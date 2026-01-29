Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Решаваща година на фронта! Три варианта за развитието на войната в Украйна
  Тема: Украйна

Решаваща година на фронта! Три варианта за развитието на войната в Украйна

29 Януари, 2026 14:03

  • русия-
  • украйна-
  • донбас-
  • ракети-
  • дронове-
  • владимир путин-
  • володимир зеленски-
  • доналд тръмп

Администрацията на Тръмп залага на това, че дългогодишното желание на руския президент Владимир Путин за контрол над Украйна е само публична и че той ще сключи мир, ако Киев се откаже от териториите на Донбас

Решаваща година на фронта! Три варианта за развитието на войната в Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
The Wall Street Journal The Wall Street Journal

Тази година изглежда решаваща за хода на военните действия в Украйна. Но "войната има собствена логика" и ситуацията може да се промени значително, това дава основания за различни предположения за развитието на събитията през текущата година. "Продължаване на военните действия, изтощение от страна на на Украйна и "умора“ на Русия – такива варианти за развитие на ситуацията около войната посочва The Wall Street Journal, цитиран от Фокус.

Първият и най-вероятен сценарий, според изданието, е продължаване на "войната на изтощение“. В такъв случай страните ще продължат преговорите, които ще се "въртят в кръг“.

Изданието, позовавайки се на експерти, отбелязва, че и двете страни в конфликта все още разполагат с ресурси – жива сила, оръжие, пари за продължаване на конфликта. Въпреки това, както Москва, така и Киев се опасяват от възможна рязка реакция на президента на САЩ Доналд Тръмп, ако преговорите стигнат до задънена улица.

Администрацията на Тръмп залага на това, че дългогодишното желание на руския президент Владимир Путин за контрол над Украйна е само публична и че той ще сключи мир, ако Киев се откаже от териториите на Донбас, които руските войски все още не са завзели. Силно укрепените градове, които Украйна все още държи, представляват най-трудната пречка за настъплението на Русия в откритите земеделски земи в центъра на страната.

Вторият вариант предполага изчерпване на силите на Украйна. WSJ обръща внимание на факта, че новобранците във Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) не са мотивирани и все по-често дезертират. Киев компенсира дефицита на пехотинци с усъвършенстване на безпилотните системи, но Москва също не изостава в областта на БпЛА.

Недостигът на резерви през 2025 г. принуди Украйна да укрепи източната граница за сметка на другите. Това даде възможност на Русия да настъпи на юг, включително в Херсонска и Запорожкия области. WSJ пише, че украинската армия става все по-подобна на "твърде късо покривало, което или не покрива врата, или оставя краката открити“.

Руската икономика е в стагнация, много невоенни отрасли се свиват, ниските цени на петрола, украинските удари по нефтопреработвателните заводи и действията на САЩ и Европа срещу руския "сенчест флот" оказват натиск върху енергийния сектор, от който зависят доходите на Кремъл. Въпреки това, както отбелязват журналистите от WSJ, засега няма признаци, че Путин се тревожи от негативната реакция на елитите или руското общество.

"Русия не може да продължава войната си безкрайно. По-строги санкции и правоохранителни мерки могат да съкратят този срок“, се посочва в материала. Ако Русия или двете страни стигнат до заключението, че не могат повече да продължават войната, преговорите могат да се превърнат в по-сериозно търсене на компромис, който да е минимално приемлив за Украйна и Русия.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Зевс

    18 5 Отговор
    Вариант 1, 2 и 3: бялото знаме

    Коментиран от #6, #8, #10, #41

    14:03 29.01.2026

  • 2 руската мечка

    8 21 Отговор
    пак ще играе казачок по команда на САЩ, ако ли не ще гризне голямото дръвце..

    14:05 29.01.2026

  • 3 И 10 варианта

    8 19 Отговор
    да има, накрая както винаги, Русия хваща средния :)

    14:07 29.01.2026

  • 4 да питам

    7 5 Отговор
    Абе , последно - СВО ли е Вайна ли е ?!

    Коментиран от #19, #25

    14:08 29.01.2026

  • 5 Мурка

    9 2 Отговор
    Вариант 4-писва им от зависимия и чернобил се разширява до към ЧЕРНО МОРЕ----БУФЕРНА ЗОНА

    Коментиран от #11

    14:08 29.01.2026

  • 6 Путя ,

    4 10 Отговор

    До коментар #1 от "Зевс":

    Сдаваешсья ?

    14:09 29.01.2026

  • 7 Чичак

    7 11 Отговор
    Ся ша ви кажа как и вълкът сит и агнето цяло.
    На русия дават България като компенсация че губят в Украйна. Украйна я приемат в ЕС на мястото на България

    Коментиран от #18

    14:09 29.01.2026

  • 8 Сила

    7 16 Отговор

    До коментар #1 от "Зевс":

    Путин с памперс , без памперс или с кафяви гащи ....има само три варианта !!!

    14:09 29.01.2026

  • 9 Пич

    11 4 Отговор
    Тъй като всички паветници са комунистически потомци, те все още вярват в идеологии!!! Макар и привилегировани да ходят по Лондон и Париж когато за всички други е било забранено, те още вярват на глупости!!! От друга страна господарят им Тръмп е истински капиталист империалист!!! Не го интересува идеологията когато Русия спечели войната, интересува го печалбата да е само за САЩ, когато Русия спечели войната!!! Затова Урсулианците ще са аут!!!

    Коментиран от #13

    14:10 29.01.2026

  • 10 Арестович

    21 7 Отговор

    До коментар #1 от "Зевс":

    Киевският режим подцени готовността на Русия за война на изтощение и в резултат на това Украйна вече я загуби. Това заяви Олексий Арестович, бивш съветник в канцеларията на президента Володимир Зеленски, цитиран от местни медии.
    Според него Киев е изправен пред риска да се превърне в необитаем, мъртъв град.
    Що се отнася до войната на изтощение, ясно е, че Украйна я загуби. Въпросът е, че столицата на страната евентуално ще престане да съществува и ще стане необитаем, мъртъв град, още тази зима, посочи Арестович.
    Той добави, че само глупак би могъл да възрази срещу това. Според бившия служител режимът на Зеленски уверено води Украйна към пълна катастрофа.
    Като цяло стратегията на Зеленски от последната една година да не се предава, а чрез защита да изтощи Русия, се оказа погрешна и води него и Украйна към катастрофа. Тази грандиозна стратегия, с всичките ѝ нюанси: военни и политически, е чисто негова и той носи отговорността, късно е либе за китка, подчерта бившият съветник.

    14:10 29.01.2026

  • 11 Чурка ,

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Мурка":

    Немаш си и напредстава , какво е Чернобил ...

    14:10 29.01.2026

  • 12 Копейки

    7 16 Отговор
    Няма да се притеснявате. Всичко върви точно според плана на Путин. Тръмп, Зеленски и всички Европейски президенти ще отидат в Кремъл, за да му поклонят, защото Русия е държавата с най-развитата и мощна икономика в света. Руската армия е най-силната и високо технологична и може да превземе всяка една държава в света само за броени часове. Такава военна сила и мощ, света никога не е виждал до момента.

    14:11 29.01.2026

  • 13 Чичак

    3 10 Отговор

    До коментар #9 от "Пич":

    Колкото Киев за три дни
    Надай се к.. на пияна жЕна

    14:12 29.01.2026

  • 14 Руски войници в "Червената гора"

    4 11 Отговор
    "Червената гора" - зоната с най-висока радиация в Чернобил. Руските войници, копали окопи там, ще живеят максимум година. Руските войски, които са окупирали АЕЦ в Чернобил, освен че прекали дълго време на мястото с висока радиация, са отнесли и предмети с много висок радиационен фон. Преди дни бе съобщено, че стотици руски военни са копали окопи в изключително радиоактивната пръст без никаква екипировка. А с движението си в района и копаенето на окопи са вдигали радиоактивен прах, който вдишвали. Това неминуемо води до лъчева болест с фатален край.

    14:12 29.01.2026

  • 15 Лопата Орешник

    12 1 Отговор
    Ако се позамислите, всяка година се пише че тази е решаваща! Не ви ли омръзна бе?

    14:12 29.01.2026

  • 16 Тов. Членин

    1 9 Отговор
    Таваришчи , докато има още български Ошанки , "Вашата България" нема се оправи ...

    14:16 29.01.2026

  • 17 Смях в залата

    2 9 Отговор
    Действащият агент на КГБ Владимир Гундяев, известен още и като "патриарх Кирил" призовал всички руснаци на молитва за спасение от "страховитите сатинисти Зеленски и Буданов". С Божията сила "демоните на тероризма" можело да бъдат "извадени" от човешкото тяло.
    😂

    14:16 29.01.2026

  • 18 Пламен

    4 8 Отговор

    До коментар #7 от "Чичак":

    Така е... Украйна е прекалено голяма хапка за русия. За това й дават България...там нали имаше...курица не птица България не заграница...и така, в името на мира и ватата да се радва че са окупирали още нещо.

    14:16 29.01.2026

  • 19 Първо започна

    3 5 Отговор

    До коментар #4 от "да питам":

    като СВО, която трябваше да направи десант в Киев и да ликвидира Зеленски. Не успяха и започнаха войната и мобилизацията на руснаците.

    14:18 29.01.2026

  • 20 Обективен

    7 1 Отговор
    The Wall Street Journal,сигурно ползва същите експерти,които прогнозираха,че икономиката на Русия,ще издържи няколко седмици преди да се срине. Както виждаме нищо такова не се случва.Приемането на желаното за действително,води до тежки последици. САЩ са сред организаторите на тази братоубийствена война,но лошата новина за тях е,че нямат никакви лостове за въздействие върху Русия,а както се забелязва и в последно време и за Украйна,за да спрат това безумие. Тръмп може би е искрен в желанието си да спре войната,но нанеговите условия,което очевидно е неприемливо и за двете страни.

    14:19 29.01.2026

  • 21 Я пак ...

    6 2 Отговор
    1000 /38 - в такова съотношение са разменените тела на убити между Украйна и Русия преди 1-2 дена. Та , я пак дайте нов сценарий !

    Коментиран от #24, #31

    14:21 29.01.2026

  • 22 Мишел

    6 0 Отговор
    "Математиката е безмилостна. Бюджетният дефицит на Русия нарастна до рекордни стойности. Председателя на Съвета на федерацията Валентина Матвиенко поиска "най-строги икономии", но това е много трудно . Запасите от съветско оръжие, които първоначално подхранваха войната в Украйна, са почти изчерпани, което изисква производство на ново и скъпоструващо оръжие. При липса на приходи, ситуацията става още по-трудна. "

    14:22 29.01.2026

  • 23 звездите ми говорят

    0 0 Отговор
    че мирно споразумение ще се сключи при изтичането на мандата на един от тримата президенти, без голямо значение точно на кого.

    14:22 29.01.2026

  • 24 Билд

    2 5 Отговор

    До коментар #21 от "Я пак ...":

    36 руски генерала станаха на тор.Руснаците признават за 17.
    Я дай пак🤣

    Коментиран от #26

    14:24 29.01.2026

  • 25 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "да питам":

    Щом няма атом и бомбени килими, значи е СВО.

    14:26 29.01.2026

  • 26 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬

    4 0 Отговор

    До коментар #24 от "Билд":

    Руснаците имат над 2000 генерали.

    14:26 29.01.2026

  • 27 1444 дни

    3 6 Отговор
    рускитеСвине са избивани като кучета в Донбас.

    Коментиран от #30, #32

    14:27 29.01.2026

  • 28 Ватенка

    3 5 Отговор
    Тази статия я четох миналия януари.

    14:28 29.01.2026

  • 29 ТрАмп

    7 0 Отговор
    Има Три варианта за развитието на войната в Украйна:
    Първи и най-изгоден вариант за Украйна е да сключи мир веднага при условията на Путин!
    Втори вариант - Украйна да продължи войната, губейки Жива сила, Средства и Територия
    И трети вариянт: Русия Превзема цялата Украйна и тя Изчезва като държава!

    Коментиран от #34

    14:29 29.01.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Брачед,

    0 4 Отговор

    До коментар #21 от "Я пак ...":

    Най сте ми смешни , като почнете да смятате , седнали на дивана у панела , жертвите. ...

    Коментиран от #33, #37

    14:29 29.01.2026

  • 32 Хи хи

    4 1 Отговор

    До коментар #27 от "1444 дни":

    ypките ще ядай бoй поне 2888 дни !!

    Коментиран от #47

    14:30 29.01.2026

  • 33 Кой смята бе

    4 0 Отговор

    До коментар #31 от "Брачед,":

    украинските медии го публикуваха

    14:31 29.01.2026

  • 34 ха ха хааа

    1 4 Отговор

    До коментар #29 от "ТрАмп":

    Вече не са три Дня , не са и три года ... А Лисабон - нихера не видно ...

    Коментиран от #42

    14:32 29.01.2026

  • 35 Джефри Сакс:

    4 1 Отговор
    Зеленски води Украйна към унищожение,
    Тръмп е твърде слаб, за да го спре.
    Зеленски с по-голяма вероятност ще унищожи Украйна,
    отколкото ще отиде на компромис за уреждане на конфликта
    Това заяви американският икономист, директор на Центъра за устойчиво развитие
    към Колумбийския университет, професор Джефри Сакс.

    Коментиран от #38

    14:32 29.01.2026

  • 36 az СВО Победа 80

    4 1 Отговор
    Каква е тази паникьорщина в редиците на НАТО???

    Нали уж формулата беше "мир чрез сила"???

    Нали щяха да нанасят "стратегическо поражение" на РФ???

    Какво става??? 🤣🤣🤣

    И още едно уточнение, под "поколението Z", за което толкова много се горори напоследък, всъщност трябва да се разбират всички онези, които се обозначават със знака "Z" от началото на 2022г. и които допринесоха за промяната на света!
    🤣🤣🤣

    Коментиран от #40, #44, #45, #48, #49

    14:34 29.01.2026

  • 37 Ей Глу пи сла ве

    0 2 Отговор

    До коментар #31 от "Брачед,":

    Института за изследване на еойната който е американски онзи ден публикува бройките.Мисля че те имат по голям достъп и ресурс от твойта пробита русофилска кра тун ка.

    14:36 29.01.2026

  • 38 мдаа

    0 1 Отговор

    До коментар #35 от "Джефри Сакс:":

    Киев за два дня и всьо. Такъв пердах орките не са яли от времето на ВСВ.

    14:36 29.01.2026

  • 39 нннн

    1 0 Отговор
    Тия ,,варианти" не са варианти. Ей на това му викат нищоговор.

    14:36 29.01.2026

  • 40 Карлуково

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "az СВО Победа 80":

    По ако си объркал дозите.

    14:37 29.01.2026

  • 41 Шопо

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Зевс":

    Варианта е само един, капитулация.

    Коментиран от #46

    14:38 29.01.2026

  • 42 Хи хи

    0 0 Отговор

    До коментар #34 от "ха ха хааа":

    Все бързате бе, 3 дня, 3 года, за кво е това бързане ??

    14:38 29.01.2026

  • 43 Тома

    2 0 Отговор
    С този ли вестник Тръмп искаше да си обърше г.за

    14:38 29.01.2026

  • 44 Омазана ватенка

    0 1 Отговор

    До коментар #36 от "az СВО Победа 80":

    Минимална заплата в Германия 2 500 €
    Минимална заплата в Русия 250 €

    14:39 29.01.2026

  • 45 Пак ли ти

    1 1 Отговор

    До коментар #36 от "az СВО Победа 80":

    Ма руската теъбар ка.ка Путин има проблеми на него не му ьостигат сече попълненията за месните шурмове.Всеки месец набират по 30 хил.,последния месец жертвите са 34 хил.Украинските дрон воиски обещаха да вдигнат бройката до 45 хил.И гледай коментарите на руските военкори.Те се притесняват ,а ти си свободен да правиш ма ло ум ни св и р ки колкото си щеш.

    14:39 29.01.2026

  • 46 Блатарите ли

    1 1 Отговор

    До коментар #41 от "Шопо":

    Ще капитулират или още милион встенки ще фирядат.

    Коментиран от #50

    14:40 29.01.2026

  • 47 Факт

    2 0 Отговор

    До коментар #32 от "Хи хи":

    "На Кремъл ще са необходими поне 85 години, за да превземе Украйна. Въпреки е изключително бавния темп на напредване на руските сили, темпът на нарастване на руските жертви е много голям. Към 15 декември, сателитните данни показват, че броят на убитите руснаци може да е достигнал до 1,8 милиона жертви, което е 7 пъти повече от украинските жертви. "

    14:41 29.01.2026

  • 48 Българин

    2 0 Отговор

    До коментар #36 от "az СВО Победа 80":

    НАТО-вци не умират. Милион,че и отгоре руснаци са избити и осакатени за цял живот.Което е чудесно бих ли казал.
    Жик так
    🤣🤣🤣

    14:43 29.01.2026

  • 49 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ

    1 0 Отговор

    До коментар #36 от "az СВО Победа 80":

    Свиквай каскет.После да ти влезе по безболезнено.

    14:45 29.01.2026

  • 50 Българин

    2 0 Отговор

    До коментар #46 от "Блатарите ли":

    ВСУ подкараха вторият милион чувализирани ватенки.

    14:46 29.01.2026

  • 51 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬

    0 2 Отговор
    Вижте сега. България е в руската зона. Това е положението. Въпросът е дали ще бъдем наказани с отнемане на територия. Турция претендира за Южна България и Черноморието. Ако Русия се съгласи, ще ни ги вземат и ще натирят българското население от там. Няма да питат кой русофоб, кой русофил. Ще оставят само търсещите се цигани. Като в Кипър и Сирия. В Сирия ислямистите християните са ги горили живи и са ги клали като в Батак и Перущица, а аскера е помагал.

    14:48 29.01.2026

  • 52 Да се знае

    1 0 Отговор
    Путлер и пуделите му никога и никъде не са казвали, че войната ще приключи, ако Украйна им даде това което остава от Донбас...

    14:50 29.01.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

