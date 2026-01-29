Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Германци се преселват в Русия: Кои са и защо го правят?

Германци се преселват в Русия: Кои са и защо го правят?

29 Януари, 2026 07:05 2 537 54

През август 2024 г. Владимир Путин подписа указ „За оказване на хуманитарна подкрепа на лица, които споделят традиционните руски духовни и морални ценности“

Германци се преселват в Русия: Кои са и защо го правят? - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Видеа на германци, които открили своите "традиционни ценности" в Русия, стават хит в социалните мрежи, а руските власти ги улесняват в преселването. Масова практика ли е това или грижливо създаван пропаганден мит?

Видеа с германци, преселили се в Русия в търсене на „традиционните ценности“, са гледани от стотици хиляди потребители в ТикТок и Ютюб. Тези хора са канени в държавните телевизии, а руските медии говорят за „масово преселване“ на чужденци в Русия. И руските власти активно помагат на такива чужденци. През август 2024 г. Владимир Путин подписа указ „За оказване на хуманитарна подкрепа на лица, които споделят традиционните руски духовни и морални ценности“.

По силата на този указ чужденците могат да получат разрешение за временно пребиваване в Русия по опростена процедура – без квоти, без изпит по руски език и по история на страната. А през декември 2025 г. Путин подписа още един указ – за оказване на помощ при преселването на чужденци с постижения в различни области – от културата до спорта. Но има ли наистина масова миграция на жители от западни страни, по-специално от Германия, към Русия? Кои са тези хора и защо се местят?

Как се живее мирно в страна, която води война?

Руските телевизионни канали обичат да разказват истории за преселници, които нямат руски корени. Така съпрузите Ремо и Биргит Кирш, преселили се от Берлин в Нижгородска област, станаха герои на десетки репортажи по тази тема.

В интервю за ДВ на въпрос за причините за преселването си Ремо дълго разсъждава за упадъка на ценностите на Запад, за „джендър-политиката” и ЛГБТИ, но така и не може да формулира как всичко това го е засегнало лично. „Искаме да живеем в мир, искаме да живеем на село, в уют и да не бъдем част от тази система“, казва Ремо. Очевидно той не вижда никакво противоречие в това да искаш мирен живот в една страна, която в същото време води война.

Руско гражданство без сложни процедури

През 2021 г. Кирш продал строителния си бизнес в Германия и закупил няколко хектара земя в Нижгородска област, за да построи върху нея екологично селище от осем къщи за преселници като него, както и за селскостопанска дейност. Близостта му с руските власти обаче е очевидна: наскоро той е станал съветник на губернатора на Нижгородска област и е получил руско гражданство по специална процедура с указ на руския президент.

Германските медии пишат, че Кирш е част от пропагандна мрежа, която работи за положителния имидж на Русия. Той обаче твърди, че така вижда реалността и отрича да получава облаги срещу това. А що се отнася до полученото гражданство, Ремо допуска, че това е „един вид възнаграждение”.

Ремо Кирш не е единственият, който е получил руски паспорт по този начин, заобикаляйки официалните процедури. Германският гражданин Максим Житников, готвач по професия, е поискал руски паспорт директно от Владимир Путин във видеоконференция през април 2025 г., а само месец по-късно получава желания документ, въпреки че тази процедура обикновено отнема няколко години.

Житников също твърди, че е е напуснал Германия (през 2023 г.) заради „нетрадиционните ценности”и в името на децата си. По-късно обаче се разбра, че той е имал проблеми с бизнеса си: бил е съсобственик на фирмата Schwarze Rose Gastronomie GmbH, стопанисваща ресторанти в град Есен, които – поради дългове – съдебен изпълнител е затворил през 2015 година. През 2021 г., след процедура по обявяване в несъстоятелност, фирмата е била закрита.

Митът, че в Германия има „юридически произвол“

Според анализ на комитета „Гражданско съдействие“ голяма част от онези, които сега потеглят към Русия, са потомци на етнически германци, които след разпадането на СССР Германия прие прие от бившите съветски републики. Става дума предимно за хора, които по някаква причина не са успели да се интегрират в новата си родина.

Сред тях е например Катарина Миних, преместила се в Русия през 2016 г. Според нея причината е, че Службата за закрила на децата и младежите (Jugendamt) ѝ е „отнела“ двете дъщери. Едната – Алина – е останала в Германия, а другата – Мелиса – майката успяла да „спаси”, вземайки я със себе си в Русия. Руските медии дадоха широка гласност на историята на семейство Миних. По-късно обаче се разбра, че Мелиса се е върнала обратно в Германия, веднага след като е навършила пълнолетие. И още подробности излязоха наяве: докато Катарина разказвала своята история в едно руско токшоу, журналистите се свързали по Скайп с дъщеря ѝ Мелиса, която в ефир разказала как родителите пребивали от бой нея, братчето и сестрите ѝ, след което уверила, че „никога повече няма да живее с баща си и майка си и дори не иска да ги вижда.

Анализаторът от „Гражданско съдействие“ Константин Троицки казва по този повод, че разказите за някак юридически произвол в Германия, който уж дава възможност деца да бъдат отнемани от родителите им, е много разпространен в руските медии. Официалните статистики обаче сочат, че лишаването от родителски права в Русия се практикува много по-често, отколкото в Германия. Също така в Русия по-често се отнемат родителски права, вместо само да се ограничават, както е в Германия.

Блогъри и НПО-та на заплата от Русия?

Много от последните преселници разказват активно в социалните медии за новия си живот в Русия, включително на немски език. Видеата с такова съдържание на блогърката Лиза Граф са гледани от стотици хиляди. Но журналистите от изданието „Важните истории” разкриха, че Лиза, както и някои други чуждестранни блогъри не пътуват сами из Русия, а са канени на пресконференции, организирани от депутатката от Държавната дума Мария Бутина – рекламно лице и основателка на фондацията „Добре дошли в Русия“.

Сред съоснователите и партньорите на тази организация има и такива, които целенасочено работят с Германия. Като например Мартин Хелд и неговата НПО „Моята Русия“. Те предоставят информация за преместването, организират курсове по руски език и пътувания до Русия. На сайта на „Моята Русия“ пише, че имат над 170 000 запитвания за преселване в Русия. Но дали това са запитвания от различни хора и колко от тях наистина са се преместили в Русия, не става ясно.

Дейността на Хелд и неговата НПО, също както и на много други блогъри и проекти за преселници в Русия, се спонсорират от руския държавен пропаганден канал RT, са установили журналистите от „Важните истории“ и австрийското издание „Дер Щандарт“. Според тях е възможно Хелд да е получил от RT близо половин милион евро за дейността си. В писмен отговор на запитване на ДВ, Мартин Хелд категорично отхвърли тези обвинения: „Нито аз лично, нито някоя от моите компании или проекти някога са получавали парични средства, облаги или други ползи от държавните органи на Руската федерация, в частност от RT. „Моята Русия“ не е политически проект“.

В тясно сътрудничество с руските власти

И Хелд не е единственият, който помага на Мария Бутина да прехвърля германци в Русия. Сред партньорите на фонда на Бутина са организацията „Пътят към дома“ на Анатолий Бублик и агенцията за набиране на кадри „ОКА“ на Якоб Пинекер, която се занимава с привличането на чуждестранни специалисти в Русия.

На сайта „Пътят към дома“ има инструкции за преселване, как да се изпращат пари, как да се сменят шофьорските книжки, а също и статии със заглавия като това: „Ще се появят ли в Европа концентрационни лагери за руснаци“. Организацията се обявява за „народно-патриотичен проект на доброволни начала“, но очевидно работи много тясно с руската държава. За работата си с „Россотрудничество“ Бублик разказва в многобройни интервюта, но отказва да даде интервю на ДВ.

OKA също работи тясно с регионалните руски власти. Агенцията се намира в Нижни Новгород. На сайта на ОКА можете да се информирате защо трябва да се преселите в Русия, а като аргументи се посочват например нови кариерни възможности, наличие на плодородни земи и дори на ... сърфинг. Нито думичка обаче не се споменава за водената война срещу Украйна или за репресиите срещу инакомислещи.

В интервю за ДВ Пинекер казва, че хората не се страхуват да пътуват до Русия – въпреки случаите, в които чужденци са били задържани и хвърляни в затвора за изказвания против войната. Той подчертава, че хората, с които работи ОКА, „не са политически ангажирани“: „Хората идват тук, за да подредят личния си живот, искат да градят кариера, да купуват къщи, да отглеждат децата си“, казва той. Перспективата да бъдат мобилизирани в армията и да попаднат на фронта в Украйна не тревожи особено чужденците, които идват в Русия“, твърди още Пинекер. „Такива въпроси определено съществуват, но те основно засяга гражданите на Руската федерация. Аз, например, получих гражданство миналата година. Това ме засяга. По принцип хората се отнасят абсолютно нормално към това. Разбират, че получаването на гражданство на Руската федерация налага определени задължения“, казва той.

Мит ли е масовата миграция?

Якоб Пинекер разказа, че за една година агенцията е съдействала на 91 души да се преместят в Русия. Според данните на руското вътрешно министерство, към август 2025 г. по указа за „традиционните ценности“ в Русия са се преселили 369 германски граждани. Може ли да се говори за масово преселване на граждани на Федералната република в Русия?

Този въпрос си задават и анализаторите от комитета „Гражданско съдействие“. Според Константин Троицки руските пропагандни канали създават наратива, че германски граждани масово се преселват в Русия. Всъщност обаче става дума само за няколкостотин такива случая, подчертава Троицки.


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 така ДЕ

    23 56 Отговор
    А у нас копейката си построи къща на брега на морето с изглед към Русия. Обича Русия,но само да я гледа отдалеч,а не се преселва там

    Коментиран от #28, #30, #39

    07:11 29.01.2026

  • 3 Справедливо

    19 57 Отговор
    Хайде копейките към гарата с чемоданите. Румен Радев и деситу тоже.

    Коментиран от #12, #29, #37

    07:14 29.01.2026

  • 4 А ако климатът беше

    34 8 Отговор
    Умерен? Какво щеше да стане? Защото една от основните причини за малкото желаещи е изключително студеният климат.

    Коментиран от #6, #42

    07:15 29.01.2026

  • 5 Беж Лиске да бягаме

    44 4 Отговор
    Щом ДиВаците са се стреснали и пишат пропаганда, значи нещата в самата Дойчланд, не са китка. Напускаха всякаква гнъс от близо и далеч ида си германец вече е само задължение към другите, а бъдещето е мъгливо и неясно.

    Коментиран от #22

    07:24 29.01.2026

  • 6 😅😂😆.....

    7 25 Отговор

    До коментар #4 от "А ако климатът беше":

    Ако климата беше умерен, цяла Европа щеше да се пресели в руският рай, и да получи там духовни и морални ценности 🤣🤣🤣

    Коментиран от #35, #45

    07:27 29.01.2026

  • 7 Артилерист

    44 7 Отговор
    Пропагандата на DW против Русия продължава с пълна сила. Руснаците са сърдечни хора и щом си в страната им те посрещат приятелски.

    Коментиран от #48

    07:27 29.01.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Разумен

    9 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Това е конспиративно-популистко внушение, което цели да предизвика гняв и страх.
    В коментарът си не обясняваш как точно е станало това, не даваш факти, разчиташ на емоция, символи и усещане за несправедливост, а не на доказателства.

    Коментиран от #11

    07:29 29.01.2026

  • 10 Парадокс БГ

    3 24 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    А ти какво очакваш? След като разни предатели и Троянски коне, като популиста Виктор Орбан и нашия подмазвач Росен Желязков ходят на своя глава да му "се кланят" на Тръмп като слуги, без да се съгласуват в ЕС, за да е единен и силен. Не им трябват на ЕС такива подлоги и подмазвачи.

    07:33 29.01.2026

  • 11 Последния Софиянец

    25 5 Отговор

    До коментар #9 от "Разумен":

    Снощи Германия и още пет държави си направиха собствен ЕС а България зад борда на Титаник.

    Коментиран от #13, #27

    07:33 29.01.2026

  • 12 Чорапогащника ти е наобратно

    11 1 Отговор

    До коментар #3 от "Справедливо":

    Не те ли е срам -))

    07:35 29.01.2026

  • 13 супер

    11 11 Отговор

    До коментар #11 от "Последния Софиянец":

    Ти защо не вземеш в семейството си мързеливи цигани и да ги храниш и поиш? Няма как да си чоплим носовете и Германия да ни носи на гърба си. Цяла България се тресе от корупция,а ние искаме да сме в къщата на богатите. Първо трябва да заслужим,да спрем да краден.....колко милиарда евро субсидии потънаха в крадливи джобове? .... Както казах,прибери ти в дома си крадливи цигани, не можеш,нали. Е, как Германия да ни прибере

    Коментиран от #16, #17, #19

    07:36 29.01.2026

  • 14 Изхърлят

    3 16 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    ни основателно !!!
    Заради такива търтей комунисти като теб

    07:39 29.01.2026

  • 15 Без коментар

    28 3 Отговор
    Миналата година 1 600 000 жители на Германистан са напуснали страната, а 160 000 немски фирми са фалирали. Емблематичната немска фирма Bosch тази година ще премести седалището си и производството си в Унгария.
    Българите вече спокойно можем да кажем - зле сме, но поне не сме като германците.

    07:39 29.01.2026

  • 16 хахаха

    20 3 Отговор

    До коментар #13 от "супер":

    На гърба си ли ни носят:))) Всяка година Германия прибира 30% от членския внос на 27 държави, който е между 2 и 10 милиарда евро на година, нашата вноска е 3 милиарда. Иначе казано Германия печели ежегодно по 50 милиарда без да си мръдне пръста.

    Коментиран от #21

    07:45 29.01.2026

  • 17 Той

    6 16 Отговор

    До коментар #13 от "супер":

    Неможе да разбере, защото комунистите са свикнали само да "блажат" без да работят. А корупцията при тях е начин на съществуване и облагодетелстване. Слава на БКП !

    Коментиран от #20, #53

    07:45 29.01.2026

  • 18 Ташко Попрашков

    15 1 Отговор
    Защо в кавички бе умници нещастни? Ние вече имаме ли някакви ценности? А в САЩ как се живее като постоянно са във война с някого, а? Или пропагандата я раздухвате вие? Мишки.

    07:49 29.01.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 тц тц

    16 2 Отговор

    До коментар #17 от "Той":

    Затова ли по комунистическо бяхме на 23 място в света по икономика, а сега по евроатлантическо сме на 98-мо място след Уганда и Бруней:)

    Коментиран от #26, #49

    07:54 29.01.2026

  • 21 супер

    6 9 Отговор

    До коментар #16 от "хахаха":

    Свери си часовника.... Внасяме общо 9 милиарда лева,а получаваме 30 милиарда лева....Не сме в бай тошова България,да четем само работническо дело. Стига с вашите лъжи

    Коментиран от #23

    07:54 29.01.2026

  • 22 Гъбрко

    10 2 Отговор

    До коментар #5 от "Беж Лиске да бягаме":

    Каква китка като 60% от германците подкрепят РУСИЯ

    Коментиран от #24

    07:55 29.01.2026

  • 23 хихи

    8 0 Отговор

    До коментар #21 от "супер":

    30 милиарда затънали в крадливи джобове,а за народа само мизерия . Тези същите които окрадоха европейските пари, сега реват да излизаме от ЕС, защото си уредиха живота за поколения напред

    07:58 29.01.2026

  • 24 Беж Лиске да бягаме

    6 1 Отговор

    До коментар #22 от "Гъбрко":

    Германец без интерес не подкрепя. Ако бройката е стигнала до 60%, значи нещата са по-лоши и от това как изглеждат и вече традиционното високомерие, не се справя с реалността.

    08:00 29.01.2026

  • 25 Българин

    7 2 Отговор
    Какви германци бе?!?
    За 3 години 180 хиляди българи са отишли да живеят за винаги в Русия! И това са само официално регистрираните, които са минали всчики законови стъпки, за да получат статут на поданаци на Руската Федерация!

    Коментиран от #32, #40

    08:01 29.01.2026

  • 26 кококо

    2 6 Отговор

    До коментар #20 от "тц тц":

    Затова ли комуниста Путин вече над 20 години е президент на капиталистическа Русия..... толкова по прехваления комунизъм. Ако комунизма беше добре, сега Русия щеше да е комунистическа държава

    08:01 29.01.2026

  • 27 ганди

    1 3 Отговор

    До коментар #11 от "Последния Софиянец":

    България е многовекторна държава! Ние искаме да сме комунисти, като руснаците, а да живеем като нидерланците.
    Резулатите са видими!

    08:03 29.01.2026

  • 28 Германци в Русия

    8 0 Отговор

    До коментар #2 от "така ДЕ":

    Да, има такива още от времето на Петър 1. Били са инженери, строители, майстори. Те, с вековете силно са изрусяли. Много от тях живеят и в Казакстан. Много получиха немско гражданство. Но изглежда сърцето ги влече в Русия.

    08:03 29.01.2026

  • 29 Хитлер

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Справедливо":

    Цървул

    08:03 29.01.2026

  • 30 Обаче

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "така ДЕ":

    Не може ли обратното?

    08:04 29.01.2026

  • 31 селяк

    3 3 Отговор
    явно щото улиците у русеата не са пълни с "доктроре" и "енженере"

    08:06 29.01.2026

  • 32 Руснак

    2 5 Отговор

    До коментар #25 от "Българин":

    Числата ти са много занижени. За последните последните 36 години 3 милиона българи напускат България,не към Русия,а към Западна Европа . Руснаци които са напуснали Русия за това време са над 11 милиона

    08:13 29.01.2026

  • 33 Изгоряха

    3 3 Отговор
    Тези пишман дойчовци за пари са готови и на луната да се заселят но скоро ще се сблъскат с реалния живот в Русия и не знам дали ще могат да се върнат обратно

    08:13 29.01.2026

  • 34 Фен

    7 0 Отговор
    Ми тя, и Германия така прави - привлича хора, с правилните ценности. Ислямисти, с нагласа за масови изнасилвания на непълнолетни. Така и казаха фондациите и медиите на Сорос. И затова сега се докара до тук.

    08:13 29.01.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Нищо учудващо от тази медия.

    9 2 Отговор
    Не знам обаче защо не са споменали социологическо проучване в Германия, според което 20% от анкетираните са заявили желание да се преселят от "индустриалната машина" на ЕС. Не се знае къде биха отишли тези 20%, едва ли всички биха се преселили от Русия, но самият факт е повече от показателен. Някои предпочитат Латинска Америка, например. А след много от законодателното творчество в прибалтийските емирати немалко рускоговорящи там се пренасят именно в Русия, тъй като им ограничават правата. Друг показателен пример - бяха депортирали към 90-годишен старец, чието цяло семейство беше в една от тези републики, защото не бил изкарал изпита по местния език. Пак да ми говорят за демокрация. Излиза, че всичко е само на думи и важи за определени хора.

    08:15 29.01.2026

  • 37 Справедливо

    7 2 Отговор

    До коментар #3 от "Справедливо":

    Щом е така, хайде евро лизачите, прав им път към емигрантските гета в Европа. Малко да се изчистим от модерни леви халфове..

    08:17 29.01.2026

  • 38 Руският Цар бе германец

    2 3 Отговор
    Как нито един българин не замина за руския рай, а русофилите предпочитат гнилия Запад.

    08:19 29.01.2026

  • 39 кой казва?

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "така ДЕ":

    Всеки си харесва Родината. И ако е малко умен, уважава Свободата си и хората, които са я извиювали.

    08:20 29.01.2026

  • 40 Пожар

    3 2 Отговор

    До коментар #25 от "Българин":

    При 180 000 трябваше да познавам поне няколко статистически, а знам само такива, които се върнаха оттам, заминали повреме на СССР.

    Коментиран от #46

    08:21 29.01.2026

  • 41 Механик

    3 2 Отговор
    Де го оня дето твърди, ,че всички бягали назапад и никой не искал да ходи в "блатата"?
    Ко стана бе? Де та? Опомнили се след нощния бой дето ви го сложиха руснаците???
    п.п.
    В Киеф дойде ли тока?

    08:21 29.01.2026

  • 42 Мераци

    2 3 Отговор

    До коментар #4 от "А ако климатът беше":

    Те, западните корпорации искат богатствата на Русия, но не им се ходи да работят децата им в замръзналите рудници. Искат някой друг да им работи за един пробит долар.

    08:22 29.01.2026

  • 43 Мадяр

    2 3 Отговор
    При 1.2 милиона руски загуби на фронта и 325 хиляди убити, всеки по-качествен чужсенец е добре дошъл в Русия.

    08:23 29.01.2026

  • 44 Някой

    6 2 Отговор
    Не съм чел друго, освен заглавието. Но то е одтатъчно да се разбере, че според зелето тези видеа са фейк. Ако ли не са, то това са упадъчни елементи, които не трябва да се вземат под внимание. И че всичко свято, чисто и истинско е против Русия, и за Германистан.
    Чудя се, има ли още хора, които да кълват на голата кукичка на DW?

    08:24 29.01.2026

  • 45 Сам не знаеш колко си прае

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "😅😂😆.....":

    Той, климата има дпосбносста да се променя, май не си забелязал .. Как е времето в Гренландия?

    08:24 29.01.2026

  • 46 Българин

    0 0 Отговор

    До коментар #40 от "Пожар":

    Обичам да лъжа, а и сега ми плащат да го правя

    08:25 29.01.2026

  • 47 Родина

    5 1 Отговор
    В Германия , събрахте милиони тунеядци . И не
    работят , вие ги храните . Кой е глупакът ?

    08:25 29.01.2026

  • 48 Хи хи хи хи

    2 4 Отговор

    До коментар #7 от "Артилерист":

    Не си бил в Русия. Не си срещал руснаци. Руснаците са си нацисти.

    08:27 29.01.2026

  • 49 Ха ха ха ха

    0 2 Отговор

    До коментар #20 от "тц тц":

    В чий свят си бил на 23то място бе? На оня свят?

    08:28 29.01.2026

  • 50 Дойчезелеее

    7 1 Отговор
    Си е зеле.Даже и тук не можа да си счупи хатъра и да каже истината.
    А тя е,че не само хиляди германци,а хора ,искащи да живеят нормално от цял свят заливат Русия.

    Коментиран от #51

    08:31 29.01.2026

  • 51 Защо ли

    2 0 Отговор

    До коментар #50 от "Дойчезелеее":

    Безброй хора заливат Русия, а сама ти си още тук.

    08:34 29.01.2026

  • 52 Хмм

    4 1 Отговор
    пазят децата си от еднополови бракове и агитация в училище за смяната на пола, обикновено са многодетни семейства, има и от САЩ поради същата причина

    08:36 29.01.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Лъжливо то пропагандистко

    0 0 Отговор
    вкиснало и миризливо дойчовското зеле, да си знае, че в Русия има вече десетки селища с немски заселници избягали от вангалсщи джерманистан, като броя им се увеличава непрекъснато.

    08:43 29.01.2026