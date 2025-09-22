Новини
Денят на Независимостта - "периферният" национален празник

22 Септември, 2025 11:02, обновена 22 Септември, 2025 11:21 731 12

  • независимост-
  • фердинанд-
  • търново-
  • празник

Случилото се в Търново на 22 септември 1908 г. е последният самостоятелен акт на политическата ни класа от международно значение

Денят на Независимостта - "периферният" национален празник - 1
Снимка: БНР
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

На днешния ден през 1908 г. политическата ни класа сама прави нещо значимо и немислимо, без да пита никого навън - както се оказва, за последен път в по-новата ни история.

Нашите управници, начело с княза и правителството, имат нахалството и дързостта да нарушат един от най-омразните ни международни договори наред с Ньойския - Берлинския. Ред фактори спомагат за успешното начинание:

Загиващата Османска империя, която едва намира сили само да скръцне със зъби за война, както и при Съединението.

Благоприятното "безразличие" на великите сили към инициативата на Фердинанд и Малинов - на големите фактори от "международното положение" точно в този момент нито им се воюва, нито им е чак толкова важно случилото се, нито имат възможност да водят война.

Огромна роля да се направят на разсеяни е и че още на следващия ден Австро-Унгария, разбирайки за акта в Търново, анексира на свой ред провинциите на ранената империя Босна и Херцеговина.

И не на последно място - бързата последваща дипломация на тристранката София-Високата порта-Москва, с която декларацията от старата ни столица е узаконена официално и международно.

И точка.

Разбира се, ще маркираме и огромната движеща сила на Нейно Величество Суетата. Възможността княз Фердинанд да се провъзгласи за цар въобще не е за пренебрегване като водеща в мотивацията му. Същата суета и самонадеяност, която ще прахоса само след няколко години всичко постигнато с първата Балканска война.

Пушка не пуква, капка кръв не се пролива - почти като при Съединението, когато загива нелепо единствено капитан Райчо Николов.

Може би и за това този празник си остана някак периферен за българина на фона на другите т. нар. национални. Няма паметници, няма гробове, няма мемориали. Сирени не вият за никого. А народът ни така е свикнал, съществувайки векове в своеобразна перманентна Задушница.

За обикновените хора реално не се променя нищо - нито поробител е прогонен, нито е сменен обществения строй. Бог знае по кошари и паланки кога са разбрали за случилото се и колко са го проумели.

Какво да правиш - "тарикатска" работа е била обявяването на Независимостта. А и защо трябва да гинем, когато съдбата и моментът ни дават възможност всичко да се случи хем "со кротце", хем тържествено.

Честит празник!


Поставете оценка:
Оценка 4.7 от 7 гласа.
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 честен ционист

    2 8 Отговор
    Трябвало е да остане в историята като бартерната сделка между Русия и Австро-Унгария.

    11:26 22.09.2025

  • 2 Последния Софиянец

    7 8 Отговор
    Една държава е независима по три признака-Граници, армия и валута.Ние нямаме и трите.

    11:26 22.09.2025

  • 3 Ганя Путинофила

    0 8 Отговор
    Ама как така?
    Нали руснята ни е асвабадила 1878г?
    Защо 30 години по късно ставаме независими?
    Нещо се объркАх!

    Коментиран от #4, #7

    11:32 22.09.2025

  • 4 Не си се объркАл

    7 0 Отговор

    До коментар #3 от "Ганя Путинофила":

    така си по рождение, объркан.
    Или сбъркан.
    Или и двете.

    Коментиран от #10

    11:37 22.09.2025

  • 5 Дрът русофил

    0 4 Отговор
    Както виждате няма масови манифестации както на 3 март!
    Племето не иска да е независимо!
    Робите си искат руският ботуш!

    11:39 22.09.2025

  • 6 УдоМача

    3 0 Отговор
    Баш Задушница на нашата Независимост е днешния ден. А с други думи казано - от нас вече нищо не зависи..

    11:40 22.09.2025

  • 7 Не си се объркал

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "Ганя Путинофила":

    Понятието Източна Румелия съществува чак до 1908 г.!
    Тогава за какво Съединение говорим 1885г?

    11:45 22.09.2025

  • 8 Факт

    2 1 Отговор
    85 000 000 лева - това е сумата, която България започва да изплаща на Русия като компенсация за руската намеса при решаване на финансовите спорове между София и Истанбул. В замяна на сигурния финансов поток от България (която редовно изплаща на Русия своя окупационен дълг от 1878г.), Петербург се задължава да опрости на Османската империя 125 милиона франка от военния репарационен дълг на Портата към Русия, който османците така и не са изплащали след Берлинския договор. Сигурни пари и стабилност, подплатени с нова доза българска признателност, на фона на засилващото се влияние на Австро-Унгария в София - един отличен ход на руската дипломация.
    България чинно плаща вноските по новия дълг до 1912, след което плащанията са спрени заради Балканските войни и Първата световна война. През 1920г., като част от новата политика на болшевиките - “не търсим дългове към Русия и не плащаме дълговете на Русия”, правителството на Ленин прекратява съществуващите дългове на България към бившата руска империя.

    11:49 22.09.2025

  • 9 Факт

    1 1 Отговор
    Нe oчаквайте Русия да ни поздрави за Деня на Независимостта!
    Както не ни поздрави и за Съединението. Те са пирон в ковчега на руския империализъм и плановете му за хегемония на Балканите и превземането на Босфора. Неслучайно Русия не признава и Съединението през 1885 г. и Независимостта ни през 1908 г.
    Русия поставя условие България да изплати Окупационния дълг и на Княжество Румелия, заложено в чл. 8 на временния Сан Стефански договор и буквално преписано в чл. 22 на Берлинския договор. До 1901 г. България изплаща "рекет Русия" за окупационния дълг, който е 24% от бюджета на княжеството.
    Еквивалент на 32 000 кг. злато. За да признае Независимостта ни, Русия поставя условие да изплатим и в еквивалент на злато още 20 000 кг. заради окупационния дълг на Източна Румелия.
    Едва през април 1909 г., след като България се съгласява да плаща, Русия ни признава като независима държава и субект на международното право. И само след 7 години пълчищата на империята ще нахлуят в Добруджа през 1916 г., за да изядат здравия български юмрук на генерал Колев.
    Честит Ден на Независимостта, българи!

    11:51 22.09.2025

  • 10 Сегашната русия е заплаха

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Не си се объркАл":

    Или така се представя само.

    11:51 22.09.2025

  • 11 22 септември

    2 0 Отговор
    Не е никакъв празник на независимостта! Кръгла нула. ...Ясна работата 1908 година искат да ни внушат че бил обявен края на васалитета на България от Османската империя. .... до 1908 г. В България е било фряш от турски васалчета, но бил дошъл един чичко във Русе с корабчето Крум от Австро-Унгария и вече не сме били васалчета .....а еврозонци.... а руснаците тях никой никога не ги е бил виждал..... Празника е 3 МАРТ. Точка

    12:00 22.09.2025

  • 12 22 септември стана възможен,

    2 0 Отговор
    защото Османската империя окончателно рухна с младотурците!

    12:03 22.09.2025