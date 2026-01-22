Владислав Панев пред ФАКТИ: Фонд сигурност на електроенергийната ни система беше брутално източван ВИДЕО

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Има проблем със Зелената сделка, тъй като цените на електроенергията са твърде високи в ЕС, иновациите изостават, индустриите се оплакват от ограниченията, налагани им от Брюксел. Виждаме, че от миналата година има едно връщане назад в елементите на Зелената сделка, което е по-скоро позитивно за мен, защото въпросът за климатичните промени и как да се справим с тях е свързан с вкарването на иновации, а не със поставянето на забрани. Това обясни в студиото на ФАКТИ пред Лили Маринкова Владислав Панев, бивш депутат от ДБ.

Той добави, че Фонд сигурност на електроенергийната ни система беше брутално източван последните години. Тецовете на Ковачки източват стотици хиляди от субсидии, заради това, че осигурявали парно на няколко малки населени места.

