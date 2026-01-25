Новини
Мнения »
Д-р Николай Михайлов: Суверенът е подкокоросван да гласува, тогава той се превръща в плячка на демагози

Д-р Николай Михайлов: Суверенът е подкокоросван да гласува, тогава той се превръща в плячка на демагози

25 Януари, 2026 13:04 959 19

  • д-р николай михайлов-
  • гласуване-
  • избори

Случи се това, което се очакваше, а какво има да се случва е по-интересно. Защото този дълъг проточен период, в който сякаш нямаше изход от една политическа криза, която премества избори след избори, трябваше да свърши

Д-р Николай Михайлов: Суверенът е подкокоросван да гласува, тогава той се превръща в плячка на демагози - 1
БНТ БНТ Българска национална телевизия
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Основният въпрос от седмицата, който се очерта след решението на Румен Радев да напусне президентството, е може ли той да се превърне в новия спасител. В студиото на "Говори сега" е бившият депутат от ДСБ и психиатър д-р Николай Михайлов.

"Случи се това, което се очакваше, а какво има да се случва е по-интересно. Защото този дълъг проточен период, в който сякаш нямаше изход от една политическа криза, която премества избори след избори, трябваше да свърши. Това беше нещо като колективно национално очакване. И се очакваше тъкмо президентът Радев да направи този ход, да слезе, както се изразяваха многозначително. Това е нещо като да слезеш в преизподнята на българската оперативна политика," коментира той.

Д-р Михайлов обясни, че българският свят е проблематичен в основата, защото е разположен на крехка културна основа и няма традиция, която може да послужи като своеобразно убежище да не засяга болезнено привичния живот на човека.

"Ние сякаш сме плячка на управлението. Понасеме този режим, който ни предписват тези управления, с едно съзнание за това, че компетентността ни да реагираме или да правим каквото и да било, е сведено до минимум, въпреки че се наричаме суверен. Суверенът не е питан. Суверенът е подкокоросван да гласува, когато настъпи момента. Тогава той се превръща в нещо като плячка на демагози, които търсят подходящата примамка - основно през думите, а понякога и през дребни дотации, унизителни за човека."


България
Поставете оценка:
Оценка 4.6 от 16 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ООрана държава

    2 15 Отговор
    Кви са тия надменни изказвания?

    13:08 25.01.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Налудник

    12 0 Отговор
    Суверенът трябва грабне суве-сопата или суве-пушките и да натроши суве-кофите на поне 240 суве-паразита.

    13:10 25.01.2026

  • 4 Коня Солтуклиева

    0 4 Отговор
    "суверен" и "статукво" - - две дурашки думички, вкарани в употреба от Славуца!

    13:11 25.01.2026

  • 5 Какъв е този

    1 10 Отговор
    Психо , и кой му даде думата или е поредния хрантутник на олигархията. Никой не казва какво ще се направи за да има честни избори без мъртви души и купени ц. Гласове !!!

    Коментиран от #8, #9

    13:12 25.01.2026

  • 6 0т посолствоТО

    4 5 Отговор
    НатоФският генерал ще ви оправи за 801 дни

    13:13 25.01.2026

  • 7 Последния Софиянец

    6 0 Отговор
    Шест месеца пробен период и ако Суверена не е доволен ги уволнява с референдум.Те са наши служители.

    13:15 25.01.2026

  • 8 Град Симитли

    10 0 Отговор

    До коментар #5 от "Какъв е този":

    Този е от основателите на ДСБ, обаче главата му не е квадратна, както на другите ДСБари!

    13:15 25.01.2026

  • 9 Мурка

    6 0 Отговор

    До коментар #5 от "Какъв е този":

    ТОЗИ-ЛЕКУВА ТАКИВА КАТО ----ТВОЯ МИЛОСТ станахте твърде много не му стигат силите

    13:18 25.01.2026

  • 10 Иван

    4 1 Отговор
    Абе докторе гледам те човек на възраст какъв суверен бе останахме една шепа хора никой не иска да гласува защото всички едни и същи вече

    13:18 25.01.2026

  • 11 Хохо Бохо

    3 8 Отговор
    Поредната словесна диария на силно зависим. Ми президента няма претенции, че е спасител. От кво да ни спасява? Нали сичкото е ьветя и рози и евроатлантизъм. Президента просто няма да подписва за някво частно оон, няма да ни направи европейски щат както иска ококорестия едерубгел и няма да ни вкара във война. Малко ли е? Другите са зависими, мбого бързо подписват празен лист по заповед от вън.

    Коментиран от #19

    13:21 25.01.2026

  • 12 Българин

    0 2 Отговор
    Докторе, това е демокрация!. Хората гласуват, за който им харесва. Най-им харесват Бойко и Пеевски. Мразят жълтопаветници.
    Имат хората право!

    Коментиран от #15

    13:23 25.01.2026

  • 13 Смърфиета

    6 0 Отговор
    Това е от вчера, и Николай Михайлов впрочем каза много повече и конкретно, само отлични неща за Радев. Искам обаче да видя лекето Хинков от същата партия и със същата професия, какво ще каже. Ще е интересно да го поканят.

    Коментиран от #14

    13:24 25.01.2026

  • 14 Смърфиета

    6 0 Отговор

    До коментар #13 от "Смърфиета":

    Също така, Михайлов каза, че някои неща, които Атанасов казва, той не ги разбира, и няма да коментира, като леко натърти.

    13:26 25.01.2026

  • 15 Смърфиета

    2 3 Отговор

    До коментар #12 от "Българин":

    Едва ли има нещо по-жълтопаветно-мажоретно от потомствения Волгин от радиото, мигрирал от Костов през Лупи към Възраждане. Питайте прокурор Андрей Янкулов.

    13:29 25.01.2026

  • 16 Аз пък

    2 4 Отговор
    Познавам един бивш военен летец, който след армията направи технологична фирма със 200 човека.

    Радев не се е доказал в частната сфера и ми е съмнителен

    13:31 25.01.2026

  • 17 Тити на Кака

    1 1 Отговор
    Чудесно казано!
    И право в десетката!
    Лошата новина за досегашните бърборковци-демагози от харвардски тип е това, че на бойното поле се появи ново и много изкушително меню за шараните...
    РР.

    13:45 25.01.2026

  • 18 Маг

    1 0 Отговор
    Нищо не разбрах,докторе!С такива доктори,язък за пациенти! Кой ти плаща?

    13:49 25.01.2026

  • 19 Тити на Кака

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Хохо Бохо":

    Падаш си по плюенето на хора, на чийто малък пръст не можеш да стъпиш, безмозъчнико?
    Какво удобство е виртуалът...
    😂😂😂😂

    13:50 25.01.2026