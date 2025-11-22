Президентът на Русия Владимир Путин може да посети анексираните от Украйна региони до края на годината. Това заяви пред РИА "Новости" прессекретарят на държавния глава Дмитрий Песков.

Той посочи, че посещението все още не е планирано в графика на държавния глава. Въпреки това, не може да се отрече напълно, добави прессекретарят.

"Все още няма точно в графика, но не може да се изключи", отговори Дмитрий Песков.

Териториите на Донецката и Луганската народни републики, както и Запорожска и Херсонска области, станаха част от Русия през есента на 2022 г. след референдумите през септември същата година.

В края на октомври секретарят на Съвета за сигурност на Русия и президент на Руското географско дружество Сергей Шойгу призова да не се наричат Донбас и Новоросия нови региони, тъй като това са "стари региони, които исторически са руски".

През последните месеци Путин също подчертава, че анексираните от Украйна региони са "исторически руски".