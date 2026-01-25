Д-р Николай Михайлов: Суверенът е подкокоросван да гласува, тогава той се превръща в плячка на демагози

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Основният въпрос от седмицата, който се очерта след решението на Румен Радев да напусне президентството, е може ли той да се превърне в новия спасител. В студиото на "Говори сега" е бившият депутат от ДСБ и психиатър д-р Николай Михайлов.

"Случи се това, което се очакваше, а какво има да се случва е по-интересно. Защото този дълъг проточен период, в който сякаш нямаше изход от една политическа криза, която премества избори след избори, трябваше да свърши. Това беше нещо като колективно национално очакване. И се очакваше тъкмо президентът Радев да направи този ход, да слезе, както се изразяваха многозначително. Това е нещо като да слезеш в преизподнята на българската оперативна политика," коментира той.

Д-р Михайлов обясни, че българският свят е проблематичен в основата, защото е разположен на крехка културна основа и няма традиция, която може да послужи като своеобразно убежище да не засяга болезнено привичния живот на човека.

"Ние сякаш сме плячка на управлението. Понасеме този режим, който ни предписват тези управления, с едно съзнание за това, че компетентността ни да реагираме или да правим каквото и да било, е сведено до минимум, въпреки че се наричаме суверен. Суверенът не е питан. Суверенът е подкокоросван да гласува, когато настъпи момента. Тогава той се превръща в нещо като плячка на демагози, които търсят подходящата примамка - основно през думите, а понякога и през дребни дотации, унизителни за човека."