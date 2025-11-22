Bloomberg: Европа се опитва да спечели повече време за Украйна

Европейските лидери се опитват да спечелят допълнително време за Украйна, след като администрацията на Доналд Тръмп постави краен срок – до следващия четвъртък – за приемането на 28-точков мирен план, който според Киев и западните партньори е фактическа отстъпка пред Русия, пише Bloomberg, цитирана от Фокус.



Президентът на Украйна Володимир Зеленски провежда преговори с лидерите на Франция и Германия, опитвайки се да разбере дали крайният срок е истински ултиматум или само средство за натиск.



Канцлерът на Германия Фридрих Мерц разговаря с Доналд Тръмп и съобщи, че консултациите ще продължат на ниво съветници по националната сигурност – по-специално с Марко Рубио, който също заема поста държавен секретар. Рубио вече заяви, че планът не е "окончателен документ“, а идея, която има за цел да "генерира нови подходи“.



Самият Тръмп обаче в петък вечерта даде да се разбере, че е готов да се откаже от участието на САЩ, ако Киев не се съгласи:



В същото време президентът на САЩ намекна за възможността за отлагане на срока, като заяви пред Fox News Radio, че крайният срок може да "се промени, ако всичко върви добре“.



Според източници, вниманието на европейците сега се измества към задкулисните преговори на Г-20 в Йоханесбург, където те ще се опитат да съгласуват обща позиция и да постигнат промяна в плана.



Експертите предупреждават, че американското предложение може да размие всички усилия на ЕС за изработване на единна линия по отношение на Украйна.



"Този план обезсмисля европейските усилия и връща всички в изходна точка“, коментира Рейчъл Рицо от Европейския център на Атлантическия съвет.



Един европейски чиновник отбелязва, че въпреки натиска Украйна продължава да нанася удари в дълбочина на Русия и да поддържа отбраната си, докато новите санкции на САЩ вече влизат в сила.



В Европа се надяват, че ситуацията ще повтори предишните кръгове на натиск от страна на Тръмп, когато той отстъпи след съпротивата на Киев и съюзниците му.



Експертът от Харвардския университет Меган О'Съливан коментира:



"Не е реалистично да се очаква, че такова предложение може да бъде договорено до четвъртък“.



В петък Зеленски съобщи, че е разговарял почти час с вицепрезидента на САЩ Джей Ди Венс и Дан Дрискол, които са пристигнали в Киев.



Путин отново обвини Украйна в нежелание за мир и заяви, че "споразумението е предложено от САЩ, а не от Русия“.



Няколко високопоставени републиканци критикуваха предложението на Тръмп. Сенаторът Роджър Уикер заявява: "Украйна не може да бъде принудена да отстъпи земите си на един от най-злите военни престъпници в света“.



Митч Макконъл допълва: "Ако съветниците на президента са по-загрижени да се помирят с Путин, отколкото да постигнат истински мир, Тръмп се нуждае от нови съветници“.

