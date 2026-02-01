Гласът на Путин: Лидерите в ЕС са неспособни да отговорят на предизвикателствата, пред които е изправен светът

Настоящите европейски правителства са неспособни не само да отговорят на предизвикателствата, пред които е изправен светът днес. Това посочи говорителят на руския президент Дмитрий Песков, предава ТАСС, цитирана от Фокус.
"Виждаме хора на власт в повечето европейски страни, които са слабо образовани, безотговорни и имат само няколко години хоризонт“, отбелязва Песков.
"Те са неспособни да отговорят на предизвикателствата, пред които всички сме изправени днес. Те те са неспособни дори да разберат пълната сериозност на тези предизвикателства.“
1 БОЛШЕВИК
Коментиран от #13, #99
12:30 01.02.2026
2 Няма край
Коментиран от #66
12:32 01.02.2026
3 хаха🤣
Коментиран от #75
12:33 01.02.2026
4 Никой
Но наистина - живеем - честните хора - в крайна бедност. Пък работим.
Европа е провален проект - толкова бедност - никога не е имало.
Както и да е - да се движи там нещо.
Какво пречи да се свързваме народите.
Да направим нещо умно.
Коментиран от #17
12:33 01.02.2026
5 az СВО Победа 80
1. Присъдата над ЕС е прочетена... Всяко нещо си има край!
Коментиран от #8, #11, #22, #35
12:34 01.02.2026
6 Песков пак отговаря
12:34 01.02.2026
7 Кви лидери
12:36 01.02.2026
8 Отец Дионисий
До коментар #5 от "az СВО Победа 80":Бог да те прости чадо.
12:36 01.02.2026
9 Радко
Коментиран от #15
12:36 01.02.2026
10 Време е
12:36 01.02.2026
11 Руската пропаганда
До коментар #5 от "az СВО Победа 80":Има за цел глупака.
Коментиран от #24, #26
12:36 01.02.2026
12 Почвай
Коментиран от #42
12:37 01.02.2026
13 акъл
До коментар #1 от "БОЛШЕВИК":За съжаление е прав, особено ако съдим по нашата мила България. Жалко че те самите са изкуфели старци психопати, полезни изкопаеми от преди един век. Но ако народите ни са прости да търпят такива Оправници, никой не ни е виновен.
12:37 01.02.2026
14 Все пак
12:37 01.02.2026
15 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #9 от "Радко":Как пък един клепар не замина за руският рай?
Благодаря за вниманието!
12:37 01.02.2026
16 Владимир Путин, президент
Глей си 500 000-те трупа, носи им цветя и се не навирай меж шамарите !!!
12:38 01.02.2026
17 Руския рай
До коментар #4 от "Никой":От 1 януари президентът Путин повиши минималната РЗ в Русия с указ от 122 евро на 137.22 евро !
Коментиран от #52
12:38 01.02.2026
18 Ганчев
12:38 01.02.2026
19 Е сега ...влиза дъщерята на Василевса...
12:38 01.02.2026
20 Пора
12:38 01.02.2026
21 Доналд Тръмп
12:40 01.02.2026
22 Пора
До коментар #5 от "az СВО Победа 80":Въженцето!
12:40 01.02.2026
23 Колективен руски крепостен
Коментиран от #27, #30, #62, #63
12:40 01.02.2026
24 Град Козлодуй
До коментар #11 от "Руската пропаганда":Така е господине. Руската пропаганда винаги е насочена към глупаци. Русофилството е култ към глупостта и робското мислене.
Коментиран от #38
12:41 01.02.2026
25 Владимир Путин, президент
12:41 01.02.2026
26 Руската пропаганда
До коментар #11 от "Руската пропаганда":Има за цел глупака. Пак лъжат. Лидерите в ЕС НЯМА! В ЕК са единствено и само олигофрени. Не вярвайте на Руската пропаганда
12:41 01.02.2026
27 Обикновен човек
До коментар #23 от "Колективен руски крепостен":Всеки ден благодаря на съдбата,че не съм руснак.
12:42 01.02.2026
28 да питам
12:43 01.02.2026
29 Отец Дионисий
Коментиран от #41
12:44 01.02.2026
30 живеем в Европейска Папуа Стара Гвинея
До коментар #23 от "Колективен руски крепостен":И сме горди папуазци еврозонци наследници на Ас Парух
Коментиран от #33, #39, #85
12:44 01.02.2026
32 ?!??
12:45 01.02.2026
33 Ъхъъъъ...
До коментар #30 от "живеем в Европейска Папуа Стара Гвинея":на Моше Парух
12:45 01.02.2026
34 Странна работа
12:45 01.02.2026
35 хаха🤣
До коментар #5 от "az СВО Победа 80":тавариш, края на Русийката дойде..12ч. е още не си пил кафе, събуди се 🤣
Коментиран от #50
12:46 01.02.2026
36 Полоковевич
12:46 01.02.2026
37 За съжаление
12:46 01.02.2026
38 Така е господине....
До коментар #24 от "Град Козлодуй":Ама не е така другарко!
12:47 01.02.2026
39 Холоковев
До коментар #30 от "живеем в Европейска Папуа Стара Гвинея":Не виждам да си тръгнал за руския мир ,ки,ртак п.рост
Коментиран от #49
12:47 01.02.2026
40 Българин
12:48 01.02.2026
41 Пипонков
До коментар #29 от "Отец Дионисий":Вярно е,и аз съм така.
12:48 01.02.2026
42 Руски депутати заявиха,
До коментар #12 от "Почвай":при това от трибуната на парламента, че СВО е претърпяла провал. "Руските депутати наравно с Путин трябва да поемат отговорност и незабавно СВО да бъде спряна. Заявената цел на СВО не може да бъде постигната, каза руският регионален депутат, посочвайки "свалянето на нацисткия режим на Зеленски". " Тази война вреди единствено на нас, а не на Запада. Умират наши войници, а не техни, заяви депутата."
12:48 01.02.2026
43 Подправения кантар
Само това изречение ра3бива на пухх и прахх твърдението на ууррккууппииттееццииттее за руските загуби
12:48 01.02.2026
44 Подправения кантар
Фидел Кастро 1992 г.
Коментиран от #61
12:48 01.02.2026
45 Я кажете сега
12:49 01.02.2026
46 Подправения кантар
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
Коментиран от #68
12:49 01.02.2026
47 Добър ден!
Коментиран от #58
12:49 01.02.2026
48 Подправения кантар
12:49 01.02.2026
49 Тихо папуасец атлантически
До коментар #39 от "Холоковев":Въобще не са ти ясни предизвикателствата, пред които е изправен светът
12:50 01.02.2026
50 Копейка
До коментар #35 от "хаха🤣":Ше се беся!
Коментиран от #55, #87
12:51 01.02.2026
51 Пияна сг.ан
12:51 01.02.2026
52 ха, ха, ха...
До коментар #17 от "Руския рай":Така и руснаците ще имат възможност да спестяват. Не, че са им толкова големи доходите, но като няма по магазините какво да купиш няма къде да си изхарчиш парите. Едиствено на черния пазар можеш да похарчиш някоя и друга рубла, но винтовки и патрони на кучето да ги хвърлиш не ги яде.
12:52 01.02.2026
53 Путлер може и да си вярва
-;-
Абе какви образования има Фюрера?!
И ако е така силно образоват, дащо за 20 години на власт такива дивотии натвори?!
А и нашите русофили колко интелект имат , като се помни щато бяхме с Товарищите и какво щастие и пресперитет имахме?!?!
Няма ли начин да се въстанови Мототехниката и да видими по ВАЗ-ките и Москвич-6, колко са русофирлите?!
Още ни съм видял нито Лада-Гранта, нито новата УАЗ-ка!
Коментиран от #64
12:52 01.02.2026
55 татунчо 🍌
До коментар #50 от "Копейка":Много добро решение - действай ! И без теб можем !
12:54 01.02.2026
56 Гласът на ЕС
Коментиран от #65
12:54 01.02.2026
57 Запознат
Е как да не са способни - ще организират един грандиозен гей-парад и ще изморят всички руснаци от смях.
12:55 01.02.2026
58 Гадно
До коментар #47 от "Добър ден!":Добър ден!
10ОТГОВОР
Другари комунисти,Артилеристи,Механици и други подобни, где ЛЕВА?
-;-
Копейкините ще станат Колекционери и ще си гледат колекциите от марките и лавовете!
Абе вместо да имама доходите, русофилите са се загрижили за колко лева ще бъде 650гр Хляба!
12:55 01.02.2026
59 000
12:55 01.02.2026
60 Дано и Псето да бъде в Хага!
12:56 01.02.2026
61 Христофор Колумб
До коментар #44 от "Подправения кантар":А стига вече си цитирал тая марионетка
12:57 01.02.2026
63 Да ама пич
До коментар #23 от "Колективен руски крепостен":Дори "колективният руски крепостен" не е с колективен общ повреден мозък като тея в ЕК ! На времето в СИВ и във Варшавският договор дори беше много по демократично и с възможност за суверенно решение. Много примери има. Една част да вземат едни решения , друга част други и диктат от СССР е нямало. Примерно относно войната с Израел и т.н
Коментиран от #72
12:58 01.02.2026
64 Русофилите са само в интернет
До коментар #53 от "Путлер може и да си вярва":Навън сякаш са се изпарили.
Коментиран от #70, #71
12:58 01.02.2026
65 Зевзек
До коментар #56 от "Гласът на ЕС":"Русия е фалирала държава"
Ха ха ха - четвърта икономическа сила в света стана Русия - гейския ЕС е фалирал - 100 милиарда не могат да съберат да се защитават от "руската агресия".
Коментиран от #88
12:59 01.02.2026
66 На рашистите всичко им е безкрайно
До коментар #2 от "Няма край":Няма край
917ОТГОВОР
руската БЕЗПОМОЩНОСТ, няма..😂
-;-
Дано да имо достатъчно водка и сельодка, та опиянените рашисти да се успокоени.
12:59 01.02.2026
67 Интересно
12:59 01.02.2026
68 Ха-ха
До коментар #46 от "Подправения кантар":Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са над 10 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !
Коментиран от #78
13:00 01.02.2026
69 Ваня
13:00 01.02.2026
70 рашистите са и в старческите домове
До коментар #64 от "Русофилите са само в интернет":Русофилите са само в интернет
00ОТГОВОР
До коментар 53 от "Путлер може и да си вярва":
Навън сякаш са се изпарили.
-;-
Ама не знаем колко рашисти имаме на памперсите!
Коментиран от #74
13:00 01.02.2026
71 Русофил
До коментар #64 от "Русофилите са само в интернет":"Навън сякаш са се изпарили"
Абе гледам от прозореца едни ровят по кофите в този студ пък то били нашите козячета.
13:00 01.02.2026
72 Ха,ха,ха
До коментар #63 от "Да ама пич":Най -важната част беше да се изпълнява петилетката, и да пращат ученици да берат ябълки и круши по бригади, безплатно едтествено.
Коментиран от #91
13:01 01.02.2026
73 ПЕСКОВ:
Коментиран от #77
13:01 01.02.2026
74 Зевзек
До коментар #70 от "рашистите са и в старческите домове":Пък нашите козячета ровят по кофите и си мечтаят за старчески дом
Коментиран от #82
13:02 01.02.2026
75 Гадно
До коментар #3 от "хаха🤣":хаха🤣
812ОТГОВОР
абе спрете му белото и одеколона на тоя лалугер🤣
-;-
И тоя ли е наркомат като оня еврейна!
щото оня бандерата направи на луд Фюрера с големите амбиции 11-тата икономика да станела Третия полюс1
Колко ли тъп трябва да си та да не можеш да разбереш че само с Бензиностанция не можеш да бъдеш ФАКТОР!
13:02 01.02.2026
76 Копейки
Коментиран от #80, #98
13:03 01.02.2026
77 Украинец
До коментар #73 от "ПЕСКОВ:":"Всеки месец мобилизираме 50 000-60 000 доброволци, които заминават за фронта в Украйна"
Всеки месец толкова ловят укрите пък Песков не е казвал такова нещо.
13:04 01.02.2026
78 Путлер може и да си вярва
До коментар #68 от "Ха-ха":Ха-ха
10ОТГОВОР
До коментар 46 от "Подправения кантар":
Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са над 10 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !
-;-
Колкото и жертви да са дадени от путрлеристите, все тая им е.
Сталин знаел ли е колко погубени руснаци има от Глад, репресии и политически далаверки?!
Коментиран от #86
13:05 01.02.2026
79 Хартиена мечка
Коментиран от #84
13:05 01.02.2026
80 Козячета
До коментар #76 от "Копейки":Копейките си пият виното а вас ви карат да подрязвате лозята, днес е Трифон зарезан - поне днес да бяха дошли гадините.
13:06 01.02.2026
81 Путин
13:07 01.02.2026
83 Утре
13:08 01.02.2026
84 Зевзек
До коментар #79 от "Хартиена мечка":"гинекологията Урсула бърка в игрите на ПУТин"
Като гледам на нея са им бръкнали ама не в игрите - Кая ви призова да пиете ама не ви е казвала да пишете глупости след това - слушайте "лидерите" си.
13:08 01.02.2026
86 Учуден
До коментар #78 от "Путлер може и да си вярва":Защо ли тогава зеления и целия колективен запад се молят на Путин за мир или поне за малко да прекрати боя над укрите.
Коментиран от #90, #94, #102
13:11 01.02.2026
88 !!!?
До коментар #65 от "Зевзек":Русия никога не е била сред богатите световни сили. Дори не е била сред първите седем, камо ли да стигне до четвърто място. Това е клуба на богатите за 2025г.
1.САЩ-$30,62 трилиона 2.Китай-$19,40 3.Германия -$5,01 4.Япония-$4,28 5.Индия -$4,13 6.Великобритания -$3,96 7.Франция - $3,21.
Коментиран от #95
13:13 01.02.2026
89 Факт
13:15 01.02.2026
91 Естествено че
До коментар #72 от "Ха,ха,ха":учениците трябва да берат ябълки и круши по бригади а не да са мързеливци както ги призовава Денков и розовите атлантици
Коментиран от #93, #101
13:16 01.02.2026
92 Швейк
13:16 01.02.2026
93 Розовото пони Путин 🦄
До коментар #91 от "Естествено че":И аз съм розов и съм от Руския прайд, но даже ме избраха за президент на РФ 🌈 🦄 🇷🇺 🤣
13:18 01.02.2026
94 Тодор Колев
До коментар #86 от "Учуден":Учудения се учудва защо Запада се моли на Путин да прекрати войната?!!! Учудения обръща палачинката по 12 пъти на ден. Един час реве, че Запада не искал мир, един час грухти, че Запада се моли за мир! Учудените се чудят що е това чудо на опорките! Дайте им яснота какво да пишат.на тъ пейките!
Коментиран от #97
13:19 01.02.2026
95 Зевзек
До коментар #88 от "!!!?":И защо тогава зеления наркоман и целия "богат" запад ревът на Путин за мир - чичо Дончо кажи на Путин да спре поне за малко да бомби Киев че вече моите ще ме обесят.
То с лъжи и пропаганда ако се печелеха войни вече да сте стигнали Владивосток.
13:19 01.02.2026
96 пРОСИЯ Е КОЧ.ИНА
Коментиран от #100
13:19 01.02.2026
97 Учуден
До коментар #94 от "Тодор Колев":"Учудения обръща палачинката по 12 пъти на ден"
По 12 пъти крадат ника на ден нашите козячета че такъв страх ги тресе че ги е страх даже и със собствен ник да се покажат.
13:21 01.02.2026
98 Жертвите на комунизма
До коментар #76 от "Копейки":Запали ли една 🕯️ свещ днеска?
13:22 01.02.2026
99 ТтТ
До коментар #1 от "БОЛШЕВИК":Само едни наивници вярват на един руски комунист!
Точно обратното е, за това ги боли!!!!
Коментиран от #103
13:22 01.02.2026
100 Учуден
До коментар #96 от "пРОСИЯ Е КОЧ.ИНА":Че защо тогава Европа и зеления ревът за мир на този някой клошар от блатото!
13:23 01.02.2026
101 Ха,ха
До коментар #91 от "Естествено че":Това не е ли експлоатация на детски труд?
13:24 01.02.2026
102 Ахахаха
До коментар #86 от "Учуден":Колективния запад срещу колективните крепостни
Коментиран от #105
13:26 01.02.2026
103 Зевзек
До коментар #99 от "ТтТ":"Само едни наивници вярват на един руски комунист!"
Обаче на български комунисти може да се вярва нали стига да са се писали "евроатлантици" и да се навеждат на правилните господари.
13:26 01.02.2026
104 Неспособен бакшиш
Коментиран от #106
13:26 01.02.2026
105 Учуден
До коментар #102 от "Ахахаха":Е добре де ама ми кажи защо ли тогава зеления и целия колективен запад се молят на Путин за мир или поне за малко да прекрати боя над укрите.
13:27 01.02.2026
106 Зеленски
До коментар #104 от "Неспособен бакшиш":"идиален РФ президент"
Друго си е бивш клоун да е президент на укрите нали?
13:29 01.02.2026