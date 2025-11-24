Новини
В 28 точки! Доналд Тръмп може да накаже Киев за отхвърлянето на мирния план
  Тема: Украйна

В 28 точки! Доналд Тръмп може да накаже Киев за отхвърлянето на мирния план

24 Ноември, 2025

Международният валутен фонд заявява, че Украйна ще се нуждае от 65 милиарда долара бюджетна подкрепа само през следващата година

В 28 точки! Доналд Тръмп може да накаже Киев за отхвърлянето на мирния план - 1
28-точковият план, изработен от американските и руските пратеници и представен на Украйна тази седмица, беше придружен от краен срок и неявна заплаха: подпишете го или рискувате да бъдете изоставени, пише CNN, цитирана от Фокус.

Американският президент Доналд Тръмп заяви в петък, че украинският лидер Володимир Зеленски "ще трябва да хареса“ американския план, което подсказва, че той не е в настроение за преговори.

Оттогава Тръмп изпраща противоречиви послания, като заявява, че планът не е окончателното му предложение, но добавя, че ако Зеленски не го приеме, може да "продължи да се бори с цялото си сърце“.

Зеленски призна суровия избор в мрачна реч пред нацията в петък, представяйки плана като избор между загубата на САЩ като съюзник и отстъпването пред руските искания, на които отговарят много от 28-те точки.

Ако Киев загуби подкрепата на САЩ, последствията за доставките на оръжие и достъпа до разузнавателна информация ще бъдат тежки, което ще утежни съществуващите кризи: липса на войници, финансова криза и задълбочаваща се липса на доверие сред украинците в президентството, опетнено от скандали.

Преди всичко, отхвърлянето на предложението би означавало екзистенциално отделяне от САЩ, с огромни стратегически последствия за Украйна и нейните европейски поддръжници. Това би рискувало САЩ да обърнат гръб на конфликта, да се откажат от обещанията си за гаранции за сигурността на Украйна и да кажат не само на Зеленски, но и на европейците: "Сами сте си виновни“.

Оръжейни доставки

Лишаването от американски оръжия би навредило на Украйна, но не толкова, колкото би навредило преди три години. Това се дължи отчасти на факта, че конфликтът се е променил значително: танковете, противотанковите оръжия и бронираните превозни средства вече играят подчинена роля спрямо всеприсъстващите дронове.

Другата причина е, че доставките на оръжие от Европа сега са по-големи от тези от САЩ. От началото на войната до юни 2025 г. Европа е отпуснала най-малко 40 милиарда долара за военна помощ, което е с 5 милиарда долара повече от САЩ.

Загубата на американско оръжие би засегнала най-вече украинската противовъздушна отбрана, която включва батерии и ракети Patriot. Зеленски многократно е молил за повече противовъздушна отбрана от САЩ, но Patriot са в недостиг. Дори ако САЩ прекъснат собствените си доставки на ракети и резервни части, това може да позволи на европейските и други съюзници да продължат да помагат.

Украйна също има ограничени доставки на високо ефективни американски ракети ATACM.

Администрацията на Тръмп прояви по-голяма готовност да продаде американски оръжия на финансиран от Европа фонд, известен като "Приоритетен списък с нужди на Украйна“ (PURL), на стойност около 90 милиарда долара. Но тя може да накаже Украйна, като се откаже от програмата, ако Киев отхвърли плана.

Обмен на разузнавателни данни

Точният характер на това сътрудничество никога не е бил оповестяван публично, но вероятно включва ранно предупреждение за изстрелването на руски ракети и анализ на движението на руските войски в реално време, което е от критично значение в условия, когато руските войски напредват на няколко участъка от фронтовата линия.

През октомври Зеленски призна, че без американското разузнаване всички украински системи за защита от руски ракети – Patriot, NASAMS и IRIS-T – ще разполагат с ограничени данни, а това означава, че информацията няма да бъде достатъчна за осигуряване на отбраната.

Американското разузнаване също е било използвано за украински удари в дълбочина на Русия, по-специално по военната и енергийната инфраструктура, съобщиха украински източници.

Европейците подобряват достъпа си до такива разузнавателни данни, но създаването и координирането на такива възможности отнема години.

Хора и пари

Най-големите проблеми на Украйна са по-скоро вътрешни и не могат да бъдат решени с никакво количество американски танкове или ракети - това се отнася преди всичко за кадровия кризис в армията.

Ако Киев отхвърли проекта, още една жертва може да стане подкрепата на САЩ за платежоспособността на Украйна. Международният валутен фонд заявява, че Украйна ще се нуждае от 65 милиарда долара бюджетна подкрепа само през следващата година.

Европейският съюз се опитва да се споразумее за начина на използване на замразените руски активи като своеобразен гарант за кредитите. Въпреки това, 28- точковият план заплашва да провали деликатните преговори за използването на тези активи.

Преломният момент

Потенциалната загуба на оръжейни системи и разузнавателни данни, както и нейното непосредствено влияние върху бойното поле, което неуклонно се накланя в полза на Москва, а също и върху доставките на енергоносители в Украйна, са много важни.

"Но те бледнеят в сравнение с перспективата, че САЩ са готови да възнаградят агресията на Путин, да пренебрегнат завладяването на европейски територии и да излязат от най-успешния мирен алианс на съвременната епоха“.


Поставете оценка:
Оценка 3.6 от 24 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Зевс

    52 41 Отговор
    Достатъчно е чичо Дончо да им спре GPS, Starlink и разузнавателните данни от спътниците, войната ще приключи за 2 седмици.

    Коментиран от #16, #17, #40, #50, #61, #62

    09:18 24.11.2025

  • 2 Вашето мнение

    44 7 Отговор
    В България има огромен прайд, поне 100 000. Могат да помогнат както в жива сила, така и финансово за победата на братята украинци.на

    Коментиран от #6, #13, #20, #46

    09:19 24.11.2025

  • 3 Факти

    10 51 Отговор
    65 милиарда? Нищо не са. 1/5 от блокираните руски активи. Русия сама ще плати за отбраната на Украйна.

    Коментиран от #7

    09:19 24.11.2025

  • 4 дядото

    35 10 Отговор
    що за наивитет.сащ да накажат украйна за това,че върши черната работа на сащ и нато.

    09:20 24.11.2025

  • 5 Шопо

    27 9 Отговор
    Капитулация на Украйна ще подписва Залижни.

    Коментиран от #9

    09:20 24.11.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Вашето мнение

    40 7 Отговор

    До коментар #3 от "Факти":

    Много ми е интересно, кой ще посмее да пипне тези пари.

    Коментиран от #12, #22

    09:20 24.11.2025

  • 8 Zахарова

    13 28 Отговор
    Зеленски пази Европа от нас

    09:21 24.11.2025

  • 9 А пък

    11 41 Отговор

    До коментар #5 от "Шопо":

    рускитеСвине си мрат от Американски оръжие.

    09:21 24.11.2025

  • 10 Вашето мнение

    8 5 Отговор

    До коментар #6 от "Геро":

    Гери, връщай се при мъжът си в леглото.

    09:21 24.11.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Пепи Волгата

    10 14 Отговор

    До коментар #7 от "Вашето мнение":

    Не знам и не ме интересува.Аз пипнах ЕВРОТО.

    09:23 24.11.2025

  • 13 Zахарова

    2 8 Отговор

    До коментар #2 от "Вашето мнение":

    Откога те чакам, но не идваш. Плащам ти мизерията ,но не идваш

    09:23 24.11.2025

  • 14 Я пък тоя

    28 3 Отговор
    Не разбрахте ли, че Тръмп не е политик, а бизнесмен!
    Не го интересува Украйна и Русия, гледа си интереса и ще направи това от което има сметка.

    Коментиран от #23, #66

    09:23 24.11.2025

  • 15 Не разбрах

    33 5 Отговор
    " най-успешния мирен алианс на съвременната епоха“. ? Кой тоз мирен алианс , бе ? Щатско-турските Нату , дето направи кървава война между братските руснаци и укри ? Да не не говорим за хибридното разпалване на югославските войни и т.н. ...

    09:23 24.11.2025

  • 16 Факти

    24 26 Отговор

    До коментар #1 от "Зевс":

    Така Чичо Дончо ще наруши Будапещенския меморандум и постепенно САЩ ще изгубят Европа като партньор. Не си мисли, че е толкова лесно Украйна да бъде хвърлена на Путин. За САЩ Европа е безкрайно по-важна от Русия.

    Коментиран от #18, #21, #24, #29, #31

    09:23 24.11.2025

  • 17 Той

    25 20 Отговор

    До коментар #1 от "Зевс":

    Дай боже това скоро да стане, че ми писна от тази маLoyмна украйна

    Коментиран от #30

    09:24 24.11.2025

  • 18 Истина с ФАКТИ

    25 20 Отговор

    До коментар #16 от "Факти":

    Понеже все говорите за Будапещенския Меморандум ще ви напомня, че гаранцията за териториалната цялост на Украйна, като право на Украйна произтичаше от задължението и да не влиза във военни блокове...и обратно- задължението на гарантите, произтичаше от правото им да получат извънблоковия военен статус на Украйна....това в правото се нарича двустранен, консенсуален , синалагматичен договор.
    Това означава, че правата на едната страна произтичат от задълженията но другата и обратно.
    Сега изясни ли ти се, защо Украйна е с териториални загуби?
    Ако не ще Ви обясня...защото по един договор , за да търсиш правата си, трябва да изпълниш задълженията си , но Украйна реши ( подтиквана от Запада) , че може да иска правата си, без да спазва задълженията си, което по принцип е типично за западния тип дипломация.

    Коментиран от #34

    09:25 24.11.2025

  • 19 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    11 3 Отговор
    САШтинският план от 2025-та за мир в У..йна
    е опит за измъкване от
    САШтинският план от 2008-ма за влизане в У...йна❗

    09:26 24.11.2025

  • 20 Копеи не философствай!

    7 11 Отговор

    До коментар #2 от "Вашето мнение":

    Отивай да пълниш снаряди за братята украинци!Даже ще ти се плаща!Така ще допринасяш хем за избиването на орки,хем за повишаване на БВП на европейска България.
    А сега марш!!!

    Коментиран от #33

    09:26 24.11.2025

  • 21 Да се чете и помни

    20 6 Отговор

    До коментар #16 от "Факти":

    Mеморандумът в Будапеща беше придружен от декларация, в която всички участници, включително Украйна, се задължиха да спазват правата на човека и принципите на ОССЕ за ненападение. Това беше грубо нарушено от онези, които дойдоха на власт в Киев през февруари 2014 г. с помощта на САЩ

    09:26 24.11.2025

  • 22 Факти

    5 2 Отговор

    До коментар #7 от "Вашето мнение":

    Същият, който от 4 години ги е блокирал.

    09:27 24.11.2025

  • 23 Така де

    3 2 Отговор

    До коментар #14 от "Я пък тоя":

    Явно агресорите плащат добре!

    09:27 24.11.2025

  • 24 Шило

    5 12 Отговор

    До коментар #16 от "Факти":

    За чий ѝ е на САЩ мижавата руска опоскана икономика?Само,че тук и китайците скубят ресурси от бензиноколонката.Става любопитно.Ще следим.

    Коментиран от #32

    09:29 24.11.2025

  • 25 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    11 3 Отговор
    "На 3 декември 2008 НАТО( САЩ) решава да изработи Годишна национална програма за осигуряване на подкрепа на страната за изпълняване на реформите за присъединяване към Алианса. "
    Нюланд "платихме ПЕТ МИЛИАРДА ДОЛАРА"❗

    09:29 24.11.2025

  • 26 Сатана Z

    18 3 Отговор
    Зеленият нацист трябваше да приеме първото предложение на Путин през 2022 а не да напада Донбас.

    09:29 24.11.2025

  • 27 Ачо

    21 3 Отговор
    Преди 4 години Байдън имаше военен план срещу Русия,чрез Украйна.Сега тоя надут пуяк говори за мирен план след като даваше на Путин 10 дена,ако не спре да се случат с Русия ужасни неща.Като видя,че ужасните неща се случват със слугата на Америка,Украйна започнаха да чертаят мирен план като заплашват Русия пак с война.
    Очевидно Русия победи целия запад.Светът вижда как Една марионетна държава Украйна днес се гърчи като змия под краката на Мечката,въпреки всички патриоти,танкове хищници,ракети,снаряди.Искаха война,получиха война,сега искат мир,дали ще получат!Русия не е Ирак,не е Виетнам,не е Афганистан.Този път си го получихте!Слава на бога!Дано Русия ви затрие за поне още 80 години!

    Коментиран от #36

    09:30 24.11.2025

  • 28 нннн

    10 4 Отговор
    Досега Тръмп, както и Байдън, наказва само Русия. Единствената разлика е, че не прави подаръци на Украйна и за оръжията иска да му плащат. Е, ще плащаме...

    09:30 24.11.2025

  • 29 По точно

    9 4 Отговор

    До коментар #16 от "Факти":

    Ти правиш ли разлика между САЩ и Тръмп. Едни са интересите на САЩ, съвсем други на Тръмп.

    09:30 24.11.2025

  • 30 Шопо

    17 3 Отговор

    До коментар #17 от "Той":

    Украйна не е държава а територия, руска територия.

    Коментиран от #85

    09:30 24.11.2025

  • 31 РЕАЛИСТ

    13 3 Отговор

    До коментар #16 от "Факти":

    Бай ти Дончо се интересува от Китай. Европа е бира карта и за нищо не става. Подлизурки , които се умилкват в краката на началника, за да стоят на власт, щото народите им не ги искат. И Стармър и Мерц и Макрон са ходещи мъртъвци. Мелони върти опашка и гледа с изцъклени очи.

    Коментиран от #44

    09:30 24.11.2025

  • 32 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    9 0 Отговор

    До коментар #24 от "Шило":

    Чети , че да не питаш:
    "Изгубим ли влияние на Украйна- губим влияние над Европа!" ❗

    09:31 24.11.2025

  • 33 болгарин..

    5 4 Отговор

    До коментар #20 от "Копеи не философствай!":

    Шизо бгбандерците не смеет да излезнать отweцето-за да ги не прататв покровските окопи

    09:31 24.11.2025

  • 34 Факти

    7 19 Отговор

    До коментар #18 от "Истина с ФАКТИ":

    Защо лъжеш? Украйна няма ангажимент да не влиза във военни блокове - нито в Будапещенския меморандум, нито в който и да е друг документ. Кажи кога е поела такъв ангажимент? Цитирай договора. Такъв няма. Даже напротив - в Будапещенския меморандум изрично е споменато, че Русия се задължава да зачита независимостта и суверенитета на Украйна. Това означава, че тя за чета сувереното и право да влиза в каквито си иска съюзи, включително военни. Украйна няма право единствено да напада Русия - нещо което никога не е правила. Вземи го прочети този меморандум - кратък е. Украйна ИМА ПРАВО да влиза в НАТО. Ако беше влязла преди да предаде ядрените оръжия война нямаше да има. НАТО е желязна гаранция за мир за всяка страна членка.

    Коментиран от #41, #53, #63, #75, #101

    09:34 24.11.2025

  • 35 Данко Харсъзина

    14 2 Отговор
    Бай Дончо ще защитава редкоземните си метали. Ако руснаците вземат всичко за бай Дончо няма да остане нищичко. За това са тези 28 точки. Да остане нещичко от Украйна и за него.

    09:35 24.11.2025

  • 36 Някой беше казал

    10 1 Отговор

    До коментар #27 от "Ачо":

    "знам повече от сто начина да изкарам мечката от бърлогата и за съжаление нито един с който да е върна"

    09:36 24.11.2025

  • 37 Бидоньо

    10 2 Отговор
    еС не може да продължи да съществува в сегашния си вид и настоящите корумпета !

    09:37 24.11.2025

  • 38 Д.Ж.Ванс

    12 4 Отговор
    Победата на Украина в тази война е пълен абсурд.Просто е смешно да се коментира.

    09:38 24.11.2025

  • 39 Планът на Тръмп

    6 7 Отговор
    от 28 точки като че ли е писан от Путин. Никаква отстъпка от РФ което прилича на безусловна капитулация на Украйна. При 11г. война и завладяване на 20% от територията това не отговаря на военните правила. Наполеон стигна от Полша до Москва за 3 месеца на коне и каруци, Хитко стигна до Москва за 4месеца. Сега Путин за 11г. e завзел 20% от Украйна като ЛНР, ДНР и Крим (11% от завладяното) беше в 2014г. от Игорь Стрелков(Зелените човечета) и "Вагнер" на Пригожин. За 3г. и 9м. само 9% са завзели от Украйна - голяяяям успех на "Втарая в мире"?!

    Коментиран от #48

    09:39 24.11.2025

  • 40 не може да бъде

    12 2 Отговор

    До коментар #1 от "Зевс":

    Не е толкова просто -според мен!Решението е -Зеленски в затвор а г-жа Урсула и Кая Калас -в манастир ...Васил Велев го казва!

    09:39 24.11.2025

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Историк

    7 10 Отговор
    Арогантният и нагъл изнудвач не може да бъде световен лидер и може би света ще се спаси като го елиминира от решаването на световните проблеми. Нама как да има мир,когато от двете страни на океана се намират двамата злодеи, единият жесток убиец и терорист и другият ,който го подкрепя и ме помага в злото. Цивилизованият свят е в много тежко положение, но трябва да се справи. Преди 80 години всички заедно са победили чудовището Хитлер, сега преговарят с преродения Хитлер и Сталин и Тръмпландия му помага да унищожи света, а САЩ са помогнали на Европа да победи. Уроците на историята не само не са научени,но се повтарят и надграждат. Американците си избраха Путин за президент.

    Коментиран от #57, #70, #103

    09:39 24.11.2025

  • 43 Италиански генерал Марко Бертолини

    8 2 Отговор
    е казал, че НАТО е на ръба на стратегическото поражение, а Украйна няма шанс да оцелее в конфликта срещу Русия, въпреки помощта на Запада. Това мнение изразява италианският генерал Марко Бертолини. "Виждаме, че в този случай краят на конфликта ще означава поражение за НАТО и целия Запад като цяло, като се има предвид колко много е инвестирано в този конфликт. Изглежда, че сега НАТО е заплашена да загуби репутацията си и да загуби на "бойното поле", е казал той пред LAntidiplomatico.

    09:41 24.11.2025

  • 44 Факти

    6 12 Отговор

    До коментар #31 от "РЕАЛИСТ":

    Европа има по-голяма икономика от Китай. Само ЕС има БВП колкото Китай. Европа също така има чувствително по-голямо население от САЩ. Само пълен uguоm може да вярва, че Европа е бита карта. Европа е най-големият търговски партньор както на Китай, така и на САЩ. Потъне ли Европа, потъват Китай и САЩ. Това са трите велики сили и те са зависими една от друга. Набийте си го най-накрая в главите, че Европа е била и ще бъде. Две световни войни не я събориха, че тоя nалячо Путин ли ще го направи.

    Коментиран от #54, #55, #72

    09:41 24.11.2025

  • 45 000

    5 4 Отговор
    Ще плащате за златните тоалетни на зеленски и хоро ще играете.

    09:43 24.11.2025

  • 46 Моряка

    6 2 Отговор

    До коментар #2 от "Вашето мнение":

    По прицип участниците в Прайда вървят със голите си задници напред.Ако ги пуснем срещу чеченците,войната ще свърши бързо - ще се осъществи безсмъртния лозунг на хипитата- "правете любов,а не война".

    09:44 24.11.2025

  • 47 ЕДГАР КЕЙСИ

    3 4 Отговор
    БАНДИТА ТРЪМП С ......................... ДВАЙСЕТТЕ И ОСЕМ ТОЧКИ , ДОСТАТЪЧНО ГИ Е НАКАZAЛ ....................... АМИ СЕ НАДЯВА И НА БЛАГОДАРНОСТ ........................... ИДИОТ .....................

    09:44 24.11.2025

  • 48 Алексей Журавльов първи заместник

    6 4 Отговор

    До коментар #39 от "Планът на Тръмп":

    председател на Комисията по отбрана на Държавната дума на Русия е изказал мнение по Мирния план. Според него мирният план, предложен от администрацията на Тръмп, не може да се сравнява с исканията на Русия, а подписването на такъв договор не е в интерес на Русия. Руският политик настоява за "война до край" и твърди, че конфликтът може да приключи само с капитулацията на Украйна. "При друг изход конфронтацията само ще бъде отложена," казва Журавльов. Депутатът от Държавната дума се страхува от Украйна, дори "съкратена както в териториално, така и във военен смисъл." "Украйна все още ще представлява значителна заплаха за нас и ще трябва да държим армията на западните граници," казал той. Според Журавльов целта на мирния план на Тръмп е "да напусне Украйна като възпиращ фактор за Русия." "Така Съединените щати ще имат свободна ръка за предстоящата конфронтация с Китай. Надявам се руската страна да не се съгласи на такива провокации", казал руският политик.

    09:44 24.11.2025

  • 49 Петър

    3 4 Отговор
    За какво му е на Тръмп да спира войната в Украйна, американската газ скъпа-прескъпа се купува по непазарни причини, американското оръжие -старо, пред утилизиране и всякакво се купува и плаща. Конкурентът на САЩ от икономическа гледна точка-Европа на колене, непрестанна стагнация, бизнеси отиват в САЩ. Няма никаква причина да спира войната, освен ако не счита, че Украйна ще се спихне много скоро и ще трябва да подписва сепаративен мир. В момента няма условия за това, защото огромното количество дронове не позволяват бързи пробиви, дори при числено превъзходство.

    09:44 24.11.2025

  • 50 Проблема е, че

    4 3 Отговор

    До коментар #1 от "Зевс":

    изглежда чичо Дончо не може ики небиска да спре нищо. Затова тук в Европа наглеем и продължаваме да печелим от войната. Много хора спечелиха от войната. Дано Бог да прекрати тази проклета война!

    09:45 24.11.2025

  • 51 Оракула от Делфи

    8 6 Отговор
    В случая, Тръмп е предателя ,
    не може да извиваш ръцете на нападната суверенна Украйна
    от Русия ,за да те направят "Президент миротворец",
    нарцизма на този американски " Президент", е поразителен за трезво мислещите люде!
    И всичко това , само и само диктатора Путин да се задържи на власт,
    трагедия и скръб за Украйна !!!

    09:45 24.11.2025

  • 52 Ха-ха-ха 👍смешки

    11 3 Отговор
    Доналд няма никакви намерения да наказва Киев,защото именно той разреши на украинците да бият с ATACMS по цели на територията на агресора и той наложи санкциите на Роснефт и Лукойл...

    09:45 24.11.2025

  • 53 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    5 2 Отговор

    До коментар #34 от "Факти":

    Нещо май си пропуснал точка 3.❗
    "Забранява се прилагането на икономическа принуда, която цели да подчини суверенните права на Украйна в на интересите на подписващите страни."
    Какво е натискът за влизане в ЕсеС и НАТьО, ако не икономическа принуда за отказване от суверинитет 🤔❗

    Коментиран от #82

    09:46 24.11.2025

  • 54 Хи хи

    9 3 Отговор

    До коментар #44 от "Факти":

    Глупости !! В Европа е мнооого скъпо, затова и БВП-то е голямо !! В реална продукция една провинция на Китай произвежда повече отколкото цяла Европа !!

    09:48 24.11.2025

  • 55 Това е добре, но при лошо

    3 1 Отговор

    До коментар #44 от "Факти":

    подготвени управляващи и не добро управление на финасовите средства и най-добрата икономика в света може да рухне внезапно и изненадващо за отрицателно време.

    09:48 24.11.2025

  • 56 Европа и Украйна

    4 4 Отговор
    трябва да приемат, че САЩ на Тръмп вече не са съюзник и да действат сами!

    Коментиран от #58, #64, #68, #71

    09:48 24.11.2025

  • 57 Ха ХаХа

    7 4 Отговор

    До коментар #42 от "Историк":

    Историческият фашист защитава наркомана фашист.
    Марш на фронта розоф некадърнико

    09:48 24.11.2025

  • 58 Ха ХаХа

    4 3 Отговор

    До коментар #56 от "Европа и Украйна":

    Как да действуват като са въшкари?

    09:49 24.11.2025

  • 59 Йес

    2 6 Отговор
    Връзвайте по бързо Тръмп с усмирителната риза...

    09:49 24.11.2025

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Надявай се!👍

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от "Зевс":

    Мечтите са безплатни ...

    09:52 24.11.2025

  • 62 Швейк

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Зевс":

    Пълни глупости!

    09:53 24.11.2025

  • 63 Републиканец

    5 0 Отговор

    До коментар #34 от "Факти":

    "Ако беше влязла преди да предаде ядрените оръжия война нямаше да има. НАТО е желязна гаранция за мир за всяка страна членка."
    Както ядрените оръжия, така и техните носители се нуждаят от поддръжка, а бедна страна, като Украйна нямаше пари за това. Освен това, Украйна разпродаде наследените от СССР оръжия и имаше опастност да продаде и ядрено оръжие на терористични режими. И не на последно място, зарядите бяха произведени в РСФСР и там се извършваше тяхната поддръжка.

    Коментиран от #78

    09:53 24.11.2025

  • 64 Друга песен пеехте безродниците

    3 2 Отговор

    До коментар #56 от "Европа и Украйна":

    Колко ли още трансформации ще има.

    09:53 24.11.2025

  • 65 Факти

    4 1 Отговор
    Отново стара и претоплена новина колко да се провокират коментари от копейките!

    09:54 24.11.2025

  • 66 Хитрата оранжева сврака

    2 3 Отговор

    До коментар #14 от "Я пък тоя":

    Да,Тръмп управлява САЩ като бизнес корпорация и размахва "справедливост " по целият свят. Ами ако Европа и останалият свят направят сделка и го дялнат ?
    Може и това да се случи!

    09:55 24.11.2025

  • 67 Ама защо Тръмп ще наказва

    9 1 Отговор
    Зеленски за отказ от мирния план? Та той може да се окаже и конкуренция на Тръмп, бизнесмен е чове чопнал е и в негови сметки ФБР са открили потънали 48 млрд. долара /не милиона, а милиарда - милионерите шума да ядат/ от военни помощи! Еми защо му е мир и защо човека да не лапне още толкова като има възможност и има кой да му позволи? Еми това са си нормални бизнес неща.

    09:55 24.11.2025

  • 68 Хи хи

    6 3 Отговор

    До коментар #56 от "Европа и Украйна":

    Ние европейците и украйна не сме никакви съюзници !! Не ги щем тия корумпета , нито в ЕС, нито в нато !

    09:56 24.11.2025

  • 69 ТИГО

    5 8 Отговор
    Отново !Гледам една прослойка дето е за капитулацията на Украйна ама не щото да не се лее кръв а за това МАтушка Русия да завземе каквото може по какъвто и да е начин ! Тази прослойка иска тях и ТУК в Родината ама с тях няма да дойдат Лермонтов Репин и Мусоргски а КГБ и подобни организации дето не градят нищо ! Питам ВИЕ другите различните от предните !Готови ли сте да им позволим това нещо ?

    Коментиран от #76, #79, #80, #84

    09:56 24.11.2025

  • 70 Моряка

    5 3 Отговор

    До коментар #42 от "Историк":

    "До сега философите( историци) само обясняваха света.Задачата сега е той да бъде променен."
    К.Маркс - Тезиси.
    Явно К.Маркс не си е представял,че някой от историците ще деградират толкова ниско, до соросоиди.

    Коментиран от #113

    09:56 24.11.2025

  • 71 Републиканец

    6 3 Отговор

    До коментар #56 от "Европа и Украйна":

    Американският окупационен корпус остана в Европа под наименованието НАТО. ЕС е окупиран от САЩ и не може да бъде самостоятелен. Великобритания също е против силна Европа.
    Само Турция има значителни въоражени сили, но няма ЯО.

    09:58 24.11.2025

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Хохо Бохо

    2 0 Отговор
    А бе жалкопаветни, защо колективните почнаха да бият и ритат лакеят си? Хем им слугува хем ритници яде слугата. Май не е мбого праведно и евроатлантическо това. Хем да гинат за краваря хем бой от краваря

    10:05 24.11.2025

  • 74 Моряка

    1 1 Отговор
    А как ще щурмувате,моля?С Прайда?

    10:06 24.11.2025

  • 75 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    1 1 Отговор

    До коментар #34 от "Факти":

    Фитка, само Русия ли се задължава да зачита независимостта и суверенитета на Украйна.❓🤔❓
    А относно това :
    "Това означава, че тя зачита сувереното и право да влиза в каквито си иска съюзи, включително военни."
    Защо САШт да не зачита отказът на У...йна за влизане в ЕсеС и НАТьО🤔❓
    Защото "Майдана" си беше точно това ❗

    10:07 24.11.2025

  • 76 Не прослойката е по точно

    3 1 Отговор

    До коментар #69 от "ТИГО":

    против корупцията и кражбата на финанси. Ама пък то като няма корупция, няма. Тия които имат ще работят и дават, а другите ще лежат и взимат. Третите ще умират за този където духа и те така. Жив е живота!

    10:07 24.11.2025

  • 77 Споко!

    10 6 Отговор
    Дончо е за Украйна и този "план " беше само стръв😂 за Путлер да му се тестват реакциите .
    Тепърва почва големия бой над агресора .

    Коментиран от #86

    10:10 24.11.2025

  • 78 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    5 0 Отговор

    До коментар #63 от "Републиканец":

    Украйна НЯМАШЕ свои ядрени оръжия-
    СЪЩО КАКТО СТРАНИТЕ В ЕВРОПА, НА ЧИЯТО ТЕРИТОРИЯ СА РАЗПОЛОЖЕНИ ЯО НА САЩ НЕ СА ТЕХНИ❗

    10:10 24.11.2025

  • 79 В раздел мнения

    1 0 Отговор

    До коментар #69 от "ТИГО":

    има статия за ново предложение на ЕК под наименование ,, Военен Шенген”за отбрана на ЕС,включваща Молдова и стигаща до границите на Украйна.Как ще коментираш трансформацията на ЕС от икономически в политически, а сега с тенденция за военен?

    Коментиран от #83

    10:19 24.11.2025

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    2 0 Отговор

    До коментар #80 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":

    Платон ми е мил, но истината ми е по- мила;”
    /Аристотел/

    10:26 24.11.2025

  • 82 Лука

    2 3 Отговор

    До коментар #53 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":

    Няма принуда когато самите украинци поискаха членство в ЕС И НАТО !!!

    Коментиран от #88, #106

    10:31 24.11.2025

  • 83 ТИГО

    3 3 Отговор

    До коментар #79 от "В раздел мнения":

    Нали ,за това е най добре да седят и да гледат !Да бе нека, ама не става !Никой не вярва на Русия още от началото на миналият век ! Европа и най вече Източна ако не знаят кой да знае?

    Коментиран от #92

    10:34 24.11.2025

  • 84 Сгрешена ти е поантата

    3 2 Отговор

    До коментар #69 от "ТИГО":

    Данъците на европейците трябва да се инвестират в начинания , повишаващи жизнения стандарт в ЕС, не в чужда война.За каузи , свързани с тесни икономически и политически интереси има филантропски и дарителски фондове.

    Коментиран от #91, #95

    10:37 24.11.2025

  • 85 Лука

    3 4 Отговор

    До коментар #30 от "Шопо":

    По география слаб 2. Украйна е член на ООН от 1945г . Копейките като нямат родина са за рашистите.

    Коментиран от #90, #108

    10:40 24.11.2025

  • 86 не може да бъде

    3 0 Отговор

    До коментар #77 от "Споко!":

    Според мен не е много ясно как ще постъпи Тръмп.Ал Джазира имаше обширен репортаж за преговорите в Женева -и операторите на Ал Джазира няколко кратно се спираха на зетя на Тръмп -Джаред Кушнер който седеше в края на редицата -почти през цялото време слушаше с каменно лице но в един момент лицето му изразяваше недоумение и несъгласие с това което се говори... Правете си изводите ..а който подценява ролята на Джаред според мен ще сбърка много ... .

    10:41 24.11.2025

  • 87 ТИГО

    2 3 Отговор

    До коментар #80 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":

    Ти го и на теб 100 кратно ама говориш се едно си бил там ! Много па сведущ ми идваш ,ама си като тоя "Що си биете негрите" Кой какво дал ,теб яд ли те е взели ли са от теб ,насила ли или даром !Нещо за даденият "Голодомор" да кажеш? Ма до преди 5 години не знаеше къде е Украйна сега ти и още много станахте "Познавачи" е хайде покажете знания идете и кажете на Путин " Квото си взел твое е спирай" или на Зеленски "Дай им и си трайкай Путин ще спре" Сmeшници апологети на пропагандата на Кремъл колкото искаш ! Писнало ми е от вас "Първо лице Единствено Число Рaзбирaчи -анаЛизaтoри!

    Коментиран от #89, #105, #107

    10:43 24.11.2025

  • 88 Такива като теб лукчо

    2 0 Отговор

    До коментар #82 от "Лука":

    искат това което им налее пропагандата. Това е най големият проблем.

    10:45 24.11.2025

  • 89 Като ти гледа човек нелепиците

    3 2 Отговор

    До коментар #87 от "ТИГО":

    и вижда защо пропагандата има почва!

    10:47 24.11.2025

  • 90 не може да бъде

    4 0 Отговор

    До коментар #85 от "Лука":

    Това не е вярно -когато се казва че Украйна е член на ООН от 1945г. е просто манипулация и изопачаване .Член на ООН от 1945г е УССР -Украинска съветска социалистическа република и при това изрично записано -не като отделен член а като част от СССР!?Защо е приета тази конструкция не знам -може би по подобие на държавите от Британската общност -напр.и до ден днешен върховният глава на Канада и Австралия е английският генерал -губернатор -като представител на короната - който може да отменя всички актове на правителството и парламента !?Русия е правоприемник на СССР но Украйна не е правоприемник на УСССР по международните закони -настъпили са много изменения и затова са приели че е така!? Но иначе в границите и по законите на СССР сегашната Украйна е правоприемник на УССР!?Египетска главобръсканица!?

    10:54 24.11.2025

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 Повече централизация

    2 0 Отговор

    До коментар #83 от "ТИГО":

    в ръцете на малка група хора води до диктатура.Това наистина го знаем по-възрастните в бившите соц. държави.

    10:58 24.11.2025

  • 93 Гай Турий

    4 2 Отговор
    Лудото дони да си наказва укра. Русия ще накаже всички. Тя ще определи кога ще има мир, когато вземе Харков, Одеса, Николаев, Чернигов, Суми, Днепропетровск, Полтава и още, още даже до полската граница... Толкова много кръв, жертви ,щети, нерви, исторически промени, предателства и наглост на империализма - неколониален глобализъм. Няма да има прошка. Иначе с Русия е свършено. План може да пишат само Москва. Европа да се сърди на урдзурляците, мрецезавците, дърто-мърльовците и макароните.

    Коментиран от #98

    11:03 24.11.2025

  • 94 Дреме им

    1 3 Отговор
    Украйна имат ракети Фламинго и собствено производство на дронове.

    11:06 24.11.2025

  • 95 ТИГО

    4 0 Отговор

    До коментар #84 от "Сгрешена ти е поантата":

    Не не е , колко се наля в "Да хапнем да пийнем и да се ...." Култура и незнам какво още !И какво стана ?Защита НУЛА военна промишленост Нула Европейски армии -70% Управници дето са държали пушка само в лунапарка ! Преди 1990 година имаше стабилни армии и стабилно Европейско производство и правителства ! После дойдоха "Шарените" и почнаха "дай " права ,благинки никакви задължения пари на корем кеф на буци !Проспаха ,Макаронци,Меркелици, други удавници и сега като се събудиха със шут оле немаме армия,продукция,пари !Шизофренно е не мислиш ли !Като родният бизнес "Нема ти дигам заплатата щото съм на загуба"??? Ми гаси я таа фирма нали си на загуба ,и така 20 години ! Тук същата работа никой не произвежда а имаме ръст и бонуси по коледа ,опаа аре да легаме !

    Коментиран от #100

    11:09 24.11.2025

  • 96 Явно

    3 4 Отговор
    Тук пишещите против Украйна все още не са разбрали, че Украйна възпира руската сган да продължи към Европа. Трябва да сте благодарни че Украйна защитава цяла Европа.

    Коментиран от #97, #99, #102

    11:10 24.11.2025

  • 97 Намали пропагандата за глупаци

    5 2 Отговор

    До коментар #96 от "Явно":

    и няма да драскаш подобни нелепици ни в клин, ни в ръкав. Пропагандата е забавна, но не за всеки.

    11:15 24.11.2025

  • 98 ТИГО

    1 6 Отговор

    До коментар #93 от "Гай Турий":

    И си верваш нали ? Като толкова знаеш пусни ТОТО ще уцелиш милионче !

    11:15 24.11.2025

  • 99 Много сте глупави

    4 2 Отговор

    До коментар #96 от "Явно":

    Украйна я ползват за да унищожават Европа! Не Русия е заплаха за Европа, а САЩ и продажните урсули. Истината е във фактите, а те не са в пропагандата, а в действията.

    11:23 24.11.2025

  • 100 Сега пак ,, Шарените”

    1 0 Отговор

    До коментар #95 от "ТИГО":

    управляват, но печалба ще има по линия превъоръжаване. Какво не ти е ясно?

    Коментиран от #104

    11:36 24.11.2025

  • 101 ССС

    4 0 Отговор

    До коментар #34 от "Факти":

    "..преди да предаде ядрените оръжия ..."
    Укрите никога не са имали контрол върху тях, просто са на тая територия. И какво ако не ги предаде? Управлението е в руснаците. И кодовете за активиране, и командата за САМОУНИЩОЖЕНИЕ. Оставям на твоето въображение картината на складовете за съхранение.

    11:48 24.11.2025

  • 102 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    5 1 Отговор

    До коментар #96 от "Явно":

    Явно , липсата на НИК ти се отразява негативно и на умствените способности❗
    У...йна не може да спре Русия, а и Русия не иска пак да ходи в Берлин и Париж❗
    Явно това между ушите ти служи само за равновесие и първосигнални дейности❗

    11:54 24.11.2025

  • 103 ССС

    2 0 Отговор

    До коментар #42 от "Историк":

    "...САЩ са помогнали на Европа да победи..."
    Кого да победи, бе, историко? Я сподели как от на практика фалирала, Германия придобива най-голямата и добре обурудвана армия? С какви пари? С какви ресурси?

    Коментиран от #112

    11:55 24.11.2025

  • 104 ТИГО

    1 1 Отговор

    До коментар #100 от "Сега пак ,, Шарените”":

    Ще има ако започнат да бачкат! Нещо никой не иска да бачка .Америка излиза световна сила след 2 рата война щото са бачкали като алтави и всички фирми са спрели колите и какво ли не и са почнали танкове и кораби !Ама в тази Европа след 90 година ядоха пиха Баба ти Меркел ги кани с баница и са никой не иска да бачка ! КАкто и тук същата работа ,те ако не са смартфоните ще умрат от скука на бачкане!Требва един като онзи с мустачките да удари с каиша и да започнат! АМа няма ,права оле помощ ,обиждат ни на пе,,,,али !А да накарат ония лилавите дето са в Европа да бачкат ,аха слези да вечераме ! Ама не ги махат щото права и свободи ! Мани че като ги видях миналата година ми се повдига като се сетя!

    Коментиран от #110

    12:02 24.11.2025

  • 105 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 106 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    3 0 Отговор

    До коментар #82 от "Лука":

    Явно още не умееш да четеш " между редовете"❗
    "Споразумението за асоцииране е начин ЕС да увеличи влиянието си🤔 в съседните държави без да предлага пълноправно членство."‼️

    12:15 24.11.2025

  • 107 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 108 ССС

    1 0 Отговор

    До коментар #85 от "Лука":

    "По география слаб 2. Украйна е член на ООН от 1945г...."
    По география - слаб 2-, по история - слаб 2.
    "...Международната конференция за учредяване на ООН. Тя се провежда в Сан Франциско от 25 април до 26 юни 1945 г. и освен представители на всички участващи 46 държави, редица неправителствени организации са поканени да окажат помощ при формирането на Устава на ООН. Четири допълнителни държави (Аржентина, Белоруска ССР, Дания и Украинска ССР) са допуснати до конференцията."

    12:28 24.11.2025

  • 109 Григор

    0 1 Отговор
    "Доналд Тръмп може да накаже Киев за отхвърлянето на мирния план".
    Не може, а със сигурност ще го направи, защото му писна от пируетите на Европейския съюз и Великобритания. Той не е глупак и знае кой съветва Киев. Тези "съвети" няма да доведат до спиране на войната. Напротив, ще има още загуби на територия.

    12:30 24.11.2025

  • 110 Констатираш вече нанесени

    0 1 Отговор

    До коментар #104 от "ТИГО":

    щети от взети и реализирани отдавна политически решения.Това няма да се промени докато сектата управлява Европа.

    Коментиран от #116

    12:42 24.11.2025

  • 111 Падение

    2 1 Отговор
    С терорист не се преговаря, а се наказва. Сега страда целия свят, защото дадоха сила на терориста Путин и мръсните руски пари завладяха света и корумпираха властимащите в много държави, включително САЩ, която вече не съществува и е превърната в Тръмпландия от агента на Путин . Тежките грешки на имащите власт плащат винаги невинните и беззащитните. Компромиси с терористи не се правят, защото така им се дава сила да безчинстват и тероризират.

    13:06 24.11.2025

  • 112 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 113 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 114 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 115 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 116 ТИГО

    1 0 Отговор

    До коментар #110 от "Констатираш вече нанесени":

    Както виждаш ние нашите не ринем,щото ни мързи та тамошните! Боже как ще си разтурим рахата !Ма се бием у гърдите, ербапи и половина !Зарежи

    13:35 24.11.2025

