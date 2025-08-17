Новини
Офисът във Валево на управляващата в Сърбия партия бе подпален

Офисът във Валево на управляващата в Сърбия партия бе подпален

17 Август, 2025 15:19

Маскирани протестиращи с дървени палки и пиротехника са нападнали сградата на общината и прокуратурата във Валево

Офисът във Валево на управляващата в Сърбия партия бе подпален - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Група протестиращи в сръбския град Валево разбиха прозорците и подпалиха офиса на управляващата Сръбска прогресивна партия (СПП) снощи, съобщи сръбската национална телевизия РТС. Регистрирани са инциденти в няколко града, в които са се провели протести вчера вечерта, предаде БТА.

Снощи се проведоха поредните антиправителствени протести в няколко града в Сърбия, като най-много щети са регистрирани във Валево, Западна Сърбия, където протестът бе организиран от ученици от градските гимназии. Този път повод за протеста, според организаторите, бе "прекаленото насилие" от страна на полицията на протест в четвъртък.

Част от протестиращите са носели маски на лицата си и са нападнали офиса на СПП в града. Те са хвърлили пиротехнически средства по сградата, за да счупят прозорците и са подпалили пространството. Пожарът е бил потушен от пожарникари.

Маскирани протестиращи с дървени палки и пиротехника са нападнали и сградата на общината и прокуратурата във Валево, като са разрушили входа на общината.

Полицията е използвала сълзотворен газ и е опитала да изтласка протестиращите от нападнатите сгради, докато те са хвърляли по полицаите пиротехнически средства и предмети.

Към протеста във Валево са се присъединили и граждани от Белград, Лазаревац, Нови Сад, Лозница, Шабац и други градове.

Протести бяха организирани и в Кралево, Нови Сад, Чачак и Белград. В Белград протестиращите се събраха в квартал Нови Београд пред сградата на СПП, като полицията е използвала сълзотворен газ, за да ги отблъсне. В квартал Земун протестиращите са заляли с боя и са разбили прозорците на офиса на Сръбската радикална партия, която е поддръжник на СПП.

В Нови Сад протестиращите замеряха с камъни офиса на партиите Движение на социалистите и Сръбската радикална партия.

След трагедията в северния сръбски град Нови Сад миналата година, когато при инцидент на жп гарата загинаха 16 души, вълна от социално недоволство обхвана цялата страна. Студентите блокираха над 60 факултета в страната и оглавиха вече възникналите спонтанно протести, обвинявайки правителството и президента Александър Вучич в корупция и непотизъм.

На протестите в последните дни се стигна до сблъсъци между протестиращи и полиция, както и до стотици арестувани демонстранти.


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дух

    2 3 Отговор
    И сърбите се оказаха увредени Копейки болни от кафява русофилия и бял комунизъм като българите

    Коментиран от #3

    15:22 17.08.2025

  • 2 Урсула

    1 1 Отговор
    Търси се офиса на еднокнижния винету,които заедно с подлогите зафиров и гуцанов извърши едно от най големите предателство в историята на бг. Сега чакаме фа премахне и бълг.език и фа наложи католизма или исляма като официална религия в Бг.

    15:24 17.08.2025

  • 3 Хайде пак...

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Дух":

    ... комунистите виновни!!!

    Коментиран от #5

    15:24 17.08.2025

  • 4 А50

    1 0 Отговор
    И в Совия преди 35г горя партийният дом, и какво. Сърбите ако са умни да не правят резки движения в навечирието на геополитически промени

    15:26 17.08.2025

  • 5 АБСОЛЮТНО

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Хайде пак...":

    ВЯРНО.ВИНОВНИ ЩЕ СА ДОКАТО СВЯТ СВЕТУВА.

    15:27 17.08.2025

