2025
2 Поправка
11:15 22.11.2025
3 А, дано
11:16 22.11.2025
4 БАЦЕ ЕООД
11:16 22.11.2025
5 😂😂😂😂😂😂😂😂
11:17 22.11.2025
6 бебето
11:18 22.11.2025
7 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
А Косово се отцепи БЕЗ РЕФЕРЕНДУМ ❗
Защо за Косово МОЖЕ, а за ДНР и ЛНР - не 🤔❓
Коментиран от #13, #16
11:18 22.11.2025
8 За какво са
Коментиран от #28
11:20 22.11.2025
9 !!!?
11:23 22.11.2025
10 Чикатило
11:24 22.11.2025
11 а Аляска
11:24 22.11.2025
12 Дрътия Софианец
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Мести веднага 17-те ресторанта .
11:24 22.11.2025
13 Косовото е
До коментар #7 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":друга бира, Бай Х@й. Няма анексиране. Много си олиго копейка.
Коментиран от #42
11:25 22.11.2025
14 Квай таз Украйна, кви са тях украинци ?!
11:25 22.11.2025
15 Сила
11:25 22.11.2025
16 БАЙ Х@ЙМАНЕ
До коментар #7 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":Омекнал вече , а ?🤭
11:27 22.11.2025
17 Тома
Коментиран от #22
11:30 22.11.2025
18 Фейк на часа
11:34 22.11.2025
19 Смях
Ще бъде ли жив ?
Може и другата мумия от площада да вземе
Блатници !!!
Коментиран от #29
11:34 22.11.2025
20 стоян георгиев
11:35 22.11.2025
21 стоян георгиев
До коментар #1 от "Последния Софиянец":А ти фалираш в натовска българия ама не мърдаш към трилионите...хахах
11:36 22.11.2025
22 Неверни,
До коментар #17 от "Тома":Ти ли си бе ?
11:36 22.11.2025
23 Украинска нация
Коментиран от #31, #36
11:37 22.11.2025
24 СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
11:38 22.11.2025
25 И от това
По добър живот ?
Ще има повод да се напие с фалшив алкохол ?
Голяма радост няма що !
И ние се радвахме така по Живково време - добре , че свърши
11:38 22.11.2025
26 СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат
Фидел Кастро 1992 г.
Коментиран от #45
11:38 22.11.2025
27 СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат
Припомням, че китайците реагираха грубо на справедливата конфискация на активите им в Европа, като спряха да доставят чипове на европейската автомобилна индустрия.
Няколко месеца по-късно Европа беше принудена да направи отстъпки на „изнудвачите“
11:38 22.11.2025
28 Отреазвяващ
До коментар #8 от "За какво са":Това не е завоевание на територии.Това е ВРЪЩАНЕ на руски територии,отстъпени им по времето на Хрушчов,Сталин.Преди да се изкажеш неподготвен,ЧЕТИ.
Коментиран от #34
11:39 22.11.2025
29 Кикот
До коментар #19 от "Смях":Никой не иска да хрантути няколко милиона дъртаци и безделници там. Хората си вземаха богатите на ресурси региони и индустриалните центрове. Също така не се надявай Русия да нападне България за да ти изплаща пенсията след фалита на България, ще се налага да бачкотиш на 80 години за да си плащаш тока и водата и никой няма да те спасява.
11:40 22.11.2025
30 Хатака
Коментиран от #38
11:41 22.11.2025
31 ОТ ХУМАТА
До коментар #23 от "Украинска нация":Ниа с бракята не сме ли нация бе ? Шемо
Коментиран от #32
11:41 22.11.2025
32 Ти си от карлуковската нация
До коментар #31 от "ОТ ХУМАТА":Нищо не ти се разбира. Върни се в основното училище и след това се опитвай да пишеш коментари.
Коментиран от #33
11:43 22.11.2025
33 ОТ ХУМАТА
До коментар #32 от "Ти си от карлуковската нация":Ми , не всички сме учили у Петър Берон ..
11:45 22.11.2025
34 Екатерина велика
До коментар #28 от "Отреазвяващ":Не бе там са живеели казаци и бягащи крепостни
11:49 22.11.2025
35 Браво
11:53 22.11.2025
36 стоян георгиев
До коментар #23 от "Украинска нация":Може ли да ми обясниш разликата между народ о нация ако я знаеш? Руската нация реално е украинската таква.днешнитв руснаци не са тези от киевска рус .това по скоро са наследниците на монголите като видиш и как изглеждат виждаш нивото на монголоидност и азиатските ценности и култура.да се върнем обаче на въпроса за нациите.моля да ми обясниш разликата между народ и нация?
Коментиран от #37, #40
11:54 22.11.2025
37 По тази логика
До коментар #36 от "стоян георгиев":американците трябва да са наследници на Шака Зулу -))
Коментиран от #39
12:10 22.11.2025
38 Атина Палада
До коментар #30 от "Хатака":В завладените от Русия територии и същите са контролирани от Русия,по сметките на американците ,в частност на конгресмена Линдзи Греъм,природните ресурси в тези региони били на стойност 13-15 трилиона долара. И това е пълен разгром за Русия:))) А пълна победа за нас колективния Запад е ,че държим едни празни чукари от Киев към Лвов +300 млрд дълг,по изчисления на американците ,толкова дължи Киев..Браво финансите:))))
12:14 22.11.2025
39 Ми така е
До коментар #37 от "По тази логика":Точно така е! След 250 години демокрация и накрая - Доналд Тръмп!
12:16 22.11.2025
40 маке..
До коментар #36 от "стоян георгиев":Ама шизо стоенке,а ти ква сима,нали си дошла тука с конска опашка вързана за тояга и добре че са били траките за да се омешате и да станете-полуора,оно за тва от 1300 годин-2/3 от тях-племето е било в робство и кой кво е минал тука,все дълбоко е орал и е сеял и са се пръкнали всемелезчета
Коментиран от #47
12:17 22.11.2025
41 Хаха
12:30 22.11.2025
42 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #13 от "Косовото е":БЕЗ. НИК.И.БЕЗ.мозАк, кое му е другото🤔❗
Първо бяха РЕФЕРЕНДУМИТЕ ЗА НЕЗАВИСИМОСТ, не за присъединяване❗
А САЩ отцепиха Косово , дори без референдум и си направиха база, най-голямата в новата история❗
Щяха да признаят и Крим, ако бяха им позволили да влязат в руските бази там❗
КОЕТО ВСЪЩНОСТ БЕШЕ САЩинската ИМ ЦЕЛ❗
12:37 22.11.2025
43 обобщение
12:57 22.11.2025
44 Чудесно
13:09 22.11.2025
45 Значи
До коментар #26 от "СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат":Гражданска война в блатата. Щом ще воюват с фашизЪма..?
13:12 22.11.2025
46 Архимандрисандрит Бибиян
13:32 22.11.2025
47 Трак
До коментар #40 от "маке..":Как е в 18 век?
13:37 22.11.2025