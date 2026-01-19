Новини
Диана Дамянова: Парашутирането

Диана Дамянова: Парашутирането

19 Януари, 2026

  • диана дамянова-
  • румен радев-
  • политика-
  • избори-
  • парламент-
  • парламентарни избори

Защо тогава всички се занимават с това, сякаш има нещо нередно. Ами, защото е нередно!

Диана Дамянова: Парашутирането - 1
Снимка: бТВ
Диана Дамянова Диана Дамянова пиар анализатор
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Въобще не е проблем, че настоящ президент /сякаш/ ще се включи в политическата битка.

Напротив, нормално е. Още повече като се има предвид, че политиката в България е твърде доходно занимание за всякакви екземпляри, които оставени без политическа власт сякаш губят смисъла си.

Това коментира във "Фейсбук" Диана Дамянова,

Също така настоящият президент доста обилно „поуправлява” реалната изпълнителна власт, а както е вероятно – и добре се облажи от нея.

Така че включването му в политическата битка е нещо напълно нормално. Има си висок рейтинг човекът, почти двоен на следващия. Има и желание и възможности и лица /навярно многобройни/ тръпнещи да го видят на политическия терен.

Защо тогава всички се занимават с това, сякаш има нещо нередно.

Ами, защото е нередно.

Първо – напускането на президентската институция с неизпълнен мандат е напълно нередно, поне за смислената част от обществото. За хората, които са му гласували доверие да върши едно, пък той се хвърля да върши съвсем друго.

Второ – усещането, че вкусът на употребата на изпълнителната власт в пълния ѝ размер твърде много се е усладил на президента, докато близо три години по стечение на политическите обстоятелства, а и поради някои недъзи на българската конституция, се усилва във все повече хора.

Но най важно е третото.

Парашутирането.

Е, то не е много редно.

Защото хората, които участват в политическия живот са задължени , понякога в продължение на години да „градят” своя политически профил, да се изправят пред присъдата на обществото и да се опитват да сътворят своя имидж. Не че голяма част от тях не са като в лоша комедия или направо не са напълно нелепи. Но все пак , такава е логиката на политическия процес – представяш се пред обществото, то те оценява и ти дава политическа задача.

Приземяването в политиката на лица, на които обществото е „възложило” различна задача и им е гласувало доверие да осъществяват други планове е действие с елемент на парашутиране. Не че в световната политика няма примери на различни „звезди” – най-вече от шоу и спорт бизнеса /или царе/, които да се се превърнали в политически лица. Къде с успех, къде по-скоро - не.

Оправданието на президента за това, че не върви по задължителния политически път ще бъде, че му се налага да спаси нацията.

„Парашутирането” има този недъг, че не представя пред обществото нито идеологията, нито компанията, нито дори веруюто на парашутиста.

Защото той слиза , в конкретния случай от крилете на черния лебед и каца точно в центъра на политическия живот.

И разбира се, кяри от това. Защото в политическата битка, колкото по-малко знаят за твоите намерения, толкова по-голям кръг от хора те подкрепят.

А когато заявката е да си просто спасител, тогава многобройните, чакащи своето спасени роби са готови да те прегърнат веднага.

Друг е въпросът, че за това не е виновен спасителят, а робът...


София / България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Трол

    15 8 Отговор
    Всички бг политици са парашутисти, единствено г-н Пеевски кара танк.

    Коментиран от #4, #24

    16:04 19.01.2026

  • 2 Как стои

    32 3 Отговор
    въпросът за парашутисти в журналистиката по спуснати проекти?

    16:06 19.01.2026

  • 3 ООрана държава

    37 2 Отговор
    Офф стига бе тоя гущеr всеки ден ли ще и публикувате депесарските глупости

    16:06 19.01.2026

  • 4 Герп боклуци

    27 2 Отговор

    До коментар #1 от "Трол":

    Не танк, а танкер. В танк немож се събра това нещо

    16:07 19.01.2026

  • 5 Тая

    31 2 Отговор
    стара чанта още ли е жива?

    Коментиран от #7

    16:09 19.01.2026

  • 6 Тая какво се чуди

    20 0 Отговор
    Цялата ни държава е такава, я виж администрацията, от 100 човека, 80 са парашутисти, но пък гласуват с целия род за самолета от който са скочили с парашута и са се приземили на работа дето цял ден да подвиват крак. Ако оставим парашутистите сами в администрацията, след 3 дни всичко ще рухне.

    16:10 19.01.2026

  • 7 За съжаление

    9 0 Отговор

    До коментар #5 от "Тая":

    Още да

    16:12 19.01.2026

  • 8 Оставете

    18 0 Отговор
    тая баба да си прашутира !

    16:19 19.01.2026

  • 9 Крайно време

    6 0 Отговор
    Трябва да се вдигне прага за влизане на коалиции в Парламента.Не е нормално за няколко партии прагът да е също 4 %,като за една единствена партия.Сега да му мисли опозицията .Меч,Величие,ПП и всички БСП-та.

    16:20 19.01.2026

  • 10 Какво е постигнало

    17 2 Отговор
    това бабе, че трябва да бъдем информирани за мисловните и напъни Б

    16:21 19.01.2026

  • 11 Петкан

    12 4 Отговор
    Партиите от статуквото са умрели от страх, че ще бъдат отвеяни. Сега ще почнат да тъманят едни плюнки за Радев, които ще втълпяват на простодушните ежедневно, ежечасно, ежеминутно, ежесекундно, дори мили секундно. Сега е момента хората от площада да застанат зад антикорупционните сили и да задушим мафията. Никаква прошка за ББ, ДП, АД и другите събукви, които всички знаят, както и националните предатели поддържащи войната в Украйна с оръжия и празнословия. Към Румен Радев - бъди особено внимателен с хората от обкръжението, особено най-близкото. Народното разочарование ще бъде убийствено, ако станат като предишните. Успех!!!

    16:23 19.01.2026

  • 12 Бялджип

    12 2 Отговор
    Тази е с отдавна прогнил мозък, останало и е само злобата. Втвърдена стара досадница, същата като Поптодорова, като разните "професорки", които цапат сутрешните телевизионни блокове. Ако някой има доверие на такива, трябва му медицински съвет от психиатър.

    16:23 19.01.2026

  • 13 възмутен

    7 0 Отговор
    Какво парашутиране ? Целия Магаданс е парашутиран в парламента , и още много хостеси

    16:27 19.01.2026

  • 14 Граовец

    9 2 Отговор
    тая полуде

    16:30 19.01.2026

  • 15 Георги

    1 1 Отговор
    рано е, чичо Румене, рано е. Кажи на Козяк, че, който бърза - бърка.

    16:35 19.01.2026

  • 16 Чичо Манчо

    1 2 Отговор
    Кукумявката пак на екран, кой я бута тази кокараджа, пак мозък.

    16:47 19.01.2026

  • 17 АЛОО КАКО

    1 2 Отговор
    ДА ОСТАВИ БОРИСОВ И ПЕЕВСКИ ДА СИ РАЗИГРАВАТ КОНЧЕТО КАКТО ИСКАТ ЛИ НАЛИ ЗАТОВА МУ ОГРАНИЧИХА ПРАВОМОЩИЯТА

    16:51 19.01.2026

  • 18 Винкело

    2 2 Отговор
    Хо-хо! Всички са в паника! Някои лъжат, други псуват, трети я карат на иронични подмятания. Обединява ги едно: безумен страх.

    16:56 19.01.2026

  • 19 Абе

    1 1 Отговор
    Не формалният лидер на гепи бацо шкафков като беше кмет що напусна мандатя на средата? А неговото е редно. А кикитата с партията на Нестимор? А и туй редно. И 2 млрд за зелю е редно, ама за обезщетения на трудещите се и пенсии нема а? Все е редно

    16:57 19.01.2026

  • 20 Само изкуфели

    1 1 Отговор
    бабички им давате думата и на пикаещи по шадравани! какво могат да кажат на публиката - техните си глупости!

    17:03 19.01.2026

  • 21 Опс

    1 1 Отговор
    Що не си гледаш пенЦиата....Що АНАЛизатори се навъдия,що спЕсиалисти....познават мъжко магаре под опашката....

    17:07 19.01.2026

  • 22 Дон Тони

    1 1 Отговор
    Дияна да надува парашутените гащи и из Анадола! Зависима журналя!

    17:08 19.01.2026

  • 23 павела митова

    0 0 Отговор
    тази е по близко до Св.Петър от колкото до земята

    17:10 19.01.2026

  • 24 Бай Данчо

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Трол":

    Личи че не си ходил в казарма!!!! За танкисти се вземат дребни хора! Този може да кара само комунал!

    17:10 19.01.2026

  • 25 дядото

    1 0 Отговор
    тази политическа из мет съвсем психяса от мълчанието на президента и страх да не загуби място на баницата.пфу.

    17:11 19.01.2026

  • 26 Факт

    0 0 Отговор
    Защо всички се чувстват длъжни да дават мнения?

    17:16 19.01.2026