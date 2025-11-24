В 28 точки! Доналд Тръмп може да накаже Киев за отхвърлянето на мирния план

28-точковият план, изработен от американските и руските пратеници и представен на Украйна тази седмица, беше придружен от краен срок и неявна заплаха: подпишете го или рискувате да бъдете изоставени, пише CNN, цитирана от Фокус.



Американският президент Доналд Тръмп заяви в петък, че украинският лидер Володимир Зеленски "ще трябва да хареса“ американския план, което подсказва, че той не е в настроение за преговори.



Оттогава Тръмп изпраща противоречиви послания, като заявява, че планът не е окончателното му предложение, но добавя, че ако Зеленски не го приеме, може да "продължи да се бори с цялото си сърце“.



Зеленски призна суровия избор в мрачна реч пред нацията в петък, представяйки плана като избор между загубата на САЩ като съюзник и отстъпването пред руските искания, на които отговарят много от 28-те точки.



Ако Киев загуби подкрепата на САЩ, последствията за доставките на оръжие и достъпа до разузнавателна информация ще бъдат тежки, което ще утежни съществуващите кризи: липса на войници, финансова криза и задълбочаваща се липса на доверие сред украинците в президентството, опетнено от скандали.



Преди всичко, отхвърлянето на предложението би означавало екзистенциално отделяне от САЩ, с огромни стратегически последствия за Украйна и нейните европейски поддръжници. Това би рискувало САЩ да обърнат гръб на конфликта, да се откажат от обещанията си за гаранции за сигурността на Украйна и да кажат не само на Зеленски, но и на европейците: "Сами сте си виновни“.



Оръжейни доставки



Лишаването от американски оръжия би навредило на Украйна, но не толкова, колкото би навредило преди три години. Това се дължи отчасти на факта, че конфликтът се е променил значително: танковете, противотанковите оръжия и бронираните превозни средства вече играят подчинена роля спрямо всеприсъстващите дронове.



Другата причина е, че доставките на оръжие от Европа сега са по-големи от тези от САЩ. От началото на войната до юни 2025 г. Европа е отпуснала най-малко 40 милиарда долара за военна помощ, което е с 5 милиарда долара повече от САЩ.



Загубата на американско оръжие би засегнала най-вече украинската противовъздушна отбрана, която включва батерии и ракети Patriot. Зеленски многократно е молил за повече противовъздушна отбрана от САЩ, но Patriot са в недостиг. Дори ако САЩ прекъснат собствените си доставки на ракети и резервни части, това може да позволи на европейските и други съюзници да продължат да помагат.



Украйна също има ограничени доставки на високо ефективни американски ракети ATACM.



Администрацията на Тръмп прояви по-голяма готовност да продаде американски оръжия на финансиран от Европа фонд, известен като "Приоритетен списък с нужди на Украйна“ (PURL), на стойност около 90 милиарда долара. Но тя може да накаже Украйна, като се откаже от програмата, ако Киев отхвърли плана.



Обмен на разузнавателни данни



Точният характер на това сътрудничество никога не е бил оповестяван публично, но вероятно включва ранно предупреждение за изстрелването на руски ракети и анализ на движението на руските войски в реално време, което е от критично значение в условия, когато руските войски напредват на няколко участъка от фронтовата линия.



През октомври Зеленски призна, че без американското разузнаване всички украински системи за защита от руски ракети – Patriot, NASAMS и IRIS-T – ще разполагат с ограничени данни, а това означава, че информацията няма да бъде достатъчна за осигуряване на отбраната.



Американското разузнаване също е било използвано за украински удари в дълбочина на Русия, по-специално по военната и енергийната инфраструктура, съобщиха украински източници.



Европейците подобряват достъпа си до такива разузнавателни данни, но създаването и координирането на такива възможности отнема години.



Хора и пари



Най-големите проблеми на Украйна са по-скоро вътрешни и не могат да бъдат решени с никакво количество американски танкове или ракети - това се отнася преди всичко за кадровия кризис в армията.



Ако Киев отхвърли проекта, още една жертва може да стане подкрепата на САЩ за платежоспособността на Украйна. Международният валутен фонд заявява, че Украйна ще се нуждае от 65 милиарда долара бюджетна подкрепа само през следващата година.



Европейският съюз се опитва да се споразумее за начина на използване на замразените руски активи като своеобразен гарант за кредитите. Въпреки това, 28- точковият план заплашва да провали деликатните преговори за използването на тези активи.



Преломният момент



Потенциалната загуба на оръжейни системи и разузнавателни данни, както и нейното непосредствено влияние върху бойното поле, което неуклонно се накланя в полза на Москва, а също и върху доставките на енергоносители в Украйна, са много важни.



"Но те бледнеят в сравнение с перспективата, че САЩ са готови да възнаградят агресията на Путин, да пренебрегнат завладяването на европейски територии и да излязат от най-успешния мирен алианс на съвременната епоха“.

