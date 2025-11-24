В 28 точки! Доналд Тръмп може да накаже Киев за отхвърлянето на мирния план

28-точковият план, изработен от американските и руските пратеници и представен на Украйна тази седмица, беше придружен от краен срок и неявна заплаха: подпишете го или рискувате да бъдете изоставени, пише CNN, цитирана от Фокус.
Американският президент Доналд Тръмп заяви в петък, че украинският лидер Володимир Зеленски "ще трябва да хареса“ американския план, което подсказва, че той не е в настроение за преговори.
Оттогава Тръмп изпраща противоречиви послания, като заявява, че планът не е окончателното му предложение, но добавя, че ако Зеленски не го приеме, може да "продължи да се бори с цялото си сърце“.
Зеленски призна суровия избор в мрачна реч пред нацията в петък, представяйки плана като избор между загубата на САЩ като съюзник и отстъпването пред руските искания, на които отговарят много от 28-те точки.
Ако Киев загуби подкрепата на САЩ, последствията за доставките на оръжие и достъпа до разузнавателна информация ще бъдат тежки, което ще утежни съществуващите кризи: липса на войници, финансова криза и задълбочаваща се липса на доверие сред украинците в президентството, опетнено от скандали.
Преди всичко, отхвърлянето на предложението би означавало екзистенциално отделяне от САЩ, с огромни стратегически последствия за Украйна и нейните европейски поддръжници. Това би рискувало САЩ да обърнат гръб на конфликта, да се откажат от обещанията си за гаранции за сигурността на Украйна и да кажат не само на Зеленски, но и на европейците: "Сами сте си виновни“.
Оръжейни доставки
Лишаването от американски оръжия би навредило на Украйна, но не толкова, колкото би навредило преди три години. Това се дължи отчасти на факта, че конфликтът се е променил значително: танковете, противотанковите оръжия и бронираните превозни средства вече играят подчинена роля спрямо всеприсъстващите дронове.
Другата причина е, че доставките на оръжие от Европа сега са по-големи от тези от САЩ. От началото на войната до юни 2025 г. Европа е отпуснала най-малко 40 милиарда долара за военна помощ, което е с 5 милиарда долара повече от САЩ.
Загубата на американско оръжие би засегнала най-вече украинската противовъздушна отбрана, която включва батерии и ракети Patriot. Зеленски многократно е молил за повече противовъздушна отбрана от САЩ, но Patriot са в недостиг. Дори ако САЩ прекъснат собствените си доставки на ракети и резервни части, това може да позволи на европейските и други съюзници да продължат да помагат.
Украйна също има ограничени доставки на високо ефективни американски ракети ATACM.
Администрацията на Тръмп прояви по-голяма готовност да продаде американски оръжия на финансиран от Европа фонд, известен като "Приоритетен списък с нужди на Украйна“ (PURL), на стойност около 90 милиарда долара. Но тя може да накаже Украйна, като се откаже от програмата, ако Киев отхвърли плана.
Обмен на разузнавателни данни
Точният характер на това сътрудничество никога не е бил оповестяван публично, но вероятно включва ранно предупреждение за изстрелването на руски ракети и анализ на движението на руските войски в реално време, което е от критично значение в условия, когато руските войски напредват на няколко участъка от фронтовата линия.
През октомври Зеленски призна, че без американското разузнаване всички украински системи за защита от руски ракети – Patriot, NASAMS и IRIS-T – ще разполагат с ограничени данни, а това означава, че информацията няма да бъде достатъчна за осигуряване на отбраната.
Американското разузнаване също е било използвано за украински удари в дълбочина на Русия, по-специално по военната и енергийната инфраструктура, съобщиха украински източници.
Европейците подобряват достъпа си до такива разузнавателни данни, но създаването и координирането на такива възможности отнема години.
Хора и пари
Най-големите проблеми на Украйна са по-скоро вътрешни и не могат да бъдат решени с никакво количество американски танкове или ракети - това се отнася преди всичко за кадровия кризис в армията.
Ако Киев отхвърли проекта, още една жертва може да стане подкрепата на САЩ за платежоспособността на Украйна. Международният валутен фонд заявява, че Украйна ще се нуждае от 65 милиарда долара бюджетна подкрепа само през следващата година.
Европейският съюз се опитва да се споразумее за начина на използване на замразените руски активи като своеобразен гарант за кредитите. Въпреки това, 28- точковият план заплашва да провали деликатните преговори за използването на тези активи.
Преломният момент
Потенциалната загуба на оръжейни системи и разузнавателни данни, както и нейното непосредствено влияние върху бойното поле, което неуклонно се накланя в полза на Москва, а също и върху доставките на енергоносители в Украйна, са много важни.
"Но те бледнеят в сравнение с перспективата, че САЩ са готови да възнаградят агресията на Путин, да пренебрегнат завладяването на европейски територии и да излязат от най-успешния мирен алианс на съвременната епоха“.
1 Зевс
Коментиран от #16, #17, #40, #50, #61, #62
09:18 24.11.2025
2 Вашето мнение
Коментиран от #6, #13, #20, #46
09:19 24.11.2025
3 Факти
Коментиран от #7
09:19 24.11.2025
4 дядото
09:20 24.11.2025
5 Шопо
Коментиран от #9
09:20 24.11.2025
7 Вашето мнение
До коментар #3 от "Факти":Много ми е интересно, кой ще посмее да пипне тези пари.
Коментиран от #12, #22
09:20 24.11.2025
8 Zахарова
09:21 24.11.2025
9 А пък
До коментар #5 от "Шопо":рускитеСвине си мрат от Американски оръжие.
09:21 24.11.2025
10 Вашето мнение
До коментар #6 от "Геро":Гери, връщай се при мъжът си в леглото.
09:21 24.11.2025
12 Пепи Волгата
До коментар #7 от "Вашето мнение":Не знам и не ме интересува.Аз пипнах ЕВРОТО.
13 Zахарова
До коментар #2 от "Вашето мнение":Откога те чакам, но не идваш. Плащам ти мизерията ,но не идваш
09:23 24.11.2025
14 Я пък тоя
Не го интересува Украйна и Русия, гледа си интереса и ще направи това от което има сметка.
Коментиран от #23, #66
09:23 24.11.2025
15 Не разбрах
09:23 24.11.2025
16 Факти
До коментар #1 от "Зевс":Така Чичо Дончо ще наруши Будапещенския меморандум и постепенно САЩ ще изгубят Европа като партньор. Не си мисли, че е толкова лесно Украйна да бъде хвърлена на Путин. За САЩ Европа е безкрайно по-важна от Русия.
09:23 24.11.2025
17 Той
До коментар #1 от "Зевс":Дай боже това скоро да стане, че ми писна от тази маLoyмна украйна
Коментиран от #30
09:24 24.11.2025
18 Истина с ФАКТИ
До коментар #16 от "Факти":Понеже все говорите за Будапещенския Меморандум ще ви напомня, че гаранцията за териториалната цялост на Украйна, като право на Украйна произтичаше от задължението и да не влиза във военни блокове...и обратно- задължението на гарантите, произтичаше от правото им да получат извънблоковия военен статус на Украйна....това в правото се нарича двустранен, консенсуален , синалагматичен договор.
Сега изясни ли ти се, защо Украйна е с териториални загуби?
Ако не ще Ви обясня...защото по един договор , за да търсиш правата си, трябва да изпълниш задълженията си , но Украйна реши ( подтиквана от Запада) , че може да иска правата си, без да спазва задълженията си, което по принцип е типично за западния тип дипломация.
Коментиран от #34
09:25 24.11.2025
19 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
е опит за измъкване от
САШтинският план от 2008-ма за влизане в У...йна❗
09:26 24.11.2025
20 Копеи не философствай!
До коментар #2 от "Вашето мнение":Отивай да пълниш снаряди за братята украинци!Даже ще ти се плаща!Така ще допринасяш хем за избиването на орки,хем за повишаване на БВП на европейска България.
Коментиран от #33
09:26 24.11.2025
21 Да се чете и помни
До коментар #16 от "Факти":Mеморандумът в Будапеща беше придружен от декларация, в която всички участници, включително Украйна, се задължиха да спазват правата на човека и принципите на ОССЕ за ненападение. Това беше грубо нарушено от онези, които дойдоха на власт в Киев през февруари 2014 г. с помощта на САЩ
09:26 24.11.2025
22 Факти
До коментар #7 от "Вашето мнение":Същият, който от 4 години ги е блокирал.
09:27 24.11.2025
23 Така де
До коментар #14 от "Я пък тоя":Явно агресорите плащат добре!
09:27 24.11.2025
24 Шило
До коментар #16 от "Факти":За чий ѝ е на САЩ мижавата руска опоскана икономика?Само,че тук и китайците скубят ресурси от бензиноколонката.Става любопитно.Ще следим.
09:29 24.11.2025
Нюланд "платихме ПЕТ МИЛИАРДА ДОЛАРА"❗
09:29 24.11.2025
26 Сатана Z
09:29 24.11.2025
28 нннн
09:30 24.11.2025
29 По точно
До коментар #16 от "Факти":Ти правиш ли разлика между САЩ и Тръмп. Едни са интересите на САЩ, съвсем други на Тръмп.
09:30 24.11.2025
30 Шопо
До коментар #17 от "Той":Украйна не е държава а територия, руска територия.
Коментиран от #85
09:30 24.11.2025
31 РЕАЛИСТ
До коментар #16 от "Факти":Бай ти Дончо се интересува от Китай. Европа е бира карта и за нищо не става. Подлизурки , които се умилкват в краката на началника, за да стоят на власт, щото народите им не ги искат. И Стармър и Мерц и Макрон са ходещи мъртъвци. Мелони върти опашка и гледа с изцъклени очи.
Коментиран от #44
09:30 24.11.2025
32 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #24 от "Шило":Чети , че да не питаш:
"Изгубим ли влияние на Украйна- губим влияние над Европа!" ❗
09:31 24.11.2025
33 болгарин..
До коментар #20 от "Копеи не философствай!":Шизо бгбандерците не смеет да излезнать отweцето-за да ги не прататв покровските окопи
09:31 24.11.2025
34 Факти
До коментар #18 от "Истина с ФАКТИ":Защо лъжеш? Украйна няма ангажимент да не влиза във военни блокове - нито в Будапещенския меморандум, нито в който и да е друг документ. Кажи кога е поела такъв ангажимент? Цитирай договора. Такъв няма. Даже напротив - в Будапещенския меморандум изрично е споменато, че Русия се задължава да зачита независимостта и суверенитета на Украйна. Това означава, че тя за чета сувереното и право да влиза в каквито си иска съюзи, включително военни. Украйна няма право единствено да напада Русия - нещо което никога не е правила. Вземи го прочети този меморандум - кратък е. Украйна ИМА ПРАВО да влиза в НАТО. Ако беше влязла преди да предаде ядрените оръжия война нямаше да има. НАТО е желязна гаранция за мир за всяка страна членка.
Коментиран от #41, #53, #63, #75, #101
09:34 24.11.2025
35 Данко Харсъзина
09:35 24.11.2025
36 Някой беше казал
До коментар #27 от "Ачо":"знам повече от сто начина да изкарам мечката от бърлогата и за съжаление нито един с който да е върна"
09:36 24.11.2025
37 Бидоньо
09:37 24.11.2025
38 Д.Ж.Ванс
09:38 24.11.2025
39 Планът на Тръмп
Коментиран от #48
09:39 24.11.2025
40 не може да бъде
До коментар #1 от "Зевс":Не е толкова просто -според мен!Решението е -Зеленски в затвор а г-жа Урсула и Кая Калас -в манастир ...Васил Велев го казва!
09:39 24.11.2025
42 Историк
Коментиран от #57, #70, #103
09:39 24.11.2025
43 Италиански генерал Марко Бертолини
09:41 24.11.2025
44 Факти
До коментар #31 от "РЕАЛИСТ":Европа има по-голяма икономика от Китай. Само ЕС има БВП колкото Китай. Европа също така има чувствително по-голямо население от САЩ. Само пълен uguоm може да вярва, че Европа е бита карта. Европа е най-големият търговски партньор както на Китай, така и на САЩ. Потъне ли Европа, потъват Китай и САЩ. Това са трите велики сили и те са зависими една от друга. Набийте си го най-накрая в главите, че Европа е била и ще бъде. Две световни войни не я събориха, че тоя nалячо Путин ли ще го направи.
Коментиран от #54, #55, #72
09:41 24.11.2025
45 000
09:43 24.11.2025
46 Моряка
До коментар #2 от "Вашето мнение":По прицип участниците в Прайда вървят със голите си задници напред.Ако ги пуснем срещу чеченците,войната ще свърши бързо - ще се осъществи безсмъртния лозунг на хипитата- "правете любов,а не война".
09:44 24.11.2025
47 ЕДГАР КЕЙСИ
09:44 24.11.2025
48 Алексей Журавльов първи заместник
До коментар #39 от "Планът на Тръмп":председател на Комисията по отбрана на Държавната дума на Русия е изказал мнение по Мирния план. Според него мирният план, предложен от администрацията на Тръмп, не може да се сравнява с исканията на Русия, а подписването на такъв договор не е в интерес на Русия. Руският политик настоява за "война до край" и твърди, че конфликтът може да приключи само с капитулацията на Украйна. "При друг изход конфронтацията само ще бъде отложена," казва Журавльов. Депутатът от Държавната дума се страхува от Украйна, дори "съкратена както в териториално, така и във военен смисъл." "Украйна все още ще представлява значителна заплаха за нас и ще трябва да държим армията на западните граници," казал той. Според Журавльов целта на мирния план на Тръмп е "да напусне Украйна като възпиращ фактор за Русия." "Така Съединените щати ще имат свободна ръка за предстоящата конфронтация с Китай. Надявам се руската страна да не се съгласи на такива провокации", казал руският политик.
09:44 24.11.2025
49 Петър
09:44 24.11.2025
50 Проблема е, че
До коментар #1 от "Зевс":изглежда чичо Дончо не може ики небиска да спре нищо. Затова тук в Европа наглеем и продължаваме да печелим от войната. Много хора спечелиха от войната. Дано Бог да прекрати тази проклета война!
09:45 24.11.2025
51 Оракула от Делфи
не може да извиваш ръцете на нападната суверенна Украйна
от Русия ,за да те направят "Президент миротворец",
нарцизма на този американски " Президент", е поразителен за трезво мислещите люде!
И всичко това , само и само диктатора Путин да се задържи на власт,
трагедия и скръб за Украйна !!!
09:45 24.11.2025
52 Ха-ха-ха 👍смешки
09:45 24.11.2025
53 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #34 от "Факти":Нещо май си пропуснал точка 3.❗
"Забранява се прилагането на икономическа принуда, която цели да подчини суверенните права на Украйна в на интересите на подписващите страни."
Какво е натискът за влизане в ЕсеС и НАТьО, ако не икономическа принуда за отказване от суверинитет 🤔❗
Коментиран от #82
09:46 24.11.2025
54 Хи хи
До коментар #44 от "Факти":Глупости !! В Европа е мнооого скъпо, затова и БВП-то е голямо !! В реална продукция една провинция на Китай произвежда повече отколкото цяла Европа !!
09:48 24.11.2025
55 Това е добре, но при лошо
До коментар #44 от "Факти":подготвени управляващи и не добро управление на финасовите средства и най-добрата икономика в света може да рухне внезапно и изненадващо за отрицателно време.
09:48 24.11.2025
56 Европа и Украйна
Коментиран от #58, #64, #68, #71
09:48 24.11.2025
57 Ха ХаХа
До коментар #42 от "Историк":Историческият фашист защитава наркомана фашист.
Марш на фронта розоф некадърнико
09:48 24.11.2025
58 Ха ХаХа
До коментар #56 от "Европа и Украйна":Как да действуват като са въшкари?
09:49 24.11.2025
59 Йес
09:49 24.11.2025
61 Надявай се!👍
До коментар #1 от "Зевс":Мечтите са безплатни ...
09:52 24.11.2025
62 Швейк
До коментар #1 от "Зевс":Пълни глупости!
09:53 24.11.2025
63 Републиканец
До коментар #34 от "Факти":"Ако беше влязла преди да предаде ядрените оръжия война нямаше да има. НАТО е желязна гаранция за мир за всяка страна членка."
Както ядрените оръжия, така и техните носители се нуждаят от поддръжка, а бедна страна, като Украйна нямаше пари за това. Освен това, Украйна разпродаде наследените от СССР оръжия и имаше опастност да продаде и ядрено оръжие на терористични режими. И не на последно място, зарядите бяха произведени в РСФСР и там се извършваше тяхната поддръжка.
Коментиран от #78
09:53 24.11.2025
64 Друга песен пеехте безродниците
До коментар #56 от "Европа и Украйна":Колко ли още трансформации ще има.
09:53 24.11.2025
65 Факти
09:54 24.11.2025
66 Хитрата оранжева сврака
До коментар #14 от "Я пък тоя":Да,Тръмп управлява САЩ като бизнес корпорация и размахва "справедливост " по целият свят. Ами ако Европа и останалият свят направят сделка и го дялнат ?
Може и това да се случи!
09:55 24.11.2025
67 Ама защо Тръмп ще наказва
09:55 24.11.2025
68 Хи хи
До коментар #56 от "Европа и Украйна":Ние европейците и украйна не сме никакви съюзници !! Не ги щем тия корумпета , нито в ЕС, нито в нато !
09:56 24.11.2025
69 ТИГО
Коментиран от #76, #79, #80, #84
09:56 24.11.2025
70 Моряка
До коментар #42 от "Историк":"До сега философите( историци) само обясняваха света.Задачата сега е той да бъде променен."
К.Маркс - Тезиси.
Явно К.Маркс не си е представял,че някой от историците ще деградират толкова ниско, до соросоиди.
Коментиран от #113
09:56 24.11.2025
71 Републиканец
До коментар #56 от "Европа и Украйна":Американският окупационен корпус остана в Европа под наименованието НАТО. ЕС е окупиран от САЩ и не може да бъде самостоятелен. Великобритания също е против силна Европа.
Само Турция има значителни въоражени сили, но няма ЯО.
09:58 24.11.2025
73 Хохо Бохо
10:05 24.11.2025
74 Моряка
10:06 24.11.2025
75 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #34 от "Факти":Фитка, само Русия ли се задължава да зачита независимостта и суверенитета на Украйна.❓🤔❓
А относно това :
"Това означава, че тя зачита сувереното и право да влиза в каквито си иска съюзи, включително военни."
Защо САШт да не зачита отказът на У...йна за влизане в ЕсеС и НАТьО🤔❓
Защото "Майдана" си беше точно това ❗
10:07 24.11.2025
76 Не прослойката е по точно
До коментар #69 от "ТИГО":против корупцията и кражбата на финанси. Ама пък то като няма корупция, няма. Тия които имат ще работят и дават, а другите ще лежат и взимат. Третите ще умират за този където духа и те така. Жив е живота!
10:07 24.11.2025
77 Споко!
Тепърва почва големия бой над агресора .
Коментиран от #86
10:10 24.11.2025
78 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #63 от "Републиканец":Украйна НЯМАШЕ свои ядрени оръжия-
СЪЩО КАКТО СТРАНИТЕ В ЕВРОПА, НА ЧИЯТО ТЕРИТОРИЯ СА РАЗПОЛОЖЕНИ ЯО НА САЩ НЕ СА ТЕХНИ❗
10:10 24.11.2025
79 В раздел мнения
До коментар #69 от "ТИГО":има статия за ново предложение на ЕК под наименование ,, Военен Шенген”за отбрана на ЕС,включваща Молдова и стигаща до границите на Украйна.Как ще коментираш трансформацията на ЕС от икономически в политически, а сега с тенденция за военен?
Коментиран от #83
10:19 24.11.2025
81 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #80 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":Платон ми е мил, но истината ми е по- мила;”
/Аристотел/
10:26 24.11.2025
82 Лука
До коментар #53 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":Няма принуда когато самите украинци поискаха членство в ЕС И НАТО !!!
Коментиран от #88, #106
10:31 24.11.2025
83 ТИГО
До коментар #79 от "В раздел мнения":Нали ,за това е най добре да седят и да гледат !Да бе нека, ама не става !Никой не вярва на Русия още от началото на миналият век ! Европа и най вече Източна ако не знаят кой да знае?
Коментиран от #92
10:34 24.11.2025
84 Сгрешена ти е поантата
До коментар #69 от "ТИГО":Данъците на европейците трябва да се инвестират в начинания , повишаващи жизнения стандарт в ЕС, не в чужда война.За каузи , свързани с тесни икономически и политически интереси има филантропски и дарителски фондове.
Коментиран от #91, #95
10:37 24.11.2025
85 Лука
До коментар #30 от "Шопо":По география слаб 2. Украйна е член на ООН от 1945г . Копейките като нямат родина са за рашистите.
Коментиран от #90, #108
10:40 24.11.2025
86 не може да бъде
До коментар #77 от "Споко!":Според мен не е много ясно как ще постъпи Тръмп.Ал Джазира имаше обширен репортаж за преговорите в Женева -и операторите на Ал Джазира няколко кратно се спираха на зетя на Тръмп -Джаред Кушнер който седеше в края на редицата -почти през цялото време слушаше с каменно лице но в един момент лицето му изразяваше недоумение и несъгласие с това което се говори... Правете си изводите ..а който подценява ролята на Джаред според мен ще сбърка много ... .
10:41 24.11.2025
87 ТИГО
До коментар #80 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":Ти го и на теб 100 кратно ама говориш се едно си бил там ! Много па сведущ ми идваш ,ама си като тоя "Що си биете негрите" Кой какво дал ,теб яд ли те е взели ли са от теб ,насила ли или даром !Нещо за даденият "Голодомор" да кажеш? Ма до преди 5 години не знаеше къде е Украйна сега ти и още много станахте "Познавачи" е хайде покажете знания идете и кажете на Путин " Квото си взел твое е спирай" или на Зеленски "Дай им и си трайкай Путин ще спре" Сmeшници апологети на пропагандата на Кремъл колкото искаш ! Писнало ми е от вас "Първо лице Единствено Число Рaзбирaчи -анаЛизaтoри!
Коментиран от #89, #105, #107
10:43 24.11.2025
88 Такива като теб лукчо
До коментар #82 от "Лука":искат това което им налее пропагандата. Това е най големият проблем.
10:45 24.11.2025
89 Като ти гледа човек нелепиците
До коментар #87 от "ТИГО":и вижда защо пропагандата има почва!
10:47 24.11.2025
90 не може да бъде
До коментар #85 от "Лука":Това не е вярно -когато се казва че Украйна е член на ООН от 1945г. е просто манипулация и изопачаване .Член на ООН от 1945г е УССР -Украинска съветска социалистическа република и при това изрично записано -не като отделен член а като част от СССР!?Защо е приета тази конструкция не знам -може би по подобие на държавите от Британската общност -напр.и до ден днешен върховният глава на Канада и Австралия е английският генерал -губернатор -като представител на короната - който може да отменя всички актове на правителството и парламента !?Русия е правоприемник на СССР но Украйна не е правоприемник на УСССР по международните закони -настъпили са много изменения и затова са приели че е така!? Но иначе в границите и по законите на СССР сегашната Украйна е правоприемник на УССР!?Египетска главобръсканица!?
10:54 24.11.2025
92 Повече централизация
До коментар #83 от "ТИГО":в ръцете на малка група хора води до диктатура.Това наистина го знаем по-възрастните в бившите соц. държави.
10:58 24.11.2025
93 Гай Турий
Коментиран от #98
11:03 24.11.2025
94 Дреме им
11:06 24.11.2025
95 ТИГО
До коментар #84 от "Сгрешена ти е поантата":Не не е , колко се наля в "Да хапнем да пийнем и да се ...." Култура и незнам какво още !И какво стана ?Защита НУЛА военна промишленост Нула Европейски армии -70% Управници дето са държали пушка само в лунапарка ! Преди 1990 година имаше стабилни армии и стабилно Европейско производство и правителства ! После дойдоха "Шарените" и почнаха "дай " права ,благинки никакви задължения пари на корем кеф на буци !Проспаха ,Макаронци,Меркелици, други удавници и сега като се събудиха със шут оле немаме армия,продукция,пари !Шизофренно е не мислиш ли !Като родният бизнес "Нема ти дигам заплатата щото съм на загуба"??? Ми гаси я таа фирма нали си на загуба ,и така 20 години ! Тук същата работа никой не произвежда а имаме ръст и бонуси по коледа ,опаа аре да легаме !
Коментиран от #100
11:09 24.11.2025
96 Явно
Коментиран от #97, #99, #102
11:10 24.11.2025
97 Намали пропагандата за глупаци
До коментар #96 от "Явно":и няма да драскаш подобни нелепици ни в клин, ни в ръкав. Пропагандата е забавна, но не за всеки.
11:15 24.11.2025
98 ТИГО
До коментар #93 от "Гай Турий":И си верваш нали ? Като толкова знаеш пусни ТОТО ще уцелиш милионче !
11:15 24.11.2025
99 Много сте глупави
До коментар #96 от "Явно":Украйна я ползват за да унищожават Европа! Не Русия е заплаха за Европа, а САЩ и продажните урсули. Истината е във фактите, а те не са в пропагандата, а в действията.
11:23 24.11.2025
100 Сега пак ,, Шарените”
До коментар #95 от "ТИГО":управляват, но печалба ще има по линия превъоръжаване. Какво не ти е ясно?
Коментиран от #104
11:36 24.11.2025
101 ССС
До коментар #34 от "Факти":"..преди да предаде ядрените оръжия ..."
Укрите никога не са имали контрол върху тях, просто са на тая територия. И какво ако не ги предаде? Управлението е в руснаците. И кодовете за активиране, и командата за САМОУНИЩОЖЕНИЕ. Оставям на твоето въображение картината на складовете за съхранение.
11:48 24.11.2025
102 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #96 от "Явно":Явно , липсата на НИК ти се отразява негативно и на умствените способности❗
У...йна не може да спре Русия, а и Русия не иска пак да ходи в Берлин и Париж❗
Явно това между ушите ти служи само за равновесие и първосигнални дейности❗
11:54 24.11.2025
103 ССС
До коментар #42 от "Историк":"...САЩ са помогнали на Европа да победи..."
Кого да победи, бе, историко? Я сподели как от на практика фалирала, Германия придобива най-голямата и добре обурудвана армия? С какви пари? С какви ресурси?
Коментиран от #112
11:55 24.11.2025
104 ТИГО
До коментар #100 от "Сега пак ,, Шарените”":Ще има ако започнат да бачкат! Нещо никой не иска да бачка .Америка излиза световна сила след 2 рата война щото са бачкали като алтави и всички фирми са спрели колите и какво ли не и са почнали танкове и кораби !Ама в тази Европа след 90 година ядоха пиха Баба ти Меркел ги кани с баница и са никой не иска да бачка ! КАкто и тук същата работа ,те ако не са смартфоните ще умрат от скука на бачкане!Требва един като онзи с мустачките да удари с каиша и да започнат! АМа няма ,права оле помощ ,обиждат ни на пе,,,,али !А да накарат ония лилавите дето са в Европа да бачкат ,аха слези да вечераме ! Ама не ги махат щото права и свободи ! Мани че като ги видях миналата година ми се повдига като се сетя!
Коментиран от #110
12:02 24.11.2025
106 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #82 от "Лука":Явно още не умееш да четеш " между редовете"❗
"Споразумението за асоцииране е начин ЕС да увеличи влиянието си🤔 в съседните държави без да предлага пълноправно членство."‼️
12:15 24.11.2025
108 ССС
До коментар #85 от "Лука":"По география слаб 2. Украйна е член на ООН от 1945г...."
По география - слаб 2-, по история - слаб 2.
"...Международната конференция за учредяване на ООН. Тя се провежда в Сан Франциско от 25 април до 26 юни 1945 г. и освен представители на всички участващи 46 държави, редица неправителствени организации са поканени да окажат помощ при формирането на Устава на ООН. Четири допълнителни държави (Аржентина, Белоруска ССР, Дания и Украинска ССР) са допуснати до конференцията."
12:28 24.11.2025
109 Григор
Не може, а със сигурност ще го направи, защото му писна от пируетите на Европейския съюз и Великобритания. Той не е глупак и знае кой съветва Киев. Тези "съвети" няма да доведат до спиране на войната. Напротив, ще има още загуби на територия.
12:30 24.11.2025
110 Констатираш вече нанесени
До коментар #104 от "ТИГО":щети от взети и реализирани отдавна политически решения.Това няма да се промени докато сектата управлява Европа.
Коментиран от #116
12:42 24.11.2025
111 Падение
13:06 24.11.2025
116 ТИГО
До коментар #110 от "Констатираш вече нанесени":Както виждаш ние нашите не ринем,щото ни мързи та тамошните! Боже как ще си разтурим рахата !Ма се бием у гърдите, ербапи и половина !Зарежи
13:35 24.11.2025