Решаваща година на фронта! Три варианта за развитието на войната в Украйна

Тази година изглежда решаваща за хода на военните действия в Украйна. Но "войната има собствена логика" и ситуацията може да се промени значително, това дава основания за различни предположения за развитието на събитията през текущата година. "Продължаване на военните действия, изтощение от страна на на Украйна и "умора“ на Русия – такива варианти за развитие на ситуацията около войната посочва The Wall Street Journal, цитиран от Фокус.



Първият и най-вероятен сценарий, според изданието, е продължаване на "войната на изтощение“. В такъв случай страните ще продължат преговорите, които ще се "въртят в кръг“.



Изданието, позовавайки се на експерти, отбелязва, че и двете страни в конфликта все още разполагат с ресурси – жива сила, оръжие, пари за продължаване на конфликта. Въпреки това, както Москва, така и Киев се опасяват от възможна рязка реакция на президента на САЩ Доналд Тръмп, ако преговорите стигнат до задънена улица.



Администрацията на Тръмп залага на това, че дългогодишното желание на руския президент Владимир Путин за контрол над Украйна е само публична и че той ще сключи мир, ако Киев се откаже от териториите на Донбас, които руските войски все още не са завзели. Силно укрепените градове, които Украйна все още държи, представляват най-трудната пречка за настъплението на Русия в откритите земеделски земи в центъра на страната.



Вторият вариант предполага изчерпване на силите на Украйна. WSJ обръща внимание на факта, че новобранците във Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) не са мотивирани и все по-често дезертират. Киев компенсира дефицита на пехотинци с усъвършенстване на безпилотните системи, но Москва също не изостава в областта на БпЛА.



Недостигът на резерви през 2025 г. принуди Украйна да укрепи източната граница за сметка на другите. Това даде възможност на Русия да настъпи на юг, включително в Херсонска и Запорожкия области. WSJ пише, че украинската армия става все по-подобна на "твърде късо покривало, което или не покрива врата, или оставя краката открити“.



Руската икономика е в стагнация, много невоенни отрасли се свиват, ниските цени на петрола, украинските удари по нефтопреработвателните заводи и действията на САЩ и Европа срещу руския "сенчест флот" оказват натиск върху енергийния сектор, от който зависят доходите на Кремъл. Въпреки това, както отбелязват журналистите от WSJ, засега няма признаци, че Путин се тревожи от негативната реакция на елитите или руското общество.



"Русия не може да продължава войната си безкрайно. По-строги санкции и правоохранителни мерки могат да съкратят този срок“, се посочва в материала. Ако Русия или двете страни стигнат до заключението, че не могат повече да продължават войната, преговорите могат да се превърнат в по-сериозно търсене на компромис, който да е минимално приемлив за Украйна и Русия.

