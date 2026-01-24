Велислав Величков: Плочката се нарича Сарафов – като падне тя, пада доминото

Защо според учредителите на Инициатива "Правосъдие за всеки" (ИПВ) "ключът" към демокрацията у нас все още се държи от поста на главния прокурор на страната и какво могат да променят протестите, коментират в "Мрежата" по програма "Христо Ботев" адв. Велислав Величков от Инициатива "Правосъдие за всеки" и Александър Танев, студент по право.
Защо пак говорим за Борислав Сарафов
В разговора гостите подчертават, че въпросът за временно изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов остава ключов за състоянието на правосъдието и за предстоящите избори. Според тях "изтекоха първите шест месеца, изтекоха и вторите, а законът е категоричен", което прави темата неизбежна.
Събеседниците отбелязват, че смяната на главния прокурор е пряко свързана с честността на изборите, защото "махането на Борислав Сарафов е абсолютна предпоставка за по-честни избори".
В разговора се поставя въпросът как "обикновеният човек" да разбере защо всичко опира до един пост. Гостите обясняват, че:
• главният прокурор е единственият, който може да възобновява прекратени дела;
• много от тези дела засягат ключови политически фигури;
• "ако утре имаме независим главен прокурор, Пеевски и Борисов ще бъдат в затвора", ако фактите бъдат доказани.
Подчертава се, че "Пеевски държи Борисов за гушата", защото прекратените производства могат да бъдат активирани във всеки момент.
Как се стигна до назначаването на Сарафов
Събеседниците припомнят, че според Конституцията главният прокурор се избира от Пленума на ВСС, а не от прокурорската колегия. В разговора се отбелязва, че:
• "подчинените не могат да си избират началника";
• назначаването на Сарафов е станало "17 часа след освобождаването на Иван Гешев";
• политически сигнали са предшествали решението – "Кой каза да сменят Гешев? Борисов. На другия ден – ДПС."
Гостите се обединяват около тезата, че процедурата е била опорочена, а резултатът – зависимост на институцията.
Плочката се нарича Сарафов – ефектът на доминото
В разговора се използва метафората, че "като улучиш точната плочка, се разпада цялото домино". Според гостите именно постът на главния прокурор е тази плочка, защото:
• от него зависи движението на ключови дела;
• той може да блокира или да отпуши разследвания;
• системата е "навързана" и промяната започва от върха.
Младите и протестите
Гостите коментират, че младите хора могат да превърнат темата за правосъдието в "тренди" кауза: "Да протестираш срещу главен прокурор също е забавно, важно и модерно. Гражданският натиск свали правителството. Същият натиск може да промени и съдебната система."
Те подчертават, че апатията може да бъде преодоляна "със смях, надежда и реални идеи".
"Пеевски не е подал оставка от съдебната власт"
В разговора се извежда тезата, че реалната власт в прокуратурата не е в ръцете на временно изпълняващия функциите, а в политическите зависимости: "Главният прокурор е Пеевски, не Сарафов. Сарафов е изпълнителят. Държава без независимо правосъдие е форма на организирана престъпност."
Гостите подчертават, че липсата на ефективно правосъдие пряко влияе върху живота на хората – "пенсията на жената от село е такава, защото шестима поредни главни прокурори не си вършиха работата".
Изборният кодекс и "мадуровките"
Събеседниците остро критикуват промените в изборното законодателство. В разговора звучат реплики като: "Гласуването със скенери е хартиено с машинно отчитане. Нямаме машинно гласуване." "Пазарджик ще се повтори в национален мащаб."
Твърдението на някои от политиците "разкарахме мадуровките", гостите определят като манипулативно, тъй като именно тези машини показаха, че Мадуро е загубил изборите във Венецуела.
Може ли изборите да бъдат отменени?
В разговора се подчертава, че ако след изборите Конституционният съд установи противоконституционни текстове в Изборния кодекс, това може да доведе до: отмяна на изборите, политическа криза, европейски реакции.
"Целите избори могат да си заминат", ако се докаже нарушение на принципите за равно, пряко и свободно гласуване.
Какво следва за Сарафов
Гостите обясняват, че процедурата за освобождаването му е вече инициирана и е нужно само ВСС да констатира изтичането на срока. Според тях: "Ако видим смяна на Сарафов, това означава едно – звъннал е телефонът. "Боби, тръгвай." Или: "Време е да вземете решение."
В разговора се подчертава, че дори смяната да се случи, "длъжността трябва да се премахне — това е съветска длъжност, началник на колхоза". Според събеседниците "гражданският натиск остава най-силният инструмент за промяна".
2 Гост
Коментиран от #8
13:10 24.01.2026
3 Цвете
Коментиран от #12
13:12 24.01.2026
4 име
13:12 24.01.2026
5 Дядо Кольон от Стрелча
До коментар #1 от "Kyчka на Пеевски ли е Бойко Борисов?":Като изключим цената на разсада, плочката Сарафов ми е най големия проблем. Сън не ма фаща да мисля как да го реша.
13:12 24.01.2026
6 Хипотетично
Доминото е многопластово с възпиращи съдийски рубик кубчета изшарено и не се саморазрушава.
13:12 24.01.2026
8 Скоро
До коментар #2 от "Гост":Радев ще им намести керемидите на шарлатаните.
Коментиран от #11, #30
13:13 24.01.2026
9 Кабапомаков
13:15 24.01.2026
11 вер вайте му
До коментар #8 от "Скоро":Че кой предложи шарлатани за премахване на герберовата корупция и какъв е резултатът?
13:18 24.01.2026
12 той
До коментар #3 от "Цвете":На простото цвете накой да и каже, че тя не е народа. Дали си спомня същите приказки: Филчев, Цацаров, Гешев и сега Сарафов. Абе простото си е просто.
13:21 24.01.2026
13 Даниел
Защо човек би направил нещо против волята си?
13:23 24.01.2026
14 Абе ей, вие няма ли да се осъзнаете?
13:24 24.01.2026
15 Плочки а?
13:27 24.01.2026
17 Вашето мнение
13:40 24.01.2026
18 Никола
13:42 24.01.2026
19 ШЕФА
13:42 24.01.2026
20 Ами
Необходима е такава промяна на системата, която да гарантира
нейната ефективност при всякакви условия.
Така, че проблема е по-скоро законодателен, от колкото персонален.
13:43 24.01.2026
21 Анонимен
Коментиран от #22
13:43 24.01.2026
22 Вашето мнение
До коментар #21 от "Анонимен":И за следващия същото ще казват, нали трябва пари да се наливат в нпо-то от което тоя плюска. Това на сннимката е нпо хрантутник през целия си живот.
13:48 24.01.2026
25 Сарафов ли е "мамника" ? Той ли е злото
13:55 24.01.2026
26 койдазнай
13:57 24.01.2026
27 Мнение
Коментиран от #31, #34, #35
13:58 24.01.2026
29 Много искам Величков
14:03 24.01.2026
30 Народ
До коментар #8 от "Скоро":Който си фантазира ,че Радев ще го оправи е много наивен ,всичко е един цирк
14:04 24.01.2026
31 Българин
До коментар #27 от "Мнение":Абе модерна и просперираща България сигурно няма да е лошо, ама на нас Пеев и Бойко са ни по на сърце!
Коментиран от #33
14:04 24.01.2026
32 Ганчю
14:06 24.01.2026
33 Смени плочата
До коментар #31 от "Българин":Сега модерното е месията Радев
14:07 24.01.2026
34 Аре обясни обаче сега
До коментар #27 от "Мнение":по подробно ако можеш какво разбираш под "съдебна реформа"? Щото се наслушахме на разни там млади недоразумения дето вряцат по площадите ама иначе и идея си нямат къде точно е съда. Наратива "съдебна реформа" без пояснения под черта е едно голямо нищо. блабла..за неграмотни правно наивници
14:10 24.01.2026
35 Колко тъй
До коментар #27 от "Мнение":просперираща да я очакваме тая България след "съдебната реформа" ? Горе долу ? Ще я купуваме ли Гренландия?
14:13 24.01.2026