Решаваща година на фронта! Три варианта за развитието на войната в Украйна

Тази година изглежда решаваща за хода на военните действия в Украйна. Но "войната има собствена логика" и ситуацията може да се промени значително, това дава основания за различни предположения за развитието на събитията през текущата година. "Продължаване на военните действия, изтощение от страна на на Украйна и "умора“ на Русия – такива варианти за развитие на ситуацията около войната посочва The Wall Street Journal, цитиран от Фокус.
Първият и най-вероятен сценарий, според изданието, е продължаване на "войната на изтощение“. В такъв случай страните ще продължат преговорите, които ще се "въртят в кръг“.
Изданието, позовавайки се на експерти, отбелязва, че и двете страни в конфликта все още разполагат с ресурси – жива сила, оръжие, пари за продължаване на конфликта. Въпреки това, както Москва, така и Киев се опасяват от възможна рязка реакция на президента на САЩ Доналд Тръмп, ако преговорите стигнат до задънена улица.
Администрацията на Тръмп залага на това, че дългогодишното желание на руския президент Владимир Путин за контрол над Украйна е само публична и че той ще сключи мир, ако Киев се откаже от териториите на Донбас, които руските войски все още не са завзели. Силно укрепените градове, които Украйна все още държи, представляват най-трудната пречка за настъплението на Русия в откритите земеделски земи в центъра на страната.
Вторият вариант предполага изчерпване на силите на Украйна. WSJ обръща внимание на факта, че новобранците във Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) не са мотивирани и все по-често дезертират. Киев компенсира дефицита на пехотинци с усъвършенстване на безпилотните системи, но Москва също не изостава в областта на БпЛА.
Недостигът на резерви през 2025 г. принуди Украйна да укрепи източната граница за сметка на другите. Това даде възможност на Русия да настъпи на юг, включително в Херсонска и Запорожкия области. WSJ пише, че украинската армия става все по-подобна на "твърде късо покривало, което или не покрива врата, или оставя краката открити“.
Руската икономика е в стагнация, много невоенни отрасли се свиват, ниските цени на петрола, украинските удари по нефтопреработвателните заводи и действията на САЩ и Европа срещу руския "сенчест флот" оказват натиск върху енергийния сектор, от който зависят доходите на Кремъл. Въпреки това, както отбелязват журналистите от WSJ, засега няма признаци, че Путин се тревожи от негативната реакция на елитите или руското общество.
"Русия не може да продължава войната си безкрайно. По-строги санкции и правоохранителни мерки могат да съкратят този срок“, се посочва в материала. Ако Русия или двете страни стигнат до заключението, че не могат повече да продължават войната, преговорите могат да се превърнат в по-сериозно търсене на компромис, който да е минимално приемлив за Украйна и Русия.
Решаваща година на фронта! Три варианта за развитието на войната в Украйна
29 Януари, 2026
1 Зевс
Коментиран от #6, #8, #10, #41
14:03 29.01.2026
2 руската мечка
14:05 29.01.2026
3 И 10 варианта
14:07 29.01.2026
4 да питам
Коментиран от #19, #25
14:08 29.01.2026
5 Мурка
Коментиран от #11
14:08 29.01.2026
6 Путя ,
До коментар #1 от "Зевс":Сдаваешсья ?
14:09 29.01.2026
7 Чичак
На русия дават България като компенсация че губят в Украйна. Украйна я приемат в ЕС на мястото на България
Коментиран от #18
14:09 29.01.2026
8 Сила
До коментар #1 от "Зевс":Путин с памперс , без памперс или с кафяви гащи ....има само три варианта !!!
14:09 29.01.2026
9 Пич
Коментиран от #13
14:10 29.01.2026
10 Арестович
До коментар #1 от "Зевс":Киевският режим подцени готовността на Русия за война на изтощение и в резултат на това Украйна вече я загуби. Това заяви Олексий Арестович, бивш съветник в канцеларията на президента Володимир Зеленски, цитиран от местни медии.
Според него Киев е изправен пред риска да се превърне в необитаем, мъртъв град.
Що се отнася до войната на изтощение, ясно е, че Украйна я загуби. Въпросът е, че столицата на страната евентуално ще престане да съществува и ще стане необитаем, мъртъв град, още тази зима, посочи Арестович.
Той добави, че само глупак би могъл да възрази срещу това. Според бившия служител режимът на Зеленски уверено води Украйна към пълна катастрофа.
Като цяло стратегията на Зеленски от последната една година да не се предава, а чрез защита да изтощи Русия, се оказа погрешна и води него и Украйна към катастрофа. Тази грандиозна стратегия, с всичките ѝ нюанси: военни и политически, е чисто негова и той носи отговорността, късно е либе за китка, подчерта бившият съветник.
14:10 29.01.2026
11 Чурка ,
До коментар #5 от "Мурка":Немаш си и напредстава , какво е Чернобил ...
14:10 29.01.2026
12 Копейки
14:11 29.01.2026
13 Чичак
До коментар #9 от "Пич":Колкото Киев за три дни
Надай се к.. на пияна жЕна
14:12 29.01.2026
14 Руски войници в "Червената гора"
14:12 29.01.2026
15 Лопата Орешник
14:12 29.01.2026
16 Тов. Членин
14:16 29.01.2026
17 Смях в залата
😂
14:16 29.01.2026
18 Пламен
До коментар #7 от "Чичак":Така е... Украйна е прекалено голяма хапка за русия. За това й дават България...там нали имаше...курица не птица България не заграница...и така, в името на мира и ватата да се радва че са окупирали още нещо.
14:16 29.01.2026
19 Първо започна
До коментар #4 от "да питам":като СВО, която трябваше да направи десант в Киев и да ликвидира Зеленски. Не успяха и започнаха войната и мобилизацията на руснаците.
14:18 29.01.2026
20 Обективен
14:19 29.01.2026
21 Я пак ...
Коментиран от #24, #31
14:21 29.01.2026
22 Мишел
14:22 29.01.2026
23 звездите ми говорят
14:22 29.01.2026
24 Билд
До коментар #21 от "Я пак ...":36 руски генерала станаха на тор.Руснаците признават за 17.
Я дай пак🤣
Коментиран от #26
14:24 29.01.2026
25 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬
До коментар #4 от "да питам":Щом няма атом и бомбени килими, значи е СВО.
14:26 29.01.2026
26 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬
До коментар #24 от "Билд":Руснаците имат над 2000 генерали.
14:26 29.01.2026
27 1444 дни
Коментиран от #30, #32
14:27 29.01.2026
28 Ватенка
14:28 29.01.2026
29 ТрАмп
Първи и най-изгоден вариант за Украйна е да сключи мир веднага при условията на Путин!
Втори вариант - Украйна да продължи войната, губейки Жива сила, Средства и Територия
И трети вариянт: Русия Превзема цялата Украйна и тя Изчезва като държава!
Коментиран от #34
14:29 29.01.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Брачед,
До коментар #21 от "Я пак ...":Най сте ми смешни , като почнете да смятате , седнали на дивана у панела , жертвите. ...
Коментиран от #33, #37
14:29 29.01.2026
32 Хи хи
До коментар #27 от "1444 дни":ypките ще ядай бoй поне 2888 дни !!
Коментиран от #47
14:30 29.01.2026
33 Кой смята бе
До коментар #31 от "Брачед,":украинските медии го публикуваха
14:31 29.01.2026
34 ха ха хааа
До коментар #29 от "ТрАмп":Вече не са три Дня , не са и три года ... А Лисабон - нихера не видно ...
Коментиран от #42
14:32 29.01.2026
35 Джефри Сакс:
Тръмп е твърде слаб, за да го спре.
Зеленски с по-голяма вероятност ще унищожи Украйна,
отколкото ще отиде на компромис за уреждане на конфликта
Това заяви американският икономист, директор на Центъра за устойчиво развитие
към Колумбийския университет, професор Джефри Сакс.
Коментиран от #38
14:32 29.01.2026
36 az СВО Победа 80
Нали уж формулата беше "мир чрез сила"???
Нали щяха да нанасят "стратегическо поражение" на РФ???
Какво става??? 🤣🤣🤣
И още едно уточнение, под "поколението Z", за което толкова много се горори напоследък, всъщност трябва да се разбират всички онези, които се обозначават със знака "Z" от началото на 2022г. и които допринесоха за промяната на света!
🤣🤣🤣
Коментиран от #40, #44, #45, #48, #49
14:34 29.01.2026
37 Ей Глу пи сла ве
До коментар #31 от "Брачед,":Института за изследване на еойната който е американски онзи ден публикува бройките.Мисля че те имат по голям достъп и ресурс от твойта пробита русофилска кра тун ка.
14:36 29.01.2026
38 мдаа
До коментар #35 от "Джефри Сакс:":Киев за два дня и всьо. Такъв пердах орките не са яли от времето на ВСВ.
14:36 29.01.2026
39 нннн
14:36 29.01.2026
40 Карлуково
До коментар #36 от "az СВО Победа 80":По ако си объркал дозите.
14:37 29.01.2026
41 Шопо
До коментар #1 от "Зевс":Варианта е само един, капитулация.
Коментиран от #46
14:38 29.01.2026
42 Хи хи
До коментар #34 от "ха ха хааа":Все бързате бе, 3 дня, 3 года, за кво е това бързане ??
14:38 29.01.2026
43 Тома
14:38 29.01.2026
44 Омазана ватенка
До коментар #36 от "az СВО Победа 80":Минимална заплата в Германия 2 500 €
Минимална заплата в Русия 250 €
14:39 29.01.2026
45 Пак ли ти
До коментар #36 от "az СВО Победа 80":Ма руската теъбар ка.ка Путин има проблеми на него не му ьостигат сече попълненията за месните шурмове.Всеки месец набират по 30 хил.,последния месец жертвите са 34 хил.Украинските дрон воиски обещаха да вдигнат бройката до 45 хил.И гледай коментарите на руските военкори.Те се притесняват ,а ти си свободен да правиш ма ло ум ни св и р ки колкото си щеш.
14:39 29.01.2026
46 Блатарите ли
До коментар #41 от "Шопо":Ще капитулират или още милион встенки ще фирядат.
Коментиран от #50
14:40 29.01.2026
47 Факт
До коментар #32 от "Хи хи":"На Кремъл ще са необходими поне 85 години, за да превземе Украйна. Въпреки е изключително бавния темп на напредване на руските сили, темпът на нарастване на руските жертви е много голям. Към 15 декември, сателитните данни показват, че броят на убитите руснаци може да е достигнал до 1,8 милиона жертви, което е 7 пъти повече от украинските жертви. "
14:41 29.01.2026
48 Българин
До коментар #36 от "az СВО Победа 80":НАТО-вци не умират. Милион,че и отгоре руснаци са избити и осакатени за цял живот.Което е чудесно бих ли казал.
Жик так
🤣🤣🤣
14:43 29.01.2026
49 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ
До коментар #36 от "az СВО Победа 80":Свиквай каскет.После да ти влезе по безболезнено.
14:45 29.01.2026
50 Българин
До коментар #46 от "Блатарите ли":ВСУ подкараха вторият милион чувализирани ватенки.
14:46 29.01.2026
51 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬
14:48 29.01.2026
52 Да се знае
14:50 29.01.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Този коментар е премахнат от модератор.