Владислав Панев пред ФАКТИ: Фонд сигурност на електроенергийната ни система беше брутално източван ВИДЕО

22 Януари, 2026 14:58 914 4

  • владислав панев-
  • зелена сделка-
  • фонд сигурност-
  • енергийна система

Виждаме, че от миналата година има едно връщане назад в елементите на Зелената сделка, което е по-скоро позитивно за мен, защото въпросът за климатичните промени и как да се справим с тях е свързан с вкарването на иновации

Владислав Панев пред ФАКТИ: Фонд сигурност на електроенергийната ни система беше брутално източван ВИДЕО - 1
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Има проблем със Зелената сделка, тъй като цените на електроенергията са твърде високи в ЕС, иновациите изостават, индустриите се оплакват от ограниченията, налагани им от Брюксел. Виждаме, че от миналата година има едно връщане назад в елементите на Зелената сделка, което е по-скоро позитивно за мен, защото въпросът за климатичните промени и как да се справим с тях е свързан с вкарването на иновации, а не със поставянето на забрани. Това обясни в студиото на ФАКТИ пред Лили Маринкова Владислав Панев, бивш депутат от ДБ.

Той добави, че Фонд сигурност на електроенергийната ни система беше брутално източван последните години. Тецовете на Ковачки източват стотици хиляди от субсидии, заради това, че осигурявали парно на няколко малки населени места.

Какво каза Панев по повод евентуалното навлизане в политиката на Румен Радев и бъдещата кампания на ПП-ДБ вижте във ВИДЕОТО.


  • 1 Да бе плеши

    4 1 Отговор
    Ама аз нямам селфи с шиши

    15:04 22.01.2026

  • 2 TъПанеff констататора

    5 0 Отговор
    Ама другарят Ковачки от четвърт век си работи с всяка партийна мафия и ви се отчита и всички точите милиарди от енергетиката през неговите схеми.

    15:05 22.01.2026

  • 3 Добре дошли в Еврозоната глупаци!

    8 0 Отговор
    Големи лъжи. Цените на електроенергията НЕ са твърде високи в ЕС, а са високи в България. И лесно може да се провери.

    В момента заради ЕС България плаща най-скъп ток - 276,50 евро/мВч, защото ни задължават да изнасяме за украйна. В същото време в западна Европа е по-евтоно 2-3 пъти - Испания 60 евро/мВч, Франция 88 евро/мВч, Германия 106 евро/мВч, Италия 116 евро/мВч, Чехия 140 евро/мВч, Полша 141 евро/мВч..

    15:09 22.01.2026

  • 4 по добре кажи

    0 0 Отговор
    има ли неизточена система

    16:03 22.01.2026