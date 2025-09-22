Денят на Независимостта - "периферният" национален празник

На днешния ден през 1908 г. политическата ни класа сама прави нещо значимо и немислимо, без да пита никого навън - както се оказва, за последен път в по-новата ни история.
Нашите управници, начело с княза и правителството, имат нахалството и дързостта да нарушат един от най-омразните ни международни договори наред с Ньойския - Берлинския. Ред фактори спомагат за успешното начинание:
Загиващата Османска империя, която едва намира сили само да скръцне със зъби за война, както и при Съединението.
Благоприятното "безразличие" на великите сили към инициативата на Фердинанд и Малинов - на големите фактори от "международното положение" точно в този момент нито им се воюва, нито им е чак толкова важно случилото се, нито имат възможност да водят война.
Огромна роля да се направят на разсеяни е и че още на следващия ден Австро-Унгария, разбирайки за акта в Търново, анексира на свой ред провинциите на ранената империя Босна и Херцеговина.
И не на последно място - бързата последваща дипломация на тристранката София-Високата порта-Москва, с която декларацията от старата ни столица е узаконена официално и международно.
И точка.
Разбира се, ще маркираме и огромната движеща сила на Нейно Величество Суетата. Възможността княз Фердинанд да се провъзгласи за цар въобще не е за пренебрегване като водеща в мотивацията му. Същата суета и самонадеяност, която ще прахоса само след няколко години всичко постигнато с първата Балканска война.
Пушка не пуква, капка кръв не се пролива - почти като при Съединението, когато загива нелепо единствено капитан Райчо Николов.
Може би и за това този празник си остана някак периферен за българина на фона на другите т. нар. национални. Няма паметници, няма гробове, няма мемориали. Сирени не вият за никого. А народът ни така е свикнал, съществувайки векове в своеобразна перманентна Задушница.
За обикновените хора реално не се променя нищо - нито поробител е прогонен, нито е сменен обществения строй. Бог знае по кошари и паланки кога са разбрали за случилото се и колко са го проумели.
Какво да правиш - "тарикатска" работа е била обявяването на Независимостта. А и защо трябва да гинем, когато съдбата и моментът ни дават възможност всичко да се случи хем "со кротце", хем тържествено.
Честит празник!
1 честен ционист
11:26 22.09.2025
2 Последния Софиянец
11:26 22.09.2025
3 Ганя Путинофила
Нали руснята ни е асвабадила 1878г?
Защо 30 години по късно ставаме независими?
Нещо се объркАх!
11:32 22.09.2025
4 Не си се объркАл
До коментар #3 от "Ганя Путинофила":така си по рождение, объркан.
Или сбъркан.
Или и двете.
11:37 22.09.2025
5 Дрът русофил
Племето не иска да е независимо!
Робите си искат руският ботуш!
11:39 22.09.2025
6 УдоМача
11:40 22.09.2025
7 Не си се объркал
До коментар #3 от "Ганя Путинофила":Понятието Източна Румелия съществува чак до 1908 г.!
Тогава за какво Съединение говорим 1885г?
11:45 22.09.2025
8 Факт
България чинно плаща вноските по новия дълг до 1912, след което плащанията са спрени заради Балканските войни и Първата световна война. През 1920г., като част от новата политика на болшевиките - “не търсим дългове към Русия и не плащаме дълговете на Русия”, правителството на Ленин прекратява съществуващите дългове на България към бившата руска империя.
11:49 22.09.2025
9 Факт
Както не ни поздрави и за Съединението. Те са пирон в ковчега на руския империализъм и плановете му за хегемония на Балканите и превземането на Босфора. Неслучайно Русия не признава и Съединението през 1885 г. и Независимостта ни през 1908 г.
Русия поставя условие България да изплати Окупационния дълг и на Княжество Румелия, заложено в чл. 8 на временния Сан Стефански договор и буквално преписано в чл. 22 на Берлинския договор. До 1901 г. България изплаща "рекет Русия" за окупационния дълг, който е 24% от бюджета на княжеството.
Еквивалент на 32 000 кг. злато. За да признае Независимостта ни, Русия поставя условие да изплатим и в еквивалент на злато още 20 000 кг. заради окупационния дълг на Източна Румелия.
Едва през април 1909 г., след като България се съгласява да плаща, Русия ни признава като независима държава и субект на международното право. И само след 7 години пълчищата на империята ще нахлуят в Добруджа през 1916 г., за да изядат здравия български юмрук на генерал Колев.
Честит Ден на Независимостта, българи!
11:51 22.09.2025
10 Сегашната русия е заплаха
До коментар #4 от "Не си се объркАл":Или така се представя само.
11:51 22.09.2025
11 22 септември
12:00 22.09.2025
12 22 септември стана възможен,
12:03 22.09.2025