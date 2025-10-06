Новини
Свят »
Сърбия »
Вучич: Няма повече възможности за отлагане на американските санкции

Вучич: Няма повече възможности за отлагане на американските санкции

6 Октомври, 2025 09:55 464 2

  • нис-
  • александър вучич-
  • сърбия-
  • сащ-
  • петрол

Службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на САЩ наложи санкции на руския петролен сектор

Вучич: Няма повече възможности за отлагане на американските санкции - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Сръбският президент Александър Вучич заяви в емисията на сръбската телевизия "Пинк", че няма повече възможности за отлагане на санкциите на САЩ срещу сръбската петролна компания НИС, предаде БТА.

Службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на САЩ наложи санкции на руския петролен сектор на 10 януари и даде тогава 45 дни на „Газпром нефт“, дъщерно дружество на „Газпром“, да излезе от собствеността си в НИС. НИС също беше поставена в списъка със санкции заради връзката си с „Газпром нефт“. Оттогава компанията получи няколко отлагания на влизането в сила на санкциите, като последното важи до 8 октомври.

Вучич отбеляза, че единственият вариант за отлагане на санкциите е държавата да обяви национализация на компанията, което, по думите му, е "последното нещо", което той би направил, защото "никой не иска това". "Надявам се, че отново ще намерим някакво решение в последния момент", отбеляза той.

На въпрос на телевизията защо Русия не се откаже от компанията в интерес на Сърбия, той посочи, че НИС представлява политически интерес за Русия и неин "отпечатък на Балканите".

"Това е политически и финансов интерес, но мисля, че политическият надделява. Защо не се питаме защо изобщо другите въвеждат санкции?", допълни Вучич.

Сръбският президент коментира и евроинтеграцията на страната, като подчерта, че тя трябва да бъде ускорена. "Трябва да ускорим работата си. Трябва да работим по много рационален начин, а не емоционално - какво, как и накъде вървим. При това трябва да пазим приятелството си с тези, с които не сме го развалили дори в най-тежките моменти. Ще бъде ужасно тежко", отбеляза той.

Вучич съобщи също, че скоро предстои посещение в Сърбия на председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.


Сърбия
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Аз съм веган

    5 3 Отговор
    Вучич е мъж с главно Ж. Идол на копейките и българомразците.

    Коментиран от #2

    09:56 06.10.2025

  • 2 Бекер

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Аз съм веган":

    А те не са никак малко и ни заливат отвсякъде.

    10:01 06.10.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания