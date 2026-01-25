Д-р Николай Михайлов: Суверенът е подкокоросван да гласува, тогава той се превръща в плячка на демагози

Основният въпрос от седмицата, който се очерта след решението на Румен Радев да напусне президентството, е може ли той да се превърне в новия спасител. В студиото на "Говори сега" е бившият депутат от ДСБ и психиатър д-р Николай Михайлов.
"Случи се това, което се очакваше, а какво има да се случва е по-интересно. Защото този дълъг проточен период, в който сякаш нямаше изход от една политическа криза, която премества избори след избори, трябваше да свърши. Това беше нещо като колективно национално очакване. И се очакваше тъкмо президентът Радев да направи този ход, да слезе, както се изразяваха многозначително. Това е нещо като да слезеш в преизподнята на българската оперативна политика," коментира той.
Д-р Михайлов обясни, че българският свят е проблематичен в основата, защото е разположен на крехка културна основа и няма традиция, която може да послужи като своеобразно убежище да не засяга болезнено привичния живот на човека.
"Ние сякаш сме плячка на управлението. Понасеме този режим, който ни предписват тези управления, с едно съзнание за това, че компетентността ни да реагираме или да правим каквото и да било, е сведено до минимум, въпреки че се наричаме суверен. Суверенът не е питан. Суверенът е подкокоросван да гласува, когато настъпи момента. Тогава той се превръща в нещо като плячка на демагози, които търсят подходящата примамка - основно през думите, а понякога и през дребни дотации, унизителни за човека."
1 ООрана държава
13:08 25.01.2026
3 Налудник
13:10 25.01.2026
4 Коня Солтуклиева
13:11 25.01.2026
5 Какъв е този
Коментиран от #8, #9
13:12 25.01.2026
6 0т посолствоТО
13:13 25.01.2026
7 Последния Софиянец
13:15 25.01.2026
8 Град Симитли
До коментар #5 от "Какъв е този":Този е от основателите на ДСБ, обаче главата му не е квадратна, както на другите ДСБари!
13:15 25.01.2026
9 Мурка
До коментар #5 от "Какъв е този":ТОЗИ-ЛЕКУВА ТАКИВА КАТО ----ТВОЯ МИЛОСТ станахте твърде много не му стигат силите
13:18 25.01.2026
10 Иван
13:18 25.01.2026
11 Хохо Бохо
Коментиран от #19
13:21 25.01.2026
12 Българин
Имат хората право!
Коментиран от #15
13:23 25.01.2026
13 Смърфиета
Коментиран от #14
13:24 25.01.2026
14 Смърфиета
До коментар #13 от "Смърфиета":Също така, Михайлов каза, че някои неща, които Атанасов казва, той не ги разбира, и няма да коментира, като леко натърти.
13:26 25.01.2026
15 Смърфиета
До коментар #12 от "Българин":Едва ли има нещо по-жълтопаветно-мажоретно от потомствения Волгин от радиото, мигрирал от Костов през Лупи към Възраждане. Питайте прокурор Андрей Янкулов.
13:29 25.01.2026
16 Аз пък
Радев не се е доказал в частната сфера и ми е съмнителен
13:31 25.01.2026
17 Тити на Кака
И право в десетката!
Лошата новина за досегашните бърборковци-демагози от харвардски тип е това, че на бойното поле се появи ново и много изкушително меню за шараните...
РР.
13:45 25.01.2026
18 Маг
13:49 25.01.2026
19 Тити на Кака
До коментар #11 от "Хохо Бохо":Падаш си по плюенето на хора, на чийто малък пръст не можеш да стъпиш, безмозъчнико?
Какво удобство е виртуалът...
😂😂😂😂
13:50 25.01.2026