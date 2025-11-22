Новини
Bloomberg: Европа се опитва да спечели повече време за Украйна
Bloomberg: Европа се опитва да спечели повече време за Украйна

22 Ноември, 2025 15:42 2 032 37

Владимир Путин отново обвини Украйна в нежелание за мир и заяви, че споразумението е предложено от САЩ, а не от Русия

Европейските лидери се опитват да спечелят допълнително време за Украйна, след като администрацията на Доналд Тръмп постави краен срок – до следващия четвъртък – за приемането на 28-точков мирен план, който според Киев и западните партньори е фактическа отстъпка пред Русия, пише Bloomberg, цитирана от Фокус.

Президентът на Украйна Володимир Зеленски провежда преговори с лидерите на Франция и Германия, опитвайки се да разбере дали крайният срок е истински ултиматум или само средство за натиск.

Канцлерът на Германия Фридрих Мерц разговаря с Доналд Тръмп и съобщи, че консултациите ще продължат на ниво съветници по националната сигурност – по-специално с Марко Рубио, който също заема поста държавен секретар. Рубио вече заяви, че планът не е "окончателен документ“, а идея, която има за цел да "генерира нови подходи“.

Самият Тръмп обаче в петък вечерта даде да се разбере, че е готов да се откаже от участието на САЩ, ако Киев не се съгласи:

В същото време президентът на САЩ намекна за възможността за отлагане на срока, като заяви пред Fox News Radio, че крайният срок може да "се промени, ако всичко върви добре“.

Според източници, вниманието на европейците сега се измества към задкулисните преговори на Г-20 в Йоханесбург, където те ще се опитат да съгласуват обща позиция и да постигнат промяна в плана.

Експертите предупреждават, че американското предложение може да размие всички усилия на ЕС за изработване на единна линия по отношение на Украйна.

"Този план обезсмисля европейските усилия и връща всички в изходна точка“, коментира Рейчъл Рицо от Европейския център на Атлантическия съвет.

Един европейски чиновник отбелязва, че въпреки натиска Украйна продължава да нанася удари в дълбочина на Русия и да поддържа отбраната си, докато новите санкции на САЩ вече влизат в сила.

В Европа се надяват, че ситуацията ще повтори предишните кръгове на натиск от страна на Тръмп, когато той отстъпи след съпротивата на Киев и съюзниците му.

Експертът от Харвардския университет Меган О'Съливан коментира:

"Не е реалистично да се очаква, че такова предложение може да бъде договорено до четвъртък“.

В петък Зеленски съобщи, че е разговарял почти час с вицепрезидента на САЩ Джей Ди Венс и Дан Дрискол, които са пристигнали в Киев.

Путин отново обвини Украйна в нежелание за мир и заяви, че "споразумението е предложено от САЩ, а не от Русия“.

Няколко високопоставени републиканци критикуваха предложението на Тръмп. Сенаторът Роджър Уикер заявява: "Украйна не може да бъде принудена да отстъпи земите си на един от най-злите военни престъпници в света“.

Митч Макконъл допълва: "Ако съветниците на президента са по-загрижени да се помирят с Путин, отколкото да постигнат истински мир, Тръмп се нуждае от нови съветници“.


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    32 3 Отговор
    ЕсеС не е Европа❗

    15:45 22.11.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Споразумение

    34 6 Отговор
    Русия трябва да върне базите в Берлин. Така е по споразумение.

    Коментиран от #9

    15:45 22.11.2025

  • 5 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    20 3 Отговор
    САЩ не е Америка❗

    15:45 22.11.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Слава

    28 4 Отговор
    ЕС ще е нова республика на Евразийския съюз със столица Москва!

    15:46 22.11.2025

  • 8 Путин

    5 20 Отговор
    Вдигнах заплатата на агент Краснов и той се задейства в ускорен режим!

    15:46 22.11.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 хихихихи

    30 3 Отговор
    европуделите начело със немеца с мигрантите и бабоженеца пак са аут от света на нормалните,а укрия със наркомана крадец ще плаща за това че повярва на цру

    15:47 22.11.2025

  • 11 Путин прецака и Америка

    4 13 Отговор
    Кой ще и вярва вече?
    Имиджа е всичко в този свят!

    Коментиран от #33

    15:47 22.11.2025

  • 12 Дано господин

    17 12 Отговор
    Ермак откаже да разпиша мирен договор.
    Украйна печели защо ѝ трябва да разписва при смелото и настъпление на запад след известно пак ще стигне до Москва но през Берлин.

    15:48 22.11.2025

  • 13 Госпожа Урсула и розовите понита

    31 6 Отговор
    .
    ще спечелят време на Киев за да изгубя още някой и друг окръг и територия.

    15:51 22.11.2025

  • 14 Оценител

    6 22 Отговор
    Путлер е патологичен лъжец и пoдлец като Тръмп. Тези "преговори" ще свършат като последните...

    15:51 22.11.2025

  • 15 Първанов

    5 20 Отговор
    Няма как да стане подлата игра на Путин- Тръмп!
    Тук е Европа! Диваците вън!

    Коментиран от #16, #34

    15:52 22.11.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Срам

    20 2 Отговор
    450 млн. европейци чакат 350 млн. американци да ги спасят от 150 млн. руснаци !

    Коментиран от #21, #29

    15:58 22.11.2025

  • 18 Я пък тоя

    17 2 Отговор
    Бля бля бля, празни приказки за лелки от пазара.
    Мир няма да има, всички видяхме как Зеленски се свърза с ЕС и Англия и какво говорят лидерите им.
    Ще запалят Европа тия бели салфетки.

    15:59 22.11.2025

  • 19 Макарон Наполеон с борчове 3.3 трилион

    13 1 Отговор
    Зелени приятелю с златен кенеф, бягай да се биеш..ние сме духом с теб.ида не забравиш за рестото,и нашите дупета искат д
    А седята седят върху злато.голяма комбина сме с теб ,дума да няма

    16:04 22.11.2025

  • 20 Попето

    15 1 Отговор
    През това "спечелено" време ще загинат стотици млади хора, в т. ч. и украинци. Но Европа за това не й пука...

    16:06 22.11.2025

  • 21 Това

    7 2 Отговор

    До коментар #17 от "Срам":

    От Тагарев ли го научи .интересно кво чакате та не отидете да помагате ,или някои балъци да ходят пък вие да дрънка те от телевизора глупостите си.Хемингуей например е участвал в гражданската война в Испания

    16:12 22.11.2025

  • 22 ТРЪМП ЩЕ ИЗКАРА НАЯВЕ

    11 1 Отговор
    ЗЛАТНИТЕ КЕНЕФИ И НА ЕВРОКОМИСАРИТЕ НАЧЕЛО С ФОН ФЕКАЛКАТА !

    16:14 22.11.2025

  • 23 Ъъъъъъъъъъ

    12 1 Отговор
    Въпреки интензивните усилия на лидерите на ЕС като Макрон и Мелони да убедят Тръмп да смекчи исканията си към Украйна, основната му позиция остава непоколебима: Зеленски трябва да приеме сделка! И времето му изтича!
    Според Таймс , Тръмп смята, че е по-лесно да се окаже натиск върху Киев, отколкото върху Москва. Споразумението трябва да бъде подписано бързо и Зеленски не може да има условия, които не може да наложи военно. Оценката на Тръмп, че Зеленски "блъфира“, не е просто изявление за медиите. Това е стратегическо послание:

    • Към Киев: "Не можете да продължавате да искате повече, отколкото можете да получите.“
    • Към Европа: "Не променям позицията си и войната трябва да приключи с реализъм.“
    • Към Москва: "Очаквам ходове, а не отстъпки от вас.“

    Кое не разбраха европейските лидери? Хем не могат да си позволят да издържат Украйна, хем да поставят условия. Няма как да стане. Решава този, който има пари. Като нямаш пари, какво ще решаваш?🤣

    16:14 22.11.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Пепо

    4 0 Отговор

    До коментар #24 от "Лука":

    Първото предложение на Русия е най-добро.

    16:37 22.11.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Бай Ставри

    4 0 Отговор

    До коментар #24 от "Лука":

    А твойта родина коя е, че не се разбира?

    16:41 22.11.2025

  • 28 Справедлив

    5 0 Отговор

    До коментар #24 от "Лука":

    Да Зеленото еврей защитава Ционистан

    16:43 22.11.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 смешна зелка: да пита кукловода им Тръмп

    5 0 Отговор
    направо
    кво пита куклите макар да са безгласни пред него


    с лидерите на Франция и Германия, опитвайки се да разбере дали крайният срок е истински ултиматум или само средство за натиск.

    16:50 22.11.2025

  • 31 ДългоИме

    5 0 Отговор
    Не разбра ли този Клоун, че като "печели" време, ГУБИ територия и животи, а това само стяга примката около врата му?

    16:54 22.11.2025

  • 32 Нострадамус

    3 0 Отговор
    Ако Украйна не се съгласи с Плана на Съединените американски щати, за мирни преговори с Русия,
    Тогава Украйна ще се съгласи с Присъединяване към Руската Федерация Завинаги!

    16:54 22.11.2025

  • 33 Канадец

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Путин прецака и Америка":

    Да де ама имидж без пари е като Германия и Франция. Добре е че имат "имидж" нищо че са фалирали.

    17:14 22.11.2025

  • 34 Канадец

    4 0 Отговор

    До коментар #15 от "Първанов":

    Само така, Американците да си вземат армията, сателитите и ядрените оръжия и да си заминават. Оставете я Европа сама да се унищожи.

    17:19 22.11.2025

  • 35 Горски

    3 0 Отговор
    Коалицията на желаещите е вече Коалиция на жалеещите. Е как да осъзнаят европейците и техния палячо Зеленски , като всички те са постоянно на наркотици, а повечето са си просто мозъчни инвалиди...Перемога, въоражаване , ала-бала., санкции....Тотално са изплискали легена. Зеленски има време до четвъртък да реши как иска да капитулира. Да капитулира по меко със омекотител и дюшек отдолу, или да капитулира насилствено във ужасни болки. Така е като вярва на американците. Хънтър и Джо Байдън съсипаха Украйна! Стратегията на САЩ е перфектна. Сега Европа е слаба, а не силна като преди години, в рецесия е и не представлява заплаха. Киев няма да предложи никакви алтернативи. Просто подготвят населението за неизбежното. С последната история за корупционният скандал леко им намекнаха какво ги очаква ако откажат каквото и да е споразумение. Народът на Украйна ще приеме тежко загубата на територии, но няма да прости никога кражбите на елита, докато децата им са загивали на фронта.

    18:10 22.11.2025

  • 36 БРАво майсторе!

    3 0 Отговор
    ЕЕЕ, БРАВО МАЙСТОР ФОТОГРАФ!!!! СТРАХОТНО !
    НА СНИМКАТА !! АБСОЛЮТНО ПОКАЗАТЕЛНО ,
    КАК ХИЕНИТЕ СА НАОБИКОЛИЛИ ПЛЯЧКАТА СИ И СЕ ПРИГОТВЯТ ДА Я СГОТВЯТ !

    19:02 22.11.2025

  • 37 Та така

    1 0 Отговор
    Европа печели време ЗА Украйна, а Русия печели територии ОТ Украйна. Та така. Няма лошо!

    19:08 22.11.2025

