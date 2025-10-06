Вучич: Няма повече възможности за отлагане на американските санкции

Сръбският президент Александър Вучич заяви в емисията на сръбската телевизия "Пинк", че няма повече възможности за отлагане на санкциите на САЩ срещу сръбската петролна компания НИС, предаде БТА.

Службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на САЩ наложи санкции на руския петролен сектор на 10 януари и даде тогава 45 дни на „Газпром нефт“, дъщерно дружество на „Газпром“, да излезе от собствеността си в НИС. НИС също беше поставена в списъка със санкции заради връзката си с „Газпром нефт“. Оттогава компанията получи няколко отлагания на влизането в сила на санкциите, като последното важи до 8 октомври.

Вучич отбеляза, че единственият вариант за отлагане на санкциите е държавата да обяви национализация на компанията, което, по думите му, е "последното нещо", което той би направил, защото "никой не иска това". "Надявам се, че отново ще намерим някакво решение в последния момент", отбеляза той.

На въпрос на телевизията защо Русия не се откаже от компанията в интерес на Сърбия, той посочи, че НИС представлява политически интерес за Русия и неин "отпечатък на Балканите".

"Това е политически и финансов интерес, но мисля, че политическият надделява. Защо не се питаме защо изобщо другите въвеждат санкции?", допълни Вучич.

Сръбският президент коментира и евроинтеграцията на страната, като подчерта, че тя трябва да бъде ускорена. "Трябва да ускорим работата си. Трябва да работим по много рационален начин, а не емоционално - какво, как и накъде вървим. При това трябва да пазим приятелството си с тези, с които не сме го развалили дори в най-тежките моменти. Ще бъде ужасно тежко", отбеляза той.

Вучич съобщи също, че скоро предстои посещение в Сърбия на председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.