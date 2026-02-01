Новини
Гласът на Путин: Лидерите в ЕС са неспособни да отговорят на предизвикателствата, пред които е изправен светът

Гласът на Путин: Лидерите в ЕС са неспособни да отговорят на предизвикателствата, пред които е изправен светът

1 Февруари, 2026 12:28 1 045 106

  • дмитрий песков-
  • русия-
  • украйна-
  • владимир путин-
  • урсула фон дер лaйен

Виждаме хора на власт в повечето европейски страни, които са слабо образовани, безотговорни и имат само няколко години хоризонт, отбелязва Дмитрий Песков

Гласът на Путин: Лидерите в ЕС са неспособни да отговорят на предизвикателствата, пред които е изправен светът - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Настоящите европейски правителства са неспособни не само да отговорят на предизвикателствата, пред които е изправен светът днес. Това посочи говорителят на руския президент Дмитрий Песков, предава ТАСС, цитирана от Фокус.

"Виждаме хора на власт в повечето европейски страни, които са слабо образовани, безотговорни и имат само няколко години хоризонт“, отбелязва Песков.

"Те са неспособни да отговорят на предизвикателствата, пред които всички сме изправени днес. Те те са неспособни дори да разберат пълната сериозност на тези предизвикателства.“


Русия
Поставете оценка:
Оценка 2.9 от 35 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 БОЛШЕВИК

    29 10 Отговор
    Много точно и вярно е казано!

    Коментиран от #13, #99

    12:30 01.02.2026

  • 2 Няма край

    16 25 Отговор
    руската БЕЗПОМОЩНОСТ, няма..😂

    Коментиран от #66

    12:32 01.02.2026

  • 3 хаха🤣

    14 18 Отговор
    абе спрете му белото и одеколона на тоя лалугер🤣

    Коментиран от #75

    12:33 01.02.2026

  • 4 Никой

    4 14 Отговор
    Не ни трябвате и вие - Русия си имате там.

    Но наистина - живеем - честните хора - в крайна бедност. Пък работим.

    Европа е провален проект - толкова бедност - никога не е имало.

    Както и да е - да се движи там нещо.

    Какво пречи да се свързваме народите.

    Да направим нещо умно.

    Коментиран от #17

    12:33 01.02.2026

  • 5 az СВО Победа 80

    19 6 Отговор
    Накратко:

    1. Присъдата над ЕС е прочетена... Всяко нещо си има край!

    Коментиран от #8, #11, #22, #35

    12:34 01.02.2026

  • 6 Песков пак отговаря

    13 11 Отговор
    Без да да го питали.А дъщеря му живее в Париж и е активист на ЛГБТ.

    12:34 01.02.2026

  • 7 Кви лидери

    22 8 Отговор
    Кой е Лидер в ЕС ? Пасмина подивели олигофрени.

    12:36 01.02.2026

  • 8 Отец Дионисий

    13 7 Отговор

    До коментар #5 от "az СВО Победа 80":

    Бог да те прости чадо.

    12:36 01.02.2026

  • 9 Радко

    14 1 Отговор
    Само в Русия. Там е истината и призовавам всички истински нейни почитатели да не губят времето си в прогнилия запад, а час по-скоро да отидем в запазената Русия. Там ни е мястото. Тук ще става само зле - деградация

    Коментиран от #15

    12:36 01.02.2026

  • 10 Време е

    7 3 Отговор
    И ти да ги спреш

    12:36 01.02.2026

  • 11 Руската пропаганда

    10 12 Отговор

    До коментар #5 от "az СВО Победа 80":

    Има за цел глупака.

    Коментиран от #24, #26

    12:36 01.02.2026

  • 12 Почвай

    3 9 Отговор
    Да ги бомбиш, Песков.

    Коментиран от #42

    12:37 01.02.2026

  • 13 акъл

    12 5 Отговор

    До коментар #1 от "БОЛШЕВИК":

    За съжаление е прав, особено ако съдим по нашата мила България. Жалко че те самите са изкуфели старци психопати, полезни изкопаеми от преди един век. Но ако народите ни са прости да търпят такива Оправници, никой не ни е виновен.

    12:37 01.02.2026

  • 14 Все пак

    10 4 Отговор
    Без Русия не може,няма начин.

    12:37 01.02.2026

  • 15 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    7 9 Отговор

    До коментар #9 от "Радко":

    Как пък един клепар не замина за руският рай?



    Благодаря за вниманието!

    12:37 01.02.2026

  • 16 Владимир Путин, президент

    4 6 Отговор
    Абе усик про3д, теб кой пита ???
    Глей си 500 000-те трупа, носи им цветя и се не навирай меж шамарите !!!

    12:38 01.02.2026

  • 17 Руския рай

    7 5 Отговор

    До коментар #4 от "Никой":

    От 1 януари президентът Путин повиши минималната РЗ в Русия с указ от 122 евро на 137.22 евро !

    Коментиран от #52

    12:38 01.02.2026

  • 18 Ганчев

    5 5 Отговор
    Измръзна ли Европа без руският мазут?

    12:38 01.02.2026

  • 19 Е сега ...влиза дъщерята на Василевса...

    1 3 Отговор
    с опасен чар ..... Като дойде Радев ще има поне един много способен да отговоря на предизвикателствата, пред които е изправен светът

    12:38 01.02.2026

  • 20 Пора

    8 7 Отговор
    Путинова русия умира.

    12:38 01.02.2026

  • 21 Доналд Тръмп

    5 7 Отговор
    удари Русия по-силно от всяка украинска ракета.

    12:40 01.02.2026

  • 22 Пора

    3 4 Отговор

    До коментар #5 от "az СВО Победа 80":

    Въженцето!

    12:40 01.02.2026

  • 23 Колективен руски крепостен

    6 8 Отговор
    А защо живеем по-зле от Папуа Нова Гвинея?

    Коментиран от #27, #30, #62, #63

    12:40 01.02.2026

  • 24 Град Козлодуй

    7 8 Отговор

    До коментар #11 от "Руската пропаганда":

    Така е господине. Руската пропаганда винаги е насочена към глупаци. Русофилството е култ към глупостта и робското мислене.

    Коментиран от #38

    12:41 01.02.2026

  • 25 Владимир Путин, президент

    7 6 Отговор
    Рассията се довоюва дотам, че никoй я не бръсне ни за слива, ни за мycop 😆

    12:41 01.02.2026

  • 26 Руската пропаганда

    4 4 Отговор

    До коментар #11 от "Руската пропаганда":

    Има за цел глупака. Пак лъжат. Лидерите в ЕС НЯМА! В ЕК са единствено и само олигофрени. Не вярвайте на Руската пропаганда

    12:41 01.02.2026

  • 27 Обикновен човек

    3 6 Отговор

    До коментар #23 от "Колективен руски крепостен":

    Всеки ден благодаря на съдбата,че не съм руснак.

    12:42 01.02.2026

  • 28 да питам

    4 4 Отговор
    верно ли Русия започнала да разпродава всичко в държавата на половин цена, -50% промоция ?

    12:43 01.02.2026

  • 29 Отец Дионисий

    7 4 Отговор
    Всяка сутрин милион хора по света се събуждат щастливи, че не са родили руснаци или северно корейци.

    Коментиран от #41

    12:44 01.02.2026

  • 30 живеем в Европейска Папуа Стара Гвинея

    3 3 Отговор

    До коментар #23 от "Колективен руски крепостен":

    И сме горди папуазци еврозонци наследници на Ас Парух

    Коментиран от #33, #39, #85

    12:44 01.02.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 ?!??

    2 1 Отговор
    Какви са по точно тези предизеикателста?

    12:45 01.02.2026

  • 33 Ъхъъъъ...

    2 1 Отговор

    До коментар #30 от "живеем в Европейска Папуа Стара Гвинея":

    на Моше Парух

    12:45 01.02.2026

  • 34 Странна работа

    4 4 Отговор
    И това го казват неуките безверници, създаващи част от световните проблеми.

    12:45 01.02.2026

  • 35 хаха🤣

    3 7 Отговор

    До коментар #5 от "az СВО Победа 80":

    тавариш, края на Русийката дойде..12ч. е още не си пил кафе, събуди се 🤣

    Коментиран от #50

    12:46 01.02.2026

  • 36 Полоковевич

    5 6 Отговор
    То като гледам ,вие ва,тниците сте много способни. Де.градирала алк,охолизирана про,паднала нация неспособна нищо да създаде.Ще продължавате да ум,ирате и да намалявате. Ди,ваци.

    12:46 01.02.2026

  • 37 За съжаление

    4 2 Отговор
    е вярно.

    12:46 01.02.2026

  • 38 Така е господине....

    5 1 Отговор

    До коментар #24 от "Град Козлодуй":

    Ама не е така другарко!

    12:47 01.02.2026

  • 39 Холоковев

    6 6 Отговор

    До коментар #30 от "живеем в Европейска Папуа Стара Гвинея":

    Не виждам да си тръгнал за руския мир ,ки,ртак п.рост

    Коментиран от #49

    12:47 01.02.2026

  • 40 Българин

    4 6 Отговор
    Ако враговете на ЕС започнат да ни хвалят, бих се протеснил.

    12:48 01.02.2026

  • 41 Пипонков

    2 2 Отговор

    До коментар #29 от "Отец Дионисий":

    Вярно е,и аз съм така.

    12:48 01.02.2026

  • 42 Руски депутати заявиха,

    3 5 Отговор

    До коментар #12 от "Почвай":

    при това от трибуната на парламента, че СВО е претърпяла провал. "Руските депутати наравно с Путин трябва да поемат отговорност и незабавно СВО да бъде спряна. Заявената цел на СВО не може да бъде постигната, каза руският регионален депутат, посочвайки "свалянето на нацисткия режим на Зеленски". " Тази война вреди единствено на нас, а не на Запада. Умират наши войници, а не техни, заяви депутата."

    12:48 01.02.2026

  • 43 Подправения кантар

    5 3 Отговор
    Руснаците първо унищожават позиции с кабове, след това работят дроновете, а след това влиза пехотата“, обяснява Вячеслав Володин, говорител на Южната група на въоръжените сили на Украйна.
    Само това изречение ра3бива на пухх и прахх твърдението на ууррккууппииттееццииттее за руските загуби

    12:48 01.02.2026

  • 44 Подправения кантар

    5 3 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    Коментиран от #61

    12:48 01.02.2026

  • 45 Я кажете сега

    4 3 Отговор
    Кой ви плаща атлантически тролчета? А? Радев ли е?

    12:49 01.02.2026

  • 46 Подправения кантар

    4 3 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    Коментиран от #68

    12:49 01.02.2026

  • 47 Добър ден!

    2 4 Отговор
    Другари комунисти,Артилеристи,Механици и други подобни, где ЛЕВА?

    Коментиран от #58

    12:49 01.02.2026

  • 48 Подправения кантар

    4 1 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    12:49 01.02.2026

  • 49 Тихо папуасец атлантически

    3 3 Отговор

    До коментар #39 от "Холоковев":

    Въобще не са ти ясни предизвикателствата, пред които е изправен светът

    12:50 01.02.2026

  • 50 Копейка

    4 4 Отговор

    До коментар #35 от "хаха🤣":

    Ше се беся!

    Коментиран от #55, #87

    12:51 01.02.2026

  • 51 Пияна сг.ан

    5 4 Отговор
    Пишков , гледай си ролята на слуга на кървавия канибал, не се занимавай с ЕС. Няма да помиришеш повече западна държава , ако случайно не скочиш от някой прозорец .

    12:51 01.02.2026

  • 52 ха, ха, ха...

    2 4 Отговор

    До коментар #17 от "Руския рай":

    Така и руснаците ще имат възможност да спестяват. Не, че са им толкова големи доходите, но като няма по магазините какво да купиш няма къде да си изхарчиш парите. Едиствено на черния пазар можеш да похарчиш някоя и друга рубла, но винтовки и патрони на кучето да ги хвърлиш не ги яде.

    12:52 01.02.2026

  • 53 Путлер може и да си вярва

    4 5 Отговор
    "Виждаме хора на власт в повечето европейски страни, които са слабо образовани, безотговорни и имат само няколко години хоризонт“, отбелязва Песков.
    -;-
    Абе какви образования има Фюрера?!
    И ако е така силно образоват, дащо за 20 години на власт такива дивотии натвори?!
    А и нашите русофили колко интелект имат , като се помни щато бяхме с Товарищите и какво щастие и пресперитет имахме?!?!

    Няма ли начин да се въстанови Мототехниката и да видими по ВАЗ-ките и Москвич-6, колко са русофирлите?!
    Още ни съм видял нито Лада-Гранта, нито новата УАЗ-ка!

    Коментиран от #64

    12:52 01.02.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 татунчо 🍌

    2 2 Отговор

    До коментар #50 от "Копейка":

    Много добро решение - действай ! И без теб можем !

    12:54 01.02.2026

  • 56 Гласът на ЕС

    4 5 Отговор
    Русия е фалирала държава, Песков не се бъркай къде не ти е работа

    Коментиран от #65

    12:54 01.02.2026

  • 57 Запознат

    6 1 Отговор
    "Лидерите в ЕС са неспособни да отговорят на предизвикателствата"

    Е как да не са способни - ще организират един грандиозен гей-парад и ще изморят всички руснаци от смях.

    12:55 01.02.2026

  • 58 Гадно

    1 4 Отговор

    До коментар #47 от "Добър ден!":

    Добър ден!
    10ОТГОВОР
    Другари комунисти,Артилеристи,Механици и други подобни, где ЛЕВА?
    -;-
    Копейкините ще станат Колекционери и ще си гледат колекциите от марките и лавовете!

    Абе вместо да имама доходите, русофилите са се загрижили за колко лева ще бъде 650гр Хляба!

    12:55 01.02.2026

  • 59 000

    3 1 Отговор
    Как намирате идеята след дърги години, когато кпализата на ес - госхожа урсула пфайзер остарее, да я замени госпожа кая? Моля ви, дайте своето важно за нашите съдбини като юропетеци мнения.

    12:55 01.02.2026

  • 60 Дано и Псето да бъде в Хага!

    3 5 Отговор
    Надявам се да има доста путлеристи на подсидимата скамейка в Хага!

    12:56 01.02.2026

  • 61 Христофор Колумб

    3 3 Отговор

    До коментар #44 от "Подправения кантар":

    А стига вече си цитирал тая марионетка

    12:57 01.02.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Да ама пич

    4 3 Отговор

    До коментар #23 от "Колективен руски крепостен":

    Дори "колективният руски крепостен" не е с колективен общ повреден мозък като тея в ЕК ! На времето в СИВ и във Варшавският договор дори беше много по демократично и с възможност за суверенно решение. Много примери има. Една част да вземат едни решения , друга част други и диктат от СССР е нямало. Примерно относно войната с Израел и т.н

    Коментиран от #72

    12:58 01.02.2026

  • 64 Русофилите са само в интернет

    3 4 Отговор

    До коментар #53 от "Путлер може и да си вярва":

    Навън сякаш са се изпарили.

    Коментиран от #70, #71

    12:58 01.02.2026

  • 65 Зевзек

    3 2 Отговор

    До коментар #56 от "Гласът на ЕС":

    "Русия е фалирала държава"

    Ха ха ха - четвърта икономическа сила в света стана Русия - гейския ЕС е фалирал - 100 милиарда не могат да съберат да се защитават от "руската агресия".

    Коментиран от #88

    12:59 01.02.2026

  • 66 На рашистите всичко им е безкрайно

    2 4 Отговор

    До коментар #2 от "Няма край":

    Няма край
    917ОТГОВОР
    руската БЕЗПОМОЩНОСТ, няма..😂
    -;-
    Дано да имо достатъчно водка и сельодка, та опиянените рашисти да се успокоени.

    12:59 01.02.2026

  • 67 Интересно

    3 4 Отговор
    Всички деца на кремълската върхушка живеят в Европа и САЩ. Всички от кремълската върхушка са си купили имоти в ЕС и САЩ.

    12:59 01.02.2026

  • 68 Ха-ха

    2 1 Отговор

    До коментар #46 от "Подправения кантар":

    Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са над 10 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !

    Коментиран от #78

    13:00 01.02.2026

  • 69 Ваня

    2 2 Отговор
    Прав е !

    13:00 01.02.2026

  • 70 рашистите са и в старческите домове

    3 4 Отговор

    До коментар #64 от "Русофилите са само в интернет":

    Русофилите са само в интернет
    00ОТГОВОР
    До коментар 53 от "Путлер може и да си вярва":

    Навън сякаш са се изпарили.
    -;-
    Ама не знаем колко рашисти имаме на памперсите!

    Коментиран от #74

    13:00 01.02.2026

  • 71 Русофил

    4 5 Отговор

    До коментар #64 от "Русофилите са само в интернет":

    "Навън сякаш са се изпарили"

    Абе гледам от прозореца едни ровят по кофите в този студ пък то били нашите козячета.

    13:00 01.02.2026

  • 72 Ха,ха,ха

    3 4 Отговор

    До коментар #63 от "Да ама пич":

    Най -важната част беше да се изпълнява петилетката, и да пращат ученици да берат ябълки и круши по бригади, безплатно едтествено.

    Коментиран от #91

    13:01 01.02.2026

  • 73 ПЕСКОВ:

    3 4 Отговор
    " Всеки месец мобилизираме 50 000-60 000 доброволци, които заминават за фронта в Украйна. Подчертавам, тези руски момчета- герои, идват доброволно и се записват. Такава вълна от доброволци е сравнима само с времето от ВСВ. Но те знаят, че и сега Русия води Отечествена война." 😂

    Коментиран от #77

    13:01 01.02.2026

  • 74 Зевзек

    3 3 Отговор

    До коментар #70 от "рашистите са и в старческите домове":

    Пък нашите козячета ровят по кофите и си мечтаят за старчески дом

    Коментиран от #82

    13:02 01.02.2026

  • 75 Гадно

    4 3 Отговор

    До коментар #3 от "хаха🤣":

    хаха🤣
    812ОТГОВОР
    абе спрете му белото и одеколона на тоя лалугер🤣
    -;-
    И тоя ли е наркомат като оня еврейна!

    щото оня бандерата направи на луд Фюрера с големите амбиции 11-тата икономика да станела Третия полюс1
    Колко ли тъп трябва да си та да не можеш да разбереш че само с Бензиностанция не можеш да бъдеш ФАКТОР!

    13:02 01.02.2026

  • 76 Копейки

    4 3 Отговор
    Не ровете по кофите, а отивайте да подрязвате лозята, днес е Трифон зарезан.

    Коментиран от #80, #98

    13:03 01.02.2026

  • 77 Украинец

    2 2 Отговор

    До коментар #73 от "ПЕСКОВ:":

    "Всеки месец мобилизираме 50 000-60 000 доброволци, които заминават за фронта в Украйна"

    Всеки месец толкова ловят укрите пък Песков не е казвал такова нещо.

    13:04 01.02.2026

  • 78 Путлер може и да си вярва

    3 4 Отговор

    До коментар #68 от "Ха-ха":

    Ха-ха
    10ОТГОВОР
    До коментар 46 от "Подправения кантар":

    Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са над 10 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !
    -;-
    Колкото и жертви да са дадени от путрлеристите, все тая им е.
    Сталин знаел ли е колко погубени руснаци има от Глад, репресии и политически далаверки?!

    Коментиран от #86

    13:05 01.02.2026

  • 79 Хартиена мечка

    3 5 Отговор
    Не е ли иронично че гинекологията Урсула бърка в игрите на ПУТин...и ще го излекува мухахаха

    Коментиран от #84

    13:05 01.02.2026

  • 80 Козячета

    2 4 Отговор

    До коментар #76 от "Копейки":

    Копейките си пият виното а вас ви карат да подрязвате лозята, днес е Трифон зарезан - поне днес да бяха дошли гадините.

    13:06 01.02.2026

  • 81 Путин

    3 3 Отговор
    ли е способния?

    13:07 01.02.2026

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Утре

    2 4 Отговор
    е международния празник на русофилите!

    13:08 01.02.2026

  • 84 Зевзек

    3 2 Отговор

    До коментар #79 от "Хартиена мечка":

    "гинекологията Урсула бърка в игрите на ПУТин"

    Като гледам на нея са им бръкнали ама не в игрите - Кая ви призова да пиете ама не ви е казвала да пишете глупости след това - слушайте "лидерите" си.

    13:08 01.02.2026

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Учуден

    4 3 Отговор

    До коментар #78 от "Путлер може и да си вярва":

    Защо ли тогава зеления и целия колективен запад се молят на Путин за мир или поне за малко да прекрати боя над укрите.

    Коментиран от #90, #94, #102

    13:11 01.02.2026

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 !!!?

    4 1 Отговор

    До коментар #65 от "Зевзек":

    Русия никога не е била сред богатите световни сили. Дори не е била сред първите седем, камо ли да стигне до четвърто място. Това е клуба на богатите за 2025г.

    1.САЩ-$30,62 трилиона 2.Китай-$19,40 3.Германия -$5,01 4.Япония-$4,28 5.Индия -$4,13 6.Великобритания -$3,96 7.Франция - $3,21.

    Коментиран от #95

    13:13 01.02.2026

  • 89 Факт

    3 0 Отговор
    Путин изпълзя от бункера в униформа на горски пазач, за да се поклони на могъщите САЩ, с което предизвика поредната вълна от смях и подигравки по целия свят. 🤣

    13:15 01.02.2026

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Естествено че

    1 1 Отговор

    До коментар #72 от "Ха,ха,ха":

    учениците трябва да берат ябълки и круши по бригади а не да са мързеливци както ги призовава Денков и розовите атлантици

    Коментиран от #93, #101

    13:16 01.02.2026

  • 92 Швейк

    1 0 Отговор
    Само истински глупак може да се върже на думите на този! Но в БГ глупаци валяло!

    13:16 01.02.2026

  • 93 Розовото пони Путин 🦄

    1 0 Отговор

    До коментар #91 от "Естествено че":

    И аз съм розов и съм от Руския прайд, но даже ме избраха за президент на РФ 🌈 🦄 🇷🇺 🤣

    13:18 01.02.2026

  • 94 Тодор Колев

    0 2 Отговор

    До коментар #86 от "Учуден":

    Учудения се учудва защо Запада се моли на Путин да прекрати войната?!!! Учудения обръща палачинката по 12 пъти на ден. Един час реве, че Запада не искал мир, един час грухти, че Запада се моли за мир! Учудените се чудят що е това чудо на опорките! Дайте им яснота какво да пишат.на тъ пейките!

    Коментиран от #97

    13:19 01.02.2026

  • 95 Зевзек

    1 2 Отговор

    До коментар #88 от "!!!?":

    И защо тогава зеления наркоман и целия "богат" запад ревът на Путин за мир - чичо Дончо кажи на Путин да спре поне за малко да бомби Киев че вече моите ще ме обесят.

    То с лъжи и пропаганда ако се печелеха войни вече да сте стигнали Владивосток.

    13:19 01.02.2026

  • 96 пРОСИЯ Е КОЧ.ИНА

    1 2 Отговор
    В Европа никой не се интересува от мнението на някой клошар от блатото!

    Коментиран от #100

    13:19 01.02.2026

  • 97 Учуден

    1 1 Отговор

    До коментар #94 от "Тодор Колев":

    "Учудения обръща палачинката по 12 пъти на ден"

    По 12 пъти крадат ника на ден нашите козячета че такъв страх ги тресе че ги е страх даже и със собствен ник да се покажат.

    13:21 01.02.2026

  • 98 Жертвите на комунизма

    1 0 Отговор

    До коментар #76 от "Копейки":

    Запали ли една 🕯️ свещ днеска?

    13:22 01.02.2026

  • 99 ТтТ

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "БОЛШЕВИК":

    Само едни наивници вярват на един руски комунист!
    Точно обратното е, за това ги боли!!!!

    Коментиран от #103

    13:22 01.02.2026

  • 100 Учуден

    1 3 Отговор

    До коментар #96 от "пРОСИЯ Е КОЧ.ИНА":

    Че защо тогава Европа и зеления ревът за мир на този някой клошар от блатото!

    13:23 01.02.2026

  • 101 Ха,ха

    1 0 Отговор

    До коментар #91 от "Естествено че":

    Това не е ли експлоатация на детски труд?

    13:24 01.02.2026

  • 102 Ахахаха

    3 0 Отговор

    До коментар #86 от "Учуден":

    Колективния запад срещу колективните крепостни

    Коментиран от #105

    13:26 01.02.2026

  • 103 Зевзек

    2 2 Отговор

    До коментар #99 от "ТтТ":

    "Само едни наивници вярват на един руски комунист!"

    Обаче на български комунисти може да се вярва нали стига да са се писали "евроатлантици" и да се навеждат на правилните господари.

    13:26 01.02.2026

  • 104 Неспособен бакшиш

    1 1 Отговор
    идиален РФ президент!

    Коментиран от #106

    13:26 01.02.2026

  • 105 Учуден

    1 2 Отговор

    До коментар #102 от "Ахахаха":

    Е добре де ама ми кажи защо ли тогава зеления и целия колективен запад се молят на Путин за мир или поне за малко да прекрати боя над укрите.

    13:27 01.02.2026

  • 106 Зеленски

    1 2 Отговор

    До коментар #104 от "Неспособен бакшиш":

    "идиален РФ президент"

    Друго си е бивш клоун да е президент на укрите нали?

    13:29 01.02.2026

Новини по държави:
