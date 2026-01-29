Германци се преселват в Русия: Кои са и защо го правят?

Видеа на германци, които открили своите "традиционни ценности" в Русия, стават хит в социалните мрежи, а руските власти ги улесняват в преселването. Масова практика ли е това или грижливо създаван пропаганден мит?
Видеа с германци, преселили се в Русия в търсене на „традиционните ценности“, са гледани от стотици хиляди потребители в ТикТок и Ютюб. Тези хора са канени в държавните телевизии, а руските медии говорят за „масово преселване“ на чужденци в Русия. И руските власти активно помагат на такива чужденци. През август 2024 г. Владимир Путин подписа указ „За оказване на хуманитарна подкрепа на лица, които споделят традиционните руски духовни и морални ценности“.
По силата на този указ чужденците могат да получат разрешение за временно пребиваване в Русия по опростена процедура – без квоти, без изпит по руски език и по история на страната. А през декември 2025 г. Путин подписа още един указ – за оказване на помощ при преселването на чужденци с постижения в различни области – от културата до спорта. Но има ли наистина масова миграция на жители от западни страни, по-специално от Германия, към Русия? Кои са тези хора и защо се местят?
Как се живее мирно в страна, която води война?
Руските телевизионни канали обичат да разказват истории за преселници, които нямат руски корени. Така съпрузите Ремо и Биргит Кирш, преселили се от Берлин в Нижгородска област, станаха герои на десетки репортажи по тази тема.
В интервю за ДВ на въпрос за причините за преселването си Ремо дълго разсъждава за упадъка на ценностите на Запад, за „джендър-политиката” и ЛГБТИ, но така и не може да формулира как всичко това го е засегнало лично. „Искаме да живеем в мир, искаме да живеем на село, в уют и да не бъдем част от тази система“, казва Ремо. Очевидно той не вижда никакво противоречие в това да искаш мирен живот в една страна, която в същото време води война.
Руско гражданство без сложни процедури
През 2021 г. Кирш продал строителния си бизнес в Германия и закупил няколко хектара земя в Нижгородска област, за да построи върху нея екологично селище от осем къщи за преселници като него, както и за селскостопанска дейност. Близостта му с руските власти обаче е очевидна: наскоро той е станал съветник на губернатора на Нижгородска област и е получил руско гражданство по специална процедура с указ на руския президент.
Германските медии пишат, че Кирш е част от пропагандна мрежа, която работи за положителния имидж на Русия. Той обаче твърди, че така вижда реалността и отрича да получава облаги срещу това. А що се отнася до полученото гражданство, Ремо допуска, че това е „един вид възнаграждение”.
Ремо Кирш не е единственият, който е получил руски паспорт по този начин, заобикаляйки официалните процедури. Германският гражданин Максим Житников, готвач по професия, е поискал руски паспорт директно от Владимир Путин във видеоконференция през април 2025 г., а само месец по-късно получава желания документ, въпреки че тази процедура обикновено отнема няколко години.
Житников също твърди, че е е напуснал Германия (през 2023 г.) заради „нетрадиционните ценности”и в името на децата си. По-късно обаче се разбра, че той е имал проблеми с бизнеса си: бил е съсобственик на фирмата Schwarze Rose Gastronomie GmbH, стопанисваща ресторанти в град Есен, които – поради дългове – съдебен изпълнител е затворил през 2015 година. През 2021 г., след процедура по обявяване в несъстоятелност, фирмата е била закрита.
Митът, че в Германия има „юридически произвол“
Според анализ на комитета „Гражданско съдействие“ голяма част от онези, които сега потеглят към Русия, са потомци на етнически германци, които след разпадането на СССР Германия прие прие от бившите съветски републики. Става дума предимно за хора, които по някаква причина не са успели да се интегрират в новата си родина.
Сред тях е например Катарина Миних, преместила се в Русия през 2016 г. Според нея причината е, че Службата за закрила на децата и младежите (Jugendamt) ѝ е „отнела“ двете дъщери. Едната – Алина – е останала в Германия, а другата – Мелиса – майката успяла да „спаси”, вземайки я със себе си в Русия. Руските медии дадоха широка гласност на историята на семейство Миних. По-късно обаче се разбра, че Мелиса се е върнала обратно в Германия, веднага след като е навършила пълнолетие. И още подробности излязоха наяве: докато Катарина разказвала своята история в едно руско токшоу, журналистите се свързали по Скайп с дъщеря ѝ Мелиса, която в ефир разказала как родителите пребивали от бой нея, братчето и сестрите ѝ, след което уверила, че „никога повече няма да живее с баща си и майка си и дори не иска да ги вижда.
Анализаторът от „Гражданско съдействие“ Константин Троицки казва по този повод, че разказите за някак юридически произвол в Германия, който уж дава възможност деца да бъдат отнемани от родителите им, е много разпространен в руските медии. Официалните статистики обаче сочат, че лишаването от родителски права в Русия се практикува много по-често, отколкото в Германия. Също така в Русия по-често се отнемат родителски права, вместо само да се ограничават, както е в Германия.
Блогъри и НПО-та на заплата от Русия?
Много от последните преселници разказват активно в социалните медии за новия си живот в Русия, включително на немски език. Видеата с такова съдържание на блогърката Лиза Граф са гледани от стотици хиляди. Но журналистите от изданието „Важните истории” разкриха, че Лиза, както и някои други чуждестранни блогъри не пътуват сами из Русия, а са канени на пресконференции, организирани от депутатката от Държавната дума Мария Бутина – рекламно лице и основателка на фондацията „Добре дошли в Русия“.
Сред съоснователите и партньорите на тази организация има и такива, които целенасочено работят с Германия. Като например Мартин Хелд и неговата НПО „Моята Русия“. Те предоставят информация за преместването, организират курсове по руски език и пътувания до Русия. На сайта на „Моята Русия“ пише, че имат над 170 000 запитвания за преселване в Русия. Но дали това са запитвания от различни хора и колко от тях наистина са се преместили в Русия, не става ясно.
Дейността на Хелд и неговата НПО, също както и на много други блогъри и проекти за преселници в Русия, се спонсорират от руския държавен пропаганден канал RT, са установили журналистите от „Важните истории“ и австрийското издание „Дер Щандарт“. Според тях е възможно Хелд да е получил от RT близо половин милион евро за дейността си. В писмен отговор на запитване на ДВ, Мартин Хелд категорично отхвърли тези обвинения: „Нито аз лично, нито някоя от моите компании или проекти някога са получавали парични средства, облаги или други ползи от държавните органи на Руската федерация, в частност от RT. „Моята Русия“ не е политически проект“.
В тясно сътрудничество с руските власти
И Хелд не е единственият, който помага на Мария Бутина да прехвърля германци в Русия. Сред партньорите на фонда на Бутина са организацията „Пътят към дома“ на Анатолий Бублик и агенцията за набиране на кадри „ОКА“ на Якоб Пинекер, която се занимава с привличането на чуждестранни специалисти в Русия.
На сайта „Пътят към дома“ има инструкции за преселване, как да се изпращат пари, как да се сменят шофьорските книжки, а също и статии със заглавия като това: „Ще се появят ли в Европа концентрационни лагери за руснаци“. Организацията се обявява за „народно-патриотичен проект на доброволни начала“, но очевидно работи много тясно с руската държава. За работата си с „Россотрудничество“ Бублик разказва в многобройни интервюта, но отказва да даде интервю на ДВ.
OKA също работи тясно с регионалните руски власти. Агенцията се намира в Нижни Новгород. На сайта на ОКА можете да се информирате защо трябва да се преселите в Русия, а като аргументи се посочват например нови кариерни възможности, наличие на плодородни земи и дори на ... сърфинг. Нито думичка обаче не се споменава за водената война срещу Украйна или за репресиите срещу инакомислещи.
В интервю за ДВ Пинекер казва, че хората не се страхуват да пътуват до Русия – въпреки случаите, в които чужденци са били задържани и хвърляни в затвора за изказвания против войната. Той подчертава, че хората, с които работи ОКА, „не са политически ангажирани“: „Хората идват тук, за да подредят личния си живот, искат да градят кариера, да купуват къщи, да отглеждат децата си“, казва той. Перспективата да бъдат мобилизирани в армията и да попаднат на фронта в Украйна не тревожи особено чужденците, които идват в Русия“, твърди още Пинекер. „Такива въпроси определено съществуват, но те основно засяга гражданите на Руската федерация. Аз, например, получих гражданство миналата година. Това ме засяга. По принцип хората се отнасят абсолютно нормално към това. Разбират, че получаването на гражданство на Руската федерация налага определени задължения“, казва той.
Мит ли е масовата миграция?
Якоб Пинекер разказа, че за една година агенцията е съдействала на 91 души да се преместят в Русия. Според данните на руското вътрешно министерство, към август 2025 г. по указа за „традиционните ценности“ в Русия са се преселили 369 германски граждани. Може ли да се говори за масово преселване на граждани на Федералната република в Русия?
Този въпрос си задават и анализаторите от комитета „Гражданско съдействие“. Според Константин Троицки руските пропагандни канали създават наратива, че германски граждани масово се преселват в Русия. Всъщност обаче става дума само за няколкостотин такива случая, подчертава Троицки.
2 така ДЕ
Коментиран от #28, #30, #39
07:11 29.01.2026
3 Справедливо
Коментиран от #12, #29, #37
07:14 29.01.2026
4 А ако климатът беше
Коментиран от #6, #42
07:15 29.01.2026
5 Беж Лиске да бягаме
Коментиран от #22
07:24 29.01.2026
6 😅😂😆.....
До коментар #4 от "А ако климатът беше":Ако климата беше умерен, цяла Европа щеше да се пресели в руският рай, и да получи там духовни и морални ценности 🤣🤣🤣
Коментиран от #35, #45
07:27 29.01.2026
7 Артилерист
Коментиран от #48
07:27 29.01.2026
9 Разумен
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Това е конспиративно-популистко внушение, което цели да предизвика гняв и страх.
В коментарът си не обясняваш как точно е станало това, не даваш факти, разчиташ на емоция, символи и усещане за несправедливост, а не на доказателства.
Коментиран от #11
07:29 29.01.2026
10 Парадокс БГ
До коментар #1 от "Последния Софиянец":А ти какво очакваш? След като разни предатели и Троянски коне, като популиста Виктор Орбан и нашия подмазвач Росен Желязков ходят на своя глава да му "се кланят" на Тръмп като слуги, без да се съгласуват в ЕС, за да е единен и силен. Не им трябват на ЕС такива подлоги и подмазвачи.
07:33 29.01.2026
11 Последния Софиянец
До коментар #9 от "Разумен":Снощи Германия и още пет държави си направиха собствен ЕС а България зад борда на Титаник.
Коментиран от #13, #27
07:33 29.01.2026
12 Чорапогащника ти е наобратно
До коментар #3 от "Справедливо":Не те ли е срам -))
07:35 29.01.2026
13 супер
До коментар #11 от "Последния Софиянец":Ти защо не вземеш в семейството си мързеливи цигани и да ги храниш и поиш? Няма как да си чоплим носовете и Германия да ни носи на гърба си. Цяла България се тресе от корупция,а ние искаме да сме в къщата на богатите. Първо трябва да заслужим,да спрем да краден.....колко милиарда евро субсидии потънаха в крадливи джобове? .... Както казах,прибери ти в дома си крадливи цигани, не можеш,нали. Е, как Германия да ни прибере
Коментиран от #16, #17, #19
07:36 29.01.2026
14 Изхърлят
До коментар #1 от "Последния Софиянец":ни основателно !!!
Заради такива търтей комунисти като теб
07:39 29.01.2026
15 Без коментар
Българите вече спокойно можем да кажем - зле сме, но поне не сме като германците.
07:39 29.01.2026
16 хахаха
До коментар #13 от "супер":На гърба си ли ни носят:))) Всяка година Германия прибира 30% от членския внос на 27 държави, който е между 2 и 10 милиарда евро на година, нашата вноска е 3 милиарда. Иначе казано Германия печели ежегодно по 50 милиарда без да си мръдне пръста.
Коментиран от #21
07:45 29.01.2026
17 Той
До коментар #13 от "супер":Неможе да разбере, защото комунистите са свикнали само да "блажат" без да работят. А корупцията при тях е начин на съществуване и облагодетелстване. Слава на БКП !
Коментиран от #20, #53
07:45 29.01.2026
18 Ташко Попрашков
07:49 29.01.2026
20 тц тц
До коментар #17 от "Той":Затова ли по комунистическо бяхме на 23 място в света по икономика, а сега по евроатлантическо сме на 98-мо място след Уганда и Бруней:)
Коментиран от #26, #49
07:54 29.01.2026
21 супер
До коментар #16 от "хахаха":Свери си часовника.... Внасяме общо 9 милиарда лева,а получаваме 30 милиарда лева....Не сме в бай тошова България,да четем само работническо дело. Стига с вашите лъжи
Коментиран от #23
07:54 29.01.2026
22 Гъбрко
До коментар #5 от "Беж Лиске да бягаме":Каква китка като 60% от германците подкрепят РУСИЯ
Коментиран от #24
07:55 29.01.2026
23 хихи
До коментар #21 от "супер":30 милиарда затънали в крадливи джобове,а за народа само мизерия . Тези същите които окрадоха европейските пари, сега реват да излизаме от ЕС, защото си уредиха живота за поколения напред
07:58 29.01.2026
24 Беж Лиске да бягаме
До коментар #22 от "Гъбрко":Германец без интерес не подкрепя. Ако бройката е стигнала до 60%, значи нещата са по-лоши и от това как изглеждат и вече традиционното високомерие, не се справя с реалността.
08:00 29.01.2026
25 Българин
За 3 години 180 хиляди българи са отишли да живеят за винаги в Русия! И това са само официално регистрираните, които са минали всчики законови стъпки, за да получат статут на поданаци на Руската Федерация!
Коментиран от #32, #40
08:01 29.01.2026
26 кококо
До коментар #20 от "тц тц":Затова ли комуниста Путин вече над 20 години е президент на капиталистическа Русия..... толкова по прехваления комунизъм. Ако комунизма беше добре, сега Русия щеше да е комунистическа държава
08:01 29.01.2026
27 ганди
До коментар #11 от "Последния Софиянец":България е многовекторна държава! Ние искаме да сме комунисти, като руснаците, а да живеем като нидерланците.
Резулатите са видими!
08:03 29.01.2026
28 Германци в Русия
До коментар #2 от "така ДЕ":Да, има такива още от времето на Петър 1. Били са инженери, строители, майстори. Те, с вековете силно са изрусяли. Много от тях живеят и в Казакстан. Много получиха немско гражданство. Но изглежда сърцето ги влече в Русия.
08:03 29.01.2026
29 Хитлер
До коментар #3 от "Справедливо":Цървул
08:03 29.01.2026
30 Обаче
До коментар #2 от "така ДЕ":Не може ли обратното?
08:04 29.01.2026
31 селяк
08:06 29.01.2026
32 Руснак
До коментар #25 от "Българин":Числата ти са много занижени. За последните последните 36 години 3 милиона българи напускат България,не към Русия,а към Западна Европа . Руснаци които са напуснали Русия за това време са над 11 милиона
08:13 29.01.2026
33 Изгоряха
08:13 29.01.2026
34 Фен
08:13 29.01.2026
36 Нищо учудващо от тази медия.
08:15 29.01.2026
37 Справедливо
До коментар #3 от "Справедливо":Щом е така, хайде евро лизачите, прав им път към емигрантските гета в Европа. Малко да се изчистим от модерни леви халфове..
08:17 29.01.2026
38 Руският Цар бе германец
08:19 29.01.2026
39 кой казва?
До коментар #2 от "така ДЕ":Всеки си харесва Родината. И ако е малко умен, уважава Свободата си и хората, които са я извиювали.
08:20 29.01.2026
40 Пожар
До коментар #25 от "Българин":При 180 000 трябваше да познавам поне няколко статистически, а знам само такива, които се върнаха оттам, заминали повреме на СССР.
Коментиран от #46
08:21 29.01.2026
41 Механик
Ко стана бе? Де та? Опомнили се след нощния бой дето ви го сложиха руснаците???
п.п.
В Киеф дойде ли тока?
08:21 29.01.2026
42 Мераци
До коментар #4 от "А ако климатът беше":Те, западните корпорации искат богатствата на Русия, но не им се ходи да работят децата им в замръзналите рудници. Искат някой друг да им работи за един пробит долар.
08:22 29.01.2026
43 Мадяр
08:23 29.01.2026
44 Някой
Чудя се, има ли още хора, които да кълват на голата кукичка на DW?
08:24 29.01.2026
45 Сам не знаеш колко си прае
До коментар #6 от "😅😂😆.....":Той, климата има дпосбносста да се променя, май не си забелязал .. Как е времето в Гренландия?
08:24 29.01.2026
46 Българин
До коментар #40 от "Пожар":Обичам да лъжа, а и сега ми плащат да го правя
08:25 29.01.2026
47 Родина
работят , вие ги храните . Кой е глупакът ?
08:25 29.01.2026
48 Хи хи хи хи
До коментар #7 от "Артилерист":Не си бил в Русия. Не си срещал руснаци. Руснаците са си нацисти.
08:27 29.01.2026
49 Ха ха ха ха
До коментар #20 от "тц тц":В чий свят си бил на 23то място бе? На оня свят?
08:28 29.01.2026
50 Дойчезелеее
А тя е,че не само хиляди германци,а хора ,искащи да живеят нормално от цял свят заливат Русия.
Коментиран от #51
08:31 29.01.2026
51 Защо ли
До коментар #50 от "Дойчезелеее":Безброй хора заливат Русия, а сама ти си още тук.
08:34 29.01.2026
52 Хмм
08:36 29.01.2026
54 Лъжливо то пропагандистко
08:43 29.01.2026