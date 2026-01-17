Пореден опит да се овладеят вузовете политически

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Редакционен коментар на ПловдивПрес

Точно когато правителството бе отнесено от вълната на протестите и момчето – министър на образованието и науката си отива, назначената от ГЕРБ областна управителка на Пловдив Христина Янчева прие ролята на политически слугинаж и се подложи да удовлетворява едновременно мераците и на отиващ си министър, и на всеядни синдикати, и на ГЕРБ конюнктурата. В спастреното набързо събитие само за няколко дни, под гръмкото заглавие „Модерно висше образование чрез устойчиво финансиране за качествено обучение, академични стандарти и партньорство в институционална среда“, областната управителка бе патрон на поредния опит да се овладеят политически университетите чрез ректорите им.

Госпожа областна управа не могла да откаже на желанието на министъра от преди седмица, набързо преди още да се е простил с властта, в Пловдив да се заформи псевдо мегафорум, който да чертае бъдещето на висшето образование. Целта на отиващия си министър била той да изпъкне като безспорен лидер в образованието в навечерието на изборите. Фойерверката с форума в Пловдив щяла да компенсира рухналия му вътрешно-партиен имидж след отменените от съда реформи с изпита след 7-ми клас. Активна роля в организацията на кризисния ПР на министъра в оставка изиграла видната отвсякъде синдикална лидерка Лиляна Вълчева. С пот, истерия и напъни, тя приласкавала, заставяла и заплашвала ректори да участват в глупотевината в Пловдив. Според аудиозапис на министъра, разпространяван в ректорските среди, мотивът на видимата отвред синдикалистка бил „омразата в червата“ към сегашната председателка на Съвета на ректорите – Миглена Темелкова. За да убеди областната управителка, че няма да я изоставят по ГЕРБ пистата и след изборите, министърът проводил преди дни в Пловдив и личния си съветник Костадин Костадинов.

През октомври същият тандем Вълчеви – министър и синдикална водачка, заедно с амбициозния ректор на Софийски университет Георги Вълчев, спретнаха също толкова набързо Асоциация на държавните университети в България. Тогава ректори споделиха, че всички Вълчеви се страхуват от експертизата на Темелкова и търсят начин да я неутрализират като лидер на Съвета на ректорите. Мнозина от политическите партии пък заподозряха, че новосформираната, с министерска и синдикална депеша и зам.-министърско присъствие, асоциация ще е подлогата на Герб за президентските избори. Запознати твърдят дори, че като ГЕРБ кандидат-президенти се вживявали вече двама ректори – този на Софийската алма матер и болезнено напористия ректор на НАТФИЗ. Странен, но показателен факт е, че точно студентите на техните университети бяха в основата на многолюдните протести от преди месец срещу сглобеното от ГЕРБ правителство. Очевидно и студентите им не понасят слугинския манталитет към властта на ректорите си и изляха вътрешноуниверситетското си недоволство като омраза към правителството.

В заформения вчера в Пловдив политико-академичен вертеп, за жертви отново били нарочени ректори на държавни университети. Те, без да подозират, се оказаха замесени в политическите амбиции на сбогуващото се с министерското кресло момче. Глупотевината наподобявала партийно събрание – с речи, цифри, убеждаващи колко добре е управлявало момчето – министър, режисирани изказвания, борба за 5 минути слава на клакьори.

На ректорите обаче един по един започва да им светва, че са употребени от тандем Вълчеви за пореден път. Моментът на истината настъпва, когато част от ректорите отказват да подпишат предлагания заключителен документ. Той представлява похвално слово за финансовата политика на ГЕРБ министъра. В него триото Вълчеви е вменило задължение на следващите министри на образованието да следват финансовите формулки на подплашеното за политическото си бъдеще момченце.

Целта е документът да бъде размахван в политическата кампания от Красимир Вълчев в опит да заздрави разклатените си вътрешнопартийни позиции. Ако ректорите бяха парафирали блудкавите пожелания в декларацията неволно щяха да станат част от политическата надпревара в страната. Мнозина от ректорите натрапчиво се питаха, защо отиващ си министър и синдикати политизират висшето образование?

Ректори, пътували за „мегафорума“ на цирк Вълчеви недоумяваха кое е налагало бързата организация на псевдосъбитието, за което покани са получили едва 7 дни преди него. „Ние не сме на повикване. Имаме си програми. Но ни натискаха всякак за да дойдем. Заплашваха ни.“ – сподели ректор. Други запазиха мълчание за мотивите за присъствието си, но очевидно несъгласни със случващото се на форума, го напуснаха в първия час от началото му.

Ректор пожелал анонимност сподели: „Тръгвам си, защото личи, че това е политическо събитие!“. Друг негов колега каза: „Тази седянка днес се прави защото в София председателката на Съвета на ректорите празнува в момента юбилейна годишнина и отивам на празника ѝ, защото нищо чудно да я видим министър“.

„Тези са бити карти! Опитват се да унищожат университетите с измислени реформи.“ – каза представител от друг университет.

Много ректори, заставени да присъстват на спектакъла в Пловдив, си задаваха въпроса защо Красимир Вълчев и Лиляна Вълчева, които дружно отидоха с ректора на Софийски университет и целунаха ръка преди два месеца на Бойко Борисов, отново в организирано политическо присъдружие се прицелват в политическото овладяване на университетите чрез ректорите им?

На фона на цирка с режисьори госпожа Областна управа, отиващото си МОН-момче, забележимата във физическото пространство синдикалистка и впусналите се в президенската надпревара на ГЕРБ ректори на НАТФИЗ и Софийски университет е редно надареният от тях с икона Бойко Борисов да каже какво печели партията му от политическото овладяване на академичните среди и съгласен ли е с поведението на старозагорското момче, което разделя за да владее висшето образование. И дали няма това да доведе до студенти и от други университети по улиците не само на столицата, ако момчето пак стане министър?