Диана Дамянова: Политическият пазар

Мирният договор се пише от победителят, каза от висотата на своята трибуна, все още президентът на републиката.

Както се казва, майната ѝ на световната демокрация.

В това отношение поне президентът е последователен, от първия ден на избухването на „специалната военна операция”, та и до днес.

Коалицията „Магнитски” налива българските пари в страна, чийто отбранителни сили се разпадат.

Все още президентът е в добър контрол на думите си, така че политическата му линия е ясна. Как ще си поделят това пространство с всичките величия , мечове и вазраждания е вече съвсем друг въпрос.

Въобще голяма гъчканица в просъветския блок.

В дясно пък си цари разкош и „добрите сили” си се разполагат комфортно в мястото, дето е „малко” празно.

Затова думите там са свободни, като полета на мисълта на бившия вече водач Кирил Петков.

Последният днес призовава да отидем утре на протест с изобилие от цели, но с ясна точка на прицелване – двамата дебелаци.

Добрите сили имат известно затруднение да разберат, че хората по-скоро приемат снимки под герба от такива с розово прасе.

Стремежът към радикализация на протеста е видим и разбираем, средствата за „мобилизация” на хората са си все същите – срещу свинете, прасетата , дебелаците и тн.

Само да не се объркаме кои са дебелаците.

И да внимаваме, че утре като Благо се окаже у дома, целият протест ще трябва да се пренасочи….към розовото прасе.

Накратко, като протестираш срещу всичко, събираш около себе си такива , дето протестират срещу всичко, т.е. професионалните протестиращи.

Стигат ли за лелеяната радикализация ще видим.

Ако не стигат, ще вземем назаем от възрожденците. Те поне са способни всякакви героизми, късане на знамена, заливане с боя, пък и да хвърлят някому един бой.

Ха така! Наздраве , Божанков.

На другия фронт, внучето на ДС и настоящ кмет на София, продължава да твърди, че когато увеличаваш цената на нещо със сто процента, то не увеличаваш , а реформираш.

Реформата щяла била да доведе до това, да си намеря място за паркиране за по-малко от 10 минути.

Явно няма нужда да се обясняваме колко паркинга сме построили /кофти е че бройката граничи с нула/, колко реформи сме довели в центъра за градско паркиране и колко гърла храним със своите градски смс-и.

Това са подробности от пейзажа. Важното е реформата да върви.

Също така продължаваме да чистим мафията от Люлин, като го оставяме отново потънал в боклуци, но това е дребен проблем, защото само след няколко дни същата съдба ще последват и другите квартали на София.

Но пък всичко ще е наред, ако не от утре, то от следващите дни. Честно ви казвам.

На фона на това вечният Пеевски обеща да съди реформата на общината, отразяваща се единствено в двукратно вдигане на цените и с това предизвика гневът на фейсбука на Терзиев.

Истината е обаче, че хората индивидуално не могат да се защитят от РЕФОРМАТА, дори не е ясно как правно ще бъде оформен иска на Пеевски, но е ясно, че когато дефинитивно и безмилостно и без елемент на обяснение общината вдига двойно цените, одобрението на гражданите отива към този, дето се кани да съди общината.

Това не затваря въпросите от близкото минало, но ги затъмнява от фактите на настоящите действия. Въобще темата „за хората” на Пеевски е доста по-печеливша от тази за двамата дебелаци-свине, в обществен план.

И две сладки кампании.

Назарян срича на английски и това възбужда жълтопаветието да излее грамадна кофа жълтопаветна помия, а пък ГЕРБ получава указание за преминаване в защита.

И двете страни са напълно нелепи, но кво да се каже, изпълняваш без да питаш.

После ще се окаже, че английският на Назарян е доста по-добър от английският на Кирил /ох Харварде, Харварде/, но кофите мастило ще са изписани и народът ще е осведомен по „правилния начин” от двете агитки.

Впечатляващ е и общият фронт на кръга от честни, достойни и единствено почтени лица и медии срещу бащата на Сияна, който бил бил направил подписка срещу най-тачената, най-честната и така да се каже единствената демократична съдийка в България.

Там положението също е копи-пейст, но пък дава възможност да се проследи целият обем от социални, печатни, личностни и т.н елементи, готови да защитят всяко вдишване на „добрите сили”.

Внушителен кръг – като започнеш от зловонните елфи , преминеш през редица сайтове и страници, групи и групички, изчетеш единствените и неповторими носители на демокрацията и видиш с очите си текстовете на онези, дето всяка вечер държат речи на площада.

И тогава разбираш, че бащата на Сияна сам е убил детето си /да да , верно е, пише го/ и че е маша на Пеевски, защото бил поискал висшият съд, чиято ръководителка е най-великата и незаменимата, да работи бързо и ефикасно и да дава справедливи присъди на престъпниците по пътя.

Ама той този баща бил грешен, бил бил човек на ГЕРБ /в миналото/ , не бил бил се борел срещу Сарафов, което е единствена гаранция за прием от добрите сили.

И така живота си тече и нищо не се променя.

С единственото уточнение, че „промяна” вече не е добра дума в България.