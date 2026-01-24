Велислав Величков: Плочката се нарича Сарафов – като падне тя, пада доминото

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Защо според учредителите на Инициатива "Правосъдие за всеки" (ИПВ) "ключът" към демокрацията у нас все още се държи от поста на главния прокурор на страната и какво могат да променят протестите, коментират в "Мрежата" по програма "Христо Ботев" адв. Велислав Величков от Инициатива "Правосъдие за всеки" и Александър Танев, студент по право.

Защо пак говорим за Борислав Сарафов

В разговора гостите подчертават, че въпросът за временно изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов остава ключов за състоянието на правосъдието и за предстоящите избори. Според тях "изтекоха първите шест месеца, изтекоха и вторите, а законът е категоричен", което прави темата неизбежна.

Събеседниците отбелязват, че смяната на главния прокурор е пряко свързана с честността на изборите, защото "махането на Борислав Сарафов е абсолютна предпоставка за по-честни избори".

В разговора се поставя въпросът как "обикновеният човек" да разбере защо всичко опира до един пост. Гостите обясняват, че:

• главният прокурор е единственият, който може да възобновява прекратени дела;

• много от тези дела засягат ключови политически фигури;

• "ако утре имаме независим главен прокурор, Пеевски и Борисов ще бъдат в затвора", ако фактите бъдат доказани.

Подчертава се, че "Пеевски държи Борисов за гушата", защото прекратените производства могат да бъдат активирани във всеки момент.

Как се стигна до назначаването на Сарафов

Събеседниците припомнят, че според Конституцията главният прокурор се избира от Пленума на ВСС, а не от прокурорската колегия. В разговора се отбелязва, че:

• "подчинените не могат да си избират началника";

• назначаването на Сарафов е станало "17 часа след освобождаването на Иван Гешев";

• политически сигнали са предшествали решението – "Кой каза да сменят Гешев? Борисов. На другия ден – ДПС."

Гостите се обединяват около тезата, че процедурата е била опорочена, а резултатът – зависимост на институцията.

Плочката се нарича Сарафов – ефектът на доминото

В разговора се използва метафората, че "като улучиш точната плочка, се разпада цялото домино". Според гостите именно постът на главния прокурор е тази плочка, защото:

• от него зависи движението на ключови дела;

• той може да блокира или да отпуши разследвания;

• системата е "навързана" и промяната започва от върха.

Младите и протестите

Гостите коментират, че младите хора могат да превърнат темата за правосъдието в "тренди" кауза: "Да протестираш срещу главен прокурор също е забавно, важно и модерно. Гражданският натиск свали правителството. Същият натиск може да промени и съдебната система."

Те подчертават, че апатията може да бъде преодоляна "със смях, надежда и реални идеи".

"Пеевски не е подал оставка от съдебната власт"

В разговора се извежда тезата, че реалната власт в прокуратурата не е в ръцете на временно изпълняващия функциите, а в политическите зависимости: "Главният прокурор е Пеевски, не Сарафов. Сарафов е изпълнителят. Държава без независимо правосъдие е форма на организирана престъпност."

Гостите подчертават, че липсата на ефективно правосъдие пряко влияе върху живота на хората – "пенсията на жената от село е такава, защото шестима поредни главни прокурори не си вършиха работата".

Изборният кодекс и "мадуровките"

Събеседниците остро критикуват промените в изборното законодателство. В разговора звучат реплики като: "Гласуването със скенери е хартиено с машинно отчитане. Нямаме машинно гласуване." "Пазарджик ще се повтори в национален мащаб."

Твърдението на някои от политиците "разкарахме мадуровките", гостите определят като манипулативно, тъй като именно тези машини показаха, че Мадуро е загубил изборите във Венецуела.

Може ли изборите да бъдат отменени?

В разговора се подчертава, че ако след изборите Конституционният съд установи противоконституционни текстове в Изборния кодекс, това може да доведе до: отмяна на изборите, политическа криза, европейски реакции.

"Целите избори могат да си заминат", ако се докаже нарушение на принципите за равно, пряко и свободно гласуване.

Какво следва за Сарафов

Гостите обясняват, че процедурата за освобождаването му е вече инициирана и е нужно само ВСС да констатира изтичането на срока. Според тях: "Ако видим смяна на Сарафов, това означава едно – звъннал е телефонът. "Боби, тръгвай." Или: "Време е да вземете решение."

В разговора се подчертава, че дори смяната да се случи, "длъжността трябва да се премахне — това е съветска длъжност, началник на колхоза". Според събеседниците "гражданският натиск остава най-силният инструмент за промяна".